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Кузница кадров: Как сложилась судьба актеров «Молодой гвардии»

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22 июня 2022
История кино изобилует фильмами и сериалами, давшими старт карьере популярных актеров. Нередко им дорогу в будущее открывают мастера, которых смело можно назвать «создателями звезд». Как, например, Сергей Аполлинариевич Герасимов, решивший перенести на большой экран спектакль Театра-студии киноактера, поставленный им в 1946 году со своими студентами из ВГИКа по роману Александра Фадеева. Благодаря «Молодой гвардии» зритель узнал имена Нонны Мордюковой, Вячеслава Тихонова, Сергея Бондарчука, Инны Макаровой и других мэтров советского кино. В день начала Великой Отечественной войны вспоминаем, как сложилась жизнь и карьера этих актеров в культовой советской ленте.

Кузница кадров: Как сложилась судьба актеров «Молодой гвардии»

Практику на фильме прошли также выпускники режиссерского факультета ВГИКа Татьяна Лиознова и Николай Розанцев. Были и актеры, для которых роли в экранизации знаменитой книги стали единственными в их жизни. Это воплотившая образ Нины Иванцовой Елена Гришко, сыгравшая Танечку Азалия Калашникова и исполнительница роли Тони Иванихиной Наталья Коренева, засветившаяся затем лишь еще в одной ленте. И, конечно, нашлось место признанным мастерам вроде Тамары Макаровой, Андрея Файта, Николая Граббе и Всеволода Санаева.

Про то, как создавалась актуальная по сей день «Молодая гвардия», мы сегодня рассказывать не будем. Не будем вспоминать, что творилось на самом деле в Краснодоне во время Великой Отечественной. Не будем падать в обморок, как родственники погибших ребят, и плакать, как выжившие жители города, присутствовавшие на съемках сцены с гибелью «молодогвардейцев». Не будем проводить прямые параллели с тем, что происходит в наши дни, хотя они и напрашиваются. Сейчас хочется поговорить о том, как сложилась судьба актеров, дебютировавших в этом шедевре.

Читать «Молодая гвардия», СССР (1948)



Владимир Иванов (Олег Кошевой)

Кузница кадров: Как сложилась судьба актеров «Молодой гвардии»

Сын певца и пианиста Николая Иванова, погибшего в 1941-м под Москвой, в феврале 1942-го сам был призван в армию, сразу же попал на фронт, проведя всю войну на передовой в качестве артиллерийского разведчика. Учился в ГИТИСе, но был отчислен за нарушения учебного процесса из-за съемок в фильмах. В 1950-м окончил ВГИК, где учился на курсе Бориса Бибикова и Ольги Пыжовой. За образ Кошевого его наградили Сталинской премией I степени, однако, по воспоминаниям Клары Лучко, для режиссеров он навсегда остался актером одной роли. После «Молодой гвардии» воплотил на экране еще десяток персонажей в таких фильмах, как «Земля и люди», «Жажда» и «Судьба человека». Из-за невостребованности всю свою дальнейшую жизнь посвятил эстрадному жанру. Ездил с концертами по городам и весям нашей страны — читал отрывки из романа Фадеева. Актера не стало в 1995-м.


Инна Макарова (Любовь Шевцова)

Кузница кадров: Как сложилась судьба актеров «Молодой гвардии»

Выпускница мастерской Сергея Герасимова и Тамары Макаровой дебютировала в кино еще будучи студенткой, сыграв эпизодическую роль партизанки в картине «Это было в Донбассе», вышедшей в 1945-м. За образ Любови Шевцовой, как и Владимир Иванов, была удостоена Сталинской премии. В 1957-м закрепила свою популярность, представ в качестве Кати Петрашень в «Высоте» Александра Зархи. Всего на счету актрисы более 50 ролей в кино и на телевидении, среди которых Нонна Снегирёва («Дело Румянцева»), Варвара Родионовна Степанова («Дорогой мой человек»), Надя Ерохина («Девчата»), Анфиса Пеженова («Женитьба Бальзаминова»), Дуся Кузина («Женщины»), Настасья («Преступление и наказание») и другие запоминающиеся образы. Была замужем за Сергеем Бондарчуком, их дочь Наталья впоследствии стала актрисой и режиссером. Последний раз появилась в кадре в детском фильме своей дочери «Красная шапочка. Онлайн». Со знаменитой актрисой мы расстались весной 2020-го.

Читать Десятый дубль


Сергей Гурзо (Сергей Тюленин)

Кузница кадров: Как сложилась судьба актеров «Молодой гвардии»

Звезда советского кино 50-х. Племянник народного артиста Ивана Михайловича Кудрявцева, игравшего на сцене МХАТа. В 16 лет ушел добровольцем на фронт. В Польше в 1944-м получил тяжелое ранение, год провалялся в госпиталях, после чего решил поступать во ВГИК. В институт поступил с первой попытки и здесь же, в 1946-м, во время учебы на втором курсе женился на Надежде Самсоновой. В 1950-м окончил мастерскую Бориса Бибикова и Ольги Пыжовой. Дебют в «Молодой гвардии» принес актеру невероятную славу и первую Сталинскую премию — вторую ему вручат за «Смелых людей» Константина Юдина. Ради роли в этой картине обучался верховой езде под руководством Кантемировых, после чего практически во всех эпизодах, включая сложные, снимался сам, без дублера. В 1950-е, время послевоенного малокартинья, он сыграл еще в восьми фильмах: «Далеко от Москвы», «В мирные дни», «Навстречу жизни», «Застава в горах», «Тревожная молодость», «Беспокойная весна» (выступил также в качестве второго режиссера), «Рождённые бурей» и «Всё начинается с дороги». В конце 1950-х ушел из семьи, переехал в Ленинград, где женился на Ирине Губановой. Однако его слава уже померкла, и в начале 1960-х актеру удалось появиться лишь в четырех лентах. Среди них напомнила о его даровании картина «Всё начинается с дороги», где он сыграл бывшего вора Шурку, отсидевшего срок и попавшего на строительство дороги. В 1961-м поставил фильм «Дипломат» по чеховскому рассказу. Последние годы жизни не снимался. В середине 1960-х в Ленинграде вышел его тоненький поэтический сборник «Самое близкое». Сергей Сафонович умер в ленинградской больнице осенью 1974 года, недожив четырех дней до 48-летия. На его похороны на Южном кладбище Ленинграда собралось много людей, хотя официальных сообщений о кончине не было. Жизни и творчеству актера посвящена глава 13 цикла «Чтобы помнили» Леонида Филатова.


Борис Битюков (Иван Земнухов)

Кузница кадров: Как сложилась судьба актеров «Молодой гвардии»

Актерская карьера Битюкова началась еще в конце 1930-х, когда он числился во вспомогательном составе труппы Камерного театра у Александра Таирова. В 1939-м учился в Московском гидромелиоративном институте, затем был призван в ряды Красной Армии, участвовал в Великой Отечественной войне. Служил в пехоте, отличился в боях, был ранен в руку. После излечения летал воздушным стрелком, был тяжело ранен в ноги. Герасимов обратил внимание на актера еще в Камерном и после войны пригласил его на роль Ивана Земнухова сначала в спектакль Театра-студии киноактёра, а затем и в кино. За этот образ ему не досталась Сталинская премия, ее по настоянию Герасимова вручили за участие в следующей ленте «Жуковский», где он сыграл небольшую роль ученика ученого. Сыграв главную роль в первом советском детективе «Дело № 306», стал любимым актером милиции. После этой картины больше никаких звездных ролей в его жизни не случилось, хотя снимался он много — на его счету участие в 75 картинах, среди которых «Чук и Гек», «Большая семья», «Друг мой, Колька!..», «Живые и мёртвые», «Я шагаю по Москве», «Калина красная», «Вечный зов», «Хождение по мукам», «Гонки по вертикали» и «ТАСС уполномочен заявить...». Борис Валентинович ушел из кино из-за болезни глаз. Скончался в январе 2002-го, урна с прахом захоронена на 24-м участке Востряковского кладбища Москвы.


Нонна Мордюкова (Ульяна Громова)

Кузница кадров: Как сложилась судьба актеров «Молодой гвардии»

Одна из выдающихся актрис отечественного кинематографа, заслуженная артистка РСФСР и народная артистка РСФСР и СССР с детских лет мечтала сниматься в кино, но война помешала сбыться ее планам. В оккупации в Краснодарском крае ей приходилось скрываться от гитлеровцев, чтобы избежать отправки на принудительные работы в Германию. В 1943-м ее семья переехала в Отрадную, а в 1944-м уехала с матерью в Ейск. В 1945-м поступила на актерский факультет ВГИКа в мастерскую Бибикова и Пыжовой. Уже в студенческие годы за начинающей актрисой стало закрепляться амплуа «простой русской женщины». Свою первую кинороль, которая сразу принесла ей официальное признание (Сталинская премия) и всенародную любовь, сыграла в «Молодой гвардии», еще учась на втором курсе. По окончании ВГИКа ее приняли в труппу Театра-студии киноактёра. Режиссеры в ней видели только Улю Громову, а потому она долго не получала главных ролей. Так что заметным событием стал для нее эпизодический образ колхозницы Насти Огородниковой в «Возвращении Василия Бортникова». Молодая актриса была настолько правдива и убедительна, что Всеволод Пудовкин хотел отдать ей главную роль. Замена тогда не состоялась, но режиссеры, наконец, разглядели в ней потенциал. Далее последовали этапные роли в картинах «Чужая родня» и «Простая история», которую специально для Мордюковой написал драматург Будимир Метальников. В 1960-х актриса запомнилась образами, созданными в фильмах «Председатель», «Женитьба Бальзаминова», «Тридцать три», «Комиссар» и «Бриллиантовая рука». В 1971-м вышла народная драма «Русское поле», где она снималась вместе с сыном Владимиром Тихоновым, погибшим через несколько лет. Мордюкова также запомнилась по картинам «Возврата нет», «Лев Гурыч Синичкин», «Они сражались за Родину», «Трясина», «Родня», «Вокзал для двоих», «Ширли-мырли» и «Мама». Последняя лента стала финальной работой для великой актрисы. Ещё учась во ВГИКе Мордюкова начала встречаться со своим однокурсником Вячеславом Тихоновым, они поженились и прожили вместе 13 лет. Невестками Мордюковой были Наталья Варлей и танцовщица Наталья Егорова. Нонны Викторовны не стало поздним воскресным вечером 6 июля 2008 года на 83-м году жизни в Центральной клинической больнице города Москвы. Похоронена на восьмом участке Кунцевского кладбища рядом с могилой сына. Еще в 1992-м ее имя присвоили одной из малых планет Солнечной системы.


Сергей Бондарчук (Андрей Валько)

Кузница кадров: Как сложилась судьба актеров «Молодой гвардии»

Выдающийся режиссер, сценарист, актер, педагог, родоначальник династии и ветеран Великой Отечественной родился в семье крестьян в селе Белозерка Херсонской области, а его детство прошло в Таганроге и Ейске. В школе он посещал театральный кружок. Его отец, будучи к тому времени председателем колхоза, хотел, чтобы сын пошел учиться на инженера, но Сергей заявил, что давно принял решение стать артистом. Актёрскую карьеру начал в Таганрогском драматическом театре, учился в Ростовском театральном училище, а с 1941-го по 1942-й служил в Театре Красной армии в Грозном. Был участником ВОВ, после которой, вернувшись с фронта, поступил во ВГИК. С 1948-го попал на «Мосфильм». Его кинодебютом стала роль коммуниста-подпольщика Валько в «Молодой гвардии», который снял его мастер курса Сергей Герасимов. После ленты «Тарас Шевченко», в возрасте 31 года, был удостоен звания Народного артиста СССР. Как режиссер дебютировал в 1959-м картиной «Судьба человека», где он также сыграл главную роль Андрея Соколова. В режиссерских работах он чаще всего обращался к русской литературе: «Они сражались за Родину», «Тихий дон». Любимыми писателями Сергея Фёдоровича были Лев Толстой и Михаил Шолохов. Американо-итальянская киноверсия «Войны и мира» и приближающееся 150-летие Бородинского сражения стали теми побудительными мотивами, чтобы в Советском Союзе сняли свой вариант толстовского романа. Работа над самым эпохальным фильмом в истории отечественного кино велась несколько лет и была крайне тяжелой. Бондарчук дважды пережил состояние клинической смерти. По окончании съемок его «Война и мир» была внесена в Книгу рекордов Гиннесса за то, что в работе принимало участие самое большое число киностатистов — 120 тысяч человек. Картина также была удостоена «Оскара» как лучший фильм на иностранном языке. За время своей карьеры был удостоен многочисленных государственных и кинематографических наград. Он стал лауреатом премий МКФ в Москве, Всесоюзного кинофестиваля, смотров в Карловых Варах, Локарно, Венеции. Был женат на Инне Макаровой и Ирине Скобцевой, помимо дочери Натальи, кино посвятили себя дети от второго брака Алёна Бондарчук и Фёдор Бондарчук. Сергей Фёдорович скончался 20 октября 1994-го в Москве.

Читать Со дня рождения Сергея Бондарчука исполняется 100 лет


Глеб Романов (Иван Туркенич)

Кузница кадров: Как сложилась судьба актеров «Молодой гвардии»

Тюменский парнишка успешно поступил в московский ВГИК. Это было в конце 1930-х, но начавшаяся война не позволила ему продолжить обучение: Глеба призвали в Красную армию, он прошел всю войну и закончил ее в Югославии. Завершить обучение на актерском факультете в знаменитой мастерской Герасимова удалось лишь в 1948-м. Тогда же состоялся и его кинодебют у мастера. С 1948-го по 1964-й служил актером театра-студии киноактёра и киностудии «Мосфильм». Благодаря успешному старту в 50-х снялся в нескольких фильмах, среди которых «Кавалер Золотой Звезды», «Незабываемый 19-й», «Попрыгунья», «Наши песни», «Адмирал Ушаков» и «Жуковский». В 1957-м выступал с зарубежным репертуаром на VI Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Москве. Работал на эстраде с сольными номерами. Много гастролировал по Советскому Союзу, а также в Венгрии, Австрии, Германии, Польше, Румынии, Чехословакии с концертными программами, в которые входили песни и танцы народов мира. В 1958-м блестяще сыграл, спел и сплясал главную роль в картине Исидора Анненского «Матрос с "Кометы"». 29 сентября 1965 года по ходатайству актерской секции его исключили из Союза кинематографистов за «несколько хулиганских поступков». Ушел из жизни 15 января 1967-го в Ленинграде, похоронен в Москве на Донском кладбище.


Людмила Шагалова (Валерия Борц)

Кузница кадров: Как сложилась судьба актеров «Молодой гвардии»

Дочь военного, которого в 1928-м по службе перевели в Москву, дебютировала в кино еще до войны. Однажды московской школьнице Люде Шагаловой было поручено приветствовать на митинге героев-папанинцев. И она попала в кинохронику. Режиссер Яков Протазанов увидел ее и пригласил сниматься в картине «Семиклассники», вышедшей в 1938-м. Спустя десятилетие стала выпускницей мастерской Герасимова и Макаровой, была принята в труппу Театра-студии киноактёра и сыграла Валерию Борц в «Молодой гвардии», за которую получила Сталинскую премию. Признана лучшей актрисой 1965-го по опросу журнала «Советский экран» за главную роль в «Женитьбе Бальзаминова», а также удостоена званий заслуженной и народной артистки РСФСР. На счету Шагаловой 54 кинороли в таких фильмах, как «Дело № 306», «Верные друзья», «713-й просит посадку», «Сказка о потерянном времени», «Остров сокровищ», «Приваловские миллионы», «Дача», «Не может быть!», «Подранки», «Усатый нянь», «Сицилианская защита», «Принцесса цирка», «Пеппи Длинныйчулок» и Г«де находится нофелет?». Супруга кинооператора Вячеслава Шумского из кино ушла после празднования своего 70-летия. Людмилы Александровны не стало в возрасте 88 лет в марте 2012-го, через год после кончины мужа.


Маргарита Жарова (Клавдия Ковалева)

Кузница кадров: Как сложилась судьба актеров «Молодой гвардии»

Еще одна выпускница курса Герасимова и Макаровой, дебютировавшая у своего учителя. После окончания ВГИКа вошла в штат киностудии «Мосфильм», а в 1959-м перевелась на киностудию имени Горького, где проработала 40 лет. Яркая комедийная актриса много снималась в маленьких ролях и эпизодах. Среди лучших работ: Зина («Доброе утро»), жена Бондаренко («К Чёрному морю»), Соня («Неподдающиеся»), Нелька («Карьера Димы Горина»), Ксения Шалова («На семи ветрах»), Глафира («Товарищ Арсений»). До 1957-го снималась под своей девичьей фамилией Иванова. Затем вышла замуж за военного Николая Жарова и с этого момента взяла фамилию мужа. Для Маргариты Васильевны на первом месте всегда была семья, поэтому очень часто она отказывалась от интересных предложений, требовавших долгого отсутствия дома. В счастливом браке с мужем она прожила 50 лет. Несмотря на то, что не снималась с середины 1980-х, за свою жизнь успела сыграть 80 ролей. Актрисы не стало в марте 2019-го.


Вячеслав Тихонов (Владимир Осьмухин)

Кузница кадров: Как сложилась судьба актеров «Молодой гвардии»

Влюбленный тракторист Матвей Морозов, мичман Панин, князь Андрей Болконский, учитель истории Илья Семёнович Мельников, несравненный Штирлиц, вчерашний агроном Николай Стрельцов, наидобрейший писатель Иван Иванович, генерал-майор КГБ Константин Иванович Константинов... Эти и другие, не менее значительные образы, были впереди у выдающегося выпускника курса Бибикова и Пыжовой. Прежде чем стать звездой кино, будущий заслуженный артист РСФСР и народный артист РСФСР и СССР учился на токаря, работал на военном заводе и учился в Автомеханическом институте. Однако после войны он воплотил свою детскую мечту об актерской стезе. Играл в Театре-студии киноактёра и на киностудии имени Максима Горького. Любимый актер Станислава Ростоцкого («Дело было в Пенькове», «Доживём до понедельника», «Белый Бим Чёрное ухо»), неоднократно сотрудничал с Сергеем Бондарчуком («Война и мир», «Они сражались за Родину»). Самой звездной ролью для Вячеслава Васильевича стал советский разведчик Исаев в сериале «Семнадцать мгновений весны». В 1988-м блистательно воплотил образ архивариуса Шарлеманя в притче Марка Захарова «Убить дракона». Среди других незабываемых работ — «В мирные дни», «Максимка», «ЧП. Чрезвычайное происшествие», «На семи ветрах», «Фронт без флангов», «Фронт за линией фронта», «Фронт в тылу врага», «По улицам комод водили...», «ТАСС уполномочен заявить...», «Любовь с привилегиями», «Утомлённые солнцем», «Зал ожидания» и «Сочинение ко Дню Победы». Всего на счету мастера 56 ролей в кино и на телевидении. Много работал как актер дубляжа, его голосом говорили персонажи Жан-Луи Трентиньяна, Алена Делона, Робера Оссейна и Франко Неро. Последней работой в кино для Вячеслава Васильевича стала роль Человека с добрым лицом и нимбом на голове в картине Эльдара Рязанова «Андерсен. Жизнь без любви», вышедшей в 2006-м. Через три года, 28 ноября 2009-го, Тихонов был госпитализирован в реанимацию Центральной клинической больницы с повторным инфарктом миокарда. 1 декабря ему была срочно проведена операция, так как появились осложнения. Актер находился под постоянным наблюдением врачей, но состояние его оставалось тяжелым. Лауреат множества престижных наград и любимец миллионов ушел из жизни через три дня, 4 декабря. Похоронен на Новодевичьем кладбище столицы, рядом с могилами Олега Янковского, Георгия Жжёнова и Клары Лучко.

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Александра Харитонова (Людмила Осьмухина)

Кузница кадров: Как сложилась судьба актеров «Молодой гвардии»

Уроженка Пензенской губернии поступила во ВГИК в 1939-м. В 1941-м институт был эвакуирован в Алма-Ату, где, в 1943-м, она его и закончила. По окончании ВОВ сразу же вошла в штат киностудии «Мосфильм», а затем Театра-студии киноактера, где состояла до 1983-го. Дебютировала в кино еще учась в институте, у классика советского кино Льва Кулешова в «Сибиряках», где сыграла школьницу Валю. Затем последовали образы Людмилы Осьмухиной, Шуры у того же Герасимова в «Сельском враче» и задорной Шурочки в фильме «Дело было в Пенькове». После этого в кинобиографии актрисы наступила долгая пауза, во время которой Харитонова участвовала в спектаклях Театра-студии киноактера и работала на дубляже. И только с возрастом, начиная с конца шестидесятых годов, она начала активно сниматься в эпизодах. В основном, это были соседки, подружки, тетки в окружении главных героев, тетки на улице и т.д. Снималась до начала 90-х. Всего на счету актрисы 100 ролей. Ее супругом был декан ВГИКа Гурген Тавризян, их дочь Тамара Тавризян стала режиссером. Александра Григорьевна умерла в 2009-м, похоронена вместе с мужем на Даниловском кладбище.


Георгий Шаповалов (Соликовский)

Кузница кадров: Как сложилась судьба актеров «Молодой гвардии»

Уроженец Севастополя до войны учился во ВГИКе. С 1941-го по 1943-й участвовал в боях на Северо-Западном фронте. В кино дебютировал еще в 1941-м, появившись в «Боевом киносборнике №3». В 1948-м окончил курс Герасимова и Макаровой, тогда же воплотил образ начальника краснодонской полиции в «Молодой гвардии». Состоял в труппе Театра-студии киноактёра. Снимался преимущественно в эпизодах до 1978 года. Его можно увидеть в 56 фильмах, среди которых «Война и мир», «Тихий Дон», «Когда деревья были большими», «Берегись автомобиля», «Судьба резидента» и «Вечный зов». Скончался в 1979-м, прожив 63 года.


Юрий Егоров (Рейбанд)


Заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист РСФСР, режиссер и сценарист окончил авиационный институт и режиссерский факультет ВГИКа, где учился у Герасимова. Дебютировал в кино как режиссер-практикант и актер в «Молодой гвардии». С 1950-го работал на киностудии имени Горького. Первый свой фильм «Случай в тайге» поставил в 1954-м. Стал известен после выхода на экраны фильма «Они были первыми», рассказывающего о первых комсомольцах. Тему молодого поколения продолжил в «Добровольцах» с участием Михаила Ульянова, Элины Быстрицкой, Леонида Быкова и Петра Щербакова. Одной из самых значительных работ для него стала «Простая история» с Нонной Мордюковой. С 1962-го — преподаватель ВГИКа. Также работал начальником Главного управления по производству художественных фильмов Комитета по кинематографии при СМ СССР. Последней режиссерской работой стала картина «Отцы и деды». Умер от перитонита в 1982-м, похоронен на Ваганьковском кладбище.


Караман Мгеладзе (Жора Арутюнянц)

Кузница кадров: Как сложилась судьба актеров «Молодой гвардии»

Народный артист Грузинской ССР, режиссер, сценарист и актер в 1951-м окончил актерский факультет ВГИКа, где учился у Михаила Ромма, а спустя десятилетие там же завершил обучение на режиссера у Григория Рошаля. В качестве актера дебютировал еще до Молодой гвардии — в фильмах «Каджана» и «Георгий Саакадзе». Работал на киностудии «Грузия-фильм». Сыграл десять ролей и поставил 16 картин, включая «Багратиона». Не стало осенью 2015-го в Тбилиси.


Анатолий Чемодуров (Сергей Левашов)

Кузница кадров: Как сложилась судьба актеров «Молодой гвардии»

Супруг актрисы Клары Румяновой и участник Великой Отечественной войны в 1942-м окончил Рязанское артиллерийское училище. На фронте с июня 1944 года, отличился в боях, был признанным специалистом по разведке, предупреждению артналетов и накрытию целей противника, постоянно находясь на передовой. Получил два Ордена Отечественной войны и медаль «За отвагу». В 1948-м окончил актерский факультет ВГИКа и дебютировал у Герасимова в «Молодой гвардии». С 1947-го по 1961-й состоял в труппе Центральной студии киноактёра, затем стал вторым режиссером киностудии «Мосфильм». На его счету более 20 ролей в таких картинах, как «Судьба человека», «Тарас Шевченко», «Кортик» и «Щит и меч». Работал как актер дубляжа. Поставил игровые фильмы «Если ты мужчина...», «Здесь, на моей земле» и документальную ленту «На съёмках фильма "Война и мир"». Скончался в конце декабря 1986-го, когда ему было 77 лет.


Георгий Юматов (Анатолий Попов)

Кузница кадров: Как сложилась судьба актеров «Молодой гвардии»

На долю заслуженного и народного артиста РСФСР выпали тяжелейшие испытания. После обучения в Военно-морской школе в 1942-м будущего знаменитого актера зачислили юнгой на торпедный катер «Отважный», и через год он уже стал рулевым. Освобождал от фашистов Бухарест, Будапешт, Вену. Во время штурма последней он участвовал в рукопашной схватке за знаменитый Венский мост. В том бою погибло около двух тысяч наших десантников, но судьба хранила Юматова. За этот штурм его наградили уникальной матросской медалью Ушакова на цепях. Имеет и другие боевые награды, включая Орден Отечественной войны первой степени. За время войны несколько раз был ранен. В 1945-м в Москве случайно встретился с Григорием Александровым, который после пятиминутной беседы пригласил его на съемки в эпизодической роли в фильме «Весна». Когда Герасимов набирал во ВГИКе свой первый курс, Александров лично порекомендовал ему Юматова. Послушав новичка, профессор заявил: «Мне его учить нечему! Самородок!», после чего лично отвел в Театр Киноактёра, а позже взял в «Молодую гвардию». С 1945-го — актер «Мосфильма». На съемках «Молодой гвардии» познакомился со студенткой ВГИКа Музой Крепкогорской. Знакомство завершилось шумной студенческой свадьбой в 1947-м. Муза стала единственной женой актера на всю его жизнь. Статус звезды закрепился за ним после образа Алексея Трофимова, воплощенного в «Офицерах». Он также запомнился зрителям в картинах «Адмирал Ушаков», «Иван Грозный», «Педагогическая поэма», «Они были первыми», «Разные судьбы», «Очередной рейс», «Баллада о солдате», «Жестокость», «Первое свидание», «Две жизни», «Порожний рейс», «Стряпуха», «Не забудь... станция Луговая», «Опасные гастроли», «Судьба», «Конец императора тайги», «Москва слезам не верит», «Петровка, 38», «Огарёва, 6», «Приступить к ликвидации», «Внимание! Всем постам...» и «ТАСС уполномочен заявить...». В середине 90-х, когда страна находилась в состоянии упадка, Юматов оказался в центре громкого дела об убийстве дворника. В конце концов актера выпустили из «Матросской тишины» под подписку о невыезде, а затем он, как фронтовик, попал под амнистию к 50-летию Победы, и дело было прекращено. Однако режиссеры не хотели больше с ним работать. Ушел из жизни поздним вечером 4 октября 1997-го, похоронен на Ваганьковском кладбище. Жизни и творчеству Георгия Александровича посвящена глава 67 цикла «Чтобы помнили» Леонида Филатова.


Евгений Моргунов (Геннадий Почепцов)

Кузница кадров: Как сложилась судьба актеров «Молодой гвардии»

Заслуженный артист РСФСР и незабываемый Бывалый в возрасте 14 лет устроился на завод в Сокольниках, где делали артиллерийские снаряды, — вытачивал болванки. А в свободное время бегал заниматься в драмкружок при Дворце культуры, ходил в театры, в консерваторию. Евгений очень хотел работать в театре, но директор завода его не отпускал. И тогда он взял и написал письмо Сталину: «Примите меня в искусство, я хочу быть таким, как Станиславский и Немирович-Данченко». После этого на имя директора завода пришло письмо, подписанное Сталиным, согласно которому мальчика направили в Камерный театр Таирова, во вспомогательный состав. Там он постигал азы актерского искусства, а через год, в 1944-м, поступил во ВГИК, на курс Сергея Герасимова. Ему исполнилось 17 лет, он был самым молодым на курсе. Тогда же он дебютировал в фильме «В 6 часов вечера после войны». По окончании института предстал в «Молодой гвардии» в качестве предателя, которого в первой редакции в титрах звали Евгением Стаховичем. Работал в Театре-студии киноактёра и Малом театре. Всенародную популярность Моргунову принесла роль Бывалого в серии кинокомедий Леонида Гайдая. Впервые в этом образе он появился в короткометражках «Самогонщики» и «Пёс Барбос и необычный кросс», а затем вышли «Операция "Ы" и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Сказки русского леса», «Семь стариков и одна девушка» и «Комедия давно минувших дней». На его счету более 100 ролей. Его запомнили также в фильмах «Сказка о потерянном времени», «Алые паруса», «Человек ниоткуда», «Дайте жалобную книгу», «Три толстяка», «Старый знакомый» и «Покровские ворота». Последний раз появился на экране в ленте «Райское яблочко», снятой в 1998-м. Евгения Александровича не стало 25 июня 1999-го, похоронен рядом с сыном Николаем на Кунцевском кладбище в Москве.


Клара Лучко (тётушка Марина)

Кузница кадров: Как сложилась судьба актеров «Молодой гвардии»

В начале войны семью будущей заслуженной артистки РСФСР и народной артистки РСФСР и СССР эвакуировали из Полтавы в Казахстан. В Джамбуле она закончила десятилетку. Еще в школе она занималась в театральном кружке и мечтала в будущем стать актрисой, такой, как ее кумир Тамара Макарова. Из газеты Клара узнала, что Герасимов набирает в Алма-Ате актерский класс и отправилась попытать счастье. Несмотря на большой конкурс, с успехом сдала экзамены и была принята во ВГИК, в мастерскую Бибикова и Пыжовой. Вскоре ВГИКу разрешили вернуться в Москву, и Клара продолжила там обучение на курсе Герасимова и Макаровой, который она окончила в 1948-м и поступила в труппу Театра-студии киноактёра. Дипломной ролью для нее стала тетушка Марина, однако актриса мечтала о роли Ульяны Громовой, которую сыграла в дипломном спектакле и заработала оценку «отлично». Это было для нее большим ударом, но впоследствии Лучко оправилась. Первую заметную роль — Даши Шелест — получила в «Кубанских казаках» Ивана Пырьева, которые принесли ей Сталинскую премию. На съемках этой картина встретила свою любовь в лице Сергея Лукьянова, с которым прожила пятнадцать лет до его смерти. Создала незабываемые образы в фильмах «Большая семья», «Двенадцатая ночь», «Государственный преступник», «Опекун», «С любимыми не расставайтесь», «Цыган», «Ларец Марии Медичи», «Карнавал», «Мы, нижеподписавшиеся», «Профессия — следователь», «Тревожное воскресенье» и «Возвращение Будулая». Последнюю роль исполнила в «Парке советского периода», вышедшем в 2006-м. Клары Степановны не стало субботним утром 26 марта 2005-го, похоронена на Новодевичьем кладбище.


Андрей Пунтус (дядя Коля)

Кузница кадров: Как сложилась судьба актеров «Молодой гвардии»

Будущий актер во время Великой Отечественной войны служил в зенитных частях, защищал небо Москвы. Удостоен медали «За оборону Москвы». В 1948-м окончил ВГИК, где учился у Герасимова и Макаровой. «Молодая гвардия» стала для него дипломной работой. Играл в Театре-студии киноактера. За 37 лет жизни успел сняться еще в 11 картинах, среди которых «Сталинградская битва», «Встреча на Эльбе», «Урок жизни» и «Судьба человека». Скончался в начале 1959-го.


Николай Фигуровский (Толя «Гром Гремит»)

Кузница кадров: Как сложилась судьба актеров «Молодой гвардии»

Еще один участник ВОВ впоследствии стал сценаристом, режиссером и актером. В «Молодой гвардии» состоялся его актерский дебют. В 1951-м окончил режиссёрский факультет ВГИКа, где учился в мастерской Игоря Савченко. Спустя два года был принят в качестве режиссера на киностудию «Беларусьфильм». Преподавал сценарное мастерство во ВГИКе. В 1964-м ему присвоили звание заслуженного деятеля искусств Белорусской ССР. Играл в фильмах «Преступление и наказание», «Москва – Кассиопея» и «Закрытие сезона». Написал сценарии к картине «Когда деревья были большими» и ко многим работам Леона Саакова. Поставил шесть лент, включая «Детей партизана», «Повесть об агрономе», «Полесскую легенду» и «Часы остановились в полночь». Скончался летом 2003-го в Москве, похоронен на 77-м участке столичного Востряковского кладбища.


Олеся Иванова (Надежда Тюленина)

Кузница кадров: Как сложилась судьба актеров «Молодой гвардии»

Уроженка Мерефы с 1941-го по 1942-й работала медсестрой в госпитале. В кино дебютировала эпизодической ролью Ольгушки в картине «Глинка». В 1948-м окончила курс Герасимова и Макаровой, после чего ее приняли в труппу Театра-студии киноактёра. Была женой казахского кинорежиссера Мажита Бегалина и часто снималась в его фильмах на «Казахфильме»: «За нами Москва», «Песнь о Маншук» и других. Последней их совместной работой стал историко-революционный фильм «Степные раскаты». Их сын Нартай Бегалин — выпускник ВГИКа, актер и каскадер — трагически погиб. Актриса тяжело переживала его смерть и умерла через два года после гибели сына, 26 октября 1995-го. Всего на счету Олеси Мстиславовны 66 ролей.


Муза Крепкогорская (Лазаренко)

Кузница кадров: Как сложилась судьба актеров «Молодой гвардии»

Заслуженная артистка РСФСР родилась в семье музыканта Виктора Крепкогорского, который был одним из аккомпаниаторов Фёдора Шаляпина. Выпускница мастерской Герасимова и Макаровой и актриса Театра-студии киноактёра. В кино дебютировала еще в 1945-м, сыграв партизанку в картине «Это было в Донбассе». На счету актрисы более 80 ролей. В частности, она запомнилась по фильмам «Разные судьбы», «Сказка о потерянном времени», «Офицеры», «Первый троллейбус», «Огонь, вода и... медные трубы», «Любовь земная», «Розыгрыш», «Женатый холостяк» и «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди». Ушла из жизни 26 июня 1999-го в Москве, похоронена на Ваганьковском кладбище рядом с мужем Георгием Юматовым.


Тамара Носова (Валентина Филатова)

Кузница кадров: Как сложилась судьба актеров «Молодой гвардии»

Заслуженная артистка РСФСР, народная артистка России и «королева комедии» окончила во ВГИКе мастерскую Бибикова и Пыжовой. Состояла в труппе Театра-студии киноактёра. На счету характерной актрисы более 40 ролей. Она создала запоминающиеся образы в фильмах «Ревизор», «Шведская спичка», «Гость с Кубани», «Илья Муромец», «Карнавальная ночь», «Она Вас любит», «Новые похождения Кота в сапогах», «Королевство кривых зеркал», «Свадьба в Малиновке», «Братья Карамазовы», «Здравствуйте, я ваша тётя!», «Тайна "Чёрных дроздов"», «Женитьба Бальзаминова» и «Огонь, вода и... медные трубы». Последнюю роль сыграла в киноальманахе «Шутить изволите?», вышедшем в 1999-м. Тамары Макаровны не стало 25 марта 2007-го на 80-м году жизни, похоронена на Ваганьковском кладбище.


Виктор Авдюшко (Авдюшко)

Кузница кадров: Как сложилась судьба актеров «Молодой гвардии»

Будущий заслуженный и народный артист РСФСР в 1949-м окончил ВГИК, где учился в мастерской Юлия Райзмана. Создал многочисленные образы рабочих парней, матросов и солдат в картинах «Герои Шипки», «Живые и мёртвые», «Освобождение» и «А зори здесь тихие...». Роль Павла Мансурова в «Тугом узле» Михаила Швейцера дала актеру возможность раздвинуть жесткие рамки амплуа, расширить творческий диапазон, однако лента вышла на экраны под названием «Саша вступает в жизнь» лишь после того, как была доснята с заменой одного из актеров и перемонтирована. Критике подвергся и «Мир входящему» с его участием. Последней работой Авдюшко стал маршал Конев в эпопее Юрия Озерова «Солдаты свободы». Незадолго до этого он снимался в другом фильме, тоже о войне, где и подхватил смертельный недуг. В январе 1975-го Виктор Антонович только справил свое 50-летие, а 19 ноября 1975 года он скончался в Москве. Похоронен на Ваганьковском кладбище. За свою жизнь успел сыграть более 60 ролей.


Алексей Миронов (немецкий часовой)

Кузница кадров: Как сложилась судьба актеров «Молодой гвардии»

Заслуженный артист РСФСР переиграл в школе всего Чехова: и «Медведя», и «Толстого и тонкого», и «Хирургию». А потом была театральная студия при доме пионеров возле Малого театра. Студийцы поставили спектакль «Любовь Яровую», в котором будущий актёр сыграл Грозного. Эту постановку показали в Доме милиции. Но тут началась война, и он ушел биться с врагом в ноябре 1941-го, в 17-летнем возрасте, приписав себе лишний год. Служил в пехоте. В октябре 1942-го окончил полковую школу при 88-м зенитном артиллерийском полку, где с с марта 1943-го служил командиром орудия. С июля 1944-го — командир огневого взвода 1342-го зенитного артиллерийского полка 23-го зенитной артиллерийской дивизии. Воевал на трех фронтах. Участвовал в Курской битве, битве за Днепр, освобождении оккупированных территорий, штурме Берлина. Дошел до самого Берлина, дослужился до офицера. В феврале 1945-го окончил школу младших лейтенантов. После войны продолжал службу в артиллерии. После Победы преподавал в Школе сержантского состава в Вене, но мечтал о сцене. В январе 1947-го младший лейтенант Миронов уволившись из рядов Советской армии приехал в Москву поступать в ГИТИС, где затем учился до 1951-го. Играл в Калининградском областном драмтеатре, Мурманском областном драмтеатре и Центральном театре Советской армии. В кино с «Молодой гвардии». Первой заметной киноролью стал пьянчуга и проходимец Гусек в «Простой истории». С тех пор снимался почти ежегодно, на его счету более 70 персонажей. Офицеры, моряки, преподаватели, мастеровые, шоферы, крестьяне — герои были самые разные. Самым любимым из них стал старик Копытин, добрый водитель из команды Жеглова в знаменитом детективе «Место встречи изменить нельзя». Была в его жизни и главная роль — в 1991-м сыграл Ивана Макарова в драме «Маэстро с ниточкой». А последние ленты с его участием — «Свадьба» и «Под луной» — вышли уже после его смерти. Ушёл из жизни 16 ноября 1999-го в Москве. За неделю до кончины актер поздравлял милиционеров с их профессиональным праздником, пел, плясал. На похороны любимого артиста столичная милиция выделила транспорт, венки и целый эскорт своих сотрудников. В последний путь «Старика Копытина» проводили со всеми должными почестями. Похоронен Алексей Иванович на Перепечинском кладбище.


Людмила Соколова (молодогвардейка)

Кузница кадров: Как сложилась судьба актеров «Молодой гвардии»

Заслуженная артистка РСФСР окончила актерский факультет ГИТИСа. Служила в Ногинском драмтеатре и Русском драматическом театре в Минске. «Молодая гвардия» стала для нее кинодебютом. В 1950-х снялась в фильмах «Композитор Глинка», «Андриеш» и «Командир корабля», после чего решила посвятить себя телевидению. Работала ведущей программ на Минском ТВ, а с 1957-го стала диктором ЦТ в Москве. Не стало 11 ноября 2015-го.


Макс Милиан
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Кузница кадров: Как сложилась судьба актеров «Молодой гвардии» фотографии
Кузница кадров: Как сложилась судьба актеров «Молодой гвардии» фотографии
Кузница кадров: Как сложилась судьба актеров «Молодой гвардии» фотографии
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