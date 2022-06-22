Кузница кадров: Как сложилась судьба актеров «Молодой гвардии»

История кино изобилует фильмами и сериалами, давшими старт карьере популярных актеров. Нередко им дорогу в будущее открывают мастера, которых смело можно назвать «создателями звезд». Как, например, Сергей Аполлинариевич Герасимов, решивший перенести на большой экран спектакль Театра-студии киноактера, поставленный им в 1946 году со своими студентами из ВГИКа по роману Александра Фадеева. Благодаря «Молодой гвардии» зритель узнал имена Нонны Мордюковой, Вячеслава Тихонова, Сергея Бондарчука, Инны Макаровой и других мэтров советского кино. В день начала Великой Отечественной войны вспоминаем, как сложилась жизнь и карьера этих актеров в культовой советской ленте.
Практику на фильме прошли также выпускники режиссерского факультета ВГИКа Татьяна Лиознова
и Николай Розанцев
. Были и актеры, для которых роли в экранизации знаменитой книги стали единственными в их жизни. Это воплотившая образ Нины Иванцовой Елена Гришко
, сыгравшая Танечку Азалия Калашникова
и исполнительница роли Тони Иванихиной Наталья Коренева
, засветившаяся затем лишь еще в одной ленте. И, конечно, нашлось место признанным мастерам вроде Тамары Макаровой
, Андрея Файта
, Николая Граббе
и Всеволода Санаева
.
Про то, как создавалась актуальная по сей день «Молодая гвардия», мы сегодня рассказывать не будем. Не будем вспоминать, что творилось на самом деле в Краснодоне во время Великой Отечественной. Не будем падать в обморок, как родственники погибших ребят, и плакать, как выжившие жители города, присутствовавшие на съемках сцены с гибелью «молодогвардейцев». Не будем проводить прямые параллели с тем, что происходит в наши дни, хотя они и напрашиваются. Сейчас хочется поговорить о том, как сложилась судьба актеров, дебютировавших в этом шедевре.
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«Молодая гвардия», СССР (1948)
Владимир Иванов (Олег Кошевой)
Сын певца и пианиста Николая Иванова, погибшего в 1941-м под Москвой, в феврале 1942-го сам был призван в армию, сразу же попал на фронт, проведя всю войну на передовой в качестве артиллерийского разведчика. Учился в ГИТИСе, но был отчислен за нарушения учебного процесса из-за съемок в фильмах. В 1950-м окончил ВГИК, где учился на курсе Бориса Бибикова и Ольги Пыжовой. За образ Кошевого его наградили Сталинской премией I степени, однако, по воспоминаниям Клары Лучко, для режиссеров он навсегда остался актером одной роли. После «Молодой гвардии» воплотил на экране еще десяток персонажей в таких фильмах, как «Земля и люди», «Жажда» и «Судьба человека». Из-за невостребованности всю свою дальнейшую жизнь посвятил эстрадному жанру. Ездил с концертами по городам и весям нашей страны — читал отрывки из романа Фадеева. Актера не стало в 1995-м.
Инна Макарова (Любовь Шевцова)
Выпускница мастерской Сергея Герасимова и Тамары Макаровой дебютировала в кино еще будучи студенткой, сыграв эпизодическую роль партизанки в картине «Это было в Донбассе
», вышедшей в 1945-м. За образ Любови Шевцовой, как и Владимир Иванов, была удостоена Сталинской премии. В 1957-м закрепила свою популярность, представ в качестве Кати Петрашень в «Высоте
» Александра Зархи
. Всего на счету актрисы более 50 ролей в кино и на телевидении, среди которых Нонна Снегирёва («Дело Румянцева
»), Варвара Родионовна Степанова («Дорогой мой человек»), Надя Ерохина («Девчата
»), Анфиса Пеженова («Женитьба Бальзаминова
»), Дуся Кузина («Женщины
»), Настасья («Преступление и наказание
») и другие запоминающиеся образы. Была замужем за Сергеем Бондарчуком, их дочь Наталья впоследствии стала актрисой и режиссером. Последний раз появилась в кадре в детском фильме своей дочери «Красная шапочка. Онлайн». Со знаменитой актрисой мы расстались весной 2020-го.
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Десятый дубль
Сергей Гурзо (Сергей Тюленин)
Звезда советского кино 50-х. Племянник народного артиста Ивана Михайловича Кудрявцева, игравшего на сцене МХАТа. В 16 лет ушел добровольцем на фронт. В Польше в 1944-м получил тяжелое ранение, год провалялся в госпиталях, после чего решил поступать во ВГИК. В институт поступил с первой попытки и здесь же, в 1946-м, во время учебы на втором курсе женился на Надежде Самсоновой. В 1950-м окончил мастерскую Бориса Бибикова и Ольги Пыжовой. Дебют в «Молодой гвардии» принес актеру невероятную славу и первую Сталинскую премию — вторую ему вручат за «Смелых людей» Константина Юдина. Ради роли в этой картине обучался верховой езде под руководством Кантемировых, после чего практически во всех эпизодах, включая сложные, снимался сам, без дублера. В 1950-е, время послевоенного малокартинья, он сыграл еще в восьми фильмах: «Далеко от Москвы», «В мирные дни», «Навстречу жизни», «Застава в горах», «Тревожная молодость», «Беспокойная весна» (выступил также в качестве второго режиссера), «Рождённые бурей» и «Всё начинается с дороги». В конце 1950-х ушел из семьи, переехал в Ленинград, где женился на Ирине Губановой. Однако его слава уже померкла, и в начале 1960-х актеру удалось появиться лишь в четырех лентах. Среди них напомнила о его даровании картина «Всё начинается с дороги», где он сыграл бывшего вора Шурку, отсидевшего срок и попавшего на строительство дороги. В 1961-м поставил фильм «Дипломат» по чеховскому рассказу. Последние годы жизни не снимался. В середине 1960-х в Ленинграде вышел его тоненький поэтический сборник «Самое близкое». Сергей Сафонович умер в ленинградской больнице осенью 1974 года, недожив четырех дней до 48-летия. На его похороны на Южном кладбище Ленинграда собралось много людей, хотя официальных сообщений о кончине не было. Жизни и творчеству актера посвящена глава 13 цикла «Чтобы помнили» Леонида Филатова.
Борис Битюков (Иван Земнухов)
Актерская карьера Битюкова началась еще в конце 1930-х, когда он числился во вспомогательном составе труппы Камерного театра у Александра Таирова. В 1939-м учился в Московском гидромелиоративном институте, затем был призван в ряды Красной Армии, участвовал в Великой Отечественной войне. Служил в пехоте, отличился в боях, был ранен в руку. После излечения летал воздушным стрелком, был тяжело ранен в ноги. Герасимов обратил внимание на актера еще в Камерном и после войны пригласил его на роль Ивана Земнухова сначала в спектакль Театра-студии киноактёра, а затем и в кино. За этот образ ему не досталась Сталинская премия, ее по настоянию Герасимова вручили за участие в следующей ленте «Жуковский», где он сыграл небольшую роль ученика ученого. Сыграв главную роль в первом советском детективе «Дело № 306», стал любимым актером милиции. После этой картины больше никаких звездных ролей в его жизни не случилось, хотя снимался он много — на его счету участие в 75 картинах, среди которых «Чук и Гек», «Большая семья», «Друг мой, Колька!..», «Живые и мёртвые», «Я шагаю по Москве», «Калина красная», «Вечный зов», «Хождение по мукам», «Гонки по вертикали» и «ТАСС уполномочен заявить...». Борис Валентинович ушел из кино из-за болезни глаз. Скончался в январе 2002-го, урна с прахом захоронена на 24-м участке Востряковского кладбища Москвы.
Нонна Мордюкова (Ульяна Громова)
Одна из выдающихся актрис отечественного кинематографа, заслуженная артистка РСФСР и народная артистка РСФСР и СССР с детских лет мечтала сниматься в кино, но война помешала сбыться ее планам. В оккупации в Краснодарском крае ей приходилось скрываться от гитлеровцев, чтобы избежать отправки на принудительные работы в Германию. В 1943-м ее семья переехала в Отрадную, а в 1944-м уехала с матерью в Ейск. В 1945-м поступила на актерский факультет ВГИКа в мастерскую Бибикова и Пыжовой. Уже в студенческие годы за начинающей актрисой стало закрепляться амплуа «простой русской женщины». Свою первую кинороль, которая сразу принесла ей официальное признание (Сталинская премия) и всенародную любовь, сыграла в «Молодой гвардии», еще учась на втором курсе. По окончании ВГИКа ее приняли в труппу Театра-студии киноактёра. Режиссеры в ней видели только Улю Громову, а потому она долго не получала главных ролей. Так что заметным событием стал для нее эпизодический образ колхозницы Насти Огородниковой в «Возвращении Василия Бортникова». Молодая актриса была настолько правдива и убедительна, что Всеволод Пудовкин хотел отдать ей главную роль. Замена тогда не состоялась, но режиссеры, наконец, разглядели в ней потенциал. Далее последовали этапные роли в картинах «Чужая родня» и «Простая история», которую специально для Мордюковой написал драматург Будимир Метальников. В 1960-х актриса запомнилась образами, созданными в фильмах «Председатель», «Женитьба Бальзаминова», «Тридцать три», «Комиссар» и «Бриллиантовая рука». В 1971-м вышла народная драма «Русское поле», где она снималась вместе с сыном Владимиром Тихоновым, погибшим через несколько лет. Мордюкова также запомнилась по картинам «Возврата нет», «Лев Гурыч Синичкин», «Они сражались за Родину
», «Трясина», «Родня», «Вокзал для двоих», «Ширли-мырли» и «Мама». Последняя лента стала финальной работой для великой актрисы. Ещё учась во ВГИКе Мордюкова начала встречаться со своим однокурсником Вячеславом Тихоновым, они поженились и прожили вместе 13 лет. Невестками Мордюковой были Наталья Варлей и танцовщица Наталья Егорова. Нонны Викторовны не стало поздним воскресным вечером 6 июля 2008 года на 83-м году жизни в Центральной клинической больнице города Москвы. Похоронена на восьмом участке Кунцевского кладбища рядом с могилой сына. Еще в 1992-м ее имя присвоили одной из малых планет Солнечной системы.
Сергей Бондарчук (Андрей Валько)
Выдающийся режиссер, сценарист, актер, педагог, родоначальник династии и ветеран Великой Отечественной родился в семье крестьян в селе Белозерка Херсонской области, а его детство прошло в Таганроге и Ейске. В школе он посещал театральный кружок. Его отец, будучи к тому времени председателем колхоза, хотел, чтобы сын пошел учиться на инженера, но Сергей заявил, что давно принял решение стать артистом. Актёрскую карьеру начал в Таганрогском драматическом театре, учился в Ростовском театральном училище, а с 1941-го по 1942-й служил в Театре Красной армии в Грозном. Был участником ВОВ, после которой, вернувшись с фронта, поступил во ВГИК. С 1948-го попал на «Мосфильм». Его кинодебютом стала роль коммуниста-подпольщика Валько в «Молодой гвардии», который снял его мастер курса Сергей Герасимов. После ленты «Тарас Шевченко
», в возрасте 31 года, был удостоен звания Народного артиста СССР. Как режиссер дебютировал в 1959-м картиной «Судьба человека
», где он также сыграл главную роль Андрея Соколова. В режиссерских работах он чаще всего обращался к русской литературе: «Они сражались за Родину», «Тихий дон
». Любимыми писателями Сергея Фёдоровича были Лев Толстой и Михаил Шолохов. Американо-итальянская киноверсия «Войны и мира
» и приближающееся 150-летие Бородинского сражения стали теми побудительными мотивами, чтобы в Советском Союзе сняли свой вариант толстовского романа. Работа над самым эпохальным фильмом в истории отечественного кино велась несколько лет и была крайне тяжелой. Бондарчук дважды пережил состояние клинической смерти. По окончании съемок его «Война и мир
» была внесена в Книгу рекордов Гиннесса за то, что в работе принимало участие самое большое число киностатистов — 120 тысяч человек. Картина также была удостоена «Оскара» как лучший фильм на иностранном языке. За время своей карьеры был удостоен многочисленных государственных и кинематографических наград. Он стал лауреатом премий МКФ в Москве, Всесоюзного кинофестиваля, смотров в Карловых Варах, Локарно, Венеции. Был женат на Инне Макаровой и Ирине Скобцевой, помимо дочери Натальи, кино посвятили себя дети от второго брака Алёна Бондарчук и Фёдор Бондарчук. Сергей Фёдорович скончался 20 октября 1994-го в Москве.
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Глеб Романов (Иван Туркенич)
Тюменский парнишка успешно поступил в московский ВГИК. Это было в конце 1930-х, но начавшаяся война не позволила ему продолжить обучение: Глеба призвали в Красную армию, он прошел всю войну и закончил ее в Югославии. Завершить обучение на актерском факультете в знаменитой мастерской Герасимова удалось лишь в 1948-м. Тогда же состоялся и его кинодебют у мастера. С 1948-го по 1964-й служил актером театра-студии киноактёра и киностудии «Мосфильм». Благодаря успешному старту в 50-х снялся в нескольких фильмах, среди которых «Кавалер Золотой Звезды», «Незабываемый 19-й», «Попрыгунья», «Наши песни», «Адмирал Ушаков» и «Жуковский». В 1957-м выступал с зарубежным репертуаром на VI Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Москве. Работал на эстраде с сольными номерами. Много гастролировал по Советскому Союзу, а также в Венгрии, Австрии, Германии, Польше, Румынии, Чехословакии с концертными программами, в которые входили песни и танцы народов мира. В 1958-м блестяще сыграл, спел и сплясал главную роль в картине Исидора Анненского «Матрос с "Кометы"». 29 сентября 1965 года по ходатайству актерской секции его исключили из Союза кинематографистов за «несколько хулиганских поступков». Ушел из жизни 15 января 1967-го в Ленинграде, похоронен в Москве на Донском кладбище.
Людмила Шагалова (Валерия Борц)
Дочь военного, которого в 1928-м по службе перевели в Москву, дебютировала в кино еще до войны. Однажды московской школьнице Люде Шагаловой было поручено приветствовать на митинге героев-папанинцев. И она попала в кинохронику. Режиссер Яков Протазанов увидел ее и пригласил сниматься в картине «Семиклассники», вышедшей в 1938-м. Спустя десятилетие стала выпускницей мастерской Герасимова и Макаровой, была принята в труппу Театра-студии киноактёра и сыграла Валерию Борц в «Молодой гвардии», за которую получила Сталинскую премию. Признана лучшей актрисой 1965-го по опросу журнала «Советский экран» за главную роль в «Женитьбе Бальзаминова», а также удостоена званий заслуженной и народной артистки РСФСР. На счету Шагаловой 54 кинороли в таких фильмах, как «Дело № 306», «Верные друзья», «713-й просит посадку», «Сказка о потерянном времени», «Остров сокровищ», «Приваловские миллионы», «Дача», «Не может быть!», «Подранки», «Усатый нянь», «Сицилианская защита», «Принцесса цирка», «Пеппи Длинныйчулок» и Г«де находится нофелет?». Супруга кинооператора Вячеслава Шумского из кино ушла после празднования своего 70-летия. Людмилы Александровны не стало в возрасте 88 лет в марте 2012-го, через год после кончины мужа.
Маргарита Жарова (Клавдия Ковалева)
Еще одна выпускница курса Герасимова и Макаровой, дебютировавшая у своего учителя. После окончания ВГИКа вошла в штат киностудии «Мосфильм», а в 1959-м перевелась на киностудию имени Горького, где проработала 40 лет. Яркая комедийная актриса много снималась в маленьких ролях и эпизодах. Среди лучших работ: Зина («Доброе утро»), жена Бондаренко («К Чёрному морю»), Соня («Неподдающиеся»), Нелька («Карьера Димы Горина»), Ксения Шалова («На семи ветрах»), Глафира («Товарищ Арсений»). До 1957-го снималась под своей девичьей фамилией Иванова. Затем вышла замуж за военного Николая Жарова и с этого момента взяла фамилию мужа. Для Маргариты Васильевны на первом месте всегда была семья, поэтому очень часто она отказывалась от интересных предложений, требовавших долгого отсутствия дома. В счастливом браке с мужем она прожила 50 лет. Несмотря на то, что не снималась с середины 1980-х, за свою жизнь успела сыграть 80 ролей. Актрисы не стало в марте 2019-го.
Вячеслав Тихонов (Владимир Осьмухин)
Влюбленный тракторист Матвей Морозов, мичман Панин, князь Андрей Болконский, учитель истории Илья Семёнович Мельников, несравненный Штирлиц, вчерашний агроном Николай Стрельцов, наидобрейший писатель Иван Иванович, генерал-майор КГБ Константин Иванович Константинов... Эти и другие, не менее значительные образы, были впереди у выдающегося выпускника курса Бибикова и Пыжовой. Прежде чем стать звездой кино, будущий заслуженный артист РСФСР и народный артист РСФСР и СССР учился на токаря, работал на военном заводе и учился в Автомеханическом институте. Однако после войны он воплотил свою детскую мечту об актерской стезе. Играл в Театре-студии киноактёра и на киностудии имени Максима Горького. Любимый актер Станислава Ростоцкого («Дело было в Пенькове», «Доживём до понедельника», «Белый Бим Чёрное ухо»), неоднократно сотрудничал с Сергеем Бондарчуком («Война и мир», «Они сражались за Родину»). Самой звездной ролью для Вячеслава Васильевича стал советский разведчик Исаев в сериале «Семнадцать мгновений весны». В 1988-м блистательно воплотил образ архивариуса Шарлеманя в притче Марка Захарова «Убить дракона». Среди других незабываемых работ — «В мирные дни», «Максимка», «ЧП. Чрезвычайное происшествие», «На семи ветрах», «Фронт без флангов», «Фронт за линией фронта», «Фронт в тылу врага», «По улицам комод водили...», «ТАСС уполномочен заявить...», «Любовь с привилегиями», «Утомлённые солнцем», «Зал ожидания» и «Сочинение ко Дню Победы». Всего на счету мастера 56 ролей в кино и на телевидении. Много работал как актер дубляжа, его голосом говорили персонажи Жан-Луи Трентиньяна, Алена Делона, Робера Оссейна и Франко Неро. Последней работой в кино для Вячеслава Васильевича стала роль Человека с добрым лицом и нимбом на голове в картине Эльдара Рязанова «Андерсен. Жизнь без любви», вышедшей в 2006-м. Через три года, 28 ноября 2009-го, Тихонов был госпитализирован в реанимацию Центральной клинической больницы с повторным инфарктом миокарда. 1 декабря ему была срочно проведена операция, так как появились осложнения. Актер находился под постоянным наблюдением врачей, но состояние его оставалось тяжелым. Лауреат множества престижных наград и любимец миллионов ушел из жизни через три дня, 4 декабря. Похоронен на Новодевичьем кладбище столицы, рядом с могилами Олега Янковского, Георгия Жжёнова и Клары Лучко.
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Александра Харитонова (Людмила Осьмухина)
Уроженка Пензенской губернии поступила во ВГИК в 1939-м. В 1941-м институт был эвакуирован в Алма-Ату, где, в 1943-м, она его и закончила. По окончании ВОВ сразу же вошла в штат киностудии «Мосфильм», а затем Театра-студии киноактера, где состояла до 1983-го. Дебютировала в кино еще учась в институте, у классика советского кино Льва Кулешова в «Сибиряках», где сыграла школьницу Валю. Затем последовали образы Людмилы Осьмухиной, Шуры у того же Герасимова в «Сельском враче» и задорной Шурочки в фильме «Дело было в Пенькове». После этого в кинобиографии актрисы наступила долгая пауза, во время которой Харитонова участвовала в спектаклях Театра-студии киноактера и работала на дубляже. И только с возрастом, начиная с конца шестидесятых годов, она начала активно сниматься в эпизодах. В основном, это были соседки, подружки, тетки в окружении главных героев, тетки на улице и т.д. Снималась до начала 90-х. Всего на счету актрисы 100 ролей. Ее супругом был декан ВГИКа Гурген Тавризян, их дочь Тамара Тавризян стала режиссером. Александра Григорьевна умерла в 2009-м, похоронена вместе с мужем на Даниловском кладбище.
Георгий Шаповалов (Соликовский)
Уроженец Севастополя до войны учился во ВГИКе. С 1941-го по 1943-й участвовал в боях на Северо-Западном фронте. В кино дебютировал еще в 1941-м, появившись в «Боевом киносборнике №3». В 1948-м окончил курс Герасимова и Макаровой, тогда же воплотил образ начальника краснодонской полиции в «Молодой гвардии». Состоял в труппе Театра-студии киноактёра. Снимался преимущественно в эпизодах до 1978 года. Его можно увидеть в 56 фильмах, среди которых «Война и мир», «Тихий Дон», «Когда деревья были большими», «Берегись автомобиля», «Судьба резидента» и «Вечный зов». Скончался в 1979-м, прожив 63 года.
Юрий Егоров (Рейбанд)
Заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист РСФСР, режиссер и сценарист окончил авиационный институт и режиссерский факультет ВГИКа, где учился у Герасимова. Дебютировал в кино как режиссер-практикант и актер в «Молодой гвардии». С 1950-го работал на киностудии имени Горького. Первый свой фильм «Случай в тайге» поставил в 1954-м. Стал известен после выхода на экраны фильма «Они были первыми», рассказывающего о первых комсомольцах. Тему молодого поколения продолжил в «Добровольцах» с участием Михаила Ульянова, Элины Быстрицкой, Леонида Быкова и Петра Щербакова. Одной из самых значительных работ для него стала «Простая история» с Нонной Мордюковой. С 1962-го — преподаватель ВГИКа. Также работал начальником Главного управления по производству художественных фильмов Комитета по кинематографии при СМ СССР. Последней режиссерской работой стала картина «Отцы и деды». Умер от перитонита в 1982-м, похоронен на Ваганьковском кладбище.
Караман Мгеладзе (Жора Арутюнянц)
Народный артист Грузинской ССР, режиссер, сценарист и актер в 1951-м окончил актерский факультет ВГИКа, где учился у Михаила Ромма, а спустя десятилетие там же завершил обучение на режиссера у Григория Рошаля. В качестве актера дебютировал еще до Молодой гвардии — в фильмах «Каджана» и «Георгий Саакадзе». Работал на киностудии «Грузия-фильм». Сыграл десять ролей и поставил 16 картин, включая «Багратиона». Не стало осенью 2015-го в Тбилиси.
Анатолий Чемодуров (Сергей Левашов)
Супруг актрисы Клары Румяновой и участник Великой Отечественной войны в 1942-м окончил Рязанское артиллерийское училище. На фронте с июня 1944 года, отличился в боях, был признанным специалистом по разведке, предупреждению артналетов и накрытию целей противника, постоянно находясь на передовой. Получил два Ордена Отечественной войны и медаль «За отвагу». В 1948-м окончил актерский факультет ВГИКа и дебютировал у Герасимова в «Молодой гвардии». С 1947-го по 1961-й состоял в труппе Центральной студии киноактёра, затем стал вторым режиссером киностудии «Мосфильм». На его счету более 20 ролей в таких картинах, как «Судьба человека», «Тарас Шевченко», «Кортик» и «Щит и меч». Работал как актер дубляжа. Поставил игровые фильмы «Если ты мужчина...», «Здесь, на моей земле» и документальную ленту «На съёмках фильма "Война и мир"». Скончался в конце декабря 1986-го, когда ему было 77 лет.
Георгий Юматов (Анатолий Попов)
На долю заслуженного и народного артиста РСФСР выпали тяжелейшие испытания. После обучения в Военно-морской школе в 1942-м будущего знаменитого актера зачислили юнгой на торпедный катер «Отважный», и через год он уже стал рулевым. Освобождал от фашистов Бухарест, Будапешт, Вену. Во время штурма последней он участвовал в рукопашной схватке за знаменитый Венский мост. В том бою погибло около двух тысяч наших десантников, но судьба хранила Юматова. За этот штурм его наградили уникальной матросской медалью Ушакова на цепях. Имеет и другие боевые награды, включая Орден Отечественной войны первой степени. За время войны несколько раз был ранен. В 1945-м в Москве случайно встретился с Григорием Александровым, который после пятиминутной беседы пригласил его на съемки в эпизодической роли в фильме «Весна». Когда Герасимов набирал во ВГИКе свой первый курс, Александров лично порекомендовал ему Юматова. Послушав новичка, профессор заявил: «Мне его учить нечему! Самородок!», после чего лично отвел в Театр Киноактёра, а позже взял в «Молодую гвардию». С 1945-го — актер «Мосфильма». На съемках «Молодой гвардии» познакомился со студенткой ВГИКа Музой Крепкогорской. Знакомство завершилось шумной студенческой свадьбой в 1947-м. Муза стала единственной женой актера на всю его жизнь. Статус звезды закрепился за ним после образа Алексея Трофимова, воплощенного в «Офицерах». Он также запомнился зрителям в картинах «Адмирал Ушаков», «Иван Грозный», «Педагогическая поэма», «Они были первыми», «Разные судьбы», «Очередной рейс», «Баллада о солдате», «Жестокость», «Первое свидание», «Две жизни», «Порожний рейс», «Стряпуха», «Не забудь... станция Луговая», «Опасные гастроли», «Судьба», «Конец императора тайги», «Москва слезам не верит», «Петровка, 38», «Огарёва, 6», «Приступить к ликвидации», «Внимание! Всем постам...» и «ТАСС уполномочен заявить...». В середине 90-х, когда страна находилась в состоянии упадка, Юматов оказался в центре громкого дела об убийстве дворника. В конце концов актера выпустили из «Матросской тишины» под подписку о невыезде, а затем он, как фронтовик, попал под амнистию к 50-летию Победы, и дело было прекращено. Однако режиссеры не хотели больше с ним работать. Ушел из жизни поздним вечером 4 октября 1997-го, похоронен на Ваганьковском кладбище. Жизни и творчеству Георгия Александровича посвящена глава 67 цикла «Чтобы помнили» Леонида Филатова.
Евгений Моргунов (Геннадий Почепцов)
Заслуженный артист РСФСР и незабываемый Бывалый в возрасте 14 лет устроился на завод в Сокольниках, где делали артиллерийские снаряды, — вытачивал болванки. А в свободное время бегал заниматься в драмкружок при Дворце культуры, ходил в театры, в консерваторию. Евгений очень хотел работать в театре, но директор завода его не отпускал. И тогда он взял и написал письмо Сталину: «Примите меня в искусство, я хочу быть таким, как Станиславский и Немирович-Данченко». После этого на имя директора завода пришло письмо, подписанное Сталиным, согласно которому мальчика направили в Камерный театр Таирова, во вспомогательный состав. Там он постигал азы актерского искусства, а через год, в 1944-м, поступил во ВГИК, на курс Сергея Герасимова. Ему исполнилось 17 лет, он был самым молодым на курсе. Тогда же он дебютировал в фильме «В 6 часов вечера после войны». По окончании института предстал в «Молодой гвардии» в качестве предателя, которого в первой редакции в титрах звали Евгением Стаховичем. Работал в Театре-студии киноактёра и Малом театре. Всенародную популярность Моргунову принесла роль Бывалого в серии кинокомедий Леонида Гайдая. Впервые в этом образе он появился в короткометражках «Самогонщики» и «Пёс Барбос и необычный кросс», а затем вышли «Операция "Ы" и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Сказки русского леса», «Семь стариков и одна девушка» и «Комедия давно минувших дней». На его счету более 100 ролей. Его запомнили также в фильмах «Сказка о потерянном времени», «Алые паруса», «Человек ниоткуда», «Дайте жалобную книгу», «Три толстяка», «Старый знакомый» и «Покровские ворота». Последний раз появился на экране в ленте «Райское яблочко», снятой в 1998-м. Евгения Александровича не стало 25 июня 1999-го, похоронен рядом с сыном Николаем на Кунцевском кладбище в Москве.
Клара Лучко (тётушка Марина)
В начале войны семью будущей заслуженной артистки РСФСР и народной артистки РСФСР и СССР эвакуировали из Полтавы в Казахстан. В Джамбуле она закончила десятилетку. Еще в школе она занималась в театральном кружке и мечтала в будущем стать актрисой, такой, как ее кумир Тамара Макарова. Из газеты Клара узнала, что Герасимов набирает в Алма-Ате актерский класс и отправилась попытать счастье. Несмотря на большой конкурс, с успехом сдала экзамены и была принята во ВГИК, в мастерскую Бибикова и Пыжовой. Вскоре ВГИКу разрешили вернуться в Москву, и Клара продолжила там обучение на курсе Герасимова и Макаровой, который она окончила в 1948-м и поступила в труппу Театра-студии киноактёра. Дипломной ролью для нее стала тетушка Марина, однако актриса мечтала о роли Ульяны Громовой, которую сыграла в дипломном спектакле и заработала оценку «отлично». Это было для нее большим ударом, но впоследствии Лучко оправилась. Первую заметную роль — Даши Шелест — получила в «Кубанских казаках» Ивана Пырьева, которые принесли ей Сталинскую премию. На съемках этой картина встретила свою любовь в лице Сергея Лукьянова, с которым прожила пятнадцать лет до его смерти. Создала незабываемые образы в фильмах «Большая семья», «Двенадцатая ночь», «Государственный преступник», «Опекун», «С любимыми не расставайтесь», «Цыган», «Ларец Марии Медичи», «Карнавал», «Мы, нижеподписавшиеся», «Профессия — следователь», «Тревожное воскресенье» и «Возвращение Будулая». Последнюю роль исполнила в «Парке советского периода», вышедшем в 2006-м. Клары Степановны не стало субботним утром 26 марта 2005-го, похоронена на Новодевичьем кладбище.
Андрей Пунтус (дядя Коля)
Будущий актер во время Великой Отечественной войны служил в зенитных частях, защищал небо Москвы. Удостоен медали «За оборону Москвы». В 1948-м окончил ВГИК, где учился у Герасимова и Макаровой. «Молодая гвардия» стала для него дипломной работой. Играл в Театре-студии киноактера. За 37 лет жизни успел сняться еще в 11 картинах, среди которых «Сталинградская битва», «Встреча на Эльбе», «Урок жизни» и «Судьба человека». Скончался в начале 1959-го.
Николай Фигуровский (Толя «Гром Гремит»)
Еще один участник ВОВ впоследствии стал сценаристом, режиссером и актером. В «Молодой гвардии» состоялся его актерский дебют. В 1951-м окончил режиссёрский факультет ВГИКа, где учился в мастерской Игоря Савченко. Спустя два года был принят в качестве режиссера на киностудию «Беларусьфильм». Преподавал сценарное мастерство во ВГИКе. В 1964-м ему присвоили звание заслуженного деятеля искусств Белорусской ССР. Играл в фильмах «Преступление и наказание», «Москва – Кассиопея» и «Закрытие сезона». Написал сценарии к картине «Когда деревья были большими» и ко многим работам Леона Саакова. Поставил шесть лент, включая «Детей партизана», «Повесть об агрономе», «Полесскую легенду» и «Часы остановились в полночь». Скончался летом 2003-го в Москве, похоронен на 77-м участке столичного Востряковского кладбища.
Олеся Иванова (Надежда Тюленина)
Уроженка Мерефы с 1941-го по 1942-й работала медсестрой в госпитале. В кино дебютировала эпизодической ролью Ольгушки в картине «Глинка». В 1948-м окончила курс Герасимова и Макаровой, после чего ее приняли в труппу Театра-студии киноактёра. Была женой казахского кинорежиссера Мажита Бегалина и часто снималась в его фильмах на «Казахфильме»: «За нами Москва», «Песнь о Маншук» и других. Последней их совместной работой стал историко-революционный фильм «Степные раскаты». Их сын Нартай Бегалин — выпускник ВГИКа, актер и каскадер — трагически погиб. Актриса тяжело переживала его смерть и умерла через два года после гибели сына, 26 октября 1995-го. Всего на счету Олеси Мстиславовны 66 ролей.
Муза Крепкогорская (Лазаренко)
Заслуженная артистка РСФСР родилась в семье музыканта Виктора Крепкогорского, который был одним из аккомпаниаторов Фёдора Шаляпина. Выпускница мастерской Герасимова и Макаровой и актриса Театра-студии киноактёра. В кино дебютировала еще в 1945-м, сыграв партизанку в картине «Это было в Донбассе». На счету актрисы более 80 ролей. В частности, она запомнилась по фильмам «Разные судьбы», «Сказка о потерянном времени», «Офицеры», «Первый троллейбус», «Огонь, вода и... медные трубы», «Любовь земная», «Розыгрыш», «Женатый холостяк» и «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди». Ушла из жизни 26 июня 1999-го в Москве, похоронена на Ваганьковском кладбище рядом с мужем Георгием Юматовым.
Тамара Носова (Валентина Филатова)
Заслуженная артистка РСФСР, народная артистка России и «королева комедии» окончила во ВГИКе мастерскую Бибикова и Пыжовой. Состояла в труппе Театра-студии киноактёра. На счету характерной актрисы более 40 ролей. Она создала запоминающиеся образы в фильмах «Ревизор», «Шведская спичка», «Гость с Кубани», «Илья Муромец», «Карнавальная ночь», «Она Вас любит», «Новые похождения Кота в сапогах», «Королевство кривых зеркал», «Свадьба в Малиновке», «Братья Карамазовы», «Здравствуйте, я ваша тётя!», «Тайна "Чёрных дроздов"», «Женитьба Бальзаминова» и «Огонь, вода и... медные трубы». Последнюю роль сыграла в киноальманахе «Шутить изволите?», вышедшем в 1999-м. Тамары Макаровны не стало 25 марта 2007-го на 80-м году жизни, похоронена на Ваганьковском кладбище.
Виктор Авдюшко (Авдюшко)
Будущий заслуженный и народный артист РСФСР в 1949-м окончил ВГИК, где учился в мастерской Юлия Райзмана. Создал многочисленные образы рабочих парней, матросов и солдат в картинах «Герои Шипки», «Живые и мёртвые», «Освобождение» и «А зори здесь тихие...». Роль Павла Мансурова в «Тугом узле» Михаила Швейцера дала актеру возможность раздвинуть жесткие рамки амплуа, расширить творческий диапазон, однако лента вышла на экраны под названием «Саша вступает в жизнь» лишь после того, как была доснята с заменой одного из актеров и перемонтирована. Критике подвергся и «Мир входящему» с его участием. Последней работой Авдюшко стал маршал Конев в эпопее Юрия Озерова «Солдаты свободы». Незадолго до этого он снимался в другом фильме, тоже о войне, где и подхватил смертельный недуг. В январе 1975-го Виктор Антонович только справил свое 50-летие, а 19 ноября 1975 года он скончался в Москве. Похоронен на Ваганьковском кладбище. За свою жизнь успел сыграть более 60 ролей.
Алексей Миронов (немецкий часовой)
Заслуженный артист РСФСР переиграл в школе всего Чехова: и «Медведя», и «Толстого и тонкого», и «Хирургию». А потом была театральная студия при доме пионеров возле Малого театра. Студийцы поставили спектакль «Любовь Яровую», в котором будущий актёр сыграл Грозного. Эту постановку показали в Доме милиции. Но тут началась война, и он ушел биться с врагом в ноябре 1941-го, в 17-летнем возрасте, приписав себе лишний год. Служил в пехоте. В октябре 1942-го окончил полковую школу при 88-м зенитном артиллерийском полку, где с с марта 1943-го служил командиром орудия. С июля 1944-го — командир огневого взвода 1342-го зенитного артиллерийского полка 23-го зенитной артиллерийской дивизии. Воевал на трех фронтах. Участвовал в Курской битве, битве за Днепр, освобождении оккупированных территорий, штурме Берлина. Дошел до самого Берлина, дослужился до офицера. В феврале 1945-го окончил школу младших лейтенантов. После войны продолжал службу в артиллерии. После Победы преподавал в Школе сержантского состава в Вене, но мечтал о сцене. В январе 1947-го младший лейтенант Миронов уволившись из рядов Советской армии приехал в Москву поступать в ГИТИС, где затем учился до 1951-го. Играл в Калининградском областном драмтеатре, Мурманском областном драмтеатре и Центральном театре Советской армии. В кино с «Молодой гвардии». Первой заметной киноролью стал пьянчуга и проходимец Гусек в «Простой истории». С тех пор снимался почти ежегодно, на его счету более 70 персонажей. Офицеры, моряки, преподаватели, мастеровые, шоферы, крестьяне — герои были самые разные. Самым любимым из них стал старик Копытин, добрый водитель из команды Жеглова в знаменитом детективе «Место встречи изменить нельзя». Была в его жизни и главная роль — в 1991-м сыграл Ивана Макарова в драме «Маэстро с ниточкой». А последние ленты с его участием — «Свадьба» и «Под луной» — вышли уже после его смерти. Ушёл из жизни 16 ноября 1999-го в Москве. За неделю до кончины актер поздравлял милиционеров с их профессиональным праздником, пел, плясал. На похороны любимого артиста столичная милиция выделила транспорт, венки и целый эскорт своих сотрудников. В последний путь «Старика Копытина» проводили со всеми должными почестями. Похоронен Алексей Иванович на Перепечинском кладбище.
Людмила Соколова (молодогвардейка)
Заслуженная артистка РСФСР окончила актерский факультет ГИТИСа. Служила в Ногинском драмтеатре и Русском драматическом театре в Минске. «Молодая гвардия» стала для нее кинодебютом. В 1950-х снялась в фильмах «Композитор Глинка», «Андриеш» и «Командир корабля», после чего решила посвятить себя телевидению. Работала ведущей программ на Минском ТВ, а с 1957-го стала диктором ЦТ в Москве. Не стало 11 ноября 2015-го.
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