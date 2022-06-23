5 фактов о фильме «Борзенко: ринг за колючей проволокой»

22 июня в онлайн-кинотеатре PREMIER стартует новый документальный фильм о непобедимом советском боксере Андрее Борзенко, который выжил в концлареге Бухенвальд — «Борзенко: ринг за колючей проволокой». Кино-Театр.Ру делится с вами пятью интересеными фактами о проекте.
фото: PREMIER
1. Фильм основан на реальных биографических фактах
«Ринг за колючей проволокой» рассказывает историю легендарного боксера Андрея Михайловича Борзенко, родившегося в 1920-м году в Ташкенте. С 1936 года он занимался боксом, в 1940-м был призван в советскую армию, а в конце 1941 года попал в немецкий плен. После долгих пыток он был переведен в печально известный концлагерь Бухенвальд, где находился в жутких условиях, практически не совместимых с жизнью. Лагерная охрана в качестве развлечения устраивала поединки между заключенными, которые почти всегда заканчивались смертью изможденного проигравшего. Борзенко провел более 80 поединков — и не проиграл ни одного. После войны освобождённый из лагеря спортсмен вернулся в родной Ташкент, поступил в медицинский институт и выучился на хирурга, но о боксе не забывал, регулярно занимая призовые места на городских и региональных соревнованиях.
«Оказалось, эта история, которую раньше никто не поднимал, очень откликается у многих людей. Было удивительно, почему до сих пор не сняли фильм про такого человека», — говорит продюсер Елена Геладзе.
фото: PREMIER
2. Документальная экранизация — редчайший жанр неигрового кино
Проект был вдохновлен одноименным романом советского писателя, лауреата десяти литературных премий СССР и РФ Георгия Свиридова. В книге «Ринг за колючей проволокой» прототипом главного героя и стал знаменитый боец. Художественное произведение было написано в 1960 году на основании бесед автора с Андреем Михайловичем, который был человеком скромным и немногословным. Обычно он неохотно рассказывал о пройденных испытаниях, как и многие из тех, кто выжил в ужасной войне. Но для Свиридова герой сделал исключение и поведал всю трагическую правду без прикрас.
Продюсер Елена Геладзе рассказывает: «По совету своего друга я прочитала книгу "Ринг за колючей проволокой". Взахлеб, в течение двух дней. Через два дня нашла двух сыновей автора книги Георгия Свиридова. Для них это стало знаменательным событием, потому что оба выросли в Ташкенте. Мне удалось уговорить их продать нам права на книгу».
На премьере фильма в Ташкенте, гости, среди которых были олимпийские чемпионы и мастера боевых искусств, многократно подтверждали, что книга была для них настольной и стала толчком к старту головокружительной спортивной карьеры.
«Если человек будет читать про Андрея Борзенко в интернете, он найдет все, что только можно. Что он боксировал на одной ноге, что он умер в нищете. Очень много мифов, и мы проходили через все эти мифы. Брали настоящую информацию, и постепенно эта линия выстраивалась». - делится своими впечатлениями режиссер Алексей Дегтярёв.
фото: PREMIER
3. В документальном фильме есть игровые эпизоды
Помимо воспоминаний и архивных кадров, в ленте есть и очень яркая игровая составляющая, созданная режиссерским дуэтом Алексея Дегтярева и Елены Мошталь-Геладзе. Роль Андрея Михайловича Борзенко в ней исполнил молодой актёр «Гоголь-центра» Иван Фоминов, семь лет увлекавшийся боксом.
После съемок он рассказывал: «Сниматься в документальном фильме — это всегда большая ответственность. Я услышал как-то, что людей прошлого отличает колоссальное наличие воли, которое и помогало им выживать в самые сложные времена. Андрей Борзенко — это тот самый человек несокрушимой воли! Смелый, честный и, конечно же, умеющий сопереживать. Только такой человек мог, насмотревшись ужасов лагерей, стать впоследствии детским хирургом».
Режиссер Алексей Дегтярёв также обращает внимание на художественную правду - «Здесь нет фальши, здесь вот эта боль и то горе, которое люди здесь испытывали, оно все равно пропитано этой энергией. Поэтому оно и чувствуется здесь. »
фото: PREMIER
4. Авторский текст в фильме читает Сергей Гармаш
Наратором проекта выступает всеми любимый народный артист Российской Федерации — Сергей Гармаш. Его обволакивающий знакомый голос отчетливо повествует о страшных и печальных страницах нашей и мировой истории, интонационно сопровождая зрителя и акцентируя внимание на самых драматических поворотах сюжета.
5. Фильм был одобрен потомками героя
Зачастую, картины, базирующиеся на историях реальных людей, вызывают протест у близких и родных главных героев, как, допустим, это было с отечественным блокбастером «Движение вверх» или другим спортивным произведением — сериалом «В созвездии Стрельца». Но в случае с «Борзенко: ринг за колючей проволокой» это не так. Сын и дочь непобедимого спортсмена не только благословили съемки, но и приняли в них самое активное участие, поделившись очень личными историями об отце.
«Для меня и моей семьи премьера фильма «Борзенко: ринг за колючей проволокой» - очень значимое событие. То, что премьера состоится и в Ташкенте, и в Москве, еще больше повышает значимость фильма и моего отца. Честно говоря, я мечтал об этом. Моя мечта сбылась. Во время подготовки фильма, съемочной группой были найдены и выявлены неизвестные мне документы, воспоминания людей, которые знали отца. Конечно, это нам было очень было приятно и интересно», — сказал Андрей Андреевич Борзенко, сын героя. Ольга Андреевна Борзенко, его дочь также выразила благодарность творческой группе за их труд и терпение. «Я видела как папа тренировал молодых ребят, и у меня осталось впечателние о его боксе, удар был очень сильный. И я очень рада, что в фильме авторы смогли это передать», — сказала она.
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