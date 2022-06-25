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Кузница кадров: Как сложилась судьба актеров «Простых истин»

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25 июня 2022
Пока вчерашние школьники, включая выпускников из Донбасса, плывут под «Алыми парусами» к своему будущему и взрослой жизни, мы вспоминаем российский сериал, давший старт нескольким звездам наших дней. Через «Простые истины», шедшие с 1999-го по 2003 год, прошло более 200 актеров, как мэтров, так и студентов и детей.



Наряду с мастерами актерского цеха Борисом Невзоровым, Алексеем Гуськовым, Ией Нинидзе, Валерием Бариновым, Юрием Назаровым, Игорем Кашинцевым, Борисом Романовым, Евгением Князевым и Мариной Полицеймако в сериале продолжили свою карьеру Елена Фатюшина, Лидия Вележева, Вита Гребнева, Елена Захарова, Михаил Полицеймако, Алексей Моисеев и Эльвира Болгова, а компанию им составили новички Ольга Будина, Данила Козловский, Игорь Петренко, Мария Куликова и многие другие, чьи имена будут фигурировать в титрах успешных фильмов и сериалов последних 20 лет.

В «Простых истинах» начинали свой путь режиссер Вадим Шмелев, сценаристы Александр Бачило, Сергей Калужанов и Алёна Званцова, а в качестве композитора дебютировал небезызвестный музыкант и ведущий Александр Пушной. Как и в случае с «Молодой гвардией», сериал стал единственной или одной из нескольких работ некоторых актеров, включая исполнительницу роли Марины Корольковой Марину Кучкову, Константина Зуева, сыгравшего Драпеко, Анастасию Козлову (Полина Старостина), Никиту Кудрявцева, сестер Лизу и Аню Шепелевых, Никиту Островского, запомнившегося по образу Матвея Сосновского, и многих других. Как же сложилась судьба участников этой молодежной драмы и кто из них прославился, узнаете из нашего дальнейшего рассказа.

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Ольга Будина (Вера Сергеевна Маркелова)

Кузница кадров: Как сложилась судьба актеров «Простых истин»

Исполнительница роли учителя английского языка родилась в Одинцово. Окончила Школу юных филологов при МГУ, занималась в гуманитарном лицее, получила квалификацию «Экскурсовод третьей категории». Играла на аккордеоне, фортепиано, была солисткой хора и оркестра. В 1997-м окончила Театральное училище имени Щукина. Дебютировала еще в 1996-м, сыграв в короткометражке «Играем "Маленького принца"». Затем последовали «Не послать ли нам... гонца?», «Д.Д.Д. Досье детектива Дубровского» и «Простые истины». Проснулась знаменитой после того, как воплотила образ Марины Голощекиной в знаменитом сериале Александра Митты «Граница. Таёжный роман». В том же 2000-м вышли «Дневник его жены» Алексея Учителя, где она предстала в качестве молодой поэтессы Галины Плотниковой, любовницы Ивана Бунина, и «Романовы. Венценосная семья» Глеба Панфилова, в котором ей досталась роль великой княжны Анастасии Николаевны. Спустя год засветилась в «Даун Хаусе» Романа Качанова-младшего, а в 2003-м сыграла Аглаю Ивановну Епанчину в «Идиоте» Владимира Бортко. На ее счету более 30 ролей. Последнее время предпочитает сниматься в сериалах. Среди других популярных работ: «Империя под ударом», «Железнодорожный романс», «Баязет», «Радости и печали маленького лорда», «Московская сага», «Жена Сталина», «Личная жизнь доктора Селивановой», «Уравнение со всеми известными» и «Земский доктор». Автор книги «Говорящая беременность» и лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства.

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Виктор Низовой (Сергей Эдуардович Авдеев)

Кузница кадров: Как сложилась судьба актеров «Простых истин»

Заслуженный и народный артист России родился в Москве. В 1995-м окончил театральное училище имени Щепкина и поступил в труппу Малого театра. После того, как актер сыграл учителя физкультуры в «Простых истинах», его позвали на роль Толика Щепкина в «Возвращение Мухтара», где он продержался четыре сезона. На счету Низового более 50 ролей в кино и на телевидении. Заметные образы воплотил в таких фильмах и сериалах, как «Господа-товарищи», «День выборов-2», «Дипломат» и «Корни».

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Юрий Макеев (Андрей Дангулов)

Кузница кадров: Как сложилась судьба актеров «Простых истин»

Один из учеников 11 «Б» класса родом из столицы. В 2002-м окончил РАТИ, состоял в труппе Театра Армии. Принимает участие в проектах Международной театральной конфедерации. Снимался до 2010-го. В частности, его можно увидеть в «Солдатах» и «Глухаре». В настоящий момент сосредоточен на руководстве созданного им единственного в Москве Кулинарного театра «Театр Вкуса».


Юлия Трошина (Алиса Аржанова)

Кузница кадров: Как сложилась судьба актеров «Простых истин»

В 2002-м окончила ГИТИС. Работала в Новом драматическом театре, участвовала в мюзиклах «Норд-Ост», «Иствикские ведьмы», «12 стульев» и «Пола Негри». После роли ученицы 11 «Б» класса снялась еще в двух сезонах сериалов «На углу у Патриарших» и «Москва. Центральный округ». Одна из звезд Мелиховской «Чеховской студии». Педагог по вокалу в ГИТИСе и в актерской школе «Лиссе».


Анна Цымбалистова (Лиза Самусенко) / Александра Цымбалистова (Наташа Царева)

Кузница кадров: Как сложилась судьба актеров «Простых истин»

«Простые истины» являются семейным сериалом в прямом смысле, поскольку в нем задействованы целые династии кинематографистов. В частности, сестры Цымбалистовы. Анне, закончившей РАТИ, в сериале досталась одна из ключевых ролей, однако впоследствии она снялась лишь в «Марше Турецкого», после чего подалась в режиссуру. А Александра после окончания факультета психологии, педагогики и права Столичной финансово-гyманитаpной академии стала работать главным менеджером компании в МТ-КоМед. Впрочем, это не помешало ей сыграть в «Домработнице».


Александр Нестеров (Игорь Цыбин)

Кузница кадров: Как сложилась судьба актеров «Простых истин»

Супруг Нонны Гришаевой с 1996-го по 1998-й был солистом объединенного молодежного духового оркестра, затем окончил московскую Детскую музыкальную школу № 83 по классу трубы. Лауреат многих российских и международных конкурсов и фестивалей духовой музыки. В 2000-м окончил московскую среднюю школу № 123 с углубленным изучением предметов эстетического цикла, где занимался в театральной и вокальной студиях. В 2004-м стал выпускником эстрадного факультета РАТИ-ГИТИС по специальности актерское искусство, занимался в мастерской Геннадия Хазанова. В том же году поступил в аспирантуру ГИТИСа и начал работать педагогом по актерскому мастерству на эстрадном факультете. С 2002-го играет в спектаклях театра «Квартет И», «Школы современной пьесы», Центрального дома актера имени Яблочкиной. Также состоял в труппе театра музыки и драмы под руководством Стаса Намина. С 2009-го принимает участие в театральном проекте «Другой театр». После дебюта в «Простых истинах» неоднократно снимался в кино и на телевидении, на его счету более 25 ролей. Среди заметных работ — «Верю не верю» и «Магомаев». В производстве находится сериал «Хор» с его участием. Лауреат VII и VIII Международного конкурса актерской песни имени Андрея Миронова и специального приза СТД РФ.


Инна Аслиян (Карина Геворкян)

Кузница кадров: Как сложилась судьба актеров «Простых истин»

Выпускница РАТИ и актриса театра Вячеслава Полунина после роли одной из учениц 11 «Б» класса снялась еще в сериалах «Москва. Центральный округ», «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант» и «Спецкор отдела расследований», после чего рассталась с кинематографом.


Михаил Беленький (Миша Яковлев)

Кузница кадров: Как сложилась судьба актеров «Простых истин»

Еще один представитель «киношной» династии родился в печально известной Макеевке в семье Юрия Беленького, одного из режиссеров «Простых истин». Дебютировал еще в сериале «Кафе "Клубничка"», снимался в «Границе. Таёжном романе». После ряда эпизодических ролей подался в сценаристы, работал над сюжетами сериалов «Институт благородных девиц», «Петля времени», «257 причин, чтобы жить» и «Семь пар нечистых».


Алексей Ильин (Лёша Бурундуков)

Кузница кадров: Как сложилась судьба актеров «Простых истин»

Сын Александра Ильина, внук Адольфа Ильина и Нелли Ильиной-Гуцол и племянник Владимира Ильина впервые вышел на сцену театра имени Маяковского в шесть лет — вместе с дедом играл в спектакле «Ящерица». В кино дебютировал в 15, сыграв в сериале «Мелочи жизни». После девятого класса перешел из обычной в театральную школу. По ее окончании поступил в Щукинское театральное училище, где учился у Юрия Вениаминовича Шлыкова и Наталии Ивановны Санько. Военную службу проходил в Театре Российской Армии. На его счету более 50 ролей в кино и на телевидении. Запомнился образами, созданными в таких фильмах и сериалах, как «Трое против всех», «FM и ребята», «Кармелита», «Царь», «Туман», «Безопасность», «Любимые женщины Казановы», «Ковчег Марка», «Ледокол» и «Учителя». В 2016-м поставил по своему сценарию короткометражку Update / Delete, в которой сыграл его брат Илья Ильин.

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Артём Семакин (Артём Зюляев)

Кузница кадров: Как сложилась судьба актеров «Простых истин»

Уроженец Челябинска учился в музыкально-педагогическом колледже им. П.Чайковского, после чего стал одной из звезд курса Шлыкова и Санько в Щуке. Был занят в спектаклях «Табакерки», ЦДР и «Практики». C 2005-го играет в Международной труппе chek by joul под руководством Деклана Донована роль Тузенбаха в спектакле «Три сестры». Является продюсером музыкального электронного коллектива Stolen Loops Project. Большую популярность Семакину принес образ Николая Зорькина в сериале «Не родись красивой». На счету актера более 70 ролей в кино и на телевидении. Запомнился по фильмам «Звезда», «Питер FM», «Гоп-стоп», «Пока ночь не разлучит», «Экипаж», «Салют-7», а также по сериалам «Мосгаз. Дело № 3: Паук», «Сельский учитель», «Спящие», «Трасса смерти», «Три в одном», «Звоните ДиКаприо!» и «Перевал Дятлова».

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Ольга Кузина (Маргарита Валентиновна Виноградова)

Кузница кадров: Как сложилась судьба актеров «Простых истин»

Будущая заслуженная артистка России и актриса Прогресс Сцены Армена Джигарханяна родилась в Ленинграде. В 1996-м окончила актерскую группу режиссерского факультета РАТИ, училась в мастерской Марка Захарова. Со второго курса была занята в «ленкомовском» спектакле «Безумный день, или Женитьба Фигаро» в качестве Фаншетты. Играла Софью в постановке Олега Меньшикова «Горе от ума». С 2001-го участвует в роли самой себя в спектаклях комического театра «Квартет И» «День радио» и «День выборов». Поскольку много работает в театре, то ее нечасто можно увидеть в кадре. Помимо роли учителя английского языка в «Простых истинах», актриса засветилась в «Самозванцах», «Маргоше», «Последней сказке Риты» и «Долгом пути домой».

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Ольга Битюцкая (Ольга Давыдовна)

Кузница кадров: Как сложилась судьба актеров «Простых истин»

Исполнительница роли учителя начальных классов окончила в 1976-м Свердловское театральное училище, а в 1990-м — курс Анатолия Эфроса в ГИТИСе. Работала в Карагандинском русском драматическом театре имени Станиславского, Челябинском театре драмы, Пермском академическом драматическом театре и московском «Театре на Покровке». С 2009-го состоит в труппе «Содружества актеров Таганки», ставшего в 2021-м одной из сцен Театра на Таганке. В кино дебютировала еще в 1987-м, снявшись в эпизоде картины «Мой боевой расчёт», однако основная кинокарьера началась после «Простых истин». На данный момент ее фильмография насчитывает более 40 работ, включая главную роль в «Осеннем детективе».


Настя Стачинская (Настя Румянцева)

Кузница кадров: Как сложилась судьба актеров «Простых истин»

На счету юной актрисы, сыгравшей дочку школьного секретаря Тамары Ивановны Румянцевой (Наталья Чернявская), всего четыре роли. Помимо дебюта, она также сыграла в «Воровке», втором сезоне «Русских амазонок» и «Формуле». После того, как вышла замуж, рассталась с актерством.


Данила Козловский (Денис Селиверстов)

Кузница кадров: Как сложилась судьба актеров «Простых истин»

Одна из главных звезд современного российского кино. Заслуженный артист России родился в Москве. В 2002-м окончил Кронштадтский Морской кадетский корпус, а спустя пять лет — курс Льва Додина в Санкт-Петербургской академии театрального искусства. С 2006-го состоит в труппе МДТ. После дебютной роли шестиклассника обратил на себя внимание в 2005-м, когда предстал в качестве Николая в знаменитой картине Алексея Германа-младшего Garpastum. Спустя три года вышла фантастическая лента Андрея Малюкова «Мы из будущего», превратившая молодого актера в суперзвезду. Успех закрепил в экранизации романа Сергея Минаева «ДухLess», поставленной Романом Прыгуновым, и в комедии Карена Оганесяна «Пять невест». Среди других популярных и нашумевших работ — «Экипаж», «Одиночка», «Покушение», «Всё началось в Харбине», «Легенда №17», «Шпион», «Привычка расставаться», «Академия вампиров», «Дубровский», «Статус: свободен», «Викинг» и «Пятница». В 2018-м дебютировал в качестве режиссера фильмом «Тренер», после чего снял «Чернобыль», короткометражку «Покупай» и сериал «Карамора». Спродюсировал ряд картин со своим участием, включая ленту «На районе». Был женат на режиссере и сценаристке Ольге Зуевой. Лауреат десятка престижных наград, среди которых «Ника», «Золотой орел», «Белый слон», «Фигаро» и «Золотая маска».

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Пётр Чернявский (Егор)

Кузница кадров: Как сложилась судьба актеров «Простых истин»

Сын Натальи Чернявской впервые появился на экране в «Простых истинах», а затем перекочевал в «Даун Хаус», где стал пионером Рогожиным. Третьей ролью для него стал Антон в сериале Егора Грамматикова «Юрики». На этом актерская карьера Чернявского завершилась.


Нина Персиянинова (Анна Марковна Лужина)

Кузница кадров: Как сложилась судьба актеров «Простых истин»

Исполнительница роли учителя географии в 1994-м окончила актерский факультет Щукинского училища, где училась на курсе Юрия Любимова. Будучи студенткой третьего курса, начала участвовать в спектаклях Театра на Таганке. С 1998-го по 2009-й состояла в труппе Театра на Юго-Западе. Помимо «Простых истин» снялась в фильмах «Президент и его внучка», «ДМБ» и сериалах «Бригада», «Папины дочки», «Пока цветёт папоротник» и «А у нас во дворе...». На счету актрисы более 70 ролей.


Антон Колесников (Максим Новиков)

Кузница кадров: Как сложилась судьба актеров «Простых истин»

Много снимался в «Ералаше» и детских сериалах. Учился в педагогическом колледже, в 2010-м окончил актерский факультет Института современного искусства. Играл в драмтеатре «Бенефис», с 2013-го — в трупе театра имени Ермоловой. В кино дебютировал в 1997-м, сыграв в «Новогодней истории». На счету Антона более 25 ролей. Активно работает в качестве актера дубляжа. Его голосом говорят персонажи анимационных сериалов «Гравити Фолз», «Любовь, смерть и роботы», игр Quantum Break, Far Cry 3, Assassin's Creed: Syndicate, Murdered: Soul Suspect, Mafia II, InFamous: Second Son, Days Gone, Horizon: Zero Dawn, Dying Light 2: Stay Human и многих других.


Максим Браматкин (Олег)

Кузница кадров: Как сложилась судьба актеров «Простых истин»

В 2001-м окончил актерский факультет Высшего театрального училища имени Щукина, где учился у Юрия Шлыкова и Наталии Санько. Был одной из звезд курса. Окончил Школу кино и телевидения «Интерньюс». Играл в Театре имени Вахтангова, «Практике», ЦДР, Театре.doc и «Другом театре». Всего на счету Максима 60 ролей в кино и на телевидении. Самые запоминающиеся образы создал в фильмах и сериалах «Звезда», «Узкий мост», «Дикари», «Девять жизней Нестора Махно», «Воротилы», «Отблески», «Башня», «Голоса», «Небо в огне», «Дело чести», «Новогодний рейс», «Выжить после-2», «Как я стал русским», «Второе зрение», «Ольга», «Лапси», «Семь пар нечистых» и «Магомаев». В 2014-м поставил по своему сценарию ленту «Соседи». Последней ролью для него стал крепостной крестьянин в «Гусаре». Обладатель приза «Подзорная труба» Фестиваля действительного кино «Кинотеатр.doc» в номинации «За лучший дебют» за киноанекдот «Подарок». Читал детские рассказы на YouTube-канале Читалкин. Скончался 9 января 2021-го в возрасте 41 года.

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Александр Ильин-младший (Женя Смирнов)

Кузница кадров: Как сложилась судьба актеров «Простых истин»

Еще один яркий представитель династии Ильиных окончил в 2004-м окончил театральное училище имени Щепкина. Служил в Театре Армии, затем в РАМТе. Поэт, вокалист и автор текстов панк-группы «План Ломоносова». Дебютировал в «Мелочах жизни», затем появился в образе Саши в «Шизофрении». На счету актера более 45 ролей в кино и на телевидении. Запомнился, прежде всего, образами в сериалах и фильмах «Интерны», «Курсанты», «Изображая жертву», «Дикое поле», «Забытый», «С пяти до семи», «Время первых», «Легенда о Коловрате», «Форс-мажор», «Петровы в гриппе», «Собор», «Тренер» и «Карамора».

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Владимир Гуськов (Саша)

Кузница кадров: Как сложилась судьба актеров «Простых истин»

Сын Алексея Гуськова и Лидии Вележевой, сыгравший в сериале пятиклассника Сашу, в 2009-м окончил ВТУ имени Щукина и в том же году принят в труппу театра имени Маяковского. Среди заметных работ — «Любовная сеть», «Входя в дом, оглянись», «Алиса против правил», «Естественный отбор» и «Дипломат». Неоднократно работал вместе с родителями.

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Дмитрий Ермилов (Лёша Калитин)

Кузница кадров: Как сложилась судьба актеров «Простых истин»

Еще один выпускник курса Шлыкова. На его счету более 30 ролей. В частности, актера можно увидеть в «Солдатах» и «Проклятом рае». Не снимается с 2013 года.


Игорь Петренко (Саша «Ромео»)

Кузница кадров: Как сложилась судьба актеров «Простых истин»

Звезда отечественного кино родился в немецком Потсдаме в семье военнослужащего, которая в 1980-м переехала в Москву. В 2000-м окончил театральное училище имени Щепкина и был принят в труппу Малого театра. Прославился благодаря ролям лейтенанта Володи Травкина в «Звезде» Николая Лебедева, сотрудника милиции Сергея Никитина в «Кармен» Александра Хвана и Виктора в «Водителе для Веры» Павла Чухрая. Фильмография актера насчитывает 65 работ. Среди них — «Курсанты», «Московские окна», «Кавалеры морской звезды», «Печорин. Герой нашего времени», «Когда её совсем не ждешь», «Тарас Бульба», «Мы из будущего-2», «Робинзон», «Отрыв», «Счастливчик Пашка», «У каждого своя война», «Папа напрокат», «Шерлок Холмс», «Алхимик. Эликсир Фауста», «Отмена всех ограничений», «Рождённая звездой», «Вы все меня бесите», «Чёрная кошка», «Чужая дочь», «Рубеж», «Союз Спасения» и «Спящие». Был женат на актрисах Ирине Леоновой и Екатерине Климовой, третья жена — Кристина Бродская. Лауреат нескольких престижных наград, включая призы фестивалей «Созвездие», «Бригантина», «Виват кино России!», «Нику», «Триумф» и Государственную премию в области литературы и искусства.

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Мария Куликова (Лена)

Кузница кадров: Как сложилась судьба актеров «Простых истин»

Выпускница курса Евгения Князева в ВТУ имени Щукина с 1998-го по 2011-й была актрисой Театра Сатиры. На большом и малом экранах дебютировала в 1999-м, сыграв в «Затворнике» Егора Кончаловского и детективе «Поворот ключа». После «Простых истин» на Марию обратили внимание Владимир Краснопольский и Валерий Усков, и в 2002-м она предстала в образе Нади в их «Двух судьбах», превративших начинающую актрису в звезду «мыльных опер». С тех пор Куликова сыграла более 100 ролей в таких фильмах и сериалах, как «Козлёнок в молоке», «Лесная царевна», «Моя прекрасная няня», «Разрешите тебя поцеловать», «Своя правда», «Десантура», «Женщина-зима», «Первая попытка», «Рябины гроздья алые», «С приветом, Козаностра», «Голубка», «Лето волков», «Это моя собака», «Его любовь», «Парфюмерша», «Поздние цветы», «Осиное гнездо» и, конечно же, «Склифосовский», где она бессменно со второго сезона в образе хирурга Марины Нарочинской.

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Вадим Утенков (Максим Егоров)

Кузница кадров: Как сложилась судьба актеров «Простых истин»

Еще один выпускник курса Евгения Князева. С 2004-го по 2006-й играл в Театре на Малой Бронной. Сотрудничал с ЦДР и Московской студией «ПЕВЦОВЪтеатр». После дебюта в «Простых истинах» засветился еще в 50 фильмах и сериалах, включая «Солдат», «Однажды в Ростове» и «Выжить после». В последнем у него главная роль.


Татьяна Арнтгольц (Катя Трофимова) / Ольга Арнтгольц (Маша)

Кузница кадров: Как сложилась судьба актеров «Простых истин»

Представительницы еще одной династии. Родители сестер-близнецов — актеры Калининградского областного драматического театра Альберт Арнтгольц и Валентина Галич. До девятого класса учились в обычной школе, а затем поступили в актерский класс 49-го калининградского лицея. Татьяна занималась пятиборьем и художественной гимнастикой. Обе окончили в 2003-м Театральное училище имени Щепкина. Сотрудничают с театральным домом «Миллениум». Несколько раз снимались вместе («Зачем тебе алиби?», «Глянец», «Лапушки»), но в конце концов стали работать по отдельности. У Татьяны более 50 ролей в фильмах и сериалах «Кавалеры морской звезды», «Наваждение», «Последний уик-энд», «Талисман любви», «Под ливнем пуль», «И все-таки я люблю...», «Брак по завещанию», «Ласточкино гнездо», «Фурцева», «Виктория», «Ночные ласточки», «Снайперы: Любовь под прицелом», «Соблазн», «Фотограф» и «Чемпионы». Ольга сыграла в более 45 фильмах и сериалах, среди которых «Живой», «Выхожу тебя искать», «В лесах и на горах», «Белые розы надежды», «Люба. Любовь», «Самара», «Королева при исполнении» и «Родственные связи».

Читать рецензию Сущность «Глянца»


Анатолий Руденко (Дима Карпов)

Кузница кадров: Как сложилась судьба актеров «Простых истин»

Сын Любови Руденко и Кирилла Макеенко в кино дебютировал в возрасте 13 лет, сыграв в фильме Эльдара Рязанова «Привет, дуралеи!». В 2004-м окончил театральное училище имени Щукина. Прошел службу в рядах команды артистов-военнослужащих Театра Российской Армии, по окончании службы остался в его труппе. Как и Мария Куликова, стал звездой благодаря «Двум судьбам». На данный момент его фильмография насчитывает свыше 80 ролей. Запомнился по фильмам и сериалам «Марш-бросок», «Бедная Настя», «Дело следователя Никитина», «Берега моей мечты», «Разведчицы», «Всё только начинается», «Красная королева» и «Последний мент».

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Марина Черепухина (Лида Иванова)

Кузница кадров: Как сложилась судьба актеров «Простых истин»

Занималась танцами в ансамбле Игоря Моисеева и в «Тодесе». Первым успехом для юной актрисы стала главная роль Лены в психологическом триллере Николая Лебедева «Поклонник», за которую на «Киношоке» ей вручили приз. Затем Марину позвали в «Простые истины». Дальнейшая судьба не предложила актрисе приятных киносюрпризов, и в 2005-м она рассталась с актерской профессией.


Нина Лощинина (Ксения Лисицына)

Кузница кадров: Как сложилась судьба актеров «Простых истин»

После дебюта в сериале поступила в мастерскую Олега Кудряшова в ГИТИС, который окончила в 2006-м. Играла в Театре Наций, Стокгольмском институтском театре и шведском Упсала Стадстеатре. За роль в картине «Обречённые на войну» удостоена призов смотра «Литература и кино», «Международного фестиваля военного кино им. Озерова» и кинофестиваля «Созвездие». На ее счету более 30 образов в таких фильмах и сериалах, как «Предлагаемые обстоятельства», «Черчилль», «Мишень», «Бесы», «Мама дарагая» и «Молодёжка». Помимо России, снимается в Швеции, однако с 2017-го киноролей пока больше не было.

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Иван Похмелкин (Данила Вайнштейн)

Кузница кадров: Как сложилась судьба актеров «Простых истин»

Учился в Щукинском училище у Князева с 2000-го по 2004-й. Засветился в эпизодах телеспектакля «Ад, Цуриков и другие», чьим композитором выступил Павел Кашин, и мелодрамы Андрея Эшпая «Взрослые дочери», вышедшей в 2015-м. Больше не снимался.


Евгений Косырев / Вячеслав Манучаров (Павел Белкин)

Кузница кадров: Как сложилась судьба актеров «Простых истин»

Роль Белкина сначала играл Косырев, окончивший в 2003-м курс Радия Овчинникова в Щуке принятый в труппу Вахтанговского театра. Этого актера можно увидеть в трех десятках фильмов и сериалов, включая «Не родись красивой», «Жмурки» и недавнего «Майора Грома: Чумного доктора». В третьей части «Простых истин» он передал эстафету своему однокурснику Манучарову, и тот справился на ура. С 2003-го по 2009-й Вячеслав работал в Российском академическом молодежном театре, а затем стал актером Театра Эстрады. За свою карьеру, насчитывающую 60 работ, сыграл в фильмах и сериалах «Ласковый май» (с участием еще живого Юрия Шатунова), «До свидания, мальчики», «Опекун», «Декабристка» и «Содержанки».

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Антон Храпов (Анатолий Волков)

Кузница кадров: Как сложилась судьба актеров «Простых истин»

Участник «Ералаша». Запомнился ролью Саледона-младшего в «Нежном возрасте» Сергея Соловьёва. Играл в «Наследницах» и во втором сезоне «Тайного знака». В 2009-м получил главную роль в мини-сериале «Дольше века». С тех пор не снимается.


Кирилл Канахин (Фeдя Бaклaнoв)

Кузница кадров: Как сложилась судьба актеров «Простых истин»

По завершении сериала в 2003-м окончил училище Щепкина, где учился в мастерской Юрия Соломина. В том же году его приняли в труппу Театра Луны. В нулевые запомнился по молодежной комедийной дилогии «Никто не знает про секс». Не снимается с 2012-го.


Настя Задорожная (Анжелика Селиверстова)

Кузница кадров: Как сложилась судьба актеров «Простых истин»

В десять лет была принята в детский коллектив «Непоседы». Дебют на съемочной площадке состоялся еще в школе, когда продюсеры «Простых истин» выбрали Анастасию на роль Анжелики Селиверстовой. Окончила РАТИ-ГИТИС, училась на курсе Валентина Теплякова и Павла Хомского. В сериале «Клуб» не только сыграла главную роль Василисы, но и записала для его саундтрека множество песен. Занята в антрепризных постановках. Среди 50 работ наиболее заметными стали образы в трилогии «Любовь в большом городе», криминальной комедии Максима Пежемского «Мама, не горюй!-2», романтической комедии «Москва — Лопушки» и мелодраме Карена Оганесяна «Королева красоты». Лауреатка «Золотого граммофона» и других музыкальных премий.

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Павел Сметанкин (Андрей Михайлович Трофимов)

Кузница кадров: Как сложилась судьба актеров «Простых истин»

Учитель биологии по сюжету и выпускник школы-студии МХАТ в реальности. Учился у Олега Табакова, начал работать в его театре еще будучи студентом. На его счету более 40 ролей, а также он участвует в озвучании фильмов.


Ирина Томская (Ирина Сергеевна Вишневская)

Кузница кадров: Как сложилась судьба актеров «Простых истин»

Училась два курса на историческом факультете МГУ имени Ломоносова. В 1998-м окончила курс Хомского в РАТИ-ГИТИС, после чего некоторое время работала в Театре имени Моссовета. После образа преподавательницы химии в «Простых истинах» сыграла более 20 ролей в фильмах и сериалах, среди которых «Ранетки» и шестой сезон «Сватов».


Светлана Антонова (Татьяна Ивановна)

Кузница кадров: Как сложилась судьба актеров «Простых истин»

Младшая сестра Наталии Антоновой окончила знаменитый курс Шлыкова и Санько в Щуке. Десять лет проработала в Театре Сатиры. Широкую известность получила благодаря роли Ольги Хмельницкой в боевике Андрея Кавуна «Охота на пиранью». За 20 лет снялась в 65 фильмах и сериалах. В ее фильмографии — «Гражданин начальник», «Мины в фарватере», «Монтекристо», «Морской патруль», «Сумасшедшая любовь», «Вербное воскресенье», «Детективное агентство "Иван да Марья"», «На крючке!», «Нелюбимый», «Самозванка», «Цветы зла», «Беспокойный участок», «Не пара», «Казанова», «Воронины» и «Молодёжка». Была замужем за Олегом Долиным, вторым мужем стал Александр Жигалкин.

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Максим Емельянов (Максим)

Кузница кадров: Как сложилась судьба актеров «Простых истин»

Дебютировал в возрасте пяти лет в известном документальном сериале «Криминальная Россия», а через три года оказался в качестве первоклассника в «Простых истинах». В 2011-м с уже богатым актерским багажом окончил ВГИК, куда был принят в мастерскую Владимира Фокина. На данный момент в его копилке более 70 ролей. В частности, актера можно увидеть в «Перевале Дятлова», «Мёртвых душах», «Куке», «Кухне», «Фарце», «Челночницах» и «Комиссарше». Лауреат «Кинотаврика».

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Юрий Чурсин (Андрей Полонский)

Кузница кадров: Как сложилась судьба актеров «Простых истин»

Безусловная звезда курса Шлыкова в Щукинском училище. Играл в Театре имени Вахтангова и МХТ имени Чехова, где дебютировал в спектакле Кирилла Серебренникова «Лес», а затем участвовал в его же «Господах Головлевых». Его приглашали в свои постановки Евгений Писарев, Константин Богомолов, Владимир Мирзоев, Рената Литвинова и Юрий Муравицкий. После образа корреспондента столичной газеты в «Простых истинах» быстро прославился в кино, поскольку сначала стал «Хиромантом», а затем сыграл Валентина в нашумевшей картине Серебренникова «Изображая жертву». На данный момент за звездой числится более 80 ролей в таких фильмах и сериалах, как «Неудача Пуаро», «Частный заказ», «Короткое замыкание», «Глухарь в кино», «Побег», «Химик», «Кремень», «МосГаз», «Доктор Смерть», «Три мушкетёра», «Степные волки», «Молодая гвардия» (в современной экранизации играет Туркенича), «Проклятие спящих», «Динозавр», «За гранью реальности», «Любовницы», «Угрюм-река» и «Содержанки». Лауреат двух «Чаек» и других престижных наград.

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Ольга Погодина (учитель химии)

Кузница кадров: Как сложилась судьба актеров «Простых истин»

Заслуженная и народная артистка РФ, супруга Алексея Пиманова, продюсер и сценаристка окончила Высшее театральное училище имени Щукина. С 1998-го — актриса Московского театрального центра «Вишнёвый сад». Принимала участие в спектаклях ЦДР «Половое покрытие» и «Москва — открытый город». После роли учительницы химии в «Простых истинах» получила еще несколько заметных образов. В частности, она воплотила на экране знаменитую дрессировщицу Маргариту Назарову в одноименном байопике, за что получила «Золотого орла». Снималась в «Близнецах», «Мужчине в моей голове» и других фильмах и сериалах, коих на ее счету более 70.

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Мария Горбань (семиклассница)

Кузница кадров: Как сложилась судьба актеров «Простых истин»

Дочь актера и режиссера Александра Горбаня в 2007-м окончила актерский факультет ГИТИСа, где училась на курсе Бориса Морозова. После дебюта в «Простых истинах» запомнилась также по ролям в фильмах и сериалах «Кухня», «Я лечу», «Высший пилотаж», «Доктор Тырса», «Гадкий утёнок», «Игра», «Лондонград. Знай наших!», «Куба», «Отель Элеон» и «Гранд». В этом году вышла комедия «Модный синдикат» с ее участием. Играла в антрепризах. Получила приз за самую обаятельную злодейку на Фестивале визуальных искусств в детском лагере «Орленок» за роль в «Розыгрыше».

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Александр Макогон (фотограф)

Кузница кадров: Как сложилась судьба актеров «Простых истин»

Уроженец Донецка окончил ГИТИС, где учился на курсе Андрея Гончарова. Состоял в труппе Театра имени Маяковского. Дебютировал в 1993-м, сыграв в «Азбуке любви». Следующей работой для него стали «Простые истины». На его счету 100 ролей в кино и на телевидении. Из наиболее известных — «Мужчина в моей голове», «Александровский сад», «Светофор», «Мосгаз. Дело № 2: Палач», «Дневник свекрови» и «Ищейка».

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Юрий Мосейчук (француз)

Кузница кадров: Как сложилась судьба актеров «Простых истин»

Красавец-севастополец в 2002-м окончил училище имени Щукина. Работал в «Классном театре», принимал участие в спектаклях театра имени Вахтангова вроде «Мадмуазель Нитуш». Дебютировал в 2000-м, сыграв в «ДМБ» и «Двух товарищах» Валерия Пендраковского. За главную роль Валеры Важенина в последних удостоен призов смотра «Подмосковные вечера» и Международного Детского кинофестиваля «Артек». Широкую известность получил благодаря сериалу «Тайный знак», где ему составил компанию Артур Смольянинов. На счету актера более 40 ролей.


Олег Кассин (оператор)

Кузница кадров: Как сложилась судьба актеров «Простых истин»

В 1997-м окончил Щукинское училище и был принят в труппу «Сатирикона», в котором прослужил до 2002-го. Работал в театре «Ученая обезьяна», сотрудничал с театром-студией «Человек». С 2005-го актер Театра Сатиры, в котором, в частности, сыграл в спектакле «Собака на сене». Зрителям хорошо известен из-за множества эпизодических ролей — в его копилке более 90 работ. В кино дебютировал в 1998-м, сыграв в «Сочинении ко Дню Победы». В памяти всплывают такие образы, как Сенька Шалый в «Ликвидации», Гудыня в «Ненастье» и Миша в «Ворониных».

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Михаил Тарабукин (хулиган)

Кузница кадров: Как сложилась судьба актеров «Простых истин»

Однокурсник Юрия Мосейчука сыграл вместе с ним в «Двух товарищах», где предстал в качестве Толика. Его обширная фильмография, насчитывающая 115 работ, включает в себя нашумевшую «Войну» Алексея Балабанова и многие популярные сериалы. Играл рядового Бабушкина в «Солдатах», а впоследствии стал одним из самых узнаваемых персонажей «Кухни», воплотив образ повара-универсала Фёдора Юрченко. Затем он не раз возвращался к своему знаковому персонажу («Отель Элеон», «Гранд», «Кухня в Париже», «Кухня. Последняя битва», «СеняФедя», «Кухня. Война за отель-2»).

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Максим Мальцев

Кузница кадров: Как сложилась судьба актеров «Простых истин»

Окончил ГИТИС, где учился на курсе Валерия Гаркалина. Работал в Челябинском театре драмы. «Простые истины» стали для него телевизионным дебютом. Известен по ролям рядового Папазогло в «Солдатах», Павла Цветкова в «Глухаре» и милиционера Ольшанова в «Тихом Доне». В фильмографии — более 50 работ.


Ольга Дегтярева

Кузница кадров: Как сложилась судьба актеров «Простых истин»

В 2003-м окончила курс Юрия Соломина в ВТУ имени Щепкина, после чего до 2005-го обучалась в аспирантуре по специальности «Мастерство актера». Обратила на себя внимание главной ролью Окай в картине «Небесные жены луговых мари» Алексея Федорченко. Снималась в сериалах «Мурка» и «Анна-детективъ». На ее счету более 80 ролей.

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Тутта Ларсен

Кузница кадров: Как сложилась судьба актеров «Простых истин»

Известная телеведущая и ви-джей музыкальных каналов дебютировала в «Простых истинах» с ролью-камео, после чего неоднократно играла саму себя. В итоге ее фильмография включает 13 работ, среди которых немаленькую часть составляет озвучивание картин.

Читать «Кино без барьеров». Итоги


Илья Исаев

Кузница кадров: Как сложилась судьба актеров «Простых истин»

Заслуженный артист России и мастер дубляжа в 2000-м окончил Театральное училище имени Щепкина, в котором учился у Виктора Коршунова. В том же году вошел в труппу РАМТа, с которым расстался через 20 лет. Сотрудничает с различными театральными компаниями. Среди самых заметных работ (а их свыше 60) — «Майор», «Дурак» и «Метод» Юрия Быкова. Кроме того, запомнился в качестве Василия Ордынского в «Людмиле Гурченко». Его голосом говорят Майкл Фассбендер, Том Харди, Джереми Реннер, Бенедикт Камбербэтч, а также персонажи игр «Ведьмак 3: Дикая Охота», Cyberpunk 2077, Outriders, Assassin’s Creed Вальгалла, Ghost of Tsushima, Days Gone, Metro Exodus, Darksiders III, Assassin's Creed Odyssey, Spider-Man, Final Fantasy XV, Assassin's Creed Origins, The Evil Within 2, Uncharted 4: A Thief's End, Uncharted: The Lost Legacy, Syberia III, Horizon Zero Dawn, Deus Ex: Mankind Divided, Until Dawn, Alien: Isolation, Beyond: Two Souls, Spec Ops: The Line, Assassin’s Creed III, The Elder Scrolls V: Skyrim, Heavy Rain и многих других. Лауреат Премии имени Иннокентия Смоктуновского.

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Алексей Панин

Кузница кадров: Как сложилась судьба актеров «Простых истин»

В школьные годы активно занимался водным поло, мечтал о профессиональном спорте. Играл в театре-студии Вячеслава Спесивцева. Поступил в РАТИ (ГИТИС), но уже на первом курсе получил приглашение от Панфилова принять участие в картине «Романовы. Венценосная семья», после чего ушел из института, не окончив его. Сыграл свыше 110 ролей. Запомнился по фильмам «ДМБ», «Кто, если не мы», «В августе 44-го», «Гена-Бетон» и, конечно же, по культовым «Жмуркам». Лауреат Государственной премии в области литературы и искусства за «Звезду».


Анастасия Зыкова

Кузница кадров: Как сложилась судьба актеров «Простых истин»

Участие в «Простых истинах» стало единственной киноролью для замечательной театральной актрисы. В 2003-м Анастасия окончила актерский факультет РАТИ (ГИТИС), где училась в мастерской Бориса Морозова. Была принята в труппу Московского драматического театра «АпАрте». Занята в постановке «Творческой группы актеров Москвы» по рассказам Антона Чехова «Чеховский вечер». Сотрудничала с театральным режиссером Виктором Гульченко, руководившим Международной Чеховской лабораторией.

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Герой нашего времениПитер FMПобегПобег-2Поворот ключаПод ливнем пульПоздние цветыПока ночь не разлучитПока цветёт папоротникПоклонникПокупайПокушениеПоследний ментПоследний уик-эндПоследняя сказка РитыПрапорщик Шматко, или Ё-моёПредлагаемые обстоятельстваПрезидент и его внучкаПривет, дуралеи!Привычка расставатьсяПроклятие спящихПроклятый райПроклятый рай-2Простые истиныПятницаПять невестРадости и печали маленького лордаРазведчицыРазрешите тебя поцеловатьРазрешите тебя поцеловать... на свадьбеРазрешите тебя поцеловать... отец невестыРазрешите тебя поцеловать... сноваРанеткиРобинзонРодственные связиРодственные связи. ПродолжениеРождённая звездойРозыгрышРомановы. 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Кузница кадров: Как сложилась судьба актеров «Простых истин» фотографии
Кузница кадров: Как сложилась судьба актеров «Простых истин» фотографии
Кузница кадров: Как сложилась судьба актеров «Простых истин» фотографии
Кузница кадров: Как сложилась судьба актеров «Простых истин» фотографии
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Аркадий Гарцман
23 июня ушёл из жизни сценарист Аркадий Гарцман.
Юрий Шатунов
23 июня ушёл из жизни певец Юрий Шатунов.
Пьер Нарцисс
22 июня ушёл из жизни певец Пьер Нарцисс.
Владислав Долгоруков
22 июня ушёл из жизни актёр Владислав Долгоруков.
Регимантас Адомайтис
20 июня ушёл из жизни актёр Регимантас Адомайтис.

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