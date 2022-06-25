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«Род мужской» дарит подарки

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25 июня 2022
Продолжается прокат психологического хоррора Алекса Гарленда «Род мужской», и мы совместно с кинокомпанией «ВОЛЬГА» начинаем розыгрыш призов, посвящённых фильму — комплектов из картхолдера и бейсболки.

«Род мужской» дарит подарки

Для участия в розыгрыше присылайте письмо с темой «Род мужской» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com, указав свои имя, фамилию и адрес странички в соцсети. Три победителя будут выбраны из писем случайным образом 2 июля и получат по комплекту призов. Розыгрыш проводится в группах Кино-Театр.Ру в соцсетях. Призы отправляются только по России.

Ждём ваши письма, удачи!

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