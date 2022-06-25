«Род мужской» дарит подарки

Продолжается прокат психологического хоррора Алекса Гарленда
«Род мужской
», и мы совместно с кинокомпанией «ВОЛЬГА»
начинаем розыгрыш призов, посвящённых фильму — комплектов из картхолдера и бейсболки.
Для участия в розыгрыше присылайте письмо с темой «Род мужской»
на адрес kinoteatr.prize@gmail.com
, указав свои имя, фамилию и адрес странички в соцсети
. Три победителя будут выбраны из писем случайным образом 2 июля и получат по комплекту призов. Розыгрыш проводится в группах Кино-Театр.Ру
в соцсетях. Призы отправляются только по России.
Ждём ваши письма, удачи!
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