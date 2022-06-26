5 фильмов про подростков. Выбор Александра Ханта, режиссера картины «Межсезонье»

В российский прокат 23 июня вышел фильм Александра Ханта «Межсезонье» о подростках в поисках свободы решившихся на отчаянный бунт. Мы попросили режиссера картины вспомнить пять фильмов о подростках, которые повлияли на самого Ханта, его кинематографический почерк и, конечно, на «Межсезонье».
«Динара Асанова потрясающе рассказала истории и вытянула ребят на экран. И вообще по ним можно нарисовать картину подростков того времени и понять, что проблемы у них те же, что и у нынешних. Помимо того, что я смотрел фильмы Асановой, я еще читал ее дневниковые записи, как раз очень интересно описывающие опыт подростков 1980-х. Плюс впитывал ее ценный опыт работы с непрофессиональными артистами».
Фильм «Не болит голова у дятла» вышел в середине 1970-х. Главный герой ленты – семиклассник Сева Мухин (Саша Жезляев) одержим музыкой, играет на барабанах и мечтает о своей группе, хотя это увлечения не поддерживают окружающие его взрослые. Мухин не только не отказывается от своей мечты, но и переживает первую любовь – в одноклассницу Иру Федорову, ролью которой в кино дебютировала Елена Цыплакова.
Спустя восемь лет Асанова сняла ленту «Пацаны». Как и «Межсезонье», ее открывают документальные кадры, где подростки отвечают на вопросы «Что такое добро?», «Мог бы ты ударить человека?» и так далее. В картине рассказывается о воспитанниках спортивно-трудового лагеря, где начальник Павел Васильевич Антонов (Валерий Приемыхов) собрал «трудных подростков». Большинство «пацанов» – непрофессиональные артисты, которые сыграли по сути самих себя.
«На мой взгляд, это незаслуженно малоизвестный фильм. Хотя я обожаю эту работу Хармони Корина за его абсолютно свободную структуру».
Режиссерский дебют самого отвязного американского постановщика Хармони Корина «Гуммо» вышел в 1997 году. К тому времени Корин уже успел вместе с Ларри Кларком написать сценарий для культовых «Деток» про один день из жизни уличных подростков 1990-х. В «Гуммо» Корин также миксует, казалось бы, случайные эпизоды из жизни подростков-нигилистов в небольшом американском городке, пострадавшем от торнадо.
«Удивительная картина Ричарда Айоади, показывающая волшебство подросткового возраста».
«Субмарина» – полнометражный сценарно-режиссерский дебют Айоади, известного по сотрудничеству с группой Arctic Monkeys. Фильм снят по одноименному роману уэльского писателя Джо Данторна и рассказывает про школьника Оливера Тейта (Крейг Робертс), который мечтает потерять невинность с эксцентричной одноклассницей и сохранить брак своих родителей, который трещит по швам.
«Фильм Сергея Соловьева стал для "Межсезонья" источником вдохновения. Я много читал про "Ассу". Мало кто знает, но на самом деле популярность к «Кино» и Гребенщикову пришла как раз после фильма. Соловьев ничего не знал про этих артистов, он пришел на андеграундный концерт группы "Кино", где они только-только начали исполнять песню "Перемен". И он подошел и сказал, что хочет взять их музыку в фильм и попросил не исполнять эту песню до выхода картин».
Премьера культовой «Ассы» Сергея Соловьева состоялась в марте 1988 года, после чего песня Виктора Цоя «Перемен» стала неофициальным гимном «перестройки». Действие картины происходит зимой 1980-го в Ялте, куда приезжает медсестра Алика (Татьяна Друбич) в ожидании своего возрастного любовника, криминального авторитета Крымова (Станислав Говорухин). В Ялте Алика встречает яркого парня Бананана (Сергей Бугаев), который навсегда меняет ее жизнь.
«И еще такой странный фильм, который для меня сопряжен с «Межсезоньем», – не совсем про подростков, про молодых людей. Это фильм "Вальсирующие", где для меня очень ценен и важен дух оторванных от общества главных героев».
Эпохальная работа Бертрана Блие, воспевающая сексуальную революцию и поколение 1968 года, когда по Франции прокатилась волна леворадикальных студенческих протестов, которые в итоге привели к отставке Шарля де Голля. В центре повествования – эффектная троица бунтарей в исполнении Жерара Депардье, Патрика Девера и Миу-Миу. Они готовы на всё – лишь бы не соответствовать правилам, закону и мещанскому образу жизни.
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