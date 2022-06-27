Кузница кадров: Как сложилась судьба актеров объединения «Братская стая»

В предыдущих главах «Кузницы кадров» мы поведали вам о том, как сложилась судьба актеров «Молодой гвардии» и «Простых истин». Однако стартом для будущей карьеры могут послужить не только фильмы и сериалы, но и творческие группы, различные актерские «банды», «формирования» и объединения, вплоть до театральных трупп. В День молодежи и пойдет наш рассказ об одной из таких команд — «Братской стае», состоявшей из американских молодых дарований начала 1980-х.
Прозвище The Brat Pack («Сопляк», «Братская стая»), обыгрывающее знаменитую «Крысиную стаю» с Фрэнком Синатрой
и Дином Мартином
, родилось в голове журналиста Дэвида Блюма, написавшего в 1985 году статью «Голливудский сопляк» для журнала «Нью-Йорк». Изначально автор планировал рассказать своим читателям об Эмилио Эстевесе
, но однажды ночью актер пригласил его потусоваться с ним, Робом Лоу и Джаддом Нельсоном в лос-анджелесское кафе Hard Rock Cafe. Это была обычная ночь для группы, сблизившейся во время съемок «Огней Святого Эльма
», но журналисту она врезалась в память из-за того, что на троицу напали поклонницы. Именно тогда Блюм решил сместить акцент статьи на целую группу молодых актеров того времени. При этом он включил в «Братскую стаю» и звезд «Изгоев
», открытых Фрэнсисом Фордом Копполой
. Тем не менее основной состав сформирован из участников картин «Клуб "Завтрак"
» Джона Хьюза
и «Огни святого Эльма» Джоэла Шумахера
. Это Энтони Майкл Холл, Роб Лоу, Эндрю Маккарти, Деми Мур, Джадд Нельсон, Молли Рингуолд, Элли Шиди, Мэр Уиннингэм и Эмилио Эстевес, «неофициальный президент» команды. Из-за частой совместной работы их взрослым наставником стал Гарри Дин Стэнтон
, которому тогда было под 50. На вечеринках «Братской стаи» можно было увидеть и Чарли Шина (уже тогда отжигавшего вместе с братом), и Роберта Дауни-младшего, и Джеймса Спейдера, и Тома Круза, и других будущих звезд американского кино, которые снимались с кем-либо из основной девятки.
После выхода статьи ее герои обиделись на Блюма. Особенно Эстевес, Лоу и Нельсон, поскольку они были изображены в негативном свете. Из-за навязанного обществу ярлыка талантливых в целом ребят перестали считать профессионалами своего дела, и при повышенном внимании к ним они вскоре перестали общаться друг с другом. У некоторых начались депрессии, проблемы с наркотиками и даже с секс-видеозаписями, и часть актеров оказалась почти за бортом большого Голливуда. Однако к 21 веку термин утратил свой негативный оттенок. По словам Сюзанны Гора, написавшей книгу про Хьюза и «Братскую стаю», их фильмы «изменили взгляд многих молодых людей на все, от классовых различий до дружбы, от любви до секса и от моды до музыки»
. Они считаются «одними из самых влиятельных произведений поп-культуры своего времени»
, а «Клуб "Завтрак"», по версии Entertainment Weekly, стал лучшим школьным фильмом из когда-либо созданных. В списке 100 величайших подростков-звезд канала VH1 Молли Рингуолд заняла первое место, Роб Лоу — второе, Энтони Майкл Холл — четвертое, Элли Шиди — 34-е, а Эндрю Маккарти — 40-е.
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«Клуб "Завтрак"»
Эмилио Эстевес
Сын Мартина Шина
и старший брат Чарли Шина вырос на Манхэттене, в 1968-м с семьей переехал в Малибу. Окончил школу в Санта-Монике. Вместе с сестрой Рени
и братьями Карлосом
и Рамоном пошел по стопам отца. В кино дебютировал еще в 1973-м, сыграв мальчика под фонарным столбом в картине Терренса Малика
«Пустоши
». Начал свою сознательную кинокарьеру в составе Brat Pack. В 1982-м исполнил роль Джонни Коллинза в картине «Текс
», где солировал Мэтт Диллон. На счету актера 47 ролей в кино и на телевидении. Помимо двух главных своих работ, создал запоминающиеся образы в фильмах «Изгои
» (отсюда и связь со «стаей» остальных участников картины), «Максимальное ускорение
», «Слежка
», «Молодые стрелки
», «Беглец
», «Заряженное оружие-1
», «Миссия невыполнима
» и «Могучие утята». В 1986-м снял свою дебютную ленту «Виздом
». Впоследствии выступил режиссером на 13 картинах и сериалах, среди которых «Война в доме», «Мужчины за работой
», «Порнушка
», «Бобби
», «Защитник
», «Детектив Раш
» и «Место преступления: Нью-Йорк
». Был женат на певице Поле Абдул
. Обладатель восьми престижных наград, включая приз Венецианского фестиваля. Вспомнив в одном из интервью про «Братскую стаю», Эстевес заявил: «Этот термин будет на моем надгробии... Это раздражает, потому что Брэд Питт, Джордж Клуни и Мэтт Дэймон работали вместе больше, чем кто-либо из нас. Мы только сняли два фильма, и каким-то образом они превратились во что-то другое».
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Стивен Кинг, великий и ужасный
Деми Мур
Деметрия Гинес родилась в Розвелле. На съемочную площадку Деми привела мать, имевшая связи на телевидении и помогшая дочери получить ее первую роль в сериале «Главный госпиталь
». В 1985-м Шумахер предложил начинающей актрисе роль Джулии в «Огнях святого Эльма», где она познакомилась с Эстевесом и стала с ним встречаться. Спустя год снялась в его дебюте «Виздом», а в 1987-м решила выйти замуж за Брюса Уиллиса
, после чего на ее карьере уже хотели поставить крест. Однако в 1990-м вышло «Привидение
», где компанию ей составил один из участников «Братской стаи» Патрик Суэйзи, и вновь к ней вернулась слава. Далее последовали «Несколько хороших парней
», «Непристойное предложение
», «Разоблачение
», «Алая буква
», «Стриптиз
» и «Солдат Джейн
». Расставшись с Уиллисом, нашла ему замену в лице Эштона Кутчера
, но их брак продлился недолго. На данный момент на счету Деми Мур десяток престижных наград, включая «Сатурн», 68 ролей, девять спродюсированных проектов и две режиссерские работы. Помимо вышеназванных картин, снялась также в фильмах «Во всём виноват Рио
», «Только большое чувство
», «Одно сумасшедшее лето
», «О последней ночи
», «Седьмое знамение
», «Мы — не ангелы
», «Разбирая Гарри
», «Ангелы Чарли: Только вперед
», «Кто вы, мистер Брукс?
», «Дивный новый мир
» и «Бобби».
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Спасибо, посмотрю (что смогу). Хиты мая и хорошо забытое старое
Энтони Майкл Холл
Будущий актер, продюсер и режиссер кино и телевидения родился в Западном Роксбери (штат Массачусетс) в семье джазовой певицы Мерседес Холл. Когда ему исполнилось шесть месяцев, родители развелись. Жил вместе с матерью на Западном побережье, затем они осели в Нью-Йорке. Дебютировал на ТВ в 11 лет, а на большом экране впервые появился в «Банде шести
». Помимо «Клуба "Завтрак"», прославился благодаря ролям в молодежных комедиях Джона Хьюза «Шестнадцать свечей» и «Ох уж эта наука!
». Далее последовали незабываемые образы в фильмах «Эдвард руки-ножницы
», «Аве, Цезарь
» (режиссерский дебют), «Тёмный рыцарь
» и в сериале «Мёртвая зона
». В 2021-м появился в качестве Томми Дойла в хорроре «Хэллоуин убивает
». На его счету более 95 ролей.
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Только очень жди! 15 камбэков года
Роб Лоу
Старший брат Чада Лоу
родился в городе Шарлотсвилл в семье учительницы Барбары и судебного адвоката Чарльза Дэвиса Лоу. Родители развелись, когда Роб и Чад были еще детьми. В младенчестве будущий актер из-за вирусного заболевания оглох на правое ухо. После переезда в Лос-Анджелес учился в средней школе Santa Monica High School, где подружился с Эмилио, Чарли, Дауни-младшим и братьями Шоном и Крисом
Пеннами. На ТВ дебютировал в ситкоме «Новый вид семьи». Затем последовали ведущие роли в фильмах «Изгои», «Огни святого Эльма», «О последней ночи», «Класс», «Оксфордский блюз», «Отель Нью-Хэмпшир
» и «Дитя четверга», за который был впервые номинирован на «Золотой глобус». Встречался с Мелиссой Гилберт, Настасьей Кински
и принцессой Стефанией. В 1988-м оказался в эпицентре скандала, связанного с показом видеозаписей его секса с разными партнершами. В 1990-м вышло «Дурное влияние
» Кёртиса Хэнсона
, где он сыграл на пару с Джеймсом Спейдером, а в 2014-м актер принял участие в комедии Джейка Кэздана
«Домашнее видео: Только для взрослых
». Последнее время предпочитает работать на телевидении, где создал запоминающиеся образы в сериалах «Западное крыло
», «Парки и зоны отдыха
», «Орвилл
» и «911: Одинокая звезда
». Написал автобиографию «Истории только для моих друзей» про то, как избавился от алкогольной и наркотической зависимости. Его имя увековечено на Голливудском бульваре.
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«Домашнее видео»: 18+
Эндрю Маккарти
Актер театра, кино и телевидения, режиссер, продюсер, сценарист и колумнист родился в Уэстфилде, штат Нью-Джерси. Мать работала в редакции газеты, а отец сосредоточил внимание на инвестициях и фондовых рынках, у Эндрю было еще три брата. Окончил среднюю и высшую школы в Бернардсвилле, а затем театральную школу «Круг в квадрате» и Нью-Йоркский университет. Дебютировал в «Классе», сыграв вместе с Лоу, после чего попал в основную команду Brat Pack. На ТВ впервые появился в «Удивительных историях
». Играл с Молли Рингуолд в «Милашке в розовом» и «Свежих лошадях
», с Джеймсом Спейдером в «Манекене
» и с Робертом Дауни-младшим в криминальной мелодраме «Меньше чем ноль
» и романтической комедии «Только ты
». Запомнился по роли Ларри Уилсон в комедийной дилогии «Уик-энд у Берни
». Снимался у Клода Шаброля
(«Тихие дни в Клиши
»), Джона Франкенхаймера
(«Год оружия
»), Алана Рудольфа
(«Миссис Паркер и порочный круг
») и Ли Тамахори
(«Скала Малхолланд
»). Много работает на телевидении в качестве режиссера и актера («Королевский госпиталь
», «Оранжевый — хит сезона
», «Чёрный список
» и другие). Кроме того, сотрудничает в качестве выездного корреспондента и автора статей с журналами вроде National Geographic Traveler и газетами. В 2012-м опубликовал мемуары «Самый длинный путь домой». Обладатель двух наград.
Джадд Нельсон
Родился в Портленде в семье юристов. Образование получил в подготовительной школе Святого Павла в Конкорде, штат Нью-Гемпшир, а затем изучал философию в Хаверфорд-колледже в Хаверфорде, штат Пенсильвания. Актером стал по счастливой случайности. Однажды пришел посмотреть прослушивание друга и был вынужден сам принять участие в кастинге, чтобы остаться. В результате молодой человек выиграл роль. После окончания университета отправился в Нью-Йорк, где его приняли в студию актерского мастерства Стеллы Адлер. Здесь его заметили и пригласили в комедию «Как закончить школу» на роль уличного умника Эдди Китона. Войдя в костяк Brat Pack, сыграл в «Клубе "Завтрак"» и «Огнях святого Эльма». На счету актера более 120 ролей в кино и на телевидении. В частности, его можно увидеть в таких фильмах и сериалах, как «Аве, Цезарь», «Фанданго
», «Блу-сити
», «Детективное агентство "Лунный свет"
», «Шквальный огонь
», «Безжалостный
», «Нью-Джек-Сити
», «Байки из склепа
», «В ловушке
», «Ветер в голове
», «За гранью возможного
», «Непредсказуемая Сьюзан
», «CSI: Место преступления
», «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар
», «Чёрная дыра
», «Лас Вегас
», «Два с половиной человека
», «Медсестра 3D
», «Клуб миллиардеров
», «Джей в Голливуде
» и «Империя». Он также подарил свой голос персонажам анимационных сериалов «Трансформеры
», «Гриффины
», «Финес и Ферб» и «Бен 10: Омниверс», написал сценарии к двум фильмам и спродюсировал одну киноленту. Обладатель премии MTV.
Молли Рингуолд
Популярная актриса, певица и писательница родилась в Розвилле (штат Калифорния) в семье слепого джазового пианиста Роберта Скотта Рингуолда. Актерское дарование проявила еще в возрасте пяти лет, выступив в спектакле «Алиса в Стране чудес». А через год Молли записала альбом I Wanna Be Loved by You в стиле диксиленд со своим отцом и его группой Fulton Street Jazz Band. В 1979-м юная актриса дебютировала на телевидении, сыграв Молли Паркер в сериалах «Различные ходы» и «Факты из жизни
». В 1982-м состоялся ее кинодебют в «Буре
» Пола Мазурски
, после чего ее приметил Джон Хьюз и пригласил на роль Саманты в молодежной романтической комедии «Шестнадцать свечей
». Участие в фильме принесло ей награду Young Artist Awards в номинации «Лучшая женская роль в комедии или драме» и заслуженную популярность. Статус звезды актриса закрепила, сыграв в еще нескольких картинах Хьюза: «Клуб "Завтрак"» и «Милашка в розовом
». Впрочем, удачный тандем продлился недолго — в 1987-м Рингуолд отказалась от главной роли в его фильме «Чудеса своего рода
». На счету актрисы более 60 ролей в кино и на телевидении. Она снималась у таких режиссеров, как Ламонт Джонсон («Космический охотник: Приключения в запретной зоне
»), Жан-Люк Годар
(«Король Лир
»), Джеймс Тобак
(«Специалист по съёму
»), Джон Эвилдсен
(«Надолго ли?»), Алан Алда
(«Свадьба Бетси
»), Мик Гаррис
(«Противостояние
»), Кевин Уильямсон
(«Убить миссис Тингл
») и Питер Гринуэй
(«Чемоданы Тульса Люпера: Моавитская история
»). Обладательница трех наград. В 1988-м ее отметили за роль в драме «Надолго ли?» в номинации «лучшая актриса» на кинофестивале в Париже, а в 2005-м она вместе с остальным актерским составом получила приз MTV за участие в «Клубе "Завтрак"». В настоящий момент, в основном, снимается в сериалах и малоизвестных фильмах.
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Элли Шиди
Актриса, продюсер, преподавательница и писательница родилась в нью-йоркской семье менеджера по рекламе Джона Шиди и литературного агента Шарлотты Баум. Училась в Колумбийской школе Нью-Йорка. С 1968-го изучала танец в детской студии при Американском театре балета. В 13 написала детскую книгу о мышах при дворе английской королевы. С 1976-го — на театральной сцене. На телевидении дебютировала в 1981-м, через два года состоялся ее кинодебют в «Плохих парнях
», где ее партнером выступил Шон Пенн. Помимо «Клуба "Завтрак"» и «Огней святого Эльма», прославилась в середине 80-х после выхода «Военных игр
» и дилогии «Короткое замыкание
». Ряд неудач («Сердце Дикси», «Горничная на заказ
») привел актрису к депрессии, злоупотреблению снотворными и булимии. Последовали годы лечения, восстановления здоровья и душевного состояния. В конце 90-х изучала актерское мастерство на частных курсах Харольда Гаскина. В 1998-м актерская работа Шиди заставила о себе заговорить — она блестяще исполнила роль фотографа Люси Берлинер в фильме «Высокое искусство». Всего на ее счету 96 ролей в кино и на телевидении. Помимо вышеназванных работ, сыграла в фильмах «Блу-сити», «Свадьба Бетси», «Оксфордский блюз
», «Дважды в жизни
», «Страх
», «Поймет лишь одинокий
», «Один дома 2
» и «Люди Икс: Апокалипсис
». Была замужем за актером Дэвидом Лэнсбери
. Преподает в Городском университете Нью-Йорка. Обладательница четырех престижных наград, включая приз MTV, «Независимый дух» и Премию американской ассоциации кинокритиков. О духе товарищества «Братской стаи» и журналисте Дэвиде Блюме Элли позже высказалась так: «Статья просто разрушила ее. Я действительно чувствовала себя частью чего-то большего, а этот парень просто разнес ее на куски».
Чарли Шин
Младший братец Эмилио Эстевеса, родившийся в Нью-Йорке, не нуждается в особом представлении, поскольку зарекомендовал себя и как разноплановый актер, и как примерный скандалист. Единственным его интересом в школе была бейсбольная команда, но оттуда парня выгнали за постоянные прогулы тренировок, хотя тренеры всерьез подумывали о том, чтобы перевести его в основную лигу. Но в конце концов Шин решил вместе с братом пойти по стопам отца и предпочел кинематограф бейсболу. На экране появился еще в восемь лет в «Пустошах», но серьезные роли ему начали предлагать только лишь десять лет спустя. Все началось с «Красного рассвета
» Джона Милиуса
, где он сыграл Мэтта Эккерта, а за ним последовал образ Бо Ричардса в криминальной драме «Ребята как все
». Телевизионная карьера началась с ленты «Молчание сердца», где компанию ему составили Чад Лоу и Шерилин Фенн
, будущая напарница по культовому «Духу мщения
». В 1986-м появился в фильмах «стаи» «Виздом» и «Выходной день Ферриса Бьюлера
». Тогда же впервые поработал с Оливером Стоуном
на съемках «Взвода
», после чего вернулся к нему через год в «Уолл-Стрит
». Статус звезды закрепил, когда предстал в комичном образе Топпера Харли в популярной пародийной дилогии Джима Абрахамса
«Горячие головы
». Фильмография Чарли насчитывает 87 ролей в фильмах и сериалах, среди которых «Молодые стрелки», «Лукас
», «Дисбат
», «Морские котики
», «Новобранец
», «Три мушкетера
», «Друзья
», «Быть Джоном Малковичем
», «Умопомрачительные фантазии Чарли Свона III
», «Мачете убивает
», «Два с половиной человека» и серия «Очень страшное кино
». Неоднократно выступал продюсером, а также работал сценаристом и режиссером. Лауреат шести наград, включая «Золотой глобус» и звезду на Аллее славы. Был женат на актрисах Донне Пил, Дениз Ричардс
и Брук Мюллер. Имеет проблемы с алкоголем и наркотиками. В 2015-м подтвердил свой положительный ВИЧ-статус.
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«Мачете убивает»: Бессмысленный и беспощадный
Мэр Уиннингэм
Уроженка Финикса, расположенного в Аризоне, оказалась несколько в тени основной команды «Братской стаи», хотя и выросла в Калифорнии. Еще в школе заинтересовалась актерским мастерства, посещала разные семинары и кружки. В это время она взяла себе псевдоним «Мэр». Попав в другую школу, где углубленно изучалось актерское ремесло, актриса сыграла свою первую роль в мюзикле «Звуки музыки». Начала свою карьеру как певица, исполнив в 1976-м песню группы «Битлз» Here, There and Everywhere. После этого выступления Мэр удалось заключить выгодный контракт на участие в одном из популярных телешоу. За роль в телефильме «Янтарные волны» получила свою первую «Эмми». В 1983-м засветилась в «Поющих в терновнике
», а спустя два года оказалась в команде «Огней святого Эльма». В 80-е снималась у Алана Рудольфа («Сделано в раю»), Андрея Кончаловского
(«Застенчивые люди
»), Роджера Споттисвуда
(«Тёрнер и Хуч
»), а в 90-е сыграла у Лоуренса Кэздана
в вестерне «Уайатт Эрп
». За образ, созданный в картине «Джорджия», получила номинацию на «Оскар». Активно работает на телевидении. Среди самых заметных ролей — доктор Аманда Ли в «Скорой помощи
». Играла также в картине Джима Шеридана
«Братья
» и в сериалах «Анатомия страсти
», «Милдред Пирс
», «Американская история ужасов
» и «Хэтфилды и Маккои
». Записала три музыкальных альбома.
Шон Пенн
Родился в калифорнийском городке Санта-Моника, воспитывался в семье актеров Лео Пенна и Айлин Райан
. Рос в Лос-Анджелесе, где учился вместе с Эмилио Эстевесом, Чарли Шином и Робом Лоу в одной школе. После получения аттестата зрелости четверо друзей перебрались к огням большого Нью-Йорка. Пенн начал свою карьеру в кино со съемок в телесериалах. Полноценный актерский дебют состоялся в 1981-м в драме «Кадеты
». Известность Шону принесли главные роли в лентах «Быстрые перемены в школе Риджмонт Хай
» и «Плохие парни», где его игру даже сравнили с манерой Роберта Де Ниро
. Затем он сыграл в романтической комедии «Наперегонки с луной
», криминальном фильме «Взломщики
», триллере «Агенты Сокол и Снеговик
» и боевике «Цвета
». В 1991-м дебютировал как режиссер, сняв по собственному сценарию ленту «Индеец-беглец
». За время своей карьеры он также поставил «Постового на перекрёстке
», «Обещание
», «К дикой природе
», «Последнее лицо
» и «День флага
». Первую номинацию на «Оскар» получил за роль в драме «Мертвец идёт
». Затем он номинировался за фильмы «Сладкий и гадкий
» Вуди Аллена
и «Я – Сэм
» Джесси Нельсон
. Заветная статуэтка досталась актеру в 2003-м благодаря «Таинственной реке
» Клинта Иствуда
. Второй приз Американской киноакадемии ему вручили после выхода байопика «Харви Милк
». Среди ярких кинолент с участием Пенна, вышедших на экраны в нулевых, также стоит отметить «21 грамм
», «Переводчицу
» и «Игру без правил
». В числе его последних работ — «Невероятная жизнь Уолтера Митти
», «Ганмен
», «Игры разумов
» и «Первые
». Был женат на певице Мадонне
. Его второй супругой стала Робин Райт
.
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Смотреть онлайн: Продолжение «Эпидемии», «Пассажиров» и «Матрешки»
Джеймс Спейдер
Сын бостонских школьных учителей получил образование в академии Филиппса в Андовере и актерской школе имени Михаила Чехова в Нью-Йорке. Прежде чем стать актером, работал инструктором по йоге, водителем грузовика и автопогрузчика на железной дороге. В кино дебютировал в 1978-м, сыграв Джимми в фильме «Товарищи по команде». Первой крупной ролью стал Кейт Баттерфилд в романтическом фильме «Бесконечная любовь
». Известность ему принесли образы Стефа в «Милашке в розовом», сексуального вуайериста Грэхема Далтона в картине Стивена Содерберга
«Секс, ложь и видео
» (отмечен призом Канн), египтолога Дэниэла Джексона в «Звёздных вратах
» и автофетишиста Джеймса Балларда в нашумевшей «Автокатастрофе
» Дэвида Кроненберга
. Лауреат «Эмми» за роль Алана Шора в «Юристах Бостона
» и за участие в «Практике
». Среди других заметных работ — «Волк
», «Белый дворец
», «Два дня в долине
», «Секретарша
» и «Мстители: Эра Альтрона
». Всего на его счету более 50 ролей.
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Мир нового секса: как герои «Автокатастрофы» и «Импотента» пытались «жить полнокровно»
Роберт Дауни-младший
Чарли Чаплин
, Уэйн Гейл, Пол Эвери, Тони Старк и Шерлок Холмс
— это все один человек-оркестр, сочетающий в себе эстетику комиксов и серьезность драматических ролей. Сын независимого режиссера Роберта Дауни-старшего
дебютировал в кино эпизодическим образом щенка в картине отца «Загон
». В 20 лет на один сезон присоединился к команде, выпускающей телешоу «Субботним вечером в прямом эфире». После опыта на телевидении окончательно решил связать судьбу с кинематографом и переехал в Голливуд. В 1987-м получил ведущую роль в комедии Джеймса Тобака «Специалист по съёму». Оттачивал мастерство и харизму, работая с Джеймсом Спейдером («Стенка на стенку
»), Энтони Майклом Холлом («Джонни, будь хорошим
», «Ох уж эта наука!», «Аве, Цезарь»), Джеми Герц и Эндрю Маккарти («Меньше чем ноль»), Кифером Сазерлендом («1969
») и Мэри Стюарт Мастерсон («Шансы есть
»). В 1992-м благодаря Ричарду Аттенборо
стал «Чаплиным
», а затем снялся в «Коротком монтаже
» Роберта Олтмана
и «Прирожденных убийцах
» Оливера Стоуна. Однако его восхождению на Олимп в конце концов помешала наркотическая зависимость. После череды громких скандалов его уволили со студий, а суд приговорил к тюремному заключению и принудительному лечению. После прохождения курса лечения актер вернулся на экраны в 2003-м с «Готикой
», затем зрителям представили и другие ленты с его участием: «Поцелуй навылет
», «Спокойной ночи и удачи
», «Помутнение
» и «Зодиак
». Наконец, в 2008-м он впервые предстал в качестве «Железного человека
», который практически сразу превратил Роберта в мегазвезду поколения, знакомую каждому по вселенной «Мстителей
». В итоге, на данный момент за ним числится 94 роли, 43 награды и 15 спродюсированных работ. Был женат на актрисе Деборе Фалконер, сейчас его супруга — продюсер Сьюзен Дауни.
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Не только железный: 13 ярких ролей Роберта Дауни
Кевин Бэйкон
Уроженец Филадельфии в неполные 18 уехал из дома для продолжения учебы. В то же время служил в театре Manning Street Actor’s Theatre. Стал одним из самых молодых студентов в школе при театре «Круг на площади». В кино дебютировал в 1978-м, сыграв в небольшом эпизоде комедии Джона Лэндиса
«Зверинец
». Спустя два года появился в культовом хорроре Шона С. Каннингэма «Пятница, 13-е
», а в 1982-м некоторую известность ему принесло участие в «Забегаловке
» Барри Левинсона
. Снимался вместе с Джеми Герц в «Брокере
» и у Джона Хьюза в комедии «Самолётом, поездом, автомобилем
». Прославился благодаря образам, созданным в «Дрожи земли
», «Коматозниках
», «Дикой реке
», «Аполлоне-13
», «Дикости
», «Отзвуках эха
», «Невидимке
», «24 часах
», «Людях Икс: Первом классе
» и «Нескольких хороших парнях». Этапной для него ролью стал Вилли О'Киф в картине Оливера Стоуна «Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе
». Самыми мощными актерскими работами являются Генри Янг в криминальной драме «Убийство первой степени
», Шон в «Спящих
» все того же Левинсона и Шон Девайн в «Таинственной реке». Недавно блистал в сериале «Город на холме
». На его счету более 100 ролей, шесть режиссерских работ и 16 наград, включая «Золотой глобус». Во время съемок «Лимонного неба» в 1987-м познакомился cо своей женой Кирой Седжвик
.
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Как Гагарин и Титов: 20 фильмов о реальных космонавтах и истории освоения космоса
Мэттью Бродерик
Лауреат двух «Тони» родился на Манхэттене, в семье драматурга Патриши Биоу Бродерик и актера Джеймса Бродерика. Учился в актерской студии Герберта Бергхофа. Наиболее известен по ролям в картинах «Феррис Бьюллер берёт выходной», «Военные игры», «Кабельщик
», «Годзилла
» и «Продюсеры
». Он также подарил свой голос взрослому Симбе в «Короле Льве
». Среди других заметных работ, насчитывающих более 80 наименований, — «Инспектор Гаджет», «Леди-ястреб
», «Семейное дело
», «Слава
», «Несостоявшаяся встреча
», «Степфордские жёны
», «Добро пожаловать, или Соседям вход воспрещён
» и «Как украсть небоскреб
». В 1996-м снял ленту «Бесконечность», которую сам же спродюсировал. Свою первую театральную премию «Тони» получил в 23 года за роль в пьесе Нила Саймона
«Воспоминания о Брайтон-Бич». Женат на Саре Джессике Паркер
. Его карьере мог настать конец еще в 1987-м, поскольку актер попал в аварию вместе с Дженнифер Грей, с которой он тогда встречался. В результате погибли две женщины, ехавшие в машине, в которую врезался Бродерик. Ему грозило пять лет, но он избежал наказания, заплатив штраф в размере 175 долларов по статье о неосторожном вождении.
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«Как украсть небоскреб»: Башня раздора
Джон Крайер
Родился в Нью-Йорке, в семье драматурга, автора песен, актрисы и певицы Гретхен Крайер и актера Дональда Дэвида Крайера. В 12 решил пойти по стопам родителей. В течение нескольких лет посещал учебный центр искусств и в 1983-м окончил «Высшую школу наук Бронкса». Недоучившись в колледже улетел в Лондон для учебы в Королевской академии драматического искусства. Дебютировал в 1984-м, сыграв вместе с Деми Мур в романтической комедии «Только большое чувство», где предстал в качестве Чарльза Каминга. Прорывом для него стала «Милашка в розовом», где его партнершей уже была Молли Рингуолд. В 1987-м ему достался образ Ленни Лютора в кинокомиксе «Супермен 4
», а через два года — главная роль в ситкоме «Известный Тедди», который, впрочем, закрыли после первого сезона. Вместе с Чарли Шином снялся в «Горячих головах». В 1993-м ему предложили пройти пробы на роль Чендлера Бинга в шоу «Друзья», но в тот момент он играл в Лондоне. После ряда неудач на телевидении взял перерыв на три года, после чего его утвердили на роль Алана Харпера в популярный комедийный сериал «Два с половиной человека». За работу в нем дважды получил «Эмми». Был женат на британской актрисе Саре Триггер. Его фильмография насчитывает более 70 ролей, а также несколько сценариев, режиссерских и продюсерских работ.
Джон Кьюсак
Родился в Эванстоне, штат Иллинойс. Его отец Дик Кьюсак занимался рекламным бизнесом, снимал документальные фильмы и сам играл в кино. Его мать Ненси — учитель математики. Брат Билл и сестры Энн
, Джоан и Сьюзи пошли по стопам отца и стали актерами. В восемь лет поступил в театральную школу, где преподавали друзья семьи Бёрн и Джойс Пивены. В этой школе уже учились Энн, Джоан, а также сын Пивенов Джереми
, который станет лучшим другом Джона на протяжении многих лет. Наблюдая за сестрами, набирался актерского мастерства и впоследствии даже сыграл одну из главных ролей в чеховской пьесе «Душечка». С помощью родителей в 12 лет устроился работать на местную радиостанцию, где читал рекламные объявления и заменял диктора. В 14 уже выступал во многих представлениях в театре. Первую роль получил в 17, сыграв в «Классе». Далее последовали «Шестнадцать свечей» (с Рингуолд и Холлом), «Одно сумасшедшее лето» (с Мур), «Грэндвью, США
» (с Хауэллом и Суэйзи), несколько картин Роба Райнера
(«Верняк
», «Останься со мной
»), «Восьмёрка выбывает из игры
» Джона Сэйлза
, прославившая его романтическая комедия Кэмерона Кроу
«Скажи что-нибудь
» (премия Чикагской Ассоциации кинокритиков) и «Кидалы
» Стивена Фрирза
. Вторая половина 90-х ознаменовалась для актера удачными лентами «Пули над Бродвеем
», «Дорога на Вэлвилл
», «Воздушная тюрьма
» и «Тонкая красная линия
», а в новый век он ворвался с картинами «Фанатик
», «Интуиция
», «Идентификация
», «1408
» и «2012
». В 2000-м в составе всей актёрской династии Кьюсаков вторично получил премию Чикагской Ассоциации кинокритиков. Его имя увековечено на Аллее славы. На счету Джона Пола Кьюсака свыше 80 ролей, 12 спродюсированных работ и пять сценариев.
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«2012»: Апокалипсис сегодня
Джоан Кьюсак
Сестра Джона практически ни в чем ему не уступает. Начала сценическую карьеру с раннего возраста. Вместе с большинством родственников работала в Pivan Theater Workshop в Эванстоне, где считается одной из лучших комедийных актрис. Выпускница Висконсинского университета в Мадисоне, где в 1985-м получила степень бакалавра по английскому языку. Также обучалась искусству импровизации в The Story Theatre. В кино впервые появилась в 1980-м, сыграв в «Моем телохранителе
» и «Разменной монете». Затем засветилась в лентах «Класс», «Шестнадцать свечей» и «Грэндвью, США». Запомнилась блестящими ролями в картинах «Ценности семейки Аддамс
», «Девять с половиной недель
» и «Герой
», много занималась озвучиванием мультфильмов, включая серию «История игрушек
», однако первой и главной ее любовью все-таки является театр. За образ, созданный в «Деловой девушке
», получила приз American Comedy Award и первую номинацию на «Оскар». Повторно на премию киноакадемии номинировалась в 1997-м за роль в ленте «Вход и выход». Всего на ее счету свыше 80 работ, включая образы в картинах и сериалах «Замужем за мафией
», «Дорога на Арлингтон
», «Колыбель будет качаться
», «Шопоголик
», «Бесстыжие
» и «Лемони Сникет: 33 несчастья
».
Джеми Герц
Родилась в пригороде Чикаго в еврейской семье строителя и подрядчика. Участвовала в шоу талантов Нормана Лира
, позже изучала драму в Нью-Йоркском университете. В 1981-м дебютировала в «Бесконечной любви» Франко Дзеффирелли
, после чего засветилась в фильмах «Шестнадцать свечей», «Меньше, чем ноль», «Шалопай» и «Перекрестки». Прославилась благодаря образу вампирши Стар в «Пропащих ребятах
». После работы в Париже в качестве дизайнера вернулась домой и получила роль доктора Мелиссы Ривз в блокбастере «Смерч
». В 1997-м периодически появлялась в качестве доктора Нины Померанц в «Скорой помощи». Играла также в сериалах «Сайнфелд
», «Элли Макбил
», «Соседи
» и «Это мы
». Спродюсировала ленту Криса Вэйтца
«Лучшая жизнь
».
Мэри Стюарт Мастерсон
Будущая актриса, режиссер, сценарист и продюсер родом из Нью-Йорка дебютировала в восьмилетнем возрасте в первой экранизации «Степфордских жён
», где снимался ее отец Питер Мастерсон
. Популярности добилась в 80-х-90-х, когда сыграла в фильмах «Узы родства», «Шансы есть» (с Дауни-младшим), «Помогите нам, небеса
» (с участием Маккарти), «Чудеса своего рода» (с Лиа Томпсон), «В упор
» (с Пенном), «Жареные зелёные помидоры
», «Бенни и Джун
», «Плохие девчонки
», «Пленники небес
» и «Постель из роз». Всего на ее счету свыше 50 ролей. Была замужем за режиссером, оператором, сценаристом, продюсером и музыкантом Деймоном Сантостефано и актером Джереми Дэвидсоном.
Кифер Сазерленд
Сын Дональда Сазерленда
и Ширли Дуглас
родился вместе с сестрой-близнецом Рэйчел в Госпитале святой Марии в Лондоне, когда их родители работали там, благодаря чему у Кифера есть и канадский паспорт, и британское гражданство с сертификатом на право проживания. Вскоре его семья переехала в Лос-Анджелес. После развода родителей вместе с матерью переехал в Торонто, где получил образование в Колледже Святого Эндрю, Мартингров Колледж институте, Харборд Колледж институте и Малверн Колледж институте. Он так же провел семестр в колледже Регины Мунди в канадском Лондоне, что в провинции Онтарио, и посещал младшую школу Кресцент Тауна и среднюю высшую школу Святой Клэр в Истйорке, Онтарио. Бегло говорит на английском и французском. Играл на сцене с девяти лет, а в 1983-м состоялся его кинодебют в фильме «Возвращение Макса Дагэна
». К 2022 году снялся в более чем в 100 фильмах и сериалах. Сначала он снимался в ролях подростков, драматически переживающих свое взросление, — «Загнанный в угол
», «Парень из бухты», «В упор», «Останься со мной», постепенно приобретая амплуа, ярче всего выраженное в названии «Пропащих парней». Играл подобные роли в лентах разных жанров — дилогия «Молодые стрелки», «Коматозники», «Око за око», «Яркие огни, большой город
» и «Шоссе
», хотя пытался разнообразить свою актерскую манеру более ироническими красками в картинах «Три мушкетёра» и «Твин Пикс: огонь, иди со мной
». Начиная с 2001-го чаще всего ассоциируется с образом агента Джека Бауера в нашумевшем сериале «24
». Запомнился также по триллеру «Телефонная будка
» и хоррору «Зеркала
». Неоднократно озвучивал персонажей мультфильмов, выступал продюсером и участвовал в рекламных роликах. В 1993-м дебютировал как режиссер телевизионной ленты «Приговоренный к смерти». Известный коллекционер гитар и лауреат 19 престижных наград, включая «Эмми», «Золотой глобус» и звезду на Аллее славы. Был женат на актрисе и сценаристке Камелии Линн.
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Седьмая «Миссия невыполнима», четвертые «Неудержимые» и другие боевики 2022 года
Лиа Томпсон
Звезда культовой трилогии Роберта Земекиса
«Назад в будущее
» родилась в Рочестере, штат Миннесота, в семье певицы Барбары Томпсон и ее мужа Клиффа. В детстве занималась балетом, в 14 стала профессиональной танцовщицей и получила стипендию в Американском театре балета. Принимала участие в более чем 45 постановках АТБ, а также Балета Пенсильвании и Миннесотского театра балета. Ее брат Эндрю также стал профессиональным артистом балета. Решив уйти из балета и стать актрисой, в 20 переехала в Нью-Йорк, поначалу снималась в рекламных роликах и музыкальных клипах. В 1983-м с выходом лент «Челюсти 3
» и «Все нужные движения
» состоялся ее дебют в кино. Прославилась в образе Лоррейн Бейнс в фантастическом шедевре Земекиса. Много снималась в кино до середины 1990-х («Красный рассвет», «Чудеса своего рода», «Говард-утка
», «Пикник в космосе
», «Вспышка во тьме
», «Деннис-мучитель
»), после чего перешла на телевидение. В частности, играла главную роль в ситкоме «Каролина в Нью-Йорке» и в серии из девяти полнометражных лент «Джейн Доу», две из которых сняла в качестве режиссера. Впоследствии также поставила «Сестру в отрыве
» и несколько эпизодов сериалов «Детство Шелдона
», «Засланец из космоса
» и «Звёздный путь: Пикар
». В 2011-м снялась в биографической картине Клинта Иствуда «Джей Эдгар
». На счету актрисы более 100 ролей, пять наград, продюсерские работы и один сценарий. Замужем за режиссером и продюсером Говардом Дойчем
.
Мелисса Гилберт
Актриса, писатель, режиссер и продюсер родилась в Лос-Анджелесе, после чего была удочерена актером Полом Гилбертом и его женой Барбарой Крейн. Ее сестра Сара Гилберт
также стала актрисой. Когда Мелиссе исполнилось восемь лет, родители развелись, а через три года Пол Гилберт скончался. Мелисса прославилась как ребенок-актёр, когда сыграла Лауру Ингаллс Уайлдер, вторую дочь Чарли Ингаллса, в сериале «Маленький домик в прериях». Именно за эту роль ее отметили звездой на Аллее Славы в Голливуде. В 17 лет встречалась с основным участником «Братской стаи» Робом Лоу, и они даже планировали пожениться. Однако, когда выяснилось, что она беременна, то Роб расстался с ней, и это привело к выкидышу. Снималась в таких фильмах и сериалах, как «Сердцу не прикажешь», «Блеск в траве
», «Сильвестр
», «Как две капли воды
», «Зоя
» и «Вавилон 5
». Работала также в качестве актрисы озвучания. Всего на ее счету 80 актерских работ. Была президентом Гильдии киноактеров США, написала автобиографию. Была замужем за актерами Бо Бринкманом и Брюсом Бокслайтнером
, третьим мужем также стал коллега по цеху — Тимоти Бастфилд.
Мэтт Диллон
Старший брат Кевина Диллона
родился в Нью-Рошеле, что в штате Нью-Йорк. Его карьера началась в 1979-м, когда ему было 15, — он сыграл трудного подростка в ленте Джонатана Каплана «На грани
». После дебюта за несколько лет молодой актер сыграл несколько запоминающихся ролей в фильмах известных режиссеров, включая «Изгоев» и «Бойцовую рыбку
» Фрэнсиса Форда Копполы и «Мишень
» Артура Пенна
. Известность пришла к нему после яркого исполнения образа Боба в «Аптечном ковбое
» Гаса Ван Сента
. Квентин Тарантино
планировал дать ему роль Бутча Кулиджа в «Криминальном чтиве
», однако впоследствии его сыграл Брюс Уиллис. Был номинирован на «Оскар» за роль полицейского-расиста в «Столкновении
», признанном лучшим фильмом 2005 года. Среди других заметных работ — «Поцелуй перед смертью
», «Малкольм Икс
», «Умереть во имя
», «Все без ума от Мэри
», «Сосны
» и «Дом, который построил Джек
» Ларса фон Триера
. В 2002-м дебютировал как режиссер, сняв «Город призраков
» по собственному сценарию. Встречался с Камерон Диас
, занимается ресторанным бизнесом. Обладатель 25 престижных наград, включая две премии «Независимый дух», премию Гильдии киноактеров США и призы фестивалей в Локарно и Сан-Себастьяне.
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«Дом, который построил Джек»: Ларс фон Триер уничтожает искусство
Дженнифер Грей
Будущая звезда «Грязных танцев
» родилась в нью-йоркской семье актера и танцора Джоэла Грея
и певицы Джо Уайлдер. По линии отца — внучка комедианта Микки Каца. Училась в театральной школе актерского мастерства. В 1984-м дебютировала в картинах «Красный рассвет», «Выходной день Ферриса Бьюлера», «Бесстрашный
» и «Клуб "Коттон"
» все того же Копполы. Спустя три года проснулась знаменитой, воплотив образ Фрэнсис Хаусмен по прозвищу Бэби в «Грязных танцах», где ее партнером вновь стал Патрик Суэйзи. Теперь у нее все было, кроме, как ей казалось, красоты, и Дженнифер решилась на пластическую операцию. Хирург сильно изменил ей лицо, и ее перестали узнавать подруги и друзья, а продюсеры, с которыми она месяц назад заключала сделки, отказались с ней работать. Она теряла один контракт за другим. Хваталась за любые роли, соглашалась играть даже в эпизодах. На телевидении снималась более стабильно и регулярно. Наиболее заметными были ее роли в теледрамах «Убийство в Миссисипи», «Криминальное правосудие», триллере «Дело об убийстве» и телефильме «Вестсайдский вальс». В 1995-м ее можно было увидеть в эпизоде «Друзей», где она предстала в образе подружки Рейчел (Дженнифер Энистон
). В 2001-м, выйдя замуж за звезду марвеловской киновселенной Кларка Грегга
, решила сделать длительный перерыв и пять лет не снималась. Вернувшись к работе в 2006-м, приняла участие в мелодраме «Кит» и вместе с мужем сыграли главных героев в семейной телевизионной комедии «Дорога в Рождество». В настоящий момент готовится сыграть в сиквеле «Грязных танцев». В юности встречалась с Мэттью Бродериком, Майклом Джеем Фоксом
и Джонни Деппом
. На ее счету более 45 ролей и несколько озвученных персонажей.
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Солнечный удар: 10 обжигающих летних драм
Патрик Суэйзи
Танцор Джонни, призрак Сэм Вит и любитель острых ощущений Боди родился в Хьюстоне. Его мать была хореографом, поэтому Патрик с раннего детства занимался танцами, окончил балетную школу. Уйдя из профессионального балета, стал танцевать в труппе Elliot Feld Dance Company и параллельно брать уроки актерского мастерства. Выступал на одной сцене с Михаилом Барышниковым
, причём для них готовился специальный спектакль. Но с танцевальной карьерой будущей звезде пришлось покончить из-за травмы колена. Сериалы с его участием «МЭШ
», «Север и Юг
» и «Библия» привлекли к нему внимание многих известных режиссеров. Он сыграл у Роджера Споттисвуда в «Ренегадах
», Теда Котчеффа в «Необычайной отваге
», Милиуса в «Красном рассвете» и Копполы в «Изгоях». Снимался с Лоу («Молодая кровь
») и Кьюсак («Грэндвью, США»). После успеха «Грязных танцев» закрепил свой звездный статус в «Привидении» Джерри Цукера
и криминальном боевике Кэтрин Бигелоу
«На гребне волны
». За свою жизнь успел сыграть 52 роли в таких фильмах, как «Стальной рассвет
», «Дом у дороги
», «Вонг Фу, с благодарностью за все!
», «Черный пес
», «Донни Дарко
», «11:14
» и «Копи царя Соломона
». Последними его работами стали «Зверь
» и «Окись
». Спродюсировал «Последний танец
» со своим участием, писал и исполнял песни, занимался озвучанием и айкидо. Его женой до самого конца была актриса Лиза Ниеми
. В марте 2008-го стало известно об онкологическом заболевании Суэйзи — у него обнаружили рак поджелудочной железы. Великолепного актера и танцора не стало спустя год, 14 сентября 2009-го. Ему было всего 57 лет. Имя Патрика Суэйзи увековечено на Аллее славы.
Си Томас Хауэлл
Американский актер, режиссер, продюсер, сценарист и каскадер родился в Лос-Анджелесе в семье каскадера Криса Хауэлла. Планировал стать участником родео. Его называли лучшим ковбоем в Ассоциации родео среди юношей Калифорнии, и он уже тогда выполнял трюки за молодых актеров. Все изменилось, когда он дебютировал под именем Том как один из соседских парней, помогавших «Инопланетянину
» Стивена Спилберга
. Удачно сыграл Пони Боя в «Изгоях», а затем последовала роль, сделавшая его идолом среди подростков, в «Тайном поклоннике
». Прославился также в качестве Джима Холси в «Попутчике
». Одной из лучших ролей является Артуро Тосканини в «Молодом Тосканини
» Франко Дзеффирелли. Самый плодовитый участник «Братской стаи», поскольку за 40 лет сыграл 219 ролей. Помимо множества фильмов категории «Б», запомнился по картинам и сериалам «Красный рассвет», «Путешествующий автостопом
», «Свой в доску
», «Малыш
», «Приключения Посейдона
», «Мыслить как преступник
», «Саутленд
», «Ходячие мертвецы
», «Сыны Анархии
» и «Калейдоскоп ужасов
». Был женат на Рэй Доун Чонг
, с которой неоднократно вместе снимался. Обладатель трех престижных наград.
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Ральф Маккио
Незабываемый «Парень-каратист
» родился в Хантингтоне. Начинал свою карьеру с рекламных роликов. В кино дебютировал в 1980-м, получив главную роль в молодежной комедии Роберта Дауни-старшего «В академии
». В том же году сыграл Джереми Андретти в сериале «Восьми достаточно». В 1983-м появился в образе Джонни Кейда в «Изгоях», а уже через год прославился благодаря роли Даниэля ЛаРуссо в первой части трилогии Джона Эвилдсена «Парень-каратист». В 1986-м закрепил свой звездный статус в культовых «Перекрёстках
» Уолтера Хилла
. В 1993-м в комедии «Мой кузен Винни
» сыграл ошибочно обвиненного в убийстве Билли Гамбини, а в независимой ленте «Голый в Нью-Йорке
» изобразил Криса, сексуально озабоченного лучшего друга Эрика Штольца
. С середины 1990-х ему доставались, в основном, эпизодические роли и камео в сериалах, участвовал в рекламе и музыкальных клипах. В нулевые попробовал себя в качестве режиссера, продюсера и сценариста трех короткометражек. Засветился в сериале «Двойка
». Все изменилось, когда в 2018-м он вернулся к своей знаменитой роли Дэниела ЛаРуссо в продолжении «Парня-каратиста» в виде сериала «Кобра Кай
», который недавно продлили на пятый сезон. Всего на счету Ральфа Маккио 55 ролей и четыре награды. На похоронах Пэта Мориты
, исполнившего в знаменитой трилогии роль мистера Мияги, актер назвал его своим «вечным учителем».
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«Каратэ-пацан»: Бой с правилами
Том Круз
Он же Томас Круз Мапотер IV. Он же Маверик. Он же Винсент Лориа. Он же Чарли Бэббитт. Он же Рон Ковик. Он же Лестат де Лионкур. Он же Итан Хант. Он же Джерри Магуайер
. Бывший муж Мими Роджерс
, Николь Кидман
и Кэти Холмс
. Звезда, чье имя не нуждается в особом представлении. Актер, режиссер, продюсер и сценарист родился в Сиракузах. Родители развелись, когда мальчику было 13 лет. Мать работала, не щадя себя, чтобы хоть как-то прокормить семью. Том же донашивал одежду своего двоюродного брата. В 17 поступил в семинарию учиться на священника. Стремясь добиться признания сверстников, стал заниматься спортом, пробовал себя в футболе, хоккее, борьбе, лыжах и теннисе. Получив травму на одном из турниров по борьбе, он начал интересоваться другими видами внеклассной деятельности и открыл для себя актерскую профессию. Дебютировал в «Бесконечной любви», за которой последовали «Кадеты», «Все нужные движения», «Изгои», «Потери
», «Рискованный бизнес
», «Легенда
», «Лучший стрелок
», «Цвет денег
», «Коктейль
», «Человек дождя
» и «Рожденный четвертого июля
», превратившие начинающего актера в одну из главных звезд своего поколения. В 90-е запомнился по картинам «Несколько хороших парней», «Дни грома
», «Далеко-далеко
», «Фирма
», «Интервью с вампиром
», «Магнолия
» и «С широко закрытыми глазами
». В 1996-м впервые появился в образе шпиона Итана Ханта в популярной экшн-серии «Миссия невыполнима». В 21-м веке создал запоминающиеся образы в фильмах «Ванильное небо
», «Особое мнение
», «Последний самурай
», «Соучастник
», «Война миров
», «Операция Валькирия
», «Солдаты неудачи
», «Джек Ричер
», «Обливион
» и «Грань будущего
». В этом году выстрелил «Топ Ган: Мэверик
» с ним в главной роли. Лауреат 55 престижных наград, включая три «Золотых глобуса», «Сатурн», приз Канн и звезду на Аллее славы.
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