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Деконструкция «Бесславные ублюдки»
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Посмотри «Продукты 24» в своем городе

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27 июня 2022

В шести российских городах с 4 по 11 июля пройдут специальные показы и обсуждения картины Михаила Бородина «Продукты 24», участвовавшей в программе Panorama Берлинcкого кинофестиваля 2022 года.

Кино-Театр.Ру совместно с проектом КАРО.Арт начинает розыгрыш билетов на это событие в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре и Хабаровске!

Посмотри «Продукты 24» в своем городе

Для участия в розыгрыше присылайте письмо на адрес kinoteatr.prize@gmail.com, поставив в теме свой город показа и указав в письме свои имя, фамилию и адрес странички в соцсети. Шесть победителей будут выбраны из писем случайным образом 3 июля и получат по 2 билета на показ в своём городе. Розыгрыш проводится в группах Кино-Театр.Ру в соцсетях.

Ждём ваши письма, удачи!

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