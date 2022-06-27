Посмотри «Продукты 24» в своем городе

В шести российских городах с 4 по 11 июля
пройдут специальные показы и обсуждения картины Михаила Бородина
«Продукты 24
», участвовавшей в программе Panorama Берлинcкого кинофестиваля 2022 года.
Кино-Театр.Ру
совместно с проектом КАРО.Арт
начинает розыгрыш билетов на это событие в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре и Хабаровске
!
Для участия в розыгрыше присылайте письмо на адрес kinoteatr.prize@gmail.com
, поставив в теме свой город показа
и указав в письме свои имя, фамилию и адрес странички в соцсети
. Шесть победителей будут выбраны из писем случайным образом 3 июля и получат по 2 билета на показ в своём городе. Розыгрыш проводится в группах Кино-Театр.Ру
в соцсетях.
Ждём ваши письма, удачи!
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