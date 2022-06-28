Спасибо, посмотрю (что смогу). Неочевидные хиты июня и то, что прошло под радаром

В жанре пира во время чумы продолжаем фиксировать для истории, что же удалось посмотреть — и все-таки полюбить — за минувший месяц, жаркий июнь. В «Спасибо, посмотрю» мы пишем о том, что увидели впервые: здесь и премьеры, уже отрецензированные или упущенные, и даже классика, до которой не доходили руки в мирное время. Большая часть сеансов доступны для просмотра дома — на цифровых платформах (пандемия, помните такую?), а также расширяет представление о том, что же попадает в сферу интересов редакция Кино-Театр.Ру.
ОНЛАЙН
«Нулевой пациент» (Кинопоиск)
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Напряженная психологическая драма о первой встрече соотечественников с неизвестным доселе врагом — вирусом иммунодефицита, — произошедшей в Советском Союзе конца 1980-х. Содержательно и визуально напоминая «Чернобыль
», сериал предельно откровенно и без заигрываний с эпохой реконструирует реальные события, по этическим соображениям изменяя имена и детали. Один из главных героев — молодой врач Кирсан Аюшев (Аскар Ильясов
), обнаруживающий несколько ВИЧ-положительных пациентов в районной детской больнице города Элиста. Этот страшный факт открывается, когда он отправляет кровь на анализ в московскую лабораторию, одну из пяти в стране. Слухи о «спидозниках» распространяются примерно с той же скоростью, с какой в республике находятся все новые инфицированные. Посему государственная власть отправляет в Калмыкию исследующего вирус иммунолога Дмитрия Гончарова (Михаил Ефремов
) и представителя КГБ Петра Шипова (Павел Майков
). Туда же, почувствовав горячую тему, приезжает друг Дмитрия, журналист Игорь Карахан (Евгений Стычкин
, являющийся вместе с Сергеем Трофимовым
режиссером сериала). Командировочные должны выявить нулевого пациента — человека, который привез в Элисту ВИЧ, — а также сгладить последствия общественного возмущения. С последним — сложнее всего. Пока одни герои желают как можно быстрее предупредить людей и сказать им правду, другие — убеждены, что нужно избежать широкой огласки и замять случившееся. «Нулевой пациент» — бесстрашная и блестящая во всех отношениях работа, показывающая различные реакции человека при столкновении с пугающей неизвестностью. Пожалуй, впервые в истории российского кино затронута столь острая тема и приоткрыта завеса над еще одной мрачной трагедией советского прошлого. (Е.В.)
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Рецензия на сериал
«Хитрости». Сезон 2 (HBO)
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В новых сериях королева стендапа и магазина на диване Дебора Вэнс в исполнении великой (мы не преувеличиваем, такая игра стоит всех наград мира) Джин Смарт
продолжает переживать закат карьеры, которую не смогла оживить (а то и вовсе — почти закопала) даже импульсивная зумерка Эйва (Ханна Эйнбиндер
). Чтобы как-то исправить ситуацию и буквально обкатать новый материал, главные героини отправляются в турне — так начинается динамичное роад-муви о поисках себя, приправленное ядовитыми шутками. Появляются новые колоритные персонажи (и даже беременные коровы), отношения Деборы и Эйвы набирают скорость, а уровень драмы достигает нужной точки: практически каждая серия заставляет смеяться и одновременно трогает до мурашек. Чтобы понять, где она свернула не туда, Вэнс предстоит перелопатить всю биографию, вспомнить об ответственности и начать, наконец, смеяться над собой. «Вы думали, что находитесь на вершине, а оказалось, что только карабкаетесь наверх
», — говорит Эйва взбалмошной начальнице в одной из самых пронзительных сцен. Что ж, большинство бы просто сдались в середине пути, но Дебора Вэнс не на пустом месте стала королевой, и ясно одно: будет еще немало покоренных вершин, а нас ждет, надеемся, не менее вдохновляющий третий сезон. (М.Я.)
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Рецензия на первый сезон
«Всё везде и сразу» (Okko, IVI, Кинопоиск)
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Ноль — это хорошо. Добро и любовь превыше всего! У фильма совершенно сумасшедший вайб, а сюжет напоминает вихрь. С первых кадров закручивается торнадо из рутины, нелепостей, условностей, непонимания и неудач. Хозяйка прачечной Эвелин (Мишель Йео
) связана по рукам и ногам стереотипами, работой и обязательствами. Только ощутив себя нулем, она обретает суперсилу, чтобы спасти мир. Но это скорее ложная арка, отвлекающий маневр: настоящим открытием становится роль мужа вот всей этой истории. Его способность быть вторым номером, мощной поддержкой, опорой позволяет переосмыслить мир и заново выстроить систему отношений между важными и близкими людьми. Как говорится: «Спаси себя — и вокруг спасутся тысячи
». Простой рецепт, сложно по нему готовить. (С.Е.)
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Дайте мне другую вселенную: рецензия на фильм
«5:32» (YouTube)
Водка, степь и беляши с человечиной. Так можно предельно кратко описать «5:32» — веб-сериал из Казахстана, радикализировавший, похоже, все наработки современной полицейской драмы. Следователю Амиру (Жалгас Жангазин
) поручают раскрыть убийство, чей почерк напоминает о маньяке, орудовавшем в городе много лет назад. За помощью он обращается к отставнику Шалкару (Марат Амираев
), который знает природу психопатов не понаслышке: в 90-е немало таких повидал. По формату проект Salem Social Media недвусмысленно отсылает к «Настоящему детективу
», «Методу
» и «Секретным материалам
», то и дело подсовывая во флешбеках увлекательных и подлинно безумных «монстров недели». В то же время «5:32» — и это действительно сводит с ума — вполне заслуженно может оперировать дисклеймером «основано на реальных событиях». Ловля маньяков в Казахстане оборачивается редким для постсоветского кинопространства сериалом в жанре эксплуатейшн. Тут очень кроваво, жутко и невротично смешно, как и полагается подобным проектам, ставящим во главу угла не логику, а вызывающую жестокость. Ради самобытного боди-хоррора все и затевалось: в Астане внезапно обнаружился мятежный и еще, может, не до конца себя осознавший потомок «Грайндхауса
». (М.Г.)
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25 эпизодов «Секретных материалов», объясняющих поп-культуру
«Дом теней» (Crunchyroll)
Викторианский особняк на вершине холма принадлежит семейству Шэдоу. Стоит заглянуть за гардину — и откроется мир, полный тайн. У аристократического рода все не как у людей: представители фамилии буквально подобны теням, чьи лица не излучают эмоций, поэтому роли социальных масок выполняют специальные живые куклы, созданные «великим дедушкой». Патриарх рода Шэдоу выстроил жесткую иерархию, где каждый знает свой этаж и келью, а многочисленные родственники соперничают между собой. Все эти тонкости — августейшего и мистического свойства — предстоит познать Эмилико, «кукле» госпожи Кейт. Юная служанка отличается умом и сообразительностью, а также — добрым сердцем, что в зоне тотального соперничества не очень-то приветствуется. Однако она раз за разом переигрывает коварство на его же поле, пробуждая в окружающих что-то человеческое. Аниме студии CloverWorks
недвусмысленно напоминает их же «Обещанный Неверленд
», но, хочется верить, не повторит его печальную участь, когда второй сезон спешно пересказывал 100 томов манги. В конце концов, готической истории не пристало куда-то спешить, а уж в лабиринтах поместья хватит и сажевых монстров, и социальных комментариев. Например о том, как существующий порядок превращает одних людей в собственные тени, а других — в беспрекословных живых кукол. (А.Ф.)
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«Семья шпиона» — другое аниме той же студии
«Энканто
» (Kion, Okko, IVI)
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Disney не перестает делать хороший контент. В мультфильме поднимается тема родительских ожиданий и семейных секретов. Первое для российских реалий — красная тряпка. Смотришь и так сопереживаешь героям, что аж плакать хочется: сильные женщины, чудак-герой-изгой, потеря кормильца и защитника, ничем не одаренная девушка и так далее. Крутой саундтрек, который хочется переслушивать отдельно от ленты (текст даже на русском получился отличный)! Ну а картинка — нет слов: постоянно ловила находки художников, останавливала, перематывала, пересматривала бабочек, танец растений, процесс роста трещин… Наслаждение. (С.Е.)
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Рецензия на мультфильм
«Академия Амбрелла». Сезон 3 (Netflix, Okko)
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В продолжении сериала дисфункциональная семейка супергероев возвращается в отчий дом после очередного апокалипсиса и встречает альтернативную версию себя — идеальных сиблингов, практически сыновей (и дочерей) маминой подруги. Академия Спэрроу неустанно тренируется, в отличие от Амбреллы, действует единым фронтом и никогда не ноет. Им не хватает лишь одного — душевности, поэтому понятно, на чьей стороне зритель. Надо отдать должное фантазии авторов: они придумали максимально безумных новых персонажей (чего стоит один смертоносный куб Кристофер!), которые к финалу раскроются с неожиданной стороны. Что касается старых знакомцев, то они тоже претерпевают изменения. Любимец всего интернета — раздолбай и пьяница Клаус (Роберт Шиэн
) — получает еще больше экранного времени и выходит за рамки амплуа, Ваня (Эллиот Пейдж
) обретает себя, а папаша Реджи (Колм Фьоре
) кажется то совершенным безумцем, то единственным здравым человеком в этом хаосе. Он продолжает давить на отпрысков, напоминая об ответственности, но если в предыдущих частях члены семьи Амбрелла, хоть и «через не могу», но спасали мир, то тут начинают задумываться: а какой ценой дается это геройство? Когда мир рушится и уже ничего нельзя сделать, не лучше ли окружить себя любящими людьми и как следует повеселиться? Возможно, в последний раз. (М.Я.)
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«Хранители» — еще одна безбашенная и вольная экранизация комикса
«Выпускной класс» (Netflix)
Ребел Уилсон
после проблем со здоровьем поменяла команду и амплуа — и снялась в ностальгической тренодии культу безалаберных школьных комедий 1990-х и нулевых. Надрыв виден уже в завязке: Стефани Конвэй приехала с родителями из солнечной Австралии в не менее жаркую Америку. В школе ее травят за акцент, мать умирает от рака, поддержка друзей-изгоев не помогает. Так Стефани решает стать первой красавицей школы: скрупулезно собирает самый модный лук, пробивается в капитанши чирлидерш, заводит правильные знакомства и вот-вот станет королевой бала, идя под ручку с квотербеком футбольной команды. Но одно неверное сальто на показательном выступлении — и девушка уже лежит в коме. Очнется она лишь через 20 лет: несмотря на сознание 17-летней, Стефани понимает, что мир изменился, и надо бы жить дальше. Но мечты прошлого с упорством скарабея вылезают из заранее подготовленной для них розовой коробки — и вот мисс Конвэй вновь топает в школу, где пытается познать воук-культуру, возвращает 2002-й и сражается с новомодными трендами, чтобы все-таки стать королевой этого треклятого бала. «Выпускной класс» столь же неловко, сколь и упорно пытается усидеть на двух стульях: с одной стороны, он упирается в деконструкцию комедий про старшеклассниц («Бестолковые
», «Дрянные девчонки
», «Добейся успеха
» — сколько их там было), с другой — отказывается сжигать теплую тоску по временам, когда мы/они были молодыми, а радио-рок вроде Аврил Лавин
и Мишель Бранч
разрывал чарты. Кино не закрывает глаза на сексизм, расизм, стереотипизацию и прочие пороки своего времени (самый мощный момент — когда их проговаривает лично Алисия Сильверстоун
), но и не готово сжигать взрастившую его культуру. Получается местами глуповато, местами — с явным уходом в паразитизм, но до того искренне, что хочется простить и бывших одноклассников, самоутверждавшихся через буллинг, и самого себя за малодушные поступки. (М.Б.)
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Больше дюжины комедий с Ребел Уилсон
«Еда по советски» (Okko, Кинопоиск)
Череда говорящих голов и предплечий — среди них киновед Евгений Марголит
, психолог и карикатурист Андрей Бильжо
, филолог и культуролог Ирина Глущенко
, написавшая книгу «Общепит: Микоян и советская кухня», — в декорациях кухонно-столового типа разбирают мифическую ауру «Книги о вкусной и здоровой пище». Как выполнены эти гипнотизирующие иллюстрации, как в послевоенном СССР людей манили грядущим рогом изобилия, переводя деревенских жителей в городскую парадигму, а в кино воспевали культ интернационального застолья, на котором никто не ел (лишь поднимали тост за Сталина). Лаконичный и захватывающий фильм о царстве иллюзий, рождавшем уверенность, что не все так однозначно: если есть на иллюстрации или в кино — значит, точно где-то такое возможно. (А.Ф.)
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6 новейших документальных фильмов
«Зона» (Кинопоиск)
Так повелось, что «Россия глазами иностранцев» — один из самых популярных жанров у отечественного зрителя. Смотреть на то, как обитатели внешнего мира открывают нашу страну, со всеми ее шероховатостями и сколами, действительно очень увлекательно. «Зона» Клэйтона Вомеро
удовлетворяет подсознательное желание почувствовать себя legal alien, как в песне Стинга, но на своей земле. Изучая историю постсоветской России в лицах и заросших полях, Вомеро — этот нью-йоркский пижон, документалист, исследователь нарратива — задается вопросом: что с нами будет? Не только с этими малопонятными русскими, а со всем миром вообще. Станем ли мы космополитами, переместившись в единое культурное пространство социальных сетей и модной одежды, — или же так и останемся сами по себе? Ответ неутешительный — хотя как посмотреть: сами, всё сами. Несколько десятилетий жизни в «Пикнике на обочине» наш эфир недвижим. Артемий Троицкий
остался верен себе, как и рэпер Хаски
, рассуждающий о философии Николая Федорова на заднем сиденье авто — там, где его иностранные коллеги с высокой долей вероятности хвастались бы деньгами и связями. Проблемы с годами не меняются, а лишь ретушируются фильтрами для дальнейшей публикации на одном запрещенном ресурсе. А в целом социум спокоен среди геополитических бурь и потрясений. Эта, в сущности, простая и грустная мысль о недостижимости перемен (Вомеро — ярый противник мечты о прекрасном мире-симулякре) теперь воспринимается в качестве своевременного предупреждения, которому мы не придали особого значения. (М.Г.)
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Еще о музыке: «Эннио. Маэстро»
КЛАССИЧЕСКОЕ И ЗАБЫТОЕ
«Мадемуазель Нитуш» (1954)
Дабы отвлечься от суровых будней, можно окунуться в мир музыкальной комедии с неподражаемым Фернанделем
и воздушной Пьер Анжели
. Они поведают вам историю о якобы чопорном учителе пения, который по ночам превращается в балагура и сочинителя оперетт. Его тайну раскрыла Дениза, одна из учениц монастырского пансиона, из-за чего начинаются кутерьма и веселье. Оперетта Флоримона Эрве
, написанная в 1883 году, хорошо известна отечественному зрителю. По ней сняты «Небесные ласточки
» с Ией Нинидзе
, Андреем Мироновым
и Людмилой Гурченко
, а в Вахтанговском театре уже два десятилетия при аншлаге идет спектакль с бесподобной Марией Ароновой
. Правда, в обеих версиях нет молодого Луи де Фюнеса
— еще с волосами! (М.М.)
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8 любимых комедий с Луи де Фюнесом
«Улика» (1985)
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Редко когда удается передать в кино дух как компьютерных, так и настольных игр. Однако Джонатану Линну
под присмотром Джона Лэндиса
, взявшим за основу детективную настолку Clue (или Cluedo), это удалось. Чтобы разыграть незадачливого зрителя, была приглашена звездная актерская команда: Тим Карри
, Мэдлин Кан
, Кристофер Ллойд
, Айлин Бреннан
, Лесли Энн Уоррен
, Коллин Кэмп
. По сюжету таинственный мистер Боди пригласил в готический особняк шестерых незнакомцев, после чего они обнаруживают его мертвым. Герои потешно пытаются выяснить, кто же из них убийца, а зрителю подкидывают аж два ложных финала с разгадкой. Впрочем, давно известно, что у «Улики» есть и четвертая концовка, которую не решились использовать в прокате и на DVD из-за мрачности. История создания комедии, как это бывает с талантливыми картинами, тоже могла бы послужить почвой для какого-нибудь сериала или полного метра, поскольку работа над ней также вызывает жгучее любопытство, да и немаловажных деталей для ее понимания хватает. (М.М)
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