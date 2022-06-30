«Страна Саша», «Одержимая», «Темные очки» и еще 6 фильмов июля

В шести российских городах с 4 по 11 июля пройдут специальные показы картины режиссера-дебютанта Михаила Бородина, участвовавшей в программе Panorama Берлинcкого кинофестиваля 2022 года. Показы стартуют 4 июля в столичном киноцентре «Октябрь», а 5 июля ленту посмотрят жители Северной столицы в кинотеатре «КАРО 11 Охта». В Екатеринбургском «Ельцин Центре» картину покажут 6 июля, в Новосибирской «Победе» — 7 июля, в Самарском «Художественном» — 8 июля, а в Хабаровском «Гиганте» — 11 июля. Социальная драма создана на основе реальных событий и посвящена положению мигрантов в России и современному трудовому рабству. Рассказанная история произошла в Москве в 2012 году, когда в одном из продуктовых магазинов обнаружили женщин, которые много лет жили в нем и работали по принуждению. Роли в фильме сыграли непрофессиональные актеры, съемки проходили в Москве и Узбекистане.
Испанец Алекс де ла Иглесиа, ответственный за «Ведьм из Сугаррамурди», вновь окунулся в макабрическую атмосферу. На сей раз он поведает о группе испанских туристов, которая в Венеции борется за свою жизнь с местными жителями, впавшими в ярость из-за бесконечного нашествия иностранцев. За визуальную составляющую отвечает маститый оператор Пабло Россо, а музыку написал маэстро Роке Баньос.
Аниме Масаки Татибана основано на манге Одзавы Кана. По сюжету Тамаки Цуру с самого детства всерьез увлекается спортом. Поступив на первый курс академии Аонаги, девушка решает сменить приоритеты и заняться личной жизнью. Но по стечению обстоятельств ей приходится присоединиться к университетскому клубу авиаторов. В команде сэйю — Даисукэ Оно.
Эротический остросюжетный нуар Игоря Волошина с Лукерьей Ильяшенко в главной роли судмедэксперта Лизы. Она одержима красотой человеческого тела и считает, что физическая любовь исцеляет, дарит освобождение от груза травм и проблем. Поэтому героиня ведет крайне свободный образ жизни и довольно часто вступает в случайные связи на одну ночь. Но однажды на секционном столе перед ней оказывается тело девушки, с которой она накануне провела ночь. На теле жертвы напечатана фотография неизвестного мужчины. Вскоре и другие любовники Лизы уходят из жизни и оказываются на столе судмедэксперта. На их телах — та же фотография. Расследованием серии убийств вместе с Лизой занимается следователь Воронин (Олег Васильков), который крайне эмоционально воспринимает дело, поскольку несколько лет назад при загадочных обстоятельствах исчезла его дочь. И, по ряду признаков, череда этих убийств может помочь ему в ее поисках.
Режиссерский дебют Юлии Трофимовой представляет собой молодежную драму по одноименной повести Галы Узрютовой. История взросления подростка Саши, который окончил школу и собирается поступать в университет. Саша не самостоятелен, привязан к матери и боится отношений, но все меняется, когда он встречает необычную девушку Женю и проходит испытание первой любовью. В картине заняты Марк Эйдельштейн, Маша Мацель, Евгения Громова и Дмитрий Ендальцев.
Итальянский маэстро джалло и хоррора Дарио Ардженто возвращается к зрителю, чтобы поведать историю ослепшей красавицы Дианы (Иления Пасторелли). В день полного солнечного затмения молодая жительница Рима чуть не стала жертвой маньяка, выслеживавшего и убивавшего юных эскортниц. Ее спасла от убийства автокатастрофа, из-за которой она потеряла зрение. Пережив потрясение, она пытается приспособиться к жизни во тьме. Но серийный убийца следует за ней по пятам, заставляя беспомощную Диану пребывать в состоянии непрерывного ужаса. Разумеется, в актерском составе присутствует и Азия Ардженто.
События спортивной драмы Ильи Хотиненко с участием Полины Агуреевой разворачиваются в начале 1980-х, место действия — небольшой приморский город. Подросток Артём (Артём Фадеев) считает лучшим другом своего отца — и тот отвечает взаимностью, пока однажды во время зарубежных гастролей не решает остаться в Великобритании. Пережить предательство Артёму помогает новое увлечение, роликовая доска, которую он сам мастерит вместе с приятелем. Премьера фильма прошла на фестивале «Окно в Европу» в Выборге.
Комедия Бена Левина расскажет о Милли (Даниэль Макдональд), занимающейся управлением фондами и мечтающей стать певицей. Она решает оставить нелюбимую работу и бойфренда, чтобы стать ученицей оперной дивы Меган Джеффри-Бишоп (Джоанна Ламли), живущей в глубинке Шотландии. Та соглашается обучать героиню пению, предупредив, что это будет истинное страдание.
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