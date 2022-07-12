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Мое тело – мое дело: 8 женщин, одержимых расследованиями

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Мнение >>
12 июля 2022

В российский кинопрокат 14 июля выходит эротический и, что немаловажно, детективный триллер режиссера Игоря Волошина «Одержимая» с Лукерьей Ильяшенко в главной роли. Ее героиня – судмедэксперт, которая, кажется, спит со всеми подряд: и женщинами, и мужчинами (что? да!). Вот только однажды на «рабочем столе» она обнаруживает бывшую любовницу. А потом и других людей, с которыми коротала дни и ночи. Личная ли это месть, или нечто большее – узнать можно, только досмотрев картину. А перед прокатом фильма Волошина мы вспоминаем еще восемь женщин, которые одержимы расследованиями, и актрис, воплотивших их образы в фильмах и сериалах.

Мое тело – мое дело: 8 женщин, одержимых расследованиями
фото: «Одержимая»


Джоди Фостер и «Молчание ягнят» (1991)

У Джоди Фостер, чья карьера в Голливуде началась с трех лет, до «Молчания ягнят уже был «Оскар» за фильм «Обвиняемые» Джонатана Каплана и номинация на самую престижную американскую премию за работу в «Таксисте» Мартина Скорсезе. Но именно роль в «Молчании ягнят» стала ключевой в ее карьере: за нее Фостер тоже получила «Оскар» и стала первой актрисой, которой до 30 лет удалось завоевать сразу две премии американской киноакадемии.

Мое тело – мое дело: 8 женщин, одержимых расследованиями
фото: «Молчание ягнят»

Ее героиня – молодая и не слишком опытная Кларисса Старлинг из Академии ФБР, которую отправляют к Ганнибалу Лектеру (Энтони Хопкинс) – маньяку, который когда-то работал психиатром. Именно Кларисса неожиданно находит к нему подход, чтобы найти другого преступника, который прямо сейчас сдирает кожу с убитых им женщин. Сама Кларисса тоже рискует стать новой жертвой «Буффало Билла», как прозвали «серийника».

«Молчание ягнят» стало основой – как визуальной, так и сюжетной – для большинства фильмов и сериалов в жанре детективного триллера, где нередко практически покадрово воспроизводятся сцены общения Клариссы и Лектера. В прошлом году даже вышел сериал «Кларисса», так же основанный на романе «Молчание ягнят» Томаса Харриса. Действие сериала происходит в начале 1990-х, как раз после встречи с Лектером, и раскрывают личную историю Клариссы Старлинг, которую теперь играет Ребекка Бридс.


Дана Дилейни и «Следствие по телу» (2011-2013)

Американка Дана Дилейни дебютировала на телеэкранах еще в конце 1970-х, завоевала премию «Эмми» в 1988-м за роль лейтенанта Колин Мак-Мерфи в сериале «Чайна-Бич», потом играла второстепенные роли практически во всех американских сериалах, а в 2007-м появилась в качестве ключевой и, что немаловажно, таинственной героини в четвертом сезоне популярных «Отчаянных домохозяйках». Но в итоге покинула проект ради «сольника» – «Следствие по телу».

Мое тело – мое дело: 8 женщин, одержимых расследованиями
фото: «Следствие по телу»

В нем она сыграла звезду нейрохирургии Меган Хант, которая использует медицинские знания для раскрытия самых сложных дел. От основной работы ей пришлось отказаться из-за аварии, после которой погиб ее пациент, но и в роли патологоанатома она чувствует себя прекрасно.

Примерно такой же сюжет и у недавнего отечественного сериала «Заключение» с Викторией Исаковой. Там, правда, на «стражу порядка» ее призывают из-за нелегальных рецептов на анальгетики и, собственно, заключения, которое по содействию отечественного СК происходит в условиях полудомашнего ареста.


София Хелин и «Мост» (2011-2018)

«Сага Норен, полиция Мальме», – эту фразу знают поклонники детективного жанра всех стран. В 2011-м ее произнесла шведская актриса София Хелин, сыгравшая главную роль в прорывном скандинавском сериале «Мост». Хелин – выпускница театральной школы и философского факультета Лундского университета — с конца 1990-х довольствовалась ролями в местных фильмах и сериалах, пока в авангард не вышел и по сей день влияющий на сериальный ландшафт скандинавский нуар.


Мое тело – мое дело: 8 женщин, одержимых расследованиями
фото: «Мост»

В исполнении Софии, в детстве тоже пережившей множество травм, Сага Норен – талантливый следователь, но к общению с людьми совершенно не приспособленная из-за Синдрома Аспергера. Раскрывать дела – особенно самые запутанные – ей очень нравится: так она чувствует себя живой. Хотя «Мост» и мастерский детектив, он также поэтапно разбирает институт семьи, противопоставляя родственные и дружеские связи, которые порой оказываются гораздо важнее и искреннее, нежели кровные. Именно эти связи пронизывают жизнь и расследования Саги Норен.

У «Моста» есть несколько официальных ремейков – американский, французский, английский и даже российский, где главная женская роль досталась Ингеборге Дапкунайте.


Стана Катич и «Амнезия» (2017-2020)

Главная женщина «Касла» – детектив Кейт Беккел – вообще-то сыграла много ролей, в том числе и в «Кванте милосердия» из саги о Джеймсе Бонде, но шоу с Нейтаном Филлионом, конечно, затмило все ее заслуги. Однако Стана Катич — кстати, неплохо говорящая на русском языке — не сдалась. Так, в 2017-м – через год после лирического завершения «Касла» – на экраны вышел триллер «Амнезия» с ней в главной роли.

Мое тело – мое дело: 8 женщин, одержимых расследованиями
фото: «Амнезия»

Героиня Катич – агент ФБР Эмили Бирн – была похищена маньяком. Когда уже коллеги и семья смирились с ее исчезновением, Бирн неожиданно возникает из небытия. А кроме нее — множество тел, в числе которых и предполагаемый подельник того самого маньяка, держащий притон. Одна беда – на трупах обнаружена ДНК самой Эмили.

Сюжет такого знакомства – физического или эмоционального – роднит «Амнезию» с «Одержимой». Не говоря о бойком экшне и запутанных причинно-следственных связях, где «мыслить как преступник» получается только у женщин. Кто действительно оказывается прав и виноват в этой гендерной головоломке, можно понять только в финале.


Анна Кендрик и «Простая просьба» (2018)

Главная отличница Голливуда Анна Кендрик дебютировала на Бродвее в 12 лет, после чего практически сразу пошла сниматься в разнообразных фильмах и сериалах. В самом начале нулевых, например, была даже номинирована на премию «Независимый дух» за фильм «Лагерь» Тодда Граффа. Но, конечно, славу ей принесли «Сумерки», где Кендрик сыграла первую школьную подругу Беллы (Кристен Стюарт).

Мое тело – мое дело: 8 женщин, одержимых расследованиями
фото: «Простая просьба»

Образ положительной лучшей подруги в исполнении актрисы в 2018 году как раз знатно поэкспуатировал режиссер Пол Фиг в детективной комедии «Простая просьба», где Кендрик встретилась с другой во всех смыслах положительной дивой Голливуда Блейк Лайвли.

Героиня Кендрик – одинокая мама, которая «хайпует» на видеоблоге, где рассказывает о лучшей подруге-красавице, пропавшей средь белого дня. Такой дневной эфир для «отчаянных домохозяек». Только развязка этой истории далека даже от леденящей своим цинизмом «Исчезнувшей». В общем, одноэтажная Америка во всей красе.


Паулина Андреева и «Метод» (2015-2021)

За пять лет, разделившие первый и второй сезоны российского сериала «Метод», актриса Паулина Андреева успела превратиться из девушки, певшей в «Оттепели» и ученицы Хабенского со странным именем Есеня в жену Федора Бондарчука и на самом деле главное действующее лицо второго «Метода». Не зря еще в первом сезоне героиня Андреевой заявляла, что «внешность обманчива».

Мое тело – мое дело: 8 женщин, одержимых расследованиями
фото: «Метод-2»

Есеня Стеклова воспитывалась в знакомом всем зрителям «бандитском Петербурге» и с детства впитала в себя аромат «улиц разбитых фонарей», во многом благодаря отцу – высокопоставленному следователю. Но сложной «мужской» профессией, как неоднократно ей говорят на протяжении обоих сезонов, Есеня занялась вовсе не поэтому. В 1999 году она потеряла мать, убийца которой, по словам отца, уже давно умер (истинная причина выявляется в конце первого сезона), а в 2016-м – во время выпускного из юридической академии – единственную подругу (Екатерина Дубакина). Именно тогда Есеня впервые и встретила Меглина (Константин Хабенский), к которому решила попасть на стажировку, а еще услышала про «Ты меня не поймаешь» — маньяка, который на протяжении двух сезонов всех терроризирует.

В заставку «Метода-2» героиню Паулины Андреевой вывели как главную – недаром же в конце первого сезона Меглин вроде как умер. Но тяжелая патриархальная драматургия отечественных сериалов, конечно, такого вызова не вывезла, поэтому Меглина экстренно оживили, отправили в сумасшедший дом, а потом почему-то снова приставили к Есене, научившейся тому самому «методу Меглина». Даже успешная женщина-следователь в отечественных просторах подчас воспринимается не совсем профессионалом, особенно когда на борту маячит мужчина в стадии тяжелой клинической шизофрении.


Кейт Уинслет и «Мейр из Исттауна» (2021)

«Титаник» – вот уж вершина Джеймса Кэмерона, который так и не доснимет все свои «Аватары», – заставил зрителей всего мира запомнит Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет. Если первый еще пытался утолить артистические амбиции, вследствие чего стал настоящим «оскароносным» (наконец-то) мемом, то Уинслет за статуэтками вроде бы особо и не гналась. Хотя получила в итоге «Оскар» намного раньше ДиКаприо – в 2008-м за фильм «Чтец», после чего на три года пропала с радаров до выхода сериала «Милдред Пирс».

Мое тело – мое дело: 8 женщин, одержимых расследованиями
фото: «Мейр из Исттауна»

Да, Уинслет продолжала сниматься у разных режиссеров, в том числе именитых (хоть и скандальных). Чего только стоят ее работы в «Резне» Романа Полански или «Колесе чудес» Вуди Аллена. Однако новый актерский этап ознаменовал именно сериал «Мейр из Исттауна», где Уинслет играет детектива, расследующего пропажу девочки-подростка. Помимо «дела» у Мейр полно личных проблем.

В сериале «обычная женщина» Уинслет красива и убедительна в своей усталости, растерянности, подавленных чувствах и неизвестно откуда берущихся силах. Происходящие в Исттауне преступления внезапно заставляют ее присмотреться к самым близким людям и начать копаться в болезненных воспоминаниях, вызывающих и чувство вины, и страх перед тем, как случившееся аукнется в только намечающемся будущем.


Лейтон Мистер и «Поездка на выходные» (2022)

Звезда «Сплетницы» Лейтон Мистер (та самая отличница и злодейка Блэр Уолдорф) родилась в Техасе у матери, осужденной за контрабанду марихуаны из Ямайки. После родов та снова отправили в тюрьму, а Лейтон воспитывала бабушка. Тем не менее детство она не называет неблагополучным.

Мое тело – мое дело: 8 женщин, одержимых расследованиями
фото: «Поездка на выходные»

В 11 лет Мистер начала работать как модель и познакомилась с Софией Копполой, а уже в 13 лет она снималась в популярном сериале «Закон и порядок». Однако настоящая слава пришла в 2007-м, когда она сыграла одну из главных ролей в популярной «Сплетнице». После завершения сериала в 2012-м карьеру Мистер успешной назвать, впрочем, нельзя. К тому же актриса параллельно судилась с матерью. Так что фильм «Поездка на выходные», который вышел на Netflix в марте этого года, вполне можно назвать реинкарнацией карьеры Лейтон Мистер.

Ее героиня – молодая мать Бет – приезжает в прибрежный хорватский городок по приглашению подруги, которая пропадает после первой же вечеринки. В плохой исход не верят ни полицейский, ни муж (как бывший, так и нынешний). Только Бет всех путает, сбивает со следа, дает ложные надежды, подкидывает обманки. Так, поначалу солнечная идиллия оборачивается параноидальным триллером, местами даже затрагивающего актуальную фемповестку.

Фильм «Одержимая» в кинотеатрах с 14 июля.


Маша Токмашева
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обсуждение >>
№ 1
_elen_black_   12.07.2022 - 14:21
С огромным нетерпением жду появления премьеры "Одержимая". Сюжет очень захватывающий, и Лукерья, я уверена, сыграет роль главной героини безупречно ) читать далее>>
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Мое тело – мое дело: 8 женщин, одержимых расследованиями фотографии
Мое тело – мое дело: 8 женщин, одержимых расследованиями фотографии
Мое тело – мое дело: 8 женщин, одержимых расследованиями фотографии
Мое тело – мое дело: 8 женщин, одержимых расследованиями фотографии
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