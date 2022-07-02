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Смотреть онлайн: новый «Мажор», «Люся» и «Серый человек»

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2 июля 2022
Самые ожидаемые интернет-релизы июля по версии Кино-Театр.Ру


«Урок» / The Lesson (1 сезон)



Сценарий израильской драмы основан на реальных событиях 2014 года, когда старшеклассница Сапир Сабах написала жалобу на своего учителя Адама Верта, утверждая, что он осуждал действия армии Израиля в отношении арабов. И этот конфликт на политическую тему вышел далеко за пределы класса.

Премьера: 1 июля
Платформа: Амедиатека


«Мажор» (4 сезон)



После событий третьего сезона прошло много лет, и продолжение сериала расскажет, как за это время изменился Игорь Соколовский (Павел Прилучный). Он больше не служит в полиции, прожигает жизнь и не особо заботится об окружающих его людях — до тех пор, пока мужчина случайно не узнает, что у него есть девятилетняя дочь. Образ девочки воплотила Вита Корниенко, также к актерскому составу сериала присоединилась Любовь Толкалина, сыгравшая психоаналитика Соколовского.

Премьера: 2 июля
Платформа: КиноПоиск


«Черная птица» / Black Bird (1 сезон)



Криминальная драма, основанная на автобиографическом романе Джимми Кина, приговоренного к десяти годам заключения за наркоторговлю. В тюрьме он вступает в сделку с ФБР — в обмен на свободу Кин должен выбить признание от подозреваемого серийного маньяка, чтобы найти тела восемнадцати убитых женщин. В главных ролях — звезда Kingsman Тэрон Эджертон и добряк из «Круэллы» Пол Уолтер Хаузер, который здесь предстанет в совершенно противоположном образе предполагаемого убийцы.

Премьера: 8 июля
Платформа: Apple TV+


«Люся» (1 сезон)



Сериальный дебют режиссера Ивана И. ТвердовскогоКласс коррекции») рассказывает о талантливом программисте Сене в исполнении Данилы Козловского. На фоне проблем внутри семьи герой все больше сближается с «Люсей» — умной колонкой с искусственным интеллектом, которую он изобрел. Мужчине кажется, что она буквально понимает его с полуслова и угадывает все желания, но на самом деле Сеня, радующийся успехам своего эксперимента, сам становится объектом изучения искусственного разума, исследующего природу человека, границы его морали и этики.

Премьера: 14 июля
Платформа: PREMIER


«Обитель зла» / Resident Evil (1 сезон)



Впервые о сериале по мотивам знаменитой хоррор-франшизы заговорили в 2019 году. События проекта развернутся в двух временных линиях. В первой — четырнадцатилетние сестры Джейд и Билли приезжают к отцу Альберту Вескеру, главе корпорации «Амбрелла», в искусственно созданный корпоративный город Нью-Раккун-сити, где в конце концов узнают о его темных тайнах, способных разрушить мир. Затем действие перенесется на десятилетие вперед, когда на Земле осталось менее 15 миллионов человек и шесть миллиардов монстров – людей и животных, зараженных Т-вирусом.

Премьера: 14 июля
Платформа: Netflix


«Доводы рассудка» / Persuasion

Смотреть онлайн: новый «Мажор», «Люся» и «Серый человек»
фото: К/ф «Доводы рассудка»

Новая экранизация одноименного романа английской писательницы Джейн Остин с Дакотой Джонсон в главной роли. По сюжету Энн Эллиот была влюблена в морского офицера Фредерика Уэнтворта. Семья героини, находившаяся на грани банкротства, убедила ее в ошибочности выбора, и молодая девушка в спешном порядке разорвала отношения. Спустя восемь лет Фредерик, продвинувшийся по службе, вновь появляется на горизонте, и Энн понимает, что у нее появился шанс все исправить.

Премьера: 15 июля
Платформа: Netflix


«Серый человек» / The Gray Man



Новый совместный проект Криса Эванса с братьями Джо и Энтони Руссо после марвеловских «Мстителей». «Серый человек» — это адаптация одноименного романа Марка Грини про бывшего агента ЦРУ Курта Гинтри (Райан Гослинг), после ухода со службы ставшего наемным убийцей по прозвищу Серый человек. Однако Курта во что бы то ни стало хочет вернуть в ЦРУ его бывший коллега Ллойд Хэнсен (Эванс). В актерском составе также Ана де Армас, Джессика Хэнвик, Реже-Жан Пейдж, Билли Боб Торнтон и Майкл Гандольфини.

Премьера: 22 июля
Платформа: Netflix


«Не в порядке» / Not Okay

Смотреть онлайн: новый «Мажор», «Люся» и «Серый человек»
фото: К/ф «Не в порядке»

Главная героиня драмеди умело фотошопит свои снимки, заставляя всех поверить, что побывала в Париже. Когда в городе происходит реальный теракт, из-за выбранных хэштегов аккаунт девушки молниеносно набирает популярность, и сама она становится интернет-звездой, обретая желаемую популярность и вместе с тем преумножая ложь о себе.

Премьера: 22 июля
Платформа: Hulu


«Наследие» (1 сезон)



Фэнтези-сериал о группе людей, которые провели в криокамере около 100 лет, и теперь им предстоит восстановить мир, оказавшийся на грани вымирания из-за экологической катастрофы. В проекте сыграли Алексей Серебряков, Константин Крюков, Дэвид Ниамеди, Катерина Ковальчук, Константин Белошапка, Федор Гамалея, Артем Ткаченко и Евгений Шварц.

Премьера в июле
Платформа: PREMIER


Что еще смотреть онлайн

«Очень странные дела» (4 сезон, 2 часть) — 1 июля, Netflix
«Список смертников» (1 сезон) – 1 июля, Amazon Prime Video
«Чем мы заняты в тени» (4 сезон) — 12 июля, Hulu
«Лакричная пицца» – 13 июля, more.tv и Кинопоиск
«Кунг-фу Панда: Рыцарь дракона» – 14 июля, Netflix
«Невидимый мир» – 14 июля, КиноПоиск
«Американские истории ужасов» (2 сезон) — 22 июля, Hulu
«Харли Квинн» (3 сезон) – 28 июля, HBO Max
«Милые обманщицы: Первородный грех» (1 сезон) – 28 июля, HBO Max, Амедиатека
«Без пары» — 30 июля, Netflix
«Газетчицы» (1 сезон) — 29 июля, Amazon Prime Video
«Межсезонье» – июль, КиноПоиск

Маша Бороденко
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