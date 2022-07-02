Смотреть онлайн: новый «Мажор», «Люся» и «Серый человек»

Сценарий израильской драмы основан на реальных событиях 2014 года, когда старшеклассница Сапир Сабах написала жалобу на своего учителя Адама Верта, утверждая, что он осуждал действия армии Израиля в отношении арабов. И этот конфликт на политическую тему вышел далеко за пределы класса.
После событий третьего сезона прошло много лет, и продолжение сериала расскажет, как за это время изменился Игорь Соколовский (Павел Прилучный). Он больше не служит в полиции, прожигает жизнь и не особо заботится об окружающих его людях — до тех пор, пока мужчина случайно не узнает, что у него есть девятилетняя дочь. Образ девочки воплотила Вита Корниенко, также к актерскому составу сериала присоединилась Любовь Толкалина, сыгравшая психоаналитика Соколовского.
Криминальная драма, основанная на автобиографическом романе Джимми Кина, приговоренного к десяти годам заключения за наркоторговлю. В тюрьме он вступает в сделку с ФБР — в обмен на свободу Кин должен выбить признание от подозреваемого серийного маньяка, чтобы найти тела восемнадцати убитых женщин. В главных ролях — звезда KingsmanТэрон Эджертон и добряк из «Круэллы» Пол Уолтер Хаузер, который здесь предстанет в совершенно противоположном образе предполагаемого убийцы.
Сериальный дебют режиссера Ивана И. Твердовского («Класс коррекции») рассказывает о талантливом программисте Сене в исполнении Данилы Козловского. На фоне проблем внутри семьи герой все больше сближается с «Люсей» — умной колонкой с искусственным интеллектом, которую он изобрел. Мужчине кажется, что она буквально понимает его с полуслова и угадывает все желания, но на самом деле Сеня, радующийся успехам своего эксперимента, сам становится объектом изучения искусственного разума, исследующего природу человека, границы его морали и этики.
Впервые о сериале по мотивам знаменитой хоррор-франшизы заговорили в 2019 году. События проекта развернутся в двух временных линиях. В первой — четырнадцатилетние сестры Джейд и Билли приезжают к отцу Альберту Вескеру, главе корпорации «Амбрелла», в искусственно созданный корпоративный город Нью-Раккун-сити, где в конце концов узнают о его темных тайнах, способных разрушить мир. Затем действие перенесется на десятилетие вперед, когда на Земле осталось менее 15 миллионов человек и шесть миллиардов монстров – людей и животных, зараженных Т-вирусом.
Новая экранизация одноименного романа английской писательницы Джейн Остин с Дакотой Джонсон в главной роли. По сюжету Энн Эллиот была влюблена в морского офицера Фредерика Уэнтворта. Семья героини, находившаяся на грани банкротства, убедила ее в ошибочности выбора, и молодая девушка в спешном порядке разорвала отношения. Спустя восемь лет Фредерик, продвинувшийся по службе, вновь появляется на горизонте, и Энн понимает, что у нее появился шанс все исправить.
Главная героиня драмеди умело фотошопит свои снимки, заставляя всех поверить, что побывала в Париже. Когда в городе происходит реальный теракт, из-за выбранных хэштегов аккаунт девушки молниеносно набирает популярность, и сама она становится интернет-звездой, обретая желаемую популярность и вместе с тем преумножая ложь о себе.
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