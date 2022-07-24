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А судьи кто: 5 сериалов про тех, кто служит Фемиде

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24 июля 2022

В онлайн-кинотеатре Kion продолжается показ «Капкана на судью» — детективного мини-сериала с Александром Домогаровым в роли жреца правосудия, разыскивающего похищенную, то ли в отместку, то ли в наказание ему, несовершеннолетнюю дочь. Судьи, адвокаты и прокуроры нередко становятся главными героями — и не только юридических драм, но и триллеров, как в случае с «Капканом на судью», комедий и, как оказалось, корейских дорам. Кино-Театр.Ру выбрал пять самых интересных проектов на эту тему, в разных жанрах и из разных стран.

А судьи кто: 5 сериалов про тех, кто служит Фемиде

«Судья»

Пожалуй, самый известный сериал с судьей-протагонистом, в том числе потому, что израильский оригинал, с которого мы предлагаем начать знакомство, получил американский и российский ремейки (а еще есть немецкий и итальянский) — все они вышли под названием «Ваша честь». По сюжету, который идентичен во всех версиях, сын уважаемого, неподкупного и принципиального судьи сбивает на машине своего ровесника-мотоциклиста — и, испугавшись, да еще и заработав от стресса жестокий приступ астмы, в панике скрывается с места аварии, оставляя раненого парня умирать на обочине. Признавшись в содеянном отцу, мальчик готов вместе с ним пойти в полицейский участок и сдаться, однако на месте выясняется, что жертва — сын местного криминального авторитета. Судья понимает, что при таких вводных признание будет значить и для сына, и для него верную смерть — семья сбитого мальчишки обязательно отомстит. И он, вопреки всем своим убеждениям, принимает решение скрыть имя виновного.

Сериал Судья

Все три варианта при этом довольно разительно отличаются, не только местом действия, но и деталями, а также атмосферой, ритмом повествования и прочими стилистическими особенностями. «Ваша честь» по-американски, где главную роль играет Брайан Крэнстон, получился объективно самым удачным — завязка, в отличие от израильского оригинала, выглядит более напряженной, плотной, тревожной. В «Судье» события развиваются как будто бы стремительней, так что сериалу не достает психологизма — и в этом он очень схож с российской адаптацией с Олегом Меньшиковым, где экспозиция столь же стремительна и обрывочна. Но отечественный вариант ко всему прочему грешит бросающимся в глаза неправдоподобием и несоответствием предлагаемым обстоятельствам. Если в израильской и американской версиях судьи, следуя арке своего героя, подтверждают свою изначальную честность хотя бы весьма скромным образом жизни — даже та самая машина, на которой сын сбивает мотоциклиста, в обоих случаях оставшаяся от умершей жены старенькая модель — то в российской у всех поголовно дорогущий автопарк и все сопутствующие элементы роскошной жизни. Да и в целом «Ваша честь» с Меньшиковым больше концентрируется не на семейной драме и психологической трагедии персонажей, а на том, как прогнила система и как она коррумпированная. В данном случае это не находка, а клише, не идущее сериалу на пользу. Но посмотреть, хотя бы из любопытства и для сравнения, стоит все три (а, может, и больше) проекта.


«Дьявольский судья»

Относительно свежая, 2021 года, дорама, действие которой происходит вроде как в альтернативной Корее недалекого будущего. Народ окончательно потерял доверие к власти, в том числе к судебной. И для того, чтобы исправить это, министерство юстиции придумывает проводить заседания в прямом эфире, а своего рода присяжными назначить всех зрителей у экранов. По ходу голосования в специальном приложении они могут нажимать кнопку «виновен» или «не виновен», а судья, исходя из финального расклада голосов, должен будет назначать наказание. На эту должность приглашают молодого, но уже знаменитого — прежде всего суровостью и непреклонностью — Кан Е Хана (Чи Сон). Вместе с ним заседания предстоит вести юному выпускнику юрфака Ким Га Ону (Чинен), который тут же начинает подозревать Е Хана в махинациях и сговоре с подсудимыми. Ведь первое дело обещает быть громким — на скамье подсудимых оказывается директор завода, который предположительно ответственен за отравление воды и смерти жителей одной деревушки.

А судьи кто: 5 сериалов про тех, кто служит Фемиде

«Дьявольский судья», как и любая дорама, скорее всего смутит неподготовленного зрителя специфической манерой актерской игры и в целом повествования. Иногда нелогичного, излишне постановочного и оторванного от реальности. Но в этом, с другой стороны, и прелесть жанра, допускающего любые вольности. Тут есть и экшен в рапиде, и полные драматизма диалоги, и одинокие слезы, текущие по щекам, и динамичные сцены в самом зале суда, который происходит вопреки всем законам, но зато превращается в поистине напряженное зрелище. Есть и конфликт персонажей, которые с каждой минутой раскрываются с новой стороны и для зрителя, и друг для друга. Так что совет один — не делать поспешных выводов и дать истории шанс.




«Плохая судья»

Стопроцентная комедия, среди создателей которой есть режиссеры, сценаристы и продюсеры, работавшие над такими хитами, как «Клиника», «Как я встретил вашу маму» и «Парки и зоны отдыха». Главная героиня — великовозрастная оторва Ребекка Райт (Кейт Уолш), которая совмещает работу судьи с алкоголем, беспорядочным сексом и в целом весьма хаотичной личной жизнью. Заседания она частенько ведет с похмелья и не без юмора, к примеру, назначая обвиняемому в многоженстве мужчине — жены которого, впрочем, совсем не против этого — помимо прочего, наказание в виде ношения футболки с надписью «Я осужденный двоеженец». Дела в сериале соответствующие — ничего серьезного, коллеги у героини — такие же юмористы, так что получается весьма бодрый, хоть и незамысловатый ситком.

Сериал Плохая судья

Впрочем, есть и мелодраматическая, даже скорее душеспасительная линия — с маленьким мальчиком, мать которого Ребекка упекла за решетку и который теперь считает судью обязанной помогать ему. И она вроде как не против, вопреки протестам начальства — парнишка ей под стать, не по годам сообразительный и язвительный.


«Уважаемый судья»

Еще одна дорама в списке — с не менее фантастическим, с точки зрения здравого смысла, сюжетом. Главные герои — братья-близнецы. Один по имени Хан Су Хо (Юн Щи Юн), маменькин любимчик и отличник, стал судьей, второй — Хан Кан Хо (тот же актер) – пошел по наклонной, оказавшись в тюрьме. Выйдя на свободу, он тут же ввязывается в разборки с дружками-бандитами и отправляется просить защиты и помощи у брата, которого как раз в этот момент похищает таинственный человек в маске. И, оказавшись в квартире у судьи в его отсутствие, Кан Хо внезапно занимает его место — коллеги принимают одного брата за другого и тащат его в суд, вести очередное заседание.

Сериал Уважаемый судья

Весьма архетипичный сюжет про братьев, меняющихся местами, тут обрастает и комичными, и криминальными, и драматичными деталями. Комедия положений в мгновение ока трансформируется в криминальный детектив, а параллельно развивается еще и социальная линия — история со стажеркой прокурора, которая в первый же день становится жертвой его домогательств. Прокурора, к слову, играет главный злодей «Игры в кальмара», актер Хо Сон Тхэ, тут не менее убедительный в отрицательной роли.


«Хорошая жена»

Российский ремейк одноименного американского сериала — и еще одна роль Александра Домогарова в юридической драме. На этот раз он в кадре появляется не так уж часто, потому что по сюжету сидит в тюрьме — как обвиненный во взяточничестве бывший прокурор Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Главной же героиней становится его жена в исполнении Александры Урсуляк, которая после не только коррупционного, но и сексуального скандала с мужем (в прессу попали пикантные видео) и ареста всех счетов, вынуждена, ради содержания детей, вернуться к адвокатской практике. Ее берет в свою контору на испытательный срок Виталий Калинин (Дмитрий Миллер) — и тут же поручает (точнее делает это не столь доброжелательно настроенная к новенькой партнерша Калинина в исполнении Марины Зудиной) дело. На первый взгляд, пустяковое — подсудимой нужно признать свою вину в непредумышленном убийстве мужа и получить условный срок. Но героиня, к слову, не без помощи томящегося за решеткой мужа, находит возможные доказательства невиновности женщины. И рискует вновь обретенной карьерой ради справедливости.

А судьи кто: 5 сериалов про тех, кто служит Фемиде

Как и в случае с «Капканом на судью» юридическая драма здесь идет рука об руку с личной. Российская версия оказалась не столь успешной как оригинальная — пока что всего один сезон против семи в американской «Хорошей жене», однако для отечественной истории про сильную и учащуюся быть независимой женщину, еще и в правосудии, — неплохой результат.


Наталия Григорьева
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