Куда приводят мечты: 10 фильмов о музыкантах и их пути к успеху

В прокат выходит романтическая музыкальная комедия «Певица на всю голову» режиссера Бена Левина, в которой героиня Даниэль МакДональд решает оставить и работу, и бойфренда, ради мечты стать оперной певицей. Кино-Театр.Ру вспомнил еще 10 воодушевляющих фильмов о музыкантах, реальных и выдуманных, которые прошли не розами усыпанный путь к успеху и которым музыка помогла преодолеть жизненные невзгоды и найти родственные души.
фото: "Певица на всю голову"/Кинокомпания "Пионер"
Байопик Джонни Кэша, где исполнителей главных ролей – Хоакина Феникса и Риз Уизерспун (кантри-певица, актриса Джун Картер) – утвердил сам Джонни Кэш, не доживший, правда, до премьеры. Картина закрепила славу режиссера Мэнголда как создателя зрительских жанровых фильмов, которые также пользуются успехом у критиков и профессионального сообщества. Кроме того, именно с этой ленты самая известная голливудская «блондинка в законе» потихоньку стала менять имидж, за что и получила свой первый и пока единственный «Оскар».
фото: "Преступить черту"
Маленький Джон Рэй (а именно так Кэша звали в детстве) вырос в многодетной семьей на техасской ферме. Вместе со старшим братом они любили слушать радио, где выступала кантри-группа Carter Family, где одной из исполнительниц была младшая дочь музыкантов Джун. Брат Джона умер на ферме – по воле совершенно нелепого случая, в котором юного Кэша обвинил его же собственный отец. Нелюбимый большой семьей сын переживал давнюю травму – и ушел служить в американские ВВС, которые в тот момент забросили в Германию. Вернувшись из армии, Джон переехал в Мемфис женился на домохозяйке Вивиан (Дженнифер Гудвин), оброс детьми и пытался устроиться на скучную работу. Но не забывал о музыке и постоянно ходил на прослушивания к музыкальному продюсеру Сэму Филлипсу. Именно там он однажды исполнил написанные еще в армии свои личные композиции, которые понравились Филлипсу больше, чем госпелы, придуманные Джоном с его группой The Tennessee Three. Так Джонни Кэш и вошел в музыкальную индустрию и практически на первом же своем концерте встретился с той самой Джун Картер – ироничной исполнительницей кантри из известной семьи, где все идет по плану. В отличие от жизни самого Джонни Кэша, чья мечта о музыке стала неотделима от мечты быть вместе со своим лучшим другом Джун Картер. ▶ Смотреть онлайн
Кажется, самая известная музыкальная мелодрама снята актрисой Кристен Шеридан, дочерью главного представителя национального ирландского кинематографа Джима Шеридана, у которого шесть номинаций на «Оскар» и «Золотой медведь» Берлинале. Фильм при этом посвящен, как ни странно, отношениям родителей и детей, выстраивающихся, впрочем, что свойственно культурной семье, через музыку.
фото: "Август Раш"
Юный Эван Тейлор (Фредди Хаймор из «Чарли и шоколадная фабрика») живет в приюте и не знает родителей. Но он уверен, что они не бросили его, а общаются с ним через музыку, которую он постоянно слышит в голове, даже особо не зная нот. Будучи изгоем в детском доме, он убегает оттуда в Нью-Йорк на поиски мамы и папы (их играют Кери Рассел и Джонатан Рис Майерс). Последние и сами разошлись много лет назад – неравное партнерство и ребенок, погибший при родах (так по крайней мере сказали матери), сделали свое дело. Они тоже были музыкантами – он талантливым рок-гитаристом, она виолончелисткой и певицей. Так что связь с музыкой здесь и впрямь генетическая. Другое дело, что мечта Эвана, попавшего на улицы Нью-Йорка, а затем и в музыкальную школу, где он проявил недюжинный талант под псевдонимом Август Раш, была не столько играть или писать музыку (это ему удается виртуозно), сколько – найти с ее помощью своих родителей. «Август Раш» – по большому счету взрослая и игровая экранизация «песенки про мамонтенка», отличающаяся не только понятной во всех странах мелодраматичностью, но и отличной актерской игрой, во главе которой не только вышеназванные артисты, но и эксцентричный «колдун» Робби Уильямс, открывший истинный талант Августа Раша и за него же и поплатившийся. ▶ Смотреть онлайн
Фильмы братьев Коэнов, конечно, всегда мало похожи на стандартный учебник по воплощению американской мечты, но музыкальностью они отличаются практически всегда. Достаточно вспомнить сатирический мюзикл «О, где же ты, брат?», содержащий огромное количество отсылок к «Одиссее» Гомера. Спустя несколько лет после успеха этой картины они решили повторить опыт и выпустили «Внутри Льюина Дэвиса» – лирическое фолк-путешествие по рассеянным мечтам, основанное на мемуарах реального американского исполнителя Дэйва Ван Ронка.
фото: "Внутри Льюина Дэвиса"
В начале 1960-х бывший моряк, а ныне начинающий фолк-исполнитель Льюин Дэвис (Оскар Айзек) поет свои песни в небольшом кафе на Гринвич-Вилладж, живет без гроша в кармане и ютится на диванах у друзей, в числе которых успешно поющий слезливые баллады дуэт Джим и Джин (Джастин Тимберлейк и Кэри Маллиган). Случайные знакомства, как и случайно убежавший от Льюиса рыжий кот по кличке Одиссей, начинают его собственное путешествие к большой музыкальной мечте, которая не факт, что сбудется – с учетом того, что Коэны для своих фильмов в качестве главных героев выбирают, в основном, меланхоличных неудачников. Но один хит в арсенале Дэвиса есть – это записанная для заработка совершенно идиотская, на первый взгляд, но так актуальная сейчас песня Please Mr.Kennedy. Солирует не Оскар Айзек, а Адам Драйвер. ▶ Смотреть онлайн
Хоть раз в жизни (2013), режиссер — Джон Карни Трек – A Step You Can’t Take Back
Бывший басист ирландской рок-группы The Frames Джон Карни в конце 1990-х забросил музыкальную карьеру и решил начать работу в кино. Однако уже для своего режиссерского дебюта сам написал саундтрек, а из другой картины «Однажды» и вовсе сделал романтический мюзикл – он, кстати, был удостоен «Оскара» за лучшую песню. «Хоть раз в жизни» частично объединил его предыдущие работы. Это музыкальный фильм об одиночестве в большом городе, несбывшихся надеждах и необходимости найти родственную душу.
фото: "Хоть раз в жизни"
Дэн Маллиган (Марк Руффало) – некогда успешный музыкальный менеджер, открывший несколько знаковых хип-хоп исполнителей, переживает кризис – и в профессии, и в жизни. Жена с дочерью уже давно живут отдельно, Дэн заливает одиночество алкоголем, и пытается найти новый имена на музыкальном небосклоне, только не может ни одну из присланных ему демо-записей даже дослушать до конца. Когда жизнь летит под откос, Маллиган вдруг слышит в баре лирическую композицию скромной Гретты (Кира Найтли) – о том, что иногда надо сделать шаг назад, чтобы услышать себя. У Гретты тоже не лучший период в жизни: бойфренд (Адам Левайн), укравшией песню, стал звездой, но она по-прежнему ищет свое успокоение в музыке. «Я не Джуди Гарленд, едущая в автобусе за славой», – говорит Гретта новому знакомому Дэну. У них обоих свой путь, заставляющий зазвучать Нью-Йорк с его толпой одиноких людей по-новому – и для других, и главным образом для самих себя. ▶ Смотреть онлайн
Посвященный «мечтающим безумцам» фильм Шазелла (он сам – барабанщик) развивает заданную его «Одержимостью» тему тернистого пути к музыкальному успеху, но на этот раз – с отсылками к классике голливудских и бродвейских мюзиклов. Лос-Анджелесская пробка сводит начинающую актрису Мию (Эмма Стоун), пока лишь безуспешно проходящую кастинги, и пианиста Себастьяна (Райан Гослинг), вынужденного играть популярные песни в небольшом кафе в надежде когда-то создать собственный джаз-клуб.
фото: "Ла-Ла ленд"
И романтические, и карьерные отношения двух амбициозных покорителей Лос-Анджелеса развивается на фоне местных достопримечательностей и под аккомпанемент Джастина Гурвица, постоянного композитора Шазелла. Отдельного упоминания заслуживают и красочные, лирические и романтические музыкальные номера – все в истинных традициях Голливуда с его мечтами, которые иногда разбиваются о быт, а порой – напротив дают силы и возможность каждому обрести свое истинное призвание. ▶ Смотреть онлайн
В конце 1980-х в калифорнийском штате Комптон по-прежнему творится полицейский беспредел, из-за которого люди не белого цвета кожи постоянно оказываются в участках – даже если они не делали вообще ничего, а просто попались на глаза копам. Троица Eazy-E, Dr. Dre и Ice Cube – как раз из таких. Да, кто-то из них иногда толкает дурь, но иначе выжить в квартале не может. Но в целом они обычные парни, которые думают про диджеинг, музыку и собственную звукозаписывающую студию. Проблема одна – они «черные», и в индустрию им никак не пробиться. Приходится делать все самим. Записанный практически на коленке «честный рэп», который и продвигают ребята в эпоху полицейского беспредела, сразу же взрывает чарты. И вот к ним уже стучится белый продюсер, готовый организовать им концерты. И все вроде бы получается, только вот честный «гангста-рэп» постоянно получает предупреждения полиции, а внутри самой группы назревают конфликты. Американская мечта о собственном музыкальном лейбле вновь бьется о быт и общественно-политические проблемы. ▶ Смотреть онлайн
Сатирическая комедия бытописателя британских нравов Стивена Фрирза о реальной американской пианистке и певице Флоренс Фостер Дженкинс, которая стала одной из первых представительниц «маргинальной музыки». Ее роль в фильме исполнила Мэрил Стрип, и главным образом ради ее восхитительного «пения» в формате «так плохо, что даже хорошо» и стоит смотреть «Примадонну».
фото: "Примадонна"
Флоренс Фостер Дженкинс всегда мечтала о музыке, и даже, будучи совсем юной пианисткой, выступала перед президентом. Но ранний брак и последовавший за этим сифилис, которым и наградил ее первый муж, положили конец карьере – одна рука так и не смогла восстановиться. Флоренс не теряла надежды и решила стать… оперной певицей. В чем ее активно поддерживал не только второй муж и импресарио Клэр Бэйфилд (Хью Грант), но и большая часть музыкально-богемного Манхэттена. И дело не в огромном таланте Флоренс, у которой не было ни слуха, ни голоса, а в ее невероятной щедрости. Давняя любительница оперы миссис Дженкинс спонсировала большинство городских музыкальных событий и коллективов, которые работали в Нью-Йорке в середине XX века (в том числе и во время Второй Мировой войны). Флоренс до конца верила в свой талант и даже смогла осуществить свою мечту – собрать концерт в «Карнеги-холл». Жаль только, что критики ее рвения не оценили. Но, с другой стороны, как иронично замечает героиня Мэрил Стрип: «Пусть говорят, что я не умела петь. Но никто не скажет, что я не пела». ▶ Смотреть онлайн
Новое прочтение знаменитого фильма 1937 года, по которому уже были сделаныремейки с Джуди Гарленд и Барброй Стрейзанд. Для своей Галатеи режиссер-дебютант, он же исполнитель главной роли Брэдли Купер выбрал певицу Леди Гагу, которая этой работой заслужила себе статус звезды уже не только музыкальной сцены, но и кинематографического Олимпа. Она сыграла Элли – обычную официантку, на досуге поющую Эдит Пиаф в экстравагантном травести-клубе и пишущую собственные песни. Когда-то она, а по большей части ее отец – элитный водитель, мечтала о музыкальной карьере. Но все звукозаписывающие компании, куда Элли приносила свои песни, говорили, что «с таким носом» карьеру в шоу-бизнесе не построишь.
фото: "Звезда родилась"
Так бы Элли и продолжала работать официанткой, если бы не случайная встреча со спивающимся и теряющим слух рок-музыкантом Джексоном Мэйном (Купер), которому она на парковке напела свою новую песню Shallow. Мэйн восхищается и носом, и талантом Элли, и по-прежнему собирает стадионы. На одном из концертов он вместе с Элли исполняет Shallow, а затем и другие ее композиции. А дальше все как в сказке. Только с не самым счастливым концом. Звезды сгорают быстро и становятся материалом для новых.
Сентиментальная ода музыке, мечте и реальной жизни от режиссера «На игле» и «Миллионера из трущоб» Дэнни Бойла. Перебивающийся случайными концертами в клубах и неожиданно на музыкальном фестивале, правда, в шатре с тремя зрителями-друзьями, отдыхающими от громкой музыки парой пенсионеров и небольшой кучкой детей, Джек Малик (Химеш Патель) – музыкант из категории неудачников. К 30-ти карьера его явно не сложилась, родители увлечение сына всерьез не воспринимают, среди друзей он известен как автор одного «хита» – песенки про лето, а менеджером и по совместительству водителем у него работает влюбившаяся в Джека еще на школьном выпускном, когда он исполнял кавер на Wonderwall группы Oasis, восторженная Элли (Лили Джеймс), теперь учительница математики. После того самого концерта в шатре Джек, кажется, собирается окончательно завязать с музыкой, но все меняет случайность.
фото: Yesterday
На несколько секунд во всем мире отключается свет, и в этот роковой миг незадачливый музыкант на своем велосипеде (единственное, кроме гитары, имущество) попадает под колеса автобуса. Результат – два сломанных зуба, гитара, не поддающаяся ремонту, и дивный новый мир, в котором не существовало группы The Beatles, зато был и есть Эд Ширан. Самое время для исполнения своей музыкальной мечты – особенно, когда ты отлично знаешь все аккорды и слова «ливерпульской четверки». Только вот действительно ли это главное? Или, может быть, настоящая мечта и впрямь исполнилась еще вчера – когда в мире были The Beatles, песенка про лето и по-настоящему верящая в твой талант обычная учительница Элли. ▶ Смотреть онлайн
Неожиданно сильный – эмоционально и драматургически – кинематографический дебют актера, певца и создателя успешных бродвейских мюзиклов «На высотах» и «Гамильтон» Лина-Мануэля Миранды посвящен яростной погоне за той самой музыкальной мечтой, которой если и суждено сбыться, то не без больших потерь, особенно в личной жизни. И речь в фильме идет не просто о певце, а о драматурге мюзиклов, писателе «вымирающего жанра».
фото: "Тик-так, бум!"
В начале 1990-х Джонатан Ларсон (его в фильме играет Эндрю Гарфилд), получивший премии «Тони» и Пулитцеровскую премию, на камеру зачитывает стендап-монолог о подготовке своего первого мюзикла. Над ним он работает – пишет и переписывает – уже восемь лет. Все эти годы «оригинальный антиутопический рок-мюзикл» так и не мог найти своего заказчика. Но вот что-то наконец в жизни Джонатана, все эти годы лелеявшего свою мечту и пока работающего официантом в забегаловке, начинает меняться. И уже даже маячит черновой прогон-читка (с песнями) перед не только друзьями, но и потенциальными продюсерами (задумка стоит недешево). Только вот Ларсон так и не может написать песню для главной героини – ключевую в драматургии потенциального мюзикла. В дедлайновской прокрастинации Джонатан способен разве что на немудреные композиции про сахар и нервы-нервы-нервы, из-за которых еще и рушит связи и со своей девушкой, и с лучшими друзьями. Часики тикают – подходит не только дедлайн, но и 30-летие Ларсона, к которому он не добился на бродвейском поприще ни-че-го. Но это ли главное, когда в Нью-Йорке бушует эпидемия ВИЧ, и жизнь самых близких людей идет уже по совсем другим законам времени.
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