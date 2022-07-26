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Последнее лето детства: пять с половиной фильмов о взрослении, которые пугают, удивляют и смешат

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26 июля 2022

В прокат выходит «Асфальтовое солнце» — драма взросления Ильи Хотиненко по сценарию Анастасии Кузнецовой, писавшей «Чик», «Иванько» и «Женщину в состоянии развода». 1982 год, у Артема (Артем Фадеев) есть роликовая доска и целая россыпь препятствий пубертата, которые обрушиваются на вчерашнего ребенка одним многообещающим летом. Мы решили вспомнить еще несколько фильмов о том, как заканчивается детство — и начинается долгая и какая-то жизнь.


«Унесенные призраками» (2001)

Последнее лето детства: пять с половиной фильмов о взрослении, которые пугают, удивляют и смешат

10-летняя Тихиро вместе с родителями переезжает в новый дом, но малознакомый маршрут заводит машину семейства в тупик. Дальше знакомых путей для девочки уже не будет. Сначала, миновав тоннель в стене, она вместе с мамой и папой окажется в загадочном поселении, где никого нет, но прилавки ломятся от яств. Затем, когда родители, набросившись на чужую еду, превратятся в свиней, местечко преобразится — и окажется жилищем духов, божеств и прочих мифических существ. Чтобы расколдовать простодушных предков и хоть как-то выжить в мире труда и магии, Тихиро устраивается на работу в купальню, которой руководит ведьма Юбаба. Это она превратила незваных гостей в исполинских поросей.

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«Унесенные призраками» — самый известный и обласканный призами фильм Хаяо Миядзаки, большого мастера по части историй взросления в рекордные сроки. Мир по ту сторону стены — зазеркалье зрелости, где все волшебно и удивительно, но в то же время — убедительно и безжалостно. В случае чего — не уволят, а заколдуют; если сулят золотые горы — то чтобы сожрать. Чистая производственная драма — но с мифологическим уклоном, фактурным начальством и буквально божественными клиентами. Для Японии нулевых, выходившей из пике экономического кризиса, сюжет вдвойне актуальный: новые реалии, как и подкравшаяся зрелость, не дают времени на раскачку. Даже если верить, что лето — законное время каникул и отпусков.

Читать Мини-гид по творчеству Хаяо Миядзаки
«Лабиринт Фавна» (2006)

Последнее лето детства: пять с половиной фильмов о взрослении, которые пугают, удивляют и смешат

Холодное лето 1944-го. Гражданская война в Испании закончилась наступлением диктатуры генерала Франко, а с партизанским движением на фоне Второй мировой борются безжалостно и хладнокровно. Юная Офелия (Ивана Бакеро) — приемная и не особо любимая дочь одного из таких карателей. Защитить девочку от кованного сапога истории может мистическая местная хтонь: обнаруженный в ночном лабиринте фавн сообщает, что та — дочь короля волшебной страны. Чтобы вернуться на родину, Офелии нужно пройти три испытания — и поспеть обязательно до полнолуния.

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Мрачное историческое фэнтези Гильермо дель Торо виртуозно питается от суровой эпохи и не менее брутальных народных поверий. «Лабиринт фавна» — и сказка о защитных механизмах детской психики, и гротескное сказание о попытках страны спасти свою измученную тиранией душу. Давящая палитра Франсиско Гойи, готические извивы недетских игр, отпечатывающийся в памяти раз и навсегда дизайн фантастических тварей — все это превращает взросление Офелии в настоящий хоррор, каким инициация и была для подростков мира. Недаром старые сказки — жестоки и кровавы, словно с младых когтей готовили детство к хищным вещам взросления. И все же Офелия сохраняет надежду — если не для себя, то для мира. Еще один важный урок суровой реальности: не каждому везет в ней оставаться главным героем.

Читать «Лабиринт фавна» и еще 9 фильмов, похожих на живописные полотна
«Гравити Фолз» (2012-2016)

Последнее лето детства: пять с половиной фильмов о взрослении, которые пугают, удивляют и смешат

Двойняшки Диппер и Мэйбл Пайнс приезжают на лето в местечко Гравити Фолз, где промышляет торговлей поддельными артефактами мистического их прадядя Стэн. Поначалу непоседы будут сами находить приключения на кепку и свитер, но вскоре маленький городок начнет распахивать перед ними свои секреты. Чудес хватит сторицей на всю оставшуюся жизнь.

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Уморительный хит Алекса Хирша с пометкой Disney Channel — чистый праздник непослушания и поп-культуры, отпраздновавший в этом году десятилетие. «Гравити Фолз» по первым сериям окрестили «Твин Пиксом» для самых маленьких — и в кой-то веки не промахнулись: здесь хватает странного, загадочного и волшебного, а сквозной сюжет с мириадами отсылок и обаятельных гэгов в итоге достигает масштаба практически планетарного. Главное, впрочем, случается, когда мир в безопасности, а все гномы, треугольники из другого мира и озерные чудовища уже не удивляют. Лето кончилось, а с ним — и чудеса, и детство. Какие-то несколько минут прощания после таких насыщенных приключений передают это чувство с документальной точностью. Впереди, конечно, еще много интересного, но все равно немного грустно.

Читать «Гравити Фолз» и другие лучшие мультсериалы XXI века
«Как меня зовут» (2014)

Последнее лето детства: пять с половиной фильмов о взрослении, которые пугают, удивляют и смешат

Саше (Александра Бортич) и Оле (Марина Васильева) — 17 лет, и от вступления во взрослую жизнь их отделяет самая малость. Возможно, первый секс и по-настоящему разбитое сердце. А может — знакомство с отцом (Константин Лавроненко), которого никогда не видела. Ради исторической встречи Саша и едет из Москвы на палящий крымский пляж, где живет отшельником ее биологический папа. В последний момент она пугается и затевает рискованную игру. Меняется с Олей личностями, как в сказке про принца и нищего: мол, это она Саша, дочь смурного Сергея, который как будто всю жизнь репетировал роль отстраненной отцовской фигуры.

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Полнометражный дебют Нигины Сайфуллаевой по одному из первых обжигающе живых сценариев Любови Мульменко в свое время наделал шуму откровенностью. В сюжетных изгибах, хлестких диалогах и постельных сценах. Однако эмоциональный вихрь «Как меня зовут» не аттракцион и не самоценен в отрыве от ядра пубертата и личности. Кто я? Как меня определяют гены и тело, характер и желания, обиды и восторги, синяки и откровения? Считается, что летние жаркие дни и удушающие ночи лучше всего способствуют прохождению этого человеческого ЕГЭ. Особенно если ему сопутствует какое-то символическое путешествие — к корням или на море. Правильных ответов, конечно, нет, но кое-какие — всегда найдутся.

Читать Рецензия на фильм «Как меня зовут»
«Проект Флорида» (2017)

Последнее лето детства: пять с половиной фильмов о взрослении, которые пугают, удивляют и смешат

Для шестилетней Муни (Бруклин Принс) обычный мотель во Флориде, населенный людьми не самой счастливой судьбы, — настоящий «Диснейленд». Есть телик, есть бассейн, есть аттракционы в виде чрезвычайных происшествий или просто странных выходок постояльцев. А если сегодня ничего не случилось — всегда можно инициировать веселье. Главное не лезть за словом в карман, как учит своим примером бойкая мамаша Хэлли (Брия Винайте). У жизни и комитета по опеке, впрочем, свои взгляды на детское счастье.

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Фильм Шона Бэйкера перенасыщен цветами, криками, событиями, хулиганством и неблагополучием как витрина магазина с б/у игрушками. Товары эти не будут рекламировать по телевизору: слишком уж пропитаны они индивидуальностью бывших хозяев, их насыщенной, но непростой судьбой. Шестилетняя Муни при всей хамоватой бойкости — классическая мечтательница, которая ждет, что однажды настоящий «Диснейленд» распахнет для нее свои ворота. Однако жизнь в социальном эксперименте, «проекте» Флорида заставит ее быстро понять экономику американской мечты, которая предпочитает, чтобы некоторые смотрели, но руками не трогали.

Читать Рецензия на «Проект Флорида»
«Гигант» (2019)

Последнее лето детства: пять с половиной фильмов о взрослении, которые пугают, удивляют и смешат

Шарлотта (Одесса Янг) заканчивает школу, и этот важный жизненный этап совпадает с годовщиной самоубийства матери. Вдобавок в округе орудует серийный убийца по прозвищу Гигант, который, кажется, намерен протянуть руки к девушке на грани нервного срыва. Лето — и без того душное — достигает состояния почти что тревоги в вакууме.

Полнометражный дебют Дэвида Рабоя — сгусток подростковой жути, который принимает очертания то аттракциона в виде НЛО, то загадочного исполина, то призрака матери, то просто стучит в висках, выворачивая душу без особого повода. Сюжет убедительно свит из фантазмов, воспоминаний и криминальных сводок, а чтобы зритель случайно не подхватил катарсис от чужих страданий — обрывается на полуслове. Впрочем, последний кадр — концентрат всех смутных тревог начинающей взрослой: не найти нормальную работу, остаться без любви, пойти по стопам матери, столкнуться с повседневным насилием. Слившись в исполинскую угрожающую тень, они будут преследовать Шарлотту всю оставшуюся жизнь. Такой вот подарок на память о детстве.

«Асфальтовое солнце» в кинотеатрах с 28 июля.


Алексей Филиппов
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Последнее лето детства: пять с половиной фильмов о взрослении, которые пугают, удивляют и смешат фотографии
Последнее лето детства: пять с половиной фильмов о взрослении, которые пугают, удивляют и смешат фотографии
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