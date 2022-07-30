Спасибо, посмотрю: июль. Ударная доза 70-х, Джейн Биркин, Тайка Вайтити и космос

На фоне вымирающего проката и проблем более глобального порядка продолжаем фиксировать для истории, что же удалось посмотреть — и все-таки полюбить — за минувший месяц, душный июль. В «Спасибо, посмотрю» мы пишем о том, что увидели впервые: здесь и премьеры, уже отрецензированные или оставшиеся без внимания, и даже классика, до которой не доходили руки в мирное время. Большая часть сеансов доступны для просмотра дома — на цифровых платформах (коронавирус не дремлет!), а также расширяет представление о том, что же попадает в сферу интересов редакции Кино-Театр.Ру.
ПРОКАТ
«Джейн глазами Шарлотты»
Фильм-портрет актрисы, певицы и иконы стиля 70-х Джейн Биркин
, снятый одной из ее дочерей, артисткой Шарлоттой Генсбур
, уже в названии явно намекает на документальную работу Аньес Вард
а «Джейн Б. глазами Аньес В.
» 1988 года — однин их самых необычных кинематографических портретов в истории. Новый фильм не только пытается приоткрыть трепетную и ранимую душу уже 75-летней мадам Биркин — красивой, нежной, несмотря на почтенный возраст, женщины. Но и в наибольшей степени становится для Генсбур необычным способом выйти на откровенный разговор с матерью и выразить ей свою любовь. Здесь много мягких и нежных разговоров на разные темы, без ярких красок и громких слов, воспоминаний, разглядывания и зачарованного любования матерью. Любителям четкости и выверенности биографических фильмов эта картина покажется несодержательной, но чувственности ей точно не занимать. (Е.В.)
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Рецензия на фильм «Джейн глазами Шарлотты»
ОНЛАЙН
«Чёрный телефон» (Peacock, Amazon Prime Video)
13-летний Финн живет в пригороде Денвера образца 1978-го. Вокруг — приятная теплая сепия, дарвинистская школьная иерархия, монохромные сериалы и атмосфера сдавливающего напряжения: некто похищает школьников, оставляя на месте преступление черные воздушные шары. Пропавших детей больше никогда не видели. Финн, спасаясь от буллинга одноклассников и гнева отца, так и не оправившегося от самоубийства жены, наслаждается тихим детством в компании сестры, старается не отсвечивать и, по возможности, не обращает внимания на расклеенные листовки с неизменной подписью «Видели этого мальчика?» Пока однажды не похищают его самого. «Черному телефону» от постановщика «Синистера
» Скотта Дерриксона
по наследству достался вайб «Оно
»: автор оригинала — Джо Хилл
, родной сын Стивена Кинга
. Однако Дерриксон пошел дальше Андреса Мускетти
: у него бытовое зло Итана Хоука
не прячется за клоунской CGI-мишурой, а прогорклая тоска денверской субурбии гуще, чем в безликом уездном Дерри. За мистической дымкой и фасадом аттракциона о серийном убийце скрываются простые, но компактно собранные параллели: классические истории взросления (прощание с детством — это когда хоронишь друзей) и столкновения с собственными травмами наслаиваются на круг насилия. У маньяка и юноши, кажется, идентичное происхождение, но истинная жертва — тот, кто не смог вырваться из цепких когтей абьюза прошлого. Напрашивается и внешняя параллель: Хилл ведь тоже не просто так заходит на папину территорию клоунов, детоубийц и воздушных шаров. (М.Б.)
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Стивен Кинг ушел из России — вспоминаем, что он сделал для нас
«Атака титанов». Сезон 4, часть 2 (Кинопоиск, Crunchyroll)
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Травма войны, ее последствия, психология нападающих и защищающихся… Создатели саги описали совершенно удивительный мир с его минусами, плюсами и особенностями, рассказали историю, в которой каждый увидит и отсылки к реалиям окружающей действительности, и отношение авторов к ситуации, но и составит свое мнение о персонажах. Четвертый сезон станет последним, но будет состоять не из двух, а трех частей — и вторая закончилась на безысходности ноте, с едва различимой надеждой. (Хотя непонятно, есть ли малейший шанс на надежду.) Хочется верить в любовь и в то, что сценаристы найдут выход. Неужели смерть всего живого станет неизбежным финалом? Или нет? (С.Е.)
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Обзоры финальных серий «Атаки титанов»
«Точка кипения» (Okko, IVI, Кинопоиск)
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Снятый одним кадром кулинарный триллер Фила Барантини
описывает беспокойную предрождественскую ночь шеф-повара Энди Джонса (Стивен Грэм
), которого заливает проблемами, как будто в ресторане пробоина. С сыном давно не виделся, продукты к смене не заготовил, из-за беспорядка на кухне — списали две звезды «Мишлен», к столу ожидается ресторанный критик, повара недовольно зарплатой и закипают от внутренних конфликтов, коллега-инвестор просит деньги обратно, а еще же и людей кормить. Энди везде не воспевает — в отличие от камеры, чью роль в этой нервозной свистопляске под скатертью британского благополучия нельзя охарактеризовать без спойлеров. Скажем так, она и должна все видеть — внимательно и беспристрастно. А делать свое дело хорошо — действительно непросто, благие намерения окружающих порой лишь подливают масла в огонь. (А.Ф.)
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Рецензия на фильм «Точка кипения»
«Наш флаг означает смерть» (Амедиатека, Kion, НВО)
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Новый комедийный сериал Дэвида Дженкинса
, сделанный при непосредственном участии Тайки Вайтити
. Во многом он повторяет манеру другого известного проекта новозеландца — «Чем мы заняты в тени
» — только вместо вампиров в нем действуют пираты. Тут — самые нелепые в мире морские разбойники. Эта уморительная, фарсовая пародия на пиратские фильмы рассказывает о жизни и приключениях богатого английского землевладельца Стеда Боннета (Рис Дарби
), бросившего жену, детей и комфортное существование ради приключений. Беда в том, что первый в мире «джентльмен-пират» не умеет грабить и убивать, ему мешает искреннее неприятие насилия и почти материнское заботливое отношение к экипажу — пестрой банде бездельников и неудачников. Команда, уставшая ждать настоящих злодеяний, в лицо смеется над его привычками одеваться с иголочки и избегать опасности, хотя и они не откажутся от ежевечерней сказки на ночь в исполнении капитана. Однажды на их корабль попадает легенда семи морей Черная Борода (Тайка Вайтити), который неожиданно сближается с пижонистым Боннетом. Внушавший страх всем морякам Черная Борода, в настоящее время испытывающий экзистенциальный кризис, учится у нового друга аристократическим манерам, параллельно давая ему уроки старого доброго безбашенного пиратства. (Е.В.)
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5 новейших фильмов, мультфильмов и сериалов о пиратах
«Последний выход: Космос» (Discovery+)
Документальный фильм Discovery+ — жесткое высказывание в пику космическим энтузиастам, мечтающим о скорой колонизации нашей звездной системы. Компания SpaceX буквально выступает одним из героев, когда речь заходит об опасности корпоратизации космического пространства. Ее рекламные ролики о марсианских городах очень романтично и однобоко показывают быт колонистов. На самом деле человечество, как бы грустно это ни было, все еще очень ограничено в своих возможностях. За пределами земной орбиты нас поджидают опасности, с которым мы пока неспособны эффективно бороться. И главная из них — сами люди. Режиссер Руперт Херцог
(сын того самого Вернера Херцога
) предлагает взглянуть на космическую индустрию без розовых очков. В объектив камеры попадают безумные романтики, строящие собственный космический корабль, энтузиасты-дауншифтеры, изображающие марсианскую жизнь в пустыне, и главные интересанты новой космической гонки — Илон Маск
, Джефф Безос
и Ричард Брэнсон
. Не только любовь к космическому продукту толкает их на миллионные инвестиции в ракетостроение. Херцог призывает: будьте осторожны с мечтой стать обитателем другой планеты. Пользуясь жаждой приключений, миллиардеры толкают вас в объятия неофеодализма — а как еще назвать ситуацию, когда вы будете заперты в консервной банке колонии за сотни миллионов километров от глотка свежего воздуха? Корпоративные города на Марсе ничем не будут отличаться от печально известных рабскими условиям труда центров сортировки Amazon. Только недовольному рабочему на Земле нельзя перекрыть кислород. А в космосе — запросто. (М.Г.)
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Подкаст о документальном кино: зачем смотреть и с чего начать
КЛАССИКА И ЗАБЫТОЕ
«Весенние перевертыши
» (1974)
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Григорий Аронов
, снявший впоследствии «Каникулы Кроша
» и «Неизвестного солдата
», экранизировал повесть Владимира Тендрякова
с юным дарованием Романом Мадяновым
в образе Дюшки Тягунова, разглядевшего в местном хулигане Саньке (Владимир Юрьев
) истинное и губительное зло. Взрослые не послушали 13-летнего мальчика, и эта глухота к чуткости его мироощущения чуть не обернулась трагедией. Картина, помимо блистательно исполненной роли Мадянова, наполнена прекрасными актерскими работами. Запоминаются Николай Гринько
в качестве строгого учителя, работающая врачом смертельно усталая мама Дюшки с лицом Ларисы Малеванной
и вечно влюбленный в жену Никита Богатов с комплексом неудачника, сыгранный Львом Дуровым
. А за кадром можно услышать голос Александра Демьяненко
, нашего любимого Шурика. (М.М.)
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Другие фильмы Григория Аронова
«Убийство смертью» (1976)
За десять лет до «Улики
», про которую мы уже рассказывали
, настольная игра Cluedo послужила основой для черной комедии, поставленной Робертом Муром
. Группа мошенников, прикидывающихся знаменитыми детективами, прибывает на ужин в странный особняк по приглашению некоего Лайонела Твэйна (его сыграл выдающийся писатель Трумэн Капоте
). Хозяин объявил, что в назначенный срок его убьют, и гости должны раскрыть имя виновника за солидное вознаграждение. И вот эти горе-детективы, напоминающие Сэма Спейда, Эркюля Пуаро, мисс Марпл, Чарли Чена и Ника Чарльза, пытаются выиграть вожделенный миллион долларов, иногда даже подозревая, что они втянуты в хитроумную игру. Как и в последующей адаптации, в данной версии представлен шикарный актерский состав: Питер Селлерс
, Питер Фальк
, Алек Гиннесс
, Эльза Ланчестер
, Дэвид Нивен
, Мэгги Смит
, Нэнси Уокер
, молодой Джеймс Кромвелл
и Айлин Бреннан
, которая потом засветилась и в «Улике». Однако каст мог быть еще мощнее, если бы в картину удалось завлечь Мирну Лой
и Кэтрин Хепбёрн
, но они, в конце концов, отказались. Изначально сценарист Нил Саймон
планировал раскрыть тайну дома при помощи Холмса и Ватсона, однако они помешали бы остальным персонажам, а потому отснятый с ними финал был вырезан из последующих версий фильма. Картина изобилует не только юмором, но и фокусами с пространством, трупами-обманками и всевозможными отсылками к классике детектива. А встречает всю эту ватагу проходимцев дверной звонок с криком Фэй Рэй
из оригинального «Кинг-Конга
». (М.М.)
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5 новых детективных комедий
«Властелин колец» (1978)
В 1970-х Ральф Бакши
был настоящим панком от мира мультипликации. Его андеграундные ленты вроде «Приключений кота Фрица
» или «Волшебников
» — явно не то, что вы бы хотели показать своим детям. Абсолютно неполиткорректный пошляк Бакши, однако, заработал в Голливуде реноме автора-визионера и очень смелого художника. После многолетних попыток ему удалось заполучить настоящий проект мечты — анимационную экранизацию «Властелина колец», производимую под крылом ныне почившей киностудии United Artists. Его версия, в первую очередь, удивляет своей изобретательностью. Миру Средиземья очень идет сказочная манера, роднящая проект Бакши с детскими мультфильмами Disney. Когда в акварельном мире хоббитов появляются жуткие назгулы, это действительно вызывает некоторую оторопь. Должно быть, из-за широко применяемой аниматорами технологии ротоскопирования, переносящей на целлулоидный лист частичку нашей реальности. Апогея этот прием достигает в разгар финальной битвы добра и зла, которая, благодаря свойственным миру мультфильмов художественным условностям, выглядит местами эмоциональнее, чем технически совершенный аналог из трилогии Питера Джексона
. Последний, кстати, не скрывает, что вдохновлялся работой Бакши при создании оскароносного эпоса
. (М.Г.)
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Как «Властелин колец» изменил кино
«Камертон» (1979)
Телевизионный фильм, поставленный Виленом Новаком
в духе классических картин «Доживем до понедельника
» и «Розыгрыш
», рассказывает о противостоянии молодой учительницы Клавдии Сергеевны (Елена Шанина
), добивающейся образцово показательного класса старшеклассников, и Лёши Кузьмина (Андрей Ташков
), пользующегося авторитетом у одноклассников. Интересно наблюдать в течение двух серий, кто же, в конце концов, победит: карьеристка, случайно заставившая старосту (Ирина Корытникова
) стучать на своих, или прямой и честный парень, знающий цену чести и достоинству. Шанина и Ташков безупречны, но запоминающиеся образы достались также Борису Сабурову
, сыгравшему опытного учителя Григория Сидоровича, Василию Фунтикову
, ставшему несчастливо влюбленным другом главного героя, Люсьене Овчинниковой
, пообещавшей устроить «хорошую жизнь» школе, потерявшей ученика, и Евгению Иванычеву
, чей образ отца актуален по сей день из-за своей склонности к коррупции. И, конечно, нельзя забыть художницу Лару в исполнении Полины Качуры
, чьи рисунки «сыграли» работы Нади Рушевой
, и первую красавицу класса Веру в исполнении Анны Надточий
. В фильме можно увидеть Евгения Герчакова
в качестве физрука, а также камео Александра Градского
, спевшего в пустом классе песню «Кроха». (М.М.)
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Лучшие фильмы Станислава Ростоцкого
«Старик Зет» (1991)
Воспев в «Акире
» бунтарскую мощь молодежного духа, Кацухиро Отомо
взялся за старость — тем более в конце XX века для Японии остро стоял вопрос работоспособного населения (многим компаниям даже пришлось поднять пенсионный возраст). В «Старике Зет» ученые изобретают «умную» кровать, которая должна обеспечить пожилых людей всем необходимым: лечить, кормить, подмывать, развлекать — в общем, мечта домоседа и Великого Нехочухи
. Все, однако, оказывается не так просто: испытуемый страдает, кровать обретает сознание, сердобольные волонтеры — студенты меда пытаются спасти пенсионера сначала от Минздрава, потом — от военных. В 80 минут утрамбовано одновременно слишком много и слишком мало (есть, например, три пенсионеров-хакеров), но примечателен фильм Отомо еще и тем, что работала над ним звездная команда аниматоров. Среди прочих — легендарный Сатоси Кон
и менее известный в режиссерской ипостаси Хироюки Окиура
, который вскоре сделает «Оборотней
». (А.Ф.)
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Подкаст о том, почему «Акира» — шедевр анимации
«В гостях у Элис» (2017)
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История, чье начало напоминает почти все мелодрамы и комедии: 40-летняя женщина (Риз Уизерспун
) с двумя дочками возвращается в отеческий дом после разрыва с мужем. Случайным образом там оказываются трое молодых людей, помогающих Элис по хозяйству и с детьми. Есть и романтическая линия. Конечно же, возникает на горизонте и муж… Вот только Элис это все уже не нужно. Она может со всеми поговорить, все разрулить в этом бардаке и выбрать себя, свои желания, мечты и детей. Ей удается построить гармонию внутри и вокруг. От фильма остается ощущение тепла, вдохновения и какого-то устойчивого благополучия. (С.Е.)
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