«Убойный монтаж», «Русалка и дочь короля» и еще 5 фильмов августа

Новая работа создателя «Артиста» Мишеля Хазанавичуса представляет собой ремейк японской комедии ужасов 2017 года «Зомби одним планом!». По сюжету начинающий режиссер (Ромен Дюрис) и не особо профессиональная съемочная группа подписываются на экспериментальный хоррор. Но во время съемок все идет наперекосяк — ведущая актриса неубедительно изображает ужас, ключевой актер напился, а на самих киношников внезапно нападают настоящие живые мертвецы. В фильме открытия 75-го Каннского международного кинофестиваля также заняты Беренис Бежо, Финнеган Олдфилд, Матильда Лутц и другие актеры.
Изабель Фурман вернулась к прославившей ее роли в приквеле популярного хоррора «Дитя тьмы», который снял в 2009-м Жауме Кольет-Серра. Зрителям поведают о том, как Лина, сбежавшая из эстонской психиатрической клиники, уезжает в Америку, где выдает себя за Эстер, пропавшую дочь богатой семьи. За постановку отвечает Уильям Брент Белл, а компанию Фурман составит Джулия Стайлз, запомнившаяся в качестве Люмен в «Декстере».
«Искусство кино» выпустит в повторный прокат классическую картину Андрея Кончаловского с Ией Саввиной в титульной роли. Режиссер создал свой шедевр в 1967 году, но в прокат он вышел только через 20 лет. К релизу издадут книгу «История Аси Клячиной. (Не)повторимая» под редакцией Станислава Дединского и Натальи Рябчиковой. Специальные показы пройдут в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске.
По словам Алексея Филиппова, североирландский документалист и киновед Марк Казинс решил за время пандемии отрефлексировать, а что же случилось с кино в 2010-х, как изменился подход — к технологиям, темам, жанрам и самому киноязыку. В 2011-м он выпустил 15-часовой цикл «История кино: Одиссея», в 2019-м — чуть более лаконичный фильм «Женщины, создающие кино». «Новое поколение» уместилось в 160 минут и представляет собой коллекцию любимых сцен Казинса, которые он демонстрирует в произвольном порядке, сопровождая гипнотизирующим и в меру тривиальным закадровым комментарием. Это фильм-эссе, номинально разбитый на несколько глав: о том, какие ленты раздвигали возможности жанров, какие ломали существующие конвенции, а также о новых — технологических, художественных и социальных — явлениях в мире оживших грез.
Пирс Броснан, Кая Скоделарио, Фань Бинбин, Бенджамин Уокер, Уильям Хёрт, Рэйчел Гриффитс и Пабло Шрайбер сыграли в экранизации романа Вонды Макинтайр «Луна и Солнце», поставленной Шоном Макнамарой. Это история воспитанницы монастыря Мари-Жозеф, всегда считавшей себя сиротой. Но оказалось, что ее отец жив и здоров, и это сам «Король-солнце» Людовик XIV. Очутившись во дворце, юная принцесса случайно находит подземное озеро. Там живет одинокая русалка, которую украли придворные чародеи. Они верят, что ее неисчерпаемый источник жизненных сил поможет королю стать бессмертным. Две девушки – пленница-русалка и его тайная дочь – становятся лучшими подругами. Но перед Мари-Жозеф встает непростой выбор — освободить русалку и дать ей возможность вернуться к детям, или спасти отца и обрести собственную семью.
Датский фантастический мультфильм об 11-летнем Аллане, вынужденном после развода родителей вместе с отцом переехать в незнакомый городок. В поисках новых друзей мальчик знакомится с ученым соседом. Тот уверен, что инопланетяне вот-вот прилетят на Землю, и никого лучше Аллана для первого контакта не найти. Вскоре тарелка «зеленого человечка» действительно терпит крушение на местном стадионе. Из нее появляется чудная девочка. И хоть между детьми возникает крепкая дружба, Аллан дает честное землянское отправить необычную гостью домой.
обсуждение >>