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«Убойный монтаж», «Русалка и дочь короля» и еще 5 фильмов августа

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31 июля 2022
Выбор редакции Кино-Театр.Ру

«Убойный монтаж», «Русалка и дочь короля» и еще 5 фильмов августа
фото: кадр из мультфильма «Гостья из космоса»

В последний летний месяц, помимо очередной порции повторных релизов, зрителей порадуют новое французское кино, приквел популярного хоррора и фэнтези с Пирсом Броснаном.



«Убойный монтаж» / Final Cut



Новая работа создателя «Артиста» Мишеля Хазанавичуса представляет собой ремейк японской комедии ужасов 2017 года «Зомби одним планом!». По сюжету начинающий режиссер (Ромен Дюрис) и не особо профессиональная съемочная группа подписываются на экспериментальный хоррор. Но во время съемок все идет наперекосяк — ведущая актриса неубедительно изображает ужас, ключевой актер напился, а на самих киношников внезапно нападают настоящие живые мертвецы. В фильме открытия 75-го Каннского международного кинофестиваля также заняты Беренис Бежо, Финнеган Олдфилд, Матильда Лутц и другие актеры.

Выход в прокат: 4 августа

Читать рецензию «Артист»: Кино говорит


«Дитя тьмы: Первая жертва» / Orphan: First Kill



Изабель Фурман вернулась к прославившей ее роли в приквеле популярного хоррора «Дитя тьмы», который снял в 2009-м Жауме Кольет-Серра. Зрителям поведают о том, как Лина, сбежавшая из эстонской психиатрической клиники, уезжает в Америку, где выдает себя за Эстер, пропавшую дочь богатой семьи. За постановку отвечает Уильям Брент Белл, а компанию Фурман составит Джулия Стайлз, запомнившаяся в качестве Люмен в «Декстере».

Выход в прокат: 11 августа

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«История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж»



«Искусство кино» выпустит в повторный прокат классическую картину Андрея Кончаловского с Ией Саввиной в титульной роли. Режиссер создал свой шедевр в 1967 году, но в прокат он вышел только через 20 лет. К релизу издадут книгу «История Аси Клячиной. (Не)повторимая» под редакцией Станислава Дединского и Натальи Рябчиковой. Специальные показы пройдут в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске.

Выход в прокат: 11 августа

Смотреть онлайн «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж»


«История кино: новое поколение» / The Story of Film: A New Generation



По словам Алексея Филиппова, североирландский документалист и киновед Марк Казинс решил за время пандемии отрефлексировать, а что же случилось с кино в 2010-х, как изменился подход — к технологиям, темам, жанрам и самому киноязыку. В 2011-м он выпустил 15-часовой цикл «История кино: Одиссея», в 2019-м — чуть более лаконичный фильм «Женщины, создающие кино». «Новое поколение» уместилось в 160 минут и представляет собой коллекцию любимых сцен Казинса, которые он демонстрирует в произвольном порядке, сопровождая гипнотизирующим и в меру тривиальным закадровым комментарием. Это фильм-эссе, номинально разбитый на несколько глав: о том, какие ленты раздвигали возможности жанров, какие ломали существующие конвенции, а также о новых — технологических, художественных и социальных — явлениях в мире оживших грез.

Выход в прокат: 11 августа

Читать Трудно отличить реальное небо от воображаемого: 6 новейших документальных фильмов о человеке и истории


«Русалка и дочь короля» / The King's Daughter



Пирс Броснан, Кая Скоделарио, Фань Бинбин, Бенджамин Уокер, Уильям Хёрт, Рэйчел Гриффитс и Пабло Шрайбер сыграли в экранизации романа Вонды Макинтайр «Луна и Солнце», поставленной Шоном Макнамарой. Это история воспитанницы монастыря Мари-Жозеф, всегда считавшей себя сиротой. Но оказалось, что ее отец жив и здоров, и это сам «Король-солнце» Людовик XIV. Очутившись во дворце, юная принцесса случайно находит подземное озеро. Там живет одинокая русалка, которую украли придворные чародеи. Они верят, что ее неисчерпаемый источник жизненных сил поможет королю стать бессмертным. Две девушки – пленница-русалка и его тайная дочь – становятся лучшими подругами. Но перед Мари-Жозеф встает непростой выбор — освободить русалку и дать ей возможность вернуться к детям, или спасти отца и обрести собственную семью.

Выход в прокат: 11 августа


«Гостья из космоса» / Lille Allan — den menneskelige antenne



Датский фантастический мультфильм об 11-летнем Аллане, вынужденном после развода родителей вместе с отцом переехать в незнакомый городок. В поисках новых друзей мальчик знакомится с ученым соседом. Тот уверен, что инопланетяне вот-вот прилетят на Землю, и никого лучше Аллана для первого контакта не найти. Вскоре тарелка «зеленого человечка» действительно терпит крушение на местном стадионе. Из нее появляется чудная девочка. И хоть между детьми возникает крепкая дружба, Аллан дает честное землянское отправить необычную гостью домой.

Выход в прокат: 25 августа

Читать Второй «Аватар», четвертый «Тор» и экранизация Borderlands: 30 интригующих фантастических фильмов 2022 года


«Дорз» / The Doors



Еще одна классическая лента на большом экране. На сей раз это двухчасовой биографический клип Оливера Стоуна о Джиме Моррисоне и его легендарной группе «Дорз». Культового вокалиста сыграл сильно похожий на него Вэл Килмер, да и остальной актерский состав впечатляет до сих пор: Мэг Райан, Кайл Маклахлен, Фрэнк Уэйли, Кевин Диллон, Билли Айдол, Майкл Мэдсен, Кэтлин Куинлэн, Майкл Уинкотт, Мими Роджерс, Дженнифер Рубин, Криспин Гловер, Деби Мазар, Дженнифер Тилли и сам режиссер. This is the end.

Выход в прокат: 25 августа

Смотреть онлайн «Дорз»



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Макс Милиан
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обсуждение >>
№ 1
_elen_black_   31.07.2022 - 16:40
Август нас неплохо порадует новыми кинопремьерами, причем с разнообразными жанрами. Спасибо за подборку горячих новинок. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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