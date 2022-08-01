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Смотреть онлайн: «Песочный человек», «Дом Дракона» и «Женщина-Халк»

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1 августа 2022
Самые ожидаемые интернет-релизы августа по версии Кино-Театр.Ру


«Песочный человек» / The Sandman



Сериал по мотивам одноименного комикса Нила Геймана рассказывает о повелителе снов Морфее (Том Стёрридж), попавшем в плен к оккультистам. Спустя век ему удается бежать, но за это время мир сильно изменился, и герою предстоит вернуть былую силу и возродить свое царство. Морфей – один из семи представителей расы Великих, наделенных абсолютной властью в рамках своей сферы. Помимо него есть Страсть, Страдание, Судьба, Сумасшествие, Сокрушение и Смерть.

Премьера: 5 августа
Платформа: Netflix


«Удача» / Luck



Анимационное приключение самой невезучей девочки в мире Сэм Гринфилд. Оказавшись в волшебной Стране Удачи, она объединяется с населяющими ее существами, чтобы вернуть себе везение.

Премьера: 5 августа
Платформа: Apple TV+


«Закрыть гештальт» (1 сезон)



Комедийный проект с элементами мистики в духе сериала «Вне себя», где главный герой тоже получает дар видеть призраков, которых что-то держит на земле. В проекте Максима ПежемскогоПроект “Анна Николаевна”») главным героем оказывается менеджер автосалона (Александр Ильин-младший), чудом выживший после падения с 20 этажа. В больничной палате его навещает не только жена, сообщающая о разводе, но и покойная свекровь (Юлия Ауг) – своенравная теща просит помочь ей «закрыть гештальт», чтобы спокойно вознестись на небеса. Однако на этом видения мужчины не заканчиваются, и в каждом эпизоде его ждет новая неупокоенная душа – например, его отец в исполнении Дениса Власенко.

Премьера: 11 августа
Платформа: Okko, а также Кинопоиск (по подписке «Плюс»)


«Женщина-Халк: Адвокат» / She-Hulk: Attorney at Law



Новый марвеловский сериал посвящен кузине Брюса Бэннера (Марк Руффало) — адвокату Дженнифер Уолтерс (Татьяна Маслани). После переливания крови брата она получает его сверхспособности, трансформируясь в женскую версию Халка во время стрессовых ситуаций. Дженнифер предстоит научиться управлять этим даром, продолжая параллельно работу в недавно созданном Отделе по правам сверхлюдей.

Премьера: 17 августа
Платформа: Disney+


«Стая» (1 сезон)

Смотреть онлайн: «Песочный человек», «Дом Дракона» и «Женщина-Халк»
фото: Бэкстейдж сериала «Стая» / Пресс-служба more.tv

Соцработница Рита (Агата Муцениеце) решает устроить эксперимент, отправившись с юными правонарушителями в экстремальный поход, во время которого происходит убийство. Подростки не надеются на справедливый суд и бегут в горы вместе с Ритой в качестве заложницы. Ее муж (Макар Запорожский) отправляется на поиски группы, в ходе чего ему открывается неожиданные подробности о возлюбленной и их браке.

Премьера: 18 августа
Платформа: more.tv, а также Кинопоиск (по подписке «Плюс Мульти» c more.tv)


«Дом дракона» / House of the Dragon (1 сезон)



Проект расскажет о членах королевской династии Таргариенов, которые начнут борьбу между собой за Железный Трон — за 200 лет до событий оригинального сериала. Образ короля Визериса примерил Пэдди Консидайн, Эмма Д’Арси сыграла его дочь Рейниру, Мэтт Смит исполнил роль принца Деймона Таргариена, младшего брата Визериса, а Рис Иванс перевоплотился в Отто Хайтауэра, правую руку короля. Также в проекте снялись Оливия Кук, Ив Бест и Соноя Мидзуно. В основу сюжета легла книга Джорджа Мартина «Пламя и кровь».

Премьера: 21 августа
Платформа: HBO Max, с 22-го — Амедиатека, а также Кинопоиск (по подписке «Плюс Мульти» с Амедиатекой)


«Пациент» / The Patient (1 сезон)

Смотреть онлайн: «Песочный человек», «Дом Дракона» и «Женщина-Халк»

Психотерапевт (Стив Карелл) оказывается в плену у серийного убийцы с необычным запросом — обуздать его желание убивать. Чтобы выжить, ему предстоит разобраться в прошлом пациента и заодно разрешить собственные проблемы.

Премьера: 30 августа
Платформа: Hulu


«Зверобой» (1 сезон)

Смотреть онлайн: «Песочный человек», «Дом Дракона» и «Женщина-Халк»

Московский следователь Олег Хлебников (Павел Чинарев) при задержании убивает серийного педофила, оказавшегося медийной фигурой. Чтобы замять скандал, смерть называют несчастным случаем, а Хлебникова высылают в полузаброшенный моногород, где пропадают маргиналы и негодяи, но местные предпочитают этого не замечать. Герой начинает расследование и обнаруживает след серийного убийцы, который всегда оставляет цветы зверобоя на месте преступлений.

Премьера в августе
Платформа: PREMIER


Что еще смотреть онлайн

«Главная роль» — 2 августа, IVI и Кинопоиск
«Псы резервации» (2 сезон) — 3 августа, FX
«Бивис и Баттхед» — 4 августа, Paramount+
«13 жизней» — 5 августа, Amazon Prime Video
«Дылды» (3 сезон) — 8 августа, more.tv и Кинопоиск
«Новенькие» (3 сезон) — 10 августа, START
«Я есть Грут» (1 сезон) — 10 августа, Disney+
«Дневная смена» — 12 августа, Netflix
«Пять дней после катастрофы» (1 сезон) — 12 августа, Apple TV+
«Время для себя» — 26 августа, Netflix
«Самаритянин» — 26 августа, Amazon Prime Video
«Засланец из космоса» (2 сезона) – август, Кинопоиск

Маша Бороденко
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Юлия АугДенис ВласенкоМакар ЗапорожскийАлександр Ильин (младший)Стив КареллТатьяна МасланиАгата МуцениецеМаксим ПежемскийМарк РуффалоПавел Чинарёв
фильмы
13 жизнейБивис и Батт-Хед уделывают ВселеннуюВремя для себяГлавная рольДневная сменаДом драконаДылды-3Женщина-ХалкЗакрыть гештальтЗасланец из космосаЗверобойНовенькиеПациентПесочный человекПроект «Анна Николаевна»Псы резервацииПять дней после катастрофыСамаритянинСтаяУдачаЯ есть Грут

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1 августа ушла из жизни балетмейстер Мира Кольцова.

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