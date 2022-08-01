Смотреть онлайн: «Песочный человек», «Дом Дракона» и «Женщина-Халк»

Сериал по мотивам одноименного комикса Нила Геймана рассказывает о повелителе снов Морфее (Том Стёрридж), попавшем в плен к оккультистам. Спустя век ему удается бежать, но за это время мир сильно изменился, и герою предстоит вернуть былую силу и возродить свое царство. Морфей – один из семи представителей расы Великих, наделенных абсолютной властью в рамках своей сферы. Помимо него есть Страсть, Страдание, Судьба, Сумасшествие, Сокрушение и Смерть.
Комедийный проект с элементами мистики в духе сериала «Вне себя», где главный герой тоже получает дар видеть призраков, которых что-то держит на земле. В проекте Максима Пежемского («Проект “Анна Николаевна”») главным героем оказывается менеджер автосалона (Александр Ильин-младший), чудом выживший после падения с 20 этажа. В больничной палате его навещает не только жена, сообщающая о разводе, но и покойная свекровь (Юлия Ауг) – своенравная теща просит помочь ей «закрыть гештальт», чтобы спокойно вознестись на небеса. Однако на этом видения мужчины не заканчиваются, и в каждом эпизоде его ждет новая неупокоенная душа – например, его отец в исполнении Дениса Власенко.
Премьера: 11 августа
Платформа: Okko, а также Кинопоиск (по подписке «Плюс»)
Новый марвеловский сериал посвящен кузине Брюса Бэннера (Марк Руффало) — адвокату Дженнифер Уолтерс (Татьяна Маслани). После переливания крови брата она получает его сверхспособности, трансформируясь в женскую версию Халка во время стрессовых ситуаций. Дженнифер предстоит научиться управлять этим даром, продолжая параллельно работу в недавно созданном Отделе по правам сверхлюдей.
фото: Бэкстейдж сериала «Стая» / Пресс-служба more.tv
Соцработница Рита (Агата Муцениеце) решает устроить эксперимент, отправившись с юными правонарушителями в экстремальный поход, во время которого происходит убийство. Подростки не надеются на справедливый суд и бегут в горы вместе с Ритой в качестве заложницы. Ее муж (Макар Запорожский) отправляется на поиски группы, в ходе чего ему открывается неожиданные подробности о возлюбленной и их браке.
Премьера: 18 августа
Платформа: more.tv, а также Кинопоиск (по подписке «Плюс Мульти» c more.tv)
Проект расскажет о членах королевской династии Таргариенов, которые начнут борьбу между собой за Железный Трон — за 200 лет до событий оригинального сериала. Образ короля Визериса примерил Пэдди Консидайн, Эмма Д’Арси сыграла его дочь Рейниру, Мэтт Смит исполнил роль принца Деймона Таргариена, младшего брата Визериса, а Рис Иванс перевоплотился в Отто Хайтауэра, правую руку короля. Также в проекте снялись Оливия Кук, Ив Бест и Соноя Мидзуно. В основу сюжета легла книга Джорджа Мартина «Пламя и кровь».
Премьера: 21 августа
Платформа: HBO Max, с 22-го — Амедиатека, а также Кинопоиск (по подписке «Плюс Мульти» с Амедиатекой)
Психотерапевт (Стив Карелл) оказывается в плену у серийного убийцы с необычным запросом — обуздать его желание убивать. Чтобы выжить, ему предстоит разобраться в прошлом пациента и заодно разрешить собственные проблемы.
Московский следователь Олег Хлебников (Павел Чинарев) при задержании убивает серийного педофила, оказавшегося медийной фигурой. Чтобы замять скандал, смерть называют несчастным случаем, а Хлебникова высылают в полузаброшенный моногород, где пропадают маргиналы и негодяи, но местные предпочитают этого не замечать. Герой начинает расследование и обнаруживает след серийного убийцы, который всегда оставляет цветы зверобоя на месте преступлений.
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