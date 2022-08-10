Планета бурь: Питчинг дебютных игровых проектов в министерстве культуры РФ

Министерство культуры РФ опубликовало результаты очной защиты дебютных игровых проектов, претендующих на получение государственной субсидии в 2022 году. Всего на питчинге было представлено ХХ проектов, из них восемь боролись за место в списках на 100%-ое финансирование. Это фильмы, режиссерами-постановщиками которых являются выпускники федеральных государственных образовательных организаций. Авторы остальных проектов доказывали свое право получить субсидию, равную 70% общего бюджета. Рассказываем обо всех по порядку. Проекты, получившие финансирование, расположены в порядке упоминания в протоколе, проекты, не получившие субсидию — в алфавитном порядке.
Черная комедия и роуд-муви на тему взаимоотношения отцов и детей. Тридцатилетняя Жанна возвращается из Москвы в небольшой провинциальный город на похороны отца, с которым не общалась с детства. Отец бросил их с матерью, а теперь его некому похоронить. Труп отца начинает разговаривать с женщиной. Она совершает поездку в места своего детства и постепенно понимает, что она простила отца. В ролях предположительно Лена Тронина, Павел Майков, Никита Кологривый. В фильме прозвучат песни Найка Борзова, Тани Булановой и других исполнителей из ранних 90-х.
Лицей искусств ошарашен известием о суициде старшеклассницы. Класс, зная причину, решает хранить молчание, мать девочки Альбина ищет виновного. Алиса, одноклассница погибшей, борется с чувством вины и теряет голос. Подозрения следствия падают на одного из одноклассников, а его интересы в суде берется защищать Виктория, мать Алисы, известный в городе адвокат. Между матерью и дочерью начинается конфликт. Виктории приходится вызвать дочь на допрос. В ролях Евгения Дмитриева, Дмитрий Лысенков, Александр Робак. Главный референс – «Ида» Павла Павликовского.
«Лапин», Продюсерский центр «СПбГИКиТ-Дебют»
Режиссеры — выпускники СПбГИКиТ Владислав и Анастасия Краснослободцевы, автор сценария Анна Петрова, худрук Светлана Мельникова, продюсеры Наталья Горина, Антон Смирнов
Психологическая подростковая драма. Юный Валя Лапин переезжает в небольшой город Ленинградской области из Москвы. Он с трудом терпит новую школу и чуждую обстановку, к тому же на него обрушивается развод родителей. Отец уезжает в Канаду. Парень занимается бегом, спорт для него – желание уйти от реальности, но в конце концов ему придется ее принять. Авторы надеются, что у них получится история о взрослении с жизнеутверждающим финалом.
Фильм основан на реальных событиях, рассказывающих последних днях жизни императорского кавалергарда Георгия Михайловича Осоргина, которые он провёл со своей женой Линой, приехавшей к нему на последнее свидание в один из крупнейших во времена СССР исправительно-трудовой лагерь на территории Соловецких островов. Действие происходит осенью 1929 года. Лина из дворянского рода Голицыных, прибывающая в лагерь, не знает, что после ее отбытия супруг будет расстрелян. Супруги проводят вместе три дня. В главных ролях снимутся Антон Риваль и Елизавета Янковская. Оператор Александр Симонов. В качестве музыкальной темы в фильме прозвучат русские романсы, перезаписанные под современный электронный бит.
Режиссерский дебют известного оператора Владислава Опельянца, отмеченного призом Высшей Технической Комиссии 74-го Каннского кинофестиваля за «Петровых в гриппе». По сюжету в перестрелке во время праздника дождя в небольшом мексиканском городе от рук полицейского гибнет ребенок. Прилетевшая из заснеженной северной глубинки Мария, мать Александра, ищет сына, но не находит, все глубже погружаясь в пучину яркой и беспощадной изнанки мексиканских трущоб. Это история, вдохновленная реальными событиями 2012 года, когда в Мексике погиб акробат Антон Алферов, представляет собой жестокий и трогательный путь матери – от тревоги и отчаяния к духовному перерождению. В качестве кинематографических референсов авторы выделяют «Город бога», «Вавилон», «Сука любовь». Съемки пройдут в Мексике. Бюджет копродукционной ленты оценивается в 200 миллионов рублей.
«Папа умер в субботу», Кинокомпания «Глобус-Фильм»
Режиссер и автор сценария Зака Абдрахманова, худрук Борис Хлебников, продюсеры Наталья Смирнова и Сергей Сельянов
Драма о похоронах неоднозначного человека в Казахстане. Почтить его память собираются множество людей, многие из которых видят друг друга впервые. Для одних детей он почти святой, для других – монстр, главный кошмар детства и жизни. Сюжет основан на реальном опыте постановщицы Заки Абдрахмановой – выпускницы школы Марины Разбежкиной и сценаристки сериала «Пингвины моей мамы». Среди референсов – «Маленькая мисс Счастье» и «Король Стейтен-Айленда». Производством проекта займется компания СТВ, бюджет составляет 75 млн рублей.
Этническая драма от жителей республики Алтай, основанная на легенде. История о вражде юноши и бая, которые любили одну девушку. Семья юноши была истреблена, остались только два ребенка, которые стали волками. Эти дети – главные герои притчи, воют, а их звериный вой – это во нового времени, будущих страшных трагедий. Визуальные референсы – работы современного китайского художника Ai Xuan. Съемки начнутся весной 2023 года в Алтайском крае. В ролях снимутся местные актеры.
фото: проект "Волки"
«Ровесник», АЙЛЕМ
Режиссер и автор сценария Федор Кудрявцев, худрук Сергей Комаров, продюсер Игнатий Шестаков
Молодой парень Гриша – неудачник и безынициативный раздолбай, но есть одна идея, которую он хочет довести до конца. Более 20 лет назад два друга основали успешный стартап на заре российского интернета: первого мужчину убили, а второй бесследно исчез. Именно в расследование этой истории в наши дни погружается Гриша: он изучает материалы прошлых лет, встречается и записывает интервью с участниками тех событий. Прежде, чем узнать правду, парень научится относиться к собственным проблемам, как к приключениям. У героев картины есть реальные прототипы. В прошлом году Кудрявцев и Шестаков сняли документальный проект «Ничего личного» о рынке персональных данных в интернете, в полном метре они продолжат исследовать сложный и самобытный путь рунета. В фильме будут вставки от первого лица. В фрагментах, стилизованных под записи VHS 20-летней давности, артистов будут омолаживать с помощью технологии deepfake. Планируется воссоздать реальные локации Москвы, включая казино «Метелица». За визуальную часть будет отвечает оператор «Быка» Глеб Филатов. Цифровой релиз фильма состоится в онлайн-кинотеатре Okko.
Сюжет основан на реальной истории уфимского дворника Юрия Ветлугина (Кирилл Кяро ), неожиданно ставшего фотомоделью и героем сети. В фокусе окажется не только Юрий, но и фотограф Рома, который одним снимком превратил дворника c 3-й группой инвалидности в знаменитость. Рома убежден, что Балабанов — главный враг современного человека, потому что сила уже давно не в правде, сегодня никто не хочет быть самим собой, и фотограф легко сделает из тебя другого человека. Именно так Рома и поступает с обычным дворником Юрой и устраивает ему фотосессию в стиле GQ. Решив финансовые и бытовые проблемы мужчины, Рома делает из Юры «брендового человека», хотя тому совершенно не нужна была какая-то слава. В качестве референса отмечена лента «1+1».
Ведущую роль в научно-фантастическом фильм исполнит Артем Быстров. Прототипом главного героя станет советский режиссер Павел Клушанцев, который считается основоположником мировой научной кинофантастики. Сюжет основан на истории создания киноленты Клушанцева «Планета бурь», вышедшей в прокат в 1961-м — в год первого полета человека в космос. В фильме будут две повествовательные линии: первая посвящена съемкам картины, а вторая связана с фантастическими мирами, которые представляет себе главный герой, размышляя, какой может быть жизнь на других планетах. Основной конфликт заключается в противостоянии главного героя мнению коллег по цеху и научного сообщества, утверждающего, что его мечты не имеют научного обоснования. Во время производства планируется совмещение современных технологий кинопроизводства и приемов, придуманных самим Клушанцевым. Заявленный бюджет «Планеты» составляет 72 млн рублей.
Фильм о человеке с синдромом Дауна, открывшем для себя возможность реализовать свою мечту, и о родителях, которые душат детей любовью и не дают им спокойно жить и реализоваться. Жизненные обстоятельства заставляют мать главного героя нанять ему сиделку, которая воспринимает героя как обычного самостоятельного человека, чего никак не понимает и не принимает сама родительница. Главную роль исполнит профессиональный актер Григорий Данишевский, живущий, как и его персонаж, с синдромом Дауна. Среди референсов — «День восьмой», «Особенные», «Арахисовый сокол».
Высокогорное село в Северной Осетии, 1942 год, два мальчика ждут возвращения отца и подговаривают почтальона, такого же мальчишку, прятать похоронки, видя, какое воздействие они оказывают на жителей. Задача – показать столкновение традиционного уклада и войны, разрушающей человеческие судьбы. Военные события останутся за кадром, война будет присутствовать в жизни героев как эхо. По жанру фильм — драма с элементами мистики. Референсы: «Иваново детство», «Тайная жизнь».
«Вы меня видели?», Студия +1
Режиссер и автор сценария Екатерина Волкова, худрук Михаил Кричман, продюсер Игорь Капустин
Драма о семье, в которой пропал ребенок, младшая дочь. Проходит полтора года, и мать обманом везет всех в Санкт-Петербург, все еще надеясь отыскать девочку. Но впереди родню ждет еще одна трагедия — старшая сестра сбегает от родителей, не чувствуя их любви и внимания. Фильм поднимет не только тему потери близких, проживания траура и вины, но и необходимости принять неизбежное — не ради мертвых, но живых. Кричман назвал сценарий визуальным. Референсы: «Купе №6», «Аритмия», «Три билборда на границе Эббинга, штат Миссури». Бюджет фильма 65 млн рублей.
Романтическая комедия и роудмуви. Действие начнется в Перми и закончится в Екатеринбурге. Главной героине Даше 28 лет. Она замужем за одноклассником и работает в Минкультуры Пермского края, очень любит свою должность и знает всех местных деятелей культуры. Однажды Даша отправляется в командировку по селам края, на фестивальную неделю. Ревнивый муж отправляет с ней 17-летнего брата, и их совместная поездка меняет жизнь героини. Авторы планируют сделать красочный фильм, раскрывающий красоту Пермского края и особенности его культуры. Заявленный бюджет фильма составляет 64,5 млн рублей.
ПРОЕКТЫ ВЫПУСКНИКОВ ФЕДЕРАЛЬНЫЗ ВУЗОВ, ОСТАВЛЕННЫЕ В РЕЗЕРВЕ
«Сахарный человек», МАРС МЕДИА ЭНТЕРТЕЙНМЕНТ
Автор сценария и режиссер — выпускница ВГИКа Яна Чиж, худрук Юрий Быков, продюсеры Рубен Дишдишян, Лариса Блажко
Республика Башкортостан, поселок у Сахарного завода. 17-летний Олег и 9-летняя Ася попадают в детский дом, откуда их забирает старшая сестра Женя. Олег хочет увезти младшую сестру из поселка, для этого ему надо заработать много денег. Он устраивается на работу к местной криминальной группировке в шиномантаж. Его хозяин — ухажер Жени. Когда в отсутствии других работников туда приходят бандиты и забирают одну из машин, Олег оказывается должен много денег. Фильм жесткий, реалистичный. Референсы «Тело Христово», «Отрочество».
«На этой земле», ТПО «РОК»
Режиссер и автор сценария Выпускница ВГИКа Рената Джало, худрук и продюсер Алексей Учитель
Черно-белая притча, герой которого по имени Бескрылый — русский Икар, беглый провинившийся человек. Бессознательно он стремится летать, чтобы выйти за границы своих возможностей. Другая героиня – юная девушка Двойнятка, она пытается найти сестру-близняшку, с которой ее разлучили. Их встреча с Бескрылым станет поворотным событием для обоих. В числе прочих персонажей, населяющих этот мир, – шепчущие, бормочущие старухи, рассказывающие уютные, чудесные сказки, но сеющие предубеждения и страхи, балаганщики, путешествующие по свету с разными диковинками. Режиссер ориентируется на творчество Альберта Серры, Киры Муратовой и Алексея Германа-старшего. Бюждет картины 60 млн рублей.
Подростковая драма с Аней Патокиной в главной роли. Люба переходит в новую школу и устраивает эксперимент – сделать непримиримых врагов лучшими друзьями. Хулиган Гриша и «ботаник» Тарас ходят на свидания с Любой втроем. Роли парней сыграют предположительно Тарас Шевченко и Александр Коромыслов. Три главные темы фильма: первая любовь, буллинг, отношения отцов и детей. Референсы: «Куколка», «Класс коррекции», «Все умрут, а я останусь».
фото: проект "Сумма квадратов катетов"
«Нерожденный», ШНДЗГН
Режиссер Мария Рейзен, автор сценария Сергей Шумаков, худрук Владимир Хотиненко, продюсер Георгий Лордкипанидзе
Действие происходит в 1993 году и начинается с репортажа о загадочной смерти народного артиста, который снимался в фильме о Борисе Годунове. Судьба страны и судьба незаконченного фильма драматическим образом переплетаются у Останкинского телецентра в ночь с 3 на 4 октября 1993г. В картине будет две реальности, две смуты. В главной роли Александр Балуев, который сыграет реального Годунова и актера, исполняющего его роль. Замысел фильма вырос из читки «Бориса Годунова» и размышлений о том, как сегодня можно рассказать драму Пушкина, в которой зашифрованы ключи к сегодняшней истории.
Нулевые. Зима. Урал. Старшеклассника избивают на улице, после чего он умирает. Мать находит его дневник и только после смерти сына начинает понимать его мечты и цели. Отец одержим местью и ищет убийц. Родители по-разному переживает случившуюся трагедию. Отец – через насилие, мать – через милосердие. Александр Робак подтвердил свое участие в проекте, а Виктория Исакова ведет переговоры. За визуальную часть будет отвечать оператор Антон Громов. Режиссер Николай Ларионов, продюсер «Т-34» и выпускник ВСКР, планирует снимать фильм у себя на родине в Магнитогорске. Референсы: «Комната сына», «Три цвета: Синий», «Кроличья нора».
Театральный режиссер Антон Бутаков снимает по пьесе, которую он поставил в Екатеринбургском театре ЦСД. Главный герой Веня – ровесник ХХ века, он не участвовал ни в одном крупном событии и, созерцая прошедший век, задумывается о смысле своей жизни. Фильм камерный. Локация – одна квартира в Санкт-Петербурге, которая все время меняется: то становится веселой и коммунальной, то пустынной в 40-х... В одном из военных эпизодов Веня спасает мальчика, но он так и не узнает, что это — будущий поэт Иосиф Бродский. Кастинг закончен. Оператором на проекте будет работать Андрей Найденов.
Драма о прощении, главные роли играют Юрий Кузнецов и Алексей Филимонов. Сценарий основан на реальной истории, начавшейся с переписки парня, убившего девушку, и отца убитой. Иван выходит из тюрьмы, а Георгий приглашает его с ним жить. Односельчане не понимают и не поддерживают такой поступок, тем более, что в поселке пропадает еще одна девушка, и подозрение падает на Ивана. В фильме, который будет снят в реалистическом ключе, поднимается не только тема личного прощения, но и нежелания общества прощать другого.
Психологический детектив. Ира и две ее сестры отмечают в загородном доме день рождения ириного сына, но в тот же вечер мальчик пропадает. Начинаются поиски – это детективная часть картины. Но когда мальчика находят, оказывается, что мать сама завела ребенка в лес. И она не помнит этого. Ключ к проблемам памяти хранится в прошлом, в общем детстве трех сестер. Главную роль исполнит Дарья Мельникова. Съемки намечены следующим летом в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Референсы: «Помни», «Остров проклятых».
Трагикомедия о подростках. Сценарий — некая аллюзия к фильму «Достучаться до небес». Герои – смертельно больные мальчик и девочка, которые знакомятся в больнице и сбегают. Далее — классический роуд-муви, путешествие к морю, правда не к теплому, а на север, из Москвы в Мурманск. В фильме, возможно, снимется Владимир Вдовиченков или Федор Лавров, с обоими ведутся переговоры.
Радист Сашка и его друг-электрик Игорь приезжают в глухую алтайскую деревню, чтобы подключить сотовую вышку связи. Там они сталкиваются с суеверными и эксцентричными местными жителями, которые протестуют против облучения и технологий 5G. Ситуацию усложняется тем, что Сашка – рептилоид под прикрытием, чья цель – подчинить сознание всех землян. Комедия расскажет о том, как трудно порабощать сознание людей, и о том, что любовь может разрушить инопланетный заговор. Среди референсов – «Горько!», «Холоп», «Не смотрите наверх».
История о втором шансе, второй жизни, загадочных необъяснимых чувствах и возможности вновь обрести любовь. Главной героине пересадили сердце, и вместе с новым органом у нее появились новые чувства и ощущения. Ей стали часто сниться сны, в которых она видит незнакомого человека, испытывая к нему очень сильное чувство любви. А еще она узнала, что он существует на самом деле, – но ей известны только его имя и музыка, которую он пишет. Постановщик Григорий Калинин также поработает на проекте актером и режиссером монтажа. Более 20 лет он занимается электронной музыкой и хочет использовать это в фильме, показав процесс ее записи. В названии проекта заложен конфликт: 80 ударов в минуту – это учащенный пульс, а в танцевальной музыке это очень спокойный темп. В качестве референсов выделены «Худший человек на свете» и «Вечное сияние чистого разума».
Безответственная мать, актриса-неудачница, едет автостопом в Москву на встречу с режиссером, так как впервые в жизни прошла пробы. С собой она вынуждена везти 10-летнего сына, которого вырастила ее мать, и которого она совсем не знает. В пути между ними обостряются конфликты, но постепенно инфантильная мать и не по годам взрослый сын обретают друг друга. Съемки планируются следующим летом в Тверской и Псковской областях. Юра Борисов в дримкасте на главную мужскую роль. Референс по актрисе — «Мамочка» Ксавье Долана.
Театральный режиссер Юрий Муравицкий взялся за фильм по пьесе Константина Костенко, поставленной в различных театрах (в частности, Гоголь-Центре). Действие происходит в постсоветском учебнике математики за 5 класс. Из пункта А в пункт Б ежедневно отправляется Пешеход. В пункте С он должен встретиться с Велосипедистом. Однажды Велосипедист пропадает, и Пешеход вместе со Следователем пытается найти исчезнувшего из задачи героя. Особенности постановки: многожанровость (детектив, комический абсурд, триллер, антиутопия), театральная условность, как в фильмах Роя Андерссона, использование анимации.
Городское фэнтези с элементами мелодрамы. Главные герои Аня и Денис переживают кризис в отношениях и проводят вместе последнюю ночь, решив расстаться навсегда. В это время на небе наблюдается явление, похожее на северное сияние. У некоторых, кто его видел, появляются сверхспособности, и Аня и Денис в их числе – теперь они умеют летать. Съематьт планируют в Екатеринбурге.
«Балерина», СРГ-Студия
Режиссер Татьяна Жукова, авторы сценария Татьяна Жукова, Александра Фомина, худрук Николай Лебедев, продюсеры Сергей Андреев, Алена Королева
Трагикомедия о семейных ценностях и восстановлении культуры. Герои — 40-летняя Ирина и ее отец, инсценирующий потерю памяти, чтобы заставить женщину завершить работу над незаконченным танцем, который он написал для нее 20 лет назад, и стать прима-балериной, а также восстановить старый ДК. Что она делает своими руками. Съемочная группа и сама собирается восстановить в процессе съемок такой ДК. Владимир Стеклов дал предварительное согласие на роль отца. На роль Ирины ищут актрису с хореографическими данными.
На глазах Веры пьяная девочка-подросток Люба убивает ее малолетнюю дочь Надежду. Вера низводит себя виной – она разуверивается и в себе, в и боге. От безысходности Вера начинает посещать Любу, содержащуюся в одиночной камере, чтобы убить или стать для нее матерью. Съемки пройдут в декорации-трансформере, которая представляет из себя тюремную камеру.
фото: проект "Вера"
«Время собирать камни», «Владикавказская экспериментальная киностудия»
Режиссер и автор сценария Урузмаг Засеев, худрук Аслан Галазов, продюсер Лейла Теблоева
Музыкальная комедия о вечной проблеме отцов и детей, преемственности о сохранении традиций. Главный герой – одинокий стареющий мужчина, который понимает, что пришло время умирать. Но в село приезжает его давний друг, и герою приходится повременить с визитом на тот свет, чтобы наладить отношения с другом и взрослым сыном, а также принять участие в музыкальном фестивале, чтобы привлечь внимание к древнему полуразрушенному храму. Съемки пройдут в Северной Осетии и Владикавказе.
Спортивный байопик об обладателе Кубков мира и России по боевому самбо Федоре Дурыманове, который сам исполнит главную роль – он три года учился на актерских курсах. По сюжету главного героя воспитывали в строгости, по волчьим законам 1990-х, и в 18 лет он сбежал от отца в спецназ ГРУ, где нагрузок для него было гораздо меньше. Но, попав в горячую точку и встретившись лицом к лицу со смертью, Федор понимает, что прощает отца и действительно его любит.
«Выше ноги от земли», Студия «Пассажир»
Режиссер и автор сценария Наталья Постовалова, худрук Александр Миндадзе, продюсер Лидия Антонова
Последнее лето детства 13-летнего Сережи и его друга, проживающих в нищей деревне и мечтающих оттуда уехать. Когда на лето к ним приезжают городские девочки-дачницы, подростки вместе проводят лето, переживают соперничество, первую любовь, вражду. Это светлое семейное кино о юности, вере в мечту, поддержке в семье и стремлении к счастью будет сниматься при поддержке администрации Псковской области.
фото: проект "Выше ноги от земли"
«Дело Деда Мороза», Продюсерский центр «ВГИК-Дебют»
Режиссер Серафим Чихладзе, автор сценария Кристина Лазарева, худрук Александр Котт, продюсер Федор Попов
Гротескная, динамичная криминальная трагикомедия о вышедшем из тюрьмы молодом воре, который не может получить работу и крадет костюм деда Мороза со списком адресов. Вскоре он знакомится с 8-летней девочкой, которая мечтает заработать денег на подарок маме и напрашивается к Илье в Снегурочки, не подозревая о том, что ее напарник использует костюм для воровства. На взрослые роли в дримкасте Данила Стеклов и Михаил Горевой.
Главный герой подростковой драмы - 13-летний Кирилл из спецшколы, проживающий недалеко от Таганрога, в поселке Степной. Когда Кириллу было 5 лет, его отец сбежал в Москву с деньгами, которые жители поселка собирали на строительство новой дороги. Теперь парень собирается в Москву, чтобы вернуть отца в семью. Этот путь он проделает вместе со своей мамой. Драматургия будет выстроена на цветах, которые из неброских будут становиться все ярче. Также акцент будет сделан на мир фантазии героя.
Комедия, основанная на личной истории и диалогах с собой. Продавец из супермаркета Люся обнаруживает рядом с собой собственное взбунтовавшееся Альтэр эго, называющее себя Ариной. Она пытается что-то доказать самой себе и понуждает Люсю стать стендап-комиком, вытаскивая ее на сцену. Это фильм о самореализации, цене успеха, невероятном упорстве и силе духа. Обеих героинь сыграет Олеся Железняк. Оператор на проекте Александр Дворцевой, также дебютант.
Старшеклассница Сашка знакомится со спорстменом, чемпионом Европы, красавчиком и просто идеальным парнем, украв у него рюкзак. Бунтарский характер Сашки помогает парню сделать сложный выбор – рискнуть здоровьем и стать чемпионом мира или завязать со спортом и стать, как все. По словам авторов проекта, это драма о непростом пути во взрослую жизнь, об умении и смелости принимать важные решения и о победе над страхами и самим собой. Оператором выступит Кирилл Герра («Асфальтовое солнце»).
Семейное кино от перешедшего к игровому формату художника-постановщика в анимации. От этого и художественное решение проекта балансирует между игровым фильмом и анимацией. Герой истории – детдомовский 8-летний мальчик по имени Тим – живет в сером мире, у него нет друзей, но он старается своей фантазией окрасить реальность в яркие тона. У него есть дама сердца – 15-летняя Олеся, которой он стремится служить, она относится к нему с иронией, ради нее он пускается в приключения и неожиданно совершает подвиг.
Мелодрама о подростках. Денис учится в 10 классе и до определенного момента в его жизни все стандартно, но однажды он знакомится с Линой, и эта встреча многое меняет. Мальчик сталкивается с ревностью, предательством, первой любовью и пытается осознать себя. По словам актрисы Юлии Кудояр, для который этот проект станет полнометражным режиссерским дебютом, это кино об энергии юности и ощущении полета. Съемки пройдут в Петербурге, который станет полноценным героем истории.
«ПИОНЕРиЯ», «ИНФИНИТИ КЛАБ ПРОДАКШН»
Режиссер выпускница Челябинского институра культуры Анна Потапова, автор сценария Геннадий Казачков, худрук Александр Якимчук, продюсер Ксения Архипова
Игровой фильм для детей и юношества в жанре детективной комедии с закрученным сюжетом и погонями, направленный на воспитание патриотизма. Его герои – сыновья двух бизнесменов, которых родители отправляют в спортивный военно-патриотический лагерь «Пионер». Нестандартные методы вожатых, отсутствие мобильной связи и почти военные законы восполняют недостатки семейного воспитания. В финале дети чувствуют радость жизни, удовлетворение от причастности к чему то важному, доброму и вечному, простому и доселе не знакомому. В референсах «Холоп», «Каникулы строгого режима», «Курсанты», «До первой крови» и многое другое.
фото: проект "ПИОНЕРиЯ"
«Поющая под землей», «ВолгаКиноЛокейшн»
Режиссер выпускник ВГИКа Леонид Гардаш, автор сценария Марина Сочинская, худрук Владимир Хотиненко, продюсер Александр Крутов
Остросюжетная музыкальная драмеди о домашнем насилии, сталкинге и роли женщины в семье. Популярную певицу Стефанию похищает поклонник и помещает в бункер. Он пытается завоевать ее сердце, а она сопротивляется, а попутно видит фантомы – родственников и друзей. Одна из подруг даже советует ей смириться, поскольку счастлива в браке после того, как ее тоже похитил будущий супруг. Видения сопровождаются яркими музыкальными номерами. Референсы: «Жизнь прекрасна!», «Ла-Ла Лэнд», «Забытая мелодия для флейты».
«Пять стадий безусловной любви», «Ла Палома»
Режиссер и сценарист Дмитрий Миляев, худрук Борис Хлебников, продюсер Александр Остапко
Фильм расскажет о разрушительной силе ревности. Действие разворачивается зимой в Карелии. Супружеская пара и их близкая подруга отправляются в загородный дом, но выясняется, что однажды утром жена добавляет в чай яд – у ее мужа и подруги есть пять часов, чтобы признаться в романе, который они оба отрицают. Бюджет ленты составляет 57 млн рублей.
«Рейс», Компания «Каро Продакшн»
Режиссер А. Матвеев, худрук Николай Лебедев, продюсер Юрий Обухов
Трогательный «авиационный фильм о людях». Режиссер – по первой профессии летчик, командир Боинга, расскажет о своих буднях. Проект поддерживает компания «Аэрофлот», она предоставляет инфраструктуру для съемок, пока кризис и самолеты стоят на приколе. Фильм будет максимально приближен к реальной жизни. Его герои — представители авиакомпании, члены экипажа, пассажиры. У каждого своя история и свои конфликты, каждый стоит перед выбором. Съемки зимние, к юбилею «Аэрофлота» в 2023 году фильм будет готов.
фото: проект "Рейс"
«Смятение чувств», Студия «КиноПРОБА»
Режиссер и автор сценария Дмитрий Суворов, худрук Владимир Хотиненко, продюсер Юрий Обухов
Автор короткометражки «Один день из жизни Насти» ищет средства на полный метр о той же героине. 20-летняя Настя находится на пороге взрослой жизни. Она работает в Москве и ищет себя. Не желая жить по стандартному сценарию, она решает начать все сначала и проходит через разные жизненные испытания. В кастинге те же актеры, что в коротком метре. Главной ценностью будущей картины называются современность, внимание к настоящему времени и проблемам нынешней молодежи.
«Скоро буду точка счастье», Киностудия «Ленфильм»
Режиссер — выпускница ВГИКа Маргарита Фильчина, автор сценария Екатерина Григорьева, худрук Дмитрий Тюрин, продюсер Федор Щербаков
Полнометражный фильм из четырех новелл. Все истории о том, как часто люди переходят грань, за которой начинается зло, не чувствуя ее или оправдывая себя вынуждающими обстоятельствами. Одна из героинь — провинциалка Женя, которая приехала в Москву и стала жертвой аферы. Она хочет найти справедливость, потому что знает, кто преступник. Второй герой — ее парень Дима, который бросает девушку в критический момент. Третий – коррумпированный участковый. Четвертый – девушка, у которой в аварии погибает ребенок. Режиссер хотела бы отразить в картине современную эпоху, но аналогии ищет в Достоевском, «Брате» и фильмах Гая Ричи.
Выпускница курса режиссуры колумбийского университета США снимает фильм о женской природе, о попытке молодой женщины вернуть себе свободу и силу. Главной героине Галине 35 лет, она хорошо зарабатывает ремонтами в квартирах, а ее муж преподает литературу в университете и не любит жену, не считает ее ровней. Сын перенимает поведение отца и относится к матери с пренебрежением. История рассказана в жанре магического реализма. В момент серьезной угрозы героиня превращается в степную гадюку – персонаж местного фольклора. И дальше она существует в двух ипостасях. Героиня стоит перед выбором: либо она опасная и дикая, либо смирная, домашняя. Таким образом, фильм исследует роль женщины в современном обществе и ее самоидентификацию.
«Тайна старого письма», СИНЕМА ВОРЛД
Режиссер и автор сценария Галина Попова, худрук Алексей Поярков, продюсер Владимир Тихомиров
Семейный приключенческий фильм про мальчика, который находит письма прадеда, где тот просит друга доказать, что он не предатель и спецоперация «Порт» была проведена. События происходят в Крыму, во время Великой Отечественной войны. А тут как раз, благодаря хорошей учебе, мальчик попадает в Артек. Там он и начинает свое расследование. Слоган фильма «В каждой семье есть герои». У авторов уже есть договоренности с администрацией Севастополя и организацией «КрымСпас».
По сюжету маленький Даня умирает от рака. Его убитая горем мама узнает о совершенно новой экспериментальной технологии, которая трансплантирует сознание и интеллект человека в приложение, функционирующее по типу тамагочи. Создатели проекта задаются вопросом, как долго могут жить отношения настоящей матери и виртуального ребенка и что случится, когда женщина вновь забеременеет, а любовь сменится страхом. Жанр фильма — драма с элементами триллера.
«Туман», «Креативное бюро "Джаст Дизайн"»
Режиссер Вероника Актанова, худрук Борис Хлебников, продюсеры Андрей Гельмиза и Георгий Лордкипанидзе
В полузаброшенном поселке начинают погибать люди, в то же время местностьт обволакивает туман. Постановщица Вероника Актанова хочет показать хтоническое как обыденное, сосуществование героев и тумана как источника мистического ужаса. Съемки мистического триллера пройдут в реальном полузаброшенном поселке. В качестве визуального референса авторы упоминают полотна Питера Брейгеля-старшего.
История о духовном одиночестве и поиске подростком своего места в мире. Действие происходит в нулевые. Аня влюблена в солиста западной рокгруппы и считает, что между ними есть связь. Но постепенно девушка теряет ощущение реальности. Фильм будет снят в копродукции с Италией, и уже получены средства от минкульта этой страны. В главной роли Милана Владыкина, брата Ани играет Денис Никитин. В фильме будут использованы записи известных мировых музыкальных групп, очисткой прав займутся как раз итальянцы.
Музыкальная трагикомедия об одинокой таксистке, которая находит на разбитой дороге идеального мужчину. Женщины города тоже мечтают обрести свое счастье и начинают настоящее паломничество, повторяя ее ритуал. В главной роли – Дарья Екамасова. На роль современного Остапа Бендера авторы картины рассматривают Кирилла Кяро. Леонид Агутин напишет песню для саундтрека. Год назад этот же проект был представлен на питчинге дебютантов в Минкультуры с совершенно другой производственной командой и сценаристом Мамыкиным в качестве режиссера тоже. Новую группу тоже постигла неудача.
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