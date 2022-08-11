Наше счастье жить такой судьбою: Питчинг лидеров в Фонде Кино-2022

Летом на производство и окончание кинофильмов распределяет деньги не только Министерство культуры, но и Фонд Кино, ориентирующийся всегда не на авторские и камерные, а на дорогие и наиболее зрительские проекты. Очная защита национальных фильмов, производство которых осуществляется лидерами отечественного кинопроизводства, состоялась в июле, в этом году набралось 17 проектов, результаты стали известны накануне. Большая часть проектов уже нам хорошо знакомы, они обращаются за деньгами в Фонд второй, а некоторые и третий год подряд. Рассказываем обо всех участниках, получивших финансирование и не получивших.
фото: презентация проекта "Клипмейкеры"
ПРОЕКТЫ, ПОЛУЧИВШИЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
БЕЙРУТ, «Дирекция Кино»
Новый проект. Политический триллер, основанный на реальных событиях, имевших место в сентябре 1985 года – рубежном периоде для нашей страны. СССР стоит на грани крупных изменений, и первый удар, который получает система – похищение четверых советских дипломатов, два из которых являются кадровыми сотрудниками первого главного управления КГБ СССР. Точка разрыва – Бейрут, столица всего Ближнего Востока. 18 религиозно-политических конфессий раздирают себя и страну. В декорациях постапокалиптического города, превращенного в место, где война идет по ночам, находится центр конфликта — советское посольство. Жизнь заложников зависит от выполнения условий, которые ставят перед Советским Союзом похитители: остановить войну в Триполи. Условия выполнены, но один из заложников убит, а советское посольство получает угрозу штурма и оказывается абсолютно беззащитным. Ситуация тотального кризиса способствует раскрытию героев – двух антагонистов, среди которых молодой парень, сын востоковеда, понимающий ближневосточную психологию и то, что в переговорах надо вести себя жестко. И второй – бывший телохранитель лидера палестинцев по кличке Гиена, ставший легендой арабского мира. Он был ликвидирован в Дамаске в 2004 году, и в прологе будет визуализирован этот момент. Проект требует сложного подготовительного периода. Планируется повторить избыточный, агрессивный визуальный стиль кинематографа 80-х гг. В 2023 году компания рассчитывает начать съемки, вероятно, они пройдут в Марокко. Выход в прокат возможен в феврале 2024.
фото: кадр из презентации проекта "Бременские музыканты"
ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА, «Централ Партнершип»
Экранизация сказки Волкова, семейное фэнтези с известным сюжетом. Основная цель проекта – культурно-воспитательная, «чтобы наши дети воспитывались на сказках, близких нам по духу». Продюсеры считают, что ценности картины будут близки Ближнему Востоку и Юго-Восточной Азии и поэтому ищут там партнеров в производстве и дистрибуции. Съемки должны начаться в мае 2023 года. Режиссер Игорь Волошин обещает прорыв в форме и содержании. Сопродюсером выступает Петр Ануров. В случае успеха фильма, работа будет продолжена, сценарий «Урфина Джюса» уже пишется.
ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, «Дирекция Кино»
Новый проект, его расширенное название — «Любовь Советского Союза». Любовь – главный двигатель фильма, это история новых Адама и Евы, молодых, которым принадлежит мир. Они молоды и не застали разрушений революции и гражданской войны, они мечтают построить новую жизнь, в которой не будет места смерти, а только невероятной любви, открывающей им путь к великим достижениям. Идея диктует стиль картине. Герои встречаются на параде физкультурников, а потом происходит катастрофа – война. Мир рушится. Меняется даже вид города, поскольку все значимые здания Москвы маскируются и превращаются в беспредметные композиции, невидимые для бомбардировщиков. Но остается надежда. Задача картины – ответить на вопрос, как пережить и отпустить свое прошлое. В нем есть страх, ужас, гордость, радость – все вместе. Автор сценария – Сергей Снежкин. Разработано множество концепт-артов, показывающих мир визуальной энергии и большого стиля. Планируется большое количество компьютерной графики. В дримкасте молодые актеры Кирилл Кузнецов, Ангелина Стречина, Роман Васильев и взрослые – Алена Бабенко, Игорь Петренко, Роман Мадянов, Агриппина Стеклова, Софья Эрнст.
Патриотический блокбастер о борьбе российской подводной лодки с самым страшным чудовищем мирового океана впервые был представлен на питчинге в 2021 году. С тех пор были разработаны концепты, компьютерные модели, показывающие, как Кракен взаимодействует с водой, подводными лодками. Российский ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Антарас» бесследно исчезает в Гренландском море. Во время последнего сеанса связи с лодки доложили о странных звуковых сигналах. «Антарас» выполнял секретную миссию, известную только высшему руководству страны и флота, и его пропажа – дело чрезвычайное. На поиски лодки отправляют подполковника Александра Воронина, он с экипажем отправляется на быстроходной лодке «Энигма» спустя 12 часов после пропажи, пересекает Баренцево море и в районе паковых льдов недалеко от Шпицбергена она сталкивается с двумя американскими лодками, начинается бой. Параллельно кто-то разбудил Кракена, который начинает гоняться за лодками. Далее – фильм, полный поворотов, неожиданных опасностей и приключений. Фильм о столкновении человека с неизвестностью будет рассказываться на трех уровнях: первый – приключения, верность воинскому долгу и готовность откликнуться на зов помощи, второй – столкновение человека со стихией и третий – столкновение человека с самим собой, через пути преодоления и любви. Режиссер Алексей Сидоров. Продюсер Леонид Верещагин. Для роли Александра Воронина рассматривается звездный актер – Саша Петров, Данила Козловский, Петр Федоров или Милош Бикович. В дримкасте также Виктор Добронравов, Александр Устюгов, Виталий Хаев, Михаил Пореченков, Владимир Вдовиченков, Сергей Безруков, Юлия Хлынина, Юлия Снигирь.
Еще один прошлогодний проект. Фантастический экшен-фильм об эксперименте с человеческим геномом от режиссера Алексея Мизгирева и продюсера Федора Бондарчука. Сценарий совместно написали Мизгирев и Андрей Золотарев. Действие фильма происходит в недалеком будущем, примерно в 2030 году. Идет борьба между людьми с измененным ДНК и обычными смертными, которые их отлавливают. Их называют «крысоловами». Главные роли исполняют Елизавета Янковская и Александр Кузнецов, оператор Артем Замашной. В продюсерской команде также Рубен Дишдишян, дистрибьютор – компания ЦПШ. Сейчас заканчивается съемочный период, скоро начнется монтажно-тонировочный. Фильм будет готов следующим летом.
Проект на питчинге в третий раз, сейчас находится в монтажно-тонировочном периоде, предположительно будет готов уже в конце текущего года, но в прокат выйдет в начале 2023-го. Фильм-катастрофа с элементами семейной драмы расскажет про отношения папы и дочери-подростка, не видевшихся много лет. Действие происходит во Владивостоке, на который падает метеоритный дождь, а отец, инженер орбитальной станции, пытается всяческими способами передать дочери сигналы, помогая ей выжить и спасти сводного брата и весь город. Меж тем сам космический корабль поврежден и теряет скорость, и каждый последующий виток вокруг земли может оказаться последним. Режиссер Дмитрий Киселев. В ролях – Анатолий Белый, Вероника Устимова, Дарья Мороз, Андрей Смоляков, Владимир Симонов, Татьяна Догилева и другие.
МОМЕНТ ИСТИНЫ, «Дирекция Кино»
Проект, впервые представленный на питчинге 2020 года, сдвинулся с места – завершен кастинг, в августе начинаются съемки. Они пройдут в Карелии и Ростове-на-Дону. Это кино о войне, по роману Владимира Богомолова «В августе сорок четвертого» (или «Момент истины»). Действие происходит в глухих лесах Беларуси. Группа разведчиков движется по нему с задачей найти немецкую группу с передатчиком и блокировать работу их радиостанции. Планируется снять нетипичное военное кино, рассказанное новым языком. В нем нет сражений и врагов не видно, хотя они есть. Лес – один из главных героев картины, являющийся одновременно проекцией состояния героев. Планируется использовать серьезную компьютерную графику. Сценарий Сергея Снежкина, оператор Максим Осадчий, режиссер в процессе подготовки сменился, теперь это Алексей Андрианов. Продюсеры Анатолий Максимов, Константин Эрнст. Кастинг на три главные роли — на фото.
фото: кадр из презентации проекта "Момент истины"
ОДИН ХОРОШИЙ ДЕНЬ, «1-2-3 Продакшн»
Большая трогательная народная комедия. Создается молодой командой, режиссер и один из авторов сценария Алексей Зотов. Главная героиня Катя живет в провинциальном городе и мечтает уехать. Когда она садится на поезд, то внезапно оказывается в этом же самом городе и вынуждена прожить день снова. Таким образом, перед нами российский «День сурка». Катя должна узнать и полюбить жителей города, открыть его красоту. В дримкасте на роль Кати – Мила Ершова, Валентина Ляпина и Анастасия Талызина, на роль матери Кати – Мария Аронова, в главной мужской роли авторы хотят видеть Кузьму Сапрыкина, Макара Запорожского или Виктора Хориняка. Обещается душевная атмосфера российской глубинки в традициях лучших советских фильмов.
Фильм о выдающемся путешественнике и воздухоплавателе Федоре Конюхове, чей образ воплотит Федор Бондарчук, уже полностью снят, находится в монтажно-тонировочном периоде. В основе сюжета – история мирового рекорда Конюхова, поставленного во время кругосветного путешествия на воздушном шаре – в 2016 году он облетел планету за 11 дней. Часть событий выдумана, но, по уверению авторов, претензии путешественника на этот счет были урегулированы. В съемках принимают участие Анна Михалкова, Евгений Ткачук, Андрей Бурковский и Даниил Воробьев. Режиссерское кресло занял Игорь Волошин, оператор Михаил Милашин.
Картина Сергея Урсуляка, поддержанная Фондом в прошлом году, производится совместно со «Студией ТРИТЭ Никиты Михалкова», телеканалом «Россия-1» и компанией «Вайт-медиа». Съемочный период завершен, идет монтажно-тонировочный. Содержание фильма известно, он расскажет о подвиге во время Великой Отечественной войны партизана Николая Киселева, который вывел из белорусского гетто в деревне Долгиново 218 евреев. В основном это были старики, женщины и дети, под командованием Киселева и в сопровождении нескольких партизан они прошли путь в полторы тысячи километров в течение нескольких месяцев. Главные роли исполнили Александр Яценко, Чулпан Хаматова, Константин Хабенский, Любовь Константинова, Евгений Ткачук и другие актеры. На большой экран фильм выйдет в первой половине 2023 года.
Уже известный нам проект, продленный еще на год и претерпевший некоторые изменения, в частности, смену режиссера. Вместо Егора Баранова постановкой занимается Александр Андрющенко. Напомним, что это экранизация фантастической повести Кира Булычёва, переосмысляющая опыт советских фантастов и сохраняющая интонацию трогательного семейного кино, не забывая об аттракционах и зрелищности. Действие происходит в 2074 году. Космические пираты охотятся за миелофоном – устройством, читающим мысли. Он случайно попадает в руки советского школьника Коли Герасимова. Вместе с девчонкой из будущего Алисой и друзьями Коли им приходится менять ход истории и спасать галактику от космических пиратов. Оператором картины выступит Юрий Никогосов, работавший на проектах «Холоп», «Псих» и «Чики». Год назад авторы называли среди возможных исполнителей главных ролей Константина Хабенского и Сергея Бурунова, остались ли они в проекте, неизвестно. До начала промо-кампании каст решено держать в секрете. Снимать начнут в сентябре, а готова картина будет к концу декабря 2023 года.
фото: презентация проекта "Холоп-2"
ХОЛОП 2, АО «ВБД Груп»
Проект уже бывал на питчинге и получал финансирование, съемки должны были начаться в прошлом году, но их перенесли в связи с подготовкой и полетом Клима Шипенко в космос. Теперь вся творческая группа первой части приступает к съемкам продолжения «Холопа». В главной роли снова Милош Бикович. Производством фильма занимается компания Yellow, Black & White. Бюджет «Холопа-2» составляет 500 млн рублей. Планируется, что съемки пройдут с сентября по октябрь 2022 года, а затем с мая по июнь 2023-го. Премьера намечена на декабрь того же года.
Над вольной экранизацией романа Булгакова работа идет уже пять лет, и сейчас процесс находится в финальной стадии. Новый запрос финансовой поддержки возник после увеличения бюджета иудейской части проекта. Общий бюджет 1,2 млрд рублей. Съемки в России завершены. О проекте многое уже известно. Основная сюжетная линия будущей картины такова: писатель (будто бы сам Булгаков) создает некий религиозный роман в 1930-е годы. Его начинают запрещать, и он превращается в изгоя. Затем обретает музу и берется за «Мастера и Маргариту», вписывая в роман окружающих его людей. Из-за погружения в свою историю он перестает различать реальность и выдумку. Сценарий Романа Кантора, режиссер Михаил Локшин, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь в главных ролях. Предположительное сотрудничество с Netflix предсказуемо накрылось. Готов фильм будет в мае 2023 года.
Вторая часть истории про русского национального героя, который живет в каждом из нас и защищает родину. Большой интерес зрителей к первой части, высокие оценки лидеров индустрии, лидерство онлайн-проката, продажи в 111 стран мира помогли принять решение продолжать вселенную «Красного призрака». Режиссер проекта Андрей Богатырев, хорошо работающий в жанре «истерн», говорит о том, что, если для американских супергероев важна персонализация, то в традиции нашей страны герой – это неизвестный солдат. В связи с этим был придуман уникальный концепт: Алексей Шевченков играл Красного призрака, а потом передавал эстафету дальше. В новой части останется этот принцип. Герой будет существовать в другом времени и материализуется в войне 1812 года. Это принципиальный момент: в отличие от американских супергероев, Красный призрак погибает, но его эстафету подхватывает другой человек из народа. По сюжету Призрак, простой парень из народа, будет спасать молодого рафинированного дворянина, говорящего по-французски и ошарашенного встречей с реальностью, с реальными французами. Юному графу предстоит узнать разницу между геройством и долгом, стать учеником Призрака, а затем завершить его борьбу. В дримкасте снова Алексей Шевченков, а также Алексей Чадов, Стася Милославская, Александр Робак, Марина Александрова. Оператором, как и в первый раз, будет Никита Рождественский. В планах завершить картину в конце 2023 года.
фото: кадр из презентации проекта "Красный призрак"
Мюзикл, основанный на истории жизни Пушкина с оригинальными музыкой и текстами, но с вплетением текстов самого Пушкина. Название проекта отсылает к известному стихотворению поэта, а главную роль исполнит Юра Борисов. Фильм расскажет об истории взросления Пушкина и его роли в формировании отечественной культуры. По словам продюсера Петра Анурова, в «Пророке» соединятся live-action сцены и хореографические номера с оригинальными музыкальными темами. В качестве референса авторы выделяют «Ла-Ла Ленд». В актерском составе также заявлены Паулина Андреева, которая может появиться в роли Авдотьи Голицыной, и Кирилл Ковбас в образе Ивана Пущина. Режиссером мюзикла выступит Феликс Умаров («Домашнее поле»), автором сценария — музыкант и постановщик Василий Зоркий («Елки-8») и актер Андрей Курганов. За визуальную часть отвечает Михаил Хасая, работавший над «Иваном Денисовичем». Премьера «Пророка» намечена на 14 февраля 2024 года.
обсуждение >>