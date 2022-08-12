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Мы из прошлого: Питчинг миноритарных и социально значимых проектов в Министерстве культуры

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Мнение >>
12 августа 2022
Министерство культуры поддержало в текущем 2022 году 145 игровых проектов и более 200 неигровых. В предыдущем обзоре питчинга мы рассказывали о том, какие дебютанты претендовали на получение государственной субсидии. Та защита была, пожалуй, самая интересная по части свежих идей. Второй материал посвящен так называем социально значимым проектам и игровым проектам совместного производства с миноритарным участием России (то есть тем, где основное финансирование – иностранный капитал). Наиболее частый вопрос, который задают эксперты авторам: «В чем заключается социальная значимость вашего будущего фильма?» Далеко не все заявители понимают, что это такое, но, в любом случае, экспертный совет сделал свой выбор. До третьего этапа отбора дошло 46 участников. Мы, как обычно, рассказываем обо всех, не только о победителях. Это важно не только потому, что интереснее наблюдать всю картину в целом. Еще и потому, что вследствие разных форс-мажоров финалисты не всегда заключают договор с Минкультом, и высвободившиеся средства направляют на производство резервных картин.

Мы из прошлого: Питчинг миноритарных и социально значимых проектов в Министерстве культуры

ПРОЕКТЫ СОВМЕСТНОГО ПРОИЗВОДСТВА С МИНОРИТАРНЫМ УЧАСТИЕМ РОССИИ, ПОЛУЧИВШИЕ ПОДДЕРЖКУ

Операция «Кровь», МОНУМЕНТАЛ ВИЖН
Режиссер Андрей Волгин, авторы сценария Сергей Гиргель и Павел Косов, продюсеры Дмитрий Пристансков, Михаэль Шлих, Евгений Арендаревич.

Драма на основе реальных событий, произошедших во время Великой Отечественной войны. На территории детского дома в местечке Семково оборудован пункт забора крови для немецких солдат. Донорами для них выступают дети, которых содержат в организованным тут же интернате. Минскому подполью становится известно о зверствах фашистов, и оно при поддержке Москвы начинает готовить операцию по спасению узников. Фильм совместного производства России и Беларуси поставит Андрей Волгин («Балканский рубеж»). Задачей проекта создатели ставят увековечивание памяти жертв нацизма.


ПРОЕКТЫ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ ТЕМАТИКИ, ПОЛУЧИВШИЕ ПОДДЕРЖКУ

Тяжкие внутренние повреждения, МТС Медиа
Режиссер и автор сценария Стас Иванов, продюсер Игорь Мишин

Режиссер сериалов «Немец» и «Юззз» снимает фильм, второе название которого «Дембель». Антон ВасильевХрустальный») играет в нем Семена, который вернулся в родной город Буй спустя 20 лет, чтобы навестить больного отца. От старого друга, который стал полицейским, он узнает, что его бывшая девушка Лена покончила с собой три года назад. В ее доме он обнаруживает притон и Ленину дочь Майю, как две капли воды похожую на мать. В фильме будет много поэтики провинции и чувственности. Батыр Моргачев – оператор. Среди референсов есть даже «Ускользающая красота». Съемки уже начались, в картине участвуют Антон Кузнецов, Ольга Лапшина, Елизавета Струнина. Фильм будет готов зимой 2023 года. Любопытно, что денег у министерства авторы запросили всего 7 млн при общем бюджете в 65 млн.


Волонтер, ТПО «РОК»
Режиссер Семен Серзин, автор сценария Александр Рогожкин, продюсер Алексей Учитель

Для этой кинокомедии старый, но малоизвестный сценарий Александра Рогожкина будет адаптирован под современность, сохранив при этом фирменный рогожкинский юмор. Главный герой — молодой волонтер из Германии, хорошо говорящий по-русски, — приезжает поработать в неврологическое отделение обычной питерской больницы и проходит в ней своеобразную одиссею. Больница — проекция страны: здесь собрался настоящий цвет нации, такой загадочной и притягательной для иностранца. То и дело влипая в комические ситуации в палатах, коридорах и операционных, пробираясь через недоразумения, волонтёр открывает для себя все грани русского национального характера. В референсах «Особенности национальной охоты» и «Смерть господина Лазареску». Бюджет картины 145 млн рублей.


Выготский. Выше солнца, АРК ПИКЧЕРС
Режиссер Антон Бильжо, автор сценария Екатерина Кузнецова, продюсеры Егор Одинцов и Александр Адамский

История жизни Льва Выготского – выдающегося советского психолога и педагога, основателя марксисткой традиции «вершинной психологии». В конце жизни безнадежно больной Выготский встречается с идейной противницей Сабиной Шпильрейн, исповедующей идеи фрейдовского психоанализа. Им предстоит обсудить авангардную идею воспитания «нового человека». Заявленный бюджет ленты – 124,3 млн рублей, у министерства запрашивают 87 млн рублей. При разработке фильма авторы консультировались с семьей психолога. Параллельно с основной сюжетной линией они намерены уделить внимание историческому контексту и напомнить зрителю о значимости педагогики.

Мы из прошлого: Питчинг миноритарных и социально значимых проектов в Министерстве культуры
фото: mel.fm / Лев Выготский

Лгунья, «Вега Фильм»
Режиссер и автор сценария Юлия Трофимова, продюсер Екатерина Михайлова

Команда, ранее работавшая над мелодрамой «Страна Саша» и сериалом «Инсталайф», адаптирует для киноэкранов роман израильской писательницы Айелет Гундар-Гошен. Главная героиня – одинокая 17-летняя девушка, жаждущая внимания от окружающего ее мира. Это внимание приходит неожиданно и абсурдно: возникает слух, что подростка изнасиловал известный в прошлом певец. Оказавшись в центре скандала, девочка не спешит раскрывать правду. Художественное осмысление не только конфликта эго-совесть, но и общества в эпоху «новой этики». Трофимова вдохновляется работами Пола Томаса Андерсона и сатирическим «Не смотрите наверх» Адама МакКея. Стоимость производства – 148,5 млн рублей, у министерства запрашивают 100 млн.


Смотри на меня, «МВ-фильм»
Режиссер Владимир Грамматиков, автор сценария и креативный продюсер Андрей Кончаловский, продюсеры Вадим Верещагин, Марина Жигалова

Кино о вечном, о времени, о любви и войне, об отношении матери и детей, мужчины и женщины. Авторы работают над проектом больше пяти лет. Это история женщины и эпохи на основе биографии матери режиссера Грамматикова. Действие начинается в Свердловске 1948 года. Театральная актриса Нина и ее трое детей ждут новостей о судьбе арестованного мужа и отца. Не дождавшись вестей, она пакует все самое ценное, включая пианино, в товарный вагон и садится туда же вместе с детьми. По пути герои встретят самых разных людей — их глазами мы и увидим то противоречивое, но очень интересное время. Исполнительница главной роли Юлия Высоцкая. Бюджет 160 млн рублей, у Минкульта запрашивалось 100 млн.


Ликбез, «Голд Стайл Энтертайнмент»
Режиссер Рустам Ильясов, авторы сценария Ямур Гильмутдинов, Артем Милованов, Данил Троценко, Дмитрий Заболотских, продюсеры Ямур Гильмутдинов, Гавриил Гордеев

«Культурная комедия» в декорациях Перми. Молодой чиновник Владимир Летаев вынужден культурно обогатиться, отказавшись от образа варвара-нувориша. Помогать ему в этом будет Марина, которая не может представить себе жизнь без культуры. Два диаметрально противоположных человека попадают в комические ситуации, посещают знаковые для Перми места культурного притяжения. Несмотря на четко определенное место действия, съемочная команда намерена сделать универсальное кино об эклектичности и дурновкусии провинциального чиновничьего аппарата. Стоимость производства фильма – 100 млн рублей, у Министерства культуры запрашивают половину средств.

Мы из прошлого: Питчинг миноритарных и социально значимых проектов в Министерстве культуры
фото: кадр из презентации проекта "Ликбез"

Почти Герой Советского Союза, «Планета Кино»
Режиссер Дмитрий Суворов, авторы сценария Вячеслав Серкез, Дмитрий Суворов, Федор Деревянский, продюсер Дмитрий Кабановский

Постановщик самой кассовой российской ленты этого года «Одна» принимается за создание военной драмы, действие которой происходит во время Великой Отечественной войны в Ленинграде. Авторы хотят рассказать о том, как люди с нарушенным зрением участвовали в войне и внесли существенный вклад в победу. В фильме три главных героя – друзья Фёдор, Павел и Михаил, двое из них незрячие, а один носит очки с толстыми линзами. Начинается война, и они находят, куда себя применить, заменяя зрение острым слухом и смекалкой. Каждый из друзей проявляет настоящий героизм. В дримкасте Евгений Ткачук, Сергей Белов, Роман Евдокимов, Михаил Тройник, Надежда Калеганова, Полина Чернышова. Оператор – Михаил Келим. Запрашивают 73,5 млн из 105 млн рублей.


Капитан четвертого ранга, Кинокомпания «Альянс»
Режиссер и автор сценария Илья Казанков, продюсеры Максим Королев, Ольга Журавлева

Лирическая комедия о дружбе молодых курсантов военно-морского училища, влюбившихся в одну девушку. Вневременная и, по задумке авторов, наивная история с эклектичным саундтреком, призванная передать дух молодости с ее ошибками и первыми победами. Еще одна значимая сторона ленты – попытка осмысления вопроса: почему 17-летние сознательно выбирают путь служения Отечеству, запирая себя в жесткие уставные рамки.


Пять сыновей Марии, «Хижина-фильм»
Режиссер Павел Игнатов, автор сценария Андрей Нянькин, продюсер Светлана Безган

1941 год. Сибирское село Маслянино. Мать провожает на фронт пятерых сыновей. Все бабы получают похоронки на детей и мужей. Мария получает только письма. Односельчанки приписывают ей черное колдовство. Все ее ненавидят, как будто она виновата в смерти их близких. Мария уходит жить в лес, в охотничий домик после того, как ее начинают травить. Это реальная история. Все пятеро сыновей вернулись — больше в село не вернулся ни один мужчина. Женщина, получившая уже после окончания войны сразу две похоронки, пыталась убить последнего сына Марии и затем повесилась. Это будет реалистичный фильм с флешбэками, в которых визуализируют довоенные воспоминания. В дримкасте Павел Табаков, Артем Афонасов, Петр Скворцов, Марианна Шульц и другие.

Мы из прошлого: Питчинг миноритарных и социально значимых проектов в Министерстве культуры
фото: презентация проекта "Пять сыновей Марии"

9 секунд, «Каро Продакшн»
Режиссер Кирилл Кузин, автор сценария Марина Довгер, продюсер Юрий Обухов

Биография Героя России матроса Алдара Цыденжапова, ценой своей жизни спасшего экипаж эсминца «Быстрый» при пожаре. Сценарий состоит из девяти флешбэков-глав – по количеству секунд, которые моряк провел в охваченном огнем машинном отделении корабля. Идею съемочной группе подсказали офицеры Тихоокеанского флота, они же выразили готовность всецело помочь с производством фильма. Важными элементами байопика станет культура народов Забайкалья, описание нравственных и религиозных основ бурятского общества, а также демонстрация морского братства. Для производства картины команде необходимы 150,1 млн рублей, большую часть (100 млн) студия запрашивает у Министерства культуры.


Как я встретил её маму, Киностудия им. М. Горького
Режиссер Георгий Сальников, автор сценария Левон Айрапетян, продюсер Наталья Харыбина

В прошлом году проект подавался в этой же категории под названием «Хочу жениться!», но не прошел. В этом году уже стартовали съемки на студии Горького. Это добрая авантюрная комедия о межнациональных отношениях, идентичности и силе, укорененной в традициях. Обрусевший кавказец Давид, танцор, хочет жениться на русской девушке, но ее мама ненавидит кавказцев. Дядя Давида требует от парня похитить невесту, но по ошибке он похищают будущую тещу. В конце – двойная межнациональная свадьба. Съемки пройдут в Северной Осетии и Сочи. В референсах — фильмы Гайдая. На главную роль взяли балетного актера Мамуку Патарава.



ПРОЕКТЫ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ ТЕМАТИКИ, ПОСТАВЛЕННЫЕ В РЕЗЕРВ

Василий Теркин, Студия национального кино и телевидения «Русское поле»
Автор сценария, режиссер и продюсер Карен Геворкян

В очередной раз участвует в питчинге проект-антология о войне, показываемой глазами окопного солдата. Отсняв 20% трехчасового проекта, фильм получил отказ от субсидии в 2020 году. В 2021-м также получил отказ. Автор назвал «власовцами от культуры» всех, кто не проголосовал за его фильм, производственный бюджет которого оценивался в 470 млн рублей. Теперь он будет сокращен до 90 минут. Бюджет снизился до 220 млн, у министерства просят 100. Главную роль в картине играет Александр Алексеев.

Мы из прошлого: Питчинг миноритарных и социально значимых проектов в Министерстве культуры
фото: кадр из фильма "Василий Теркин"

Мятежники, «Зрительный контакт»
Режиссер и автор сценария Владимир Алеников, продюсер Наталья Семина

Основанная на реальных событиях драма о детях с ограниченными возможностями. После смерти родителей девочка Настя попадает в детский дом и учится новой жизни, обретает новую семью. Параллельно разворачивается противостояние детей с инвалидностью и городских властей, желающих снести учреждение ради постройки нового бизнес-центра. Создатели рассчитывают художественными средствами победить свойственные теме инвалидности неловкость и дискомфорт. Фильм предполагает инклюзивный каст, для которого планируется привлечь юных подопечных благотворительных организаций.


Толерантность, «Русские объединенные студии»
Режиссер и автор сценария Андрей Грачев, продюсер Мария Панкратова

Проект про Европу, которую привели к гибели пропаганда «нетрадиционных» отношений, беженцы и мигранты, впервые подавался на питчинге в 2018 году (с продюсерской компанией «28 панфиловцев») и получил отказ, а спустя четыре года всплыл снова с тем же провокационным роликом на презентации. В нем Захар Прилепин изображает сидящего в чистенькой тюрьме маньяка-убийцу, распявшего на крестах 22 человека, который после 21 года отсидки скоро выйдет на свободу. Захар рассказывает, что в тюрьме у него не только была отдельная камера со всеми удобствами, но и дантист, а еще возможность написать книгу, продажи которой принесли ему миллионы. Далее он произносит проникновенный монолог о толерантности и гуманности, которые благосклонны к таким, как он, но не позволяют «тронуть бабу за жопу». «Стадо пустых тварей, вы не наказываете виновных, вы терпите», — говорит он. В выступлении автора проекта выяснилось, что это фильм о людях, которые столкнулись с драмами на фоне толерантной культуры Европы. В дримкасте, кроме Прилепина, Федор Бондарчук и Елизавета Янковская (четыре года назад была Паулина Андреева). Один из актеров, согласившихся на участие, Егор Баринов, также произнес речь, в которой рассказал про мальчика, который однажды понял, что удобно называть себя геем, — и начал атаковать других детей. Также в продажу несколько лет назад вышла и «успешно продается» одноименная книга автора.


Три струны, «Окапи продакшн»
Режиссер и продюсер Ольга Акатьева, Автор сценария Ольга Собенина

Историческая музыкальная фантазия и байопик изобретателя балалайки. История разворачивается во второй половине XIX века. Молодой музыкант Василий Андреев мечтает стать первой скрипкой придворного оркестра. Его соперник в карьере и любви – итальянец Антони Паскерони. Андреев случайно слышит народный инструмент, звук которого ему очень нравится. Вскоре он создает балалайку, чья история не такая уж и старинная, как о ней думают. В дримкасте Никита Ефремов, Сергей Новосад, Ирина Розанова, Александр Робак, Максим Лагашкин, Ирина Горбачева и другие.

Мы из прошлого: Питчинг миноритарных и социально значимых проектов в Министерстве культуры
фото: кадр из презентации проекта "Три струны"

Альтернатива, «Крупный план»
Режиссер и автор сценария Владимир Рудак, продюсер Олег Любаев

Комедия о взаимоотношениях девушки с инвалидностью и ее невольного сопровождающего – проходящего альтернативную службу молодого человека, мечтающего уехать из страны. Паре несимпатичных друг другу людей придется вместе отправиться на юг России. Одна из авторских задумок – ненавязчиво показать, какие возможности доступны людям с ограничениями, и фиксация реальных трудностей и переживаний, с которыми они могут столкнуться. К реализации проекта планируется привлечь практикантов киношколы «Без границ», профильно занимающейся образованием людей с ограниченными возможностями.


Саня, Санечка, Санёк..., Творческое объединение «ТРИ А фильм»
Режиссер Александр Андреев, автор сценария и продюсер Артем Суворов

Автобиографическая социальная трагикомедия о стойкости. Павел Деревянко сыграет Артема, который получил травму – разрыв спинного мозга. В зрелом уже возрасте он сломал позвоночник и оказался на больничной койке, а сиделкой стал его заклятый враг. Проект разрабатывается уже три года и имеет большую поддержку в социальных сетях. Автор сценария и продюсер сам передвигается в инвалидном кресле. Кино расскажет о силе воли, успешной борьбе с собой и, конечно, любви к жизни и людям.


Коралловые бусы, кинокомпания «Вверх»
Режиссер и продюсер Татьяна Мирошник, авторы сценария Татьяна Мирошник и Евгения Фахуртдинова.

Фильм-сказка с мультипликационными вставками, основанный на фольклоре Бурятии. Легенда о сотворении озера Байкал Пламенным Драконом переплетается с историей любви ханского сына Галши и девочки Жаргалмы. От их судьбы зависит, сможет ли юный Галша снять проклятье, заточившее в коралловых бусах его мудрость. Создатели проекта делают особый упор на раскрытие бурятской культуры (декорации фильма впоследствии должны превратиться в бурятский этнопарк). Для создания анимации ленты планируется привлечь создателей мультфильма «Огонек-Огниво».

Мы из прошлого: Питчинг миноритарных и социально значимых проектов в Министерстве культуры
фото: презентация проекта "Письмо Деду Морозу"

Письмо Деду Морозу, «ГРАВИТИ ФИЛМС»
Режиссер Всеволод Аравин, авторы сценария Татьяна Белкина, Наталья Шумак, продюсер Алексей Кузнецов

Бывший хоккеист, а ныне простой дворник Виктор в преддверии Нового года играет Деда Мороза на утреннике в детском саду. Девочка Лена просит у него вылечить больную маму, и наивная детская просьба меняет жизнь опустившегося человека. Лирическая новогодняя комедия о вере в чудо и преображении, демонстрирующая важность работы с трудными подростками. По словам продюсера, одной из ведущих тем станет и осмысление тревог ребенка, воспитанного в неполной семье. Команда намеренно отказывается от участия в проекте известных медийных лиц, отдавая предпочтение малоизвестным, но харизматичным артистам.


За ВДВ, «Викинг-СТ»
Режиссер Андрей Богатырев, авторы сценария Георгий Афанасьев, Алексей Чадов, Максим Боев, Андрей Богатырев, продюсеры Алексей Чадов, Максим Боев.

Социальная комедия, призванная показать быт российских десантников. Мажору Тёме после ареста отцовского имущества предстоит год отслужить в ВДВ. Вернувшись на гражданку, герой разрывается между старыми богатыми друзьями и семьей, которая вот-вот потеряет дом. Проведя время с дедом, военным старой закалки, бывший «золотой ребенок» расставляет жизненные приоритеты и готовится дать отпор большому бизнесу, сносящему деревню ради постройки роскошного отеля. Алексей Чадов отмечает, что идею показать другую сторону жизни десантников ему подсказали друзья из ВДВ. В числе стилистических референсов – «Красный призрак», однако с большим уклоном в реалистичность и жизненность образов.


Пустые руки, «ИМПАКТФИЛЬМ»
Режиссер Ольга Арлаускас, автор сценария Мария Королева, продюсер Никита Тихонов-Рау

Драматичная история Ларисы – деловой женщины среднего возраста, потерявшей ребенка на 22-ой неделе беременности. Испытав боль утраты, героиня решает добиться совершенствования отечественной системы здравоохранения. Фильм посвящен проблемам преждевременных родов и законодательной системы, которая порой не позволяет вовремя предоставить ребенку помощь. В дримкасте – Елена Лядова и Даниил Воробьев. Авторы отдельно отмечают социальную значимость ленты, подсветив актуальную проблему: ежегодно в России погибают около трех тысяч недоношенных детей. «Пустые руки» рассматривается как возможность проинформировать общественность о проблеме и изменить ситуацию с развитием в РФ инфраструктуры перинатальных центров.

Мы из прошлого: Питчинг миноритарных и социально значимых проектов в Министерстве культуры
фото: кадр из видео-презентации проекта "Пустые руки"


ПРОЕКТЫ СОВМЕСТНОГО ПРОИЗВОДСТВА С МИНОРИТАРНЫМ УЧАСТИЕМ РОССИИ, НЕ ПОЛУЧИВШИЕ ПОДДЕРЖКУ

Море забвения, киностудия «Колесо судьбы»
Режиссер Жером Диаман-Берже, автор сценария Константин Торопчин, продюсер Константин Серебряков

Российско-французский психологический триллер с элементами мистики. После автомобильной аварии молодожены Ник и Анна попадают на яхту, которой командует таинственная Хозяйка. Морское путешествие становится метафорой семейных взаимоотношений через призму традиционных ценностей и сакральных смыслов. Съемки должны пройти на Лазурном берегу Франции и в Ялте. В них будут задействованы актеры двух стран.


ПРОЕКТЫ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ ТЕМАТИКИ, НЕ ПОЛУЧИВШИЕ ПОДДЕРЖКУ

Бриг Меркурий, «Кинопрограмма XXI век»
Режиссер Роман Нестеренко, авторы сценария Роман Нестеренко, Наталия Боброва и Татьяна Мирошник, продюсер Владимир Есинов.

В мае 1829 года бриг Черноморского флота Российской империи «Меркурий» вступил в неравный бой с двумя большими турецкими кораблями. Благодаря мастерству капитана Александра Казарского и упорству команды небольшое военное судно сделало невозможное, выйдя из сражения победителем. «Бриг Меркурий» задумывается как академическая картина, вдохновленная полотнами Ивана Айвазовского, – с классическим оркестровым саундтреком и романтическими мотивами. Компания запрашивает у министерства 100 млн рублей – 16% от общего бюджета. Остальные средства (более полмиллиарда рублей) планируется собрать внебюджетными методами.


В клетке, «Тим Филмз»
Режиссер и автор сценария Сергей Пикалов, продюсер Теймур Джафаров

Студия решила повторить свой успешный сериальный проект с тем же названием - «В клетке», но в виде полнометражного фильма. Прямо об этом не говорят, выдавая идею за новую. В ролях заявлены актеры, снимавшиеся в сериале: Павел Прилучный и Владимир Епифанцев. Авторы считают, что проект полностью отвечает на сегодняшние запросы общества и сочетает в себе социальную тематику и развлечение.

Мы из прошлого: Питчинг миноритарных и социально значимых проектов в Министерстве культуры
фото: кадр из сериала "В клетке"

Вдох-Выдох, «Студия ВЕК»
Режиссер Эдуард Парри, Ануш Варданян, Алексей Богданов, продюсер Кристина Франчак

Два героя — он и она — находятся весь фильм в машине и выясняют отношения. Она его бросила, он ее похитил. Фильм расскажет, как любовь порождает ненависть, гаснет и зарождается вновь. Любовь, которая призвана возвышать и вдохновлять, становится для обоих молодых людей источником непонимания и страданий. Это история об обучении любви.


Ганди молчал по субботам, Ленфильм
Режиссер Тимофей Жалнин, автор сценария Анастасия Соколова, продюсер Федор Щербаков.

Киноадаптация одноименной пьесы Анастасии Букреевой, история подросткового бунта в петербургском «старом фонде». Главный герой – 16-летний Матвей, столкнувшийся с разводом родителей и пытающийся переварить первый в жизни серьезный личностный кризис. Лейтмотивом становятся не только подростковые проблемы, но и значимость волонтерства в современном обществе. Особой реалистичности авторы планируют достичь за счет «ручной съемки» и клипового монтажа, а также обширного пула лицензированной популярной музыки. Создатели ставят перед собой задачу снять кино для молодого зрителя, которое будет разговаривать с ним на одном языке.


Гладиатор, ТО «КИНОЛЕСТНИЦА»
Режиссер, автор сценария, продюсер Нина Комарова

История удивительной судьбы простого парня — боксера-любителя, который в адской несвободе концлагеря проходит путь становления духа: от полного отчаяния до осознания себя воином. Он становится легендарным русским Гладиатором Бухенвальда. Спустя 20 лет он — опять в схватке со смертью: отчаянно борется за жизни людей на операционном столе. Победил там, победит и здесь. Образ обобщенный. В основе – биографии нескольких людей: Владимира Власова, Виктора Кипа, Георгия Синякова. Проект поддержало Узбеккино, ГосДума РФ и Федерация бокса. Цель — поиск героя нашего кино и показ морально-нравственных ориентиров.

Мы из прошлого: Питчинг миноритарных и социально значимых проектов в Министерстве культуры
фото: презентация проекта "Гладиатор"

Государственная дочь, «М-Фильм»
Режиссер, автор сценария и продюсер Михаил Косырев

История СССР в период сталинского правления глазами дочери вождя Светланы Аллилуевой. Основой авторского замысла, по словам Косырева, станет не только биография героини и ее отношение к происходящим вокруг событиям (победа в войне, таинственная гибель режиссера Соломона Михоэлса, смерть Сталина и последующее развенчание культа его личности). Важным элементом станет осмысление связанных с правителем мифологем, а также рассуждение о природе власти. На производство масштабной исторической ленты создатели просят у ведомства 99,957 млн рублей, социальную значимость проекта обосновывают борьбой с попытками фальсифицировать историю.


Дурачок, кинокомпания «ОРЕЛ»
Режиссер Наталья Углицких, авторы сценария Екатерина Кулага и Денис Макошенко, продюсер Екатерина Мадалинская

Семейная картина в жанре роад-муви, вдохновленная идеями «Человека дождя», «1+1» и «Арахисового сокола». Тяжело больной герой намерен использовать брата с особенностями развития как донора. Они едут в Москву, по пути находя и преодолевая оставшиеся между ними еще с детства конфликты. Субъективный взгляд камеры, по задумке режиссера, очертит два мировоззрения: потребительское, обыденное видение ситуации со стороны умирающего «полноценного» человека и «дурачка», не растерявшего детскую искренность.


Квартирантка, «ЮВИ+»
Режиссер Анна Яновская, авторы сценария Александр Бородянский, Анна Яновская, Сергей Медведев, продюсер Юлия Хмелевская

Драматическая комедия о молодой красивой обаятельной девушке Наташе – руфере и начинающем киллере, находящейся в поисках себя, справедливости и взаимной любви. Она лучница и собирается застрелить обидчика своих родителей. Но потом влюбляется в 40-летнего мужчину и становится его ангелом-хранителем. На съемки дали согласие Полина Гухман, Александр Яценко, Александра Виноградова, Олег Гаас. Оператор Ирина Уральская.


Красный шелк, НОТА БЕНЕ ФИЛЬМ ГРУП
Режиссер Андрей Волгин, автор сценария Алексей Колмогоров, продюсер Вадим Быркин

Еще один проект режиссера «Балканского рубежа» не получил поддержку, хотя уже находится в производстве. Это приключенческий детектив на основе реальных событий с лихо завернутым сюжетом. 1928 год, трое китайских коммунистов едут в поезде Владивосток-Москва на съезд КПК, который проходит под Москвой. В пути их преследуют агенты трех разведок, но русский переводчик Артем и китайская девушка Лин разоблачают шпионов. Авторы озабочены патриотическим воспитанием, и в этом видят социальную значимость проекта, в котором участвуют Милош Бикович, Фей я Цзоу, Александр Кузнецов, Гоша Куценко и другие. Около 40% денег дает Китай.

Мы из прошлого: Питчинг миноритарных и социально значимых проектов в Министерстве культуры
фото: кадр из презентации проекта "Красный шелк"

Мы из прошлого, «ИНФИНИТИ КЛАБ ПРОДАКШН»
Режиссер Андрей Щербинин, автор сценария Максим Зуев, продюсеры Ксения Архипова и Иван Архипов

Военный фильм с элементами фантастики, действие которого развернется в 1943-м и 2014-м, во время боевых действий на территории Донбасса. Участники Великой Отечественной войны неожиданно переносятся в современность и вынуждены наблюдать новое противостояние с фашизмом. Референсами выступают фильмы «Турист» и «Т-34», а также короткометражка Антона Розенберга Escape from Tarkov, основанная на мире компьютерной игры. Заявленный бюджет – 100 млн рублей, у ведомства запрашивают 70 млн. Основные темы заявлены как «борьба с терроризмом» и «противодействие попыткам фальсификации истории».


Никто, кроме нас, «Брайт Лайф Продакшн»
Режиссер Александр Самохвалов, автор сценария Андрей Комаров, продюсер Александр Калушкин.

Комедия воспитания, которую создатели позиционируют как «"Холопа" в армии». Беспечный сын богатого отца попадает в армейскую учебку, где должен научиться уму-разуму. Жанровая особенность, заявленная кинокомпанией, — спайка в одном фильме авантюрной комедии и остросюжетного боевика: пройдя через комичные ситуации и дав присягу, главный герой Паша окажется в реальном бою, в составе разведгруппы ВДВ дав отпор мировому терроризму.


Падение «Феникса», «КПС»
Автор сценария и режиссер Алиса Курганская, продюсер Юрий Кузнецов

Приключенческое кино с кучей трюков и слоганом «Не дай врагу воспитать твоих детей». Дочь кадрового офицера случайно попадает в организацию «Феникс», которая под маской борьбы за мир воспитывает молодёжь в духе неонацизма. Группа студентов из России, Германии и Бельгии вступает с ней в противоборство. В дримкасте Евгений Сидихин, Андрей Ильин, Сергей Маховиков и другие. Сценарий готов, разрабатываются трюки. Социальная значимость, по мнению авторов, в том, что фильм убережет детей от навязываемых стереотипов. Режиссер в настоящее время снимает «иммерсивный театральный проект» в Луганске.


Перово, СТУДИЯ «ЛУКФИЛЬМ»
Режиссер и автор сценария Игорь Поплаухин, продюсер Александр Плотников

Автор короткометражного фильма «Календарь», победившей на Каннском кинофестивале, снимает автобиографический проект про начало 90-х. Его отец болел рассеянным склерозом, и квартира постоянно наполнялась целителями и колдунами. В итоге родители развелись. Акцент в кино — на психике ребенка. Главный герой – третьеклассник Игорек — не знает, с кем ему лучше остаться после развода: с больным папой или с бросившей их мамой, по которой мальчик, тем не менее, смертельно тоскует. На роли родителей подошли бы Петр Скворцов и Варвара Шмыкова. Снимать планируют в Ленинградской области. Неизвестно, по каким причинам этот неплохой проект не прошел отбор.

Мы из прошлого: Питчинг миноритарных и социально значимых проектов в Министерстве культуры
фото: РИА Новости / Игорь Поплаухин

Последние честные, Продюсерский Центр «Хорошо Продакшн»
Режиссер Василий Чигинский, авторы сценария Людмила Рябцева, Ольга Погодина, Юрий Суходольский, продюсер Наталья Иванова

Шпионский детектив и мелодрама на фоне первой для команды СССР олимпиады — в Хельсинки 1952 года. Герой фильма – спортсмен Алексей Никонов – борется не только за медали, поскольку основные события фильма разворачиваются не на олимпийских аренах. Никонов – бывший разведчик (его сыграет Александр Горбатов), который должен вбросить дезинформацию о советских ПВО, чтобы предотвратить сброс 300 атомных бомб на советские города. Попутно он встретит в Финляндии старую любовь.


Проект «Апечатка», «ВИБ-Фильм»
Режиссер Геннадий Иванов, автор сценария Андрей Нянькин, продюсер Владимир Голиков

Выброшенные на обочину жизни молодые специалисты Диана и Максим придумывают рекламную кампанию национального масштаба. Они издают пять миллионов экземпляров «Войны и мира» Льва Толстого, пряча в тексте одну единственную опечатку. Нашедшему ее полагается денежный приз. Вся страна начинает читать классику, но вместо типографского брака находит ответы на вопросы о себе, отношениях и судьбах родины. Авантюрная история с отсылками к тропу о «самой читающей нации в мире» и значимости литературы, объединяющей разные социальные группы: от уборщиков до министров.


Страшный суд, ФАБРИКА АРТ КИНО
Режиссер и продюсер Татьяна Воронецкая, автор сценария Дмитрий Соболев

История священника, душа которого после смерти попадает в иной мир, устроенный по принципам нашего суда. Полицейские ведут его в камеру, а статья обвинения у него сложная: он присваивал себе дела Бога. На суде выступают свидетелями люди, которые его знали, и выходит, что человек, проживший по христианским заповедям всю жизнь, людей не любил. Это мощная история, в чем-то тематически продолжающая фильм «Остров». Она об ответственности, взрослости и искренности. И о приговоре, который человек выносит сам себе. Предварительный актерский состав: Полина Агуреева, Владимир и Алексей Гуськовы, Алексей Шевченков.


Узы, «КЬЮ ЭС ФИЛМС»
Режиссер Мария Тумова, авторы сценария Никита Ватулин-Тарасенко, Святослав Подгаевский, Мария Тумова, продюсер Иван Каптонов

Социально значимый психологический триллер от авторов «Русалки» и «Пищеблока». У родителей, потерявших двоих детей, появляется возможность вернуть к жизни одного из них. Кого они выберут? Где границы доверия? Бескорыстна ли родительская любовь, что скрывается за фасадом счастливой семьи? Авторы обещают страшное и бескомпромиссное в своей откровенности кино. В роли родителей видят Сергея Гилева и Марьяну Спивак. Фильм будет готов осенью 2023 года.

Мы из прошлого: Питчинг миноритарных и социально значимых проектов в Министерстве культуры
фото: презентация проекта "Узы"

Улетая за солнечным ветром, кинокомпания «ВЕРА»
Режиссер Ролан Ооржак, автор сценария Владимир Копуш, продюсеры Максим Панфилов и Ирина Савина.

Многожанровая этническая притча, действие которой происходит в середине 90-х. Во время боев на таджикско-афганской границе срочник Женя, сын Веры и пропавшего геолога из Тывы, получает серьезную ментальную травму. Спасая его, мать отправляется в путешествие на землю предков. Проект задуман как осмысление социального перелома в постсоветской истории, сочетает элементы мокьюментари и психоделической драмы. Также заявлен упор на культуру народа Тывы, его обычаев, музыки и шаманских обрядов.

Екатерина Визгалова, Максим Гревцев
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