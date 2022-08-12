Мы из прошлого: Питчинг миноритарных и социально значимых проектов в Министерстве культуры

Министерство культуры поддержало в текущем 2022 году 145 игровых проектов и более 200 неигровых. В предыдущем обзоре питчинга мы рассказывали о том, какие дебютанты претендовали на получение государственной субсидии. Та защита была, пожалуй, самая интересная по части свежих идей. Второй материал посвящен так называем социально значимым проектам и игровым проектам совместного производства с миноритарным участием России (то есть тем, где основное финансирование – иностранный капитал). Наиболее частый вопрос, который задают эксперты авторам: «В чем заключается социальная значимость вашего будущего фильма?» Далеко не все заявители понимают, что это такое, но, в любом случае, экспертный совет сделал свой выбор. До третьего этапа отбора дошло 46 участников. Мы, как обычно, рассказываем обо всех, не только о победителях. Это важно не только потому, что интереснее наблюдать всю картину в целом. Еще и потому, что вследствие разных форс-мажоров финалисты не всегда заключают договор с Минкультом, и высвободившиеся средства направляют на производство резервных картин.
ПРОЕКТЫ СОВМЕСТНОГО ПРОИЗВОДСТВА С МИНОРИТАРНЫМ УЧАСТИЕМ РОССИИ, ПОЛУЧИВШИЕ ПОДДЕРЖКУ
Драма на основе реальных событий, произошедших во время Великой Отечественной войны. На территории детского дома в местечке Семково оборудован пункт забора крови для немецких солдат. Донорами для них выступают дети, которых содержат в организованным тут же интернате. Минскому подполью становится известно о зверствах фашистов, и оно при поддержке Москвы начинает готовить операцию по спасению узников. Фильм совместного производства России и Беларуси поставит Андрей Волгин («Балканский рубеж»). Задачей проекта создатели ставят увековечивание памяти жертв нацизма.
ПРОЕКТЫ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ ТЕМАТИКИ, ПОЛУЧИВШИЕ ПОДДЕРЖКУ
Режиссер сериалов «Немец» и «Юззз» снимает фильм, второе название которого «Дембель». Антон Васильев («Хрустальный») играет в нем Семена, который вернулся в родной город Буй спустя 20 лет, чтобы навестить больного отца. От старого друга, который стал полицейским, он узнает, что его бывшая девушка Лена покончила с собой три года назад. В ее доме он обнаруживает притон и Ленину дочь Майю, как две капли воды похожую на мать. В фильме будет много поэтики провинции и чувственности. Батыр Моргачев – оператор. Среди референсов есть даже «Ускользающая красота». Съемки уже начались, в картине участвуют Антон Кузнецов, Ольга Лапшина, Елизавета Струнина. Фильм будет готов зимой 2023 года. Любопытно, что денег у министерства авторы запросили всего 7 млн при общем бюджете в 65 млн.
Для этой кинокомедии старый, но малоизвестный сценарий Александра Рогожкина будет адаптирован под современность, сохранив при этом фирменный рогожкинский юмор. Главный герой — молодой волонтер из Германии, хорошо говорящий по-русски, — приезжает поработать в неврологическое отделение обычной питерской больницы и проходит в ней своеобразную одиссею. Больница — проекция страны: здесь собрался настоящий цвет нации, такой загадочной и притягательной для иностранца. То и дело влипая в комические ситуации в палатах, коридорах и операционных, пробираясь через недоразумения, волонтёр открывает для себя все грани русского национального характера. В референсах «Особенности национальной охоты» и «Смерть господина Лазареску». Бюджет картины 145 млн рублей.
История жизни Льва Выготского – выдающегося советского психолога и педагога, основателя марксисткой традиции «вершинной психологии». В конце жизни безнадежно больной Выготский встречается с идейной противницей Сабиной Шпильрейн, исповедующей идеи фрейдовского психоанализа. Им предстоит обсудить авангардную идею воспитания «нового человека». Заявленный бюджет ленты – 124,3 млн рублей, у министерства запрашивают 87 млн рублей. При разработке фильма авторы консультировались с семьей психолога. Параллельно с основной сюжетной линией они намерены уделить внимание историческому контексту и напомнить зрителю о значимости педагогики.
Команда, ранее работавшая над мелодрамой «Страна Саша» и сериалом «Инсталайф», адаптирует для киноэкранов роман израильской писательницы Айелет Гундар-Гошен. Главная героиня – одинокая 17-летняя девушка, жаждущая внимания от окружающего ее мира. Это внимание приходит неожиданно и абсурдно: возникает слух, что подростка изнасиловал известный в прошлом певец. Оказавшись в центре скандала, девочка не спешит раскрывать правду. Художественное осмысление не только конфликта эго-совесть, но и общества в эпоху «новой этики». Трофимова вдохновляется работами Пола Томаса Андерсона и сатирическим «Не смотрите наверх» Адама МакКея. Стоимость производства – 148,5 млн рублей, у министерства запрашивают 100 млн.
Кино о вечном, о времени, о любви и войне, об отношении матери и детей, мужчины и женщины. Авторы работают над проектом больше пяти лет. Это история женщины и эпохи на основе биографии матери режиссера Грамматикова. Действие начинается в Свердловске 1948 года. Театральная актриса Нина и ее трое детей ждут новостей о судьбе арестованного мужа и отца. Не дождавшись вестей, она пакует все самое ценное, включая пианино, в товарный вагон и садится туда же вместе с детьми. По пути герои встретят самых разных людей — их глазами мы и увидим то противоречивое, но очень интересное время. Исполнительница главной роли Юлия Высоцкая. Бюджет 160 млн рублей, у Минкульта запрашивалось 100 млн.
«Культурная комедия» в декорациях Перми. Молодой чиновник Владимир Летаев вынужден культурно обогатиться, отказавшись от образа варвара-нувориша. Помогать ему в этом будет Марина, которая не может представить себе жизнь без культуры. Два диаметрально противоположных человека попадают в комические ситуации, посещают знаковые для Перми места культурного притяжения. Несмотря на четко определенное место действия, съемочная команда намерена сделать универсальное кино об эклектичности и дурновкусии провинциального чиновничьего аппарата. Стоимость производства фильма – 100 млн рублей, у Министерства культуры запрашивают половину средств.
Постановщик самой кассовой российской ленты этого года «Одна» принимается за создание военной драмы, действие которой происходит во время Великой Отечественной войны в Ленинграде. Авторы хотят рассказать о том, как люди с нарушенным зрением участвовали в войне и внесли существенный вклад в победу. В фильме три главных героя – друзья Фёдор, Павел и Михаил, двое из них незрячие, а один носит очки с толстыми линзами. Начинается война, и они находят, куда себя применить, заменяя зрение острым слухом и смекалкой. Каждый из друзей проявляет настоящий героизм. В дримкасте Евгений Ткачук, Сергей Белов, Роман Евдокимов, Михаил Тройник, Надежда Калеганова, Полина Чернышова. Оператор – Михаил Келим. Запрашивают 73,5 млн из 105 млн рублей.
Лирическая комедия о дружбе молодых курсантов военно-морского училища, влюбившихся в одну девушку. Вневременная и, по задумке авторов, наивная история с эклектичным саундтреком, призванная передать дух молодости с ее ошибками и первыми победами. Еще одна значимая сторона ленты – попытка осмысления вопроса: почему 17-летние сознательно выбирают путь служения Отечеству, запирая себя в жесткие уставные рамки.
1941 год. Сибирское село Маслянино. Мать провожает на фронт пятерых сыновей. Все бабы получают похоронки на детей и мужей. Мария получает только письма. Односельчанки приписывают ей черное колдовство. Все ее ненавидят, как будто она виновата в смерти их близких. Мария уходит жить в лес, в охотничий домик после того, как ее начинают травить. Это реальная история. Все пятеро сыновей вернулись — больше в село не вернулся ни один мужчина. Женщина, получившая уже после окончания войны сразу две похоронки, пыталась убить последнего сына Марии и затем повесилась. Это будет реалистичный фильм с флешбэками, в которых визуализируют довоенные воспоминания. В дримкасте Павел Табаков, Артем Афонасов, Петр Скворцов, Марианна Шульц и другие.
Биография Героя России матроса Алдара Цыденжапова, ценой своей жизни спасшего экипаж эсминца «Быстрый» при пожаре. Сценарий состоит из девяти флешбэков-глав – по количеству секунд, которые моряк провел в охваченном огнем машинном отделении корабля. Идею съемочной группе подсказали офицеры Тихоокеанского флота, они же выразили готовность всецело помочь с производством фильма. Важными элементами байопика станет культура народов Забайкалья, описание нравственных и религиозных основ бурятского общества, а также демонстрация морского братства. Для производства картины команде необходимы 150,1 млн рублей, большую часть (100 млн) студия запрашивает у Министерства культуры.
В прошлом году проект подавался в этой же категории под названием «Хочу жениться!», но не прошел. В этом году уже стартовали съемки на студии Горького. Это добрая авантюрная комедия о межнациональных отношениях, идентичности и силе, укорененной в традициях. Обрусевший кавказец Давид, танцор, хочет жениться на русской девушке, но ее мама ненавидит кавказцев. Дядя Давида требует от парня похитить невесту, но по ошибке он похищают будущую тещу. В конце – двойная межнациональная свадьба. Съемки пройдут в Северной Осетии и Сочи. В референсах — фильмы Гайдая. На главную роль взяли балетного актера Мамуку Патарава.
ПРОЕКТЫ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ ТЕМАТИКИ, ПОСТАВЛЕННЫЕ В РЕЗЕРВ
В очередной раз участвует в питчинге проект-антология о войне, показываемой глазами окопного солдата. Отсняв 20% трехчасового проекта, фильм получил отказ от субсидии в 2020 году. В 2021-м также получил отказ. Автор назвал «власовцами от культуры» всех, кто не проголосовал за его фильм, производственный бюджет которого оценивался в 470 млн рублей. Теперь он будет сокращен до 90 минут. Бюджет снизился до 220 млн, у министерства просят 100. Главную роль в картине играет Александр Алексеев.
фото: кадр из фильма "Василий Теркин"
Мятежники, «Зрительный контакт»
Режиссер и автор сценария Владимир Алеников, продюсер Наталья Семина
Основанная на реальных событиях драма о детях с ограниченными возможностями. После смерти родителей девочка Настя попадает в детский дом и учится новой жизни, обретает новую семью. Параллельно разворачивается противостояние детей с инвалидностью и городских властей, желающих снести учреждение ради постройки нового бизнес-центра. Создатели рассчитывают художественными средствами победить свойственные теме инвалидности неловкость и дискомфорт. Фильм предполагает инклюзивный каст, для которого планируется привлечь юных подопечных благотворительных организаций.
Проект про Европу, которую привели к гибели пропаганда «нетрадиционных» отношений, беженцы и мигранты, впервые подавался на питчинге в 2018 году (с продюсерской компанией «28 панфиловцев») и получил отказ, а спустя четыре года всплыл снова с тем же провокационным роликом на презентации. В нем Захар Прилепин изображает сидящего в чистенькой тюрьме маньяка-убийцу, распявшего на крестах 22 человека, который после 21 года отсидки скоро выйдет на свободу. Захар рассказывает, что в тюрьме у него не только была отдельная камера со всеми удобствами, но и дантист, а еще возможность написать книгу, продажи которой принесли ему миллионы. Далее он произносит проникновенный монолог о толерантности и гуманности, которые благосклонны к таким, как он, но не позволяют «тронуть бабу за жопу». «Стадо пустых тварей, вы не наказываете виновных, вы терпите», — говорит он. В выступлении автора проекта выяснилось, что это фильм о людях, которые столкнулись с драмами на фоне толерантной культуры Европы. В дримкасте, кроме Прилепина, Федор Бондарчук и Елизавета Янковская (четыре года назад была Паулина Андреева). Один из актеров, согласившихся на участие, Егор Баринов, также произнес речь, в которой рассказал про мальчика, который однажды понял, что удобно называть себя геем, — и начал атаковать других детей. Также в продажу несколько лет назад вышла и «успешно продается» одноименная книга автора.
Историческая музыкальная фантазия и байопик изобретателя балалайки. История разворачивается во второй половине XIX века. Молодой музыкант Василий Андреев мечтает стать первой скрипкой придворного оркестра. Его соперник в карьере и любви – итальянец Антони Паскерони. Андреев случайно слышит народный инструмент, звук которого ему очень нравится. Вскоре он создает балалайку, чья история не такая уж и старинная, как о ней думают. В дримкасте Никита Ефремов, Сергей Новосад, Ирина Розанова, Александр Робак, Максим Лагашкин, Ирина Горбачева и другие.
фото: кадр из презентации проекта "Три струны"
Альтернатива, «Крупный план»
Режиссер и автор сценария Владимир Рудак, продюсер Олег Любаев
Комедия о взаимоотношениях девушки с инвалидностью и ее невольного сопровождающего – проходящего альтернативную службу молодого человека, мечтающего уехать из страны. Паре несимпатичных друг другу людей придется вместе отправиться на юг России. Одна из авторских задумок – ненавязчиво показать, какие возможности доступны людям с ограничениями, и фиксация реальных трудностей и переживаний, с которыми они могут столкнуться. К реализации проекта планируется привлечь практикантов киношколы «Без границ», профильно занимающейся образованием людей с ограниченными возможностями.
Саня, Санечка, Санёк..., Творческое объединение «ТРИ А фильм»
Режиссер Александр Андреев, автор сценария и продюсер Артем Суворов
Автобиографическая социальная трагикомедия о стойкости. Павел Деревянко сыграет Артема, который получил травму – разрыв спинного мозга. В зрелом уже возрасте он сломал позвоночник и оказался на больничной койке, а сиделкой стал его заклятый враг. Проект разрабатывается уже три года и имеет большую поддержку в социальных сетях. Автор сценария и продюсер сам передвигается в инвалидном кресле. Кино расскажет о силе воли, успешной борьбе с собой и, конечно, любви к жизни и людям.
Коралловые бусы, кинокомпания «Вверх»
Режиссер и продюсер Татьяна Мирошник, авторы сценария Татьяна Мирошник и Евгения Фахуртдинова.
Фильм-сказка с мультипликационными вставками, основанный на фольклоре Бурятии. Легенда о сотворении озера Байкал Пламенным Драконом переплетается с историей любви ханского сына Галши и девочки Жаргалмы. От их судьбы зависит, сможет ли юный Галша снять проклятье, заточившее в коралловых бусах его мудрость. Создатели проекта делают особый упор на раскрытие бурятской культуры (декорации фильма впоследствии должны превратиться в бурятский этнопарк). Для создания анимации ленты планируется привлечь создателей мультфильма «Огонек-Огниво».
Бывший хоккеист, а ныне простой дворник Виктор в преддверии Нового года играет Деда Мороза на утреннике в детском саду. Девочка Лена просит у него вылечить больную маму, и наивная детская просьба меняет жизнь опустившегося человека. Лирическая новогодняя комедия о вере в чудо и преображении, демонстрирующая важность работы с трудными подростками. По словам продюсера, одной из ведущих тем станет и осмысление тревог ребенка, воспитанного в неполной семье. Команда намеренно отказывается от участия в проекте известных медийных лиц, отдавая предпочтение малоизвестным, но харизматичным артистам.
Социальная комедия, призванная показать быт российских десантников. Мажору Тёме после ареста отцовского имущества предстоит год отслужить в ВДВ. Вернувшись на гражданку, герой разрывается между старыми богатыми друзьями и семьей, которая вот-вот потеряет дом. Проведя время с дедом, военным старой закалки, бывший «золотой ребенок» расставляет жизненные приоритеты и готовится дать отпор большому бизнесу, сносящему деревню ради постройки роскошного отеля. Алексей Чадов отмечает, что идею показать другую сторону жизни десантников ему подсказали друзья из ВДВ. В числе стилистических референсов – «Красный призрак», однако с большим уклоном в реалистичность и жизненность образов.
Драматичная история Ларисы – деловой женщины среднего возраста, потерявшей ребенка на 22-ой неделе беременности. Испытав боль утраты, героиня решает добиться совершенствования отечественной системы здравоохранения. Фильм посвящен проблемам преждевременных родов и законодательной системы, которая порой не позволяет вовремя предоставить ребенку помощь. В дримкасте – Елена Лядова и Даниил Воробьев. Авторы отдельно отмечают социальную значимость ленты, подсветив актуальную проблему: ежегодно в России погибают около трех тысяч недоношенных детей. «Пустые руки» рассматривается как возможность проинформировать общественность о проблеме и изменить ситуацию с развитием в РФ инфраструктуры перинатальных центров.
фото: кадр из видео-презентации проекта "Пустые руки"
ПРОЕКТЫ СОВМЕСТНОГО ПРОИЗВОДСТВА С МИНОРИТАРНЫМ УЧАСТИЕМ РОССИИ, НЕ ПОЛУЧИВШИЕ ПОДДЕРЖКУ
Море забвения, киностудия «Колесо судьбы»
Режиссер Жером Диаман-Берже, автор сценария Константин Торопчин, продюсер Константин Серебряков
Российско-французский психологический триллер с элементами мистики. После автомобильной аварии молодожены Ник и Анна попадают на яхту, которой командует таинственная Хозяйка. Морское путешествие становится метафорой семейных взаимоотношений через призму традиционных ценностей и сакральных смыслов. Съемки должны пройти на Лазурном берегу Франции и в Ялте. В них будут задействованы актеры двух стран.
ПРОЕКТЫ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ ТЕМАТИКИ, НЕ ПОЛУЧИВШИЕ ПОДДЕРЖКУ
В мае 1829 года бриг Черноморского флота Российской империи «Меркурий» вступил в неравный бой с двумя большими турецкими кораблями. Благодаря мастерству капитана Александра Казарского и упорству команды небольшое военное судно сделало невозможное, выйдя из сражения победителем. «Бриг Меркурий» задумывается как академическая картина, вдохновленная полотнами Ивана Айвазовского, – с классическим оркестровым саундтреком и романтическими мотивами. Компания запрашивает у министерства 100 млн рублей – 16% от общего бюджета. Остальные средства (более полмиллиарда рублей) планируется собрать внебюджетными методами.
Студия решила повторить свой успешный сериальный проект с тем же названием - «В клетке», но в виде полнометражного фильма. Прямо об этом не говорят, выдавая идею за новую. В ролях заявлены актеры, снимавшиеся в сериале: Павел Прилучный и Владимир Епифанцев. Авторы считают, что проект полностью отвечает на сегодняшние запросы общества и сочетает в себе социальную тематику и развлечение.
Два героя — он и она — находятся весь фильм в машине и выясняют отношения. Она его бросила, он ее похитил. Фильм расскажет, как любовь порождает ненависть, гаснет и зарождается вновь. Любовь, которая призвана возвышать и вдохновлять, становится для обоих молодых людей источником непонимания и страданий. Это история об обучении любви.
Киноадаптация одноименной пьесы Анастасии Букреевой, история подросткового бунта в петербургском «старом фонде». Главный герой – 16-летний Матвей, столкнувшийся с разводом родителей и пытающийся переварить первый в жизни серьезный личностный кризис. Лейтмотивом становятся не только подростковые проблемы, но и значимость волонтерства в современном обществе. Особой реалистичности авторы планируют достичь за счет «ручной съемки» и клипового монтажа, а также обширного пула лицензированной популярной музыки. Создатели ставят перед собой задачу снять кино для молодого зрителя, которое будет разговаривать с ним на одном языке.
Гладиатор, ТО «КИНОЛЕСТНИЦА»
Режиссер, автор сценария, продюсер Нина Комарова
История удивительной судьбы простого парня — боксера-любителя, который в адской несвободе концлагеря проходит путь становления духа: от полного отчаяния до осознания себя воином. Он становится легендарным русским Гладиатором Бухенвальда. Спустя 20 лет он — опять в схватке со смертью: отчаянно борется за жизни людей на операционном столе. Победил там, победит и здесь. Образ обобщенный. В основе – биографии нескольких людей: Владимира Власова, Виктора Кипа, Георгия Синякова. Проект поддержало Узбеккино, ГосДума РФ и Федерация бокса. Цель — поиск героя нашего кино и показ морально-нравственных ориентиров.
фото: презентация проекта "Гладиатор"
Государственная дочь, «М-Фильм»
Режиссер, автор сценария и продюсер Михаил Косырев
История СССР в период сталинского правления глазами дочери вождя Светланы Аллилуевой. Основой авторского замысла, по словам Косырева, станет не только биография героини и ее отношение к происходящим вокруг событиям (победа в войне, таинственная гибель режиссера Соломона Михоэлса, смерть Сталина и последующее развенчание культа его личности). Важным элементом станет осмысление связанных с правителем мифологем, а также рассуждение о природе власти. На производство масштабной исторической ленты создатели просят у ведомства 99,957 млн рублей, социальную значимость проекта обосновывают борьбой с попытками фальсифицировать историю.
Семейная картина в жанре роад-муви, вдохновленная идеями «Человека дождя», «1+1» и «Арахисового сокола». Тяжело больной герой намерен использовать брата с особенностями развития как донора. Они едут в Москву, по пути находя и преодолевая оставшиеся между ними еще с детства конфликты. Субъективный взгляд камеры, по задумке режиссера, очертит два мировоззрения: потребительское, обыденное видение ситуации со стороны умирающего «полноценного» человека и «дурачка», не растерявшего детскую искренность.
Драматическая комедия о молодой красивой обаятельной девушке Наташе – руфере и начинающем киллере, находящейся в поисках себя, справедливости и взаимной любви. Она лучница и собирается застрелить обидчика своих родителей. Но потом влюбляется в 40-летнего мужчину и становится его ангелом-хранителем. На съемки дали согласие Полина Гухман, Александр Яценко, Александра Виноградова, Олег Гаас. Оператор Ирина Уральская.
Еще один проект режиссера «Балканского рубежа» не получил поддержку, хотя уже находится в производстве. Это приключенческий детектив на основе реальных событий с лихо завернутым сюжетом. 1928 год, трое китайских коммунистов едут в поезде Владивосток-Москва на съезд КПК, который проходит под Москвой. В пути их преследуют агенты трех разведок, но русский переводчик Артем и китайская девушка Лин разоблачают шпионов. Авторы озабочены патриотическим воспитанием, и в этом видят социальную значимость проекта, в котором участвуют Милош Бикович, Фей я Цзоу, Александр Кузнецов, Гоша Куценко и другие. Около 40% денег дает Китай.
фото: кадр из презентации проекта "Красный шелк"
Мы из прошлого, «ИНФИНИТИ КЛАБ ПРОДАКШН»
Режиссер Андрей Щербинин, автор сценария Максим Зуев, продюсеры Ксения Архипова и Иван Архипов
Военный фильм с элементами фантастики, действие которого развернется в 1943-м и 2014-м, во время боевых действий на территории Донбасса. Участники Великой Отечественной войны неожиданно переносятся в современность и вынуждены наблюдать новое противостояние с фашизмом. Референсами выступают фильмы «Турист» и «Т-34», а также короткометражка Антона РозенбергаEscape from Tarkov, основанная на мире компьютерной игры. Заявленный бюджет – 100 млн рублей, у ведомства запрашивают 70 млн. Основные темы заявлены как «борьба с терроризмом» и «противодействие попыткам фальсификации истории».
Комедия воспитания, которую создатели позиционируют как «"Холопа" в армии». Беспечный сын богатого отца попадает в армейскую учебку, где должен научиться уму-разуму. Жанровая особенность, заявленная кинокомпанией, — спайка в одном фильме авантюрной комедии и остросюжетного боевика: пройдя через комичные ситуации и дав присягу, главный герой Паша окажется в реальном бою, в составе разведгруппы ВДВ дав отпор мировому терроризму.
Падение «Феникса», «КПС»
Автор сценария и режиссер Алиса Курганская, продюсер Юрий Кузнецов
Приключенческое кино с кучей трюков и слоганом «Не дай врагу воспитать твоих детей». Дочь кадрового офицера случайно попадает в организацию «Феникс», которая под маской борьбы за мир воспитывает молодёжь в духе неонацизма. Группа студентов из России, Германии и Бельгии вступает с ней в противоборство. В дримкасте Евгений Сидихин, Андрей Ильин, Сергей Маховиков и другие. Сценарий готов, разрабатываются трюки. Социальная значимость, по мнению авторов, в том, что фильм убережет детей от навязываемых стереотипов. Режиссер в настоящее время снимает «иммерсивный театральный проект» в Луганске.
Автор короткометражного фильма «Календарь», победившей на Каннском кинофестивале, снимает автобиографический проект про начало 90-х. Его отец болел рассеянным склерозом, и квартира постоянно наполнялась целителями и колдунами. В итоге родители развелись. Акцент в кино — на психике ребенка. Главный герой – третьеклассник Игорек — не знает, с кем ему лучше остаться после развода: с больным папой или с бросившей их мамой, по которой мальчик, тем не менее, смертельно тоскует. На роли родителей подошли бы Петр Скворцов и Варвара Шмыкова. Снимать планируют в Ленинградской области. Неизвестно, по каким причинам этот неплохой проект не прошел отбор.
Шпионский детектив и мелодрама на фоне первой для команды СССР олимпиады — в Хельсинки 1952 года. Герой фильма – спортсмен Алексей Никонов – борется не только за медали, поскольку основные события фильма разворачиваются не на олимпийских аренах. Никонов – бывший разведчик (его сыграет Александр Горбатов), который должен вбросить дезинформацию о советских ПВО, чтобы предотвратить сброс 300 атомных бомб на советские города. Попутно он встретит в Финляндии старую любовь.
Выброшенные на обочину жизни молодые специалисты Диана и Максим придумывают рекламную кампанию национального масштаба. Они издают пять миллионов экземпляров «Войны и мира» Льва Толстого, пряча в тексте одну единственную опечатку. Нашедшему ее полагается денежный приз. Вся страна начинает читать классику, но вместо типографского брака находит ответы на вопросы о себе, отношениях и судьбах родины. Авантюрная история с отсылками к тропу о «самой читающей нации в мире» и значимости литературы, объединяющей разные социальные группы: от уборщиков до министров.
История священника, душа которого после смерти попадает в иной мир, устроенный по принципам нашего суда. Полицейские ведут его в камеру, а статья обвинения у него сложная: он присваивал себе дела Бога. На суде выступают свидетелями люди, которые его знали, и выходит, что человек, проживший по христианским заповедям всю жизнь, людей не любил. Это мощная история, в чем-то тематически продолжающая фильм «Остров». Она об ответственности, взрослости и искренности. И о приговоре, который человек выносит сам себе. Предварительный актерский состав: Полина Агуреева, Владимир и Алексей Гуськовы, Алексей Шевченков.
Социально значимый психологический триллер от авторов «Русалки» и «Пищеблока». У родителей, потерявших двоих детей, появляется возможность вернуть к жизни одного из них. Кого они выберут? Где границы доверия? Бескорыстна ли родительская любовь, что скрывается за фасадом счастливой семьи? Авторы обещают страшное и бескомпромиссное в своей откровенности кино. В роли родителей видят Сергея Гилева и Марьяну Спивак. Фильм будет готов осенью 2023 года.
Многожанровая этническая притча, действие которой происходит в середине 90-х. Во время боев на таджикско-афганской границе срочник Женя, сын Веры и пропавшего геолога из Тывы, получает серьезную ментальную травму. Спасая его, мать отправляется в путешествие на землю предков. Проект задуман как осмысление социального перелома в постсоветской истории, сочетает элементы мокьюментари и психоделической драмы. Также заявлен упор на культуру народа Тывы, его обычаев, музыки и шаманских обрядов.
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