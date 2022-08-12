Мы из прошлого: Питчинг миноритарных и социально значимых проектов в Министерстве культуры

анонс

«Бременские музыканты», «Кракен», «Холоп-2» и другие проекты, которые нам скоро предстоит увидеть

Наше счастье жить такой судьбою: Питчинг лидеров в Фонде Кино-2022

10 августа

Планета бурь: Питчинг дебютных игровых проектов в Министерстве культуры

Кто из молодых авторов получил финансирование на производство в 2022 году, а кто не получил