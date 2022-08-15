Дорогие мои лунатики: Питчинг авторских и экспериментальных проектов в Минкультуры

Всего 11 авторских и экспериментальных проектов получили одобрение экспертного совета Министерства культуры и государственную субсидию на производство. Мы завершаем рассказ обо всех идеях, представленных на питчинге в ведомстве. В предыдущих частях нашего обзора можно прочитать о дебютных проектах — эта защита была, пожалуй, самая интересная в этом году, а также о социально значимых фильмах и игровых картинах совместного производства с миноритарным участием России. В авторской же категории, где обычно презентуют самые сильные заявки, по части новых идей все очень скромно. Во многом из-за обстановки в стране и мире, для творческих людей складывающейся не самым лучшим образом. О качестве задумок вы можете судить сами, ознакомившись с этим текстом.
ПРОЕКТЫ, ПОЛУЧИВШИЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
«777», «Дабл»
Режиссер и автор сценария Александр Хант, продюсер Павел Буриан
В основе сценария лежит одноименный роман молодого писателя из Петербурга Кирилла Рябова. «777» задуман как абсурдистская трагикомедия, где исследуется синдром внезапного богатства. 2011 год, Дальний Восток. Игорь Хлебников – русский бедолага. Он живет в Приморском крае, работает в фаст-фуде и получает 10 тысяч рублей. У него есть жена Лара, холодная и стервозная, пасынок, чья сексуальная жизнь намного разнообразнее, чем у Игоря, и кот, который только гадит. Впрочем, все не так печально: у Игоря есть светлая мечта – стать отцом, а вот сил и возможностей на ее осуществление у него немного, и он молит небеса сделать хоть что-нибудь с его жизнью. Небеса вдруг откликаются и посылают Игорю шанс. Снимая зарплату в банкомате, он получает вместо 10 тысяч 2 миллиона рублей. Неожиданная удача сводит героя с ума. В главной роли – Максим Стоянов.
фото: Александр Хант на премьере фильма "Межсезонье" / фото Геннадия Авраменко / Пресс-служба ЦПШ
История отношений детей и родителей на основе повести Галины Щербаковой «Вам и не снилось». В отличие от одноименного фильмаИльи Фрэза, это будет не фильм о подростках, главной героиней станет мама Ромки – Вера. Сын и его любовь — триггер к обострению кризиса среднего возраста женщины. Вера не удовлетворена семейными отношениями, наступающим возрастом и потерей близости с сыном, который становится взрослым юношей. Время действия 1979 год. Действие будет проходить в Москве, один из кульминационных моментов – в театре на Таганке. Роли исполнят Ольга Сутулова, Алексей Розин, Арсений Никитин, Полина Меркульева, а имя главной героини авторы пока раскрывать не хотят. Референсы: «Красота по-американски», «Три цвета: Синий», «Леди Берд», «Не болит голова у дятла».
Психологическая драма о вере и чувстве долга. Заштатный священник за день берет на себя два греха – отпевает самоубийцу и крестит маленькую глухонемую девочку, о которой забывает на 20 лет. Через 20 лет эта девушка появляется перед ним снова: в приступе злобы она поджигает храм. Отцу Александру уже 70 лет, и он отправляется в колонию к осужденной за это преступление Виолетте, чтобы провести с ней несколько дней. Референсы: «Дневник сельского священника», «Свободное плавание».
«Дорогие мои старики», Киностудия «Сентябрь»
Режиссер, автор сценария и продюсер Андрей Зайцев
Главные роли в драме исполнят Алиса Фрейндлих и Сергей Дрейден. Идея картины появилась у постановщика после знакомства с Дрейденом, который сыграл отца в его фильме «Блокадный дневник». В прошлом году Зайцев даже начал снимать об артисте документальный фильм, и многие истории и детали из его жизни отразились в сценарии — например, будут показаны настоящие картины, написанные Дрейденом. В центре сюжета окажется пара пожилых питерских интеллигентов. По словам режиссера, образы главных героев собирательные, и в них есть черты Григория Померанца и Зинаиды Миркиной, Лилианы и Семена Лунгиных. Полина Гухман, сыгравшая в новом проекте режиссера «14+ Продолжение», воплотит образ девочки-соседки, которая часто заходит в гости к старикам — с ними ей всегда интересно, тепло и спокойно, чего не скажешь о ее собственной семье. Вообще дом питерских интеллигентов для многих людей остается островком спокойствия, мудрости, тишины и любви. Одним из главных героев станет и Петербург, где пройдут съемки проекта. Своим фильмом Зайцев хочет вступить в своеобразную полемику с драмой Михаэля Ханеке «Любовь». За визуальную часть отвечает оператор Ирина Уральская.
Приключенческий истерн, основанный на исторических событиях. Действие происходит в предреволюционном Петрограде в 1916-17 годах, а также в городах и поселках Хабаровского края, на реке Умальта, где велась добыча золота. Главный герой – детектив, разбирающийся в деле ограбления обоза с золотом, следовавшего с прииска. В его роли авторы видят Александра Балуева. В краже замешаны золотопромышленник Булыгин и порочная красавица Сонька Золотой Пупок. Фильм поддерживает губернатор хабаровского края Михаил Дегтярев.
Полнометражный мистический триллер, во многом вдохновленной жизнью сценаристов братьев Меркульевых, для которых брянский полузаброшенный кинотеатр «Металлург» был буквально вторым домом в детские годы, пришедшиеся на 1990-е. По сюжету на любительском кинофестивале в 1960-е годы демонстрировали кинопленку №8, из-за чего часть зрителей исчезла или превращается в духов. Через тридцать лет там открыли видеопрокат. Маленький мальчик, сын владелицы проката, пропадает, и чтобы его найти, необходимо обратиться к этим духам и вытащить его из параллельного измерения. При этом видеопрокат прессуют местные бандиты, и они тоже попадают в параллельные миры. Главную роль исполнит Наталья Земцова, которая уже согласилась на участие в проекте. Онлайн-кинотеатр START может стать соинвестором картины. Съемки пройдут в Выборге.
Фильм уже находится в производстве, онлайн-кинотеатр IVI объявил о старте съемок в конце апреля. Ведущую роль исполняет Виктория Исакова. По сюжету успешный телевизионный продюсер Рената оказывается в трудной жизненной ситуации. Ее сын Никита, популярный рэпер, в поисках вдохновения и куража теряет себя и становится наркоманом. Героиня обращается за помощью в клинику, где используется специальная методика компьютерного психозондирования, в результате которой происходит «переформатирование» личности пациента. Но есть важный аспект: после психокоррекции необходимо исключить рецидив прежней жизни. Контакты с родственниками, друзьями, любимой девушкой строго запрещены. Чтобы спасти сына, Ренате предстоит сделать очень сложный выбор, заплатив за это высокую цену. В картине снимаются также Алексей Филимонов, Дмитрий Чеботарёв, Алексей Агранович, Алексей Розин, Степан Белозёров и Дарья Верещагина.
Психологический триллер. Журналистка Клаудия Новак оказывается в центре событий, связанных с расследованием серийных убийств. Все указывает на участие ее отца в этих страшных преступлениях. Однако, когда погибает следователь по этому делу, с которым Клаудию связывают романтические отношения, она понимает, кто же настоящий убийца. Но единственный способ остановить зло – принести себя в жертву. Алексей Серебряков исполнит ведущую мужскую роль. Режиссер Ольга Городецкая отметила, что хочет показать в этом фильме героиню нашего времени, а также исследовать тему нуара.
История трех стариков, последних обитателей покинутой людьми деревни. Несмотря на ежедневные трудности, они хотят жить и оставаться на своем месте. Дмитрий Давыдов сам вырос в деревне и до сих продолжает там жить и работать. Он отметил, что считает этот фильм главным в своей карьере. По его словам, это не будет тяжелая мрачная история. Давыдов хочет снять проект не у себя на родине в Якутии, а рассматривает Карелию, республику Коми или Архангельскую область. Релиз намечен на первую половину 2024 года.
«Пять процентов», СТУДИЯ АСДС
Режиссер и автор сценария Дмитрий Светозаров, продюсер Екатерина Борисова
Юрий Стоянов и Виктор Сухоруков в лирической комедии положений о скульпторе-монументалисте, который вынужден на старости лет сводить концы с концами. В его подсобке внезапно обнаруживаются картины неизвестного автора, которые он присваивает себе. Но собирается найти автора, чтобы тот его не разоблачил. В конечном счете это история о том, как плут становится жертвой собственного обмана. Проект поддерживает финансово фонд «Просвещение».
Драма Натальи Назаровой по следам собственной одноименной короткометражной ленты с Марией Смольниковой и Владимиром Свирским в главных ролях. Для автора этот фильм-мечта в Министерстве культуры был представлен впервые в 2020 году, правда, с другими продюсерами. Это картина о большой любви почтальона Яны, живущей в приморском северном городе и коллекционирующей марки. Яна – очень сильный человек, последствия ДЦП почти не видны, а ее легкая хромота и некоторая странность, как она считает, лишь придает ей шарм. Однажды на пляже Яна знакомится с моряком. Петр очень привлекательный мужчина и тоже коллекционер, только он коллекционирует женщин. Референсы: «Амели», «Урга – территория любви» и «Ночи Кабирии», объединенные светлой атмосфера и огромной любовью к маленькому человеку. Съемки пройдут в Мурманске или Северодвинске. Как и на других проектах Назаровой, оператором станет Андрей Найденов.
Действие триллера происходит 80-е годы в психиатрической больнице, расположенной в старинной усадьбе. Молодая медсестра переживает клиническую смерть, после чего ее начинают преследовать жуткие потусторонние сущности. В попытке разобраться и спасти свою жизнь она должна проникнуть в закрытый и охраняемый старый корпус клиники. Там содержится загадочная Пациентка Икс, найдя которую, медсестра узнает шокирующую правду о том, что происходит в клинике. В дримкасте Ангелина Стречина, Максим Суханов, Артур Смольянинов. Референсы: «Не в себе», «Остров проклятых».
«Догги,» РОСС МЕДИА
Режиссер, автор сценария и продюсер Вячеслав Росс
Драма о человеческом одиночестве. По сюжету одинокий архитектор Андрей потерял собаку и вместе с ней смысл жизни. Он ходит по городу, расклеивая объявления, и однажды на пороге его квартиры появляется странная девушка Дина, которая говорит, что может сыграть роль собаки – такая психологическая помощь за деньги. Со временем эти два одиноких человека начинают общаться, и между ними возникают очень сильные чувства. Оператором на проекте станет Андрей Которженко, а актеры Филипп Янковский и Алена Михайлова уже дали согласие на съемки, которые пройдут в Санкт-Петербурге и в Крыму.
Психологическая драма, в центре которой треугольник – мужчина, женщина и ребенок. Взрослые оказываются заложниками своих проблем, а маленький мальчик просто хочет, чтобы его любили. Он принимает незнакомую женщину, оказавшуюся в их доме, за свою погибшую маму и не хочет ее отпускать. Ради сына отец силой удерживает героиню, и та становится пленницей. Референсами названы «Охота», «Пленницы», «Убийство священного оленя».
Картина по очень популярной в Татарстане пьесе Зульфата Хакима. Действие разворачивается на протяжении столетия – с 1920 по 2020 год – и рассказывает о двух татаринах, один из которых живет в России, другой в Финляндии. В 1939 году они встречаются на войне и понимают, что не могут выстрелить друг в друга. Актеры – молодые выпускники татарского университета. Предполагается также, что Михаил Евланов сыграет Льва Гумилева. Планируется использовать военную и историческую хронику.
Экранизация романа Аркадия Аверченко «Шутка мецената». По сюжету компания молодых людей из свиты состоятельного Мецената решает сделать из бездарного поэта настоящую звезду. Фильм будет содержать элементы анимации и отсылки к немому кино, соединяя комическое и трагическое. Авторы ставят задачу воспроизвести на экране фактуру Серебряного века, чтобы при этом история смотрелась современно.
Сценарий основан на повести «Турдейская Манон Леско» Всеволода Петрова. История любви офицера Петрова, прикомандированного к военному госпиталю, и санитарки Веры. Рафинированный интеллигент Петров видит в этой роковой красавице живое воплощение Манон Леско – классической героини, созданной для любви. Однако вскоре он понимает, что пробудил в Вере страсть такой силы, что она необратимо изменит их жизни. Все военные действия будут происходит за кадром. Главный референс – «Двадцать дней без войны». Анастасия Дьячук утверждена, в дримкасте на главную мужскую роль Сергей Кемпо.
«Пастбища богов», СИНЕМА КОНЦЕПТ ПРОДАКШН
Режиссер Анар Аббасов, автор сценария Олег Денисов, продюсер Алек Шахбазян
Приключенческий триллер, рассказывающий о человеческой жадности, о том, что добро побеждает зло и о том, что человек должен научиться жить в гармонии с природой. У бизнесмена Олега погибла семья, его друг Игорь, партнер по бизнесу, вытаскивает его на охоту на Памир развеяться, но выясняется, что он хочет устроить Олегу несчастный случай, чтобы забрать долю бизнеса. Снимать фильм собираются на Памире, в Москве и Душанбе. В роли Игоря снимется Павел Прилучный – герой с отрицательным обаянием. В дримкасте Павел Табаков, Санжар Мади, Милена Радулович.
Ромком о молодом человеке, который не умеет ценить время и попадает в обстоятельства, заставляющие его переоценить прошлое – его жизнь начинает протекать намного быстрее. В числе референсов авторы выделяют ленты «Бойфренд из будущего», «Клик: с пультом по жизни» и «День сурка». Образ главного героя воплотит Андрей Бурковский, также в актерском составе Ксения Теплова, Ирина Пегова и Федор Лавров. Бюджет фильма составит 86 млн рублей. Премьера намечена на 14 февраля 2023 года.
Сказка-притча на стыке кино, видеоарта и театра для детей и взрослых. Главный герой – мальчик Давид, отправляющийся на поиски Мировых часов, которые сломались. Он найдет странного часовщика, похожего на длинную минутную стрелку, который подскажет Давиду дорогу к тайной карте. По пути мальчик увидит город Ленивых, село Трусливых, деревню Обжор. От всех напастей его спасут ноты, которые будут лежать у него в кармане. В картине будет много песен, которые исполнят дети. Проект представляли к защите уже в третий раз.
«Гадкие утята», ТПО «РОК»
Режиссер Софья Меледина, автор сценария Рамиль Хадиулин, продюсер Алексей Учитель
Подростковая драма, роуд-муви о молодых людях Ксюхе и Платоне, которые еще не знают про себя, что станут взрослыми. Их свела её попытка утопиться. Найдя друг в друге родственные души, они решают бежать ото всех, через полстраны, из Иркутска на Урал, туда, где его ждет девушка по переписке. В пути их ждут знакомства со странными людьми, погони, ссоры и примирения – а всё только для того, чтобы принять и полюбить самих себя, а возможно, и друг друга. Мир героев дополнит анимация. В дримкасте Макар Хлебников. Референсы: «Субмарина», «Королевство полной Луны», «Купе №6».
Сказка, разыгранная в реалистичном пространстве современного города в Алтае. Сюжет основан на местных мифах. Главная героиня Зоя спасается от преследователя, выходит на поляну и там встречает женщину – Зоя прячется в ее теле, но теперь вынуждена проживать чужую жизнь. В числе референсов – «На границе миров», «Меланхолия», «4». Авторы проекта планируют использовать пластический грим. Ведутся переговоры с бразильской кинокомпанией. На главные роли рассматриваются Василиса Земскова и Филипп Янковский. Предполагаемый бюджет составляет около 3 млн долларов.
Театральный режиссер снимает русский хоррор о поиске Бога и желании постигать неведомое с отсылками к Булгакову и Гоголю. Основано на реальных событиях. Психиатр Рохлев фотографирует призраков, которых видят его пациенты. Импульсом к этом послужила статья «Зри наоборот», в которой было написано, что сетчатка глаза может запечатлевать невидимое. Оператор-постановщик Никита Кармен, он будет экспериментировать с цветом и линзами. Авторы ориентируются на ранние работы Сальвадора Дали, а среди референсов называют фильмы «Прочь», «Ведьма», «Остров проклятых». Проект они представляют в министерстве второй год подряд.
Главная героиня, пожилая женщина (Ирина Купченко), живет в старом доме на 42 км, и для нее одной это тяжкий труд. В день рождения ее мужа, умершего полгода назад, в гости неожиданно начинают съезжаться родственники, однако их единственная цель — продать дом и поделить деньги, что совершенно немыслимо для женщины. Съемки пройдут в Ленинградской области. Бюджет ленты составляет 90 млн рублей, запрашиваемая у Минкультуры сумма — 60 млн.
История о вере и покаянии, которое способно преобразить самого страшного человека. Обещается «суровая мрачная история, рассказанная ярко и мощно», с эпиграфом из Евангелия от Матфея «Если же правый глаз соблазняет тебя, вырви его и брось…». Герой – наемный убийца по имени Архангел, вступившийся за поруганную честь несовершеннолетней девочки и запустивший цепь суровых событий. У героя есть реальный прототип, который пришел к священнику и признался в содеянном, а потом сдался в правоохранительные органы. В дримкасте Валентина Ляпина, Александр Горбатов, Игорь Миркурбанов. Референсы: «Мачете», «Остров» и «Леон».
Действие фильма происходит в начале ХХ века. Известный русский писатель, живущий уже много лет во Франции, неожиданно узнает о своей смертельной болезни. Чтобы избежать физических мучений, он договаривается об эвтаназии в соседней стране и готовится к неизбежному. Но неожиданно все меняется, когда в его доме появляется новая сиделка, мусульманка и давняя поклонница его творчества. Между ними вспыхивает страстная любовь… А фанатичная родня женщины требует от нее казни писателя, оскорбившего, по их мнению, Пророка в своих статьях. Мучительный выбор между верой, традициями рода и любовью, разрывает сердце несчастной женщины. В главной роли Игорь Миркубанов, в роли Асии, которая хочет учиться русской культуре и русскому языку, — Анастасия Шевелева. Также в актерском составе обещала Фанни Ардан.
В 80-е годы на телевидении снимается фильм по пьесе Ибсена «Кукольный дом», которая становится для всей съемочной группы не только встречей с великим драматургом, но и способом спрятаться от будничных проблем. В главных ролях – Юлия Снигирь и Юлия Пересильд.
Городская драма о судьбе женщины. Дочь Киры покончила жизнь самоубийством. Мать, которая «просмотрела» свою дочь, живет в невероятных мучениях, задавая себе вопрос, почему так случилось. Но к счастью, она находит в себе силы и стимул жить дальше. Создатели хотят позвать на главную роль, известную актрису, но поиски еще не начинали.
Юра Борисов в роли таксиста-инвалида Олега, считающего машину продолжением своего тела. Случайная встреча с эскортницей Лизой меняет его жизнь. У девушки проблемы с опасными людьми, и только Олег может ее спасти. Действие фильма разворачивается в течение одной ночи. Референсы – «Драйв», «Таксист», «Текст», «Брат». Бюджет составляет 110 млн рублей, запрашивают у Минкультуры 50 млн. Релиз запланирован на вторую половину 2023 года.
«Клуша», Телевизионное агентство «ИРТЫШ»
Режиссер Вячеслав Лавров, автор сценария Татьяна Канаева, продюсер Ольга Серова
Трамвайный роман. Клава – крупная девушка, она работает кондуктором в питерском трамвае, там она встречает недотепу Юрку, который представляется летчиком, а на самом деле он водитель пожарной машины. Фильм о женском счастье и сбывшейся мечте. Трамвай и люди как уходящая натура. В главной роли предполагается Ольга Попова, Зоя Буряк сыграет ее сестру Варю. В дримкасте Федор Лавров, Андрей Некрасов, Павел Деревянко, Татьяна Пилецкая. Референсы: «Влюблен по собственному желанию», «Вас ожидает гражданка Никанорова», «Амели».
Психологическая драма про героя, от которого уходит в монастырь нелюбимая жена. Он начинает копаться в прошлом и отыскивает в себе то, что всю жизнь мешало ему ее любить. Он начинает переосмысливать себя и понимает, что ее надо вернуть, потому что осознает, что не может без нее жить. Но перед этим герою придется остаться наедине с самим собой. В главных ролях Алексей Шевченко и Яна Есипович. Оператор Александр Кузнецов, художник-постановщик Денис Бауэр.
Ироничное роуд-муви о позднем взрослении. Виктор Улицкий по прозвищу Улитка хочет стать писателем, но пока работает простым редактором. Вдруг Улитка узнает, что в Анапе у него умер дядя. Он вспоминает, что все мужчины в его семье умирали в определенном возрасте: дед в 66, отец в 55, дядя в 44. Теперь он уверен – на семье лежит проклятие, а Улитке через 13 дней исполняется 33 года. Провести «последние дни» он решает в компании лучших друзей и вместе с ними отправляется на юг, чтобы проводить дядю, и там встречает свою первую любовь. На главную роль рассматривается Антон Лапенко, среди подтвержденных артистов – Максим Стоянов, Филипп Авдеев и Софья Лебедева.
«Поле любви Федора Черенкова», СТУДИЯ «ЛИК»
Режиссер и автор сценария Ружан Кубаев, продюсер Михаил Молотов
Проект про великого игрока «Спартака» Федора Черенкова о его детстве, юности, спортивном становлении и любви. Акцент на жизни героя с 7 до 20 лет. Предполагается Савелий Кудряшов на роль Федора в детстве, Максим Лагашкин и Светлана Колпакова на роли его родителей. На главную роль актера еще не выбрали. Более всего авторы воодушевлены высокой значимостью своего проекта.
Жестокая русская сказка в жанре магического реализма. В основу сценария легла одноименная пьеса Марии Малухиной, ранее поставленная в нескольких театрах. В центре истории три челночницы — как три типажа русских женщин, которые едут из Москвы на остров Ямал. Действие разворачивается в 1990-е. По визуальной части фильм будет близок «Китобою», снимет его тот же оператор Михаил Хурсевич. В дримкасте – Дарья Екамасова, Ксения Кутепова и Дарья Коныжева. Съемки пройдут в Ямало-Ненецком автономном округе.
фото: "Узкоколейка"
«Поморская легенда», Кинокомпания «Пассажир»
Режиссер и автор сценария Светлана Стасенко, продюсер Лидия Антонова
Каждое лето на Терском берегу рыбачит семья поморов – дед и его внучка. Однажды после шторма дед находит на берегу полуживого человека. Старый помор верит в древнюю легенду, что все «пришлые» несут их роду несчастье. С появлением чужака размеренная жизнь поселка кардинально меняется и уже не понять, виновато в этом родовое проклятье или многовековая привычка видеть недруга в любом пришельце.
Загадочная фантасмагоричная комедия о загадочной фантасмагоричной русской Душе с участием зайца-оборотня. Сказка для взрослых, комедия, действие которой происходит в отдаленном таежном леспромхозе, куда назначается новый перспективный директор Юлий Литвиненко. Его семья не в восторге от переезда, а сам чиновник не хочет задерживаться надолго в глухой провинции, поэтому предлагает инновационное решение в производственной добыче леса – построить новую железную дорогу – узкоколейку, после чего быстро пойти «на повышение», в центр. Но, оказавшись на новом месте, Литвиненко погружается в удивительный, чарующий, гомерически смешной мир жизни лесорубов и вскоре понимает, что ехать никуда не нужно. Предварительное согласие на съемки дали Артем Ткаченко, Павел Деревянко, Марк Богатырев. Съемки пройдут в Ленинградской области.
Бывший арт-директор ЦПШ снимает авантюрную комедию про то, как таджик-курьер и молодые работники рекламного агентства борются с организованной преступной группировкой и предотвращают ограбление. Виртуозный сценарий со множеством действующих лиц, каждый из которых добавляет к общей картине понемногу, и в конце пазл должен сложиться. Сценарий написан под художественным руководством Якова Костюковского, автора «Бриллиантовой руки» и «Кавказской пленницы». Съемки планируются в центре Санкт-Петербурга с участием как молодых, так и известных актеров. Среди последних Виктор Вержбицкий, Марианна Шульц, Николай Козак, Владимир Поднозов.
«Шагал», «Голем Филмз»
Режиссер Павел Лунгин, автор сценария и продюсер Михаил Шварцман
Сценарий написан по книге Фридриха Горенштейна, которая в свою очередь основывалась на биографической книге Марка Шагала. Большая часть хронометража будет посвящена молодости художника, появятся как реальные, так и вымышленные персонажи. В фильме будут моменты, где оживают полотна Шагала. В актерский состав международного проекта войдут и французские артисты, в дримкасте на главную роль — Луи Гаррель. Бюджет ленты составляет 175 млн рублей.
фото: Луи Гаррель в фильме "Все песни только о любви"
«Шепот», ЭЙ ПИ ДИДЖИТАЛ
Режиссер Серик Бейсеуов, автор сценария Юлиана Закревская, продюсер Ирина Прохожай
Хоррор, в котором детектив расследует жуткие убийства подростков в небольшой деревне. В деле замешан голос старухи-ведуньи на старом фонографе. Якобы он лечит, и следователь хочет его найти, чтобы использовать для излечения сына. Вместо этого он натыкается на голос смертельно опасный, который принадлежит потусторонней сущности – языческой богине Маре. Чтобы защитить тех, кто стал ему дорог, и победить зло, ему придется во многом разобраться, включая себя самого. Референсы: «Мертвая тишина», «Тихое место», «Невеста».
Музыкальная комедия с оригинальной музыкой. Молодая группа артистов-неудачников начинает работать с продюсером, который неожиданно отправляется на тот свет. Авторы хотят привлечь в проект артистов с большой аудиторией в соцсетях — например, Екатерину Варнаву.
обсуждение >>