Латиноамериканский макабр: от мексиканской Ла Йороны и котов-людоедов до бразильского дона Зе-из-Гроба

Дракула, Монстр Франкенштейна, Фредди Крюгер, Майкл Майерс, Джейсон Вурхиз — эти имена нам хорошо знакомы, как и большинство американских фильмов ужасов, продукция британской студии Hammer, японские j-хорроры и другие образчики пугающего жанра, наводнившие большие и малые экраны во всем мире. Однако существует немало национальных кинематографий, с которыми обычные зрители, не склонные к киномании, знакомы лишь частично или вовсе никогда не пересекались. Нашим первым приглашенным гостем для знакомства вслепую станет латиноамериканский макабр, а точнее, его яркие представители из Мексики и Бразилии вроде Карлоса Энрике Табоады и Жозе Можики Маринша. Некоторых вы, возможно, уже знаете, а про кого-то ни разу не слышали.
Мексиканский макабр
Мексиканская культура хорошо знакома российскому зрителю благодаря многосерийным мелодрамам и кинематографистам вроде визионера Гильермо Дель Торо
, чье имя открыло миру американском кино. Но и без него хоррор в этой красивой стране занимает почетное место. Главными же фигурами среди местных мастеров пугающего жанра являются Хуан Бустильо Оро
, Чано Уруэта
, Рафаэль Баледон
и Карлос Энрике Табоада
.
На возникновение и становление жанра в Мексике оказала большое влияние испаноязычная версия «Дракулы
» Тода Браунинга
, которую поставил в 1931 году Джордж Мелфорд
. Буквально через два года появилась «Плачущая женщина
» Романа Пеона
, в которой дебютировала Плакальщица (она же Ла Йорона), ставшая одним из атрибутов национальной культуры. Эстафетную палочку от Пеона приняли Оро, снявший «Двух монахов» и «Тайну призрачного лица
», и сценарист «Плачущей женщины» Фернандо Де Фуэнтес
, в 1934-м представивший публике «Призрака монастыря
». Под занавес десятилетия к ним присоединился Уруэта с лентой «Знак смерти
».
Помимо Ла Йороны, особое место в мексиканском кино и, в частности, в хорроре заняла борьба луча либре, сочетающая маски и рестлинг. Лучадоры с 50-х стали местными супергероями, среди которых на первом плане, конечно же, Санто, в миру Родольфо Гусман Уэрта. Им посвящено множество фильмов, включая хорроры, фантастику и эксплотейшн, из-за своей специфики получивший название «мексплуатейшн». На 1950-е пришлась и золотая эра кошмара. Вышли «Ведьма» Чано Уруэты, «Похитители тел
» и «Вампир
» Фернандо Мендеса
, ставший одной из вершин макабра не без помощи звезды мексиканского кино Абеля Салазара
. Вампирской тематике Мендес затем посвятил картины «Гроб вампира
» и «Тайна из могилы
», а в 1963-м обрела новую популярность и Ла Йорона благодаря выходу «Проклятья плакальщицы» Рафаэля Баледона. В конце 60-х наступила эпоха маэстро Карлоса Энрике Табоады, а в 70-е заявил о себе Хуан Лопес Моктесума
.
Среди других профессионалов, работавших в пугающем жанре, можно назвать Гилберто Мартинеса Солареса
, Рене Кардону
и его сына, Бенито Алазраки
, Альфредо Саласара
, Альфредо Закариаса
и Рубена Галиндо-младшего
. В 1989-м к макабру обратился знаменитый Алехандро Ходоровски
, сняв совместно с итальянцами сюрреалистический триллер «Святая кровь
». Спустя три года состоялся дебют Дель Торо «Хронос
», с которым теперь связано понятие мексиканского кино, хотя режиссер имеет с ним мало общего, поскольку, как и «От заката до рассвета
» Роберта Родригеса
, обращается к более широкой аудитории.
В новом тысячелетии мексиканские кинематографисты почти не используют местные легенды и преимущественно сосредоточились на хорошо знакомых сюжетах о детской жестокости («Недетские игры
»), призраках («31-й км
»), каннибализме («Мы то, что мы есть
») и одержимости («Кукла. Последнее проклятье
»). Спасают сложившееся положение лишь приезжие режиссеры вроде аргентинца Адриана Гарсии Больяно
и чилийца Гильермо Амоэдо, привнесших свое видение в местный фольклор с фильмами «И явился дьявол
», «Кукла
» и «Убежище дьявола
».
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Для знакомства с мексиканским макабром предлагаем вашему вниманию 25 образцов жанра, снятых в стране, широко отмечающей День мертвых.
«Два монаха» (1934)
Хуан Бустильо Оро вдохновился для создания своей классической картины немецким экспрессионизмом с его визуальными приемами, а сама композиция предвосхитила «Расёмона
» Акиры Куросавы
. Рассказ ведется от лица двух персонажей — монахов, которые в прошлом были друзьями. Их пути разошлись, когда погибла общая любовь. В своих версиях происшедшего они обвиняют друг друга в убийстве девушки, а мрачный финал расставляет все по своим местам. За кошмар в фильме отвечают колоритные маски, использованные для грима в сцене помешательства, которые впоследствии неоднократно будут мелькать в будущих мексиканских хоррорах.
«Человек без лица» (1950)
Одна из вершин творческой биографии Оро и собственно мексиканского кинематографа, по сути, представляет собой нуар о самоидентификации убийцы. Это история полицейского (Артуро де Кордова
), безуспешно расследующего дело маньяка «Потрошителя». Друг-психоаналитик Мигель Анхель Феррис-старший
предлагает ему пройти сеансы психотерапии с целью разобраться в прошлом, что приводит к фигуре Человека без лица, которого следователь видит во снах. Этот кошмар и позволяет причислять фильм к хоррорам, хотя ближе всего он к шедевру Фрица Ланга
«М
». В 1950-м картину включили в список претендентов на главный приз Венецианского кинофестиваля «Золотой лев» и отметили национальной мексиканской кинопремией «Ариэль» за музыку.
«Живой монстр» (1953)
Чано Уруэта переиначил историю «Франкенштейна
» Мэри Шелли. В его версии монстр занял место ученого, а создание было воссоздано не из частей тел, а через оживление трупа молодого человека. Их судьба переплелась с журналисткой в исполнении Мирославы
, которая так сильно хотела сенсации, что готова была соединить свою жизнь с чудовищем, словно красавица из сказки. Фильм снят в духе «золотого века» ужасов от студии Universal, однако грим имеет узнаваемые мексиканские черты, да и финальная драка поставлена вполне в духе луча либре. Кстати, это еще одна отличительная черта местных хорроров — в них часто добро побеждает кулаками.
«Ведьма» (1954)
Через год после «Живого монстра» Уруэта представил на суд публики сагу о мести и любви. Обезумевший от горя ученый (Хулио Вильярреал
) после убийства дочери обращается за помощью к спасенному им королю нищих (Луис Асевес Кастаньеда
). Доктор забирает с собой самую уродливую попрошайку (Лилия дель Валье
) и с помощью изготовленного им эликсира превращает ее в писаную красавицу, дабы она расправилась с тремя виновниками смерти дочки. Но Ведьма влюбляется в одну из жертв, и это приводит к трагедии. Зрителя ожидает микс мелодрамы, напоминающей «Возвращение в Эдем
», хоррора в духе «Доктора Джекилла и мистера Хайда
» и мексиканских дуэлей на ножах. Позднее данный сюжет неоднократно используют в разных вариациях. В частности, в той же Мексике появится «Госпожа Смерть
» с Джоном Каррадайном
, где главная героиня вынуждена убивать, чтобы сохранять свое милое личико свежим и прекрасным.
«Оживший идол» (1957)
Рене Кардона выступил режиссером с мексиканской стороны на съемках американского приключенческого фильма Альберта Левина, вдохновленного легендами и мифами Мексики. По сюжету при исследовании очередной пирамиды индейцев майя дочь местного археолога (Лилиан Монтевекки
) испугалась идола ягуара, после чего стали происходить странные вещи. Сначала погиб ее отец, а затем она стала чувствовать себя странно. Профессор Стоунер (Джеймс Робертсон Джастис
) уверен, что душу несчастной похитил почитаемый индейцами ягуар, и решается на жестокий эксперимент. Поскольку лента производилась усилиями MGM, то у нее соответствующий размах. Здесь вам и национальные танцы и праздники а ля День мертвых, и каскадерские трюки с участием животных, и завораживающие виды современного по тем временам Мехико. Финальные эпизоды и вовсе поражают смелостью съемочной группы и властей города, не побоявшихся выпустить на свободный выгул ягуара из зоопарка. Сейчас, разумеется, это легко заменить компьютерной графикой, но для 50-х это был своеобразный вызов. Впрочем, это не помогло прокату. Лента заработала 350 тысяч долларов при производственном бюджете в 360 тысяч $, а убытки студии составили 339 тысяч.
«Человек и монстр» (1959)
За год до хичкоковского «Психо
» Рафаэль Баледон снял нуар-хоррор с Абелем Салазаром
про гениального пианиста, превращающегося из-за проклятия в чудовище, в котором также отображены неадекватные отношения матери и сына. Более того, в картине даже присутствует спрятанный труп женщины, а эпизод со сценой отсылает к более ранним работам старины Хича. В целом же история вновь навеяна небезызвестным произведением Роберта Льюиса Стивенсона о двуличии. При этом режиссер явно предлагает поразмышлять о тождественности гениальности и безумия.
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«Дьявольские люди-куклы» (1961)
Задолго до «Повелителя кукол
» и «Детских игр
», но спустя три десятилетия после «Дьявольской куклы
» Тода Браунинга Бенито Алазраки снял свою версию истории про злобные детские игрушки. В качестве кукол в фильме заняты актеры-карлики с гротескными масками, напоминающими лица их жертв, а сама лента очаровывает больше как детектив, чем хоррор. По сюжету группу людей проклял жрец вуду за то, что они украли у него идола. Он изготовил и оживил специальных куколок, дал им в руки очень тонкий инструмент для убийства и отправил их на черное дело. Противостоит им докторша Эльвира Кинтана, прекрасно осведомленная в языческих ритуалах.
«Зеркало ведьмы» (1962)
В 60-е Уруэта вновь обратился к ведьмам и мести, хотя на этот раз, в отличие от «Ведьмы», у него настоящая колдунья. Сценарий к картине написал Карлос Энрике Табоада, а продюсером выступил Абель Салазар. У этой троицы получилась мистическая история о возмездии человеку (Армандо Кальво
), убившему жену ради того, чтобы жениться на другой. В результате козней ведьмы (Исабела Корона
) и призрака убиенной его новая супруга сильно обгорает, и он вынужден прибегнуть к похищениям свежих трупов, дабы использовать части их тел для пострадавшей. К чему это приведет, нетрудно догадаться, но еще одна версия «Франкенштейна» от Уруэты завораживает мастерским использованием кинематографических условностей и дешевых спецэффектов.
«Ужасный барон» (1962)
Абель Салазар в еще одной атмосферной картине Чано Уруэты предстает в образе барона-колдуна 17-го века, в наши дни прибывшего из космоса в виде монстра для того, чтобы отомстить потомкам казнивших его инквизиторов. Для поддержания человеческой формы ему следует питаться мозгами людей. В качестве одной из жертв выступает Герман Роблес
, воплотивший графа-кровососа Лавуда в «Вампире» и «Гробе вампира». Грим чудовища создан в лучших традициях би-муви тех времен, но интрига и талантливая режиссура затмевают все недостатки картины.
«Проклятье плакальщицы» (1963)
Одна из выдающихся страниц в истории хоррора Мексики посвящена легенде о культовом призраке Ла Йороне. На первом плане в фильме Баледона все тот же Салазар, Плакальщицу сыграла Рита Маседо, а ее помощника-убийцу воплотил Карлос Лопес Мостесума
, один из самых величайших кинозлодеев мексиканского кино. Поскольку события разворачиваются в эпоху дилижансов, то по духу картина близка к экранизациям произведений Эдгара Аллана По, поставленным Роджером Корманом
в те же годы.
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«Блуждающий в дожде» (1968)
После ряда поставленных драм и трех десятков сценариев выдающийся мексиканский хоррормейкер Карлос Энрике Табоада впервые обратился к пугающему жанру как режиссер. Одновременно с первой частью своей знаменитой «готической тетралогии» он поставил остросюжетную картину с элементами триллера и хоррора о двух женщинах (Ана Луиза Пелуффо
и Криста Линдер
), преследуемых обезумевшим бродягой (Родольфо Де Анда
). Ближе к финалу появляется и четвертый участник, точнее участница, в лице шантажистки Нормы Лазарено
. В лучших традициях Хичкока режиссер закручивает интригу, подбрасывая зрителю путающие след приманки, и финал оставляет после себя не только ощутимое послевкусие, но и массу вопросов о произошедшем.
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«Даже ветер от страха воет» (1968)
В первом фильме, благодаря которому образовалась «готическая тетралогия», Табода рассказал мистическую историю об ученице колледжа, увидевшей во сне повесившуюся девушку, которая училась здесь пять лет назад. Фильм заслуживает уважения из-за внимательного подхода к сюжету и мистике, в отличие от прочего мексплотейшна. К тому же здесь присутствуют такие местные звезды, как Марга Лопес
, Марикрус Оливьер
и Норма Лазарено. В 2007-м по шедевру сняли ремейк, который, разумеется, не сильно пришелся по душе насмотренной публике.
«Книга из камня» (1969)
Через год Табоада пригласил звезду своей предыдущей картины Маргу Лопес сыграть учительницу в своей интерпретации классического сюжета «Поворота ключа» Генри Джеймса. Перед нами вновь старинное поместье и странный ребенок — девочка, у которой есть «воображаемый» друг. Этому невидимке не нравится новая обитательница дома, и он норовит устранить ее. Все указывает на то, что в древней статуе у болот, изображающей мальчика с каменной книгой, запечатано что-то злобное. Попытка убрать монумент приводит к непредсказуемым последствиям. В фильме занята и Норма Лазарено в роли мамы несчастной девочки. Как и «Ветер», «Книга» черпает вдохновение из классических литературных и кинематографических историй о привидениях, однако предлагает посмотреть на сюжет немного под другим углом. В новом тысячелетии лента также обрела ремейк.
«Ночь кровавых обезьян» (1969)
Рене Кардона снял по сценарию, написанному вместе с сыном, эксплотейшн о рестлерше Норме Лазарено, тяжело переживающей травму своей подруги по рингу, и безумном ученом, превратившем своего смертельно больного сына в полу-обезьяну. Картина изобилует кровавыми сценами, включая эпизод с реальной операцией на открытом сердце, и обнаженными телами, а сюжет явно навеян «Убийствами на улице Морг
» По. При этом в нападениях монстра просматривается сексуальный подтекст.
«Ночь 1000 котов» (1972)
Еще один эксплотейшн через три года поставит уже Кардона-младший. Его чувственный хоррор рассказывает о миллионере-маньяке с манией величия (Уго Стиглиц
), который скармливает своих красивых (и не очень) жертв толпе котов-людоедов. Среди погибших красавиц — Криста Линдер, Барбара Анджели
и Тере Веласкес
, а выжить удалось Анджанетте Комер
. В финале убийцу ждет возмездие, и вы даже можете угадать, какое. Лента, к сожалению, неровная в повествовательном плане, но местами вызывает неподдельный интерес.
«Обитель Сатаны» (1975)
Под влиянием «Дьяволов
» Кена Рассела
Гилберто Мартинес Соларес поставил культовый хоррор с элементами нансплотейшна (поджанр эксплотейшна о монахинях) о монашке Марии (Сесилия Пезет), однажды повстречавшей обнаженного Дьявола (Энрике Роча
). Тот предложил ей отведать запретного плода, но девушка бросилась прочь от него. Тем не менее, сомнения возникли у нее в душе, и вскоре Мария стала грешить направо и налево. То она возжелает ближнего своего, то убьет невинного человека. Не выдержав испытаний, несчастная принимает условия договора, и Люцифер дарит ей должность настоятельницы монастыря. Оригинальное название картины (Сантанико Пандемониум) послужило именем для героини Сальмы Хайек
в фильме «От заката до рассвета».
«Темнее ночи» (1975)
В третьем фильме тетралогии Табоада обратил свой взор на визуальные особенности итальянского джалло и сюжеты в духе классической адаптации
рассказа По и «Черного кота
» Фульчи. За историей о призраке старой женщины, мстящем за убийство кота четырем молодым подружкам, просматриваются фигуры Марио Бавы и Дарио Ардженто
. Зритель практически не видит полностью мстительное привидение, да и ореола таинственности, как это обычно бывает в таких случаях, нет и в помине. Зато в наличии липкий страх и постоянное напряжение. В 2014-м Генри Бедуэлл
создал ремейк шедевра Табоады с будущей звездой «Восьмого чувства
» Эрендирой Ибарра
в одной из главных ролей. Эту ленту ругали в свое время за отвратительный 3D, однако с визуальной точки зрения она была чуть ли не безупречна, поскольку для съемок были подобраны роскошные особняк и интерьеры, да и женский актерский состав тоже радовал глаз, как и Клаудиа Ислас, Сусана Досамантес
, Лусия Мендес
и Хелена Рохо
в оригинале.
«Алукарда» (1977)
Хуан Лопес Моктесума в 1973-м дебютировал «Особняком безумия
» по книге Эдгара Аллана По, где сумасшедшие захватили больницу. В той ленте солировали Клаудио Брук
и Артур Хансель
, и она осталась в памяти как нервозная и безумная. Спустя четыре года режиссер создал еще более щекочущее сознание и нервы произведение, где вновь засветился Брук. Нансплотейшн о двух монашках (Тина Ромеро
, Сусана Камини), отдавших свою душу Сатане, погружает нас в мир, описанный в средневековом трактате инквизиторов «Молот ведьм». В нем царят мракобесие, глупость и невежество, болезнь вытравливают каленым железом, а собирание трав считается колдовством. Что лучше: отречься от мирского или обрести свободу? Финал фильма намекает, что везде есть крайности.
«Тайны Бермудского треугольника» (1978)
Рене Кардона-младший
— большой любитель съемок в морях и океанах. За год до «Бермудского треугольника» вышла его «Тигровая акула
», где Сьюзан Джордж
еле спаслась от нападения морского хищника. В том же 1978-м он выпустит фильм-катастрофу «Циклон
» с Кэррол Бейкер
про группу спасшихся во время бури людей, доведенных голодом до каннибализма. А в 90-е режиссер порадовал поклонников триллером «Мужчина в белом
» с Кристиан Бах
, расправившейся с убийцей на катере недалеко от калифорнийского побережья. В «Тайнах Бермудского треугольника» также много морских просторов, а история про затерянный в злополучных водах пароход объединяет в себе сюжеты про кукол-убийц, пресловутое зловещее место, призраков и глубинных чудовищ. Командует этим кораблем великий Джон Хьюстон
, а на борту находятся Рене Кардона, Глория Гвида
, Марина Влади
, Клодин Оже
, Андрес Гарсия
и Уго Стиглиц. Последние двое часто снимались у Кардоны-младшего. Ему, кстати, удалось создать мрачное и напряженное зрелище про неотвратимый Рок, довлеющий над несчастным экипажем.
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«Крыса во тьме» (1979)
Режиссер картины Альфредо Саласар
начинал свой творческий путь в качестве сценариста «Ведьмы» и «Гроба вампира», затем снимал вестерны, комедии и драмы, а также работал над фильмами про Санто. Впитав в себя опыт мастеров Уруэты и Мендеса, в 1979-м он снял, пожалуй, свою лучшую работу, переворачивающую с ног на голову традиционный жанр фильмов про дома с привидениями. По сюжету две сестры (Ана Луиза Пелуффо
, Анаис де Мело) поселяются в особняке, приобретенном за смешные деньги. Над камином они увидели портрет красавицы, которая им кого-то напоминает, но быстро об этом забыли. Когда начинаются всякие странности, то младшая сестра замыкается в себе и не хочет разговаривать со старшей. А все потому, что к ней по ночам приходит привидение с картины для сексуальных утех. Вот только настоящий ли это дух? И что у него с анатомией? Развязка может удивить невнимательного зрителя, но в целом фильм радует свежим подходом к избитой теме, актерскими работами Пелуффо и де Мело, густой атмосферой неизведанного и хорошей детективной составляющей.
«Демоноид: Посланник смерти» (1980)
Популярные американские актеры частенько снимались в Мексике. Свою карьеру здесь практически завершили звезды старого Голливуда Борис Карлофф
(«Камера ужаса
», «Люди-змеи
»), Бэзил Рэтбоун
(«Вскрытие призрака
») и Пьер Анжели
(«Человек-осьминог»). Однако Саманта Эггар
снялась у мексиканца Альфредо Закариаса буквально через год после «Выводка
» Дэвида Кроненберга
, так что имя ее еще никто не забыл. Вместе с ней в качестве священника предстал перед зрителями Стюарт Уитмэн
, снимавшийся у Тоуба Хупера
и Джонатана Демми
. Оба создали гармоничный дуэт людей, сражающихся с демонической рукой. Сюжет восходит еще к шедевру Роберта Вине
«Руки Орлака
» с неповторимым Конрадом Файдтом
, а чуть позднее его использует Сэм Рэйми
в «Зловещих мертвецах
». Но и в фильме Закариаса рука-убийца смотрится эффектно и завораживающе, а погони и перестрелки добавляют драйва картине.
«Яд для фей» (1986)
Заключительная часть «готической тетралогии» Карлоса Энрике Табоады стала для него последней режиссерской работой и вершиной его творчества. Картина, созданная им за два года до выхода в прокат, получила шесть национальных премий «Ариэль», включая награды за фильм и режиссуру, а также приз Международного кинофестиваля Колумбии и мексиканскую премию «Серебряные богини» за лучшую детскую роль Аны Патриции Рохо. Если проводить аналогию, то фильм по настроению ближе всего к «Лабиринту Фавна
» Дель Торо и «Стране приливов
» Терри Гиллиама
, хотя в них нет такого жизнерадостного мрачного финала, как в «Яде для фей». История дружбы-ненависти двух девочек в исполнении Рохо и Эльзы Марии Гутьеррес отличается от подобных сюжетов тем, что она полностью показана глазами детей. Взрослых мы видим лишь частично, без лиц или сзади, в кадре полностью появляются либо пожилые люди либо мертвецы, а спецэффекты нарочито детские, дабы подчеркнуть незамутненное видение окружающего мира. В наши дни картина особенно актуальна, поскольку в ней затронута тема абьюза, о котором сейчас не говорит только ленивый.
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«Без паники» (1987)
Одна из лучших работ талантливого мексиканского хоррормейкера Рубена Галиндо-младшего, на чьем счету также неплохие ужастики «Кошмар на кладбище
» и «Расхитители гробниц
». По сюжету на дне рождения Майкла (Джон Майкл Бишоф
) его друзья с помощью доски Уиджи призвали некую сущность, которая овладела телом и душой Тони (Хуан Игнасио Аранда
), приятеля главного героя. Майкл приобретает ментальную связь с демоном и видит его глазами, как тот убивает друзей одного за другим. Вместе со своей девушкой Александрой (Габриэла Ассель
) он пытается спасти оставшихся в живых, и у него это в конце концов получается, пусть и не так, как он рассчитывал. Лента снята в лучших традициях американского макабра вроде «Кошмара на улице Вязов
», с эффектами, гримом и приятными лицами в кадре. Отличается же она от своих собратьев из Голливуда мелодраматично-трагичным финалом и излишней эмоциональностью, присущей мексиканцам. Музыку, кстати, написал сам Бишоф, он же впоследствии сочинил саундтрек и для «Расхитителей гробниц».
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«Вельзевул» (2017)
Хоакин Косио
, Тобин Белл
и Тейт Эллингтон
сыграли в хорроре Эмилио Портеса, представляющем собой антитезу «Омену
» Ричарда Доннера
, поскольку в нем речь идет не о рождении Антихриста, а о появлении нового Мессии. В рамках расследования серии массовых убийств детей детектив приходит к выводу, что за этим стоят злые силы, и лишь один мальчик всегда избегает смерти. Его охраняет отлученный от церкви священник, уверенный в том, что подопечный является Избранным. Это, конечно, не лучший представитель жанра за последние годы, но, тем не менее, в нем есть изюминка. Помимо традиционных для жанра мистических атрибутов, ярких актерских работ Косио и Белла, картина запоминается эффектной сценой ожившего Иисуса на кресте в оскверненном месте.
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«Вельзевул»
«Люди-животные» (2020)
Лекс Ортега, спродюсировавший картину аргентинского маэстро ужаса Адриана Гарсии Больяно «И явился Дьявол», при его поддержке в качестве сценариста и продюсера в эпоху пандемии коронавируса снял жестокую ленту о мести за убитую собаку, заставляющую о многом задуматься. На что мы способны, если вдруг наше любимое домашнее животное, заменяющее нам ребенка, убивают из-за нападения на человеческое дитя? Где грань между человечностью и озверением? Как противостоять росткам зла внутри себя, если твоей жизни угрожает опасность? И как отличить нормального человека от неадекватного, если последний маскируется под добродушного соседа? Главная героиня в исполнении Адрианы Лувьер лишается всего, хотя финальная сцена обещает нам сиквел, так что, возможно, она возьмет реванш за все то насилие, происшедшее в ее доме.
Бразильский макабр
Пионером хоррора в Бразилии по праву является уроженец Сан-Паулу Жозе Можика Маринш
. Кино будущего кинематографиста сопровождало с раннего детства, поскольку его отец управлял местным кинотеатром, и вся семья жила над кинозалом на втором этаже. По признанию режиссера, первые фильмы он начал снимать, еще будучи подростком. Сначала это были приключенческие ленты и вестерны, но в 1963 году его жанровые пристрастия изменились на всю жизнь. Проснувшись после жуткого ночного кошмара он четко запомнил устрашающую фигуру, которая увлекла его на кладбище. Там Маринш увидел собственную могилу, после чего проснулся с душераздирающим воплем. Позднее этот сон трансформируется в одну из новелл альманаха «Трилогия ужаса». А мрачная фигура из сна обрела имя и культовый статус.
Зовут этого персонажа Зе-из-Гроба. Иногда его называют Зекой, а американцы нарекли его Джо Гробом. Его же настоящее имя — Жозефель Занатас (что можно перевести, как «Желчный Сатана»
), хотя об этом очень редко упоминается в фильмах, посвященных ему. По профессии Зе — гробовщик, а по натуре — жестокий циничный душегуб, уверенный в своем превосходстве над обычными людьми. У него длинные ногти на пальцах, а постоянная одежда довольно старомодна для наших дней: костюм, плащ и цилиндр. Весь в черном, он рассекает человеческое море, словно нож масло, и мало кто смеет противостоять его злодеяниям.
Зе-из-Гроба, по сути, является альтер-эго своего создателя, поскольку Маринш всегда сам исполнял эту роль. Впервые он появился на экране в 1964-м, и официально ему посвящены три фильма. Но Зека появлялся во многих картинах Маринша, тем самым подчеркивая важность рассматриваемых идей и тем. Многие картины Жозе Можики Маринша были долгое время запрещены у себя на родине, из-за чего обрели культовый статус. Его часто сравнивают с Алехандро Ходоровским, Луисом Бунюэлем
, Марио Бава
и Лючио Фульчи
. Помимо хорроров, режиссер снял немало эксплотейшна и «Последнего из рода людского
» о своей версии пророка, а в 80-е и вовсе обратился к порно, где также не обошлось без Джо Гроба, которого на родине почитают не иначе как национального Фредди Крюгера.
Впрочем, не только Маринш чувствовал себя в хорроре как рыба в воде. В частности, зрителю щекотали нервы классики латиноамериканского кино Карлос Уго Кристенсен
, Фаузи Мансур
и Антонио Карлос да Фонтора
. Последний поставил в 1985-м хоррор-фэнтези «Плоть в зеркале
». Немало было создано и эротических ужасов — в данном поджанре отметились Жан Гаррет
(«Возбуждение
») и Жаир Коррейя
(«Две странные женщины
»). Есть у Бразилии и личный Джо Данте
, специализирующийся на комедиях ужасов. Это Иван Кардосо
, который снимает в жанре «террир» (от соединения слов «страх» и «смех»). На его счету 35 фильмов, среди которых можно, например, выделить «Оборотня Амазонки
» с участием легендарного испанского актера Пола Нэши
в образе доктора Моро.
Бразильский хоррор, слегка подрастерявший свое величие в 80-е, переродился с появлением Петтера Байесторфа
и его компании Canibal Filmes, выпустивших в свет ленту Blerghh!!!!! и дилогию «Зомбио». Байесторф создал новый поджанр ужасов под названием GoreChanchada — смесь того, что позже будет известно как пыточное порно и PornôChanchada. Последнее является версией мягкого порно, производимого в Бразилии. Полностью ужасы возродились в 2010-е, когда зрителям представили картины Марко Дутры
и Жулианы Рохас
«Работа утомляет
» и «Хорошие манеры
», мистический триллер Деннисона Рамалью
«Голоса с того света» и работы Родриго Арагона
.
Для знакомства с бразильским макабром предлагаем вашему вниманию 20 образцов жанра.
«В полночь я возьму твою душу» (1964)
Первое появление на киноэкране Зе-из-Гроба. Этот жуткий дьявол во плоти очень хочет ребенка, но его жена бесплодна. Она-то и становится его первой жертвой. После расправы над ней он убирает с дороги своего приятеля для того, чтобы завладеть его невестой. Но несчастная жертва насилия не захотела вынашивать ребенка Зе и покончила с собой. Последней жертвой гробовщика становится врач, сомневающийся в его невиновности. Зе-из-Гроба, уверенного в том, что ему все сошло с рук, настигает проклятие. Сами мертвые восстали из могил, чтобы покарать его. Картина считается первым бразильским хоррором и для своего времени крайне жестокая и натуралистичная. В ней сочетаются классическая стилистика студии «Юниверсал» эпохи Золотого века Голливуда и бразильские страсти. Насилие и кровь льются рекой, а грим по-настоящему пугает. Хотя сам злодей не такой уж и страшный. Пока что.
«Сегодня ночью я вселюсь в твой труп» (1967)
Зе-из-Гроба выжил после того, как на него напали ожившие мертвецы. Он поселился в небольшом городке и сразу принялся за поиски совершенной женщины. Ему требуется зачать ребенка ради собственного бессмертия, поскольку его кровь, лишенная всяких религиозных предрассудков и суеверий, способна породить новую расу сверхлюдей. Зе даже находит для своей цели подходящую женщину, но та не успевает родить ему ребенка и умирает. А сам гробовщик сгинул в болотах после того, как Сатана показал ему Ад. Вторая часть официальной трилогии еще более сюрреалистична и фантасмагорична. Особенно запоминается в этой черно-белой картине цветной эпизод с путешествием Зе по кругам Ада. Здесь еще больше насилия и садизма, поскольку режиссер с упоением делится со зрителем своими садомазохистскими наклонностями (например, в сценах с пауками и пытками). И, конечно же, особое место занимают женские обнаженные тела, которые позднее будут преобладать в его порнолентах.
«Странный мир Зе-из-гроба» (1968)
Киноальманах ужасов от Жозе Можики Маринша, в котором от Зе-из-Гроба осталось лишь название и все то, что ему до смерти нравится. Здесь и кукольник, использующий для красивых кукол человеческие глаза, оставшиеся после незадачливых насильников его дочерей. И страшненький продавец воздушных шаров, влюбившийся в красавицу и дорвавшийся до ее тела, когда ее похоронили в склепе. И профессор неопределенных наук в исполнении самого Маринша, проповедующий идеи Зе-из-Гроба и Ницше, который пригласил к себе в гости журналиста с супругой для того, чтобы накормить себя и свою прислугу. Маринш как бы говорит нарвавшемуся на это кино зрителю «Кушать подано. Садитесь жрать, пожалуйста!»
, запихивая в него зловонные кушанья из садизма, некрофилии и каннибализма. При этом все снято настолько достоверно, что закрадываются подозрения — насколько показанное не реально. А самое смешное, что одна из новелл получилась очень поэтичной — про пресловутого продавца воздушных шаров. Без диалогов, с пантомимой, под музыку и невероятно очаровательно.
«Трилогия ужаса» (1968)
Еще один киноальманах в карьере Маринша, состоящий из трех новелл. «Договор» Озуалдо Рибейро Кандейаса повествует о странствующем проповеднике, оказавшемся в поселке, жители которого заключили договор с некими потусторонними силами, дающими им множество сверхъестественных способностей, в том числе и возможность восставать из мертвых. В эпицентр событий «Шествия мертвых» Луиша Сержио Персона
попадают мальчик, наткнувшийся на мертвого партизана, и его отец, вынужденный отправиться в запретную для жителей поселка зону, где обитают призраки погибших повстанцев, чтобы искупить вину своего сына, потревожившего их прах. Сам маэстро снял «Ужасный кошмар» — забавную вещицу про человека, который очень боялся, что его заживо похоронят.
«Пробуждение зверя» (1970)
В этой хоррор-драме с элементами эксплотейшна Маринш исследует то, как наркотики и распущенность влияют на жизнь людей. В серии жутких эпизодов перед нами проходят уродливые явления, поразившие все слои бразильского общества, от коммуны хиппи до похотливого продюсера, соблазняющего старлетку. По сути, это еще один альманах, где режиссер участвует в двух ипостасях: как Зе и как автор персонажа. Картина запоминается финальным трипом.
«Ангел ночи» (1974)
Классик кино Валтер Уго Коури, оказавший влияние на национальную культуру благодаря драме 1964 года «Пустая ночь», считающуюся одним из 100 лучших бразильских фильмов всех времен, в середине 70-х снял любопытный драматический хоррор о девушке, устроившейся няней двоих детей в богатый дом. Поначалу лента воспринимается как оммаж «Повороту ключа», но ближе к финалу становится понятно, что у нее много общего с картинами Фрица Ланга и Альфреда Хичкока
. Здесь нет мистики, однако героине все равно не избежать встречи со злом, которое олицетворяет вполне конкретный человек.
«Дона Флор и два ее мужа» (1976)
Знаменитая романтическая комедия с Соней Брага
и Жозе Вилкером
, поставленная Бруно Баррето по роману Жоржи Амаду, является одним из ярких представителей «магического реализма» в кино. За макабр в фильме отвечает Гуляка, чей призрак составляет компанию супруге после своей смерти, когда ее страсть не может утолить новый муж-фармацевт. Героиня всеми силами пыталась вернуть его на тот свет, однако хорошего любовника днем с огнем не сыщешь, а потому она в конце концов остается с двумя мужьями.
«Бред сумасшедшего» (1978)
Это настоящий бред, в прямом смысле этого слова. Галлюцинации и старые кадры следуют друг за другом неупорядоченно, хотя сюжет подчинен все-таки логике: создатель Зе-из-гроба помогает больному осознать, что его персонаж — это всего лишь выдумка. Хотя финал убеждает совсем в другом. Тяжелое психологически кино Маринша, потому как монтаж и звуки убивают напрочь все оставшиеся в живых клетки мозга.
«Шок: Дьявольская диверсия» (1984)
Слэшер Жаира Коррейи о группе людей, оставшихся на ночь после концерта для того, чтобы дождаться рабочих, которые утром должны приехать за оборудованием. Кто-то коротает время за обязательным для жанра сексом, кто-то готовит поесть, а тем временем в здание проникает чужой и начинает убивать всех, кто ему попадется. Здесь нет эффектного злодея, его личность зрителю так и не представят. Зато в изобилии чрезмерные эмоции, обнаженка и убийства. Почему лента называется «Шок», зрителю раскроют в последнем финальном кадре, вызывающем улыбку.
«Зомбио» (1999)
Небольшой зомби-муви Петтера Байесторфа рассказывает о парочке, решившей провести романтический день на якобы пустынном острове, омываемом рекой Уругвай. Однако там их ждет встреча с толпой живых мертвецов, маньяком и ведьмой, оказавшейся инопланетным гостем. Картина полна оригинальных идей, юмора и грима, и в целом ее следует воспринимать как пародию на жанр, тем более, когда монстры нападают на саму съемочную группу во время титров. В 2013-м Байесторф снял полнометражное продолжение
, где зомби вторгаются на запад штата Санта-Катарины в Бразилии.
«Клуб шампанского» (2002)
Жуан Машадо
, вдохновившись творчеством Маринша, снял хоррор о безумии. В него погрузились четверо пресытившихся аристократов, ищущих острых ощущений на тропической вилле. Изобилие изысканной пищи, наркотиков и прекрасного шампанского приводят главных героев к потере рассудка, извращениям, каннибализму и самоубийству. Просмотр картины может вызвать отвращение, хотя по-настоящему кровавые сцены в ней отсутствуют. Однако деградация человеческого в персонажах и их превращение в бездумное животное вместе с парой сцен поедания не предназначенных для питания вещей способны доставить определенное неудобство.
«Грязные зомби» (2008)
Прежде чем снять свой полнометражный дебют Родриго Арагон, сын иллюзиониста, которому также принадлежал небольшой кинотеатр, экспериментировал со спецэффектами в коротком метре и создал передвижное шоу ужасов «Мавзолей». Для съемок дебютного хоррора начинающий режиссер использовал мангровые болота за своим домом в Гуарапари в качестве декораций. Картина о противостоянии влюбленной парочки полчищам ходячих мертвецов насыщена кровью, пугающим гримом, грязью и удачными находками, включая финального зомби-монстра. Арагон создал целую хоррор-вселенную, которая впоследствии будет развернуто представлена в его последующих работах.
«Реинкарнация демона» (2008)
В заключительной части трилогии, повествующей о невероятно живущем гробовщике, Зе выходит из тюрьмы после сорока лет заточения. О том, как он выжил в болоте, в одной из неофициальных картин франшизы режиссер объяснял, да и в данной ленте есть небольшой пересказ ранних событий. Что касается самого персонажа, то за 40 лет он ни капельки не изменился внутренне. Его гложет все то же желание породить совершенного человека, и никто не может помешать его осуществлению. Кстати, своего Зе все-таки добьется, но прежде истребит десяток-другой нерадивых людишек. В этой картине Маринш полностью погрузился в мир похоти, садизма и насилия, а потому отдал предпочтения натуралистичному показу страшного. Всевозможные пытки и извращения заставят содрогнуться даже циника, а богохульству и вовсе нет предела. Но зато имеется очаровательная встреча главгада со Смертью в Чистилище, куда он попадает в своих очередных видениях.
«Ночь чупакабры» (2011)
Второй хоррор Родриго Арагона закручен вокруг смертельной вражды двух семей, чей корень лежит в любви двух молодых людей в духе «Ромео и Джульетты
». Перед тем, как главный герой (Жоэл Каэтано
), покинувший давным-давно свою Джульетту, вернулся после долго отсутствия в родные края, округу стал терроризировать Чупакабра. Чудовище не видит разницы между семьями, оно одинаково нападает на обе стороны, и в финале мы узнаем секрет его происхождения. Арагон объединил свои силы не только с Каэтано, но и с Петтером Байесторфом, который также получил одну из главных ролей. Вместе это трио создало завораживающее зрелище с узнаваемым стилем и колоритом.
«Чёрное море» (2013)
Третью часть цикла кошмаров, сдобренный местным фольклором, Арагон вновь снял при участии Байесторфа и Каэтано. На сей раз зомби и чудовища погрузили в хаос небольшую деревушку на берегу моря, а в центре повествования оказывается чудаковатый помощник бармена, практикующий черную магию, который хочет спасти свою возлюбленную. Оба персонажа фигурировали и в «Ночи чупакабры». Параллельно события разворачиваются на открытии местного борделя, где сутенер-трансвестит устраивает бойню среди заполонивших дом зомби. В наличии опять же запоминающиеся монстры, отсылающие к «Живой мертвечине» и «Инопланетному рагу
» Питера Джексона
, «Пожирателям плоти
» Лючио Фульчи и «Ночи живых мертвецов
» Джорджа Ромеро
.
«Мрачные небылицы» (2015)
Последний киноальманах в жизни Жозе Можики Маринша, в котором также приняли участие Родриго Арагон, Петтер Байесторф и Жоэл Каэтано. Новеллы подаются при помощи группы отдыхающих детей, которые пугают друг друга страшилками, навеянными чудовищами из бразильского фольклора, включая монстра Шачи. Про него, кстати, и снял свою короткометражку Маринш. Арагон поведал кафкианскую экологическую небылицу о монстре из канализации и историю о ведьме, Байерсторф рассказал про девушку-оборотня, а Каэтано представил сюжет про привидение. Для поклонников Маринша и компании создатели не поленились в финале раскрыть кухню съемок и показать часть интервью с маэстро, который покинул этот мир два года назад.
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От «Астрала» до «Бабадука»: 30 лучших хорроров 2010-х
«Мотоцикл» (2017)
Хоррор-триллер Винсента Амори с прекрасной Карлой Салле
в роли таинственной незнакомки Паулы повествует о группе мотоциклистов, отправившихся на закрытую территорию заповедника. Там им повстречалась сначала Паула, а затем четыре всадника Апокалипсиса в лице людей в черном на таких же мотоциклах. Этот квартет стал преследовать и убивать молодежь. Картина, участвовавшая в программе международного кинофестиваля в Торонто, вызывает в памяти «Дух мщения
» с Чарли Шином
и другие дорожные триллеры вроде «Автомобиля
» или «Дуэли
». Финал фильма отдает мистикой, да и сюжет не такой однозначный, как кажется поначалу.
«Внутренние призраки» (2018)
Португалец Паулу Лейте
совместно с бразильскими кинематографистами снял мистический хоррор о женщинах-медиумах (Элизабет Бошманн
, Ириш Кайатте
), решивших провести ряд научных и околонаучных экспериментов с участием духов. Возглавляет их Элен (Селия Уильямс
), потерявшая свою дочь 15 лет назад. В результате исследований призраки предлагают им создать на 3D-принтере устройство, способное совершить переворот в изучении паранормальных явлений. Им сильно заинтересовался мечтающий о Нобелевской премии коллега Элен (Норман Маккаллум
), и его вторжение в лабораторию пробуждает Охотника — зловещее существо, находящееся в процессе трансформации в демона. Лента, пожалуй, излишне мелодраматична, да и вызывает стойкие ассоциации с «Астралом
» и «Заклятием
» Джеймса Вана
, но эффектный финал с возрождением с лихвой окупает все недостатки картины.
«Голоса с того света» (2018)
Социальный мистический хоррор Деннисона Рамалью рассказывает о работнике морга Даниэле де Оливейре
, умеющем разговаривать со своими мертвыми клиентами. Однажды от одного из трупов он узнал, что жена (Фабиула Насименту
) изменяет ему, и решает использовать информацию, полученную ранее от убитого бандита, дабы наказать неверную супругу. В итоге та погибает вместе с любовником, после чего устраивает мужу, их детям и его подруге (Бьянка Компрату
) ад на земле. К тому же не очень довольны происходящим и остальные мертвецы. Картина нервная, на грани истерики, с посредственной компьютерной графикой, но позволяет познакомиться с современными реалиями Бразилии и получить удовольствие от достаточно оригинальной истории о мстительных призраках.
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«Голоса с того света»
«Череп: Маска» (2020)
Главное достижение бразильского хоррора последних лет появилось на свет благодаря Армандо Фонсеке
и Капелу Фурману
. Режиссерский дуэт поставил очаровывающий олдскульный слэшер с незабываемым монстром, сочетающим в себе Джейсона из «Пятницы, 13-го
» и Пинхэда из «Восставшего из ада
». Фильм, сосредоточенный на местном фольклоре, сыплет цитатами из классических хорроров, боевиков и эксплотейшна, попутно вызывая киноманский восторг и уважение к проделанной работе. История начинается во времена Третьего Рейха, когда нацисты обнаружили древний артефакт доколумбовой эпохи — маску Анханги, палача Тахавантинсупая, которая обладает разрушительной магией. Затем мы оказываемся в Сан-Паулу наших дней, где артефакт нашел себе подходящего носителя, из-за чего полились реки крови. В битву со злом ввязалась полицейская Беатрис Обдиас (Наталия Родригес), но местный олигарх (Иво Мюллер
), преследующий свои темные цели, пустил ее по ложному следу. В итоге она обзавелась союзником (Уилтон Андраде), знающим как справиться с демоном, и зло было повержено.
P. S. В следующей публикации мы расскажем о ярких представителях хоррора Аргентины, Колумбии, Чили и других стран Латинской Америки.
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