Латиноамериканский макабр: от мексиканской Ла Йороны и котов-людоедов до бразильского дона Зе-из-Гроба

анонс

15 августа Дорогие мои лунатики: Питчинг авторских и экспериментальных проектов в Министерстве культуры Заключительная часть обзора игровых проектов, претендовавших на получение субсидии в 2022 году

12 августа Мы из прошлого: Питчинг миноритарных и социально значимых проектов в Министерстве культуры Вторая часть обзора игровых проектов, претендовавших на получение субсидии в 2022 году

11 августа Наше счастье жить такой судьбою: Питчинг лидеров в Фонде Кино-2022 «Бременские музыканты», «Кракен», «Холоп-2» и другие проекты, которые нам скоро предстоит увидеть