Эволюция образа тёщи в отечественном кино: с 70-х до наших дней

Недавно на Кинопоиске и Okko вышел сериал «Закрыть гештальт» о менеджере автосалона Фёдоре Ярцеве, который открыл в себе сверхъестественные способности и увидел призрак своей тёщи. Решили разобраться, как менялся характер тёщ и их отношения с родственниками в кино с 70-ых до наших дней.
фото: "Закрыть гештальт"
Образ тёщи в русской культуре имеет богатую историю и глубокие корни. Существует множество пословиц, стихов, песен и анекдотов, где фигурирует тёща. Один из самых популярных мотивов — конфликт тёщи и зятя. Такой интерес к этому архетипу появился неслучайно. Русские семьи достаточно долго были расширенными. Переход к прогрессивному типу нуклеарной семьи (только супруги или супруги с детьми) произошёл только в 90-ые. В советский период муж, жена, их родители могли жить вместе, а порой разные семьи жили рядом в коммунальных квартирах и вели общий быт.
70-е
Яркий образ тёщи в советском кино впервые появился в 70-ые в картине «Тёща» режиссёра Сергея Сплошнова. Героиня Татьяны Карповой — яркий пример женщины, страдающей гиперопекой. Она видит счастье дочери по-своему, и не даёт ей самостоятельно решить, чего она хочет в жизни. Этот деспотичный образ сильно контрастирует с другими картинами десятилетия, но при этом является одним из классических вариантов отображения тещи и опирается на сложившиеся во многих советских семьях отношения.
фото: "Ирония судьбы, или С легким паром!"
Другой запоминающийся образ тещи появился в главной новогодней комедии «Ирония судьбы, или С легким паром!». Там Ольга Николаевна (Любовь Соколова) случайно познакомилась со своим будущим зятем Женей Лукашиным, которого она приняла за грабителя. Однако Лукашин смог убедить маму Нади в том, что он от криминального мира далёк. Интересно, что черты тещи в этом фильме на себя принимает другой персонаж — мама Лукашина (Любовь Добржанская), которая с некоторым скепсисом оценивает приехавшую Надю.
Впрочем, в телевизионном фильме «По семейным обстоятельствам» 1978 года Галина Аркадьевна, которую сыграла Галины Польских, побывала и тёщей и невесткой. Два образа противопоставлены другу другу — невестка послушна, а тёща сурова.
фото: "По семейным обстоятельствам"
80-е
В 80-ые привычный образ тёщи, которая всегда лучше знает, что лучше для её дочери, сохранялся. Однако постепенно стали появляться и новые герои, которые отражали образ мышления прогрессивных советских граждан: уважающих личную свободу и не считающих своих детей собственностью.
В фильме «Вам и не снилось...» у Ромы Лавочкина, конечно, нет тёщи. Однако мама его возлюбленной Кати может ей стать. Несмотря на то, что этот образ нельзя напрямую отнести к теще, в этом фильме показана совершенно другая модель поведения, которую сейчас мы бы назвали прогрессивной. Мама (Ирина Мирошниченко) позволяет дочери самостоятельно делать выбор, не осуждает и не пытается что-либо запрещать — в отличие от родителей Ромы.
фото: "Вам и не снилось"
В кинофильме «Старый Новый год» показан уже более «усредненный» образ тещи — обычной женщины, которая любит свою дочь, желает ей только лучшего и всегда встаёт на её сторону. К счастью, в семье Себейкиных все конфликты решаются мирно.
В фильме «Родня» в фокусе снова оказался образ тещи, выступающей защитницей для своей дочери. Так, Мария Васильевна, которую сыграла неподражаемая Нонна Мордюкова, ради счастья дочери готова бесконечно преследовать зятя, чтобы заставить того вернуться в семью.
фото: "Родня"
Перестройка и 90-е
Перестроечное кино, а вместе с ним и постсоветское, немного переосмысляет роль тёщи в российской семье. Теперь прежний образ либо ретроспективный и используется, чтобы показать что-то отжившее и устаревшее, либо комедийный.
Тёща Сергея Соколова (Людмила Зайцева) в «Маленькой Вере» пытается наладить контакт с ним. Но конфликт поколений, который часто изображался в фильмах перестроечной эпохи, не позволяет этому случиться. Сергей со своим юношеским высокомерием отвергает все её попытки. Пылкая молодёжь, заражённая индивидуализмом, сокрушает родительский авторитет.
фото: "Маленькая Вера"
В постсоветском кино были и интересные интерпретации традиционного архетипа. В фильме «Зависть богов» перед нами предстаёт образ интеллигентной тёщи, которую сыграла Ирина Скобцева. У неё сложные отношения с зятем, но в определённый момент она встаёт на его сторону в конфликте с её дочерью Соней.
Наши дни
В современном кино драматический образ тещи используется крайне редко. Среди таких примеров можно назвать не самый известный сериал «Тёща-командир», где главная героиня в исполнении Янины Соколовской вбирает в себя стереотипные представления о деспотичной и гиперзаботливой женщине, которая слишком оберегает дочь и не доверяет её выбору.
фото: "Сваты"
Комедийных примеров значительно больше. В картинах для более старшей аудитории теща часто изображается в позитивном ключе. Самый яркий пример — сериал «Сваты», где тёща (Татьяна Кравченко) — простая, веселая и заботливая. Это объясняется желанием авторов романтизировать идею жизни большой семьи в одном доме, которая часто близка старшему поколению.
В картинах, нацеленных на аудиторию моложе, теща всегда вбирает стереотипы и штампы, соединяя одновременно и образ деспотичной женщины, и просто «недалёкой» тётки, которая пытается навязать молодым свой образ мышления. Один из последних примеров появления такой тёщи на экране — проект Кинопоиска «Закрыть гештальт», в одной из серий которого фигурирует образ (внезапно) покойной тёщи главного героя, которую сыграла Юлия Ауг. Марина Александровна — это тёща в классическом понимании. Она лучше всех знает, как надо. Ей нельзя перечить. Она уверена в себе и в том, что делает. В то же время она постоянно недовольна остальными: муж — тюфяк, дочь должна была жить по-другому, а зять — вообще катастрофа. Такой образ женщины-хабалки остаётся в российском кино, несмотря на смену эпох. И даже то, что тёща — призрак, суть не меняет.
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