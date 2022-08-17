Эволюция образа тёщи в отечественном кино: с 70-х до наших дней

анонс

45 лучших представителей пугающего жанра из Мексики и Бразилии

Латиноамериканский макабр: от мексиканской Ла Йороны и котов-людоедов до бразильского дона Зе-из-Гроба

Заключительная часть обзора игровых проектов, претендовавших на получение субсидии в 2022 году

Дорогие мои лунатики: Питчинг авторских и экспериментальных проектов в Министерстве культуры

Вторая часть обзора игровых проектов, претендовавших на получение субсидии в 2022 году

Мы из прошлого: Питчинг миноритарных и социально значимых проектов в Министерстве культуры

11 августа

Наше счастье жить такой судьбою: Питчинг лидеров в Фонде Кино-2022

«Бременские музыканты», «Кракен», «Холоп-2» и другие проекты, которые нам скоро предстоит увидеть