Мартин, верни Стену: какие приквелы «Игры престолов» мы ждем, кроме «Дома дракона»

анонс

От новогодней комедии до паранормального сериала

Эволюция образа тёщи в отечественном кино: с 70-х до наших дней

45 лучших представителей пугающего жанра из Мексики и Бразилии

Латиноамериканский макабр: от мексиканской Ла Йороны и котов-людоедов до бразильского дона Зе-из-Гроба

Заключительная часть обзора игровых проектов, претендовавших на получение субсидии в 2022 году

Дорогие мои лунатики: Питчинг авторских и экспериментальных проектов в Министерстве культуры

12 августа

Мы из прошлого: Питчинг миноритарных и социально значимых проектов в Министерстве культуры

Вторая часть обзора игровых проектов, претендовавших на получение субсидии в 2022 году