Пламенный привет: легендарные и необычные драконы в сериалах и кино

анонс

5 историй легендарных королей и героев, а также уже полюбившихся персонажей

Мартин, верни Стену: какие приквелы «Игры престолов» мы ждем, кроме «Дома дракона»

От новогодней комедии до паранормального сериала

Эволюция образа тёщи в отечественном кино: с 70-х до наших дней

45 лучших представителей пугающего жанра из Мексики и Бразилии

Латиноамериканский макабр: от мексиканской Ла Йороны и котов-людоедов до бразильского дона Зе-из-Гроба

15 августа

Дорогие мои лунатики: Питчинг авторских и экспериментальных проектов в Министерстве культуры

Заключительная часть обзора игровых проектов, претендовавших на получение субсидии в 2022 году