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Пламенный привет: легендарные и необычные драконы в сериалах и кино

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25 августа 2022
На HBO (в Россия — в «Амедиатеке») стартовал сериал «Дом Дракона», рассказывающий о борьбе за власть среди представителей рода Таргариенов. Обещают, что в сериале, чьи события разворачиваются за 200 лет до «Игры престолов», покажут 17 драконов — на радость тем, кому их не хватало в культовом сериале. В первой серии показали только двоих: Сиракса юной Рейниры (Милли Олкок) и Караксеса взбалмошного Деймона (Мэтт Смит), — а также череп Балериона, на котором когда-то летал нынешний король Визерис I (Пэдди Консидайн). Мы вспомнили еще более 20 фильмов, сериалов и анимационных проектов, где появляются драконы из разных мифологий.


«Нибелунги» (1924)

Пламенный привет: легендарные и необычные драконы в сериалах и кино

В пятичасовой дилогии Фрица Ланга по мотивам средневекового германского эпоса «запечатлена» одна из первых встреч драконов и синематографа. Герой Зигфрид (Пауль Рихтер) топлесс и с мечом наперевес одерживает вверх над огнедышащим чудищем. Искупавшись в крови дракона, он становится практически неуязвимым.


«Илья Муромец» (1956)

Пламенный привет: легендарные и необычные драконы в сериалах и кино

Главный былинный ящер Змей Горыныч появлялся в кино как минимум в 1939-м — у Александра Роу в «Василисе Прекрасной», но более эффектный облик трехголового мифического дракона получился у Александра Птушко. Илья Муромец (Борис Андреев) и Змей Горыныч сошлись в поединке — и уже в цвете.


«Спящая красавица» (1959)

Пламенный привет: легендарные и необычные драконы в сериалах и кино

Разъяренная дракониха, в которую превращается Малефисента, охраняющая покой Спящей красавицы, — один из самых запоминающихся образов классического мультфильма Disney. Принцу Филиппу пришлось изрядно попотеть, как, вероятно, и аниматорам.


«Гидора, трехголовый монстр» (1964)

Пламенный привет: легендарные и необычные драконы в сериалах и кино

Теоретически в драконы можно записать и легендарного Годзиллу — исполинского динозавра с «атомным» дыханием, явившегося миру в 1954-м. Однако в бестиарии самого известного кайдзю, воплощающего месть природы и ужас ядерной энергии, есть более подходящий кандидат. Трехголовый Кинг Гидора впервые появился в пятом фильме франшизы, где Годзилла уже переквалифицировался в защитника Земли, а сам дракон олицетворял угрозу из космоса, прибыв на метеорите с уничтоженной им Венеры.


«Хоббит» (1977)

Пламенный привет: легендарные и необычные драконы в сериалах и кино

Пантеон драконов, конечно же, будет неполным без Смауга из фэнтези-повести Джона Р. Р. Толкина. Новейший облик он обрел стараниями Питера Джексона и его трилогии, где хозяин Одинокой горы говорит голосом Бенедикта Камбербэтча, но первая полнометражная экранизация «Хоббита» случилась еще за 35 лет до дорогостоящей трилогии. Режиссерами выступили Артур Ранкин мл. и Жюль Басс, а за анимацию отвечала японская студия Topcraft, поэтому Голум похож на каппу из национальной мифологии, а Смауг (Ричард Бун) имеет кошачьи черты морды.


«Полет драконов» (1982)

Пламенный привет: легендарные и необычные драконы в сериалах и кино

Великое множество огнедышащих ящеров, больших и малых, молодых и старых, из западной мифологии и восточной, можно увидеть в мультфильме уже упомянутого Басса. Соединив сюжетную часть романа «Дракон и Джордж» Гордона Диксона и изыскания Питера Дикинсона, попытавшегося доказать, что драконы могли существовать, мультфильм предлагает в определенной степени ревизионистский подход к жанру фэнтези и наукообразное объяснение драконьего полета. Впрочем, симпатичен этот мультфильм еще и как памятник эпохи VHS: в 1990-е «Полет дракона» в одноголосой озвучке распространяли в паре с «Королем львом».


«Бесконечная история» (1984)

Пламенный привет: легендарные и необычные драконы в сериалах и кино

Ушедший в начале августа Вольфганг Петерсен, земляк Ланга, подарил истории кино еще один образчик дракона — очаровательного бескрылого Фалькора, напоминающего добродушного продолговатого пса. Вообще Дракона Удачи, как и саму «Историю, у которой нет конца», — оду фантазии и чтению книг — придумал писатель Михаэль Эндке, но именно в фильме Петерсена тот обрел визуализацию (и мягкий покров из шерсти ангорской козы).


«Ну, погоди» (1986)

Пламенный привет: легендарные и необычные драконы в сериалах и кино

В 16 серии задремавший на пляже Волк переносится в мир удивительных книжных сюжетов, где встречает Бабу Ягу и Змея Горыныча, который надолго запомнился юным зрителям тем, что изображал самолет с тремя пастями-турбинами. Кстати, ранее Вячеслав Котеночкин уже выводил на малый экран знаменитого трехголового змея — в сказке «Межа» (1967).


«Убить дракона» (1988)

Пламенный привет: легендарные и необычные драконы в сериалах и кино

Горыныч, конечно, иконический образ, но, вероятно, самый известный дракон (пост)советского пространства — тот, которого придумал Евгений Шварц, а в фильме Марка Захарова воплотил Олег Янковский. Вдохновленная рыцарской мифологией и догмой, что «победитель дракона сам становится драконом», эта притча помещает тварь из средневекового бестиария в обстоятельства бюрократической инерции, власти зла и тлетворных компромиссов, которые отравляют душу каждого отдельного человека. Проще говоря, «в каждом из них придется убить дракона», как говорит в фильме Ланцелот (Александр Абдулов).


«Мулан» (1998)

Пламенный привет: легендарные и необычные драконы в сериалах и кино

В конце 90-х — начале нулевых студия Disney постаралась разнообразить свои визуальную и сюжетную палитры, обратившись к культурам других, в том числе не европейских, стран. Так появился мультфильм «Мулан», основанный на китайской поэме VI века о деве-воительнице Хуа Мулань. Для западных зрителей украшением этой феминистской сказки в около-азиатском сеттинге выступил говорящий дракончик Мушу (Эдди Мерфи), срисованный с красного змея-луна и названный чуть ли не в честь популярного блюда «свинина Мушу». В Китае такой оммаж не оценили, восприняв классического диснеевского сайдкика как насмехательство над традициями, но дети 90-х полюбили его всем сердцем.


«Шрек» (2001)

Пламенный привет: легендарные и необычные драконы в сериалах и кино

Дракониха Элизабет из «Шрека» начинает экранную карьеру как классическая хранительница принцессы в высокой башне, но в последующих частях появляется уже как возлюбленная и супруга Осла (снова, кстати, Эдди Мерфи). Пара, разрушающая сказочные и прочие стереотипы, даже обзаведется потомством — очаровательными огнедышащими осликами с крыльями.


«Унесенные призраками» (2001)

Пламенный привет: легендарные и необычные драконы в сериалах и кино

Благородный мальчик-дракон Хаку неоднократно выручает юную Тихиро в самом известном произведении Хаяо Миядзаки. Правда, если главная героиня попадает в привычном теле в непривычный мир, то с Хаку происходит наоборот: хранитель янтарной реки, он пришел к ведьме Юбабе с целью освоить магию, а та лишила его памяти, имени и привычного облика. Интересный факт: у японских драконов всего три пальца на лапе (у китайских — четыре, у европейских — пять).


«Гарри Поттер и Кубок огня» (2005)

Пламенный привет: легендарные и необычные драконы в сериалах и кино

Драконы упоминаются еще в «Философском камне» — ведь один из них охраняет сокровища банка Гринготтс. Во всем же смертоносном великолепии они предстают на Турнире трех волшебников, где Гарри Поттера (Дэниел Рэдклифф) ждет схватка с венгерской хвосторогой (три другие породы — шведский тупорылый, валлийский зеленый и китайский огненный шар).


«Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (2006)

Пламенный привет: легендарные и необычные драконы в сериалах и кино

Современная версия трехголового сказочного змея от студии «Мельница» переводит его из стана злокозненных тварей в ненадежные союзники. Головы все время спорят, сам Горыныч оказывается в незавидных ситуациях, а иногда вынужден совершать противоправные действия (например, украсть Забаву) в счет карточного долга. Однако и на помощь богатырям приходит неоднократно.


«Беовульф» (2007)

Пламенный привет: легендарные и необычные драконы в сериалах и кино

В начале нулевых Роберт Земекис увлекся технологией захвата движения, когда живые артисты на экране превращаются в 3D-модели, и таким образом экранизировал англосаксонский эпос о Беовульфе, где, вероятно, впервые описан хорошо сегодня известный образ дракона.


«Как приручить дракона» (2010)

Пламенный привет: легендарные и необычные драконы в сериалах и кино

История взросления в латах фэнтези начинается с кровной вражды драконов и викингов с острова Олух. Однако вскоре недостаточно маскулинный 15-летний Иккинг встретит очаровательного дракона Беззубика, а затем количество огнедышащих ящеров во франшизе будет расти в геометрической прогрессии.


«Игра престолов» (2011-2019)

Пламенный привет: легендарные и необычные драконы в сериалах и кино

Дейенерис Таргариен (Эмилия Кларк) получает три драконьих яйца еще в первом сезоне. Им еще предстоит вылупиться и вырасти, так что в полную силу Дрогон, Визерион и Рейгаль начинают функционировать примерно в шестом сезоне. И именно Дрогону достается одна из самых важных и трагических ролей в финале истории.


«Дракон-горничная госпожи Кобаяси» (2017-2021)

Пламенный привет: легендарные и необычные драконы в сериалах и кино

Тору — жизнерадостная девушка в униформе горничной, которая следит за бытом, питанием и здоровьем офисной работницы Кобаяси. Выдает ее разве что увесистый зеленый хвост: ведь на самом деле Тору — дракониха из фракции Хаоса, которая оказалась в современном Токио с мечом в боку. Кобаяси гостью из другого мира спасла и пригласила пожить у себя (дело было в пятницу после работы, выпитый алкоголь сделал трудологичку очень смелой и гостепреимной). Тору не просто согласилась, но и невольно привела за собой других драконов, которые устали враждовать между собой и теперь наслаждаются жизнью в человеческом мире (например, Фафнир играет в видеоигры, Кетцалькоатль изображает из себя суккуба, а Канна уплетает сладкое и идет в школу).


«Хисонэ и Масотан» (2018)

Пламенный привет: легендарные и необычные драконы в сериалах и кино

В этом аниме драконы оказываются секретным оружием Воздушных сил самообороны Японии. Пилотировать их непросто, потому что древние ящеры сами выбирают, кого пустить к себе в пасть, где находится «кабина пилота». Новобранке Хисонэ везет, и выбор биологического «боевого истребителя» падает именно на нее.


«Райя и последний дракон» (2021)

Пламенный привет: легендарные и необычные драконы в сериалах и кино

Современная и более деликатная попытка студии Disney использовать образы из мифологии Юго-Восточной Азии. Последний дракон — это Сису (Аквафина), проспавшая 500 лет, пока люди и ее собраться боролись с загадочными друунами. Внешность Сису вдохновлена китайскими водными драконами и змееподобными буддистскими нагами. Отсюда — изящество и отсутствие крыльев.


«Волшебный дракон» (2021)

Пламенный привет: легендарные и необычные драконы в сериалах и кино

Еще один китайский дракон — теперь с функциями джинна. Розовый и всемогущий Лонг — раб чайника, который оказывается в руках юноши из современного Шанхая. Исполнив три желания нового владельца, он получит долгожданную свободу. В американской версии его озвучивает Джон Чо, в китайской — Джеки Чан.

Смотрите «Дом Дракона» в Амедиатеке с 22 августа.


Алексей Филиппов
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обсуждение >>
№ 1
Игорь Федотов8   25.08.2022 - 21:20
При всем уважении к другим работам, но те драконы в подметки не годятся. настолько простые или кривые. Мультики стоят отдельно и сравнивать нечего. Подборка нормальная. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Пламенный привет: легендарные и необычные драконы в сериалах и кино фотографии
Пламенный привет: легендарные и необычные драконы в сериалах и кино фотографии
Пламенный привет: легендарные и необычные драконы в сериалах и кино фотографии
Пламенный привет: легендарные и необычные драконы в сериалах и кино фотографии
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