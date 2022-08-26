Латиноамериканский макабр: от аргентинской «Чумы зомби» до уругвайского «Последнего сеанса»

Продолжаем рассказ о хоррорах Латинской Америки. В первой части мы поведали вам о 45 лучших представителях жанра Мексики и Бразилии, а также о хоррормейкерах, внесших неоценимый вклад в кинематограф этих стран. В продолжении пойдет речь о 50 пугающих фильмах из Аргентины, Чили, Колумбии, Венесуэлы, Перу, Уругвая, Кубы, Боливии, Панамы и Парагвая.
Аргентина, наряду с Мексикой и Бразилией, является одним из самых плодовитых производителей латиноамериканского хоррора. Кинематографистам страны удалось адаптировать поджанры ужасов, называемые «гринго» (слэшеры, зомби-муви и т. д.), к местной культуре. Долгое время жанр страдал от строгих законов о цензуре, поэтому после снятия ограничений жанровое кино просто взорвалось.
Спустя век после первой национальной картины мир узнал имена двух старшеклассников Пабло Пареса и Эрнана Саеса, ворвавшихся с шумом и гамом с любительским фильмом «Чума зомби». Лента имела огромный успех, и кинематографисты поняли, что могут воплощать свои идеи без больших бюджетов. В результате появились сотни создателей хорроров, среди которых особое место занимают такие мастера, как Адриан Гарсиа Больяно, Гонсало Кальсада, Серхио Эскенаси и Демиан Рунья. Есть среди режиссеров Аргентины и скандальные персоны вроде Мариано Перальты, вызвавшего у зрителей чувство брезгливости лентой «Снафф 102», где реальные сцены с насилием сочетаются с выдуманной историей. Были также попытки перенести в собственные реалии популярные сюжеты, как это случилось с малоудачным «Инцидентом», поставленным в 2010-м Мариано Каттанео на основе испанского «Репортажа».
Для знакомства с аргентинским хоррором предлагаем вашему вниманию 20 примечательных работ.
Чувственный эксплотейшн Эмилио Виейры, выполненный в стилистике американских фантастических би-муви, рассказывает о безумном ученом (Альдо Барберо), похищающем молодых людей для того, чтобы они занимались сексом. Это нужно ему для продления собственного существования. В кадре нелепые, но запоминающиеся маски, много обнаженных тел, презабавный монстр-мозг и сам режиссер в эпизодической роли. Кино запоминается, прежде всего, любовной линией одной из похищенных и охранника-монстра, что отсылает, конечно же, к «Красавице и чудовищу» (с обязательным для сюжета цветком).
Прекрасный образец фэнтези-хоррора от классика аргентинского кино Леонардо Фавио с четко выраженными национальными чертами и элементами рок-оперы и культуры хиппи. Трагическая история проклятия Назарено Круса (Хуан Хосе Камеро), ставшего оборотнем из-за любви к очаровательной Гризельде (Марина Магали), подается через запоминающийся саундтрек и крупные планы в духе вестернов Серджо Леоне. За макабр отвечает не только Назарено, но и повстречавшийся ему Дьявол в исполнении Альфредо Алькона, а также местная ведьма. Кино не изобилует спецэффектами, однако снято со вкусом и трепетом к главным героям. Примечательно, что работа Фавио удостоилась номинации на «Золотой приз» ММКФ в 1975 году.
Нервный и нервирующий хоррор Педро Стоки слегка запутанно повествует о двух подругах Сесилии (Сесилия Сенси) и Кларе (Соледад Сильвейра). Первая оказалась вместе со своим парнем практически в заложниках у спятившей аристократки Марии Розы Галло, а вторая, пережившая в молодости сильное потрясение, уверена, что видит все, что происходит с подругой. Местами можно подумать, что фильм снял Дэвид Линч, однако он более близок к «Отвращению» Романа Полански.
Будущие мастера жанра Пабло Парес, Эрнан Саес, Берта Муньис (приложивший также руку к сценарию), Габриэль Гриеко (в качестве одного из актеров) и композитор Пабло Востроуски удивили мир безбашенной зомби-комедией про трех друзей, оказавшихся в эпицентре эпидемии живых мертвецов. Зрителей погрузили по самую макушку в море кровищи и порадовали эффектным дешевым гримом, на который создателей явно вдохновили ранние фильмы Питера Джексона и Сэма Рэйми. Успех картины позволил Паресу, Саесу и Муньису продолжить сюжет, оформив его в полноценную трилогию, посвященную Максу, Биллу и Джону, где нашлось место инопланетянам и роботам. Вторая и третья части, помимо традиционных для трэш-серии эффектов, оседают в памяти благодаря превосходным музыкальным номерам. В оригинальной трилогии можно также увидеть и других известных аргентинских хоррормейкеров — Даниэля де ла Вегу и Адриана Гарсию Больяно. В 2021-м вышел перезапуск с подзаголовком «Американское вторжение», где появились новые герои, на которых авторы намекнули еще в триквеле.
Спустя пять лет после участия в «Чуме зомби: Зоне мутантов» Даниэль де ла Вега поставил по сценарию Демиана Руньи тягучий хоррор про безумие, творящееся в психушке. По сюжету психиатр Брюс (Родриго Арагон) находит в подвале заброшенного крыла здания человеческий череп, захороненный сотню лет назад, в период эпидемии желтой лихорадки. Когда группа специалистов, возглавляемых его отцом, судебно-медицинским экспертом, восстановила внешность погибшего, то оказалось, что тот — вылитая копия Брюса. С этого момента начинается кошмар, который в конце концов приводит к новой вспышке заразной болезни и неотвратимым последствиям в жизни главного героям. Поскольку в кадре часто мелькают зеркало и двойник, то напрашиваются ассоциации с «Твин Пиксом». Хотя Линчу, возможно, даже не приходила в голову сцена с родами, в которой на свет появляется взрослая человеческая особь.
Испанец Хорхе Альгора дебютировал в полнометражном кино мрачной криминальной драмой, основанной на реальных событиях, имевших место в Буэнос Айресе в 1912 году. Тогда весь город потрясло дело об убийстве маленьких детей, а убийцей оказался печально известный 16-летний Каэтано Сантос Годино, получивший прозвище «Длинноухий коротышка». Этот душевнобольной, считающийся первым серийным убийцей в истории Аргентины, дожил после ареста до 48 лет (умер от последствий язвы). Однако зритель, не знакомый с этой историей, долгое время остается в неведении об истинном убийце, поскольку сюжет закручен вокруг мальчика Матео (Хуан Чанчио), однажды выжившего после нападения Каэтано и с тех пор получившего дар предвидения, тесно связанный с намерениями маньяка. Нечто похожее мы наблюдали у Рубена Галиндо-младшего в картине «Без паники», однако у Альгоры отсутствует молодежный шик, зато в изобилии грязи и извращений. Маму Матео воплотила популярная испанская актриса Марибель Верду, а детоубийцу зловеще сыграл Абель Айала. Сложно сказать, был ли в действительности такой трагический финал, как в фильме, но его нетрудно представить, поскольку дети — это самое ценное в жизни каждого родителя.
Родриго Арагон и Саломея Бустани воплотили супружескую пару в полнометражном дебюте Демиана Руньи о человеке, в чьем животе по странному стечению обстоятельств открылся портал в ад. Лента изобилует изощренными монстрами, однако несколько проседает в повествовании. Любопытно, что в фильме занят практически тот же актерский состав, что и в «Тёмном лабиринте».
Выдающийся аргентинский хоррормейкер Адриан Гарсия Больяно начал снимать короткий метр еще в 1997-м, а в полнометражном кино дебютировал в 2004-м. Спустя четыре года после первых полноценных работ режиссер обратил на себя внимание благодаря эксплотейшну в поджанре rape-revenge, снятому им под влиянием таких лент, как «Последний дом слева» Уэса Крэйвена и «День женщины» Мейра Зархи. Сюжет традиционен для подобных лент, где сначала происходит изнасилование, а затем выжившие мстят, однако работу Больяно отличает своеобразная подача материала с кажущимся анахронизмом музыкальным сопровождением. Получив известность, постановщик стал снимать хорроры и в других странах, включая Мексику.
Фильм ужасов от Больяно следует за Романом (Факундо Эспиноса), который натыкается на свою бывшую девушку Джеки (Камила Веласко), оказавшуюся внутри дома пыток, построенного двумя стариками-садистами. Стареющим политическим радикалам удалось подвергнуть жизнь Джеки невероятной опасности с помощью нитроглицерина, и теперь Роману и его подружке Эли (Марина Глесер) нужно ее спасти из зловещего дома. Эффектные сцены обеспечены, однако в картине, пожалуй, особый интерес вызывает историческая подоплека, связанная с событиями 1970-х.
Первое обращение к макабру любопытного аргентинского режиссера, сценариста, продюсера, оператора и композитора Ивана Ноэля, этакого самородка, не имеющего профессионального образования. Перед нами меланхоличная драма с элементами мистики и триллера о красивом «хорошем мальчике» Габриэле (Ренцо Сабелли), тяжело переживающем самоубийство женщины, которую всю жизнь считал своей матерью (Ромина Пинто). Ее смерть вскрывает все нарывы и тайны семейства, обитающего в старом монастыре. Здесь вам и намеки на педофилию и инцест, и правовые махинации, и душевная болезнь главного героя, которая, разумеется, приводит к убийствам. Творчество Ноэля созвучно с работами Виктора Сальвы, который, к слову, сидел за совращение малолетнего.
Хоррор-комедия Валентина Хавьера Димента рассказывает о вдове Алисии (Лола Бертет), собравшей всех друзей своего покойного мужа для того, чтобы провести ритуал по его воскрешению. Естественно, для этого требуется очень много крови, которого предостаточно у пятерых приглашенных. Лента может порадовать зрителей миловидной Хименой Анганусси и неплохими эффектами и гримом, однако финал оставляет после себя не совсем приятное послевкусие.
Еще одна работа Больяно. На сей раз он поставил пугающую во всех смыслах картину для мексиканского зрителя. По сюжету во время уикенда пропадают дети супругов Феликса (Франсиско Баррейро) и Сол (Лаура Каро). Полиция их в конце концов нашла живыми и здоровыми, но подростки ведут себя странно и непривычно для себя прежних. Родители подозревают, что их чада подверг кто-то сексуальному насилию, и с упоением убивают одного несчастного, которого посчитали этим извращенцем. Но это только начало кошмара, в котором оказались задействованы потусторонние силы. Режиссер ловко использует национальные особенности ландшафта и культуры Мексики, чтобы погрузить нас в безысходность и макабрический ужас. Картина отмечена пятью призами фестиваля фантастики в Остине и премией Fangoria Chainsaw Awards за лучший иностранный фильм.
Иван Ноэль поставил очаровательную вампирскую драму о приюте, где живут дети-вампиры под руководством графа Эль Конде (Лауро Верон), презирающего «Дракулу» Брэма Стокера, и директрисы Эрды (Ана Мария Хьюнта). В эпицентре событий оказывается журналистка Алисия (Сабрина Рамос), долгое время занимавшаяся поиском пропавших детей, многие из которых уже давно стали вампиренышами. Присутствуют здесь и свои Ван Хельсинги в лице банды охотников на малолетних кровососов.
Ноэль следом за Больяно решил снять свою версию про детей, вернувшихся сильно изменившимися после исчезновения. Только в отличии от своего коллеги, рассказавшего историю про демонов, он, как и прежде, вскрывает пороки, тайны и злые намерения людей. Возвращение трех пропавших детей, лишенных детородных органов, повлекло за собой смуту и разброд среди жителей небольшого городка. Для того, чтобы разобраться в деле и устранить беспорядки, из центра присылают следователя-еврея (Хорхе Бут). Из-за этого всплывают разговоры о Холокосте, нацизме, укоренившемся в Аргентине из-за военных преступников, бежавших после войны в Латинскую Америку, и природе зла. Однако режиссер на первый план выдвигает размышления о безразличии и духовном обнищании людей, о возмездии за грехи и самоочищении человечества. Сняв после этой работы еще три полнометражных фильма, Иван Ноэль скончался в возрасте 62 лет.
И вновь сюжет, связанный с исторически важной эпохой для Аргентины — одной из эпидемий желтой лихорадки, случившейся в 1871 году. Гонсало Кальсада поставил мистическую ленту о молодом священнике Киспе (Патрисио Контрерас), который по воле Бога отправляется в Буэнос-Айрес помогать больным. По дороге он заезжает к брату и оказывается втянут в борьбу Добра и Зла. Режиссер приготовил для зрителей несколько внезапных сюжетных поворотов и историю в духе «Сердца Ангела» и «Мастера и Маргариты», хотя спецэффекты оставляют желать лучшего. Присутствуют и чисто местные традиции в лице слуги дома, оторванного от своего племени в детстве и всю жизнь отдавшего хозяевам имения.
Некто убивает людей с криминальным прошлым, оставляя на их глазах монеты и цитируя при этом «Божественную комедию» Данте Алигьери. Детективы приходят к выводу, что убийства как-то связаны с исчезновением девочки Франчески 15 лет назад. Это имя также связано со знаменитым произведением. Братья Лучано и Николас Онетти, получившие известность у себя на родине после выхода хоррора «Глубокий сон», создали в Италии атмосферную стилизацию под джалло 60-70-х. В наличии крупные планы рук убийцы, эффектные сцены и неожиданный финал. Однако некоторых зрителей может отпугнуть безжизненная игра актеров, пусть и у нее есть определенные предпосылки.
Любопытный образец пугающего жанра, снятый выходцем из «Чумы зомби» Габриэлем Гриеко. Ямила Сауд с детства страдала своеобразным раздвоением личности и иногда говорила, что ее зовут по-другому. Однажды она приходит в театр для проб на роль проститутки и обнаруживает себя на месте своей героини. В кадре можно увидеть и самого режиссера.
Лучшая работа Демиана Руньи, предлагающая иной взгляд на паранормальные явления. По мысли режиссера, за полтергейстом стоят не злые силы, а существа из параллельного мира, которых можно увидеть лишь краем глаза. По сюжету группа ученых отправляется на исследование целого квартала, где происходит столкновение с неизведанным. Зритель видит большую часть событий глазами пугливого комиссара Фюнеса (Максимилиано Гионе), который единственный выживает после столкновения со злобными тварями. Здесь можно встретить оживших мертвецов, летающие предметы и незабываемых монстров, порожденных фантазией Руньи. Обладатель трех жанровых наград, включая приз фестиваля фантастики в Монтевидео за лучший фильм. В 2018-м сообщалось, что Гильермо Дель Торо выступит продюсером англоязычного ремейка картины, сценарий планировал написать Саша Джерваси, а режиссером видели создателя оригинала Демиана Рунью.
19-летняя послушница Наталья (Софа Дель Туффо) неохотно возвращается домой, чтобы попрощаться со своим умирающим отцом. Встретившись с сестрой (Малена Санчес) и ее друзьями, девушка спонтанно решает отправиться вместе с ними в джунгли для участия в шаманском ритуале. Это приводит к черным мессам и жестоким убийствам, а будущая монахиня встретится с самим дьяволом. Гонсало Кальсаде удалось создать чувственную сказку о первой любви, способной разрушить дьявольские козни. Финальная секс-битва за душу одержимого запомнится надолго. Лауреат двух жанровых наград, включая приз за операторскую работу Клаудио Бейсы на «Фестивале страха» в Эдмонтоне.
Хоррор-драма Алехандро Фаделя, созданная при участии Франции и Чили, посвящена монстру, терроризирующему обитателей Андских Кордильер. Он предпочитает убивать женщин, и когда вы увидите его воочию, то поймете почему. В сюжете просматривается влияние «Твин Пикса» и «М» Фрица Ланга, особенно когда заговаривают про «МММ», обозначающую не финансовую пирамиду, а три местные горы в форме М. Отсюда и оригинальное название Muere, Monstruo, Muere. Лента отмечена призом SADAIC за саундтрек на международном кинофестивале в Мар-дель-Плате.
Кино в Чили появилось в 1902 году и с тех пор пережило немало катаклизмов. Зрителям хорошо знакомы имена Рауля Руиса, Себастьяна Аларкона, Патрицио Гузмана и Мигеля Литтина, эмигрировавших из страны после прихода к власти Пиночета, а также прославившегося недавно Пабло Ларраина. Однако все они не обратили внимание на национальные особенности иррационального кошмара. Тем не менее, первые шаги в пугающем жанре были сделаны еще в 1946-м, когда на экраны вышла «Дама Смерть» в постановке аргентинского и бразильского классика Карлоса Уго Кристенсена. Однако первым официальным чисто чилийским фильмом ужасов стал успешный «Чёрный ангел», снятый Хорхе Ольгином в 2000-м. Находясь под сильным влиянием американских слэшеров и итальянских джалло, режиссер стал одной из ключевых фигур национального макабра.
Производство чилийского кино после успеха работ Ольгина резко возросло в 2000-е, и многие кинематографисты находились под сильным влиянием того, что происходило в то время в Голливуде. В результате многие фильмы этого периода были чрезвычайно кровавыми и жестокими. Немаловажную роль в этом сыграл Элай Рот, не только создавший вместе с чилийцами «Афтершок», но и спродюсировавший несколько их работ. Среди других хоррормейкеров следует отметить Патрисио Вальядареса, Лусио А. Рохаса и Гильермо Амоэдо.
Для знакомства с чилийским макабром предлагаем вашему вниманию 11 образцов жанра.
Хорхе Ольгин в своей второй режиссерской работе предвосхитил появление «Сумерек». Как и в американском фильме, у него ключевыми персонажами являются молодые люди, некоторые из которых превращаются впоследствии в вампиров. Все начинается с того, что Кармилла (Бланка Левин) знакомится с группой ребят во главе с М (Хуан Пабло Огалде), увлеченных настолкой «Вечная кровь». вскоре они знакомятся с реальными упырями, и не всем пришлась по душе эта встреча. Режиссер смешал микс из «Баффи — истребительницы вампиров», «Ночи страха» и «М», приправив сюжет экшн-сценами в духе «Отчаянного», и у него получилось милое фэнтези о противоборстве злу. Имеется в наличии и финал, намекающий на продолжение, которого, впрочем, не случилось.
Ленту Николаса Лопеса следует рассматривать, как тренировку перед более масштабным и мрачным проектом — людоедским хоррором «Зелёный ад», поскольку над ним работала практически та же съемочная команда. Только вместо Лопеса режиссерское кресло занял Элай Рот, создатель небезызвестного «Хостела», который в «Афтершоке» сыграл роль незадачливого гринго, попавшего в эпицентр землетрясения. Если принять это во внимание, то все несуразности и клише фильма можно отбросить на второй план и попытаться насладиться зрелищем. Хотя зрелище поначалу не очень-то радует, потому как половина фильма посвящена гулянке лоботрясов, за которой невыразимо скучно наблюдать. И все же скука зачина компенсируется обилием крови, жертв и жестокости, нахлынувшим потоком ближе к финалу. Здесь нашлось место и расчлененке, и кровавым майкам, и сценарным «неожиданностям», и уничтожению ненужных никому персонажей. Актеры, как нетрудно догадаться, играют роль «пушечного мяса», которое планомерно изничтожается посредством сценарных ухищрений. Хотя некоторых может порадовать тот факт, что все участники этого кровавого действия не пытаются примерить на себя чужую национальность: Наташа Яровенко предстает в образе русской модели, Андреа Осварт — венгерка, как и в жизни, а Элай Рот — он и в Африке Элай Рот, т.е. гринго.
Фелипе Элути снял «пыточное порно» про боксера-неудачника (его играет сам режиссер), получившего большой шанс доказать, что он достоин титула чемпиона. После того, как он проигрывает бой, от него отворачивается мать, а его разбитая голова порождает галлюцинации и боли. В конце концов герой становится рабом чистого зла и орудием разрушения человеческой плоти. Сразу следует предупредить, что ленту тяжело смотреть, в ней много крови и насилия, присутствуют сцены с бондажом и садомазохизмом. Да и в целом повествование не радует последовательностью, а чернушный тон напоминает «Контузию» Бадди Джовинаццо.
Хоррор-фэнтези Хорхе Ольгина о морской исследовательнице Изабель (Жизель Итье), страдающей странной болезнью, которая отправляется из США на родину отца — загадочный остров Чилоэ, расположенный на юге Чили, где мифы и реальность не имеют отличий. Здесь ответы на вопросы она получает от присматривающей за домом ее семьи Авроры (Каталина Сааведра) и таинственного рыбака Симона (Эдуардо Пасеко). Здесь же героиня узнает о легенде о корабле-призраке под названием «Калеуче». Картина неплохо соединяет карибский миф с историями про русалок, но ее визуальному оформлению явно не хватило средств.
Каннибальский хоррор Патрисио Вальядареса рассказывает про странное семейство, обитающее вдали от городов. Когда жестокого отца-наркокурьера (брутальный Даниэль Антивило) задержала полиция, его дочери (Сибони Ло, Хосефа Мора) вместе с сыном-мутантом одной из них решились на побег. Тем временем их дядя-наркобарон требует найти пропавший товар и отправляет своих шестерок на поиски беглянок. Вот только они все не знают, что пресловутая троица предпочитает питаться человечинкой, а папашу не способна остановить тюрьма. Зверски кроваво и извращенно, но все равно смотрится с драйвом.
Десять лет спустя после «Хостела» от Рота все так же ожидали жестокости, тем более в ленте про студентов-активистов, отправившихся в леса Перу, чтобы защитить от истребления газодобывающей корпорацией местное племя людоедов. Оммаж эксплотейшну Руджеро Деодато «Ад каннибалов» – классическому каннибальскому хоррору, по совместительству – одному из первых в субжанре «найденные пленки». Однако Рота увлекли не только каннибальские ритуалы и ритуалы вообще, но жажда западной цивилизации причинять благо. Студенческий заряд экологического активизма у него сочетается с нарциссизмом и цинизмом, а то и пассивной жестокостью. Как бы отвечая на идеалистический вопрос студентки Джастин (Лоренса Иззо), дочери сотрудника ООН, что же делать, если в других странах ведут себя нецивилизованно, Рот, как и Деодато почти полвека назад, отвечает еще одним вопросом: а так ли уж гуманна цивилизация?
Элай Рот и Коллин Кэмп спродюсировали вампирский триллер Гильермо Амоэдо о таинственном человеке (Кристобаль Тапия Монтт), приехавшем в город на поиски своей жены (Лоренса Иззо). Незнакомца чуть не убила местная шпана, но его спас подросток, увлекающийся граффити (Николас Дюран). После того, как выяснилось, что он выжил, отец одного из нападавших, оказавшийся копом (Луис Ньекко), начинает на него охоту. Однако жертвой легко может оказаться сам полицейский, поскольку бродяга никто иной как вампир. Режиссер легко обыгрывает многие штампы жанра, объединив вампирскую тематику с Человеком без имени из «долларовой» трилогии Леоне и «Рэмбо. Первой крови» Теда Котчеффа.
Аарон Барнс, сыгравший одного из полицейских в «Незнакомце», снял триллер о семье, нанявшей няньку с Филиппин (Аида Жаболин) для своего сына-аутиста из-за того, что его мать (Даниэла Рамирес) снова забеременела. Диана подозревает, что та использует вуду против нее после быстрого улучшения ее сына. Картина не лишена оригинальности, а также социального месседжа на тему ответственности и любви к детям.
И вновь перед нами монстр во плоти Даниэль Антивило. На этот раз актер сыграл палача-садиста, застрявшего умственно в периоде хунты Аугусто Пиночета. Однако месть за изнасилование в rape-revenge Лусио А. Рохаса оказывается тщетной, поскольку главной героине в исполнении Каталины Мартин приходится самой умереть из-за искоренения зла. Понравится любителям кровавого трэша в духе «Пилы».
Гильермо Амоэдо снял в Мексике хоррор об одержимости, которой страдает дочка сенатора с подозрительным именем Хосе Санчес-Лермонтов (Флавио Медина). К нему в дом очень не кстати пробралась группа девушек-грабителей (Ванесса Рестрепо, Габриела де ла Гарса, Мария Эволи), и их женская солидарность при виде связанной по рукам и ногам девочки возобладала над логикой. В итоге мы имеем несколько смертей и новоиспеченного римского Папу, в котором поселился демон. Вот к чему приводит MeToo.
Женский взгляд на жанр глазами перуанки Клаудии Ллоса, основанный на одноименном романе аргентинской писательницы Саманты Швеблин. История подается от лица умирающей Аманды (Мария Вальверде), которая вспоминает, как оказалась в таком состоянии и где ее дочь. В ленте, снятой совместно с Перу, Испанией и США, переплетены местный фольклор, экология и страх за детей. Присутствует и намек на романтические чувства главной героини к своей новой знакомой Кароле (Долорес Фонци), хотя лесбийских сцен и без того хватает в вышеперечисленных работах («И явился Дьявол», «Травма»). За пугающую атмосферу отвечает зловещий мальчик Дэвид (Эмилио Воданович), которому исповедуется Аманда. Ведь он сильно изменился, побывав у ведьмы. Мировая премьера фильма состоялась на Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне.
История кино Колумбии также, как и у соседей, насчитывает более 100 лет, однако с жанром хоррора в стране долгое время было туго. Отцом колумбийского макабра считается Хайро Пинилья. Его первая картина «Зловещие похороны», вышедшая в 1977-м, положила начало циклу ужасов, который повлиял на более позднее движение под названием «Каливуд». Режиссеры из города Кали Луис Оспина и Карлос Майоло сняли художественные фильмы о вампирах в рамках движения, названного впоследствии «Тропической готикой». После 20-летнего перерыва жанр возродился с появлением фильма Хуана Фелипе Ороско «В конце спектра». Следом за ним последовали работы Мигеля Уррутии и Хуана Диего Эскобара Альсате.
Для знакомства с колумбийским макабром вашему вниманию предлагаем пять фильмов ужасов.
Малоизвестные широкому зрителю кинематографии всегда привлекают экскурсом в историю, поскольку это позволяет узнать больше о стране, в которой происходят события. Действие мистической драмы Карлоса Майоло начинается 6 августа 1956 года, в эпоху военной диктатуры Рохаса Пинильи. Взрывы в центре Кали разрушили большую часть традиционной застройки города и обнажили корни некоторых домов, которые годами хранили тайны своих богатых обитателей. Одну из таких потерпевших семей посещает девушка Маргарет (Адриана Эрран), которая много лет живет в США и является сводной сестрой юного Андреса Альфонсо (Давид Герерро). Их притягивает друг к другу, и возникшее чувство пиводит к бреду, в котором они предстают мифическими предками, появившимися в результате инцеста и насилия. Как и бразильская экранизация «Доны Флор и двух ее мужей», фильм Майоло наиболее созвучен с произведениями «магического реализма». Особенно с великим романом Габриэля Гарсии Маркеса «Сто лет одиночества». Кстати, грим в картине довольно впечатляющий.
Хуан Фелипе Ороско возобновил интерес к жанру в стране хоррор-триллером с Ноэлль Шонволд и Жульет Рестрепо. По сюжету после травмирующей ситуации Вега стала агорафобом и решает жить отшельником в квартире по рекомендации отца. Но начинают происходить странные вещи, девушка видит видения, слышит звуки и голоса. Она начинает беспокоиться о темном прошлом этой квартиры. Ее также смущает странная одержимость соседки. Режиссеру удалось найти грань между мистикой и саспенсом, попутно удивив концовкой, хотя ранее героиня сама намекнула на такое развитие событий.
Мигель Уррутиа поставил кошмарную версию «Дня сурка», тем самым предвосхитив появление популярной дилогии «Счастливого дня смерти». Это камерная история женщины (Андреа Монтенегро) и мужчины (Луис Фернандо Бооркес), которые раз за разом просыпаются в одной и той же постели, после чего он ее убивает. На следующее утро она снова в той же спальне, через день все повторяется, и так длится много раз, пока, наконец, главная героиня не находит выход из ситуации, превратившись в мать очередного Нормана Бейтса. Обладатель трех жанровых наград.
Нервный милитаристский хоррор Хайме Осорио Маркеса, созданный при участии аргентинских и испанских кинематографистов, повествует о высокогорном подразделении, отправившемся на расследование происшедшего после потери связи с военной базой. По прибытии они находят только женщину в цепях, которую прежние обитатели приняли за ведьму. Изоляция и невозможность побега подрывают рассудок солдат. При просмотре ловишь себя на мысли о том, как на самом деле обстоят дела в современном мире, а потому не особо удивляешься творящемуся безумию на заброшенной базе. У ленты четыре награды, включая две колумбийские премии «Макондо».
Постапокалиптический хоррор Пабло Гонсалеса с элементами киберпанка рассказывает о мире нескончаемой зимы, где под землей живет немногочисленная группа выживших. Из-за антисанитарии половые контакты стали опасными. Мастурбация стала парадигмой сексуального опыта, и для этой цели появилось множество устройств. В этой мрачной реальности торговец такими приспособлениями Чуперски (Кристиан Веверка) и зависимая от секса Таня (Лаура де Боэр) заключают сделку: она позволит ему экспериментировать с новыми устройствами на своем теле в обмен на удовольствие. Однако вскоре их отношения выходят из-под контроля. Продюсером ленты выступил актер Майкл Шумахер, который также сыграл небольшую роль. Боэр и Гонсалес получили за свою работу призы фестиваля Fantasporto.
В фэнтези-вестерне Хуана Диего Эскобара Альсате зрителя окунут в мир сектантов, ожидающих второго пришествия Иисуса Христа. Общину возглавляет проповедник Эль Сеньор (Конрадо Осорио), у которого есть три дочери. Однажды их отец приводит ребенка и заявляет, что тот должен стать новым мессией. Из-за этого его дочки начинают задумываться об истинном происхождении самого Бога, о природе любви, удовольствии и внутренней свободе. А сам Эль Сеньор в конце концов усомнился в своей избранности. Картина размышляет о религии, противостоянии Добра и Зла, а также о том, как же все относительно в этом мире. На счету фильма 19 призов.
Жанр хоррора в Венесуэле долгое время оставался невостребованным. Однако были попытки заинтересовать телезрителя пугающими историями вроде «Ночи ужаса в музее восковых фигур», вышедшей в 1977-м. Все изменилось в 2013-м, когда о себе заявил режиссер Алехандро Идальго с «Домом в конце времён». С его появлением макабр, похоже, все-таки обретет силу в стране, дружественной России.
Для знакомства с венесуэльским макабром вашему вниманию предлагаем три примечательные ленты.
Фильм Алехандро Идальго поначалу прикидывается типичным хоррором о длинноволосых привидениях, но на деле это фильм-оборотень, фильм-перевертыш, фильм-пазл. Тревожные нотки ценители ужасного почувствуют сразу, как начнутся флэшбеки с детьми и их приключениями, а с экрана повеет запахами «Инопланетянина», несмотря на то, что зеленых человечков с большими головами здесь нет. Появятся ассоциации и с фильмами М. Найта Шьямалана, но больше всего общего у этой работы с фильмами испанских и мексиканских коллег, которые давно преуспели в превращении ужастиков в сентиментальные и трогательные истории вроде «Хребта дьявола». Но не отчаивайтесь. Этот фильм интересен не сантиментами или бу-моментами, а интригой и загадкой. Следом за главными героями вы разгадаете все тайны проклятого дома и, в конце концов, останетесь благодарны создателям за приятную атмосферу и в меру неожиданный финал. А Рудди Родригес, сыгравшую главную роль, возможно, вспомнят некоторые киноманы, поскольку эта популярная у себя на родине актриса успела засветиться в «Отчаянных домохозяйках» и даже в одном из фильмов «бондианы» (речь про «Искры из глаз» с Тимоти Далтоном).
Зомби-хоррор Флавио Педоты, снятый при участии Мексики, рассказывает историю отца-вдовца (Рубен Гевара), пытающегося во время эпидемической вспышки нового вируса бешенства в Венесуэле пытается спасти от заражения сына, которого он отправил отдыхать к бабушке и дедушке. В кадре мелькают имя Николаса Мадуро, строители с русскими именами и социальные потрясения, а в финале человечеству дается шанс на выживание.
Новая работа Алехандро Идальго. На сей раз режиссер решил поведать о служащем в Мексике священнике Питере Уильямсе (Уилл Бейнбринк). Во время обряда экзорцизма в него вселился демон, которого он пытался изгнать, и это приводит к самому ужасному святотатству. Через 18 лет последствия его греха возвращаются в лице его одержимой дочери (Мария Габриэла де Фария). Чтобы справиться с этой напастью, Уильямс вызывает своего друга, отца Майкла Льюиса (Джозеф Марселл), и вместе они должны изгнать беса, преодолев свои собственные изъяны. В картине, чье начало чуть ли не по кадрам воспроизводит «Изгоняющего дьявола», также сыграли Иран Кастильо и Хуан Игнасио Аранда, дослуживший до сана епископа со времен сотрудничества с Рубено Галиндо-младшим. Впрочем, финал такой же безнадежный, как и в «Убежище дьявола».
Перуанское кино ужасов буквально разделено на две части. В Лиме, столице страны, есть коммерческое производство, тесно связанное с международными тенденциями и лишь изредка исследующее легенды страны. Существует также провинциальное кино, которое снимают далеко от Лимы. Здесь народные мифы обретают форму на экране и часто используются для разговоров о повседневной жизни, религии, политике и других важных темах. Сам жанр начал свое развитие после выхода в 1975-м «Инквизитора» Бернардо Ариаса, а в 1997-м в джунглях Перу Луис Льоса снимал «Анаконду» с Дженнифер Лопес. Среди режиссеров, часто снимающих перуанские хорроры, — Сандро Вентура и Дориан Фернандес-Морис.
Для знакомства с перуанским макабром вашему вниманию предлагаем три хоррора.
Мокьюментари-хоррор Эдуардо Шульдта посвящен группе студентов, которая приступает к документальному проекту, исследующему реакции людей на видео из Интернета, чтобы отследить их психологический эффект. Они находят один пример, при котором все зрители погибли при загадочных обстоятельствах. Но что именно изображено на этой ужасной видеозаписи? Их поиски приводят к старой кинопленке с запечатленным на ней проклятием кечуа, восходящим к испанской инквизиции, и демонической силе, от которой молодые люди уже не смогут убежать. Развязка некоторых может удивить.
В фильме Даниэля Родригеса семья Матео (Марко Сунино), Моники (Фиорелла Диас) и восьмилетней Софии (Зои Аревало) переезжает в дом на окраине Лимы. Разумеется, он оказался полон злобных духов, и в конце концов семейству потребовался священник. Однако его попытка помочь привела к неожиданным последствиям. Мы привыкли (не без помощи «Сияния» и «Ужаса Амитивилля»), что в таких историях одержимым обычно становится мужчина, поэтому разворот на 180 градусов в сторону слабого пола оставляет определенное впечатление.
Испанка Макарена Асторга при участии перуанских кинематографистов доказала, что совы все еще не то, чем они кажутся. Ее картина переиначивает схожие сюжеты про писателей, ищущих вдохновение в глуши. Антонио Прието (Хавьер Рей), решает провести лето в горах в окрестностях Малаги. Там он надеется найти покой и вдохновение для нового романа. Необычное поведение новых знакомых пробуждает желание написать о них. Он начинает интересоваться жизнью общины и достаточно быстро понимает, что местные жители скрывают от него многочисленные тайны, включая легенду о проклятии, лежащем на обитателях Кинтанара. Попутно писатель знакомится с прекрасной Пас Вега, которая собственно и раскрывает ему глаза на все происходящее. Перед нами этакий «Психо» под соусом «В пасти безумия».
Лицом Уругвая для многих из нас стала красавица Наталия Орейро. Но родоначальником уругвайского хоррора является Рикардо Ислас, который сейчас живет в США. Ему было 16 лет, когда он снял дебютный фильм «Владение» в городе Колония-дель-Сакраменто. Спустя год, в 1987-м, вышла его первая полнометражная лента «Кроули», рассказывающая историю кровожадного вампира, который возвращается из могилы, чтобы найти реинкарнацию своей потерянной любви. Титульного персонажа сыграл сам Ислас. Это было чрезвычайно малобюджетно и любительски, но не похоже ни на что, что когда-либо делалось в стране. У фильма есть сиквел «Прах Кроули», вышедший в 1990-м. Ислас снял еще несколько картин в Уругвае, после чего уехал в Штаты, где теперь работает телепродюсером и независимым режиссером. Он определенно открыл двери для режиссеров Густаво Эрнандеса, Мануэля Факала и Максимилиано Контенти. Ради роли в картине последнего Ислас даже ненадолго вернулся на родину.
Для знакомства с уругвайским макабром предлагаем вашему вниманию три хорошие картины.
Густаво Эрнандес в своей дебютной работе использует «длинный кадр», чтобы проследить и, главное, заметить неуловимый переход главной героини в состояние безумия. По сюжету девушка с отцом оказались в ловушке в полузаброшенном доме. Из-за отключенного электричества все действие происходит в полутьме, а единственным источником освещения становится луч от фонарика, выхватывающий из темноты кровь на стене или упавшее на пол тело. Зритель, вовлеченный в это ужасное безостановочное путешествие по закоулкам дома, в финале остается в дураках, потому как ему не понятно, каким же образом сошла с ума девушка, если камера постоянно следила за ней. В основе сюжета лежит реальная история, произошедшая в 1940-х годах в небольшой уругвайской деревне.
На дворе 1984 год. Подающая надежды молодая актриса Бьянка (Ева Де Доминичи) из-за болезни полубезумного отца не может полностью посвятить себя любимому делу. Но однажды у любимого папы случается очередной срыв, и его отправляют в клинику. Одновременно Бьянке предлагают принять участие в экспериментальном спектакле, чьей театральной площадкой служит заброшенный сумасшедший дом. Руководит экспериментом знаменитая актриса Альма (Белен Руэда), которая ещё в 70-х заинтересовалась пограничным состоянием долго не спавших актёров. Теперь Бианке предстоит самой испытать на себе все прелести бессонницы и перейти на новые уровни сознания, позволяющие прикоснуться к секретам, которые хранит в себе старое здание. Вместе с тем проснутся и демоны данного места. У ленты есть сходство с «Гиперсомнией». Но если картину Гриеко из-за эротизма и причудливой эстетики можно сравнить с шедевром Дэвида Линча «Малхолланд Драйв», то новое творение Густаво Эрнандеса похоже на ностальгическую хоррор-серию Джеймса Вана «Заклятие» или же классические образцы жанра вроде «Существа» Сидни Дж. Фьюри с Барбарой Хёрши. Хотя сам по себе «Страх сцены», присущий героиням обеих «Сомний», хорошо раскрыл еще великий Альфред Хичкок. Эрнандесу удалось увлечь таинственностью происходящего на экране, но при этом он изначально дает понять, что картина может иметь двойное дно.
Ностальгический брутальный слэшер Максимилиана Контенти погружает нас в эпоху начала 90-х, когда кино было кинематографичным, а жизнь была проще и насыщенней. Как, например, у жителей Монтевидео, оказавшихся на последнем киносеансе, на котором, к слову, демонстрировали еще не существующий фильм Рикардо Исласа «Франкенштейн: День зверя», вышедший лишь в 2011-м. В эпицентре событий оказывается студентка Ана (Лусиана Грассо), которая отправляет своего пожилого больного отца с работы домой, а сама остается киномехаником на пресловутом последнем сеансе. Она знает, как действовать в случае разрыва пленки, но этим вечером в кинотеатре будет много непредвиденных событий — среди редких посетителей в зале притаился маньяк с ножом и лицом Рикардо Исласа. Картина заполнена до краев цитатами, кровью, жуткими gore-моментами и черным юмором, а на закуску Ислас и Контенти приготовили баночку с глазиками, употребляемыми в пищу маньяком. И да, финал с этими важными для человека органами (особенно при просмотре кино), цитирующий коляску из «Броненосца "Потёмкина"» Сергея Эйзенштейна, может повергнуть в шок. Как культурный, так и психологический.
Не отстают от соседей и хоррормейкеры других стран Латинской Америки. В частности, в Доминикане ключевым режиссером является Роберт Корнелио, создавший «Энигму» и «Яму дьявола». На ранней стадии изучения жанра находится Эквадор. Его первый фильм ужасов был выпущен в 2009-м. Это «Импульс» Матео Эрреры. А спустя год Адриан Гарсиа Больяно и Рамиро Гарсия Больяно сняли в Коста-Рике «Проклятых».
В том же 2010-м появился первый полнометражный хоррор в Боливии. «Кастинг» Дениса Арансибии и Хуана Пабло Рихтера повествует о группе актеров, которые появляются в первом боливийском фильме ужасов и оказываются жертвами кровавой бани. Позднее главными фигурами жанра в стране стали Жак Авила и Эми Хескет.
Антигуа и Барбуда также может похвастаться хоррором. В 2011-м Ховард Аллен снял в этой стране фильм «Кожа». Среди кубинских хорроров, помимо «Истребителя зомби», можно вспомнить «Жестокость Молины», созданную Хорхе Молиной в 2010-м, и «Голубое сердце» Мигеля Койюлы.
фото: кадр из фильма «Крики понедельника»
С парагвайским кино мы знакомы благодаря великолепному триллеру «7 ящиков». Его мировой успех поспособствовал в 2016-м появлению в Парагвае первого хоррора. «Крики Мондая» Хустиниано Сарачо и Эктора Родригеса рассказывают о молодых людях, отправившихся в заповедник Мондай, известное туристическое место в Парагвае. Они решают разбить там лагерь, и посреди ночи происходит что-то зловещее, сильно потрясшее группу.
В 2018-м сделал первый шаг в производстве фильмов ужасов Суринам, выпустивший на экран ленту Эй Джей Сасры «В полном одиночестве» про призрака. И, наконец, на Ямайке в 2020-м появился «Гнусный» Ретта С. Батлера.
Напоследок расскажем еще о четырех ярких представителях жанра из латиноамериканских стран.
Однотипных зомби-муви не перечесть, и кубинско-испанскую ленту Алехандро Бругуеса также можно было причислить к таковым, если бы не верная интонация, выбранная режиссером для устаревшего сюжета. Вместо того, чтобы создать очередную страшилку о зомби-апокалипсисе, Бругуес сосредоточил свое внимание на иронии и чудаковатых персонажах. Один только бабник Хуан (Алексис Диас де Вильегас) с веслом на перевес чего стоит. Но ведь он лишь один из героев этого ироничного хоррора про мертвяков, которых здесь именуют как диссидентов, что, конечно же, придает ленте политико-сатирическую окраску. Вместе с Хуаном зарабатывают себе на жизнь истреблением зомби здоровенный негр-гемофоб, молоденький трансвестит, толстый приятель Хуана и другие не менее колоритные личности. К большому сожалению, Вильегаса уже нет в живых.
Боливийская вампирская садомазо-драма Эми Хескет представляет собой экранизацию одноименного рассказа Роберта Льюиса Стивенсона. История деградации аристократического семейства из оригинала режиссером превращена в рассказ о готической и декадентской семье вампиров, которым для выживания нужна человеческая кровь, а инцест является единственным способом сохранить родословную. Олайя пытается освободиться от навязанных правил и хочет человеческой любви, но нутро кровососа берет свое. В картине, болезненно смакующей сцены с бондажом и садизмом, заняты в качестве актеров оба главных хоррормейкера страны Хескет и Жак Авило, а компанию им составила Мила Джоя.
Карлос Карраско, снимавшийся в «Скорости» и спин-оффах «Звёздного пути», возглавил актерскую команду панамского хоррора Сол Морено и Дж. Оскуры Нахеры. Он сыграл водителя автобуса «Красный Дьявол», который вместе с помощником Хулианом Урриолой, священником Лео Визнитцером и двумя полицейскими стал жертвой таинственного заклинания, из-за чего все пятеро теряются где-то в джунглях Чирики. Здесь им нужно выжить среди зловещих существ, населяющих дороги: ведьм, каннибалов и жуткого монстра. Конечно же, проклятие связано с одним из мужчин. Кино снято за копейки, но с душой, а финал заставит улыбнуться поклонников «Кошмара на улице Вязов». Лауреат четырех наград, включая приз за лучший латиноамериканский фильм на фестивале фантастического кино в Монтевидео.
Уго Кардосо снял в парагвайской столице Энкарнасьон хоррор о ночи ужаса, которую провел ночной охранник (Пабло Мартинес), оказавшись взаперти в морге больницы. У себя на родине картина пользовалась огромной популярностью — в 2019-м ее посмотрело в кинотеатрах более 60 тысяч человек, что превзошло показатели второй части «Оно» и третьего «Проклятия Аннабель». Несколько лет назад поговаривали об американском ремейке фильма, которую взялся разрабатывать сценарист и продюсер Эрик Хайссерер.
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