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Это - внутри: Российские сериалы с самыми необычными авторскими саундтреками

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Мнение >>
28 августа 2022
Музыка – важнейший элемент кинематографического мира, который создает атмосферу, отвечает за плавное погружение в сюжет и дополняет портреты персонажей. Кто знает, стал бы «Твин Пикс» настолько цельным и монументальным произведением, если бы не перезвоны Анджело Бадаламенти? И какая мелодия могла бы обозначать все таинственное и сверхъестественное, если бы не было знаменитого интро из «Секретных материалов»? В плане музыкального оформления кино и сериалов Россия далеко не в хвосте: сильная традиция киномузыки тянется еще со времен советского кино, когда Андрей Петров, Александр Зацепин, Микаэл Таривердиев и другие кинокомпозиторы сочиняли настоящие шедевры, органично дополнявшие киноленты. С тех пор прошли десятилетия и звучание российского кино изменилось, но и сегодня в фильмах и сериалах все хорошо с музыкой – вот несколько доказательств.

«ЮЗЗЗ»

Это - внутри: Российские сериалы с самыми необычными авторскими саундтреками
фото: Пресс-служба ТНТ / "ЮЗЗЗ"

В криминальной драме о ростовской молодёжи, оказавшейся в центре бандитских разборок, стиль соблюден во всем: от речи и внешнего вида персонажей до визуализации современного южного города и его актуального звучания. Это звучание, под которое существуют молодые люди, конечно же, рэперское: и ритмичное, и лиричное. Саундтреком сериала занимался композитор Иван Кази, который родился в городе Новошахтинске Ростовской области и точно знает, какую музыку любят его земляки. Он собрал для проекта не только свои песни, но и треки исполнителей «Песочные люди», Amigo, АОКА, Антохи МС, Коли Комарова и других. Некоторые сцены в сериале были реальными, а не постановочными, например, концерт группы «Недры», которая также подарила драме несколько своих песен. 29 августа сериал режиссера Стаса Иванова начнут показывать в эфире ТНТ. В ролях – Кузьма Котрелев, Мария Мацель, Антон Кузнецов, Гела Месхи, Мария Машкова и другие.

Читать Не грози южному централу: Рецензия на сериал «ЮЗЗЗ»

«Мир! Дружба! Жвачка!»

Это - внутри: Российские сериалы с самыми необычными авторскими саундтреками
фото: пресс-служба ТНТ / "Мир! Дружба" Жвачка!"

Главный российский сериал о девяностых – драмеди Good Story Media «Мир! Дружба! Жвачка!» – полюбили и признали не только за сюжет, откликнувшийся в сердцах миллионов россиян, но и за саундтрек, в котором органично переплелись хиты девяностых и электронная музыка Романа Литвинова, он же Mujuice. Сразу после выхода сериала в эфире ТНТ саундтрек появился на музыкальных стримингах и стал популярен среди тех, кто сериал не видел, а многих даже подтолкнул к просмотру. В «Мире! Дружбе! Жвачке!» подростки звонят друг другу по дисковому телефону и ставят песню What Is Love?, угоняют машину под гимн Доктора Албана It’s My Life, рейвятся на дискотеках под оголтелые песни Мистера Малого, а все самое важное и чувственное происходит в их вселенной под музыку Литвинова – меланхоличные песни «Химия», «Журавли», «Кровь на танцполе» и так далее. В саундтрек сериала о взрослении в девяностые вошли и современные песни, которые не отличить от хитов эпохи – это треки групп «Электрофорез» и «Невидимка». В новом сезоне сериала «Мир! Дружба! Жвачка!», который обещает быть взрослее и драматичным, вы услышите еще больше песен-примет времени – например, электронные аранжировки песен Виктора Цоя.

Читать Вот такие дела: Рецензия на сериал «Мир! Дружба! Жвачка!»

«Бригада»

Это - внутри: Российские сериалы с самыми необычными авторскими саундтреками
фото: "Бригада"

Совсем недавно киноканал «Русский бестселлер» проводил большое исследование с голосованием среди аудитории 17-55 лет, чтобы определить самые узнаваемые саундтреки российских сериалов. Пользователям сети предлагалось прослушать первые 15 секунд музыкальной композиции и написать название сериала, в котором эта мелодия звучала. В итоге самым узнаваемым саундтреком стала мелодия из криминальной драмы «Бригада» о все тех же девяностых. Композитор Алексей Шелыгин признался, что написал эту мелодию всего за 15 минут, хотя, сочиняя ее, он держал в голове примеры из русской классической музыки: «Я для себя назвал эту композицию увертюрой. Как в опере. Я держал в голове увертюру классической русской оперы, особенно героически-эпического плана. И, знаете, меня даже упрекали за героизацию материала, героизацию бандитов. На что я сказал: «Это музыка не про бандитов, а про трагическое время, тяжёлое и драматическое». Кроме музыки Шелыгина, идеально отразившей настроение криминальной саги, в «Бригаде» звучали и песни из мира четверых его главных героев – «Генералы песчаных карьеров», «Девчонка-девчоночка» и знаменитая «Братва, не стреляйте друг в друга».


«Псих»

Это - внутри: Российские сериалы с самыми необычными авторскими саундтреками
фото: "Псих"

В одном из лучших российских сериалов 2020 года – «Психе» Федора Бондарчука с Константином Богомоловым в главной роли – невероятно эклектичный саундтрек, в котором советская песенная классика соседствует с жестким рэпом Скриптонита и авангардной электроникой на стихи поэта Серебряного века Михаила Кузмина. Все это дикое варево – в голове главного героя, психолога Олега, который передвигается по Москве под песню «Мир без любимого» из советского фильма «31 июня» и страдает в своей роскошной квартире под грустную современную музыку. Кстати, трек «Чистый» Скриптонит написал специально для «Психа». «После просмотра я понял, что во мне резонируют переживания главного героя. Мне знакомо его желание абстрагироваться от внешнего мира, понятно его чувство отрешенности», – говорил Скриптонит. Кроме того, авторский саундтрек «Психа» записал один из самых знаменитых российских кинокомпозиторов Игорь Вдовин – для истории психолога, которому нужна помощь, он создал электронную музыку с элементами готики, которая передает беспокойное настроение сложного персонажа.

Читать Доктор Хаос: Рецензия на сериал «Псих»

«Оттепель»

Это - внутри: Российские сериалы с самыми необычными авторскими саундтреками
фото: "Оттепель"

Заглавную песню «Оттепели» Валерия Тодоровского, сериала, после выхода которого российская пресса заговорила о новой волне в нашей сериальной индустрии, спела Паулина Андреева – кстати, сценаристка и автор идеи «Психа». Лирическая песня с одноименным названием написана Константином Меладзе в духе музыкальных этюдов шестидесятых, и так мастеровито, что не каждый зритель распознает в ней новодел. И это не удивительно, ведь для записи Меладзе искал аутентичные синтезаторы, электроорганы и барабаны. В интервью Меладзе рассказывал, что, сочиняя саундтрек «Оттепели», он вдохновлялся мировым гением киномузыки Нино Рота – автором музыкальных сопровождений к фильмам Феллини, Висконти, Копполы и других мастодонтов. Кроме музыки Меладзе, в «Оттепели» звучат песни в исполнении советских див Гелены Великановой, Тамары Миансаровой, Нины Дорды и других.


«Аванпост»

Это - внутри: Российские сериалы с самыми необычными авторскими саундтреками
фото: "Аванпост"

Сериал, который вначале вышел в свет как полнометражный фильм, переносит зрителя в далекое будущее, где Москва уже погрузилась в хай-тек эпоху, а у армии новейшее вооружение и робопсы таскают на спинах пулемёты. Погружать в эту сай-фай атмосферу режиссер Егор Баранов и композитор Райан Оттер решили с помощью электронной музыки. Музыкант описывает жанр сериала как кибернуар, поэтому и звучание там должно быть соответствующее. Для «Аванпоста» он отбирал старые, винтажные инструменты. Например, в саундтреке «Аванпоста» можно услышать синтезатор «Юпитер-4» 1979 года, один из первых выпусков серии. Еще в «Аванпосте» звучат Promars-2, Jupiter-6, Prophet-5 и Juno-6, которые очень обогащают звучание. Получился запоминающийся, динамичный и моментами гнетущий саундтрек, который после премьеры сериала выпустили отдельным альбомом.

Сериал «ЮЗЗЗ» смотрите на ТНТ с 29 августа в 22:00


Евгений Червон
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Это - внутри: Российские сериалы с самыми необычными авторскими саундтреками фотографии
Это - внутри: Российские сериалы с самыми необычными авторскими саундтреками фотографии
Это - внутри: Российские сериалы с самыми необычными авторскими саундтреками фотографии
Это - внутри: Российские сериалы с самыми необычными авторскими саундтреками фотографии
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