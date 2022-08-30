Спасибо, посмотрю: август. Вампиры, бандиты, революционеры и драконьи дантисты

Хороших новостей нет и не предвидится, но пока еще остались фильмы — в обычных и онлайн-кинотеатрах. В «Спасибо, посмотрю» мы продолжаем фиксировать для истории, что же интересного редакции удалось посмотреть за месяц: из премьер, недавно отшумевших новинок или даже фильмов и сериалов, которые считаются классикой. Главное, чтобы это было впервые — никогда не поздно наверстать упущенное. Большая часть сеансов доступны для просмотра дома — на цифровых платформах (коронавирус не дремлет и даже набирает обороты!), а также расширяет представление о том, что же попадает в сферу интересов редакции Кино-Театр.Ру.
«Ирма Веп» (Амедиатека, HBO)
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Сериал о съемках сериала. Ремейк фильма о том, как снимался ремейк фильма. Более того — авторемейк и автошарж в исполнении Оливье Ассайаса
, который четверть века назад уже снимал «Ирму Веп
», где нервный режиссер удумал новую версию «Вампиров
» Луи Фейада
с Мюзидорой
в роли таинственной антагонистки. Зрелище это в меру остроумное, отчасти ностальгическое, немного ворчливое, но в самом сердце — спиритическое. Ассайас призывает духи прошлых фильмов, любовей и жизней, чтобы они устроили развеселый макабр вокруг фургончика кинодивы Миры Харберг (Алисия Викандер
). Та и сама не прочь разобраться, где кончается одиночество, а где — недооплаканная любовь, где она настоящая, а где уже роль, свои и чужие фантазии. В общем, производственная драма в чистом виде. С авторским комментарием и волей случая. (А.Ф.)
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«Многие вещи, которые мы не связываем с политикой, оказываются ее частью»: интервью с режиссером
«RRR: Рядом ревет революция» (Okko, IVI, Кинопоиск)
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Мы часто убеждаем себя или окружающих, что открыты новому опыту — особенно на собеседованиях или в компании интеллектуалов, — хотя на деле стремимся к чему-то привычному. Так вот, идея посмотреть индийский боевик «Рядом ревет революция» была нетривиальным решением — и привела к невероятному восторгу. Несмотря на дешевые спецэффекты и странноватые диалоги, фильм захватывает с первых минут и не отпускает до самого конца. А это целых три часа! В ленте рассказывается о дружбе двух молодых индусов на фоне британского владычества: жестокие захватчики не считают местных жителей за людей, унижают их, оскорбляют, бьют и даже хуже. Главные герои поначалу тоже оказываются по разные стороны баррикад: один работает в полиции, а второй — молодой революционер, готовый сражаться за независимость родины. Их встреча происходит в городе, куда обоих заводит секретная миссия — но дружба в итоге, конечно, побеждает. До этого будет много эффектных сюжетных поворотов, красивой природы, кровавая сцена публичного наказания, любовь, песни и калейдоскоп эмоций. А как они танцуют… Эпизод «в саду» я пересматривала раза четыре: столько жизни, огня и секса уместить в пару минут — С. С. Раджамоули
, должно быть, гений. Удивительный мир фильма оставляет неизгладимое впечатление. Уже хочется пересмотреть. (С.Е.)
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Еще 10 индийских фильмов, которые стоит посмотреть
«Песнь ночных сов
»
Ко Ямори страдает бессонницей — почти как Рассказчик из «Бойцовского клуба
». Каждую ночь он на цыпочках покидает дом и отправляется бродить по уснувшему мегаполису в компании вампирши по имени Надзуна. Она немного вульгарна, пьет пиво литрами и стращает Ямори всякими «взрослыми темами». Вдобавок, периодически попивает кровь подростка, что навевает мысли о некоторой абьюзивности их странного союза. Но Ямори готов с этим мириться. Его цель на ближайший год — самому стать вампиром и отказаться от дневной жизни, со всеми этими социальными связями, учебой и прочими человеческими делами. Правда, для того, чтобы отрастить клыки, ему необходимо в Надзуну влюбиться, такая вот условность. А мальчику всего 14 — он еще не до конца понимает, что вообще за штука такая любовь. «Песнь ночных сов» — адаптация одноименной манги, городское фэнтези из подворотни. Только такой и может быть история об андеграундной жизни города в темное время суток. Загулявшие офисные пьянчуги, фрики в стритвире, саундтрек от хип-хоп коллектива Creepy Nuts. Все это настраивает на особую волну восприятия. Типичная для аниме история взросления переносится из надоевшей всем школы на пустынные улицы и становится комментарием не только к подростковым драмам, но и проблемам посерьезнее. Yofukashi no Uta — это история о сломанных биоритмах, одиночестве и первой попытке повзрослеть. И заодно напоминание, что для страшной сказки вовсе не нужны параллельные миры: Сумрак из «Дозоров
», Тамриель или Мордор. Для ощущения ирреальности нужно просто выйти на прогулку часа эдак в три утра. (М.Г.)
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Главные аниме-премьеры лета
«Ужас и черное кружево» (1985)
Презабавный мексиканский триллер Луиса Алькорисы
о приятном соседе (Клаудио Обрегон
), оказавшемся маньяком. Начинается он как мелодрама о красавице Исабель (Марибель Гуардия
), страдающей от затворнической жизни под гнетом мужа-деспота (Гонсало Вега
). Однажды она покупает красивое черное белье, но, так и не найдя ему применение, решается на приватную встречу с новым знакомым. Уже оказавшись у дверей его квартиры, героиня одумывается и решает вернуться домой. А в этот момент герой Обрегона слетает с катушек и убивает жизнелюбивую горничную (Клаудия Гусман
), работающую по всему дому. Разумеется, Исабель становится свидетельницей этого безобразия, и начинаются игры в кошки-мышки между красавицей и чудовищем. Этакий Хичкок
с мексиканским страстями. (М.М.)
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50 образцов латиноамериканского хоррора
«История Диллинджера» (1991)
Пресловутого грабителя банков Джона Диллинджера в свое время играли Лоуренс Тирни
, Уоррен Оутс
, Мартин Шин
, Джонни Депп
и Марк Хармон
. Последний слегка затерялся среди маститых исполнителей, игравших легендарного бандита в сравнительно недавних фильмах Джона Милиуса
и Майкла Манна
. Однако созданный им образ человека, оказавшегося в нужном времени и месте, может порадовать тех, кто любит романтичный криминальный образ а-ля Робин Гуд. В телефильме Руперта Уэйнрайта
также запоминающиеся роли достались незабываемой Шерилин Фенн
в качестве Билли Фрешетт, подружки Диллинджера, и Уиллу Паттону
, сыгравшему агента ФБР Мелвина Пёрвиса. Присутствует здесь и Лоуренс Тирни, знаменующий первое появление Джона в кино. Ну а в финале, когда гангстера расстреляли после просмотра фильма «Манхэттенская мелодрама
» с Кларком Гейблом
, свидетельницей его гибели становится Патриция Аркетт
. (М.М.)
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Почему «Крестный отец» — величайшая американская трагедия
«Лучший друг человека
» (1993)
В истории кино домашние животные неоднократно играли злодеев и даже охотников на людей. Достаточно вспомнить экранизацию «Куджо
» Стивена Кинга
или «Парня и его собаку
» с Доном Джонсоном
. В 1993 году Джон Лафиа
, причастный к созданию культовой хоррор-серии «Детские игры
», снял фантастический ужастик с Элли Шиди
и Лэнсом Хенриксеном
про пса Макса, сбежавшего из лаборатории. Для окружающих он очень опасен, поскольку в нем сочетаются гены самых безжалостных хищников на планете. Но на самом деле это не страшилка, а история большой и трагической любви между собакой и приютившей его журналисткой, сдобренная изрядной долей юмора (сцена с котом обязательна к просмотру
). (М.М.)
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12 фильмов о собаках и людях
«Старая радость» (2006)
Лаконичный — всего 76 минут — фильм-поездка Келли Райхардт
, где два друга юности, Марк (Дэниэл Лондон
) и Курт (Уилл Олдхэм
), встретились и сравнили жизненные траектории. Один — семьянин на грани отцовства, практикует медитацию и работает на сообщество, второй — продолжает вести хипповский образ жизни, испытывает сложности в коммуникации с незнакомыми людьми, размышляет об устройстве вселенной. Развели их, впрочем, не дороги и не социальные статусы — противоположности, как известно, притягиваются, — просто их жизни больше не звучат в унисон, не находят солидарности ни в большом, ни в малом. Фильм — аскетичный, меланхоличный и малобюджетный (Райхардт пришлось снимать сезон «Топ-модели по-американски», чтобы заработать на свой проект), но вместе с тем — начало прекрасной дружбы. Именно с этой экранизации повести Джонатана Рэймонда
началось плодотворное сотрудничество писателя и постановщицы: по его романам и сценариям она сняла «Венди и Люси
», «Обход Мика
», «Ночные движения
» и «Первую корову
» — напротив, историю о негаданном сближении. (А.Ф.)
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Кто, куда и зачем едет в американских роад-муви
«Охота на пиранью» (2006)
В середине нулевых российские блокбастеры все-таки были совсем другими — шероховатыми, что ли. В поисках идентичности они порой избирали неочевидные формы. «Охота на пиранью» — экранизация книги Александра Бушкова
, типичного представителя литературного боевика в мягкой обложке. В 2022 году похождения капитана Кирилла Мазура (Владимир Машков
) кажутся осколком какой-то давно потерянной цивилизации российского экшна. Гиперактивная камера Романа Васьянова
(одна из первых его работ, до «Ярости
» еще очень далеко) кружит по тайге, выхватывая всех звезд нашей сегодняшней сцены: Сергея Гармаша
, Андрея Мерзликина
, Викторию Исакову
. Ключевая сцена экспириенса — сабельная дуэль Машкова и Евгения Миронова
на крыше несущегося к китайской границе поезда. Подлинный, незамутненный душным реализмом аттракцион. До прихода эпохи рафинированных боевиков, режиссер Андрей Кавун
(автор «Кандагара
» и необоснованно забытого «Шерлока Холмса
») всерьез попытался сделать из «Охоты на пиранью» оригинальный киноэпос — микс боевиков со Шварценеггером
и истерна в стиле «Свой среди чужих, чужой среди своих
». Сейчас картину стоит посмотреть хотя бы для того, чтобы снова окунуться в эту странную эпоху, когда отечественное кино искало (и находило) тот самый «третий путь» развития. Получилось бы поженить постулаты советской киношколы с клиповым мировосприятием — и мы сегодня, наверное, жили бы в совсем другой, более бодрой кинореальности. (М.Г.)
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Роли поездов в кино
«Драконий зубной» (2017)
Ноноко избрала необычную профессию — работать драконьим дантистом. Занятие это не только трудное — зубы-то ого-го, — но и опасное: за ночь в пасти мифического ящера скапливается много всякой дряни. Вдобавок стезя зубного требует отказаться от мирских забот: навсегда покинуть землю и смириться с неизбежной смертью. Ее всем кандидатам показывают в ходе специального ритуала. То, что начинается как производственная драма от студии Khara (ее создал Хидэаки Анно
, автор «Евангелиона
»), вскоре превращается в антимилитаристскую притчу о ценности жизни
. Дракона использует в боевых действиях одно из государств, а зубы исполина обладают интересным свойством: сквозь них проходят души умерших. Некоторых, как выясняется, огнедышащий монстр возвращает к жизни — как лейтенанта Белла из стана противника. Двух эпизодов по 46 минут, вероятно, не хватает истории, чтобы развернуться в полный рост, но зарисовка небезынтересная (и, во-первых, это красиво). (А.Ф.)
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Известные и неожиданные драконы в истории кино
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