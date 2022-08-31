«Преступления будущего», «Три тысячи лет желаний» и еще 13 фильмов сентября

Лето заканчивается, впереди долгие дождливые осенние дни. Чтобы скрасить их, в сентябре, помимо очередной порции повторных релизов, зрителей порадуют долгожданными работами мэтров Дэвида Кроненберга и Джорджа Миллера, продолжением популярного хоррора и солидным количеством хороших отечественных фильмов.
Как отмечает Марина Жукова, это не ремейк «Загадочной истории Бенджамина Баттона» и не «День сурка» для самых маленьких, хотя история, придуманная писательницей Викторией Ледерман, незаметно отсылает к самым разным произведениям о времени. Фильм, снятый на киностудии им. Горького режиссером Викторией Фанасютиной, получился увлекательным, а главное — сделан на совесть. Помимо сюжета, определенно, привнесшего половину успеха экранизации, здесь нескучная операторская работа, интересно подобранные питерские локации и отличная, вызывающая уважение работа с актерами-детьми. Премьера фильма состоялась на фестивале «В кругу семьи» в Ярославле в начале августа, там он получил две главные награды – «Лучший фильм» и «Приз зрительских симпатий». На втором фестивальном показе, на «Окне в Европу» в Выборге, картина заняла третье место в конкурсе «Выборгский счет».
Выдающийся режиссер Дэвид Кроненберг снял авторемейк своего фантастического хоррора 1970 года. События вновь разворачиваются в недалеком будущем, когда человечество учится приспосабливаться к новому миру: у людей появился «синдром ускоренной эволюции», из-за которого с их телами начинают происходить удивительные изменения. Главные роли в новой версии исполнили Вигго Мортенсен, Леа Сейду, Кристен Стюарт и Скотт Спидмэн, а музыку написал великий Говард Шор.
Алексей Котёночкин, сын великого мультипликатора Вячеслава Котёночкина, создал новые веселые и яркие истории Турбозавров и их друзей — Кати, Пети и Ипполита. Команду ждут невероятные приключения, необыкновенные изобретения и море радости. Вместе им, как всегда, удастся справиться со всеми трудностями и даже построить каток летом.
Владимир Сычёв, Алексей Шевченков, Ольга Хохлова и Владимир Стеклов сыграли в спортивной драме Ирины Гобозашвили про главного тренера сборной России по регби, вернувшегося в родной городок. Ему нужно начать все сначала – стать обычным физруком, собрать команду и сделать ее чемпионом. Но команда – это слишком яркое определение для парней, которые терпеть друг друга не могут. Вчерашним хулиганам придется объединиться, чтобы получить право на лучшую жизнь и освоить самый джентльменский вид спорта.
«Серебряный медведь» Берлинале за режиссуру Клер Дени. По сюжету красивая любовь двух немолодых людей, разыгранная Венсаном Линдоном и Жульет Бинош, разбивается о коварство бывшего бойфренда героини Бинош, заронившего в ее сердце прежнее чувство. Параллельно герой Линдона мучается с переходным возрастом своего сына-мулата, которого растит один, а Бинош в эфире радио, где она работает, пытается разобраться с проблемами расизма, рассказывает Екатерина Барабаш.
Джина Карано после скандального ухода из «Мандалорца» недолго оставалась без работы. Актриса подыскала себе главную роль в вестерне про события, развернувшиеся в 1872 году. Семья Макаллистеров строит ферму на равнинах Монтаны. В то время, как глава семейства находится в отъезде, на их новый дом нападает банда преступников, терроризирующих всю округу. И Хэтти Макаллистер вынуждена вступить в неравную схватку с головорезами, чтобы защитить себя и своих детей, и не допустить, чтобы муж попал в приготовленную бандитами в ловушку.
Создатель «Безумного Макса» Джордж Миллер экранизировал повесть «Джинн в бутылке из стекла "соловьиный глаз"» британской писательницы Антонии Сьюзен Байетт, позвав на главные роли Идриса Эльбу и Тильду Суинтон. По сюжету три тысячи лет перед глазами Джинна проносятся эпохи, целые цивилизации и погубленные страстями династии. Хозяева его сосуда сменялись, но так и не успевали освободить Джинна. Наконец, в наши дни его судьба оказывается в руках Алитеи — выдающейся ученой в области литературы. Однако она знает, чем обычно заканчиваются истории про джиннов, а потому не торопится загадывать свои три желания. Это невероятное знакомство позволит им обоим посмотреть на мир совершенно по-новому и подарит обоим куда большее, чем они могли пожелать.
Режиссерский дебют выпускника ВГИКа Александра Зачиняева рассказывает историю о воспитаннике дома-интерната на Крайнем Севере. Герои фильма – мужчины трех возрастов. Деда Николая, сыграет Борис Галкин, образ главного антагониста Андрея воплотит Дмитрий Куличков, а мальчиком Саней предстанет 15-летний Никита Манец. Сане придется столкнуться с местным «отшельником» и даже полицией, но, главное, подросток бросит вызов самой стихии.
Виктор Сальва расстался со своим детищем в 2017-м, когда снял третью частью популярной серии. Теперь вместо него у руля финн Тимо Вуоренсола, создавший незабываемый трэш «Железное небо». Новый режиссер решил вернуться к финалу сиквела хоррор-серии, где нам показали, что Криперу осталось спать около двух дней. По сюжету во время фестиваля Horror Hound в Луизиане Чейз и его подруга Лейн начинают испытывать необъяснимые предчувствия и тревожные видения, связанные с прошлым этого города. По мере того, как фестиваль приближается и пропитанные кровью развлечения перерастают в безумие, героиня начинает подозревать, что было призвано нечто неземное, а она находится в центре всего происходящего.
Вторая картина режиссера Бориса Акопова, чей «Бык» победил в 2019-м на «Кинотавре». Героиня нового фильма 24-летняя Катя по прозвищу Кэт, только что вышедшая из декрета. Теперь ей предстоит совмещать материнство с основной профессией, а работает Кэт в сфере предоставления эскорт-услуг. Катин работодатель использует ребенка, чтобы заставить ее вернуть долги, накопившиеся за время вынужденного простоя. Катя оказывается в порочной цепи обстоятельств. Она вынуждена проводить дни и ночи в самых разных компаниях, чувствуя, что дочке грозит опасность, и она может потерять ее навсегда.
По словам Сергея Оболонкова, режиссер и сценарист этой криминальной комедии Руслан Братов впечатлил аудиторию «Кинотавра» в 2017 году дебютным коротким метром «Лалай Балалай». Его новая работа — комедия довольно черная. Она рассказывает о Саше «Сос» Сосланове, парне из Черкесска, решившем разбогатеть с помощью ставок на спорт. Удача улыбается герою, ставки выстреливают одна за другой, но когда крупный выигрыш вроде бы оказывается на расстоянии вытянутой руки, судьба вдруг начинает ставить перед Сашей новые неожиданные препятствия. На фестивале «Окно в Европу» лента получила главный приз конкурса игрового кино и спецпризы за операторскую работу Александра Худоконя и актерский ансамбль.
Дебютный полный метр Ивана Соснина представляет собой роуд-муви об учителе географии из Хабаровска (ныне покойный Евгений Сытый) и его сыне (Филипп Авдеев), с которым они едут через всю Россию в Санкт-Петербург к подруге отца по переписке и учатся друг друга понимать. На фестивале «Окно в Европу» фильм занял первое место в конкурсе «Выборгский счет».
Знаменитый южнокорейский постановщик Пак Чхан Ук снял детективную историю про то, как детектив Хэ Джун расследует смерть мужчины высоко в горах. Все улики указывают на вдову погибшего. Чем отчаяннее он пытается разгадать ее тайну, тем сильнее влюбляется. В картине, удостоенной приза Канн за режиссуру, заняты Пак Хэ Иль, Вей Тан, Ли Джон Хён, Ко Гён Пхё, Пак Ён У и Тео Ю.
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