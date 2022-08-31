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«Преступления будущего», «Три тысячи лет желаний» и еще 13 фильмов сентября

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31 августа 2022

Выбор редакции Кино-Театр.Ру

«Преступления будущего», «Три тысячи лет желаний» и еще 13 фильмов сентября
фото: кадр из фильма «Решение уйти»

Лето заканчивается, впереди долгие дождливые осенние дни. Чтобы скрасить их, в сентябре, помимо очередной порции повторных релизов, зрителей порадуют долгожданными работами мэтров Дэвида Кроненберга и Джорджа Миллера, продолжением популярного хоррора и солидным количеством хороших отечественных фильмов.



«Календарь ма(й)я»



Как отмечает Марина Жукова, это не ремейк «Загадочной истории Бенджамина Баттона» и не «День сурка» для самых маленьких, хотя история, придуманная писательницей Викторией Ледерман, незаметно отсылает к самым разным произведениям о времени. Фильм, снятый на киностудии им. Горького режиссером Викторией Фанасютиной, получился увлекательным, а главное — сделан на совесть. Помимо сюжета, определенно, привнесшего половину успеха экранизации, здесь нескучная операторская работа, интересно подобранные питерские локации и отличная, вызывающая уважение работа с актерами-детьми. Премьера фильма состоялась на фестивале «В кругу семьи» в Ярославле в начале августа, там он получил две главные награды – «Лучший фильм» и «Приз зрительских симпатий». На втором фестивальном показе, на «Окне в Европу» в Выборге, картина заняла третье место в конкурсе «Выборгский счет».

Выход в прокат: 1 сентября

Читать рецензию «Календарь ма(й)я»: Самый длинный месяц в году


«Преступления будущего» / Crimes of the Future



Выдающийся режиссер Дэвид Кроненберг снял авторемейк своего фантастического хоррора 1970 года. События вновь разворачиваются в недалеком будущем, когда человечество учится приспосабливаться к новому миру: у людей появился «синдром ускоренной эволюции», из-за которого с их телами начинают происходить удивительные изменения. Главные роли в новой версии исполнили Вигго Мортенсен, Леа Сейду, Кристен Стюарт и Скотт Спидмэн, а музыку написал великий Говард Шор.

Выход в прокат: 1 сентября

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«Турбозавры, вперед!»



Алексей Котёночкин, сын великого мультипликатора Вячеслава Котёночкина, создал новые веселые и яркие истории Турбозавров и их друзей — Кати, Пети и Ипполита. Команду ждут невероятные приключения, необыкновенные изобретения и море радости. Вместе им, как всегда, удастся справиться со всеми трудностями и даже построить каток летом.

Выход в прокат: 1 сентября

Смотреть онлайн «Турбозавры, вперед!»


«Ирония судьбы в Голливуде» / About Fate



Марюс Вайсберг снял в Штатах ремейк классической новогодней картины Эльдара Рязанова «Ирония судьба, или С лёгким паром!». Вместо Барбары Брыльска и Андрея Мягкова перед нами Эмма Робертс и Томас Манн, а многоквартирные дома заменили коттеджи «одноэтажной Америки». Компанию дуэту составила Бриттани Робертсон.

Выход в прокат: 8 сентября


«Начать сначала»



Владимир Сычёв, Алексей Шевченков, Ольга Хохлова и Владимир Стеклов сыграли в спортивной драме Ирины Гобозашвили про главного тренера сборной России по регби, вернувшегося в родной городок. Ему нужно начать все сначала – стать обычным физруком, собрать команду и сделать ее чемпионом. Но команда – это слишком яркое определение для парней, которые терпеть друг друга не могут. Вчерашним хулиганам придется объединиться, чтобы получить право на лучшую жизнь и освоить самый джентльменский вид спорта.

Выход в прокат: 8 сентября


«С любовью и яростью» / Avec amour et acharnement



«Серебряный медведь» Берлинале за режиссуру Клер Дени. По сюжету красивая любовь двух немолодых людей, разыгранная Венсаном Линдоном и Жульет Бинош, разбивается о коварство бывшего бойфренда героини Бинош, заронившего в ее сердце прежнее чувство. Параллельно герой Линдона мучается с переходным возрастом своего сына-мулата, которого растит один, а Бинош в эфире радио, где она работает, пытается разобраться с проблемами расизма, рассказывает Екатерина Барабаш.

Выход в прокат: 8 сентября

Читать Берлинале-2022: Без любви, но с решительностью


«Смерть в прерии» / Terror on the Prairie



Джина Карано после скандального ухода из «Мандалорца» недолго оставалась без работы. Актриса подыскала себе главную роль в вестерне про события, развернувшиеся в 1872 году. Семья Макаллистеров строит ферму на равнинах Монтаны. В то время, как глава семейства находится в отъезде, на их новый дом нападает банда преступников, терроризирующих всю округу. И Хэтти Макаллистер вынуждена вступить в неравную схватку с головорезами, чтобы защитить себя и своих детей, и не допустить, чтобы муж попал в приготовленную бандитами в ловушку.

Выход в прокат: 8 сентября

Читать Культура отмены, зомби-апокалипсис и дети пандемии: Тренды и страхи 2021 года


«Три тысячи лет желаний» / Three Thousand Years of Longing



Создатель «Безумного Макса» Джордж Миллер экранизировал повесть «Джинн в бутылке из стекла "соловьиный глаз"» британской писательницы Антонии Сьюзен Байетт, позвав на главные роли Идриса Эльбу и Тильду Суинтон. По сюжету три тысячи лет перед глазами Джинна проносятся эпохи, целые цивилизации и погубленные страстями династии. Хозяева его сосуда сменялись, но так и не успевали освободить Джинна. Наконец, в наши дни его судьба оказывается в руках Алитеи — выдающейся ученой в области литературы. Однако она знает, чем обычно заканчиваются истории про джиннов, а потому не торопится загадывать свои три желания. Это невероятное знакомство позволит им обоим посмотреть на мир совершенно по-новому и подарит обоим куда большее, чем они могли пожелать.

Выход в прокат: 8 сентября

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«У самого Белого моря»



Режиссерский дебют выпускника ВГИКа Александра Зачиняева рассказывает историю о воспитаннике дома-интерната на Крайнем Севере. Герои фильма – мужчины трех возрастов. Деда Николая, сыграет Борис Галкин, образ главного антагониста Андрея воплотит Дмитрий Куличков, а мальчиком Саней предстанет 15-летний Никита Манец. Сане придется столкнуться с местным «отшельником» и даже полицией, но, главное, подросток бросит вызов самой стихии.

Выход в прокат: 8 сентября

Читать рецензию «У самого белого моря»: Три возраста горя


«Джиперс Криперс: Возрождённый» / Jeepers Creepers: Reborn



Виктор Сальва расстался со своим детищем в 2017-м, когда снял третью частью популярной серии. Теперь вместо него у руля финн Тимо Вуоренсола, создавший незабываемый трэш «Железное небо». Новый режиссер решил вернуться к финалу сиквела хоррор-серии, где нам показали, что Криперу осталось спать около двух дней. По сюжету во время фестиваля Horror Hound в Луизиане Чейз и его подруга Лейн начинают испытывать необъяснимые предчувствия и тревожные видения, связанные с прошлым этого города. По мере того, как фестиваль приближается и пропитанные кровью развлечения перерастают в безумие, героиня начинает подозревать, что было призвано нечто неземное, а она находится в центре всего происходящего.

Выход в прокат: 15 сентября

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«Кто там?»



Триллер с Владимиром Машковым, Александрой Бортич, Кириллом Кяро, Тихоном Жизневским, Александром Самойленко и Марьяной Спивак про миллиардера, пилота самолета, стажера-полицейского, молодую маму и ее дочь, оказавшихся перед лицом неизвестности.

Выход в прокат: 15 сентября


«Кэт»



Вторая картина режиссера Бориса Акопова, чей «Бык» победил в 2019-м на «Кинотавре». Героиня нового фильма 24-летняя Катя по прозвищу Кэт, только что вышедшая из декрета. Теперь ей предстоит совмещать материнство с основной профессией, а работает Кэт в сфере предоставления эскорт-услуг. Катин работодатель использует ребенка, чтобы заставить ее вернуть долги, накопившиеся за время вынужденного простоя. Катя оказывается в порочной цепи обстоятельств. Она вынуждена проводить дни и ночи в самых разных компаниях, чувствуя, что дочке грозит опасность, и она может потерять ее навсегда.

Выход в прокат: 15 сентября

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«Экспресс»



По словам Сергея Оболонкова, режиссер и сценарист этой криминальной комедии Руслан Братов впечатлил аудиторию «Кинотавра» в 2017 году дебютным коротким метром «Лалай Балалай». Его новая работа — комедия довольно черная. Она рассказывает о Саше «Сос» Сосланове, парне из Черкесска, решившем разбогатеть с помощью ставок на спорт. Удача улыбается герою, ставки выстреливают одна за другой, но когда крупный выигрыш вроде бы оказывается на расстоянии вытянутой руки, судьба вдруг начинает ставить перед Сашей новые неожиданные препятствия. На фестивале «Окно в Европу» лента получила главный приз конкурса игрового кино и спецпризы за операторскую работу Александра Худоконя и актерский ансамбль.

Выход в прокат: 22 сентября

Читать «Окно в Европу»-2022: Душнилы и чудики на фестивале российского кино в Выборге


«Далёкие близкие»



Дебютный полный метр Ивана Соснина представляет собой роуд-муви об учителе географии из Хабаровска (ныне покойный Евгений Сытый) и его сыне (Филипп Авдеев), с которым они едут через всю Россию в Санкт-Петербург к подруге отца по переписке и учатся друг друга понимать. На фестивале «Окно в Европу» фильм занял первое место в конкурсе «Выборгский счет».

Выход в прокат: 29 сентября


«Решение уйти» / 헤어질 결심



Знаменитый южнокорейский постановщик Пак Чхан Ук снял детективную историю про то, как детектив Хэ Джун расследует смерть мужчины высоко в горах. Все улики указывают на вдову погибшего. Чем отчаяннее он пытается разгадать ее тайну, тем сильнее влюбляется. В картине, удостоенной приза Канн за режиссуру, заняты Пак Хэ Иль, Вей Тан, Ли Джон Хён, Ко Гён Пхё, Пак Ён У и Тео Ю.

Выход в прокат: 29 сентября

Читать Семерых одним ударом: экстрим, торты и перфекционизм Пак Чхан Ука



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Макс Милиан
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