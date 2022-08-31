Наедине с собой: каким кино запомнит Михаила Горбачева

30 августа 2022 года ушел из жизни Михаил Горбачев — последний руководитель СССР. Ему был 91 год. Отношение народа к Горбачеву после рокового 1991-го (ирония чисел) остается очень полярным. Одни обвиняют его во всех смертных грехах, проклинают за то, что не удержал великую страну, оказавшуюся на краю пропасти. Другие вспоминают Перестройку, как редкую попытку советской власти действительно дать гражданам свободы, вытащить из годами тянущегося застоя на свежий воздух. Оставив эти споры, вспомним, каким Gorbi остался в кинематографе. Здесь он очень разный: властный, смешной, а также слабый и очень одинокий.
«На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» (1992)
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Последняя работа мастера легкой советской комедии Леонида Гайдая
вышла, когда Союз уже стал историей, а Перестройка и гласность — легитимной целью для осмеяния. Со временем оказалось, что буффонада от автора «Бриллиантовой руки
» и «Операции Ы
» первой схватила настроение ностальгии «о тех далеких временах, когда были еще СССР, КПСС, КГБ и колбаса по 2 руб. 20 коп.
». Сюжет «На Дерибасовской хорошая погода» обрамлен миниатюрами-памфлетами, в которых переговоры Михаила Горбачева (Леонид Куравлев
) и Джорджа Буша-старшего (Владимир Седов
) срывает анекдотичный еврей Рабинович (голос Павла Винника
). Оказывается, горячая линия Москва-Вашингтон не такая уж секретная, и русская мафия использует ее для звонков на родину, в Одессу.
Воспринимать ленту вне контекста обрушившихся на кинематографию голодных свобод практически невозможно. Гайдай в последнем фильме отыгрывается, похоже, за все годы цензуры. Он воплощает на экране эпохальное приземление Матиаса Руста в центре Москвы и анекдоты о геронтократии режима: полковник Петренко (Николай Парфенов
), начальник суперагента Соколова (Дмитрий Харатьян
), порой не может вспомнить своего имени без наградного пистолета. Жестко критикует нерешительность власть предержащих, для которых «слишком рано» сменяется «слишком поздно». Вершина этого злого стеба — пародия на советских вождей в исполнении Андрея Мягкова
: и ладно Сталина, но даже Ленина зацепило. Вот уж точно покушение на святую святых социалистического пантеона.
Как ни странно, Горбачеву в развязной и чрезмерно цирковой комедии Гайдая уготована очень спокойная роль. Президент заседает в кремлевском кабинете, на столе у него правительственная «вертушка» и стакан молока (Горбачев молоко очень любил, это все знали). От внезапного звонка Рабиновича у главы государства комично дрожит губа и стекленеет взгляд. Вот и вся сатира, которую позволили себе кинематографисты по отношению к политику. Может, не хотели переступать грань. Или, что тоже весьма вероятно, Горбачев все-таки был им симпатичен.
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Другие фильмы Леонида Гайдая
«Небо над Берлином 2» (1993)
Сиквел философской драмы Вима Вендерса
не может похвастаться той же популярностью, что и оригинал — все-таки «Небо над Берлином
» может быть только одно. Оригинальное название ленты — «Так далеко, так близко!» — сообщает несколько больше смысла, чем пресловутая двойка. Это история совсем другого пошиба, куда более низменная, окончательно спускающая с небес на порочную землю. Но и в ней есть место маленькому чуду, потому что Рай пуст — все ангелы здесь.
Ангел Кассиэль (Отто Зандер
) путешествует по Берлину, любуется людьми, вслушивается в их мысли. Среди обитателей города ему попадается одинокий Михаил Горбачев (его единственная роль в художественном кино), рассуждающий о свободе, власти и смысле жизни. В кабинете с видом на Берлинскую телебашню (один из символов ГДР) Горбачев цитирует стихотворение Тютчева: «Единство, возвестил оракул наших дней, быть может спаяно железом лишь и кровью. Но мы попробуем спаять его любовью. А там увидим, что прочней...
» Ангел кладет руку на плечо президента СССР и тот подписывает некий документ — очевидно, положивший конец многолетнему расколу Германии.
Эта сцена появилась почти случайно: Вендерс попросил Горбачева поучаствовать в проекте, когда тот посетил Берлин с очередным визитом. Это была большая удача. К тому моменту Горбачев уже стал для немцев своеобразным символом благодетели, вернувшей им самих себя. «Так далеко, так близко!» не единственный пример такого отношения к его деяниям в немецкой культуре: чуть позже, в 1999 году, писатель Томас Бруссиг выпустит новеллизацию фильма «Солнечная аллея» и впишет туда Горбачева в качестве безмолвного героя, приехавшего в Берлин с намерением навсегда разрушить Стену.
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«Небо над Берлином»
«Он пришел дать нам волю» (2011)
Место, где началось реформирование советской системы (другие скажут — ее разрушение), отлично известно — угол Невского и Лиговского проспектов в Ленинграде. Здесь 17 мая 1985 года генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев выходит из оцепления «в народ» и беседует с жителями города. Лед тронулся: там же, где когда-то встал. Четверть века спустя на месте встречи правителя и его граждан появляется Леонид Парфенов
— главный телевизионный хроникер советской эпохи, автора цикла «Намедни». В 2011 году его студия выпускает для «Первого канала» документальный фильм «Он пришел дать нам волю»: о Горбачеве, Перестройке и извечном русском вопросе «Кто виноват?».
Тогда Горбачев праздновал 80-летие — на «первой кнопке» юбилей отмечали масштабно. Первый и последний президент СССР появился в передаче Владимира Познера
с неформатными вопросами и еще более неформатными ответами: говорили о «Единой России», Путине, авторитаризме. Парфенов об этом всем тактично не спрашивал, по своему обыкновению больше интересуясь событиями, людьми и явлениями дней минувших. Но так, может, даже интереснее.
Биография Горбачева — это человеческая судьба в молотилке кабинетной «Игры престолов
». Особое внимание команда проекта уделила феномену почти всенародной ненависти к «Меченому»: оказалось, что от любви до проклятий и правда всего пара шагов. В ответ на обвинения, адресованные Горбачеву, Парфенов вспоминает, как новая страна ждала большого разоблачения политика. Но никто так и не нашел у него ни бизнеса, ни дворцов, ни «золота партии» в оффшорах. Выходит — пришел и ушел, добра совсем не нажил. И получилось все по Черномырдину: хотели как лучше, а вышло как всегда. Горбачев и сам в интервью признается, что как политик проиграл. А Перестройка как проект, выходит, выиграла. Раз уж мы и сегодня, пройдя через болезненную ассимиляцию, все-таки живем в другой стране, без «колбасных поездов» и плотоядных ОВИРов.
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Другие фильмы Леонида Парфенова (и с его участием)
«Чернобыль» (2019)
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Отношение к Горбачеву за пределами постсоветского пространства тоже сложно назвать однозначным. Его уважают, над ним посмеиваются («Голый пистолет»), а иногда и обличают — как представителя той самой советской системы, которая в западной культуре синонимична варварству. Канон изображения Gorbi в американском кино сформирован давно — еще в разобранном на мемы «Рокки 4
» (1985) Дэвид Ллойд Остин
воплощал дуализм личности генсека, пополам человека и руководителя огромной политической машины. И тем неожиданнее, что в нашумевшем сериале «Чернобыль» от телеканала HBO с Михаила Горбачева снимают любой либеральный налет. На роль главы государства был избран шведский актер Давид Дэнсик
, представивший Горбачева с иной стороны.
Отличие видно каждому: Дэнсик даже с характерным родимым пятном на голове все равно соответствует Горбачеву очень условно. Он куда более сух лицом, не так подвижен. Не передает той физиогномики, которая и придавала генсеку узнаваемый образ. Хотелось бы назвать это мискастом, но появление такого Горбачева в «Чернобыле» очень даже осмысленно. Это суровый мир на грани катастрофы: с серыми квартирами, брутально-космическими интерьерами номенклатурных кабинетов. Здесь не место улыбчивому дядюшке из Ставрополья, во главе стола — большой функционер, железный, уравновешенный и скрытный.
Немного вольностей шоуранер Крэйг Мазин
своему Горбачеву все-таки оставил — пижонский галстук и умение слушать. Обычно и этого герои советской эпохи в американском кино лишены. «Чернобыль» явно продемонстрировал, как образ из поп-культуры может изменяться под давлением обстоятельств. Уже в этом году идея вновь воспряла, и снова с Горбачевым: в «Нулевом пациенте
» его, болезненного и уставшего, сыграл Геннадий Смирнов
— и снова сознательно отошел от стереотипа.
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Подробный обзор сериала «Чернобыль»
«Горбачев. Рай
» (2020)
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Время не останавливается. Политические свершения, провалы и победы, остались давно в прошлом. В 1999 году умерла жена Горбачева Раиса — для него это был настоящий удар. Его семья разъехалась кто куда, а он остался один в огромном доме за высоким зеленым забором. С ходунками, кошкой, обслугой — в полумраке. Так два года назад его застал режиссер Виталий Манский
. «Горбачев. Рай» — это последняя возможность увидеть президента СССР живым. Он уже очень постарел, серьезно болен. Совсем не похож на себя времен расцвета карьеры. Ему задают неудобные вопросы, от которых становится тяжело. Как вы прозевали ГКЧП? Видимо, отвечает Горбачев, был слаб. И головы не рубил.
Горбачев расцветает, как и все пожилые люди, когда его слушают. Манский фиксирует его встречу с Евгением Мироновым
и Чулпан Хаматовой
— в том году Театр Наций получил за спектакль «Горбачев» специальную «Золотую маску». Горбачева везут на Новодевичье кладбище повидать могилу Раисы, и он говорит зевакам: место рядом мое. Забронировано. Камера на секунду показывает погребенную под снегом могилу Бориса Ельцина — ее выдает только огромный, но обезличенный каменный триколор. А Михаил Сергеевич едет домой — назад за зеленый забор — и грустно напевает старые народные песни. Жить ему остается несколько длинных, болезненных лет.
«Наедине с собой» — так называлась книга Горбачева, изданная десять лет назад. Перекликается с одноименным произведением Марка Аврелия
— «философа на троне» Римской империи, проповедовавшего стоические принципы жизни. Одна из главных идей стоиков — предустановленный ход событий. Есть вещи, на которые невозможно повлиять, какой бы властью ты ни обладал. Иногда приходится просто жить в согласии с собственным разумом и невозмутимо принимать все, что тебе уготовано: смерть близких, гибель государства, нелюбовь миллионов. Консенсуса о роли Горбачева в нашей истории никогда не будет: ни завтра, ни через 100 лет. Такова судьба правителя, на чью долю выпала эпоха лихолетья. Хорошо, что хотя бы в кино у нас есть Горбачев на любой вкус: и для тех, кто хочет над ним посмеяться, и для тех, кто хочет искренне пожалеть.
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Рецензия на фильм «Горбачев. Рай»
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