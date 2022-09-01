Получи подарок от Турбозавров

1 сентября в прокат выходит детский анимационный фильм «Турбозавры, вперед!
» — невероятные приключения Турбозавров и их друзей — Кати, Пети и Ипполита. Эту команду ждут необыкновенные изобретения и море радости. Вместе им удастся справиться со всеми трудностями и даже построить каток летом!
Мы начинаем розыгрыш трёх комплектов призов, посвящённых фильму:
1. Футболка, настольная игра, раскраска, урок письма.
2. Футболка, раскраска, урок письма.
3. Настольная игра, свитбокс (мармелад с игрушкой).
Для участия в розыгрыше сделайте репост розыгрыша в любой соцсети и присылайте письмо с темой «Турбозавры, вперёд!»
на адрес kinoteatr.prize@gmail.com
, указав свои имя, фамилию и адрес странички. Победители будут выбраны из писем случайным образом 7 сентября. Розыгрыш проводится в группах Кино-Театр.Ру
в соцсетях. Вид призов может отличаться от картинок. Призы отправляются только по России.
Ждём ваши письма!
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