Кто там: 5 фильмов про непрошенных гостей

В российский прокат 15 сентября выходит фильм «Кто там?», где в нескольких разножанровых, но оттого не менее зловещих историях, сыграли Владимир Машков, Марьяна Спивак, Кирилл Кяро, Александра Бортич и другие известные артисты. Их герои так или иначе сталкиваются со страхами, обязательно связанными с закрытой дверью и часто незнакомцем, который может за ней стоять. Перед выходом фильма «Кто там?» мы решили вспомнить другие знаковые современные картины о незваных гостях, которых лучше остерегаться.
Исследователь человеческих страхов и пороков, австрийский режиссер Михаэль Ханеке в 1997 году снял фильм «Забавные игры» и с ним впервые попал в конкурс Каннского кинофестиваля. Наград там, правда, не получил, но плотно вошел в «каннскую» обойму, отметился двумя «Золотыми пальмовыми ветвями», а по «Забавным играм» снял еще и американский ремейк, спродюсированный в том числе Наоми Уоттс, сыгравшей в нем главную роль.
Семья Фарберов (Уоттс, Тим Рот и Девон Герхарт в роли их десятилетнего сына) в предвкушении отдыха приезжают в свой дом на озере и собираются поиграть в гольф с соседями, которые ведут себя несколько странно. Сначала сосед приходит помочь Фарберам с лодкой вместе с «сыном своего бизнес-партнера» Полом (Майкл Питт), а затем на пороге дома объявляется другой юноша – неуклюжий Питер (Брэди Корбет), которого соседка прислала за яйцами. Ребята, кажется, очень не нравятся сначала только псу Лаки, а потом и героине Наоми Уоттс. Только вот вежливые просьбы покинуть дом на парней в белых перчатках не действуют. Так и начинаются их «забавные», вдохновленные «Заводным апельсином» «игры» со всем семейством Фарберов. Зрелище жуткое и шокирующее. ▶ Смотреть оригинал «Забавных игр»
Саркастичный слэшер, с которым ворвался в мир большого кино американец Адам Вингард, затем снявший новую главу «Ведьмы из Блэр», а сейчас и вовсе доросший до «Годзиллы против Конга», основан на классическом для хорроров сюжете о вторжении в загородный дом незваных гостей.
Супруги Дэвисоны собираются отметить 35-летие совместной жизни и по этому поводу приглашают своих детей вместе с их партнерами. Тревожные звоночки – точнее, обязательный для ужасов скрип где-то на верхнем этаже – начинаются сразу и сеют панику в Обри Дэвисон. Но опытный муж ее успокаивает – расшатались половицы, подумаешь. Праздник не омрачают даже застольные ссоры между великовозрастными детьми. Пока один из них не подходит к окну и не получает арбалетную стрелу прямо в лоб. И вот уже половина дома усеяна трупами членов некогда большой семьи, хотя есть и выжившие. Им и предстоит дать отпор таинственным незнакомцам в зловещих масках животных. Только вот семейные тайны далеко не всех толкают на благородные поступки. ▶ Смотреть онлайн
Первая часть успешной, хоть и разруганной критиками франшизы, созданием которой занималась главным образом студия Blumhouse, подарившая зрителям почти все главные современные фильмы ужасов, – с Итаном Хоуком в главной роли.
Америка 2022 года пережила самый тяжелый экономический и политический кризис. В рамках восстановления страны новые «отцы-основатели» придумали Судную ночь – единственную в году, когда разрешены любые преступления. Как результат – криминал и безработица практически на нуле. Джеймс Сэндин (Хоук) – агент по продаже систем охраны, понятно, успел в этой новой реальности стать обеспеченным человеком, и обезопасить свой дом самыми современными разработками. Вместе с семьей они не принимают участие в Судной ночи – не только из-за финансового благополучия, но и по морально-этическим соображениям. Чего не скажешь об их соседях, в преддверии Судной ночи так и намекающих Сэндинам на то, что свою стабильность они построили за их счет, так как Джеймс продал системы охраны всем в округе. Намеки Сэндины считают безобидными, а потому готовятся особо без последствий пережить Судную ночь. Только вот их маленький сын Чарли видит на камерах наблюдения человека, который пытается укрыться от чьей-то необузданной мести и пускает незнакомца в дом. Судная ночь 2022-го становится в Америке одной из самых жестоких в истории. ▶ Смотреть онлайн
фото: "Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски"
Тот случай, когда вечеринка с незнакомцами, даже если они звезды Голливуда, может превратиться не только в настоящий кошмар канадца-интроверта, но и в полноценный апокалипсис – с нашествием монстров, инопланетян и каннибалов. Пародия сразу на все фильмы ужасов и триллеры про конец света от режиссеров Сета Рогена и Эвана Голдберга с Джеймсом Франко в роли хозяина опасного дома.
Ненавидящий Лос-Анджелес канадский актер и музыкант Джэй Барушель, прославившийся после «Малышки на миллион» (что повод для шуток) приезжает в Голливуд проведать своего друга Сета Рогена. Джэй надеется провести тихие выходные – с травкой и компьютерными играми, но Роген тащит его на новоселье к Джеймсу Франко, который даже не помнит имени Джэя. Там кого только нет – от Рианны и Эммы Уотсон до бесящего всех «милашки» Джоны Хилла. Джэю в компании этих людей не очень приятно, и он вместе с Рогеном идет в магазин за сигаретами, где видит уже не вечериночный угар, а настоящий апокалипсис. Единственный шанс скрыться от него – вновь вернуться в дом Франко. Но и в этих бетонных стенах, созданных по дизайн-проекту самого актера, может подстерегать опасность. Призы за лучшее и неожиданное вторжение достаются Эмме Уотсон с топором и черному дьяволу, вселившемуся в Джону Хилла. ▶ Смотреть онлайн
Первый южнокорейский фильм, получивший премию «Оскар» в главной номинации (а еще и в трех других, и это после «Золотой пальмовой ветви»), снял Пон Джун Хо, почти во всех своих работах исследовавший социальное расслоение общества и извечный «квартирный вопрос», который губит всех не только в Москве, но и в Корее.
Семья Ким едва сводит концы с концами. Когда-то глава семейства работал водителем, но теперь они живут в полуподвальном помещении, и чтобы собрать хоть немного денег, складывают коробки для пиццы. Неожиданно к ним приходит студенческий приятель сына Ки У и предлагает ему подработать учителем английского в богатой семье Паков. Ки У с радостью соглашается, наглаживает костюм и стучится в дверь просторного дома. Нового репетитора ждут с нетерпением, к тому же он производит прекрасное впечатление на Паков, а на обратном пути еще и успевает заметить недюжинный художественный талант у младшего сына – в богатой семье, как и у Кимов четыре человека, – и рекомендует прекрасную преподавательницу рисования, которая оказывается сестрой Ки У. Так постепенно Кимы всем семейством начинают работать на Паков. Но это только начало истории – социального триллера о классовом неравенстве и незнакомцах, которые, однажды возникнув на пороге вашего дома, могут украсть не только его, но и всю вашу жизнь. ▶ Смотреть онлайн
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