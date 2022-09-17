Южноафриканский макабр: Спятившие аниматоры, рабы из могил и монстр в прачечной

Продолжаем рассказ о хоррорах национальных кинематографий, с которыми обычные зрители мало знакомы. Мы начали с двухматериалов о фильмах ужасов Латинской Америки, а нашим новым гостем стал южноафриканский макабр со всеми его особенностями и странностями.
Среди кинематографистов Южно-Африканской республики есть немало заметных имен, известных всему миру. Уроженка Бенони Шарлиз Терон стала звездой мирового уровня, Нил Бломкамп обратил на себя внимание фантастическим «Районом № 9», а Гэвин Худ — картиной «Цоци», получившей «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. Однако никто из них не причастен к продвижению пугающего жанра у себя на родине, хотя Терон на заре карьеры снималась в фильмах ужасов, а Бломкамп недавно снял малоудачный «Демоник».
Первый фильм в ЮАР сняли в 1911-м, а первая киностудия — Killarney Film Studios — появилась в Йоханнесбурге спустя четыре года. В период освоения кинематографа большинство кинолент снималось недалеко от Дурбана, поскольку требовалась характерная сельская местность. В 1931-м вышла первая звуковая картина — мюзикл «Сари Марэ». Поначалу фильмы выпускались на языке африкаанс, а затем южноафриканские кинематографисты почти полностью перешли на английский. Тем самым местное кино в большинстве своем стало тенью Голливуда — практически вся продукция предназначена для американского и международного потребителя. Тем более, в эпоху апартеида, длившегося с конца 1940-х до 1990-х. В Южной Африке снято большое количество низкобюджетных боевиков, комедий и лент других жанров, включая хоррор.
фото: кадр из фильма «Дом живых мертвецов»
К макабру режиссеры ЮАР впервые обратились в 70-е. Первым национальным фильмом ужасов стала лента Янса Раутенбаха «До свидания, Янни», вышедшая в 1970-м, а следом — в 1974-м — снял свой «Дом живых мертвецов» британец Рэй Остин. Последняя лента принесла исполнителю главной роли Марку Бёрнсу приз за лучшую мужскую роль на кинофестивале в Ситжесе. Долгое время жанр хоррора в стране находился на низком уровне, выходили поделки вроде бестолкового ужастика «Не смыкая глаз», но в новом тысячелетии дела пошли на поправку — не без содействия главного южноафриканского хоррормейкера Аластера Орра. Свой вклад в пугающий жанр также внесли Персивал Рубенс, Уильям Эй Леви, Даррелл Рудт и Ричард Стэнли. Оказали влияние на развитие южноафриканского хоррора и такие признанные мастера, как Тоуб Хупер и Джек Шолдер. Из-за особенностей местности, фауны и обычаев многие фильмы посвящены противостоянию природе и схватке с аборигенами и колдунами. Разумеется, до сих пор выходят низкопробные работы наподобие комедии ужасов «Змеиный остров» и «Заклинательницы акул» с Холли Берри, но, тем не менее, качество с каждым годом повышается, да и национальная специфика наконец-то представлена во весь рост. В Южной Африке уже даже появились собственные мистические сериалы — два года назад Netflix показал молодежную драму «Кровь и вода».
Для знакомства с южноафриканским макабром предлагаем вашему вниманию 25 картин.
В одном из первых национальных хорроров Южной Африки, поставленном Персивалем Рубенсом, перед зрителем разворачиваются две сюжетные линии, одна из которых является обманкой. Пока полковник в отставке Билл Карсон (Кэмерон Митчелл), обладающий экстрасенсорными способностями, занимается поиском похищенной девушки, в большом городе сестры Мэри (Дженнифер Холмс) и Джо (Золи Марки) замечают, что за ними следит незнакомец. История Карсона обрывается практически на полуслове, а на героинь в конце концов нападает маньяк. Картина явно навеяна успехом карпентеровского «Хэллоуина» и «Яростью» Брайана Де Пальмы, но в нагнетании жуткой атмосферы Рубенсу не откажешь.
Типичный ужастик 80-х от Уильяма Эй Леви впервые представили публике на Каннском кинофестивале, однако от этого он не лишился своей бестолковости, пусть и очаровательной. Картина отличается от себе подобных своеобразной подачей материала, поскольку выстроена вокруг ночных страшилок у костра (в данном случае у камина). Группа друзей, включая Петреа Керран и Джоэнн Уорд, в ожидании приезда четвертого (Рон Палилло) травит друг другу байки о местных краях, в которых фигурирует погибшая девушка в исполнении Эбигейл Уолкотт и ее спятивший отец Карел Тричард. Они и представить себе не могли, что совсем скоро сами окажутся героями этих страшных историй о городке Хеллгейт. Кино понравится прежде всего тем, кто до сих пор скучает по ярким 80-м.
За макабр и национальный колорит в средненьком приключенческом боевике Грега Лэттера отвечают ритуалы и обычаи скрытного африканского племени, похитившего Анджелу О'Нилл. На ее поиски отправился отряд наемников во главе с Верноном Уэллсом (тот самый злодей из «Коммандо»). Выйдя на след аборигенов, они обнаруживают, что похитители поклоняются крокодилу, а девушка им нужна не только для жертвоприношения, но и для повышения демографии. Крокодилы, конечно же, не побрезговали очередным обедом.
Дженнифер О'Нилл, Роберт Форстер, Сидни Лэссик, Уильям Уиндом и Палилло сыграли в экранизации романа Сьюзэн Клаудия, поставленном все тем же Уильямом Эй Леви. События разворачиваются в психиатрической лечебнице, куда устраивается медсестрой героиня О'Нилл, после чего выясняет, что сама стала пациенткой. Закрученный сюжет и хорошие актерские работы обеспечены, да и финал может изрядно удивить. Разумеется, без влияния Эдгара Аллана По не обошлось. Как и без отсылок к его экранизациям.
После запоминающегося дебюта — фантастического триллера «Железяки» — вторая полнометражная работа Ричарда Стэнли смотрится не столь же захватывающе, однако пески Намибии, в которых происходит действие, делают свое дело — при просмотре начинает казаться, что ты проваливаешься в вязкий песок. В истории о духе, молящемся об одиноких и нелюбимых, также стоит отметить музыку Саймона Босвелла и великолепное трио актеров (Роберт Джон Берк, Челси Филд, Закес Мокае). После этого фильма Стэнли долгое время оставался в тени, пока в 2019-м не вышла его адаптация «Цвета из иных миров» Говарда Филлипса Лавкрафта.
Тоуб Хупер при поддержке австралийских, британских и южноафриканских кинематографистов экранизировал рассказ Стивена Кинга «Мясорубка», позвав на главные роли Фредди Крюгера (в миру Роберт Инглунд) и Теда Левайна (Буффало Билл из «Молчания ягнят»). Это история о жуткой прачечной, где расправляется с неугодными огромный монстр — гладильная машина, одержимая демоном. Инглунду за образ владельца этого предприятия вручили приз на «Фантафестивале», а сам фильм перерос в серию, насчитывающую еще две части, про которые, впрочем, можно и не вспоминать.
Неплохой слэшер Нила Сандстрёма про рок-группу, приехавшую на ферму для того, чтобы почтить память усопшей тети своего вокалиста (Джеймс О'Ши). Их приезд вскрывает старые тайны и обиды, а по округе начинает шастать убийца, собирая кровавый урожай. Прикид маньяка вызывает уважение, реднеки вроде Стива Рэйлсбэка традиционно раздражают, а молодежь эффектно помирает. А большего при просмотре слэшера и не надо.
Создатель второй части «Кошмара на улице Вязов» и «Скрытого врага» Джек Шолдер в нулевые обратился к историческим событиям, описанным в книге Ричарда Ферниколы. Это драматический рассказ о 12 жарких июльских днях 1916 года, когда большая акула терроризировала прибрежные районы северного Нью-Джерси. Главный герой — спасатель Алекс (Колин Эгглсфилд) — по примеру персонажа Роя Шайдера из спилберговских «Челюстей» уговаривал власти закрыть пляж, но к его мнению не прислушались, и это привело к катастрофе. Мало того, акула даже проникла в местную речку. Подобное, кстати, в том же 2003-м провернули в более-менее приличной «Мертвой воде», где солируют Лу Даймонд Филлипс и Кристи Суонсон. Лента Шолдера, снятая для канала «Дискавери», недурно поставлена, создатели внимательно отнеслись к историческим деталям, включая выступление президента Вудро Вильсона, да и основной актерский состав (Марк Декстер, Дженна Харрисон, Джон Рис-Дейвис, Колин Стинтон) не подкачал.
Даррелл Рудт начал снимать хорроры еще в 80-е, и его творчество довольно неровное, с вершинами и падениями. Он причастен к созданию как слабого сиквела хоррор-серии «Лэйк Плэсид: Озеро страха» и идиотского «Дракулы 3000» с Каспером Ван Дином и Эрикой Элениак, так и в целом недурного триллера «Траур» с Робертом Патриком и Лорен Холли, в котором убийцей-мстителем оказался инвалид. В середине нулевых режиссеру пришла идея создать зоо-хоррор о главных африканских хищниках — львах, которые нападают на женщину (Бриджет Мойнэхэн) и двух детей (Карли Шредер, Коннер Даудс), отправившихся в сафари без главы семейства (Питер Уэллер), уехавшего в этот момент на работу. Рудт в полной мере представил широкой публике местный колорит. Здесь вам и незабываемые виды, и свирепые большие кошки, и аборигены-браконьеры. Местами глупость персонажей зашкаливает, но настоящие немигающие львиные глаза искупают все грехи картины, лишенной компьютерной графики. Не лучшее кино про львов-людоедов, но оно, тем не менее, получилось не хуже, чем печально известный «Рев» с Типпи Хедрен.
Хоррор-триллер Джастина Хэда повествует об отстраненном от службы после убийства гражданского полицейском Крис Бизли, который приезжает к отцу (Грег Мелвилл-Смит) как раз в тот момент, когда тот решил устроить охоту на браконьеров-каннибалов. Начальство южноафриканского охотничьего заповедника против инициативы своего подчиненного и требует сопровождать туристов (Корин дю Туа, Брэндон Оре) в заранее запланированном сафари. Так эти несчастные оказываются вовлечены в противостояние между белыми и черными, где могут выжить только сильнейшие. Особенно выигрышную роль в фильме получил Юли Мазитенг.
Одна из первых работ Аластера Орра представляет собой нервный камерный зомби-хоррор о квартете незнакомцев, согласившихся на секретный эксперимент. Они просыпаются в каком-то неизвестном месте в гораздо лучшей форме, чем были до этого, однако вскоре тела некоторых из них начинают разлагаться изнутри, а мозги охватывает безумие. Радости не добавляют бродячие по соседству зомби, да и выжившая участница эксперимента (Кристиен Ле Ру), скрывающаяся от его создателей несколько месяцев, также вызывает множество вопросов. Что касается пресловутого срока годности, то ответ на название обнаружится в финале истории.
Британская приключенческая лента Сида Беннетта, снятая в Африке, не лишена обаятельности, несмотря на вторичность по отношению к «Затерянному миру» и «Парку Юрского периода». В эпицентре событий оказывается группа исследователей (Наташа Лоринг, Питер Брук) во главе с Ричардом Диллэйном, отправившаяся на поиски мифического существа. Зайцем к ним присоединился сын предводителя операции Мэтт Кэйн, который впоследствии докажет свою полезность команде. По дороге их вертолет разбивается, и выжившие оказываются в месте, где до сих пор обитают динозавры. С одним из них — милым малышом Крипто — даже удается подружиться, что скажется на финале фильма.
Звезда хоррор-триллера Адама Вингарда «Тебе конец» Шарни Винсон согласилась сыграть у Аластера Орра озлобившуюся преступницу, которая вместе с подельниками похищает дочь продавца бриллиантов для выкупа. Как и в мексиканском «Убежище дьявола», девушка (Карлин Барчелл) оказалась не по зубам похитителям, поскольку страдает одержимостью. Ужастик достаточно атмосферный, хоть и без африканского колорита.
Еще одна работа Даррелла Рудта в нашем списке рассказывает историю девушки (Рейне Сварт), вернувшейся с только что родившимся ребенком к матери (Танди Пурен) в родной город с темным прошлом. Сто лет назад здесь убивали детей, зачатых от захватчиков земель. Под влиянием тех событий и постродового стресса героиня все чаще подумывает об убийстве малыша, но семейный психолог (Брэндон Оре) не видит ничего страшного в ее побуждениях. Кто же знал, что она скрывает тайну, способную привести к безумию и убийствам! Фильм отмечен призом Международного кинофестиваля в Милане за лучшую операторскую работу.
Как и вышеназванная работа Рудта, фильм Джерома Пикване акцентирует внимание на безумии, охватившем молодую женщину. На сей раз это темнокожая Буси в исполнении Петронеллы Тшума, которая в поисках хоть какого-то постоянного заработка устроилась уборщицей в полузаброшенную больницу в центре Йоханнесбурга. Ее домогается работодатель, в коридоре вечно попадаются дети из педиатрического отделения, и все окружающие интересуются у героини, слышала ли она про Токолоши. Сумятицу в ее душевное состояние привносит и потерявшаяся девочка Кванде Нкоси, уверяющая, что на нее нападает монстр. Да и традиционная африканская маска, подаренная слепым мастером Юли Мазитенгом, сулит одни беды. Кино выполнено в лучших традициях жанра и не дает однозначного ответа, что же происходит с Буси.
Канадка Данишка Эстерхази сняла в ЮАР бодрый комедийный трэш-хоррор по мотивам популярного анимационного сериала студии Hanna-Barbera, шедшего в конце 60-х. По сюжету мать (Дэни Кинд) подарила сыну (Финлей Войтак-Хиссонг) на день рождения билеты на его любимое детское шоу, и они отправились на запись вместе с ее новым мужем (Стив Ланд) и старшим сыном. Поначалу праздник дарит невероятные эмоции, однако за кулисами не все так гладко: работники узнали, что шоу закрывают, а у пугающих звероподобных роботов-кукол происходит сбой в программе, и они начинают кромсать всех взрослых. И в этом хаосе предстоит выжить главным героям, среди которых затесалась Поппи (Селина Мартин), чей жених после предложения руки и сердца был распилен пополам. Один из достойных ответов киношников на успешную хоррор-игру Five Nights at Freddy’s.
Еще один типичный голливудский продукт, созданный при участии Южной Африки. Хоррор Адама Робитела исследует модную нынче тему квестов в реальности. Группа незнакомых друг с другом людей оказывается по приглашению неизвестного в одном месте, чтобы принять участие в игре. На первый взгляд кажется все безобидным, однако внезапно стены раскаляются докрасна, и герои понимают, что на кону стоит их жизнь. В итоге выясняется, что все участники в свое время избежали смерти, и организаторы решили выяснить, кто же из них самый-самый везунчик. Актерская команда, кстати, подобралась отличная — компанию Тайлеру Лэбайну и Логану Миллеру составила Тейлор Расселл, названная лучшей начинающей актрисой на недавнем Венецианском кинофестивале. Историю выживших персонажей Робител продолжил в сиквеле, вышедшем в 2021-м.
Поэтическая сказка Харольда Хёльшера об отчаянии, смерти, одержимости и перерождении рассказывает историю сироты Мэри (Кейта Луна), после гибели родителей переехавшей вместе с дядей (Гарт Брейтенбах) и тетей (Инге Бекманн) на старую ферму их семьи. Здесь она заводит дружбу с добрым Лазарусом (Чамано Себе), работавшим у прежнего хозяина имения, и благодаря ему познает окружающий мир. Однако ее новый друг скрывает тайну — после смерти дочери он призвал демона и теперь носит его с собой в мешке. А тому постоянно требуются свежие души, вылетающие изо рта в виде мотыльков. Картина радует прекрасной операторской работой Дэвида Пиенаара и интересными находками в демонстрации африканского колорита и потустороннего мира.
Обретя опыт после съемок в «Колыбельной» и других фильмах Рейне Сварт решилась на полнометражный режиссерский дебют. На главную роль она позвала Коко Ллойд, засветившуюся в «Эйфории», а Мэри-Энн Барлоу доверила образ сестер-близнецов. По сюжету мать Диланн убили у нее на глазах, когда она общалась с ней по скайпу. Спустя некоторое время героиня приезжает к тете в некогда семейный отель, где выясняет страшную тайну о том, что любимая мама была серийным убийцей. Тем временем дом подвергается нашествию привидений и духов, и местная знахарка (Мари Молефе ван Херден) требует уничтожить все, связанное с родительницей-маньячкой, иначе полтергейст будет продолжаться. Визуально любопытная вещь, да и концовка способна одурачить невнимательного зрителя.
Дебютный эко-хоррор Джако Боуэра о смотрительнице леса Габи (Моник Рокман), познакомившейся после несчастного случая со странными местными обитателями — бывшим ученым Барендом (Карел Нел) и его сыном Стефаном (Алекс ван Дайк). Они живут отшельниками в небольшой хибаре и поклоняются некому божеству, которому больше лет, чем человечеству. Это древнее нечто может как заражать, так и исцелять, и Баренд уверен, что человечеству быстро придет конец, когда грибок наподобие кордицепса распространится по всему миру. Картина запоминается эффектным гримом, выдающимся визуальным стилем и роком, который сильно ощутим в ковидную эпоху. В общем, если экранизация The Last of Us окажется провалом, вы знаете, где еще можно увидеть щелкунов.
Рейне Сварт и Рассел Кроус возглавили актерскую команду хоррор-триллера Аластера Орра про группу друзей, вовлеченных в смертельную игру на время спятившим от горя учителем, лишившимся своего ребенка по вине одного из участников. На всех одеты железные жилеты, начиненные взрывчаткой, — когда на таймере закончатся последние секунды, то бум! Продлить время можно, если кто-то погибнет — остатки обратного отсчета перекочуют к соседу. Правила абсолютно ясны, и бывшие друзья устраивают охоту друг на друга, попутно выясняя отношения между собой и ища виновного в смерти одноклассника. Финал пусть и предсказуемый, но закономерный. Лента отмечена Южноафриканской кинопремией за достижения в работе с прическами и гримом.
Британский актер Райан Крюгер превратил свою одноименную короткометражку про наркомана Барри в пугающем исполнении известного южноафриканского каскадера Гэри Грина в безбашенную фантастическую комедию о джанки, похищенном инопланетянами. Его тело стало сосудом для пришельца, решившего изменить ничтожную жизнь носителя. Лента изобилует шокирующими и неизгладимыми из памяти сценами, цитатами из классики жанра и черным юмором. В кадре даже появляется Джои Крэймер, сильно изменившийся после «Полета навигатора», а герой попадает к местному Кожаному лицу и после победы над ним спасает похищенных злодеем детей. При этом мы наблюдаем за происходящим с точки зрения инопланетянина, который фиксирует в подкорку окончательно спятивший мир людей, где моральные устои давно упразднены, а на смену им пришла «звенящая пошлость».
Данишка Эстерхази спустя 40 лет после выхода оригинала в своем ремейке перевернула с ног на голову сюжет классического слэшера и условности жанра, при этом повторив некоторые сцены дословно (как в случае с отрезанным мачете сверлом). У нее все также отправляются на отдых красивые девушки (Ханна Гонера, Франсис Шолто-Дуглас, Мила Рэйн, Алекс Макгрегор, Резе-Тиана Весселс), по дороге ломается машина, и они останавливаются в доме, где 30 лет назад орудовал маньяк (Роб Ван Фиирен). Вот только потенциальный убийца не в курсе, что его ждут вооруженные до зубов девицы, решившие отомстить за поломанную судьбу Триш (Масали Бадуза), матери главной героини. В версии Эстерхази, как это водится среди адептов MeToo, молодые парни — бесхребетные существа, сражающиеся на подушках, за которыми в окно наблюдают девчата. Обыграна здесь в гендерно противоположном ракурсе и сцена в душе, но, несмотря на это, получился забавный слэшер.
Завершается наш рассказ остросоциальным хоррором Дженны Като Басс об апартеиде и превосходстве белых господ над черными рабами. С этими страхами прошлого столкнулась Чумиса Коса, приехавшая с дочерью к своей маме Носифо Мтебе, много лет работающей в богатом доме. Вскоре она обнаруживает странное поведение матери, работающей даже по ночам, таинственные знаки и фразы о проклятии, а в саду натыкается на несколько могил, в которых похоронены бывшие чернокожие работники. Героиня начинает осознавать, что белая мадам не такая добрая, как ей твердили всю жизнь. Хозяйка всего лишь ведьма, паразитирующая на жизни своих рабов. Перед нами хорошая последовательница идей американского хоррормейкера Джордана Пила, способная даже переплюнуть его работы.
P.S. В следующем материале мы продолжим рассказ об африканском макабре и его представителях из Нигерии, Сенегала и других стран Черного континента.
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