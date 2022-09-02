Смотреть онлайн: «Блондинка», «Властелин колец» и продолжение «Контейнера»

Самые ожидаемые интернет-релизы сентября по версии Кино-Театр.Ру
«Властелин колец: Кольца власти» / The Lord of the Rings: The Rings of Power (1 сезон)
Сериал расскажет о событиях Второй эпохи Средиземья, в которых участвуют как хорошо знакомые персонажи (Галадриэль, Элронд), так и совершенно новые. Действие развернется за тысячи лет до событий, показанных в фильмах «Хоббит
» и «Властелин колец
», и затронет самые мрачные глубины Туманных гор, величественные леса эльфийской столицы Линдон, а главное – островное королевство Нуменор, появившееся и угасшее именно во Вторую эпоху. Один сезон шоу обошелся Amazon в $465 миллионов, что сделало «Кольца власти» самым дорогим сериалом в истории.
Премьера: 2 сентября
Платформа: Amazon Prime Video
«Классная Катя» (1 сезон)
Мэрская дочка (Валерия Астапова
) попадает в обыкновенную гимназию, где ради спасения карьеры отца становится учительницей географии. Ролики в соцсетях, вечеринки в клубах и театральные постановки вместо зубрежки и танцев с глобусом раздражают завуча старой закалки Нору Спартаковну (Алена Бабенко
). Зато ученикам и симпатичному преподавателю музыки (Антон Лаврентьев
) новая учительница и ее методы пришлись по вкусу. Образы школьников в проекте воплотили Даня Милохин
(для него это большой кинодебют), Луиза Габриэла Бровина
и Маргарита Дьяченкова
.
Премьера: 5 сентября
Платформа: more.tv
«Контейнер» (2 сезон)
В продолжении драматического сериала суррогатная мама Саша (Оксана Акиньшина
) родила ребенка, выполнила заказ и должна его оставить в клинике. Правда за время знакомства и жизни в доме заказчиков (Филипп Янковский
и Маруся Фомина
) она хорошо изучила их принципы и нравы. Саша волнуется за судьбу малыша, но еще тревожнее ей за дочь Аню (Маша Лобанова
), которая оборвала все контакты, узнав, что та, кого она всю жизнь считала сестрой, на самом деле ее мать.
Премьера: 8 сентября
Платформа: START
«Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного» (1 сезон)
Экранизация рассказа Александра Цыпкина
с оголенной Еленой Лядовой
, напоминающей о временах «Измен
». Анна — успешная адвокатесса, которая хочет найти временного мужа в качестве громоотвода. В «финал» выходят молодой технократ-педант (Антон Филипенко
) и возрастной бизнесмен-гуляка (Гоша Куценко
). Однако внезапно женщина узнает, что скоро станет бабушкой. Этот статус ее категорически не устраивает, и теперь ей нужен не просто «муж на три месяца», а дедушка для будущей внучки.
Премьера: 8 сентября
Платформа: Okko
«Стая» (1 сезон)
Соцработница Рита (Агата Муцениеце
) решает устроить эксперимент, отправившись с юными правонарушителями в экстремальный поход, во время которого происходит убийство. Молодые герои не надеются на справедливый суд и бегут в горы, взяв Риту в заложницы. Ее муж (Макар Запорожский
) и отец одного из ребят (Александр Робак
) отправляются на поиски группы, не представляя, с чем они столкнутся в процессе. Во время похода молодые герои превращаются в настоящую стаю, однако среди них оказывается человек, которого не должно было быть в экспедиции, и именно он раскроет самые темные стороны героев.
Премьера: 9 сентября
Платформа: more.tv
«Горемыки» (1 сезон)
Сатирический сериал о трех куклах, которые живут в мире людей и вместе снимают квартиру. Это музыкант Никита, возрастной скряга Ефим Маратович и авантюрист Гоша. Однажды в квартире героев исчезает интернет, и причина тому – не техническая ошибка, а настоящее воровство. Горемыки планируют наказать малолетнего соседа-хакера, но выясняется, что мальчик просто хотел сделать уроки, в то время как его отец-пьяница (Юрий Быков
) все глубже и глубже погружался в запой, разрывая связь с реальностью. Помимо Быкова в сериале встретится еще немало известных людей и будет спрятано множество киноманских пасхалок.
Премьера: 16 сентября
Платформа: PREMIER
«Ева, рожай!» (1 сезон)
Романтическая комедия с Еленой Подкаминской
в роли преподавательницы танцев. У нее есть все составляющие жизни свободной 38-летней женщины: любимая работа, регулярный любовник, квартира в ипотеку и безостановочные просьбы о помощи от родных. Но вскоре женщина узнает, что «любовь всей ее жизни» стал отцом, и эта новость заставляет ее изменить приоритеты.
Премьера: 20 сентября
Платформа: START
«Блондинка» / Blonde
Байопик Эндрю Доминика
«Блондинка» снят по мотивам одноименного романа Джойс Кэрол Оутс
, где переосмысляется жизнь голливудской легенды Мэрилин Монро
. В главной роли — кубино-испанская актриса Ана де Армас
.
Премьера: 28 сентября
Платформа: Netflix
«Величайший пивной забег» / The Greatest Beer Run Ever
Экранизация одноименной книги Джоанны Моллой
и Джона Донохью
посвящена истории морпеха Джона Донохью, который в 1967 году уехал из Нью-Йорка во Вьетнам — угостить пивом друзей детства и поддержать их во время кровопролитной вoйны. В картине сыграли Зак Эфрон
, Расселл Кроу
и Билл Мюррей
.
Премьера: 30 сентября
Платформа: Apple TV+
«Игра на выживание» (2 сезон)
Герои второго сезона шоу Карена Оганесяна
вновь примут участие в опасной игре, где на кону — огромный денежный приз, но главное – жизнь. Съемки продолжения проходили в Узбекистане — на контрасте с первым сезоном, снятым в тайге. Новые эпизоды посвящены тому, что произошло после съемок реалити «Выживший», где 16 человек соревновались за миллион евро, но пропали в тайге. Победитель прошлого сезона вновь окажется участником шоу, но теперь не для того, чтобы выиграть.
Премьера в сентябре
Платформа: PREMIER
«Надвое» (1 сезон)
Комедийная история со звездами отечественного кино Данилой Козловским
и Александром Петровым
. Они сыграли приятелей-коллег, отправившихся из Москвы в Питер по работе. Там они знакомятся с двумя девушками, и эти случайные встречи делят жизни героев надвое.
Премьера в сентябре
Платформа: more.tv
Что еще смотреть онлайн
«Дьявол в Огайо» (1 сезон)
— 2 сентября, Netflix
«Шпион, которого не было»
— 2 сентября, IVI, KION, Okko, Wink и Кинопоиск
«Земля больших возможностей» (1 сезон, документальный)
— 6 сентября, KION
«Русалки» (1 сезон)
— 10 сентября, Кинопоиск
«Королева красоты Иерусалима» (1 сезон)
— 10 сентября, Амедиатека
«Академия вампиров» (1 сезон)
— 15 сентября, Peacock
«Рассказ служанки» (5 сезон)
— 15 сентября, Hulu и more.tv
«Френдзона» (1 сезон)
— 15 сентября, START
«Андор» (1 сезон)
— 21 сентября, Disney+
«Капельник» (1 сезон)
— сентябрь, PREMIER
«Барабашка»
— сентябрь, PREMIER
обсуждение >>