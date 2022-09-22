Дорогая, я не перезвоню: Питчинг иных в Фонде кино — 2022

Еще в августе в Фонде кино состоялся питчинг среди компаний, не относящихся к лидерам отечественного кинопроизводства. К защите было допущено 14 проектов, впервые претендующих на получение средств, и еще 9 проектов, пришедших в Фонд второй или третий раз за дополнительным финансированием. Результаты питчинга подвели лишь на этой неделе. Рассказываем, какие проекты получили деньги, а какие — нет.
По сюжету немец и русский – два друга. Кажется, Пауля и Сергея ничто не может разделить, но все меняется, когда между ними возникает время. Занимаясь раскопками предметов времен Великой Отечественной войны, Пауль и Сергей оказываются в 1941 году. Они сразу попадают в гущу военных действий. Не умея сражаться, они вынуждены спасать свою жизнь всеми возможными и невозможными способами. Сергей принимает решение остаться в 41-м и помогать людям, а Пауль переходит на сторону немцев, и друзья оказываются по разные стороны баррикад. Режиссер Илья Куликов («Полицейский с Рублевки») определяет жанр проекта как военную хронофантастику. Бюджет проекта составляет 342,6 млн рублей, запрашиваемая у Фонда сумма – 239,8 млн. Худруком проекта выступает Владимир Мединский. Премьера намечена на 2024 год, дистрибьютором выступит «Каропрокат».
Добрая комедия по сценарию Алексея Пиманова и братьевПресняковых, которые использовали в истории приемы «принц и нищий» и «богатые тоже плачут». В центре сюжета — 40-45 летний наследник большого состояния, прожигающий собственную жизнь. В начале фильма он спорит, что проработает водителем месяц у стервы-актрисы, уволившей всех предыдущих водителей за три недели. Так, герой попадает в абсолютно чуждый ему мир, постепенно меняется и влюбляется в свою «хозяйку». За визуальную часть будет отвечать Максим Шинкоренко, работавший с Пимановым над фильмом «Одиннадцать молчаливых мужчин».
Лента о советском композиторе Дмитрии Шостаковиче. Авторы проекта описывают его как блокбастер о XX веке. Илья Учитель выступит креативным продюсером, Сергей Февралев – художником-постановщиком, а за визуальную часть будет отвечает оператор Юрий Клименко. Музыкальным руководителем станет дирижер Валерий Гергиев.
XIII век. На пути хана Батыя и его войска встал небольшой город, защитники которого отказались сдаваться. Семь недель город не давал ханскому войску продвинуться дальше. Семь недель и днем и ночью шли бои. Грозному хану все же удалось войти в город уничтожив всех защитников и жителей крепости, но, потеряв при этом тысячи воинов и множество осадных орудий. В ярости Батый повелел именовать город-крепость «Злым городом». В основе фильма – история о защите Козельска. Бюджет составит 830 млн рублей, запрашиваемая у Фонда сумма – 300 млн. Съемки стартуют 20 октября этого года, в Твери строят декорацию для проекта. Помимо полнометражной ленты будет сериальная версия «Злого города» из пяти эпизодов. Сейчас авторы ведут переговоры о копродукции с Китаем.
Постановщик «Скифа» Рустам Мосафир планирует снять семейное кино с Юрой Борисовым в главной роли. Действие развернется в России XIX века. Кулачный боец Тихон Волчок принимает участие в подпольном соревновании, но нарушает уговор с организатором боев – могущественным купцом Платоном Кожиным, негласным королем воровской Москвы. Тихон вынужден бежать из столицы. На вокзале он становится свидетелем погони за дворянским мальчиком-сиротой Ваней Крюковым и невольно спасает парня от бандитов. Выясняется, что у этих столь разных людей есть общий враг в лице Кожина, который стал опекуном Вани и хочет присвоить себе его наследство. Премьера намечена на 2023 год.
Первый российский фильм о вьетнамской вoйнe, основанный на реальных событиях. Действие развернется в 1965 году, когда советские ракетчики спасают Ханой от американских самолетов, оказывая поддержку Вьетнамской народной aрмии (ВНА) и Национальному фрoнту освобoждения Южного Вьетнама. Создатели проекта ведут переговоры с вьетнамской стороной. В случае если им понравится сценарий, то Минобороны Вьетнама обещает оказать поддержку во время съемок. Liên Xô (Льенсо) переводится с вьетнамского как Советский Союз.
В центре сюжета оказывается селебрити, который заигрался в успех и со временем оказался сбитым летчиком. Чтобы снова оказаться в топе, он придумывает похоронить себя заживо. В дримкасте на главную роль – Дмитрий Нагиев, Сергей Светлаков и Сергей Бурунов. Проект уже был представлен на питчинге в Фонде. За это время авторы проекта придумали ход со сломом жанра. По словам Марюса Вайсберга («Бабушка легкого поведения»), история начинается как комедия, а затем превращается в психологическую драму, исповедь в стиле Дэнни Бойла. Бюджет «Погребенного» оценивается в 150 млн рублей, запрашиваемая у Фонда сумма составляет 105 млн. Релиз намечен на март-апрель 2023 года.
Байопик о советской фигуристке Ирине Родниной, трехкратной олимпийской чемпионке и десятикратной чемпионке мира. По словам Константин Статского («Полярный», «Ваша честь»), это не только картина о спортивных достижениях, но и мелодрама о взаимоотношениях главных героев. Создатели обещают показать тренера Родниной небанально – это персонаж с личной драмой, учитель, чья ученица его превзошла. Уже куплены права на книгу, написанную Родниной. К съемкам планируют привлечь современных фигуристок. Бюджет картины составит 425 млн рублей, запрашиваемая у Фонда сумма — 297 млн.
фото: Ирина Роднина / РИА Новости
«Человек ниоткуда», «Интерфест»
Режиссер Ренат Давлетьяров
1960 год. Засекреченный запуск ракеты в космос заканчивается аварией. Космонавт, придя в себя, понимает, что оказался в современной Москве. Теперь ему предстоит разбираться в том, что на самом деле случилось и что делать дальше. Съемки уже идут, часть из них пройдет на Байконуре.
Новая работа авторов комедии «Молодой человек» — режиссера Александра Фомина и продюсера Екатерины Кононенко. Главный герой Даня (Никита Ефремов) разочарован своей серой и скучной жизнью, а сил идти к своей мечте почти не осталось. Зато теперь он может сразу попасть в рай, но, к сожалению, по предварительным результатам оценки земных заслуг Даню ждет ад. У него есть не так много времени, пока он находится в коме, чтобы исправить эту ситуацию, наделать хороших дел и изменить статистику в свою пользу. Даня очень боится летать, поэтому его загробный мир — это аэропорт, где он сидит в баре «Дорогая, я не перезвоню». Для съемок этого фантазийного мира будут использоваться виртуальные декорации — LED-экраны. По словам авторов проекта, миссия фильма в том, чтобы порассуждать на актуальную тему «отложенной жизни», помочь в преодолении страха смерти через иронию и юмор, а также актуализировать тему семьи, так как центральная линия картины — отношения сына и матери. В качестве референсов названы «Холоп» и «Тайна Коко», поскольку это история о трансформации человека через путешествие в загробный мир. Бюджет ленты составит 250 млн рублей, запрашиваемая у Фонда сумма – 170 млн. Премьера намечена на весну 2024 года.
Славянское фэнтези, основанное на романе Юрия Никитина, где сказочный мир сплетается с корнями русской истории. Оператором выступит Денис Аларкон-Рамирес. За создание сказочной Руси будет отвечать художник-постановщик Дмитрий Онищенко, работавший над «Майором Громом».
«Инкарнация», «РБ ПРОДАКШН»
Режиссер Константин Буслов, сценарист Илья Цофин
Комедия о том, как 55-летний успешный бизнесмен волею судьбы меняется телами с молодым безбашенным парнем, и миры двух совершенно разных героев — состоявшегося мужчины и молодого повесы — странным образом сталкиваются.
Второе название картины — «Кукурузное поле». Фильм рассказывает о подвиге летчика Дамира Юсупова, который в августе 2019 года посадил самолет после отказа двух двигателей. Его играет Егор Бероев, чью кандидатуру одобрил сам пилот. Сюжет не ограничивается рассказом о рейсе «Уральских авиалиний», когда самолет при взлете столкнулся со стаей чаек, но Юсупов посадил его на кукурузное поле неподалеку от аэропорта Жуковский и спас жизни 233 пассажиров. Зрители узнают о судьбе мужчины — первом посещении аэродрома вместе с отцом-пилотом, отказе приемной комиссии авиационного вуза принимать его по медицинским показаниям. Героями ленты станут и пассажиры рейса, пережившие аварийную посадку самолета. Им после спасения предстоит переосмыслить свои жизни, научиться ценить близких и не терять веры в чудо. В фильме также снялись Полина Максимова, Михаил Тарабукин, Марк Богатырев, Дмитрий Власкин, Ксения Алферова, Лиза Моряк, Жанна Эппле и другие. Сценарий написал Алексей Гравицкий, известный по работе над проектами «Гудбай, Америка» и «Великая». Авторы отмечают, что в ленте будет много компьютерной графики. Бюджет «На солнце вдоль рядов кукурузы» составит 250 млн рублей, запрос у Фонда — 100 млн. Премьера намечена на первую половину 2023 года.
Историческая драма расскажет об Анне Ахматовой, которую сыграет Дарья Балабанова. Образ Николая Гумилева воплотит Александр Кузнецов. Проект «Розы Модильяни» уже был презентован в 2020 году. Тогда планировалось, что в нем примут участие Италия и Франция, но отношения с ними не удалось сохранить. Зарубежным партнером выступит венгерская компания. Часть съемок пройдет в Будапеште. В числе референсов — «Фрида», «Мария-Антуанетта», «Ромео + Джульетта». Бюджет ленты составит 250 млн рублей, запрашиваемая у Фонда сумма — 170 млн.
фото: Пробы Дарьи Балабановой для проекта «Розы Модильяни»
Историческая драма по одноименному роману Сергея Шаргунова в прошлом году претендовала на получение дофинансирования, но денег не получила. Действие разворачивается во время гражданской войны в центре Москвы, и история одной семьи вдруг становится историей всей страны. Неразрывно и мучительно связанные между собой муж и жена — работники «аварийки» — оказываются по разные стороны баррикад. Чтобы воссоздать облик столицы начала 1990-х, будет использоваться компьютерная графика. В главных ролях Евгений Цыганов, Екатерина Вилкова, Александр Робак, Александр Ребенок, Александр Панин, Максим Лагашкин, Григорий Верник. Сейчас проект находится в съемочном периоде. Планируется, что премьера состоится в 2023 году и будет приурочена к 30-летию событий, показанных в фильме.
Масштабный вoенный фильм о летчицах, отправившихся добровольцами на фронт во время Великой Отечественной вoйны, дважды получал деньги Фонда Кино. Фильм расскажет о становлении девушек как летчиков и вoинов. Над художественно-постановочной частью работали обладательница премии Берлинале Елена Окопная. Большая роль уделялась стилизации, построению макетов самолетов в натуральную величину, идентичных настоящим боевым машинам. В ролях – Анастасия Талызина, Аглая Тарасова, Елена Лядова, Анна Исаева, Сергей Безруков. Референсом служит советский фильм «Торпедоносцы», к которым «Воздух» стремится восходить по стилю. Продюсеры Артем Васильев и Константин Эрнст. В настоящее время ведутся переговоры с прокатной компанией «Наше кино».
фото: Съемки фильма "Воздух"/компания "Метрафильмс"
Амбициозный проект продюсеров Эдуарда Илояна, Константина Эрнста и Сергея Титинкова с рабочим названием «Вызов», часть съемок которого прошла на Международной космической станции во время полета туда Клима Шипенко и Юлии Пересильд. Бюджет проекта более 850 млн. Сейчас деньги нужны на досъемки, которые запланированы на осень на Байконуре и на большой постпродакшн. Весной 2023 года рассчитывают выйти в прокат.
Неоднократно запрашивались деньги у Фонда на фильм о легендарной советской летчице Лидии Литвяк, национальной героине, которая известна больше за рубежом, нежели у нас. Ее образ очень прочен в популярной культуре – в Америке есть комиксы про нее, а Японии – манга, в Новой Зеландии ей посвящена центральная экспозиция одного из музеев. Автор оригинального сценария и режиссер Андрей Шальопа, снявший «28 панфиловцев». В фильме будет рассказана не только судьба Лидии Литвяк, но и прослежена история военной авиации. Героями стали реальные исторические персонажи, помимо главной героини, ее подруга Екатерина Бутанова, командир эскадрильи Алексей Соломатин и командир полка Николай Баранов. В главной роли – Полина Чернышова. В других ролях Петр Рыков, Евгений Ткачук, Виктория Соловьева. В прошлом году в дофинансировании проекту было отказано. Однако проект собрал более 40 млн рублей с помощью краудфандинга (на «28 панфиловцах» было 35 млн). Остался блок весенних съемок и блок съемок в павильоне.
фото: Съемки фильма "Литвяк"
«Ненормальный», киностудия «Слово»
Режиссер Глеб Орлов
Пронзительная история, основанная на жизни реальных людей, о жизни мальчика с редким генетическим заболеванием, которому становится легче от музыки. С ним начали заниматься, и он к 15 годам достиг небывалых успехов. Проект получил деньги от Фонда в 2020-м году, но с тех пор находился в периоде разработки и переделки сценария. Изначально планировали писать его вместе с американскими партнерами и про Америку, в итоге поняли, что не хотят этого и переориентировались на Китай, с расчетом сотрудничать и во время проката. Также на проекте поменялся режиссер, вместо Алексея Смирнова постановщиком станет Глеб Орлов («Поддубный»). Съемки начались в Кировске 10 сентября. Действие будет происходить в двух временных пластах: когда 6-летний Коля только начинает заниматься музыкой, и уже во взрослом возрасте, когда он 17-летний участвует в серьезном музыкальном конкурсе в Шанхае. Главную роль Коли в разных возрастах исполнят Илларион Маров и Елисей Свеженцев, который прекрасно играет на фортепиано и сам пишет музыку. В ролях мамы и папы мальчика Наталья Кудряшова и Александр Яценко, Надежда Маркина сыграет бабушку. Среди референсов появились «Трудности перевода» и «1+1».
В стадии завершения находится психологический триллер, «основанный на реальных историях», рассказывающий о русской эмигрантке в Скандинавии, которая отправляет сына в школу, но тот не возвращается. В поисках ребенка она оказывается в тупике: согласно законам «новой» ювенальной юстиции, ее сын теперь является собственностью государства. В ролях Светлана Чуйкина, Иван Янковский, Владимир Левченко, Катарина Шпиринг. Оператор-постановщик Олег Лукичев.
ПРОЕКТЫ, НЕ ПОЛУЧИВШИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
«Проклятие Медеи», кинокомпания «25-й Кадр»
Режиссер Игорь Волошин
Активно доделывается хоррор по сценарию Василия Сигарева, который получил финансирование от Фонда в 2020 году и теперь практически готов. Режиссером стал Игорь Волошин, а не сам Сигарев, как было заявлено ранее. В главной роли – Яна Троянова. Ее героиня – Лиза, выросшая в детском доме и никогда не знавшая своих родителей, сейчас сама мать двоих детей, пережившая развод. И вроде бы все начинает возвращаться в привычное русло, но тут Лиза получает странный звонок от женщины, которая называет себя ее тетей. Женщина сообщает, что на их семье проклятие, от которого погибают все дети в роду. И единственный способ обмануть проклятие – сбежать от детей. Лиза не верит женщине и уезжает с детьми на турбазу, но проклятие оказывается настоящим, и за детьми Лизы начинается охота. Зрителям обещают необычную концовку. В прокат фильм выйдет уже в январе 2023 года.
фото: Презентация фильма "Проклятие Медеи" на питчинге Фонда кино в 2020 году
Молодежное фэнтези о субкультуре эмоциональных вампиров, работа над которым идет уже 11 лет. Первые деньги получили в 2018 году. В 2020-м – еще один транш, а в прошлом году претендовал на допфинансирвание, но не получили его. Действие фильма разворачивается во вселенной, условно разделенной на две части. Первая представляет собой ламповый, подпольный мир «эмеров» — эмоциональных вампиров, питающихся человеческими чувствами. Обитатели другой части этой вселенной паразитируют на эмерах, это мир нового стартапа, нейросети Emron, которая помогает любому человеку с помощью простого девайса управлять собственными эмоциями. Эти две параллельные вселенные связывает главная героиня — молодая девушка Катя, которую до 17 лет растили без эмоций. Глава эмеров узнает, где живет Катя, и посылает за ней Дениса, чтобы тот выкрал девушку и помог развить ее сверхспособности. В главной роли известная европейская модель Симона Куст, которая в 18 лет стала лицом брендов Yves Saint Laurent и Paco Rabanne, также в ролях Иван Ивашов и Аристарх Венес. Осталось доснять восемь смен. Бюджет проекта 400 млн рублей, создатели запрашивали у Фонда 160 млн.
Чувственная драма, экшн и триллер о проблеме наркотиков на фоне истории родственной любви. Отец привозит сына в тайгу, чтобы передержать его там во время героиновой ломки. Но в это время начинается эпидемия бешенства у волков. Авторы учли предыдущие упреки в том, что проект получается слишком мужской и разбавили историю темой любви, введя в нее женщину. В ролях Алексей Серебряков, Всеволод Володин, Евгений Ткачук, Георгий Дронов, Анна Уколова, Кирилл Полухин, Ангелина Стречина и другие. Проект почти готов, осталось качественно доделать компьютерную графику, ее делает компания «Амальгама». В прошлом году проекту в допфинансировании было отказано. Прокатная стратегия будет опираться на предыдущий опыт компании – фильм «Одна».
обсуждение >>