От жандармов к горемыкам: фильмы и сериалы, которые мы будем смотреть бесплатно по подписке «Огонь»

Онлайн-кинотеатров в России много, и выбрать из них один достаточно сложно. Каждый предлагает свои эксклюзивы, подписки и бонусы. Но есть лайфхак — мультиподписка «Огонь», которая без дополнительной платы дает доступ сразу к двум онлайн-кинотеатрам: Premier и Wink, а также к множеству скидок, бонусов и спецпредложений от других известных сервисов и компаний. Разберемся, зачем оформлять и что смотреть по мультиподписке.
Мультиподписка — это набор сервисов и скидок, которые вы получаете за абонентскую плату (в отличие от купонаторов, где каждое спецпредложение оплачивается отдельно). То есть платите раз в месяц (три месяца, полгода или год — в зависимости от выбранного тарифа) и пользуетесь фиксированным набором спецпредложений. Во многих подписках есть доступ к онлайн-кинотеатрам: в Яндекс Плюс — Кинопоиск, в Сберпрайм — Okko и так далее. Получается выгодно: и кинотеатр, и другие бонусы — в одном пакете. Обычно только за счет доступа к кинотеатру подписка окупается, а дальше уже идет чистая выгода.
Один кинотеатр — хорошо, а два — еще лучше! Видимо, так подумали создатели «Огня», в котором есть сразу две такие подписки — от Premier и Wink (вторая — благодаря партнерству с VK Combo). Они доступны подписчикам «Огня» без каких-либо дополнительных оплат. У каждого из этих онлайн-кинотеатров — своя библиотека, эксклюзивы, оригинальные проекты и громкие хиты. Сегодня мы не будем писать о признанных систем-селлерах вроде «Мир! Дружба! Жвачка!» и «The Телки». Вместо этого расскажем о менее раскрученных, но заслуживающих не меньшего внимания проектах, объединенных «Огнем» стримингов. Некоторые из них только готовятся к премьере.
Процедурал с телеканала «Пятница!» авторства Ильи Куликова («Мылодрама», «Полицейский с Рублевки»). Полицейский Павел (Максим Костромыкин) служит в отделе по работе с несовершеннолетними на окраине Москвы. Его подопечные – трудные подростки, которых майор пытается наставлять на путь истинный. Окружающим кажется, что Павел занимается спасением безнадежных: тех, кому уже уготована тюрьма. Но «честный мент» из Капотни на своей шкуре познал, какую силу имеет сострадание, и продолжает тянуть свою лямку, вытаскивая детей из сетей криминала.
После успеха «Полицейского с Рублевки» истории Ильи Куликова тяготеют к комедии: она перекрывает и детектив, и остросоциальные темы. «Аль-Капотня» – попытка ненадолго вернуться к истокам, ориджину шоуранера. Для этого сериала Куликов снова примерил реноме создателя «Глухаря» и «Меча» – может, неказистых, но знаковых проектов для телевидения десятых. Теперь кажется, что историей про «детскую комнату милиции» «Аль-Капотня» завершила историю классического сериала про ментов – смешного в частностях, но все же очень тревожного из-за гиперреализма поднятых тем.
Авантюрная комедия Александра Дулерайна. Эксперт по инвестициям Дмитрий Озерецкий (Евгений Стычкин) страдает психическим расстройством – в его сознании проживают фантомы умерших людей. Их много, они все характерные и донельзя странные: покойная жена Марина (Елена Лядова), ее токсично-маскулинный любовник Игорь (Евгений Цыганов с усами), амбициозный менеджер Роберт (Иван Макаревич) и почившая оторва-астматичка Мадлен (Энджи Сепеда). Перед каждым Дмитрий в чем-то провинился, хотя сам в это и не верит, и присутствие призраков прошлого медленно сводит его с ума. Неизвестно, что страшнее: подступающее безумие или авантюры, в которые герой ввязывается из-за притаившихся в его голове гостей.
«Вне себя» – редкий для российского кино проект, родившийся из сочетания несочетаемого: мейнстрима и андеграунда, радикального театра и бурлескного прайм-тайм сериала. На него очень сильно повлияла концепция «параллельного кино» – антиофициального искусства, в котором творили родоначальник ленинградского некрореализма Евгений Юфит, Максим Пежемский и худрук «Электротеатра Станиславский» Борис Юхананов. Один из учеников Юхананова, Клим Козинский (автор экспериментального мульткомикса «Тетраграмматон») также выступил режиссером «Вне себя», что еще сильнее спаяло историю ментально-нездорового инвестора с образами постсоветской арт-сцены.
Извечный сюжет «нерезиновой Москвы» столкнулся с народной памятью о «Куклах». Три провинциала-марионетки пытаются выжить в мегаполисе вопреки квартирному вопросу и обезумевшей реальности в духе историй Трея Паркера и Мэтта Стоуна. «Горемыки» – одно из главных событий прошедшего фестиваля «Пилот», подарившего киносреде мем про запой Юрия Быкова.
Сериал Никиты Тамарова (вирусный вэб «Миллионер из Балашихи») начнет выходить с 16 сентября – и пока что видится наиболее амбициозным оригинальным проектом начала осени. Должно быть, из-за своего вызывающего слогана: «Что нельзя людям, можно куклам». Чего российской сериальной индустрии действительно на хватает – это комедии с фигой в кармане и попыткой пусть и несерьезно, но все-таки деконструировать нашу актуальную реальность.
Авторский документальный проект Сергея Минаева – выпускника истфака РГГУ, главного редактора «Правил жизни» (некогда Esquire) и YouTube-блогера. Еще писателя, автора сколь популярных, столь и скандальных книг вроде «Дyxless». «Девяностые» и последующие за ними «Нулевые» – попытка сгладить культурно-ценностный разрыв между бумерами и зумерами. Несколько серий, посвященных главным нововведениям постсоветской эры: рекламе, клубной жизни, успеху рок-группы «Мумий Тролль» и эпопее президентских выборов 1996 года.
Из последней Минаев собирает практически отечественную версию «Карточного домика» – двухсерийный триллер о политтехнологиях, которым, кажется, место найдется разве что в книгах Виктора Пелевина. Ан нет, и такое у нас, оказывается, было – пока не кончилось.
Историческая драма, посвященная памяти фронтовых кинооператоров. В центре сюжета – съемки документального фильма «Разгром немецких войск под Москвой», принесшего СССР первую в истории нашей кинематографии статуэтку Американской киноакадемии. В главных ролях молодая кровь: Тихон Жизневский («Топи», «Майор Гром»), Антон Момот («Братство», «Обитель») и Дарья Жовнер («Теснота»). После досадной неудачи «Черновика» режиссер Сергей Мокрицкий вернулся на почву военного кино и повторил, кажется, все выигрышные тропы «Битвы за Севастополь». Это вновь история о подвиге, который преодолевает Атлантический океан, находя отклик в жителях далекой страны.
«Первому Оскару» очень пошло бы быть монументальным сериалом – истории явно тесно в двухчасовом хронометраже. Но даже так Мокрицкий и авторы сценария Максим Бударин и Юрий Ненев успевают расставить в истории вешки для серьезных моральных вопросов: о цензуре, градациях правды и извечной русской оглядке куда-то вовне, где мы стремимся разыскать похвалу.
Классическая французская комедия от мастера Жана Жиро – должно быть, самая безумная лента из цикла про жандармов курортного города Сен-Тропе. Луи де Фюнес в образе Людовика Крюшо пронес на советские киноэкраны невиданную контрабанду – научно-фантастический фильм категории B, из разряда тех, что показывали на сдвоенных сеансах в американских кинотеатрах.
Задуманный как злая пародия, «Жандарм и инопланетяне» на одной шестой части суши воспринимался как само собой разумеющееся явление – легкая эксцентричная комедия про непутевых стражей правопорядка. Нет ничего удивительного в том, что жандармы существуют в одной реальности с летающими тарелками – в 1981 году, когда картину впервые показали в СССР, де Фюнес и его компаньоны тоже казались явлением исключительно инопланетным.
фото: Кадр из фильма "Жандарм и инопланетяне"
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Напомним, «Огонь» не ограничивается доступом к библиотекам WINK и Premier. Эта подписка вообще отлично подходит для киноманов. Например, с ней можно обновить телевизор или стереосистему в Ситилинке и получить 500 дополнительных бонусов по программе лояльности магазина (за одну покупку каждый месяц). А закуски и напитки под сериалы и кино можно заказать в Ленте Онлайн со скидкой 10% на 3 доставки в месяц. Вообще, в подписке около 30 партнеров со скидками, повышенным кешбэком и другими «плюшками». Недавно аналитики Frank RG подсчитали: с «Огнем» можно сэкономить в среднем до 3 500 рублей в месяц, что делает его самой выгодной мультиподпиской в России. Выгода касается многих сфер жизни, включая финансовую (благодаря стратегическому партнеру — Газпромбанка). А стоит подписка 199 рублей в месяц.
Для читателей Кино-Театр.Ру подписка будет еще дешевле. Первые два месяца — по цене одного с промокодом KinoTeatr. Промокод действует до 23.10.2022, успейте активировать его на сайте или в приложении подписки «Огонь»!
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