Африканский макабр: шина-убийца, бугимен и ведьма с коровьими копытами

Продолжаем рассказ о хоррорах национальных кинематографий, с которыми обычные зрители мало знакомы. Мы начали с двухматериалов о фильмах ужасов Латинской Америки и продолжили тему южноафриканским макабром, а сегодня возвращаемся на Черный континент, чтобы поведать вам о кино Нигерии, Марокко, Сенегала, Туниса и других африканских стран.
Среди 54 стран Африки особое место занимает Нигерия, чью киноиндустрию принято называть «Нолливуд» по аналогии с Голливудом и Болливудом. Этим понятием обозначают как нигерийский кинематограф в целом, так и ганский англоязычный кинематограф, создаваемый в сотрудничестве с нигерийскими коллегами и распространяемый компаниями Нигерии. К Нолливуду также относится кинопродукция, посвященная жизни африканской диаспоры вне континента. Кроме того, существует Каннивуд — так именуют хаусаязычный кинематограф, базирующийся в городе Кано. Фильмы, чаще всего, снимаются на языке йоруба с участием актеров-йоруба, так как пользуются наибольшей популярностью у зрителей, а также на английском. Используются и другие 300 языков народов Нигерии, среди которых хауса, игбо, ицэкири, эдо, эфик, иджо и урхобо.
История Нолливуда насчитывает более 100 лет. Первый кинопоказ состоялся в мемориальном зале Гловера в Лагосе с 12 по 22 августа 1903 года. Тогда же местный политик Герберт Маколей пригласил в Нигерию испанскую студию Balboa and Company для выставочного тура немых фильмов по стране. После закрытия филиала студии в Лагосе она продолжила показывать кино в других странах Западной Африки, что привлекло европейского торговца Стэнли Джонса, который с ноября 1903-го начал демонстрировать фильмы в том же Мемориальном зале Гловера. За ним подтянулись и другие киноиздатели из Европы. Первой в этот период была показана документальная картина о поездке в Англию короля Элаке из Эгбы (из Абеокуты), состоявшийся 3 августа 1904-го. Долгое время зрителями таких демонстраций были зажиточные белые из высшего общества.
фото: кадр из фильма «Сэндерс с реки»
В 1920-х местные кинематографисты приступили к созданию продукции для внутреннего рынка Нигерии. Эти фильмы демонстрировались преимущественно в передвижных кинотеатрах. В центре Лагоса в 1921-м работали четыре кинозала, и по одному театру было в периферийных районах Ошоди-Исоло и Эбуте Метта. Первым нигерийским фильмом стала «Лесть» Джеффри Баркаса, вышедшая в 1926 году, где главных персонажей сыграли нигерийцы. Большое влияние на Нолливуд оказал «Сэндерс с реки» знаменитого британского режиссера Золтана Корды с участием Орландо Мартинса, ставшего одним из звезд Нигерии.
Нигерийский кинематограф претерпел немало социальных потрясений, взлетов и падений. Колониальный период после «африканизации» кинопроизводства 1940-50-х сменился золотой эпохой, длившейся до 1980-х. В 1957-м вышел первый цветной фильм «Финчо», а в 1960-х началось телевещание в Нигерии, поддержанное государством в первые годы своего существования. Из-за ограничения трансляции иностранного контента на ТВ лагосские продюсеры занялись производством адаптаций большого количества популярных театральных постановок, которые распространялись на видеокассетах, что в итоге, вместе с экономическими факторами, послужило толчком к возникновению эпохи домашнего кино, длившейся до 2010-х. Когда интерес к полулюбительским фильмам пропал, Нолливуд стал возвращать было величие. Переломным моментом, обратившим внимание журналистов на революцию «Нового нигерийского кино», стал популярный триллер 2009 года «Статуэтка», показанный на международных кинофестивалях. В конце 2013-го доходы нигерийской киноиндустрии составили $11 миллиардов, а в 2014-м — $5,1 млрд, что вывело Нолливуд на третье место после США и Индии.
Именно эпоха домашнего видео дала толчок развитию хоррора в Нигерии. В 1980-м появилась на свет «Злая встреча» Джими Одумосу. Лента широко рекламировалась, и в итоге на следующее утро после показа по телевидению улицы Лагоса завалили видеокопиями записанной передачи, что превратило картину в хит. Вместе с макабром в стране преобладают мелодрамы, драмы и комедии.
Нигерийский хоррор сильно отличается как от американского жанра, так и от мировых тенденций. Вместо того, чтобы заниматься дьяволом и злыми существами, вроде Джейсона или Фредди, кинематографисты обращаются к ужасам реальной жизни, включая похищение ради кровавых денег и ритуалов. Большинство лент посвящено сверхъестественным и религиозным темам, а обращение героев к черной магии — частое явление в сюжете. Одним из примеров такого подхода к макабру является «Жизнь в трущобе» — в 1992-м, считающемся годом основания видео-Нолливуда, ее снял за месяц продавец электроники Кеннет Ннебуе с бюджетом $12 тысяч. Лента повествует о наркозависимом, который вступает в таинственную секту и убивает жену ради богатства, после чего ее призрак преследовал его всю жизнь. Есть в Нолливуде и свои хоррор-серии наподобие «Праздника ужаса» и «Дочерей Люцифера», а одним из хитов последних лет является зомби-муви «Оджуджу».
Объемы производства хорроров можно объяснить низким бюджетом. Спецэффектов очень мало, поэтому создатели в значительной степени полагаются на практические эффекты и трюки с камерой. Съемки полностью цифровые, и часто случается, что молодые режиссеры используют грубые методы и поврежденные мобильные телефоны для создания фильмов. Примечательно, что в видео-период для рекламы своих работ местные киношники создавали самодельные постеры из-за нехватки средств для печатных копий.
Для ознакомления с нигерийским макабром предлагаем вашему вниманию один фильм, который, впрочем, из-за своего низкого качества относится к категории необязательных кинолент.
Лента Чарльза Эби Энончонга представляет собой потешную историю противостояния знахаря и пастора. Колдун умеет превращаться в козла и призывать зомби, дабы сеять страх среди жителей деревеньки. На помощь священнику приходит городской полицейский — он убивает козла стрелами и мачете (из экономии несчастное животное забивают прямо в кадре), после чего расправляется с живыми мертвецами при помощи пистолета и пасторской молитвы. Кино просто ужасное по всем параметрам: от бестолковой актерской игры, топорного монтажа, чрезмерной патетики диалогов до использования резиновых игрушек-змеек в качестве спецэффектов, дешевого грима и отвратительного звукового сопровождения. Теперь у нас есть синоним для именования бездарных постановок, которые раньше сравнивали с художественной самодеятельностью. Поверьте: в провинции могут делать гораздо более талантливые вещи, чем «Колдун живых мертвецов».
Марокканский макабр
фото: кадр из фильма «Кандиша»
История кинематографа Марокко восходит к «Марокканскому пастуху» Луи Люмьера 1897 года. Во времена колонизации фильмы в стране снимали французские кинематографисты, а в 1952-м Орсон Уэллс поставил в Эссуэйре «Отелло». После обретения независимости в 1956-м марокканский кинематограф подарил миру имя такого режиссера, как Сухейль Бен-Барка.
Хоррор в стране появился лишь в новом тысячелетии — после того, как в 2008-м на экраны выпустили «Кандишу» Жерома Коэна-Оливара. С тех пор жанр все еще находится в стадии зарождения: за 14 лет местные кинематографисты успели снять лишь несколько лент. Главным хоррормейкером Марокко на данный момент является Талал Селами, создавший в 2010-м «Миражи», а затем — «Бугимена».
Французские режиссеры Юг и Сандра Мартин сняли совместно с марокканцами типичный хоррор про столкновение солдат с неизведанным. Только вместо ведьмы из латиноамериканского «Холодного высокогорья» в сюжете задействованы алжирские джинны, а на смену малоизвестным актерам из Аргентины и Колумбии пришли Тьерри Фремон и Саид Тагмауи.
События драматического хоррора Талала Селами разворачиваются в двух временных плоскостях, а начинается история задолго до основного сюжета, когда один мальчик из-за демона потерял подружку. В наши дни детектив Юн Буаб расследует серию странных происшествий, связанных с похищением детей. В детстве он вместе с будущей женой Софией Мануша и другом Иваном Гонсалесом пережили страшное потрясение, после чего пропал их приятель Омар Лотфи. В ходе расследования главный герой находит не только своего товарища, но и человека (Мусса Мааскри), повинного в его исчезновении, а это приводит всех участников действия к знакомству с самим бугименом. Селами не откажешь в чувстве саспенса и любопытных визуальных решениях. Цепи, кляп во рту Лотфи, мрачный французский особняк и, наконец, сам монстр производят приятное впечатление (хотя со спецэффектами, конечно же, команда фильма немного подкачала).
Кинематограф Сенегала зародился во Франции 1950-х, где снимались короткометражки, а после провозглашения независимости в 1960-м появились первые неигровые работы. Неоценимый вклад в развитие национального кинематографа внес режиссер, сценарист, актер и писатель Усман Сембен, активно работавший в 1960-е.
Полвека в Сенегале снимали преимущественно документальное кино, драмы и комедии, и лишь в XXI веке стали появляться картины, близкие к макабру. Например, в 2019-м стартовал сериал «Сако и Мангане» про двух полицейских, раскрывающих загадочные убийства с применением черной магии.
За макабр в фэнтези-драме Филиппа Лакота отвечает зловещая тюрьма, расположенная посреди ивуарийского леса и управляемая самими заключенными, куда попадает главный герой в исполнении Бакари Коне. Ему предстоит пляска смерти в качестве рассказчика, которым он стал по приказу местного босса Стива Тьентшё. Предупрежденный Дени Лаваном о том, что ему следует рассказывать до зари, иначе его убьют, парень решил поведать о своем друге — почитаемом среди бандитом Заме Кинге. Его вполне реалистичная история о гибели простого головореза в течение ночи превращается в сказку о почти былинном персонаже, где нашлось место царице-колдунье, схватке двух чародеев и другим неожиданным поворотам сюжета. Постепенно грань между вымыслом и реальностью теряется, однако заключенные все-таки возвращают героя к действительности.
2003 год, под прикрытием государственного переворота в Гвинее-Бисау легендарная шайка «Гиены Банги» (Янн Гаэль, Роже Саллах, Ментор Ба) выполняют миссию навылет. Забрать чемодан золотых слитков и доставить его вместе с наркоторговцем из картеля в Дакар. Все идет по плану, пока в бензобаке самолета не обнаруживается пробоина — дикая банда совершает вынужденную посадку и посещает странный лагерь в дельте реки Салум. Здесь пролегает территория бывших королевств-побратимов Синус и Салум, ставших частью современного Сенегала, земля «мифов и проклятых королей», как сообщает закадровый голос. Залечь на дно и отдохнуть не получится: то, что начинается как фильм Гая Ричи, постепенно мутирует в напряженный триллер, чтобы закончиться и вовсе мистическим хоррором. История войн и ужасов африканской земли инктрустирована в динамичный сюжет о мести, которая, как предупреждают в первой же сцене, подобна реке, утаскивающей на дно. В фильме конголезца Жан Люка Эрбуло магические практики и белые дреды соседствуют с понтом вестерна, крутосваренные перестрелки — с напряженными баталиями на жестовом языке с Эвелин Или Юэн, злые духи прошлого — с непобедимой дружбой и несчастливым финалом. Ловить этот освежающий во всех смыслах фильм стоит при малейшей возможности, пишет Алексей Филиппов.
Кино Туниса появилось в 1896-м, когда братья Люмьер начали показывать в стране анимационные фильмы. В 1919-м появился первый северо-африканский полнометражный фильм «Пятеро проклятых джентльменов», а спустя пять лет Самама-Чикли снял картину «Девушка из Карфагена» — и стал одним из пионеров кинематографа в Северной Африке. Первой тунисской актрисой стала Хайди Чикли, сыгравшая главную роль в короткометражной «Зохре» (1922). В 1966-м Омар Хлифи снял и спродюсировал первый художественный тунисский фильм «Рассвет». Среди местных кинематографистов можно отметить Абделатифа Кешиша и Насера Кемира.
Вторая часть «Трилогии о пустыне» известного тунисского писателя, художника и режиссера Насера Кемира представляет собой невероятной красоты зрелище в духе «Тысячи и одной ночи», зафиксированное на камеру оператором Жоржем Барским под чарующие мелодии Жан-Клода Пети. Перед нами история ученика каллиграфа Хасана (Навин Чоудри), спасшего страницы сожженной книги, где рассказывается про сказочную принцессу Самарканда. В поисках остальных фрагментов рукописи юноше помогает мальчик Зин (Валид Аркайи), часто выступающий посредником для влюбленных и уверенный в том, что его отец — джинн. Когда город охватывает восстание после смерти принца, Хасан знакомится с прекрасной Азиз (Нинар Эсбер), которая и является принцессой Самарканда. Однако герой теряет ее и познает, что ему целой жизни не хватит на изучение всех аспектов любви, которые он тщательно фиксировал на пергаменте. Картина изобилует мотивами смерти, проклятия и духов, но при этом остается по форме очаровательной восточной сказкой. В трилогию Кемира входят также «Странники пустыни» и «Баба Азиз», представляющие такой же интерес, как и второй фильм.
Абдельхамид Бушнак снял стилизованный под «найденные пленки» хоррор про студентку факультета журналистики Ясмин (Ясмин Димасси). Вместе с двумя однокурсниками она оказывается втянута в расследование дела об изувеченной 25 лет назад женщине, которую заподозрили в ведовстве и упекли в психушку. Поиск истины приводит троицу в суровое деревенское поселение (для обозначения которого в тунисском арабском используется слово «дашра»), где недружелюбные молчаливые женщины проводят дни среди коз, у дымящихся котлов, под гроздьями вяленого мяса. Местами лента получилась действительно пугающей, да и кровавый финал приготовил несколько неожиданных моментов, связанных с прошлым Ясмин. В фильме нашлось место ведьмам, каннибализму и похищениям.
Далеко не все страны Черного континента могут похвастаться национальными кинематографиями. Помимо вышеназванных, среди наиболее развитых в этом отношении числятся Алжир, Буркина-Фасо, Габон, Ливия, Мадагаскар, Сомали, Судан и Чад.
В Сомаливуде (именно так называют кино Сомали) одним из популярных фильмов является слэшер-триллер «Моя жена Аравило». Кроме того, свои хорроры есть у Анголы, Ганы, Ливии, Танзании, Уганды и Эритреи.
Еще один красивейший фильм в нашем списке снят малийским режиссером Сулейманом Сиссе с операторами Жан-Ноэлем Феррагу и Жан-Мишелем Юмо при участии кинематографистов Буркина-Фасо, Германии, Франции и Японии. Под этническую музыку Мишеля Порталя и Салифа Кейты разворачивается история молодого человека (Иссиака Кане), отправившегося в путешествие для раскрытия загадки природы — комо, которые являются наукой богов. Его преследует злобный отец-колдун с целью помешать расшифровке секретных ритуалов (и даже убить). По сюжету фэнтези-драмы герой помогает королю одного из миниатюрных государств, после чего к нему присоединяется одна из жен монарха. А в финале зрителей ожидает схватка колдунов, благодаря которой тайна будет раскрыта. Фильм, несмотря на трагичность некоторых моментов, не лишен юмора и ярких мазков.
Хава Эссуман при поддержке Тома Тыквера и немецкой продюсерской компании One Fine Day Films сняла в Кении очаровательную мистическую драму о 14-летнем Абиле (Самсон Одиамбо), проживающем в Кибере — самой большой трущобе Найроби. В течение дня герой должен вернуть отцу украденную у него душу. За помощью он вместе с жизнерадостной подружкой Шику (Лейла Дайан Опоу) обратился к местной ведьме с коровьими копытами, и та рассказала, что ему следует выполнить несколько заданий — тогда и отцовская душа вернется. Лента, хоть и созданная для западного потребителя, охочего до экзотики, не лишена искренности, доброты и задора благодаря великолепному дуэту Одиамбо и Опоу. Впоследствии оба актера засветились в сериале «Восьмое чувство». «Ловец душ» является ярким примером поддержки национальных кинематографий.
В веселой стилизации под эксплотейшн, поставленной при участии Анголы и США известным французским режиссером, сценаристом, музыкантом, диджеем и клипмейкером Квентином Дюпьё, покрышка-убийца после гибели выходит на новую тропу войны — уже в виде трехколесного велосипеда. И в таком нелепом теле она добирается аж до «Мекки» кинематографа — Голливуда, грозясь извести весь мейнстрим. Ключевые роли в пародии на хорроры сыграли Стивен Спинелла и Роксана Мескида, а компанию им составили Уингс Хаузер, Джеймс Паркс и Кортни Тейлор.
обсуждение >>