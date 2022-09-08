Начать сначала: 5 фильмов про необычный спорт и неординарных тренеров

В прокат выходит фильм «Начать сначала» – спортивная драма о тренере сборной России по регби, который вынужденно возвращается в родной провинциальный город и устраивается в местную школу физруком. И тут же принимает предложение – собрать новую команду по регби из школьников и сделать ее чемпионом. Главную роль тренера сыграл Владимир Сычев, почти всех мальчишек – юные, но уже профессиональные регбисты, которые в кадре показывают настоящий мастер-класс по этой не самой популярной в России, но невероятно захватывающей игре. Вспоминаем еще пять фильмов, рассказывающих о необычных видах спорта или не самых привычных тренерских методиках.
«Малышка на миллион» (2004), режиссер – Клинт Иствуд
Пожалуй, самая известная спортивная драма, отмеченная четырьмя «Оскарами» – в том числе за выдающуюся режиссуру Клинта Иствуда. Который и сыграл тренера Фрэнка Данна, опытного неудачника, потратившего жизнь на мечту – воспитать чемпиона, – но так и не сумевшего осуществить ее. Пока в его жизни ни появляется Мэгги Фитцджеральд (Хилари Суонк
), которую он, после долгих наблюдений за упорной девушкой, все-таки берется тренировать. Неординарность фильма, конечно, не в самой фабуле, весьма типичной для спортивных драм, а скорее в выбранном виде спорта. Ведь речь о боксе, да еще и о женском, полном предубеждений и стереотипов.
Трагическая, не только в финале, но и на всем своем протяжении история блестяще сыграна, даже прожита актерами в кадре – Хилари Суонк упорно занималась, естественным путем набирая мышечную массу и обучаясь боксу у реальной чемпионки (Люсия Рийкер
сыграла в картине ту самую роковую соперницу Мэгги). В итоге это кино как никакое другое раскрывается истинный смысл спорта, который кроется не только в победах, но и во внутреннем совершенствовании всех участников процесса, в единении тренера и атлета, в особой духовной связи, выходящей за пределы любого поля или ринга.
«Тренер» (2018), режиссер – Данила Козловский
Режиссерский дебют актера Данилы Козловского – классический российский фильм о спорте, вышедший в прокат на волне популярности этого жанра. Успешный футболист «Спартака» Юрий Столешников, которого играет сам Козловский, пропускает важный гол и дебоширит на поле, после чего его «ссылают» в Новороссийск тренировать местную команду. Этому поначалу вообще никто не рад – герой Козловского по понятным причинам, а все остальные, от игроков провинциального «Метеора» до болельщиков, и так вполне комфортно чувствуют себя в роли неудачников. У одних – семьи и размеренная жизнь, у других – редкий повод посидеть на трибунах с пивком. И только владелица клуба в исполнении Ирины Горбачевой
мечтает сделать из «Метеора» чемпионов – ее, женщину, поначалу никто всерьез не воспринимает, но ей удается «заразить» этой идеей нового тренера, а ему в свою очередь приходится сломать систему и доказать, что невозможное возможно.
«Тренер» - кино о спорте, который может как покалечить (и физически, и морально), так и вылечить. По ходу выясняется, что Столешников не просто зажравшийся столичный футболист-раздолбай, а человек непростой судьбы. Вылезают проблемы с отцом и неудовлетворенность собственной, на первый взгляд, успешной жизнью. «Метеор» – шанс и повернуть время вспять, и открыть новые таланты, преобразиться, победить в первую очередь себя. Футбол, будучи командной игрой, становится метафорой всех этих преодолений – командой надо еще стать. Как и истинным тренером, наставником, ведь просто хорошо играть в футбол недостаточно. И стоит еще раз отдельно отметить Ирину Горбачеву и ее героиню, уникального для российского кино, да и российского спорта персонажа – женщине на таком посту, думается, тяжелее всех.
«Шахматист» (2019), режиссер – Пьер-Франсуа Мартен-Лаваль
Основанная на реальной истории спортивная – да, шахматы тоже являются видом спорта – драма об одаренном мальчике-беженце из Бангладеш и его французском тренере, которого сыграл Жерар Депардье
. Его прототип и написал книгу, которая легла в основу сценария – и, к большому сожалению, не дожил до премьеры картины. Герои – Фатих, сын бангладешского пожарного, который убежал во Францию, спасаясь от наказания за участие в антиправительственных акциях, и Сильван Шарпентье, гроссмейстер на пенсии, ушедший из спорта за шаг до чемпионского титула и посвятивший жизнь обучению шахматам детей в любительском кружке в пригороде Парижа. Мальчик подает надежды – в родном городе он уже завоевал все возможные титулы, но Сильвана так просто не очаруешь. Ребенок и тренер будут долго меряться характерами и притираться друг к другу, но в итоге их союз окрепнет и изменит жизни обоих.
Простая картина с линейной композицией и хрестоматийным сюжетом, тем не менее, может очаровать. В нем есть всего понемногу. За командный дух отвечают дети-шахматисты из кружка Шарпентье, узнаваемые, но тонко сыгранные типажи. За трагедию и социальный контекст – Фатих и его семья, на фоне выгрызающая себе право на жизнь. В центре высится Депардье, чей персонаж – громкий, неуклюжий, саркастичный – заполняет собой весь экран. За его непримиримостью и бесцеремонностью скрывается не только великий дар педагога, но и ранимая душа – еще одного мальчика-шахматиста, который нашел свое призвание, открыв в себе талант не столько к самой игре, сколько к обучению этой игре будущих чемпионов.
«Охотник на лис» (2014), режиссер – Беннетт Миллер
Пожалуй, самый неочевидный кандидат на место в этом списке – прославленный номинациями на «Оскар» и «Золотой глобус» и призом за лучшую режиссуру на Каннском кинофестивале фильм Бенетта Миллера в каком-то смысле тоже про спорт и отношения атлетов с тренером. Стив Карелл
играет Джона Дюпона, бизнесмена-миллионера, наследника парфюмерно-химической империи «Дюпон», провозгласившего себя не только орнитологом, филантропом и филателистом, но и великим тренером по вольной борьбе. Став владельцем и спонсором спортивного клуба Foxcatcher («Охотник на лис»), он пригласил в свое поместье олимпийского чемпиона Марка Шульца (Ченнинг Татум
), а впоследствии – и его не менее прославленного в том же виде спорта брата Дейва (Марк Руффало
). Все ради того, чтобы подготовить свою команду к Олимпиаде в Сеуле. Братья Шульц, которые планировали принять участие в соревнованиях, стали буквально заложниками в доме эксцентричного безумца Дюпона. Который в итоге застрелил одного из них.
Довольно тяжелая психологическая драма с превосходным актерским составом и невероятным развитием событий. Спорт в этом случае, конечно, история фоновая, хотя и играющая важную, местами сюжетообразующую роль. Учитывая, что речь о вольной борьбе, дисциплине, предполагающей наличие огромной физической силы и выносливости – ведь в итоге несокрушимые парни оказываются сломленными морально, попадая под влияние воспаленного сознания сошедшего с ума богача.
«Один вдох» (2020), режиссер – Елена Хазанова
Картина Елены Хазановой была вдохновлена историей жизни российской чемпионки по фридайвингу Натальи Молчановой. Она стала прототипом героини Виктории Исаковой
, которая в 40 лет открывает в себе талант к погружениям с задержкой дыхания. И становится не просто профессиональной спортсменкой, завоевавшей все возможные мировые титулы, но и человеком, популяризировавшим этот необычный вид спорта в своей стране. Есть в фильме, конечно, и тренер – весьма инфернальный персонаж в исполнении Максима Суханова
. Он не атлет, а ученый, посвятивший жизнь изучению пределов человеческого сознания и контроля над ним. То, что нужно фридайверу, учитывая, что спорт этот существует на грани физического и интеллектуального.
Огромное место в картине занимают невероятные подводные съемки – от экстремальных заплывов до психоделических видений. На поверхности разворачивается стандартная драма о сильной женщине, которая имеет право на существование исключительно потому, что это правда. Хотя эпизоды с тренером-Сухановым и его нетривиальными занятиями – удачная находка. Разговаривая своим гипнотическим басом, он заставляет героиню нырять в колодцы и ходить по углям, в буквальном смысле расширять сознание – чтобы избавиться от страхов настоящего и травм прошлого и научиться дышать без воздуха, силой мысли. От этого, честно говоря, захватывает дух.
Фильм «Начать сначала» в кинотеатрах с 8 сентября.
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