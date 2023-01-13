Шестой «Крик», перезагрузка «Экзорциста» и еще 13 хорроров 2023 года

2022-й, несмотря на всем известные события, не лишил интереса зрителей к пугающему жанру. В кинотеатрах и не только можно было посмотреть перезапуск «Крика», финал «Хэллоуина», новые работы Джордана Пила, Скотта Дерриксона, Алехандро Идальго и Тая Уэста. Не все из них удались, однако нашлось место и удачам вроде «Перл» и «Варвара». В 2023-м нас ожидает встреча с перезапуском «Изгоняющего дьявола», шестым «Криком», десятой «Пилой», пятым «Астралом», сиквелом «Проклятия монахини», обновленными «Зловещими мертвецами» и очередными творениями Брэда Андерсона, Пако Пласы, Андре Эвредала и М. Найта Шьямалана.
«Астрал: Бойся темноты» / Insidious: Fear the Dark
За постановку пятой части популярной хоррор-серии Джеймса Вана
отвечает лично исполнитель роли Джоша Ламберта Патрик Уилсон
. Собственно к зрителям вернется и само семейство Ламбертов из первых частей, включая Рене (Роуз Бирн
) и Далтона (Тай Симпкинс
), вместе с героиней Лин Шэй
. События развернутся вокруг персонажа Симпкинса, которого отец привез на учебу в университет.
Дата выхода в мировой прокат: 6 июля
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«Винни-Пух: Кровь и мёд» / Winnie-the-Pooh: Blood and Honey
Хоррор-версия знаменитых произведений Алана Милна от режиссера Риса Уотерфилда
. По сюжету в детстве Кристофер Робин подружился с Винни-Пухом
, Пятачком и их друзьями, играл в игры и кормил их. Когда Кристофер поступил в колледж, его посещения полностью прекратились, что привело к тому, что они одичали и сошли с ума. От голода и безумия они съели Иа-Иа. Эта же команда киноделов в будущем представит публике пугающую историю про Бемби
.
Дата выхода в мировой прокат: 26 января
«Восстание зловещих мертвецов» / Evil Dead Rise
Брюс Кэмпбелл
, Роб Таперт
и Сэм Рэйми
спродюсировали новый фильм по культовой вселенной «Зловещих мертвецов», который отчасти можно назвать спин-оффом. В эпицентре событий оказывается Бет, приехавшая к своей старшей сестре Элли, которая одна воспитывает троих детей в тесной квартирке в Лос-Анджелесе. Встреча обрывается после того, как в недрах здания Элли внезапно обнаруживает таинственную книгу, которая порождает демонов, обладающих плотью, и ввергает сестер в борьбу за выживание. Режиссером троица назначила Ли Кронина
, а главные роли исполнили Алиса Сазерленд
и Лили Салливан
.
Дата выхода в мировой прокат: 19 апреля
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«Дом с привидениями» / Haunted Mansion
Джейми Ли Кёртис
сыграет мадам Леоту, дух хрустального шара, в ремейке диснеевского «Дома с приколами
». Компанию ей составят Джаред Лето
, Росарио Доусон
, ЛаКит Стэнфилд
, Оуэн Уилсон
, Тиффани Хэддиш
, Дэнни ДеВито
и Вайнона Райдер
. В версии 2003 года играли Эдди Мёрфи
, Дженнифер Тилли
и Теренс Стэмп
.
Дата выхода в мировой прокат: 10 августа
«Крик 6» / Scream 6
Из прежней команды оригинала Уэса Крэйвена
в шестой части осталась лишь Гейл Уэзерс в исполнении Кортни Кокс
— Сидни Прескотт не появится, поскольку Нив Кэмпбелл
не устроили условия. На первый план в картине Мэтта Беттинелли-Олпина
и Тайлера Джиллетта
, чье действие развернется в Нью-Йорке, выйдут Мелисса Баррера
и Дженна Ортега
, набравшая феноменальное количество очков популярности после того, как воплотила девочку Среду из семейки Аддамс
. Из прежней команды ожидается появление Хейден Панеттьер
из «Крика 4
», а среди новичков серии окажутся Лиана Либерато
, Тони Револори
, Дермот Малруни
, Генри Черни
и звезда хоррор-комедии «Я иду искать
» и дилогии «Няня
» Самара Уивинг
.
Дата выхода в мировой прокат: 8 марта
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«Крик»: Бойня номер пять
«Кровь» / Blood
Мишель Монахэн
, Скит Ульрих
и Финлей Войтак-Хиссонг
сыграли в новом творении Брэда Андерсона, некогда удивившего зрителей триллером «Машинист
» с сильно похудевшим Кристианом Бейлом
. Монахэн предстанет в образе Джесс Стоукс, переехавшей с детьми и собакой на старую семейную ферму. Пес убегает в лес, а по возвращении через несколько дней нападает на сына Джесс. Укусы вызывают странную инфекцию и пугающее поведение мальчика.
Точная дата выхода в прокат: 12 января
«М3ГАН» / M3GAN
Любопытная женская версия «Детских игр
» от режиссера Джерарда Джонстоуна
и продюсеров Джеймса Вана, Джейсона Блума
и Эллисон Уильямс
. Последняя заявлена также как исполнительница главной роли, а Ван поспособствовал написанию сценария. Взбушевавшуюся куклу Меган, подаренную Вайолет Макгроу
, воплотила Эми Дональд
, и этот персонаж явно метит в мемы как Уэнздэй
. В американском прокате ленте уже наделала шуму, собрав 30 млн долларов при бюджете в 12, и студия Blumhouse на днях заявила о ее сиквеле.
Дата выхода в мировой прокат: 4 января
«Мёртвая сестра» / Hermana Muerte
Известный испанский хоррормейкер Пако Пласа решил вернуться к сюжету своей картины «Уиджи: Проклятие Вероники
», взявшись за ее приквел для сервиса Netflix. За сценарий отвечает Хорхе Геррикаэчеварриа
, предпочитающий работать с Алексом де ла Иглесиа
, а в актерской команде числятся Ария Бедмар
, Альмудена Амор
, Мару Валдивиелсо
и Консуэло Трухильо
. Режиссер погрузит нас в послевоенную Испанию, когда юная послушница со сверхъестественными способностями Нарсиса прибывает в старый монастырь, ныне ставший школой для девочек, чтобы стать учительницей. С течением времени странные события и все более тревожные ситуации, которые мучают ее, в конечном итоге приведут ее к распутыванию ужасной паутины тайн, которые окружают монастырь и преследуют его обитателей.
Дата выхода в прокат неизвестна
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«Уиджи: Проклятие Вероники»: Вероника должна умереть
«Незнакомцы» / The Strangers
Ренни Харлин
перезапустит «Незнакомцев
» 2008 года с Лив Тайлер
. По сюжету молодая пара отправляется в путешествие, чтобы начать все сначала. По дороге они останавливаются в уединенном отеле AirBnb в Орегоне, и ночью к ним приходят три незнакомца в масках.
Дата выхода в прокат неизвестна
«Пила 10» / Saw X
Очередное продолжение бесконечной хоррор-саги Джеймса Вана снимает Кевин Гротерт
, поставивший «Пилу 6
» и «Пилу 3D
», а Тобин Белл
вновь заявлен в качестве Джона Крамера. В касте также числятся Сюннёве Макоди Лунд
, Стивен Брэнд
и Майкл Бич
.
Дата выхода в мировой прокат: 27 октября
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Шлем ужаса: Почему «Пила» все еще снимается?
«Последнее путешествие "Деметра"» / Last Voyage of the Demeter
Создатель «Охотника на троллей
» и «Демона внутри
» Андре Эвредал представит на суд публики свое видение «Дракулы
» Брэма Стокера. История будет сосредоточена на событиях, развернувшихся на торговом корабле «Деметр», следующем из Трансильвании в Лондон. В картине заняты Хавьер Ботет
, Дэвид Дастмалчян
, Лиам Каннингэм
и Эшлинг Франчози
.
Дата выхода в мировой прокат: 10 августа
«Проклятие монахини 2» / The Nun 2
Еще одно детище Джеймса Вана вернется к нам в этом году. Таисса Фармига
вновь предстанет в образе сестры Айрин, а компанию ей составят Бонни Эронс
, Анна Попплуэлл
, Жонас Блоке
и Сторм Рейд
. Режиссерское кресло занял Майкл Чавес
, в продюсерской команде, помимо Вана, присутствуют Питер Сафран
и Гэри Доберман
.
Дата выхода в мировой прокат: 7 сентября
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«Проклятие монахини»: Кто выпил всю кровь Христову?
«Ренфилд» / Renfield
2023-й можно назвать годом Дракулы, поскольку, помимо «Деметра», нас ожидает встреча и с приспешником вампира. Роль Ренфилда досталась Николасу Холту
, а бессмертным графом пару часов побудет Николас Кейдж
. В остальных ролях — Аквафина
, Шохре Агдашлу
и Бен Шварц
. Хоррор-комедия любопытна тем, что в ее создании принимает активное участие автор «Ходячих мертвецов
» Роберт Киркман
.
Дата выхода в мировой прокат: 6 апреля
«Стук в хижине» / Knock at the Cabin
Дэйв Батиста
, Никки Амука-Бёрд
, Руперт Гринт
, Джонатан Грофф
и Бен Олдридж
в новом фильме М. Найта Шьямалана. На сей раз любитель неожиданных финалов адаптировал для кино роман Пола Тремблея «Хижина на краю света», чье действие разворачивается в отдаленной местности. Вооруженные люди врываются в дом и берут в заложники семью с ребенком. Незнакомцы требуют, чтобы родители сделали некий выбор ради предотвращения апокалипсиса.
Дата выхода в мировой прокат: 1 февраля
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М. Найт Шьямалан: «Мне всегда нравилось переносить собственные страхи на экран»
«Экзорцист» / The Exorcist
Возродивший «Хэллоуин
» Дэвид Гордон Грин
словно турок решил покуситься на «Изгоняющего дьявола» Уильяма Фридкина
. По сюжету отец одержимого ребенка обращается за помощью к Крису Макнилу, чья дочь Риган пережила подобное в 1970-х. Нам обещают появление звезды оригинала Эллен Бёрстин
, в остальных ролях — Лесли Одом-младший
и Энн Дауд
.
Дата выхода в мировой прокат: 13 октября
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Турецкий макабр: «Дракула из Стамбула», иблисы и джинны
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