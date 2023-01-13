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Шестой «Крик», перезагрузка «Экзорциста» и еще 13 хорроров 2023 года

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13 января 2023
2022-й, несмотря на всем известные события, не лишил интереса зрителей к пугающему жанру. В кинотеатрах и не только можно было посмотреть перезапуск «Крика», финал «Хэллоуина», новые работы Джордана Пила, Скотта Дерриксона, Алехандро Идальго и Тая Уэста. Не все из них удались, однако нашлось место и удачам вроде «Перл» и «Варвара». В 2023-м нас ожидает встреча с перезапуском «Изгоняющего дьявола», шестым «Криком», десятой «Пилой», пятым «Астралом», сиквелом «Проклятия монахини», обновленными «Зловещими мертвецами» и очередными творениями Брэда Андерсона, Пако Пласы, Андре Эвредала и М. Найта Шьямалана.



«Астрал: Бойся темноты» / Insidious: Fear the Dark

Шестой «Крик», перезагрузка «Экзорциста» и еще 13 хорроров 2023 года

За постановку пятой части популярной хоррор-серии Джеймса Вана отвечает лично исполнитель роли Джоша Ламберта Патрик Уилсон. Собственно к зрителям вернется и само семейство Ламбертов из первых частей, включая Рене (Роуз Бирн) и Далтона (Тай Симпкинс), вместе с героиней Лин Шэй. События развернутся вокруг персонажа Симпкинса, которого отец привез на учебу в университет.

Дата выхода в мировой прокат: 6 июля

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«Винни-Пух: Кровь и мёд» / Winnie-the-Pooh: Blood and Honey



Хоррор-версия знаменитых произведений Алана Милна от режиссера Риса Уотерфилда. По сюжету в детстве Кристофер Робин подружился с Винни-Пухом, Пятачком и их друзьями, играл в игры и кормил их. Когда Кристофер поступил в колледж, его посещения полностью прекратились, что привело к тому, что они одичали и сошли с ума. От голода и безумия они съели Иа-Иа. Эта же команда киноделов в будущем представит публике пугающую историю про Бемби.

Дата выхода в мировой прокат: 26 января


«Восстание зловещих мертвецов» / Evil Dead Rise



Брюс Кэмпбелл, Роб Таперт и Сэм Рэйми спродюсировали новый фильм по культовой вселенной «Зловещих мертвецов», который отчасти можно назвать спин-оффом. В эпицентре событий оказывается Бет, приехавшая к своей старшей сестре Элли, которая одна воспитывает троих детей в тесной квартирке в Лос-Анджелесе. Встреча обрывается после того, как в недрах здания Элли внезапно обнаруживает таинственную книгу, которая порождает демонов, обладающих плотью, и ввергает сестер в борьбу за выживание. Режиссером троица назначила Ли Кронина, а главные роли исполнили Алиса Сазерленд и Лили Салливан.

Дата выхода в мировой прокат: 19 апреля

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«Дом с привидениями» / Haunted Mansion

Шестой «Крик», перезагрузка «Экзорциста» и еще 13 хорроров 2023 года

Джейми Ли Кёртис сыграет мадам Леоту, дух хрустального шара, в ремейке диснеевского «Дома с приколами». Компанию ей составят Джаред Лето, Росарио Доусон, ЛаКит Стэнфилд, Оуэн Уилсон, Тиффани Хэддиш, Дэнни ДеВито и Вайнона Райдер. В версии 2003 года играли Эдди Мёрфи, Дженнифер Тилли и Теренс Стэмп.

Дата выхода в мировой прокат: 10 августа


«Крик 6» / Scream 6



Из прежней команды оригинала Уэса Крэйвена в шестой части осталась лишь Гейл Уэзерс в исполнении Кортни Кокс — Сидни Прескотт не появится, поскольку Нив Кэмпбелл не устроили условия. На первый план в картине Мэтта Беттинелли-Олпина и Тайлера Джиллетта, чье действие развернется в Нью-Йорке, выйдут Мелисса Баррера и Дженна Ортега, набравшая феноменальное количество очков популярности после того, как воплотила девочку Среду из семейки Аддамс. Из прежней команды ожидается появление Хейден Панеттьер из «Крика 4», а среди новичков серии окажутся Лиана Либерато, Тони Револори, Дермот Малруни, Генри Черни и звезда хоррор-комедии «Я иду искать» и дилогии «Няня» Самара Уивинг.

Дата выхода в мировой прокат: 8 марта

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«Кровь» / Blood



Мишель Монахэн, Скит Ульрих и Финлей Войтак-Хиссонг сыграли в новом творении Брэда Андерсона, некогда удивившего зрителей триллером «Машинист» с сильно похудевшим Кристианом Бейлом. Монахэн предстанет в образе Джесс Стоукс, переехавшей с детьми и собакой на старую семейную ферму. Пес убегает в лес, а по возвращении через несколько дней нападает на сына Джесс. Укусы вызывают странную инфекцию и пугающее поведение мальчика.

Точная дата выхода в прокат: 12 января


«М3ГАН» / M3GAN



Любопытная женская версия «Детских игр» от режиссера Джерарда Джонстоуна и продюсеров Джеймса Вана, Джейсона Блума и Эллисон Уильямс. Последняя заявлена также как исполнительница главной роли, а Ван поспособствовал написанию сценария. Взбушевавшуюся куклу Меган, подаренную Вайолет Макгроу, воплотила Эми Дональд, и этот персонаж явно метит в мемы как Уэнздэй. В американском прокате ленте уже наделала шуму, собрав 30 млн долларов при бюджете в 12, и студия Blumhouse на днях заявила о ее сиквеле.

Дата выхода в мировой прокат: 4 января


«Мёртвая сестра» / Hermana Muerte



Известный испанский хоррормейкер Пако Пласа решил вернуться к сюжету своей картины «Уиджи: Проклятие Вероники», взявшись за ее приквел для сервиса Netflix. За сценарий отвечает Хорхе Геррикаэчеварриа, предпочитающий работать с Алексом де ла Иглесиа, а в актерской команде числятся Ария Бедмар, Альмудена Амор, Мару Валдивиелсо и Консуэло Трухильо. Режиссер погрузит нас в послевоенную Испанию, когда юная послушница со сверхъестественными способностями Нарсиса прибывает в старый монастырь, ныне ставший школой для девочек, чтобы стать учительницей. С течением времени странные события и все более тревожные ситуации, которые мучают ее, в конечном итоге приведут ее к распутыванию ужасной паутины тайн, которые окружают монастырь и преследуют его обитателей.

Дата выхода в прокат неизвестна

Читать рецензию «Уиджи: Проклятие Вероники»: Вероника должна умереть


«Незнакомцы» / The Strangers

Шестой «Крик», перезагрузка «Экзорциста» и еще 13 хорроров 2023 года

Ренни Харлин перезапустит «Незнакомцев» 2008 года с Лив Тайлер. По сюжету молодая пара отправляется в путешествие, чтобы начать все сначала. По дороге они останавливаются в уединенном отеле AirBnb в Орегоне, и ночью к ним приходят три незнакомца в масках.

Дата выхода в прокат неизвестна


«Пила 10» / Saw X

Шестой «Крик», перезагрузка «Экзорциста» и еще 13 хорроров 2023 года

Очередное продолжение бесконечной хоррор-саги Джеймса Вана снимает Кевин Гротерт, поставивший «Пилу 6» и «Пилу 3D», а Тобин Белл вновь заявлен в качестве Джона Крамера. В касте также числятся Сюннёве Макоди Лунд, Стивен Брэнд и Майкл Бич.

Дата выхода в мировой прокат: 27 октября

Читать Шлем ужаса: Почему «Пила» все еще снимается?


«Последнее путешествие "Деметра"» / Last Voyage of the Demeter

Шестой «Крик», перезагрузка «Экзорциста» и еще 13 хорроров 2023 года

Создатель «Охотника на троллей» и «Демона внутри» Андре Эвредал представит на суд публики свое видение «Дракулы» Брэма Стокера. История будет сосредоточена на событиях, развернувшихся на торговом корабле «Деметр», следующем из Трансильвании в Лондон. В картине заняты Хавьер Ботет, Дэвид Дастмалчян, Лиам Каннингэм и Эшлинг Франчози.

Дата выхода в мировой прокат: 10 августа


«Проклятие монахини 2» / The Nun 2

Шестой «Крик», перезагрузка «Экзорциста» и еще 13 хорроров 2023 года

Еще одно детище Джеймса Вана вернется к нам в этом году. Таисса Фармига вновь предстанет в образе сестры Айрин, а компанию ей составят Бонни Эронс, Анна Попплуэлл, Жонас Блоке и Сторм Рейд. Режиссерское кресло занял Майкл Чавес, в продюсерской команде, помимо Вана, присутствуют Питер Сафран и Гэри Доберман.

Дата выхода в мировой прокат: 7 сентября

Читать рецензию «Проклятие монахини»: Кто выпил всю кровь Христову?


«Ренфилд» / Renfield



2023-й можно назвать годом Дракулы, поскольку, помимо «Деметра», нас ожидает встреча и с приспешником вампира. Роль Ренфилда досталась Николасу Холту, а бессмертным графом пару часов побудет Николас Кейдж. В остальных ролях — Аквафина, Шохре Агдашлу и Бен Шварц. Хоррор-комедия любопытна тем, что в ее создании принимает активное участие автор «Ходячих мертвецов» Роберт Киркман.

Дата выхода в мировой прокат: 6 апреля


«Стук в хижине» / Knock at the Cabin



Дэйв Батиста, Никки Амука-Бёрд, Руперт Гринт, Джонатан Грофф и Бен Олдридж в новом фильме М. Найта Шьямалана. На сей раз любитель неожиданных финалов адаптировал для кино роман Пола Тремблея «Хижина на краю света», чье действие разворачивается в отдаленной местности. Вооруженные люди врываются в дом и берут в заложники семью с ребенком. Незнакомцы требуют, чтобы родители сделали некий выбор ради предотвращения апокалипсиса.

Дата выхода в мировой прокат: 1 февраля

Читать интервью М. Найт Шьямалан: «Мне всегда нравилось переносить собственные страхи на экран»


«Экзорцист» / The Exorcist

Шестой «Крик», перезагрузка «Экзорциста» и еще 13 хорроров 2023 года

Возродивший «Хэллоуин» Дэвид Гордон Грин словно турок решил покуситься на «Изгоняющего дьявола» Уильяма Фридкина. По сюжету отец одержимого ребенка обращается за помощью к Крису Макнилу, чья дочь Риган пережила подобное в 1970-х. Нам обещают появление звезды оригинала Эллен Бёрстин, в остальных ролях — Лесли Одом-младший и Энн Дауд.

Дата выхода в мировой прокат: 13 октября

Читать Турецкий макабр: «Дракула из Стамбула», иблисы и джинны

Макс Милиан
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