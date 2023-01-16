Не хороните меня без премьеры: 100 российских фильмов 2023 года

События, начавшиеся в прошлом году, расстроили многие планы, в том числе естественный ход работы киноиндустрии. В январе 2022-го мы писали о 100 ожидаемых фильмах, спустя год видим, что 38 из них не вышли в прокат. Большинство из них просто не успели доделать. Но есть и другие причины. К примеру, у почти выпущенного «Ампира V» даже состоялся пресс-показ, но затем процесс притормозили из-за участия в нем одного неугодного репера. Другой ожидаемый фильм прошлого года, «Капитан Волконогов бежал», также имевший утвержденную дату релиза, был снят с проката. В этом году тоже часть уже готовых фильмов ждать не приходится. Не ясно, увидим ли мы «Сказку» Александра Сокурова и «Жену Чайковского» Кирилла Серебренникова или дебютный кинофильм Дмитрия Крымова «Все нормально», сданный в министерство культуры в конце декабря, учитывая, что все спектакли Крымова из репертуара театров сняли. Что уж говорить про «Мальвину» Евгения Сангаджиева, в которой популярный певец Иван Дорн сыграл агендерную личность. Прокат новых картин с Чулпан Хаматовой, Анатолием Белым, Александром Кузнецовым также под вопросом. В любой момент под цензуру могут попасть новые персоны. Или темы. И все-таки мы снова собирали список из сотни российских картин, которые спешат к зрителю в 2023-м.
АДА , реж. Станислав Светлов, ДЕБЮТ
Драма о подростках и трудностях взросления. В центре сюжета — 12-летняя Ада (Мария Кожуханцева). Вместе с мамой Варей (Ольга Озоллапиня) она живет в крошечном городке в российской глубинке, и обе находят свое счастье, не покидая родного дома и ничего не имея, кроме самой любви. На глазах зрителей девочка будет стремительно взрослеть, научится верить, прощать и оставаться доброй. Дата релиза: не объявлено
АЙТА, реж. Степан Бурнашев
Детективная драма якутского режиссера, получившего на фестивале «Зимний» призы за режиссуру и лучшего актера. Главную роль в картине исполнил Иннокентий Луковцев. «Айта» основана на реальных событиях и рассказывает о всепоглощающей родительской любви, разрушительной силе толпы и о том, как мало в нашей жизни сейчас играют факты. Дата релиза: не объявлено
БАНСУ , реж. Павел Костомаров
По мотивам реальной истории, которая произошла на Аляске в 1943 году. В приземлившемся для дозаправки 20-метровом бомбардировщике, перегоняемом по ленд-лизу, обнаруживают пропажу штурмана. В его парашюте спрятаны ценные разведданные, поэтому на его поиски отправляются советские и американские поисковые группы. В ролях Александр Паль, Тимофей Трибунцев и дебютант Илья Лейбин, а также британские актеры, в частности Сэм Дуглас и Марк Ноубл. Производством занимается компания «1-2-3 Production». Дата релиза: не объявлено
фото: "Бансу"
БЕЛОЙ ДОРОГИ , реж. Элла Манжеева
Название картины отсылает к калмыцкому пожеланию, которое произносят перед дорогой или перед важным делом. Герой фильма Алдар — успешный рэпер. Ему нужно вернуться домой, чтобы найти свою мать, пропавшую в степи. По сюжету им предстоит вновь обрести друг друга и вместе пройти путь, который они не успели пройти при ее жизни. Образ главного героя воплотил бурятский рэпер Тимур Бубеев, выступающий под псевдонимом Everthe8. Дата релиза: не объявлено
БЕЛЫЙ ПАРОХОД, реж. Инга Шепелева, ДЕБЮТ
Авторская драма с элементами бытовой магии рассказывает о любви якутской учительницы-хормейстера и русского директора музыкальной школы, прибывшего из Москвы. Тематика фильма — межкультурные взаимоотношения и особая связь мифологии якутов с природой и миром духов. В главных ролях непрофессиональная актриса Элла Соколова и Александр Кошкидько Дата релиза: не объявлено
БЕЛЫЙ СПИСОК , реж. Алиса Хазанова
Детективная драма по следам реальных событий. Следственный комитет направляет в маленький подмосковный город готовящегося к выходу на пенсию ветерана Короткова (Алексей Серебряков) и молодого карьериста Лазарева (Владимир Аверьянов). Формально их задача — расследовать самоубийство местной школьницы, о котором благодаря газетной статье узнала вся страна. На деле от героев ждут имитации деятельности до тех пор, пока общественность и начальство не потеряют интерес к теме. Производством ленты занимаются кинокомпания «Метрафильмс» и онлайн-кинотеатр KION. Дата релиза: не объявлено
БЕШЕНСТВО, реж. Дмитрий Дьяченко
Драма от режиссера суперуспешного «Чебурашки» с Алексеем Серебряковым в главной роли. Он играет отца, который насильно привозит своего сына (Всеволод Володин) в охотничий домик в тайге. Там родитель хочет передержать его во время ломки, чтобы избавить от наркотической зависимости. В это же время в районе начинается эпидемия бешенства у диких зверей. Производством ленты занимаются кинокомпании Hype Film и «Резервная копия». Дата релиза: 23 февраля 2023
фото: "Бешенство"
БЛОНДИНКА, реж. Павел Мирзоев
Лирическая комедия по повести Александра Володина с Дарьей Жовнер и Евгением Цыгановым в главных ролях. Действие происходит в наши дни. У актрисы Ирины из маленького театра в Санкт-Петербурге роман с режиссером Львом и трудная жизнь, в которой она моет окна в офисах, помогает по хозяйству за деньги, то есть делает все, чтобы сохранить свободу и выжить в современном мире. Театр задолжал арендную плату, и его хотят закрыть, и Ирина пытается помочь Льву, который ее, кажется, уже не любит. Дата релиза: не объявлено
БОЛЬШИЕ ЗМЕИ УЛЛИ-КАЛЕ, реж. Алексей Федорченко
Уже дважды показанная на российских фестивалях новая работа большого художника и мифотворца Алексея Федорченко, возможно, выйдет в прокат на платформах, хотя смотреть ее интересно именно в кинотеатре. Это мокьюментари из девяти частей, стилизованное под черно-белое немое кино начала века и посвященное отношениям России и Кавказа. В картине найдется место не только историям о кровной мести и священным обычаям региона, но и Пушкину, Лермонтову, Толстому, Менделееву, а также знаменитому салонному художнику Петру Захарову. Дата релиза: не объявлено
БОРИС РЫЖИЙ, реж. Семен Серзин
Биографическая лента о Борисе Рыжем расскажет о жизни поэта в 1990-е, его трудных взаимоотношениях с семьей, желании добиться любви и внимания в родном Екатеринбурге, несмотря на признание западного сообщества и о неожиданной славе, из-за которой он теряет тех, кого по-настоящему любил. Серзин уже обращался к наследию Бориса Рыжего и ставил спектакль «Как хорошо мы плохо жили» по мотивам стихотворений и дневников поэта. Главную роль в фильме исполнил Евгений Алехин. Производством занимается компания Hype Film. Дата релиза: не объявлено
БЫТЬ, реж. Александр Ковтунец, ДЕБЮТ
Комедия, снятая автором на основе собственной одноименной короткометражки. По сюжету выросший без родителей молодой рэпер Илья (Олег Гаас) отчаянно рвётся на вершины чартов! Он готов на всё ради успеха, но судьба волшебным образом из 2023-го отправляет его в суровый 1993 год, где он встречает своих молодых родителей (Маргарита Аброськина и Дмитрий Власкин) и попадает в лихие приключения того времени. У Ильи всего три дня, чтоб изменить судьбу своей семьи. Дата релиза: 9 февраля 2023
ВЕРА, реж. Ирина Волкова
Новая экранизация повести Галины Щербаковой «Вам и не снилось», снятая с позиций родителей Ромки. Главную роль исполнила Виктория Толстоганова. По сюжету Вера живет исключительно проблемами своей семьи: вечно болеющего мужа Кости (Алексей Розин) и пятнадцатилетнего сына Ромки (Тимофей Тимков). Веру всё устраивает, пока на горизонте вдруг не появляется первая любовь ее супруга – красавица Людмила (Ольга Сутулова) с дочерью Юлей (Полина Меркурьева). Как назло, именно этой девочкой увлекается Ромка. Фильм снимается Киностудией им. Горького. Дата релиза: не объявлено
фото: "Вера"
ВЕРБЛЮЖЬЯ ДУГА, реж. Виталий Суслин
Трагикомедия о пожилом сапожнике Игоре из маленького провинциального города, который за всю жизнь из него никуда не выезжал. Однажды, в канун Нового Года, он попадает в здание турагенства и возвращается домой с мечтой о поездке за границу, к Красному морю. Путевка стоит дорого, а башмаков, требующих ремонта, не так много, чтобы хватило на путешествие. Игорь предается грезам, которые переплетаются с его детскими воспоминаниями... Премьера в России прошла в рамках Московского международного кинофестиваля. Дата релиза: 19 января 2023
ВЕТА, реж. Стася Венкова, ДЕБЮТ
Молодежная драма о студентах театрального вуза со своими амбициями, ожиданиями, требованиями, силой и слабостями, и выборе — любовь или творчество. Помимо молодых актеров в фильме снимаются Роза Хайруллина и Найк Борзов. Для музыканта это первая роль в кино – он играет отца главной героини. Дата релиза: не объявлено
ВЕТЕР, реж. Сергей Члиянц«Алюжн Медиа»
Грустная и смешная притча по сценарию Петра Луцика и Алексея Саморядова. Иван пошел добывать пропитание с ружьем и удочкой и встретил Сергея, тоже с удочкой, и они пошли вместе. В Гнилом море встречают они мужиков, разговаривают о конце света. Идут дальше, пока не удастся им хоть что-то добыть. Время действия – недалекое будущее. Место действия — дикое поле на южных окраинах бывшей империи. В ролях были заявлены Иван Янковский, Алексей Филимонов и Алена Михайлова. Дата релиза: осень 2023
ВСЕ НОРМАЛЬНО, реж. Дмитрий Крымов, ДЕБЮТ
Полнометражный дебют известного театрального режиссера. Сюжет напоминает сказку, когда муж уходит в плавание, а жена на прощание привязывает к его пуговице нитку, чтобы знать, где ее любимый. За визуальную часть отвечает оператор Олег Лукичёв. Ведущую роль исполняет Мария Смольникова, работавшая с Крымовым над его театральными постановками. Не решились убирать эту картину из списка ожидаемых фильмов, готовы смотреть, даже если в титрах вместо имени Крымова будет значиться «режиссер», как теперь делают на театральных афишах. Дата релиза: не объявлено
ГОД РОЖДЕНИЯ, реж. Михаил Местецкий
История становления личности молодого человека и его быстрого взросления. Фильм затрагивает также тему семейных ценностей и любви к малой родине. По сюжету парень неожиданно узнает, что его невеста беременна, и эти обстоятельства коренным образом меняют его жизнь. События происходят в вымышленном городе Металлогорск, роль которого исполняет Мурманск. В фильме снимались Эльдар Калимулин, Анастасия Талызина, Юра Борисов, Олег Васильков и другие. Дата релиза: осень 2023
ГРАНИЦА, реж. Дмитрий Давыдов
Якутский фолк-хоррор от автора «Пугала» по его же сценарию. Это мистическая история об отце с дочерью, проживающих вдали от города и сталкивающихся с потусторонними силами. Главную роль в картине играет Вячеслав Шатненко. Фильм снимался на английском языке. Дата релиза: 23 марта 2023
фото: "Граница"
ГОЛОВА-ЖЕСТЯНКА, реж. Иван Капитонов
Экранизация одноименного подросткового бестселлера о 16-летней Жене по прозвищу Жесть. После травмы Женя хромает и винит в этом бывшего лучшего друга. Достается также родителям, старшему брату, подругам и одноклассникам. Все меняется после знакомства с руководителем кружка робототехники Станиславом, который становится наставником Жени. Взаимодействуя с роботами, она учится общению с людьми заново. Главные роли исполняют юные актеры Варвара Володина и Олег Чугунов. Дата релиза: 23 марта 2023
ДЕМБЕЛЬ, реж. Стас Иванов Антон Васильев в роли мужчины в кризисе среднего возраста. Тяжелая болезнь отца заставляет Семена вернутся из Москвы в родной Буй — и заново пережить события далеких лет. Семен хочет сбежать из матрицы своей «пластиковой» жизни в столице — и надежду на новую жизнь дарит ему встреча с юной Майей (Елизавета Струнина), как две капли воды похожей на свою мать Лену, которая давно погибла. Семен пытается спасти Майю от ее убогого, как ему кажется, существования, искупить вину перед оставленной им Леной. Производством картины занимаются продюсерская компания «Киномир» и онлайн-кинотеатр KION. Компанию вышеназванным актерам составят Антон Кузнецов, Ольга Лапшина, Сергей Колесников, Янина Лакоба и другие. Дата релиза: не объявлено
ДЕТЕКТОР, реж. Костас Марсаан
Якутский режиссер, известный лентами «Иччи» и «Мой убийца», снял новый мистический триллер. По сюжету бывшая оперуполномоченная Виктория уходит со службы после того, как на нее напал маньяк, и теперь пытается привыкнуть к обычной жизни. Однажды в рисунках удочеренной ими с мужем девочки она угадывает жертв того самого маньяка. Главные роли в фильме исполняют Екатерина Вилкова и Кирилл Кяро. Производство Киностудии им. Горького. Дата релиза: 23 февраля 2023
ДОКТОР, реж. Артем Темников
Последняя роль в кино Сергея Пускепалиса, который воплотил в ленте образ Доктора Христофорова, преодолевающего бюрократические препоны, собственные проблемы и сопротивление юных пациентов. Дети, лежащие в одной палате больницы очень разные: один полностью ушел в мир виртуальной реальности компьютерных игр и решил, что перестал быть человеком и превратился в Существо. Второй по вине отчима увлекся идеями нацизма. Третий, мальчик из благополучной семьи, расхотел жить и попытался шагнуть с балкона. Четвертый — просто молчит и всех ненавидит. Дата релиза: не объявлено
фото: "Доктор"
ДЫХАНИЕ, реж. Роман Каримов
Драма о врачах перенесет зрителя в самое начало пандемии covid-19, точнее сказать, в момент, когда люди еще не догадываются, что им предстоит. По сюжету успешный бизнесмен и бывший врач Виктор (Антон Батырев) нелегально возвращается в больницу, чтоб помочь маме, заболевшей коронавирусом. Рискуя жизнью и свободой, пытаясь разобраться, что это такое, он вместе с медицинским коллективом помогает больнице лучше подготовиться к удару пандемии. В фильме также снимаются Даниил Воробьёв, Андрей Карако, Евгения Храповицкая, Галина Сазонова, Дмитрий Павленко, Вера Шпак и другие. Дата релиза: 30 марта 2023
ЕДИНИЦА МОНТЕВИДЕО, реж. Татьяна Лютаева
Единица Монтевидео – это единица измерения родовой активности, отношение частоты схваток к их силе. Фильм о драме талантливого врача, попавшего в цепь трагических случайностей – смерть жены, психологическая травма, приведшая к потере голоса, тюремное заключение, наркозависимость дочери и попытка самоубийства, – но нашедшего силы, чтобы переломить ситуацию, не упасть духом и спасти себя, дочь и внучку. В ролях Алексей Серебряков, Владимир Ильин, Ксения Раппопорт, Агния Дитковските, Евгений Ткачук, Ксения Лаврова-Глинка, Владимир Панков. Дата релиза: не объявлено
ЕНОТОВЫЙ ГОРОД, реж. Алексей Федорченко
Новый фильма мастера мокьюментари, часть съемок которого недавно закончилась в Колумбии, представляет из себя режиссерское расследование об удивительном городе, спрятанном под толщей антарктического льда. Будет состоять из трех «самостоятельных» частей-фильмов, на первый взгляд не имеющих отношения друг к другу, но дополняющих друг друга и составляющих единое целое. Сценарий был написан Федорченко совместно с Наталией Мещаниновой. Дата релиза: не объявлено
ЗДОРОВЫЙ ЧЕЛОВЕК, реж. Петр Тодоровский
Преодолевая кризис среднего возраста и оказавшись свидетелем чужой трагедии, ведущий спортивных новостей Егор Тихонов становится волонтером. Он помогает матерям больных детей в раковом отделении, ищет потерявшихся людей вместе с поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт». Но обретение новой жизни дорого обходится Егору: он лишается работы, чуть не разводится с женой. И всё чаще спрашивает себя, настолько ли он сильный человек, чтобы пройти свой путь до конца. Главные роли в этой истории о нравственном беспокойстве достались Никите Ефремову и Ирине Старшенбаум. Дата релиза: 2 марта 2003
фото: "Здоровый человек"
КАК Я ВСТРЕТИЛ ЕЕ МАМУ», реж. Егор Сальников
Обрусевший кавказец Давид давно живет в Сочи и втайне от родственников танцует в труппе современного танца. Он влюблен в русскую девушку Алёну и хочет сделать ей предложение, но её мама оказывается категорически против. Узнав о проблеме героя, горный родственник стремится ему помочь и решает украсть невесту, но по ошибке хватает не Алену, а ее мать. В фильме снялись Мамука Патарава, Грант Тохатян, Наталья Щукина, Елизавета Кононова и Дмитрий Красилов. Производством занимается Киностудия им. Горького. Дата релиза: не объявлено
КАНИКУЛЫ, реж. Анна Кузнецова, ДЕБЮТ
Полнометражный режиссерский дебют ученицы Бориса Хлебникова в МШК. По сюжету молодая учительница Таня и завуч школы Мария Генриховна везут школьный театральный кружок на фестиваль в Сочи. Но их постановка – неформат, и организаторы конкурса требуют изменить название спектакля, афишу и, желательно, мировоззрение. Тане и Марии Генриховне придется держать ответ перед двенадцатью подростками, переживающими на фестивале собственные первые драмы. Главные роли сыграли Дарья Савельева, Полина Кутепова, Ирина Носова, Егор Леонтьев. Дата релиза: не объявлено
КЕНТАВР, реж. Кирилл Кемниц, ДЕБЮТ
Боевик в духе «Драйва» с Юрой Борисовым в главной роли. Фильм расскажет об одной ночи таксиста-инвалида, который воспринимает автомобиль как продолжение своего тела. Водитель знакомится с эскортницей Лизой, которой угрожают какие-то опасные люди. Главный герой решается помочь девушке, что в итоге полностью меняет его жизнь. В роли Лизы Анастасия Талызина. Продюсером картины стал Илья Найшуллер. Дата релиза: 5 октября 2023
КЛИКУШЕСТВО, реж. Иван И. Твердовский
Действие этой экологической драмы разворачивается на севере России и в Норвегии. По сюжету 18-летняя Вика страдает странным психическим заболеванием. Местные жители считают его одержимостью — кликушеством, но на самом деле это результат серьезных экологических проблем поселка, в котором она живет. Для избавления от недуга Вика решает сбежать в соседнее королевство, но, чтобы остаться там, выбирает не традиционный метод — замужество или учебу, – а преступление. Главную роль исполняет Лена Тронина. Дата релиза: не объявлено
КОНЧИТСЯ ЛЕТО, реж. Владимир Мункуев и Максим Арбугаев
Приключенческий фильм режиссеров из Якутии и Борисом Хлебниковым в качестве продюсера. В поселок после долгого отсутствия возвращается молодой парень Кеша (Юра Борисов). Его ждут отец (Дмитрий Поднозов) и младший брат Тима (Макар Хлебников). У Кеши за плечами — срок, который он получил, взяв вину младшего брата на себя. Он устраивается в золотодобывающую артель, хочет подкопить денег, но случается так, что ему приходится пуститься в бега. Прихватив младшего брата. Дата релиза: не объявлено
фото: "Кончится лето"
КОНТАКТЫ, реж. Дмитрий Моисеев, ДЕБЮТ
Научно-фантастический фильм, действие которого разворачивается в альтернативной реальности, где пришельцы уже давно появились на Земле и стали заурядным явлением. Настоящий контакт между человеком и инопланетянами законодательно запрещен. По сюжету бывшая медсестра Нина, ухаживая за немощным пришельцем Виталиком, начинает противостоять группе коррупционеров, которые пытают существо и добывают из него ценные вещества. В ролях Ирина Саликова, Сергей Гилев, Алексей Ярмилко, Валентин Самохини другие. Производством занимается компания «Марс Медиа». Дата релиза: не объявлено
КРЕЦУЛ, реж. Александра Лихачева, ДЕБЮТ
Полнометражный дебют. Спортивная драма, посвященная событиям, произошедшим в жизни дзюдоиста Олега Крецула с 1997-го по 2001 год. Это не только история человека, потерявшего почти всё и нашедшего в себе силы на преодоление страшных жизненных обстоятельств, но это еще и история его дружбы с Виталием Глигором. В образе Крецула предстанет Никита Волков, а Глигора сыграл Сергей Волков. Съемки проходили в Молдове, Турции и Литве. Продюсерами ленты выступают Анна Шалашина и Артём Васильев, а литовским сопродюсером является Кестутис Драздаускас от компании Artbox. Дата релиза: не объявлено
ЛЕТОМ АСФАЛЬТ ТЕПЛЫЙ, реж. Ирина Бас, ДЕБЮТ
По сюжету, придуманному сценаристом Наргиз Багирзаде, Даша провела детские годы в провинциальном городе Кировске, где ее воспитывал любящий, но деспотичный отец. Повзрослев, она приезжает в Санкт-Петербург, чтобы стать студенткой театрального вуза. Здесь живет ее мать-пианистка. Настоящая цель девушки – познакомиться с матерью, бросившей ее во младенчестве. В главной роли Мария Мацель, дебютировавшая в кино еще в десятилетнем возрасте. Дата релиза: не объявлено
фото: "Летом асфальт теплый"
ЛИЛИ И МОРЕ, реж.Динара Друкарова, ДЕБЮТ
Картина снята в копродукции четырех стран — Франции, России, Бельгии, Исландии — по мотивам одноименного автобиографического романа Катрин Пулэн о годах, проведенных на Аляске. Оставив все позади, главная героиня Лили сбегает на край света, чтобы воплотить в жизнь свою мечту – рыбачить в Северных морях. Ей удается уговорить Йана, капитана траулера, дать ей шанс и позволить присоединиться к команде рыболовов. Главную роль сыграла сама Динара Друкарова. Дата релиза: 26 января 2023
ЛИТВЯК, реж. Андрей Шальопа, Ким Дружинин
Лидия Литвяк – советский летчик-истребитель, командир авиационного звена, гвардии младший лейтенант, Герой Советского Союза. Погибла в возрасте 21 года в бою над Миус-фронтом. Постановкой картины о ней занимаются авторы «28 панфиловцев», как и раньше с привлечением народных пожертвований. В ролях Полина Чернышова, Петр Рыков, Евгений Ткачук. Дата релиза: не объявлено
ЛУНАТИКИ, реж. Юрий Мороз
Психологическая драма с Викторией Исаковой в главной роли, рассказывающая о непростых отношениях матери-телепродюсера и сына-наркомана. Героиня обращается за помощью в клинику, где используется специальная методика по «переформатированию» личности пациента. После психокоррекции необходимо исключить рецидив прежней жизни. Контакты с родственниками, друзьями, любимой девушкой строго запрещены. Чтобы спасти сына, Ренате предстоит сделать очень сложный выбор, заплатив за это высокую цену. Производство онлайн-платформы Иви и кинокомпании «Общественное мнение». Дата релиза: 30 марта 2023
МЕДЕЯ, реж. Игорь Волошин
Хоррор по сценарию Василия Сигарева. Лиза (Ольга Симонова), выросшая в детском доме и никогда не знавшая своих родителей, сейчас сама мать двоих детей, пережившая развод. И, вроде бы, всё начинает возвращаться в привычное русло, но тут Лиза получает странный звонок от женщины, которая называет себя ее тетей. Женщина сообщает, что на их семье проклятие, от которого погибают все дети в роду. И единственный способ обмануть проклятие – сбежать от детей. Лиза не верит и уезжает с детьми на турбазу, но проклятие оказывается настоящим, и за детьми Лизы начинается охота. Дата релиза: 16 марта
МИКУЛАЙ, реж. Ильшат Рахимбай
Сюжет ленты основан на одноименной пьесе татарского драматурга Мансура Гилязова. Главный герой — старик по имени Микулай, который мирно живет в далекой деревне, где у него есть много дорогих ему людей: молодая беременная жена, родители и односельчане. Привычный уклад оказывается под угрозой, когда в деревню приходит некий мужчина и утверждает, что он является сыном Микулая. Главную роль исполняет Виктор Сухоруков, также в касте Варвара Шмыкова, Иван Добронравов, Екатерина Агеева. Премьера фильма прошла осенью на ММКФ. Дата релиза: весна 2023
МОЛОДОСТЬ, реж. Дмитрий Давыдов
Якутская комедия о возвращении простого парня Васи на малую родину, где он пытается снова вспомнить о легкости и спонтанности в жизни. Вот только бывшие одноклассники давно повзрослели: у них дети, работа и всё по правилам. Премьера картины состоялась в конкурсе Московского международного кинофестиваля. Дата релиза: 19 января 2023
НЕ ХОРОНИТЕ МЕНЯ БЕЗ ИВАНА, реж. Любовь Борисова
Якутская притча от режиссера фильма «Надо мною солнце не садится». В основу взят сюжет из жизни первого профессионального художника Якутии Ивана Васильевича Попова. Это довольно известная в республике история о том, как сын русского священника Иван Попов несколько раз спасал от погребения заживо впечатлительного якута Берескова, который страдал приступами летаргического сна. Через путешествие героев зритель постепенно проникнется народным фольклором, культурой и мифологией якутского народа. Сценарий написала Юлия Клименко. Дата релиза: 26 января 2023
НЕНОРМАЛЬНЫЙ, реж. Глеб Орлов
Основанная на реальных событиях пронзительная история жизни мальчика Коли с редким генетическим заболеванием, которому становится легче от музыки. С ним начали заниматься с детства, и он к 15 годам достиг небывалых успехов и принял участие в серьезном международном музыкальном конкурсе. В ролях мамы и папы мальчика Наталья Кудряшова и Александр Яценко, Надежда Маркина играет бабушку. Дата релиза: не объявлено
НЕПОСЛУШНАЯ, реж. Дмитрий Суворов
Однажды глава строительной компании Матвей приезжает в университет, чтобы рассказать о плане застройки на месте старинного лесопарка. Студентка Эля, не стесняясь, разносит его проект в пух и прах. Матвей заинтригован самоуверенностью девушки и применяет привычные ему способы воздействия — попросту пытается ее «купить». Но Эле не нужен спонсор. Тогда Матвей, удивленный ее неприступностью, предлагает Эле пари: семь романтических дней по его правилам. Если после этого девушка всё же решит уйти, он откажется от строительства небоскреба в лесопарке. В главных ролях эротической драмы снялись Александр Петров и Ася Резник. Дата релиза: 14 февраля 2023
фото: "Непослушная"
НИНА, реж. Оксана Бычкова
Российско-грузинская картина о 40-летней Нине, идиллическую жизнь которой нарушает звонок экс-возлюбленного из Тбилиси, успела поучаствовать в индустриальной программе WIP Europa кинофестиваля в Сан-Себастьяне. Сценарий к фильму написала Любовь Мульменко. Главные роли исполнили Юлия Пересильд, Евгений Цыганов, Кирилл Кяро и Андро Чичинадзе. Дата релиза: не объявлено
НЮРНБЕРГ, реж. Николай Лебедев
Фильм об историческом судебном процессе над бывшими руководителями гитлеровской Германии, основанный на ранее неизвестных исторических фактах и документах, полученных историками и журналистами непосредственно от участников и свидетелей этого события. В проекте задействованы актеры из России, Германии, Австрии, Франции, Великобритании и других стран, а также большая интернациональная съемочная группа. Дата релиза: 23 февраля 2023
ОДИН НАСТОЯЩИЙ ДЕНЬ, реж. Георгий Шенгелия
Главный герой фильма – следователь СК – за короткое время проходит нелегкий путь от типичного беспринципного мерзавца, готового по указке начальства и за большие деньги посадить за решетку любого, до человека, вынужденного сделать честный выбор в пользу совести и справедливости. Слово «вынужденный» здесь более чем уместно: если бы не обстоятельства, касающиеся близкого человека, вряд ли для следователя подобное перерождение стало бы возможным. В главной роли Евгений Ткачук. Также в фильме снялись Александр Робак, Егор Трухин, Пётр Фёдоров, Ирина Туманцева. Дата релиза: не объявлено
ПАПЫ ПРОТИВ МАМ, реж. Максим Малинин
Семейная комедия про две семьи, живущие на одной лестничной клетке. В один прекрасный день папы объявляют бойкот мамам. Причиной тому становятся накопившиеся семейные неурядицы: компьютерные игры одного, железная муштра второго, женская усталость и так далее. Заложниками ситуации становятся дети, которые вынуждены жить на два противоборствующих лагеря. В попытках помирить родителей, они лишь усугубляют ситуацию и находят единственный выход – позвонить и попросить приехать дедушку, генерала танковых войск. Главные роли в картине сыграли Роман Постовалов, Анна Чурина, Артём Ткаченко, Владимир Стеклов, Ёла Санько. Дата релиза: 23 февраля 2023
ПОДВИГ, Алексей Смирнов, ДЕБЮТ
Драма с Чулпан Хаматовой и Федором Бондарчуком рассказывает о семейной паре, на долю которой выпадают испытания, постепенно толкающие героев к разводу. Во время романтического ужина на ресторан, где Вова и Лена Ломакины отмечают двадцатилетие брака, происходит вооруженное нападение. Лена волей случая становится тем человеком, который спасает ребенка и останавливает террориста. И это событие меняет всё в жизни пары. Дата релиза: не объявлено
ПОЕХАВШАЯ, реж. Антон Маслов
Комедийное роуд-муви об обычной девушки Ане (Ольга Лерман), которая принимает необычное решение — отправиться в велопутешествие через всю Россию вместе со своей таксой Капой. Аня – не профессиональная спортсменка и абсолютно не готова к опасностям, которые ее ждут. К тому же, дорога готовит для девушки не только многочисленные испытания, но и встречи: с удивительным парнем Валерой (Виктор Хориняк) и неожиданно вернувшимся бывшим, Ромой (Дмитрий Чеботарев). Весь сюжет разворачивается на дороге и показывает Россию с непривычного ракурса — с седла велосипеда. Дата релиза: 8 марта 2023
ПРАВЕДНИК, реж. Сергей Урсуляк
История реального подвига советского офицера Николая Киселева (Александр Яценко), который в августе-октябре 1942 года спас 218 евреев, выведя их из Долгиновского гетто за линию фронта. В основном это были старики, женщины и дети, под командованием Киселева и в сопровождении нескольких партизан они прошли путь в полторы тысячи километров в течение нескольких месяцев. В ролях также Чулпан Хаматова, Константин Хабенский и Евгений Ткачук. Производственные компании: ЦПШ, ВайТ Медиа, «ТРИТЭ», телеканал «Россия 1» и «Москино». Дата релиза: 16 февраля 2023
фото: "Праведник"
ПРИВЕТ, МАМА, реж. Иля Малахова, ДЕБЮТ
Иля Малахова работала как сценарист над картинами Бакура Бакурадзе «Шультес», «Охотник» и «Брат Дэян». Для своего режиссерского дебюта она также сама написала сценарий. Главной героине Кире (Дарья Савельева) 38 лет, она работает в колл-центре аэропорта Пулково и живет со своей младшей сестрой Верой (Аглая Тарасова) и ее дочерьми. Несколько лет назад их мама, выгнавшая когда-то сестер из дома, пропала без вести. Кире пора признать смерть матери и двигаться дальше: получить свидетельство о смерти, вступить в наследство, разъехаться с сестрой и племянницами. Начать жить наконец-то своей жизнью. Но Кира не хочет ничего менять и мечтает лишь о том, что исчезнувшая мать чудом вернется. Дата релиза: не объявлено
ПРЯМОЙ ЭФИР, реж. Карен Оганесян
Дебютант Павел Чернышёв играет популярного блогера, который отправляется на съемки тест-драйва автомобиля в Кавказские горы, где становится свидетелем происшествия: сотрудник автокомпании (Кирилл Кяро) случайно наступает на боевую мину. Блогер включает прямую трансляцию. Дата релиза: 9 февраля 2023
САМАЯ БОЛЬШАЯ ЛУНА, реж. Алексей Попогребский
Молодежное фэнтези про эмеров – своего рода вампиров, которые питаются не кровью, а эмоциями. В этом мире популярна нейросеть Emron, которая помогает любому человеку с помощью простого девайса управлять собственными эмоциями. Главная героиня — молодая девушка Катя, которую до 17 лет растили без эмоций. Ее сыграла известная европейская модель Симона Куст, которая в 18 лет стала лицом брендов Yves Saint Laurent и Paco Rabanne, также в ролях Иван Ивашов и Аристарх Венес и Филипп Янковский. Дата релиза: 16 ноября 2023
Свободное ПАДЕНИЕ, реж. Олег Уразайкин, ДЕБЮТ
Сложнопостановочный фантастический экшн-триллер с Александром Кузнецовым в главной роли. По сюжету космонавт Максим Бортников терпит бедствие в открытом космосе. Чтобы выжить ему необходимо добраться до космической станции. Скафандр героя сильно поврежден, а остальные члены экипажа уже эвакуировались. Так он остается один в открытом космосе. Дата релиза: 8 июня 2023
СИНДРОМ, реж. Антон Борматов
Психологический триллер с Оксаной Акиньшиной и Кириллом Кяро в главных ролях. Они играют супругов, жизнь которых кардинально меняется после автомобильной аварии. Мужчина сильно меняется, и его жене предстоит понять, это раскаяние, желание наверстать то, что чуть не упустил навсегда, или странная игра воспаленного разума. Дата релиза: не объявлено
СИНДРОМ ОТЛОЖЕННОГО СЧАСТЬЯ, реж. Татьяна Колганова, ДЕБЮТ
Дебют в кино актрисы и театрального режиссера Татьяны Колгановой. Ирина Пегова играет провинциалку, которая существует только ради дочери и работает в Санкт-Петербурге сиделкой у немощных стариков. Жизнь женщины меняется с обретением подруги, роль которой исполняет Татьяна Рябоконь. Дата релиза: не объявлено
СКАЗКА, реж. Александр Сокуров
«… Жили-были два бродяги… Нет… Три… Да нет же — четыре… Но были и другие, разные… Я их знал. Долго. Годы. Потом что-то случилось, и они исчезли. Премьера нового фильма Сокурова, сделанного в копродукции России и Бельгии, состоялась на фестивале в Локарно, а в конце декабря начались его показы в Европе. В центре сюжета фильма события Второй мировой войны, показаные в фантастическом ключе. В проекте представлены сконструированные образы Иосифа Сталина, Уинстона Черчилля, Адольфа Гитлера и других исторических личностей. Дата релиза: не объявлено
СКАЗКИ ГОФМАНА, реж. Тина Баркалая, ДЕБЮТ
Главная героиня драмеди – неприметная девушка Надежда Страхова, знающая о том, что она некрасива, но чувствующая из-за этого свою неловкость перед миром. Жизнь Надежды меняется, когда ее замечает режиссер, считающий, что у нее очень красивые руки с невероятной пластикой. Так Надежда становится обладательницей необычной профессии – «дублером рук». Сценарий фильма написала сама Тина Баркалая, до этого снявшая множество музыкальных клипов и рекламных роликов. Продюсер ленты Екатерина Филиппова. Дата релиза: не объявлено
СЛОМЯ ГОЛОВУ, реж. Евгений Григорьев
На Свердловской киностудии выйдет второй после «Подельников» полный метр Евгения Григорьева. По сюжету преподаватель античной литературы Андрей возвращается домой, где его дочка говорит, что в школе рассказала о том, что ее папа грабит банки, ну чтобы круто звучало. Детская ложь настолько поразила папу, что на следующий день он остановился у банка, где как раз в этот самый момент и происходит ограбление. Абсурдность ситуации заключается в том, что Андрей из свидетеля становится главным подозреваемым. В главных ролях Егор Корешков и Владимир Битоков, также в фильме снимались Надежда Михалкова, Павел Деревянко и Рома Зверь. Дата релиза: не объявлено
СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД, реж. Александр Андрющенко
Экранизация фантастической повести Кира Булычёва, переосмысляющая опыт советских фантастов. Коля Герасимов — обычный парень: видеоигры, рэп и тусовки с друзьями. Меньше всего его волнует будущее. До тех пор, пока однажды он сам не попадает в 2074 год. А там все непросто. Земная коалиция победила в межгалактической войне и живет вполне счастливо, вот только предводители разбитых пиратских сил втайне готовят новое наступление. Для этого им нужно вернуться в прошлое и изменить ход истории, и Коля невольно становится их орудием для путешествий во времени. Но главное, Коля встречает в будущем Алису — девушку, которая ни на кого не похожа и которой так нужна помощь, хоть она в этом и не признается. Каст держится в секрете, но известно, что родителей Алисы сыграют Константин Хабенский и Виктория Исакова. Дата релиза: 28 декабря 2023
СТРАСТИ ПО МАТВЕЮ, реж. Сергей Ильин, ДЕБЮТ
Романтическая комедия и попытка разговора о бытовом христианстве от выпускника мастерской Попогребского и Хлебникова в МШК и по совместительству алтарника Софийского Вознесенского собора, в которой Матвей, выпускник семинарии, получает возможность сразу стать настоятелем большого собора благодаря протекции отца. Но для этого есть необходимое условие – Матвей должен жениться. На все про все у него есть два месяца, и к выбору придется подойти ответственно, ведь у священнослужителя не будет права на развод. Но в самый неподходящий момент парень безнадежно влюбляется в совершенно неподходящую девушку – дерзкую Агату. Влюбленную пару в фильме сыграли Денис Власенко и Валери Зоидова. Для режиссера Сергея Ильина – это попытка разговора о бытовом христианстве. Дата релиза: 11 мая 2023
ТАНЦУЙ, СЕЛЕДКА!, реж. Александра Лупашко
Черная комедия с Александрой Бортич и Павлом Майковым в главных ролях. По сюжету Жанна возвращается из Москвы в город своего детства, узнав, что ее отец находится при смерти. Она не общалась с ним последние 20 лет после того, как он бросил семью. Жанна не успевает застать его живым и планирует вернуться в Москву сразу после того, как организует похороны. Но история приобретает новый оборот: Жанне кажется, что она общается с его духом. Папаша-призрак требует провести последний день вместе. В актерском составе также Наталья Павленкова, Данил Стеклов, Ольга Лапшина и Анна Михалкова. Производством занимается компания СТВ. Дата релиза: не объявлено
фото: "Танцуй, Селедка!"
УВОЛИТЬ ЖОРУ, реж. Марюс Вайсберг
Комедия о гуманизме, герой которой Макс (Данила Козловский), молодой и шустрый провинциал, не особо отягощенный моралью и принципами, энергично делает успешную карьеру в Москве. Он работает в кадровом агентстве, и его специализация – увольнять топ-менеджеров, помогать отжимать доли в компаниях и тому подобные рутинные для бизнеса вопросы. Очередное задание Макса – избавиться от главного программиста большой IT-компании Георгия (Михаил Галустян). Оказывается, что это уникальный случай и уволить Жору невероятно сложно! Дата релиза: 8 июня 2023
ФРАУ, реж. Любовь Мульменко
Второй полнометражный фильм Мульменко, главные роли исполняют Лиза Янковская и музыкант Вадик Королев («Человек из Подольска»). По сюжету 30-летний Ваня, работающий в магазине «Охотник и рыболов», называет всех женщин «фрау», и в целом у него средневековые понятия о мире и обществе. Он хочет найти свою единственную, и ею в конце концов становится балерина Кристина, уставшая от жизни вместе с матерью и бабушкой. Кристина в шутку называет Ваню «ретро-человеком» и в порядке эксперимента позволяет рыцарю назначить ее своей прекрасной дамой, но впоследствии планирует его перевоспитать. Дата релиза: не объявлено
ХОЗЯИН, реж. Юрий Быков
Новая картина Юрия Быкова – копродукция нескольких стран: России, Франции, Швейцарии, Великобритании и Мексики. С российской стороны картину продюсирует компания Hype Film и КиноПоиск HD. Фильм посвящен противостоянию личности и системы и исследует вертикаль координат, в которой один человек всегда стоит выше другого и чувствует себя хозяином. Дата релиза: не объявлено
ХОЛОП 2, реж. Клим Шипенко
Продолжение побитого «Чебурашкой» «Холопа». На этот раз сюжет развернется вокруг избалованной девушки Кати в исполнении Аглаи Тарасовой, которая, как прежде Гриша (Милош Бикович), не прочь прокатиться за рулем в нетрезвом виде, нахамить людям и остаться безнаказанной. Мама Кати (Наталья Рогожкина) — чиновница, которой проще закрыть глаза на выходки дочери и «отмазать» ту от закона, чем взяться за ее перевоспитание. Производством фильма занимается компания Yellow, Black & White. Дата релиза: 21 декабря 2023
фото: "Холоп 2"
ЧЕКАГО, реж. Николай Рыбников, ДЕБЮТ
Молодежный криминальный фильм про парня Никиту из маленького городка Чегаринска, который находится прямо на пути наркотрафика из Средней Азии в Сибирь. Решив поехать в Москву строить музыкальную карьеру, Никита хочет подзаработать. Его друг детства предлагает перевезти сумку с наркотиками. В главной роли Данил Стеклов. Премьера картины прошла в рамках ММКФ. Дата релиза: 23 февраля 2023
ЧЕМПИОН. ТОЛЬКО ВПЕРЕД!, реж Александр Данилов
Детская приключенческая драма о дружбе девочки и коня, популяризирующая конный спорт. Когда-то Джонатан был чемпионом. Но в один день все изменилось. Во время пожара на конюшне хозяин погиб, спасая своего коня. Конь тоскует по хозяину, а девочка Саша – по погибшему отцу. Она нашла в Джонатане самого близкого друга. И когда ей предлагают предать его и участвовать в соревнованиях на другом коне, она выбирает идти к победе вместе с Джонатаном. Потому что своих не бросают. В ролях Екатерина Вилкова, Людмила Артемьева, Егор Бероев, Илья Любимов, Виталий Хаев и Василиса Коростышевская. Дата релиза: не объявлено
ЧИЖИК-ПЫЖИК ВОЗВРАЩАЕТСЯ, реж. Элина Суни
Динамичный детский детектив от Киностудии им. М. Горького. По сюжету пятиклассники Дана и Лева отправляются на набережную Фонтанки к памятнику Чижику-Пыжику, чтобы бросить монетку и загадать желание. Но вместо этого они становятся свидетелями дерзкой кражи бронзовой птички. Тогда школьники решают отправиться на поиски грабителя – в одиночку, в незнакомом городе. Главные роли исполняют 11-летняя Александра Бабаскина и ее ровесник – звезда шоу «Лучше всех!» Миша Мяло. Одна из основных взрослых ролей досталась Инге Оболдиной. В картине также снимаются Сергей Мигицко, Анвар Либабов, Светлана Немоляева и другие актеры. Дата релиза: не объявлено
фото: "Чижик-Пыжик возвращается"
ЧУВСТВА АННЫ, реж. Анна Меликян
В центре сюжета — сотрудница кондитерской фабрики, которая внезапно начинает слышать голоса внеземных цивилизаций. Инопланетяне передают через героиню важную для человечества информацию. Главную роль играет Анна Михалкова. Пермская кондитерская фабрика — ключевая локация фильма, а ее работницы задействованы как непрофессиональные актрисы. Производством ленты занимается ООО «Трумен Пикчерз». Дата релиза: не объявлено
ЭКСТРАСЕНС, реж. Константин Максимов
Мистический триллер, действие которого происходит в СССР во времена гонений на религию. Физик, изучавший случаи телекинеза и телепатии, возвращается домой и на глазах у родных выбрасывается из окна. Его благополучная до тех пор семья – профессор-отец, жена и 14-летняя дочь Аня – каждый по-своему пытается смириться с произошедшим, не подозревая о том, что в тот день он принес в квартиру нечто потустороннее. В ролях Владислав Абашин, Алевтина Майер, Ольга Погодина, Евгений Коряковский, Николай Добрынин. Дата релиза: 9 марта 2023
ЮРА-ДВОРНИК, реж. Виталий Дудка
Главные роли в фильме, основанном на реальной истории о дворнике Юре Ветлугине из Уфы, в одночасье прославившемся на всю страну, исполнили Денис Власенко и Антон Кузнецов. По сюжету, оставшись без работы в Москве, амбициозный фотограф Рома вынужден вернуться в родную Уфу. Там он встречает жизнерадостного и наивного дворника Юру, оказавшегося в долгах из-за мошенников. Чтобы помочь собрать бедолаге хоть немного денег, Рома фотографирует Юру в образе звезды и с помощью фотошопа помещает на обложку модного журнала. Снимок становится «вирусным» в интернете и превращает никому не известного дворника в знаменитость. Это меняет жизнь и «звезды», и ее создателя. Дата релиза: 27 апреля 2023
Я – БОГИНЯ, реж. Ольга Дибцева
Комедия о девушке после развода с Александрой Бортич в главной роли. Она предстанет в образе школьной учительницы Лены, решившей ради обретения счастья выйти за рамки, которыми она сама себя ограничивала. То, что раньше казалось недостатком — наивность, искренность, нелепость, — оказывается ее очарованием, привлекающим к ней нестандартных людей. В одночасье лишившись и работы, и мужа, она по совету подруги записывается на тренинг «Стать богиней». Компанию исполнительнице главной роли составят Антон Васильев, Антон Филипенко, Евгения Калинец, Евгений Муравич, Степан Девонин и Александр Мосин. Дата релиза: не объявлено
Я ЧИТАЮ, реж. Ольга Акатьева
Фильм посвящен проблемам людей с дислексией. Его герой, выпускник педагогического института Саша Макаров, возвращается в родной город и начинает работать учителем литературы. Казалось бы, вполне обычная ситуация, но проблема в том, что из-за дислексии он с трудом читает даже фамилии в классном журнале. Главные роли в картине исполняют Сергей Новосад и Равшана Куркова. В 2020 году проект стал победителем Всероссийского конкурса киносценариев Министерства просвещения на тему популяризации профессии учителя. В ролях также Милана Бру, Александр Югов, Денис Синявский, Николай Шрайбер, Дмитрий Чеботарев и другие актеры. Дата релиза: не объявлено
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