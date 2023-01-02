Смотреть онлайн: «Фандорин. Азазель», «Ковбой из Копенгагена» и «Территория-2»

Самые ожидаемые интернет-релизы января по версии Кино-Театр.Ру
«Гром: Трудное детство»
Полнометражный приквел к «Майору Грому
» Олега Трофима
посвящен 90-м. За двадцать лет до событий «Чумного Доктора» Игорь Гром (Кай Гетц
) был простым школьником и вечно пропадал на улице с другом Игнатом, пока его отец (Сергей Марин
) ночевал на работе, не уделяя ребенку должного внимания. Вместе с будущим начальником петербургской полиции Федором Прокопенко Гром-старший охотится за боссом криминального мира Анубисом.
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«Майор Гром: Чумной доктор»: Полицейский с Фонтанки
Премьера: 1 января
Платформа: Кинопоиск
«Предпоследняя инстанция» (2 сезон)
С момента событий первого сезона прошел год. Возглавляемое Максимом (Павел Прилучный
) Управление по распределению душ (УПРД) работает исправно. Но все в одночасье меняется, когда души в обход УПРД отправляются в Ад вместо Рая. Исправить ситуацию можно только одним способом – убедить человека, продавшего душу, отказаться от того, что он получил от Дьявола, и разорвать договор. Чтобы помочь Максу в этой кризисной ситуации, к работе возвращается Валентина (Ирина Розанова
), ведь посредник Дьявола никто иной, как вызволенный ею из Ада бывший муж.
Премьера: 1 января
Платформа: Okko
«Против всех» (1 сезон)
В основу сценария легла реальная история частного дома, который из-за конфликта принципиальных хозяев с застройщиком оказался один посреди современного жилого комплекса в Одинцове. Решил идти до конца и главный герой — упрямый Захар (Николай Добрынин
). Старый лес вырубили, пруд осушили, и дом Захара оказался прямо во дворе нового ЖК. Еще и внук Богдан влюбился в дочку застройщика Майю.
Премьера: 2 января
Платформа: START
«Хэдшот» (1 сезон)
Дебютный сериал сокуровца Владимира Битокова
(«Мама, я дома
») расскажет о подростке в мире киберспорта. У старшеклассника Дениса (Артем Кошман
) не складываются отношения со сверстниками и семьей, и в критический момент на помощь ему приходит собственный аватар (Роман Курцын
) из видеоигры — смелый, резкий и уверенный в себе. В компании альтер эго Денис получает предложение из мира профессионального киберспорта, и его жизнь резко меняется: первые деньги, новые знакомства и шанс добиться внимания девушки, о которой раньше даже не мечтал.
Премьера: 2 января
Платформа: Кинопоиск
«Тест на беременность» (4 сезон)
Долгоиграющая медицинская мелодрама, вместе с которой зрители прожили восемь лет. Четвертый сезон сериала станет решающим в истории Натальи Бахметьевой (Светлана Иванова
) и даст ответ на главный вопрос проекта — можно ли найти гармонию между служением любимому делу и любовью, не потеряв при этом последний шанс на счастье.
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Светлана Иванова: «Сильная женщина для меня загадочное понятие»
Премьера: 2 января
Платформа: KION
«Странный Эл» / Weird: The Al Yankovic Story
До российских стримингов добралась локализованная версия байопика с Дэниэлом Рэдклиффом
в роли американского музыканта и пятикратного обладателя «Грэмми» Странного Эла Янковича. Исполнитель прославился пародиями на клипы звезд, а его диск Mandatory fun 2014 года стал первым комедийным альбомом, попавшим на первую строчку Billboard Top 200. Картина расскажет историю взлета его карьеры, начиная с самого детства. Сценарий написал сам Янкович совместно с Эриком Аппелем, снявшим в 2010 году одноименную короткометражку.
Премьера: 3 января
Платформа: Кинопоиск
«Меню» / The Menu
Комедийный хоррор о паре, которая едет на отдаленный остров, чтобы попасть на ужин в эксклюзивный ресторан. Молодые люди даже не подозревают, что шеф-повар Словик приготовил роскошное меню с некоторыми шокирующими сюрпризами. В кадре — Рэйф Файнс
, Аня Тейлор-Джой
и Николас Холт
.
Премьера: 3 января
Платформа: HBO Max
«Ковбой из Копенгагена» / Copenhagen Cowboy (1 сезон)
Нуар датчанина Николаса Виндинга Рефна
(«Неоновый демон
») о загадочной молодой девушке Миу, которая много лет провела в неволе. Теперь она хочет отомстить своему заклятому врагу и знакомится с преступным миром Копенгагена.
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«Неоновый демон»: Я - главный экспонат
Премьера: 5 января
Платформа: Netflix
«Треугольник печали» / Triangle of Sadness
Сатирический фильм шведского режиссера Рубена Эстлунда
, отмеченный главным призом Канн. По сюжету группа состоятельных людей отправляется в элитный круиз на яхте. Вместе с поднявшимся на продаже навоза выходцем из СССР, богатым одиноким айтишником и пожилой британской парой, торгующей боевыми гранатами, на борту оказалась пара моделей — Карл и ЙаЙа. Их отношения далеки от идеальных, если вообще базируются на чем-то, кроме логики взаимопиара, а настоящее испытание прекрасных возлюбленных ждет на необитаемом острове, где богачи окажутся после ЧП.
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Как «Треугольник печали» выиграл в Каннах, рассказывая о российских деньгах и навозе
Премьера: 5 января
Платформа: KION
«Соцсети» (1 сезон)
Действие фантастического альманаха разворачивается в Томске в недалеком будущем — в 2021, 2025 и 2030 годах. Каждая из шести историй объединена центральной идеей об одиночестве современного человека в мире новых технологий. Герои активно пользуются соцсетями и буквально не представляют жизнь без них. Они измеряют уровень счастья с помощью гаджетов и все больше отдаляются от искренних чувств. В проекте снялись Любовь Аксенова
, Кирилл Кяро
, Эльдар Калимулин
, Иван Мулин
, Антон Кузнецов
, Евгений Шварц
и Сергей Походаев
.
Премьера: 7 января
Платформа: PREMIER
«Стрим» (1 сезон)
Постановщик трех сезонов «Трудных подростков
» Рустам Ильясов
вновь исследует жизнь зумеров – на этот раз глазами парня Гоши (Денис Власенко
), который начинает транслировать в интернет всё, что происходит с ним в новой провинциальной школе. Правда, окружающие не готовы на такую степень открытости и превращение личной жизни в блог. Вуайеристкий аттракцион делает тайное явным, указывая на недостатки современного образования, проблемы взаимоотношений между подростками и безразличие учителей. Участвовать в подобном эксперименте не хочется, но наблюдать крайне увлекательно.
Премьера: 9 января
Платформа: PREMIER
«Одни из нас» / The Last of Us (1 сезон)
Население Земли истреблено современной чумой, спустя 20 лет после катаклизма суровый выживальщик Джоэл (Педро Паскаль
) и не по годам смышленая девушка-подросток Элли (Белла Рэмси
) объединяются, помогая друг другу в странствиях по руинам Соединенных Штатов. Постановщиком пилотного эпизода значился Кантемир Балагов
, однако он расстался с командой из-за творческих разногласий еще год назад.
Премьера: 15 января
Платформа: HBO Max
«Территория» (2 сезон)
В основе сюжета — легенды и поверья Урала. В первом сезоне
19-летний Егор Чудинов (Глеб Калюжный
) отправляется в Пермский край на поиски родителей, которые пропали при загадочных обстоятельствах в ходе этнографической экспедиции. Вместе со своим дядей Николаем (Андрей Мерзликин
) и случайными попутчицами-студентками ему предстоит продвинуться вглубь территории, которая живет по своим законам и обычаям. Во продолжении сериала герои попадут в пограничные пространства, где каждый по-своему должен будет справляться со страхом смерти. Два мира здесь имеют разные художественные решения: в мире духов — вечная серая осень, а в мире живых — зима. К актерскому составу продолжения присоединились Алексей Серебряков
и Ирина Ермолова
.
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Там чудеса, там леший бродит: репортаж со съемок второго сезона «Территории»
Премьера: 19 января
Платформа: PREMIER
«Фандорин. Азазель» (1 сезон)
Авторы проекта поместили героя одноименного романа Бориса Акунина
в альтернативный 2023 год, где вести расследование Фандорину (Владислав Тирон
) помогают современные технологии. Революция не состоялась, большевики не пришли к власти, а царь Николай III (Максим Матвеев
) делит управление страной с прогрессивным премьер-министром Дмитрием Орловым (Евгений Стычкин
). В это время 20-летний Эраст Фандорин начинает карьеру в сыскном управлении полиции. Занимаясь не самой интересной работой, он узнает странную новость: владелец нефтепроводной компании, молодой миллионер стреляет себе в висок в центре столицы на глазах у десятков людей. Самоубийство попадает на запись камеры робота-городового. Фандорин начинает подозревать, что дело сложнее, чем кажется, — и берется за свое первое серьезное расследование.
Премьера: 19 января
Платформа: Кинопоиск
Что еще смотреть онлайн:
«Оливье и Роботы» (1 сезон)
— 1 января, Иви
«Лживая взрослая жизнь» (1 сезон)
— 4 января, Netflix
«Мэйфейрские ведьмы» (1 сезон)
— 8 января, AMC
«Велма» (1 сезон)
— 12 января, HBO Max
«Я "любила" мужа» (1 сезон)
— 26 января, PREMIER
«Покерфейс» (1 сезон)
— 26 января, Peacock
«Терапия» (1 сезон)
— 27 января, Apple TV+
«Безсоновъ» (1 сезон)
— январь, PREMIER
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