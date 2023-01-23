Четвертый «Джон Уик», пятый «Индиана Джонс» и другие боевики 2023 года

Жанр боевика продолжает оставаться актуальным. В 2022 году зрители, не уставшие от военной хроники, окунулись в брутальный мир творений Майкла Бэя, Роберта Эггерса и Дэвида Литча, «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном, отечественных «Лучших в аду», адаптации знаменитой игровой серии Uncharted и сиквела «Лучшего стрелка». 2023-й тоже подкинет дровишек в жанры действия. Нас ожидают сиквелы «Неудержимых», «Джона Уика», «Индианы Джонса» и «Форсажа», новый фильм Гая Ричи и очередные экранизации «Трех мушкетеров» Александра Дюма и настольной игры Dungeons & Dragons.
«Великий уравнитель 3» / The Equalizer 3
Дензел Вашингтон
в третий раз возвращается к образу бывшего морского пехотинца и бывшего агента Разведывательного управления Министерства обороны Роберта Макколла, инсценировавшего свою смерть. Первая часть киносерии Антуана Фукуа
, основанной на сериале 80-х «Уравнитель
», вышла девять лет назад. На сей раз компанию Вашингтону составят Дакота Фаннинг
и Ремо Джироне
.
Дата выхода в американский прокат: 1 сентября
Читать рецензию
«Великий уравнитель»: Банька по-черному
«Джон Уик 4» / John Wick: Chapter 4
Новая глава взрывоопасных похождений бывшего наемного убийцы, именуемого в Беларуси Бабой Ягой. За постановку вновь отвечает Чад Стахелски
, а в кадре, помимо Киану Ривза
, Лоуренса Фишбёрна
, Йена Макшейна
и Лэнса Реддика
, появятся Донни Йен
, Хироюки Санада
, Наталия Тена
, Скотт Эдкинс
и Клэнси Браун
.
Дата выхода в мировой прокат: 22 марта
Читать рецензию
«Джон Уик 3»: Кончились патроны
«Индиана Джонс и циферблат судьбы» / Indiana Jones and the Dial of Destiny
С легендарным персонажем, придуманным Джорджем Лукасом
и Стивеном Спилбергом
, последний раз мы встречались 15 лет назад. Харрисону Форду
теперь 80, Лукасу 77, а Спилбергу 76, но троица все равно решилась тряхнуть стариной. Впрочем, у руля поставили более молодого Джеймса Мэнголда
, да и Инди по сюжету ожидает омоложение при помощи CGI. Что касается партнеров по площадке, то вместе с Фордом и Джоном Рисом-Дейвисом
, вернувшимся к роли Саллаха, снялись Мадс Миккельсен
, Фиби Уоллер-Бридж
, Бойд Холбрук
, Антонио Бандерас
, Тоби Джонс
и Томас Кречман
.
Дата выхода в мировой прокат: 28 июля
Читать
Герой кнута и шляпы: хроники Индианы Джонса
«Красный» / Red One
Джейк Кэздан
работает над рождественской приключенческой экшн-комедией с участием Дуэйна Джонсона
, Криса Эванса
, Джея Кэя Симмонса
, Люси Лью
, Бонни Хант
и Кирнан Шипка
. События картины, переворачивающей с ног на голову праздничную мифологию, развернутся в разных частях света. Вполне вероятно, что к Рождеству фильм будет готов.
Дата выхода в прокат неизвестна
«Крид 3» / Creed III
Третий фильм саги о боксере Адонисе Криде, представляющей собой спин-офф «Рокки
», снял сам исполнитель титульной роли Майкл Би Джордан
. По сюжету главному герою предстоит поединок с другом детства Джонатаном Мэйджерсом
. Среди продюсеров сам Джордан, Сильвестр Сталлоне
, Ирвин Уинклер
и Райан Куглер
, причастный также к написанию сценария.
Дата выхода в мировой прокат: 1 марта
Читать рецензию
«Крид: Наследие Рокки»: Апперкот Адониса
«Крушение» / Plane
В экшн-триллере Жан-Франсуа Рише
с Джерардом Батлером
и Майком Колтером
в результате страшного шторма борт 119 терпит крушение на затерянном острове. Все живы, но катастрофа – это только начало. Пассажиры оказываются в заложниках у вооруженных бандитов, а единственный, кто может помочь пилоту Броуди Торрансу защитить их, – убийца Луи Гаспар, которого ФБР перевозило на борту. Чтобы спасти пассажиров, они должны вместе выжить любой ценой.
Точная дата выхода в прокат: 26 января
Читать
«Чебурашка», «Операция "Фортуна"» Гая Ричи и еще 9 фильмов января
«Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1» / Mission: Impossible — Dead Reckoning Part One
Том Круз
в очередной раз станет секретным агентом Итаном Хантом, а для режиссера Кристофера Маккуорри
это уже третья часть популярной серии в его карьере. К своим ролям также вернутся Винг Рэймс
, Саймон Пегг
, Ребекка Фергюсон
и Ванесса Кирби
. Среди новичков — Генри Черни
, Хейли Этвелл
, Пом Клементьефф
, Ши Уигэм
, Индира Варма
, Марк Гэтисс
и Кэри Элвис
.
Дата выхода в мировой прокат: 12 июля
Читать рецензию
«Миссия невыполнима: Последствия» // Хижина дяди Тома
«Моя пиратская свадьба» / Shotgun Wedding
Комедийный боевик, в котором Дженнифер Лопес
и Джош Дюамель
играют Дарси и Тома, чья экстравагантная свадьба оказывается под угрозой срыва из-за вмешательства преступников. Несостоявшимся молодоженам предстоит спасти церемонию, попутно разбираясь в том, почему они любят друг друга. Среди других звезд фильма — Дженнифер Кулидж
, Чич Марин
, Ленни Кравиц
и Соня Брага
.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 8 марта
Читать
Седьмая «Миссия невыполнима», четвертые «Неудержимые» и другие боевики 2022 года
«Неудержимые 4» / The Expendables 4
Старички жанра Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стэтэм
, Дольф Лундгрен
и Рэнди Кутюр
вновь соберутся, дабы надавать по шее нехорошим ребятам. В фильме также появятся Энди Гарсиа
, Меган Фокс
, Ико Уайс
, Кёртис Джеймс Джексон
и Тони Джаа
, а события развернутся вокруг спасения заложников.
Дата выхода в мировой прокат: 20 сентября
Читать рецензию
«Неудержимые 3»: В бой идут не одни старики
«Переводчик» / The Covenant
Гай Ричи готовит к выпуску криминальный экшн-триллер с Джейком Джилленхолом
в образе сержанта Джона Кинли, чья служба в Афганистане подходит к концу. В один из последних дней он отправляется на задание вместе с проводником по имени Ахмед (Дар Салим
). Их группа попадает под обстрел, и только раненому Кинли с Ахмедом удается выжить. За ними начинается погоня, и Ахмед, рискуя своей жизнью, помогает Кинли добраться до границы и безопасной территории. В ленте также заняты Энтони Старр
, Александр Людвиг
и Эмили Бичем
.
Дата выхода в американский прокат: 21 апреля
Читать
Гнев джентльмена: как Гай Ричи сорвал большой куш
«Подземелья и драконы: Воровская честь» / Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves
Крис Пайн
, София Лиллис
, Реге-Жан Пейдж
, Джастис Смит
, Хью Грант
и Мишель Родригес
сыграли в новой экранизации культовой настолки Hasbro, послужившей основой для многих ролевых видеоигр. За постановку и сценарий в ответе Джон Фрэнсис Дейли
и Джонатан Голдштейн. Фэнтези-боевик расскажет про вора и его команду невероятных авантюристов, которые предпринимают эпическое ограбление, чтобы вернуть потерянную реликвию. Все идет наперекосяк, когда они сталкиваются не с теми людьми. Анимационный сериал по вселенной шел в 80-е, а в нулевые зрители потешались над игровой дилогией с Джереми Айронсом
и Брюсом Пэйном
.
Дата выхода в мировой прокат: 2 марта
Читать
«Что наша жизнь? Игра!»: 100+ грядущих экранизаций видеоигр
«Призраки» / Ghosted
Приключенческая экшн-мелодрама Декстера Флетчера
, основанная на сценарии Ретта Риза
и Пола Верника
, снята в духе знаменитого «Романа с камнем
» Роберта Земекиса
. В главных ролях — Крис Эванс и Ана де Армас
, пришедшая на смену Скарлетт Йоханссон
, выбывшей из-за плотного съемочного графика. В касте также числятся Эдриан Броуди
, Тим Блэйк Нельсон
и Эми Седарис
. Сюжет держится в секрете.
Ориентировочная дата выхода в мировой прокат: апрель
«Тайлер Рейк: Операция по спасению 2» / Extraction 2
Сиквел успешного боевика Сэма Харгрейва
, вышедшего на сервисе Netflix в 2020-м. Крис Хемсворт
вернется к образу наемника Тайлера Рейка. За сценарий, как и в первой части, отвечает Джо Руссо
, который также вместе с братом Энтони
числится продюсером.
Дата выхода в американский прокат: 16 июня
«Три мушкетёра: Д'Артаньян» / Les trois mousquetaires: D'Artagnan
Первая часть задуманной экранизации классического романа Александра Дюма от французов. В образе гасконца предстанет Франсуа Сивиль
, роль Миледи как нельзя кстати подходит великолепной Еве Грин
, Атосом назначен Венсан Кассель
, Портосом — Пио Мармаи
, а Арамисом — Ромен Дюрис
. В качестве Констанции заявлена Лина Кудри
, Ришелье — Эрик Рюф
, Людовика XIII — Луи Гаррель
, Анны Австрийской — Вики Крипс
, а герцога Бэкингема — Джейкоб Форчун-Ллойд
. Актерский состав весьма примечательный, но успех картины решит подача всем известного материала. Выход второй части с подзаголовком «Миледи
» запланирован на конец 2023 года. Дилогия также обзаведется двумя спин-оффами под названиями «Происхождение Миледи» и «Черный мушкетер».
Ориентировочная дата выхода в прокат: 27 апреля
«Форсаж 10» / Fast X
Бесконечная гоночная «семья» с Вином Дизелем
вернется к зрителям спустя два года после девятой части не без помощи режиссера Луи Летерье
. К своим ролям также вернутся Джейсон Стэтэм, Мишель Родригес, Джон Сина
, Тайриз Гибсон
, Лудакрис
, Джордана Брюстер
, Натали Эммануэль
, Сон Кан
, Скотт Иствуд
, Майкл Рукер
, Шарлиз Терон
, Хелен Миррен
и Карди Би
. Среди новичков серии заявлены Бри Ларсон
, Джейсон Момоа
, Алан Ричсон
и Рита Морено
.
Дата выхода в мировой прокат: 17 мая
Читать рецензию
«Форсаж 9»: Не дай себе заглохнуть!
обсуждение >>