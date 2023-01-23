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Четвертый «Джон Уик», пятый «Индиана Джонс» и другие боевики 2023 года

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23 января 2023
Жанр боевика продолжает оставаться актуальным. В 2022 году зрители, не уставшие от военной хроники, окунулись в брутальный мир творений Майкла Бэя, Роберта Эггерса и Дэвида Литча, «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном, отечественных «Лучших в аду», адаптации знаменитой игровой серии Uncharted и сиквела «Лучшего стрелка». 2023-й тоже подкинет дровишек в жанры действия. Нас ожидают сиквелы «Неудержимых», «Джона Уика», «Индианы Джонса» и «Форсажа», новый фильм Гая Ричи и очередные экранизации «Трех мушкетеров» Александра Дюма и настольной игры Dungeons & Dragons.



«Великий уравнитель 3» / The Equalizer 3

Четвертый «Джон Уик», пятый «Индиана Джонс» и другие боевики 2023 года

Дензел Вашингтон в третий раз возвращается к образу бывшего морского пехотинца и бывшего агента Разведывательного управления Министерства обороны Роберта Макколла, инсценировавшего свою смерть. Первая часть киносерии Антуана Фукуа, основанной на сериале 80-х «Уравнитель», вышла девять лет назад. На сей раз компанию Вашингтону составят Дакота Фаннинг и Ремо Джироне.

Дата выхода в американский прокат: 1 сентября

Читать рецензию «Великий уравнитель»: Банька по-черному


«Джон Уик 4» / John Wick: Chapter 4



Новая глава взрывоопасных похождений бывшего наемного убийцы, именуемого в Беларуси Бабой Ягой. За постановку вновь отвечает Чад Стахелски, а в кадре, помимо Киану Ривза, Лоуренса Фишбёрна, Йена Макшейна и Лэнса Реддика, появятся Донни Йен, Хироюки Санада, Наталия Тена, Скотт Эдкинс и Клэнси Браун.

Дата выхода в мировой прокат: 22 марта

Читать рецензию «Джон Уик 3»: Кончились патроны


«Индиана Джонс и циферблат судьбы» / Indiana Jones and the Dial of Destiny



С легендарным персонажем, придуманным Джорджем Лукасом и Стивеном Спилбергом, последний раз мы встречались 15 лет назад. Харрисону Форду теперь 80, Лукасу 77, а Спилбергу 76, но троица все равно решилась тряхнуть стариной. Впрочем, у руля поставили более молодого Джеймса Мэнголда, да и Инди по сюжету ожидает омоложение при помощи CGI. Что касается партнеров по площадке, то вместе с Фордом и Джоном Рисом-Дейвисом, вернувшимся к роли Саллаха, снялись Мадс Миккельсен, Фиби Уоллер-Бридж, Бойд Холбрук, Антонио Бандерас, Тоби Джонс и Томас Кречман.

Дата выхода в мировой прокат: 28 июля

Читать Герой кнута и шляпы: хроники Индианы Джонса


«Красный» / Red One

Четвертый «Джон Уик», пятый «Индиана Джонс» и другие боевики 2023 года

Джейк Кэздан работает над рождественской приключенческой экшн-комедией с участием Дуэйна Джонсона, Криса Эванса, Джея Кэя Симмонса, Люси Лью, Бонни Хант и Кирнан Шипка. События картины, переворачивающей с ног на голову праздничную мифологию, развернутся в разных частях света. Вполне вероятно, что к Рождеству фильм будет готов.

Дата выхода в прокат неизвестна


«Крид 3» / Creed III



Третий фильм саги о боксере Адонисе Криде, представляющей собой спин-офф «Рокки», снял сам исполнитель титульной роли Майкл Би Джордан. По сюжету главному герою предстоит поединок с другом детства Джонатаном Мэйджерсом. Среди продюсеров сам Джордан, Сильвестр Сталлоне, Ирвин Уинклер и Райан Куглер, причастный также к написанию сценария.

Дата выхода в мировой прокат: 1 марта

Читать рецензию «Крид: Наследие Рокки»: Апперкот Адониса


«Крушение» / Plane



В экшн-триллере Жан-Франсуа Рише с Джерардом Батлером и Майком Колтером в результате страшного шторма борт 119 терпит крушение на затерянном острове. Все живы, но катастрофа – это только начало. Пассажиры оказываются в заложниках у вооруженных бандитов, а единственный, кто может помочь пилоту Броуди Торрансу защитить их, – убийца Луи Гаспар, которого ФБР перевозило на борту. Чтобы спасти пассажиров, они должны вместе выжить любой ценой.

Точная дата выхода в прокат: 26 января

Читать «Чебурашка», «Операция "Фортуна"» Гая Ричи и еще 9 фильмов января


«Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1» / Mission: Impossible — Dead Reckoning Part One



Том Круз в очередной раз станет секретным агентом Итаном Хантом, а для режиссера Кристофера Маккуорри это уже третья часть популярной серии в его карьере. К своим ролям также вернутся Винг Рэймс, Саймон Пегг, Ребекка Фергюсон и Ванесса Кирби. Среди новичков — Генри Черни, Хейли Этвелл, Пом Клементьефф, Ши Уигэм, Индира Варма, Марк Гэтисс и Кэри Элвис.

Дата выхода в мировой прокат: 12 июля

Читать рецензию «Миссия невыполнима: Последствия» // Хижина дяди Тома


«Моя пиратская свадьба» / Shotgun Wedding



Комедийный боевик, в котором Дженнифер Лопес и Джош Дюамель играют Дарси и Тома, чья экстравагантная свадьба оказывается под угрозой срыва из-за вмешательства преступников. Несостоявшимся молодоженам предстоит спасти церемонию, попутно разбираясь в том, почему они любят друг друга. Среди других звезд фильма — Дженнифер Кулидж, Чич Марин, Ленни Кравиц и Соня Брага.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 8 марта

Читать Седьмая «Миссия невыполнима», четвертые «Неудержимые» и другие боевики 2022 года


«Неудержимые 4» / The Expendables 4

Четвертый «Джон Уик», пятый «Индиана Джонс» и другие боевики 2023 года

Старички жанра Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стэтэм, Дольф Лундгрен и Рэнди Кутюр вновь соберутся, дабы надавать по шее нехорошим ребятам. В фильме также появятся Энди Гарсиа, Меган Фокс, Ико Уайс, Кёртис Джеймс Джексон и Тони Джаа, а события развернутся вокруг спасения заложников.

Дата выхода в мировой прокат: 20 сентября

Читать рецензию «Неудержимые 3»: В бой идут не одни старики


«Переводчик» / The Covenant

Четвертый «Джон Уик», пятый «Индиана Джонс» и другие боевики 2023 года

Гай Ричи готовит к выпуску криминальный экшн-триллер с Джейком Джилленхолом в образе сержанта Джона Кинли, чья служба в Афганистане подходит к концу. В один из последних дней он отправляется на задание вместе с проводником по имени Ахмед (Дар Салим). Их группа попадает под обстрел, и только раненому Кинли с Ахмедом удается выжить. За ними начинается погоня, и Ахмед, рискуя своей жизнью, помогает Кинли добраться до границы и безопасной территории. В ленте также заняты Энтони Старр, Александр Людвиг и Эмили Бичем.

Дата выхода в американский прокат: 21 апреля

Читать Гнев джентльмена: как Гай Ричи сорвал большой куш


«Подземелья и драконы: Воровская честь» / Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves



Крис Пайн, София Лиллис, Реге-Жан Пейдж, Джастис Смит, Хью Грант и Мишель Родригес сыграли в новой экранизации культовой настолки Hasbro, послужившей основой для многих ролевых видеоигр. За постановку и сценарий в ответе Джон Фрэнсис Дейли и Джонатан Голдштейн. Фэнтези-боевик расскажет про вора и его команду невероятных авантюристов, которые предпринимают эпическое ограбление, чтобы вернуть потерянную реликвию. Все идет наперекосяк, когда они сталкиваются не с теми людьми. Анимационный сериал по вселенной шел в 80-е, а в нулевые зрители потешались над игровой дилогией с Джереми Айронсом и Брюсом Пэйном.

Дата выхода в мировой прокат: 2 марта

Читать «Что наша жизнь? Игра!»: 100+ грядущих экранизаций видеоигр


«Призраки» / Ghosted

Четвертый «Джон Уик», пятый «Индиана Джонс» и другие боевики 2023 года

Приключенческая экшн-мелодрама Декстера Флетчера, основанная на сценарии Ретта Риза и Пола Верника, снята в духе знаменитого «Романа с камнем» Роберта Земекиса. В главных ролях — Крис Эванс и Ана де Армас, пришедшая на смену Скарлетт Йоханссон, выбывшей из-за плотного съемочного графика. В касте также числятся Эдриан Броуди, Тим Блэйк Нельсон и Эми Седарис. Сюжет держится в секрете.

Ориентировочная дата выхода в мировой прокат: апрель


«Тайлер Рейк: Операция по спасению 2» / Extraction 2



Сиквел успешного боевика Сэма Харгрейва, вышедшего на сервисе Netflix в 2020-м. Крис Хемсворт вернется к образу наемника Тайлера Рейка. За сценарий, как и в первой части, отвечает Джо Руссо, который также вместе с братом Энтони числится продюсером.

Дата выхода в американский прокат: 16 июня


«Три мушкетёра: Д'Артаньян» / Les trois mousquetaires: D'Artagnan



Первая часть задуманной экранизации классического романа Александра Дюма от французов. В образе гасконца предстанет Франсуа Сивиль, роль Миледи как нельзя кстати подходит великолепной Еве Грин, Атосом назначен Венсан Кассель, Портосом — Пио Мармаи, а Арамисом — Ромен Дюрис. В качестве Констанции заявлена Лина Кудри, Ришелье — Эрик Рюф, Людовика XIII — Луи Гаррель, Анны Австрийской — Вики Крипс, а герцога Бэкингема — Джейкоб Форчун-Ллойд. Актерский состав весьма примечательный, но успех картины решит подача всем известного материала. Выход второй части с подзаголовком «Миледи» запланирован на конец 2023 года. Дилогия также обзаведется двумя спин-оффами под названиями «Происхождение Миледи» и «Черный мушкетер».

Ориентировочная дата выхода в прокат: 27 апреля


«Форсаж 10» / Fast X

Четвертый «Джон Уик», пятый «Индиана Джонс» и другие боевики 2023 года

Бесконечная гоночная «семья» с Вином Дизелем вернется к зрителям спустя два года после девятой части не без помощи режиссера Луи Летерье. К своим ролям также вернутся Джейсон Стэтэм, Мишель Родригес, Джон Сина, Тайриз Гибсон, Лудакрис, Джордана Брюстер, Натали Эммануэль, Сон Кан, Скотт Иствуд, Майкл Рукер, Шарлиз Терон, Хелен Миррен и Карди Би. Среди новичков серии заявлены Бри Ларсон, Джейсон Момоа, Алан Ричсон и Рита Морено.

Дата выхода в мировой прокат: 17 мая

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Макс Милиан
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Четвертый «Джон Уик», пятый «Индиана Джонс» и другие боевики 2023 года фотографии
Четвертый «Джон Уик», пятый «Индиана Джонс» и другие боевики 2023 года фотографии
Четвертый «Джон Уик», пятый «Индиана Джонс» и другие боевики 2023 года фотографии
Четвертый «Джон Уик», пятый «Индиана Джонс» и другие боевики 2023 года фотографии
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