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Подарок в честь юбилея Владимира Высоцкого

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25 января 2023
В год, когда Владимиру Высоцкому исполнилось бы 85 лет, издательство СЛОВО/SLOVO выпускает новое издание собрания сочинений поэта в 5 томах. Это уникальный сборник, в который помимо популярных и всеми любимых произведений вошли никогда ранее не публиковавшиеся и малоизвестные тексты. Все тексты песен, стихотворений, сценариев и других произведений сопровождаются комментариями о происхождении, первых публикациях, пояснениями отдельных терминов и оборотов речи, свидетельствами самого Высоцкого об обстоятельствах написания и воспоминаниями членов семьи, друзей и коллег по цеху.

Подарок в честь юбилея Владимира Высоцкого

Вместе с издательством СЛОВО/SLOVO мы разыгрываем и дарим победителю 1 комплект Собрания сочинений Высоцкого в 5 томах. Розыгрыш проходит в нашем Телеграм-канале.

Подключайтесь!

Собрание печатается за рубежом и поступит в открытую продажу в марте 2023 года, но уже сейчас на сайте издательства открыт предзаказ по специальной цене с 30% скидкой.

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Подарок в честь юбилея Владимира Высоцкого фотографии
Подарок в честь юбилея Владимира Высоцкого фотографии
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