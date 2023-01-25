Подарок в честь юбилея Владимира Высоцкого

В год, когда Владимиру Высоцкому исполнилось бы 85 лет, издательство СЛОВО/SLOVO выпускает новое издание собрания сочинений поэта в 5 томах. Это уникальный сборник, в который помимо популярных и всеми любимых произведений вошли никогда ранее не публиковавшиеся и малоизвестные тексты. Все тексты песен, стихотворений, сценариев и других произведений сопровождаются комментариями о происхождении, первых публикациях, пояснениями отдельных терминов и оборотов речи, свидетельствами самого Высоцкого об обстоятельствах написания и воспоминаниями членов семьи, друзей и коллег по цеху.
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