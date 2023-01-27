Прикинуться пиджаком: Люпен III — легендарный вор-джентльмен, который похитит ваше сердце

На Amazon Prime Video стартует «Люпен III против Кошачьего глаза» — кроссовер двух популярных авантюрных франшиз, которые в этом году отмечают юбилеи. Похождения внука знаменитого Арсена Люпена на телевидении перемахнули полувековую отметку (если совсем точно — в 1971-м), а манга о трех сестрах-воровках была опубликована 40 лет назад (на самом деле в 1981-м). Разобраться в мифологии и наследии обаятельного вора-джентльмена вам будет гораздо проще — с гидом Сергея Сергиенко о более чем полувековой биографии Люпена и мифологии его авантюр.
Искусство появления: рождение Люпена III
фото: Скетч Манки Панча
Люпен III впервые появился в 1967 году — на страницах манги Казухико Като, более известного как Манки Панч. Мангака придумал внука легендарному Арсену Люпену — одному из первых воров-джентльменов в литературе, которого сочинил Морис Леблан. За 30 лет из-под его пера вышло более четырех десятков книг о похождениях Люпена.
Смотреть онлайн«Люпен III: Первый»
Как и знаменитый предок, Люпен III — изысканный джентльмен, заинтересованный в добыче дорогих вещей нелегальными способами. Не меньше (а иногда и больше) он интересуется женщинами, ради которых готов пожертвовать многим. Эта черта персонажу досталась уже не столько от галантного кавалера Арсена, сколько от секретного агента Джеймса Бонда, чьи приключения также стали другим источником вдохновения для Манки Панча. У знаменитого британца Люпен перенял тягу к приключениям и постоянной смене локаций. Стоит отметить, что Манки Панч использовал имя Арсена Люпена без официального разрешения, поэтому при локализации Люпен часто менял имена — например, превращался в Рупана или Волка. С 2012 года права на произведения Леблана перешли в свободное использование.
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фото: Исикава Гоэмон XIII, Дзигэн Дайске, Люпен III, Фудзико Минэ и Коичи Дзенигата
Наряду с Люпеном III в его историях регулярно появляются еще четыре героя. Их нельзя однозначно назвать союзниками или противниками: все они регулярно меняют стороны — даже в рамках одного сюжета.
Постоянным противником Люпена III выступает инспектор Коичи Дзенигата. Как и главный герой, он имеет «исторические корни»: инспектор — потомок Хейдзи Дзенигаты, полицейского, придуманного японским писателем Кодо Номурой. По легенде, Хейдзи жил в период Эдо и прославился тем, что ловил преступников при помощи дедукции и снайперского метания монет. Коичи славится недюжинной физической силой, знанием карате и дзюдо, а также мощным интеллектом, но предпочитает монеткам самодельное лассо из веревки и наручников. Вместе с тем это комический персонаж: Дзенигата, несмотря на все свои навыки, почти никогда не способен поймать Люпена и его команду из-за скоропалительных выводов и неуклюжести. Манки Панч создавал Дзенигату ради динамики в стиле «Тома и Джерри» — и, как и дуэт кота и мыши, герои вынуждены снова и снова вступать в конфронтацию. По словам мангаки, их конфликт никогда не прекратится, а если когда-то вдруг придется завершить приключения легендарного вора, то Люпен III и Коичи Дзенигата закончат как равные.
Смотреть онлайнКлассические «Том и Джерри»
Второй постоянный герой — Дзигэн Дайске — правая рука Люпена, талантливый вор, нередко вступающий с ним в конфронтацию. Дзигэн вдохновлен Бриттом (Джеймс Коберн) из «Великолепной семерки» (1960) Джона Стерджеса. Как и прославленный коллега, Дзигэн — блестящий стрелок и всех видов оружия. Он способен сбить пулю на лету и поразить цель меньше, чем за секунду. Дзигэн — самый серьезный герой из ключевой пятерки, но его рациональность и мрачность не исключают изящное чувство юмора.
Нередко Люпен объединяет силы с Исикавой Гоэмоном XIII — потомком легендарного японского разбойника. В японской культуре «оригинальный» Исикава Гоэмон во многом схож с Робином Гудом: он обладал собственным кодексом чести, грабил богатых и раздавал все бедным. Впрочем, его биография давно обросла обилием мифов: дескать, он мог превращаться в животных, прятаться средь белого дня и обладал нечеловеческими выносливостью и силой воли. Гоэмон XIII также чтит традиции Японии: он самурай, вооруженный легендарным мечом Зантецукен, выкованным из метеоритной стали и способным разрубить любой материал на свете. Манки Панч ввел его позже остальных, осознав, что получившаяся история слишком далека от японских читателей. В итоге Гоэмон — предельно серьезный мастер боевых искусств, чья старомодность нередко становится поводом для шуток.
Смотреть онлайн«Великолепная семерка»
Наконец, последняя по порядку, но не по значению — Фудзико Минэ, femme fatale в историях о Люпене. Манки Панч задумывал ее как типичную «девушку Бонда», причем изначально планировал, что Люпен будет встречать разных девушек с одним именем. Однако мангака быстро понял, что каждый раз создавать новых роковых женщин не так-то просто, и сделал Фудзико Минэ постоянной героиней, способной с легкостью менять внешность. Ее имя происходит от названия горы Фудзи, к которому мангака добавил «женский» суффикс –ко. У Фудзико двуличная натура: именно она чаще всего предает банду Люпена, с легкостью меняя стороны конфликта. Минэ сотрудничает с Люпеном только для того, чтобы предать его в следующей сцене, но тот раз за разом прощает ее и пытается добиться расположения вновь и вновь.
Зеленый пиджак: первые шаги Люпена III на телевидении
фото: «Люпен III» (1971)
Первые же выпуски манги, вышедшие в 1967 году, привлекли внимания читателей — и почти сразу похождения Люпена решили превратить в телесериал. Однако пилотная серия появилась только спустя два года: 15-минутный эпизод представлял ключевых персонажей и их особенные черты. Несмотря на качественную для своего времени анимацию, производство полноценного сериала задержалось до 1971-го: студии опасались браться за «взрослый» анимационный продукт с насилием и сексом, которыми отличалась манга Манки Панча.
Первый сериал о Люпене III снял режиссер Масааки Осуми, решивший строго следовать духу манги (разве что пиджак перекрасил в зеленый). В итоге шоу стало первым аниме в истории, ориентированным на взрослых. Режиссер и сценаристы делали ставку на реализм, серьезность повествования и внимание к деталям. Люпен часто выступал против жестоких преступников или Дзенигаты, который однажды даже сумел пленить легендарного вора. Так продолжалось до девятой серии. Ранние эпизоды сериала оказали мощное влияние на японскую культуру: к примеру, режиссер «Ковбоя Бибопа» и «Самурая Чамплу» Синъитиро Ватанабэ называет их одним из ключевых источников вдохновения, а сам Манки Панч считает именно первую адаптацию лучшей из всех.
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Тем временем шоу пользовалось низкой популярностью, поэтому студия попросила Осуми сделать настроение сериала менее мрачным. Тот отказался и был уволен после девяти серий. С уходом Осуми сериалом занялись двое новичков, которые вывели Люпена III на совершенно новый уровень. Их звали Хаяо Миядзаки и Исао Такахата.
Улыбочку: как Миядзаки и Такахата переизобрели Люпена III
фото: «Люпен III: Замок Калиостро» (1979)
Миядзаки и Такахата с легкостью приняли новый подход. Тон сериала резко изменился: в отличие от Осуми, новички были готовы экспериментировать и играть с заложенной в манге формулой. Люпен из циника превратился в неунывающего оптимиста, Дзиген стал куда дружелюбнее, а Фудзико наконец-то перестала отвечать за легкий способ добавить мультфильму немного эротики.
Хотя вся пятерка стала куда веселее, основными источниками шуток в обновленном «Люпене III» оказались Гоэмон и Дзенигата. Первый — из-за комичной старомодности (и неумения общаться с девушками), а инспектор обзавелся фирменной неуклюжестью и легендарным криком «Люпеен!», который с тех пор кочует из сериала в сериал. Именно это настроение вкупе с многочисленными приключениями стали чаще всего ассоциироваться с Люпеном и его командой.
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Многие до сих пор спорят, стал ли сериал лучше после прихода Миядзаки и Такахаты, и все же сегодня это один из лучших способов познакомиться с многообразием историй о Люпене III. Благодаря смене настроения он позволяет за 23 серии охватить как серьезный, так и приключенческий этап в становлении героев. Правда, придется сделать скидку на возраст: все же сериалу минуло 50 лет.
Красный пиджак: второй сезон и канон
фото: «Люпен III» (1977-1980), второй сезон
«Семейный» подход Миядзаки и Такахаты со временем раскрыл истинный потенциал вора-джентльмена — и продолжения стало вопросом времени. После череды повторов оригинального шоу было студия решила делать второй сезон — самый масштабный в истории персонажа. Если первый сезон был довольно коротким, то вторая часть сумела продержаться больше трех лет, достигнув отметки в 155 эпизодов.
Продолжение окончательно сформировала мифологию сериала: Люпен III переоделся в каноничный красный пиджак, эпизоды все чаще комичны (хотя хватает и мрачных тем), персонажи часто меняют внешность, а сюжеты варьируются от классического поиска драгоценностей до сражений с огромными роботами. Мировой популярностью Люпен во многом обязан именно второму сезону, который транслировали на Западе.
Говоря о втором сезоне, нельзя не отметить малую вовлеченность Миядзаки. Маэстро поставил всего два эпизода — 145-й и 151-й, — но в них с легкостью угадываются черты его будущих работ. В частности, «Навсикаи из Долины ветров» (1984), «Небесного замка Лапута» (1986) и «Порко Россо» (1992), куда почти без изменений перекочевали отдельные элементы. Так Миядзаки попрощался с телевизионной историей Люпена.
Калиостро и последовательность снов: первые полнометражные приключения Люпена III
фото: «Люпен III: Тайна Мамо» (1978)
За три года, что шел сериал, вышло два полнометражных аниме: «Люпен III: Тайна Мамо» (1978) и «Люпен III: Замок Калиостро» (1979). Куда большей популярности ожидаемо добился второй: «Замок Калиостро» (очевидно отсылающий к роману «Графиня Калиостро» Мориса Леблана) стал первым полнометражным мультфильмом Хаяо Миядзаки. Несмотря на то, что Миядзаки работал в своей стилистике, далекой от манеры Манки Панча, «Замок Калиостро» нередко называют одним из главных мультфильмов о Люпене III. Вор здесь хоть и не оставляет криминальных пристрастий, но выступает скорее джентльменом с благородными намерениями, а характеры остальных героев изменены даже по сравнению с первым сезоном. Вдобавок Люпен все еще ходит в зеленом пиджаке, что сбивало с толку тех, кто смотрел идущий параллельно сериал с краснопиджачным героем.
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«Тайна Мамо», вышедшая годом ранее, по духу была ближе к ранним приключениям Люпена. Если не считать наличие мистики: в сериале любые фантастические элементы в итоге находили логичное объяснение, а «Тайна Мамо» хранит свои загадки до финала, предлагая зрителям самостоятельно угадать, искусная ли это фальшивка или действительно что-то невероятное. Из-за этого ирреальная последняя треть нередко подвергается критике. Также «Тайна Мамо» примечательна тем, что это первое полнометражное аниме с бюджетом, сопоставимым с полнометражным фильмом, вдобавок для него придумали технологию, позволяющую увеличить детализацию в кадре.
Розовый пиджак: «Люпена» лихорадит
фото: «Люпен III» (1984-1985)
Люпен вновь появился на малые экраны в 1984 году, надев при этом ярко-розовый пиджак и постаравшись вернуться к корням. Художники приблизили облик героев к оригинальной манге, а сериал стал более серьезным, не растеряв по пути шарма «красного пиджака».
Проблемой стало то, что эпизоды сильно отличались по качеству: тон и стиль могли скакать из крайности в крайность, так как ситуация сильно зависела от того, кто занимается производством эпизода. Шоу продержалось всего год: «дерганность» сериала и другие проблемы стали причиной низкой популярности «розового пиджака». Тем не менее третий сезон заслуживает определенного внимания: некоторые эпизоды писали известные сценаристы боевиков и детективов, неплохо передавшие дух избранных жанров, а последние эпизоды превращают приключения Люпена III в китч и радикально отличаются от всего, что выходило ранее.
Ниндзя, Романовы и нанороботы: три самых примечательных мультфильма о Люпене, вышедших в конце XX века
фото: «Люпен III: Живым или мертвым» (1996)
После «розового пиджака» сериал надолго ушел на покой, чего нельзя сказать о самом Люпене. С 1985 по 2012 год вышло более трех десятков специальных эпизодов, полнометражных мультфильмов и других проектов по мотивам. Большинство из них выполнены на уровне проходных эпизодов сериала, но есть и свои находки. Внимания достоин, к примеру, «Заговор Фума» (1987), где Гоэмон наконец-то находит любовь, а инспектор Дзенигата уходит в отставку, уверенный, что Люпен скончался. Триггером для новых приключений, полных ловушек, древних механизмов и тайных хранилищ, станет появления ниндзя на свадьбе Гоэмона и похищение его невесты. «Заговор Фума» считается одним из лучших полнометражных аниме в истории Люпена, хотя в Японии его приняли довольно прохладно. Все дело в том, что большая часть бюджета ушла на качественную анимацию, а на озвучке решили сэкономить и вместо привычных актеров наняли более дешевых.
В 1996 году вышел «Люпен III: Живым или мертвым», режиссером которого выступил сам Манки Панч. Создатель Люпена, правда, регулярно признавался, что результатом не очень-то доволен, да и снимал он только вступление и финал. Зато благодаря его вмешательству тон сериала — как визуально, так и на уровне подачи — куда более мрачный, а Дзенигата наконец выступает достойным противником Люпена. Вдобавок сеттинг стал более современным: к примеру, в сюжете фигурируют наномашины и регулярно используются компьютеры, что для Люпена ранее было редкостью.
Люпен, который меня полюбил: история Фудзико Минэ
фото: «Женщина по имени Минэ Фудзико» (2012)
Новый полноценный сериал вышел лишь в 2012 году, и впервые в центре внимания оказался не Люпен, а Фудзико. «Люпен III: Женщина, которую звали Фудзико Минэ» предлагает, пожалуй, самую мрачную историю франшизы: шоураннером выступила Сайо Ямамото, успевшая поработать над такими культовыми аниме, как «Тетрадь смерти», «Эрго прокси» и «Самурай Чамплу». События сериала разворачиваются до знакомства героев, что приводит к интересным и непривычным ситуациям, а Дзенигата здесь полностью лишен комичности. «Женщина по имени Фудзико Минэ» не стесняется наготы, чрезмерного насилия и употребления наркотиков. Ямамото опиралась на оригинальную мангу, но не шла на компромиссы, из-за чего сериал вышел даже более приземленным и жестоким, чем первые серии первого сезона.
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Шоу отличается необычным визуальным исполнением: в нем используются «грязные» цвета и тяжелые тени, а также впервые в истории Люпена появился сквозной сюжет, связывающий все эпизоды в единое целое. Вдобавок femme fatale Минэ получила предысторию и более сложную мотивацию, чем получение богатств любым способом.
Вслед за 13-серийным сериалом вышло три отдельных фильма, рассказывающих истории Дзигена, Гоэмона и снова Фудзико. Все три не стесняются насилия и сексуальности, но претерпели стилистические изменения: вместо «грязной» эстетики пришла более выверенная, но не менее стильная. Здесь же стоит вспомнить и многострадального «Люпена VIII»: производство сериала должно было стартовать в 1982 году, но все ограничилось пилотной серией. Люпен будущего — не преступник, а частный детектив, который по-прежнему сталкиваться с далекими потомками Дзигена, Гоэмона, Фудзико и Дзенигаты (последний пристально следит за Люпеном, сомневаясь в его добропорядочности). Свернуть продакшн пришлось из-за финансовых требований со стороны наследников Леблана, поэтому эпизод вышел только в 2012 году — с завершенными анимацией и звуковыми эффектами, но без озвучки. Сам по себе пилот не то чтобы примечателен, но интересен как альтернативный взгляд на героя.
Синий пиджак: итальянские и французские гастроли Люпена III
фото: «Люпен III: Итальянские приключения» (2015)
Следующий сериал появился в 2015 году и вышел на родине позже, чем в Италии, что неудивительно с подзаголовком «Итальянские приключения». Шоу вернулось к более легкому настроению, а пиджак героя вновь сменил цвет — на синий. Создатели явно черпали вдохновение из предыдущего шоу, частично позаимствовав насилие и фан-сервис. Заметно и влияние Миядзаки: Люпен здесь выступает благородным преступником с золотым сердцем.
Главное отличие — это один из немногих сериалов, меняющий «золотой» состав серии: к привычной пятерке героев добавились Ребекка Росселлини — профессиональная воровка, которая выходит замуж за Люпена, — и загадочный агент Никс из МИ-6, наступающий компании на пятки не хуже Дзенигаты.
Прямым продолжением «Итальянских приключений» стала пятая часть (шоу о Фудзико не нумеруется): Люпен и его друзья отправляются во Францию, на родину легендарного предка — Арсена Люпена, — а новым персонажем стали подросток-хакер Ами Энан. Сюжет во многом вращается вокруг более современных тем: дарквеба, криптовалюты и незаконной торговли через интернет. Зато в бонусной серии можно встретить старых противников вроде Мамо или «волшебника» Пискала, который был одним из злодеев самого первого шоу.
Люпен рассказывает все: «Люпен III: Первый»
фото: «Люпен III: Первый» (2019)
Самое современное и одновременно с тем старомодное прочтение героя на сегодняшний день — полнометражный «Люпен III: Первый» (2019). Это первый трехмерный мультфильм в серии, но он во многом опирается на те самые серии «красного пиджака». Люпен — добродушный повеса, не лишенный шарма и галантности, Дзигэн — помощник без налета цинизма, а Гоэмон продолжает оставаться ходячим анахронизмом и поводом для шуток. Фудзико почти лишена привычной сексуальности, а Дзенигата вновь неуклюж и смешон ровно настолько, чтобы не выглядеть посмешищем.
При этом «Первого» невозможно не похвалить за бережное отношение ко всем ключевым фишкам франшизы: герои сходу узнаются, внимание к деталям не уступает лучшим рисованным работам, а само приключение, вращающееся вокруг международного заговора недобитых нацистов, — яркое и изобилует неожиданными поворотами. Лучшей точкой входа его, пожалуй, не назвать, но даже те, кто совершенно не знаком с приключениями Люпена, вряд ли будут разочарованы.
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