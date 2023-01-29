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Пикник на обочине: 13 самых интригующих экранизаций 2023 года, которые мы рассчитываем увидеть

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29 января 2023
Каждый год находятся режиссеры, готовые экранизировать классические романы, актуальные бестселлеры, полузабытые рассказы писателей второго ряда или нон-фикшн. Одни развивают собственное видение текста, другие — строго следуют букве первоисточника. В 2023-й не стал исключением — и мы отобрали 13 самых интригующих экранизаций, которые хотелось бы посмотреть хоть на каком-то экране.

«Стук в дверь», реж. М. Найт Шьямалан

Пикник на обочине: 13 самых интригующих экранизаций 2023 года, которые мы рассчитываем увидеть

М. Найт Шьямалан, мастер умозрительных концептов и финальных твистов, снова делает то, что у него получается лучше всего: фантазирует о конце света и спасении. В загородный дом к ничего не подозревающей семье вламываются четверо и сообщают, что кто-то один из троицы должен умереть, чтобы предотвратить апокалипсис. Вероятно, в следующие полтора часа несчастная супружеская пара попробует выяснить, что вообще происходит. Первоисточником послужила книга Пола Дж. Тремблея «Хижина на краю света», а среди запертых в одном пространстве — Дэйв Батиста, Руперт Гринт, Джонатан Грофф и Никки Амука-Бёрд из «Времени».
Мировая премьера: 1 февраля

Читать Рецензия на «Время» Шьямалана

«Жребий», реж. Гэри Доберман

Пикник на обочине: 13 самых интригующих экранизаций 2023 года, которые мы рассчитываем увидеть

Режиссер третьей экранизации «Жребия Салема» Стивена Кинга обещает снять с вампиров сумеречный лоск и показать их ровно такими, какими их и задумывал «король ужасов»: грязными мерзкими тварями, которые время от времени притворяются людьми. Ранее Гэри Доберман уже работал с кинговским материалом — выступил соавтором дилогии «Оно» (2017-2019), так что рассинхрона между авторами произойти не должно. Вряд ли это будет сравнимо с классикой Тоуба Хупера, но уровень как минимум последних «Проклятий Аннабель», над которыми Доберман тоже трудился, наверняка будет выдержан.
Мировая премьера: 21 апреля

Читать Рецензия на «Оно 2»

«Как поживаете?», реж. Хаяо Миядзаки

Пикник на обочине: 13 самых интригующих экранизаций 2023 года, которые мы рассчитываем увидеть

Хаяо Миядзаки — возможно, самый известный режиссер-аниматор из Японии — занимался новой картиной последние семь лет. Все эти годы представители студии Ghibli через интервью периодически отчитывались, как идет процесс, как неспешно работает Миядзаки (меньше минуты анимации в месяц!) и как важен для всей компании этот проект. Это не буквальная экранизация классики японской литературы, но роман «Как поживаете?» Ёсино Гэндзабуро 1937 года сыграет важную роль в сюжете. Самим Миядзаки проект позиционируется как итоговая и последняя работа, но стоит помнить, что в 2013 году режиссер уже уходил из профессии.
Японская премьера: 14 июля

Читать Мини-гид по творчеству Миядзаки

«Оппенгеймер», реж. Кристофер Нолан

Пикник на обочине: 13 самых интригующих экранизаций 2023 года, которые мы рассчитываем увидеть

Житие великого ученого сначала было изложено на бумаге — за книгу со скромным заглавием «Американский Прометей» Кай Бёрд и Мартин Шервин в 2006 году даже получили Пулитцеровскую премию. Спустя 15 лет Кристофер Нолан решил снять по ней фильм — так «Оппенгеймер» становится первым байопиком в карьере культового режиссера. Титульную роль исполняет Киллиан Мёрфи, на втором плане — сплошь звезды: Эмили Блант, Роберт Дауни-мл., Мэтт Дэймон, Рами Малек, Гари Олдман и Флоренс Пью. Кажется, раньше такую россыпь бриллиантов себе позволял только Уэс Андерсон. Хочется верить, что Нолан распорядится такой сборной благоразумнее коллеги-комедиографа.
Мировая премьера: 19 июля

Читать Рецензия на «Довод» Нолана

«Последнее путешествие "Деметра"», реж. Андре Овредал

Пикник на обочине: 13 самых интригующих экранизаций 2023 года, которые мы рассчитываем увидеть

Некогда главная надежда скандинавского хоррора, Овредал уже некоторое время безуспешно пытается покорить американский кинорынок. Новый подход — с классическим сюжетом Брэма Стокера, который десять лет назад грозился снять Нил Маршалл с Вигго Мортенсеном. «Последнее путешествие» — экранизация лишь одной из глав «Дракулы», посвященной непосредственно круизу Дракулы из Трансильвании в Лондон. По мере того, как члены экипажа «Деметра» понемногу пропадают, оставшиеся в живых начинают что-то подозревать, но, как и всегда бывает в таких случаях, – слишком поздно.
Мировая премьера: 10 августа

Читать Рецензия на «Демона внутри» Овредала

«Изгоняющий дьявола», реж. Дэвид Гордон Грин

Пикник на обочине: 13 самых интригующих экранизаций 2023 года, которые мы рассчитываем увидеть

Не успели остыть перемолотые в труху останки Майкла Майерса из «Хэллоуина», как Дэвид Гордон Грин берется за другую классику хоррора – «Изгоняющего дьявола». Причем снова замахивается на трилогию, которая будет прямым продолжением оригинала. Остается только надеяться, что эти сиквелы будут успешнее пяти предыдущих, а литературный первоисточник – одноименный роман Уильяма Питера Блэтти – не задвинут слишком далеко. Примечательно, что Эллен Бёрстин, исполнившая роль той самой одержимой девочки, сыграет героиню годы спустя. Других подробностей сюжета пока не раскрывается.
Мировая премьера: 13 октября

Читать Рецензия на «Хэллоуин убивает» Грина

«Дюна. Часть 2», реж. Дени Вильнёв

Пикник на обочине: 13 самых интригующих экранизаций 2023 года, которые мы рассчитываем увидеть

«Дюна» заканчивалась практически на полуслове, но еще до выхода картины 2021 года было известно, что продолжению быть, даже если первый Шаи-Хулуд выйдет комом. К счастью, провала не случилось (как, впрочем, и значимого успеха), и Дени Вильнёву не пришлось испытывать крепость честного слова студийных боссов на прочность. Вероятно, вторая «Дюна» завершит экранизацию одноименного романа Фрэнка Герберта, подведя мировую общественность к вопросу: что же делать с бесчисленными литературными продолжениями – снимать сериал, кино или оставить в покое? Вероятнее всего нас ждет шоу от HBO, но сначала надо дождаться выхода фильма.
Мировая премьера: 1 ноября

Читать Творческий портрет Дени Вильнева

«Убийца», реж. Дэвид Финчер

Пикник на обочине: 13 самых интригующих экранизаций 2023 года, которые мы рассчитываем увидеть

Перед выходом «Манка» Дэвид Финчер шутил, что, если его киноведческую ретро-драму на стриминге посмотрят недостаточно рьяно, он попадет к Netflix в рабство и будет снимать для него «фильмы попроще». И вот у Финчера выходит экранизация комикса — правда, французского (bande dessinée), и планировал он его снять еще лет 15 назад. К слову, предыдущей экранизацией этого автора, Алексиса Ноулента, был боевик «Неудержимый» с Сильвестром Сталлоне. Герой «Убийцы» — опытный киллер (Майкл Фассбендер) на закате карьеры, который начинает чувствовать раскаяние за совершенные преступления. В роли второго плана — Тильда Суинтон.
Мировая премьера: 10 ноября

Читать Рецензия на «Манка» Финчера

«Вилли Вонка», реж. Пол Кинг

Пикник на обочине: 13 самых интригующих экранизаций 2023 года, которые мы рассчитываем увидеть

На этот раз легендарный кондитер обойдется без шоколадной фабрики – действие картины с Тимоти Шаламе развернется как бы до событий оригинального романа Роальда Даля. И хотя к подобным непрошеным приквелам отношение и у зрителей, и у критиков традиционно настороженное, но перед этим Пол Кинг снял два самых душевных фильма на свете – «Паддингтон» и «Паддингтон 2». Так что вполне возможно, что по обаянию новый «Вилли Вонка» превзойдет и версию Тима Бёртона, и меметичный раритет 1971 года.
Мировая премьера: 13 декабря

Читать Рецензия на «Паддингтона 2»

«Убийцы цветочной луны», реж. Мартин Скорсезе

Пикник на обочине: 13 самых интригующих экранизаций 2023 года, которые мы рассчитываем увидеть

Скорсезе настойчиво отказывается стареть и продолжает компилировать собственную историю криминальной Америки. Новый эпизод – рассказ о племени осейджей, сумевших сохранить себя в эпоху колонизации будущих США, но сдающих позиции уже в 1920-е. В тот самый момент, когда на территории их компактного проживания обнаруживается нефтяное месторождение. Детективный вестерн, основанный на одноименной документальной книге, станет уже шестой совместной работой Скорсезе с Леонардо ДиКаприо, а с Робертом Де Ниро — страшно сказать! — десятой. Будущая классика, которую можно сразу выпускать на Criterion.

Читать Рцензия на «Ирландца» Скорсезе

«Зона интересов», реж. Джонатан Глейзер

Пикник на обочине: 13 самых интригующих экранизаций 2023 года, которые мы рассчитываем увидеть

С премьеры визионерского «Побудь в моей шкуре» прошло десять лет, за которые Глейзер явил миру два рекламных ролика и две короткометражки, что все-таки не соответствует уровню одаренности постановщика. Бесценный талант будто бы совсем перестал соприкасаться с кинематографом, но, кажется, в 2023-м наконец-то должен выйти новый фильм – экранизация «Зоны интересов» Мартина Эмиса. Российский издатель описывает эту книгу как «антивоенную сатиру в декорациях концлагеря, перемежающуюся с любовным романом», так что выбор для Глейзера кажется неожиданным. С другой стороны – что мы о нем знаем: вдруг он всю жизнь мечтал снять комедию про Холокост — и вот к четвертому фильму наконец понял, что готов к исполнению давнего замысла.

Слушать Подкаст о творчестве Глейзера и «Побудь в моей шкуре»

«Воланд», реж. Михаил Локшин

Пикник на обочине: 13 самых интригующих экранизаций 2023 года, которые мы рассчитываем увидеть

Находящийся в разработке уже пять лет, «Воланд» — вероятно, самый амбициозный проект новейшего российского кинематографа: огромный по локальным меркам бюджет, грандиозный замысел и немыслимое количество препятствий на пути к зрителю. И вот, в 2023 году картина, кажется, должна все-таки выйти на экраны. Многострадальной экранизации «Мастера и Маргариты» наверняка достанется от религиозных фанатиков — как минимум за название, от активистов – за параллели с Москвой 1930-х, но главное – в России появится новая масштабная экранизация самого популярного русского романа XX века. Все-таки сериал Владимира Бортко из середины нулевых очень плохо состарился.

Читать «Серебряные коньки» Локшина

«Бедные-несчастные», реж. Йоргос Лантимос

Пикник на обочине: 13 самых интригующих экранизаций 2023 года, которые мы рассчитываем увидеть

Несмотря на прощание с родными греческими просторами и переход к международному кинопроизводству, Лантимос не спешит терять ни грамма фирменной странности. Не исключение и новый проект — экранизация одноименного романа шотландского писателя Аласдера Грея, где женщина (Эмма Стоун), спасаясь от мужа-тирана, топится в реке. Но супруг (Уиллем Дефо), гениальный ученый, не так прост: он спасает жену путем пересадки мозга их нерожденного ребенка... Кажется, комментарии излишни.

Владимир Бурдыгин
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Пикник на обочине: 13 самых интригующих экранизаций 2023 года, которые мы рассчитываем увидеть фотографии
Пикник на обочине: 13 самых интригующих экранизаций 2023 года, которые мы рассчитываем увидеть фотографии
Пикник на обочине: 13 самых интригующих экранизаций 2023 года, которые мы рассчитываем увидеть фотографии
Пикник на обочине: 13 самых интригующих экранизаций 2023 года, которые мы рассчитываем увидеть фотографии
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