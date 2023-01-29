Пикник на обочине: 13 самых интригующих экранизаций 2023 года, которые мы рассчитываем увидеть

Каждый год находятся режиссеры, готовые экранизировать классические романы, актуальные бестселлеры, полузабытые рассказы писателей второго ряда или нон-фикшн. Одни развивают собственное видение текста, другие — строго следуют букве первоисточника. В 2023-й не стал исключением — и мы отобрали 13 самых интригующих экранизаций, которые хотелось бы посмотреть хоть на каком-то экране.
«Стук в дверь», реж. М. Найт Шьямалан
М. Найт Шьямалан, мастер умозрительных концептов и финальных твистов, снова делает то, что у него получается лучше всего: фантазирует о конце света и спасении. В загородный дом к ничего не подозревающей семье вламываются четверо и сообщают, что кто-то один из троицы должен умереть, чтобы предотвратить апокалипсис. Вероятно, в следующие полтора часа несчастная супружеская пара попробует выяснить, что вообще происходит. Первоисточником послужила книга Пола Дж. Тремблея «Хижина на краю света»
, а среди запертых в одном пространстве — Дэйв Батиста
, Руперт Гринт
, Джонатан Грофф
и Никки Амука-Бёрд
из «Времени
».
Мировая премьера: 1 февраля
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Рецензия на «Время» Шьямалана
«Жребий», реж. Гэри Доберман
Режиссер третьей экранизации «Жребия Салема» Стивена Кинга
обещает снять с вампиров сумеречный лоск и показать их ровно такими, какими их и задумывал «король ужасов»: грязными мерзкими тварями, которые время от времени притворяются людьми. Ранее Гэри Доберман уже работал с кинговским материалом — выступил соавтором дилогии «Оно
» (2017-2019), так что рассинхрона между авторами произойти не должно. Вряд ли это будет сравнимо с классикой Тоуба Хупера
, но уровень как минимум последних «Проклятий Аннабель
», над которыми Доберман тоже трудился, наверняка будет выдержан.
Мировая премьера: 21 апреля
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Рецензия на «Оно 2»
«Как поживаете?», реж. Хаяо Миядзаки
Хаяо Миядзаки — возможно, самый известный режиссер-аниматор из Японии — занимался новой картиной последние семь лет. Все эти годы представители студии Ghibli через интервью периодически отчитывались, как идет процесс, как неспешно работает Миядзаки (меньше минуты анимации в месяц!) и как важен для всей компании этот проект. Это не буквальная экранизация классики японской литературы, но роман «Как поживаете?» Ёсино Гэндзабуро
1937 года сыграет важную роль в сюжете. Самим Миядзаки проект позиционируется как итоговая и последняя работа, но стоит помнить, что в 2013 году режиссер уже уходил из профессии.
Японская премьера: 14 июля
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Мини-гид по творчеству Миядзаки
«Оппенгеймер», реж. Кристофер Нолан
Житие великого ученого сначала было изложено на бумаге — за книгу со скромным заглавием «Американский Прометей» Кай Бёрд
и Мартин Шервин
в 2006 году даже получили Пулитцеровскую премию. Спустя 15 лет Кристофер Нолан решил снять по ней фильм — так «Оппенгеймер» становится первым байопиком в карьере культового режиссера. Титульную роль исполняет Киллиан Мёрфи
, на втором плане — сплошь звезды: Эмили Блант
, Роберт Дауни-мл.
, Мэтт Дэймон
, Рами Малек
, Гари Олдман
и Флоренс Пью
. Кажется, раньше такую россыпь бриллиантов себе позволял только Уэс Андерсон
. Хочется верить, что Нолан распорядится такой сборной благоразумнее коллеги-комедиографа.
Мировая премьера: 19 июля
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Рецензия на «Довод» Нолана
«Последнее путешествие "Деметра"», реж. Андре Овредал
Некогда главная надежда скандинавского хоррора, Овредал уже некоторое время безуспешно пытается покорить американский кинорынок. Новый подход — с классическим сюжетом Брэма Стокера
, который десять лет назад грозился снять Нил Маршалл
с Вигго Мортенсеном
. «Последнее путешествие» — экранизация лишь одной из глав «Дракулы», посвященной непосредственно круизу Дракулы из Трансильвании в Лондон. По мере того, как члены экипажа «Деметра» понемногу пропадают, оставшиеся в живых начинают что-то подозревать, но, как и всегда бывает в таких случаях, – слишком поздно.
Мировая премьера: 10 августа
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Рецензия на «Демона внутри» Овредала
«Изгоняющий дьявола», реж. Дэвид Гордон Грин
Не успели остыть перемолотые в труху останки Майкла Майерса из «Хэллоуина
», как Дэвид Гордон Грин берется за другую классику хоррора – «Изгоняющего дьявола». Причем снова замахивается на трилогию, которая будет прямым продолжением оригинала
. Остается только надеяться, что эти сиквелы будут успешнее пяти предыдущих
, а литературный первоисточник – одноименный роман Уильяма Питера Блэтти
– не задвинут слишком далеко. Примечательно, что Эллен Бёрстин
, исполнившая роль той самой одержимой девочки, сыграет героиню годы спустя. Других подробностей сюжета пока не раскрывается.
Мировая премьера: 13 октября
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Рецензия на «Хэллоуин убивает» Грина
«Дюна. Часть 2», реж. Дени Вильнёв
«Дюна»
заканчивалась практически на полуслове, но еще до выхода картины 2021 года было известно, что продолжению быть, даже если первый Шаи-Хулуд выйдет комом. К счастью, провала не случилось (как, впрочем, и значимого успеха), и Дени Вильнёву не пришлось испытывать крепость честного слова студийных боссов на прочность. Вероятно, вторая «Дюна» завершит экранизацию одноименного романа Фрэнка Герберта
, подведя мировую общественность к вопросу: что же делать с бесчисленными литературными продолжениями – снимать сериал, кино или оставить в покое? Вероятнее всего нас ждет шоу от HBO, но сначала надо дождаться выхода фильма.
Мировая премьера: 1 ноября
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Творческий портрет Дени Вильнева
«Убийца», реж. Дэвид Финчер
Перед выходом «Манка
» Дэвид Финчер шутил, что, если его киноведческую ретро-драму на стриминге посмотрят недостаточно рьяно, он попадет к Netflix в рабство и будет снимать для него «фильмы попроще». И вот у Финчера выходит экранизация комикса — правда, французского (bande dessinée), и планировал он его снять еще лет 15 назад
. К слову, предыдущей экранизацией этого автора, Алексиса Ноулента
, был боевик «Неудержимый
» с Сильвестром Сталлоне
. Герой «Убийцы» — опытный киллер (Майкл Фассбендер
) на закате карьеры, который начинает чувствовать раскаяние за совершенные преступления. В роли второго плана — Тильда Суинтон
.
Мировая премьера: 10 ноября
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Рецензия на «Манка» Финчера
«Вилли Вонка», реж. Пол Кинг
На этот раз легендарный кондитер обойдется без шоколадной фабрики – действие картины с Тимоти Шаламе
развернется как бы до событий оригинального романа Роальда Даля
. И хотя к подобным непрошеным приквелам отношение и у зрителей, и у критиков традиционно настороженное, но перед этим Пол Кинг снял два самых душевных фильма на свете – «Паддингтон
» и «Паддингтон 2
». Так что вполне возможно, что по обаянию новый «Вилли Вонка» превзойдет и версию Тима Бёртона
, и меметичный раритет
1971 года.
Мировая премьера: 13 декабря
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Рецензия на «Паддингтона 2»
«Убийцы цветочной луны», реж. Мартин Скорсезе
Скорсезе настойчиво отказывается стареть и продолжает компилировать собственную историю криминальной Америки. Новый эпизод – рассказ о племени осейджей
, сумевших сохранить себя в эпоху колонизации будущих США, но сдающих позиции уже в 1920-е. В тот самый момент, когда на территории их компактного проживания обнаруживается нефтяное месторождение. Детективный вестерн, основанный на одноименной документальной книге, станет уже шестой совместной работой Скорсезе с Леонардо ДиКаприо
, а с Робертом Де Ниро
— страшно сказать! — десятой. Будущая классика, которую можно сразу выпускать на Criterion.
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Рцензия на «Ирландца» Скорсезе
«Зона интересов», реж. Джонатан Глейзер
С премьеры визионерского «Побудь в моей шкуре
» прошло десять лет, за которые Глейзер явил миру два рекламных ролика и две короткометражки, что все-таки не соответствует уровню одаренности постановщика. Бесценный талант будто бы совсем перестал соприкасаться с кинематографом, но, кажется, в 2023-м наконец-то должен выйти новый фильм – экранизация «Зоны интересов» Мартина Эмиса
. Российский издатель описывает эту книгу как «антивоенную сатиру в декорациях концлагеря, перемежающуюся с любовным романом», так что выбор для Глейзера кажется неожиданным. С другой стороны – что мы о нем знаем: вдруг он всю жизнь мечтал снять комедию про Холокост — и вот к четвертому фильму наконец понял, что готов к исполнению давнего замысла.
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Подкаст о творчестве Глейзера и «Побудь в моей шкуре»
«Воланд», реж. Михаил Локшин
Находящийся в разработке уже пять лет, «Воланд» — вероятно, самый амбициозный проект новейшего российского кинематографа: огромный по локальным меркам бюджет, грандиозный замысел и немыслимое количество препятствий на пути к зрителю. И вот, в 2023 году картина, кажется, должна все-таки выйти на экраны. Многострадальной экранизации «Мастера и Маргариты»
наверняка достанется от религиозных фанатиков — как минимум за название, от активистов – за параллели с Москвой 1930-х, но главное – в России появится новая масштабная экранизация самого популярного русского романа XX века. Все-таки сериал Владимира Бортко
из середины нулевых очень плохо состарился.
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«Серебряные коньки» Локшина
«Бедные-несчастные», реж. Йоргос Лантимос
Несмотря на прощание с родными греческими просторами и переход к международному кинопроизводству, Лантимос не спешит терять ни грамма фирменной странности
. Не исключение и новый проект — экранизация одноименного романа шотландского писателя Аласдера Грея
, где женщина (Эмма Стоун
), спасаясь от мужа-тирана, топится в реке. Но супруг (Уиллем Дефо
), гениальный ученый, не так прост: он спасает жену путем пересадки мозга их нерожденного ребенка... Кажется, комментарии излишни.
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