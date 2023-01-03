Док небесный: неигровое кино в 2022 году

Подводить итоги года для документального кино – задача со звездочкой. Индустрия, как и общество в целом, не просто разобщена, она шизофренически расколота. Одновременно существуют два мировоззрения, две параллельные жизни. В одной все идет по плану, работает и развивается: появляются новые фонды, фестивали, премии, образовательные и социальные проекты, связанные с документалистикой. И этому не могут помешать ни массированные акты «добрососедства», ни дистанцирование мира от российской культуры, ни многочисленный исход документалистов. Во второй реальности люди крайне обеспокоены, им вообще было не до кино в прошедшем году. Ролики в социальных сетях и другие ранящие свидетельства очевидцев стали для них единственно возможными документальными фильмами, запредельно живыми. На их фоне любое кино видится лживым. Они не видят смысла действий, оторванных от повестки дня, и не могут спокойно жить в стране, где действует цензура. Данным материалом мы не можем примирить две эти параллельные вселенные, но постараемся представить положение дел в цифрах и фактах, а по ним — попробуем понять: что происходит с российской индустрией неигрового кино — и будет происходить дальше.
фото: кадр из фильма "Руками"
Еще несколько лет назад главной печалью документалистов был недостаток финансирования и низкие прокатные возможности. Сейчас найти деньги на фильм несложно. Сотни картин производятся с финансированием общественных организаций, корпораций, местных властей, десятков центральных и местных телеканалов, онлайн-платформ и краудфандинга. Главным же источником финансирования неигровиков по-прежнему остается государство. По данным Гильдии неигрового кино, сумма, потраченная им в 2022 году на док, — примерно 1,5 миллиарда рублей. В первую очередь, это деньги, распределяемые Министерством культуры. В прошедшем году ведомство потратило на 202 неигровых проекта 791 миллион рублей, среди них — 21 дебют, 53 полных метра и девять научно-популярных. В 2022-м также появился Фонд поддержки регионального кино, потративший 150 миллионов на десять альманахов и 50 короткометражных картин. Общество «Знание» поддержало 37 человек на конкурсе сценариев «Умное кино» (размеры грантов не разглашаются). Еще 36 документальным проектам (кино, сериалы, передачи) выделил сумму более 100 миллионов рублей Фонд культурных инициатив. На документальный контент выделяет средства и Институт развития интернета.
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Никогда еще получить деньги на док не было так просто. При условии, что вы хотите снимать картины, показывающие исключительно светлые стороны жизни, рассказывающие о различных позитивных явлениях, людях труда, великих соотечественниках, их достижениях или научных открытиях. То есть – не создаете проблем государству. Собственно, так было уже много лет, и считается, что фильмы, созданные при государственной поддержке, — пресные и никому не интересные, но все же всегда можно было найти среди них хотя бы несколько интересных авторских работ, где есть мысль и признаки кино: качественная работа оператора, драматургия, эмоции, позиция.
фото: кадр из индустриальной презентации Гильдии неигрового кино и ТВ, автор Мария Готлиб
Помимо государственных структур, в документальные проекты начали вкладываться онлайн-кинотеатры. Но «платформенный контент» — специфический продукт, не только у нас, но и во всем мире: тот же Netflix предпочитает показывать расследования, скандальные истории, хорошо сделанный яркий научпоп или просто фильмы о природе. Российским стримингам тоже не интересны минкультовские позитивные истории про хороших людей, производство коломенской пастилы или про музыкальный коллектив в Сургуте. Ничего личного, только бизнес. Но также онлайн-площадки не хотят показывать и картины на актуальные темы, те, в которых есть хоть капля критики действующего положения вещей. В частности, онлайн-кинотеатр PREMIER выделил пусть небольшие, но деньги на четыре документальных сериала учеников Марины Разбежкиной, но не выпустил ни один из них. Темы сериалов: сбор мандаринов в Абхазии; самостоятельная жизнь ребят после выпуска из детского дома; удивительные циркачи разных стран; дворовые мальчишки. В итоге один из сериалов, «Сироты» Алексея Суховея, целиком показали на фестивале «Послание к человеку», где ему дали главный приз национального конкурса. Но даже после этого на сервисе он не вышел. Потому что сейчас кино, высвечивающее проблемы, горюющее, беспокойное или, упаси боже, протестное, не может показать в России никто.
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И до 24 февраля 2022 года оно являлись нежелательным явлением. После — мгновенно стало запретным. Черта проведена — площадки и смотры, отбирающие в программы дискуссионные фильмы, очень быстро исчезли. Ряд телеканалов и онлайн-изданий, показывающих актуальный док, объявлены иноагентами, закрылись, ушли в подполье. Международному фестивалю «Артдокфест», из программы которого организаторы сами, понимая риски для кинотеатра-партнера, вычистили всю остроту, открыться не дали. Центр Документального Кино, много лет демонстрирующий разное неигровое кино в центре Москвы, перестал работать (официальная причина: «расторжение договора пользования помещением под предлогом нарушения правил пожарной безопасности»). А еще до этого очень многие документалисты просто собрали вещи и уехали, кто куда. Потому что возможностей снимать кино, да и просто говорить, что они думают, для них в стране не осталось.
фото: кадр из индустриальной презентации Гильдии неигрового кино и ТВ, автор Мария Готлиб
Еще, как мы знаем, из кинотеатров ушел Голливуд, и сразу освободилось куча «места» для проката отечественных лент, в том числе и неигровых. Тут выяснилось, что документалистам предложить кинотеатрам практически нечего, а кому есть – тем могут выдать лишь отрицательное одобрение. И это при том, что Минкульт выдал за 2021-й и 2022-й свыше 400 прокатных удостоверений неигровым картинам. Из них на экраны вышло 19, которые в общей сложности посмотрели 50 тысяч человек. Лидером проката стала картина «Ласточки Христовы», которая привлекла в кинотеатры около 18 тысяч человек и подтвердила тренд на интерес к духовному документальному кино. Среди фильмов, которые посмотрели более трех тысяч зрителей (по данным ЕАИС), — «Русские грузины. Фильм второй», «Крым небесный», «Балабанов. Колокольня. Реквием», «Пелевин» и «История гражданской войны».
Смотреть онлайнДокументальный фильм «Ласточки Христовы»
И все это крошечные крохи по сравнению с показами подцензурных картин, выложенных правообладателями в открытый доступ на YouTube. Приведем в пример лишь фильм «Голод»Александра Архангельского, Максима Курникова и Татьяны Сорокиной. Ему сначала дали прокатку, а потом отобрали, якобы по многочисленным просьбам граждан, хотя у фильма еще не было открытых показов и никаких, соответственно, зрителей. Журналисты провели целое расследование, документальное сообщество пыталось фильм отстоять, но Минкульт признался, что сюжет о голоде в Поволжье в 1920-х – неуместный. После этого фильм был выложен авторами в сеть, где за две недели его посмотрели даже те, кто не собирался. Уже 1,3 миллиона человек. И это еще не самый популярный документальный фильм за этот год.
фото: кадр из фильма "Ангелы Милы"
Есть, правда, одно существенное «но»: упомянутые выше «Ласточки Христовы» с их 18 тысячами зрителей заработали в прокате почти 4,5 миллиона рублей, а миллионные просмотры в интернете не принесли авторам прибыли. Сборы остальных прокатных картин значительно меньше. 1,2 миллиона — у «Истории гражданской войны» Дзиги Вертова, у «Крыма небесного» – 580 тысяч, «Руками» – 400 тысяч, «Переправа» — 300 тысяч, «Ангелы Милы» — 200 тысяч. Причем все перечисленные фильмы, кроме Вертова, прокатывались профессионалами в рамках проекта СТРАНА.ДОК, и все равно люди не пошли: сборы такие маленькие, что не окупают даже расходов на рекламу и афиши. А ведь это лучшие неигровые фильмы года – из тех 400, что получили в Минкульте ПУ. Что ж, другого кино, разрешенного к публичному показу, у документалистов для вас нет.
Многие фильмы, готовые к показу в этом году, были сняты до 24 февраля и оказались заложниками ситуации еще и потому, что мировые фестивали посчитали «российскую культуру» в настоящий момент неуместной. Продюсеры вынуждены были, подобно олимпийской сборной, выступающей под белым флагом, убирать упоминание страны из титров, чтобы участвовать в мировом кинопроцессе. Самый успешный пример – картина Маруси Сыроечковской «Как спасти мертвого друга», личная, пронзительная история. У нее за год — десятки призов на самых престижных смотрах и ноль возможностей показать картину дома. Как и у тех российских лент, которые успели «отфестивалить» в мире за 2021-й: скажем, «Жизнь Иванны Яптуне» Ренато Борайо Серрано или «Куда мы едем» Руслана Федотова. Показательно, что все трое упомянутых режиссеров учились у Марины Разбежкиной.
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Конечно, есть популярное мнение, что все правильно: пусть одни запрещают, а другие — уезжают. Не нужно нам такое кино, как не нужны западные бренды одежды и вредный напиток кока-кола. Вообще-то нужны. У каждого должен быть выбор. Чем больше выбор — хотя бы что смотреть, есть или носить, — тем мир человека богаче и разнообразнее. Увы, не все это понимают. И пока не поймут, придется жить не в прекрасной России, а в Мульти-Пульти — стране победившего добра. Это и есть наш неизбежный вектор развития на ближайший год.
Екатерина Визгалова
В публикации использованы данные доклада Марии Готлиб на индустриальном
отчетном мероприятии Гильдии неигрового кино и телевидения
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