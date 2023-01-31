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Новая часть комедии «О чём говорят мужчины», «Нюрнберг» и еще 8 фильмов февраля

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31 января 2023
Выбор редакции Кино-Театр.Ру

Новая часть комедии «О чём говорят мужчины», «Нюрнберг» и еще 8 фильмов февраля
фото: кадр из мультфильма «Эрнест и Селестина: Новые приключения»

В феврале зрителей порадуют сиквелы разговорной комедии «О чём говорят мужчины» и мультфильма «Эрнест и Селестина», эротическая драма с Александром Петровым и новое кино с Лиамом Нисоном и Хью Джекманом.



«Лёгкое знакомство»



Мелодрама Александра Крестникова по пьесе драматурга Валентина Красногорова рассказывает про мужчину и женщину, познакомившихся в курортном городе. Он — профессиональный психолог. Она — странная незнакомка, подошедшая к нему в ресторане. Ведущие роли в картине исполнили Дмитрий Орлов, Лиза Климова, Дмитрий Колчин, Михаил Шамков и Ксения Чигина.

Выход в прокат: 2 февраля

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«О чём говорят мужчины. Простые удовольствия»



В центре сюжета нового фильма «Квартета И» — лирические приключения Леши (Леонид Барац), Славы (Ростислав Хаит), Саши (Александр Демидов) и Камиля (Камиль Ларин). Встретившись субботним утром, чтобы выпить шампанского, друзья отправляются в новое путешествие по глубинам мужского подсознания. К основному актерскому составу присоединились Гарик Харламов, Дмитрий Нагиев, Михаил Полицеймако и Максим Виторган.

Выход в прокат: 2 февраля

Читать интервью Квартет И: «Мы не хотим повторять ошибок The Beatles»


«Знакомство родителей» / Maybe I Do



По сюжету комедии Майкла Джейкобса Мишель и Аллен решили пожениться. Перед тем, как начать планирование торжества, они хотят познакомить своих родителей друг с другом. Правда герои не знают, что их родственники уже знакомы — и гораздо ближе, чем хотелось бы. Образы будущих молодоженов воплотили Эмма Робертс и Люк Брейси. Также в фильме заняты Сьюзен Сарандон, Дайан Китон, Ричард Гир и Уильям Х. Мэйси.

Выход в прокат: 9 февраля


«Эрнест и Селестина: Новые приключения» / Ernest et Célestine : le voyage en Charabie



В полнометражном продолжении популярного мультфильма 2012 года мы вновь встретимся с полюбившимися персонажами — медведем Эрнестом и мышкой Селестиной с голосами Ламбера Вильсона и Полин Брюннер. На этот раз друзья отправляются в родной город Эрнеста, где обитают самые талантливые музыканты в мире. Однако по прибытии они обнаруживают, что там уже много лет запрещена музыка. Вместе со своими новыми друзьями и таинственным преступником в маске незабываемая парочка сделает все возможное, чтобы вернуть радость в страну медведей.

Выход в прокат: 9 февраля


«Непослушная»



Однажды глава строительной компании Матвей приезжает в университет, чтобы рассказать о плане застройки на месте старинного лесопарка. Студентка Эля, не стесняясь, разносит его проект в пух и прах. Матвей заинтригован самоуверенностью девушки и применяет привычные ему способы воздействия — попросту пытается ее «купить». Но Эле не нужен спонсор. Тогда Матвей, удивленный ее неприступностью, предлагает Эле пари: семь романтических дней по его правилам. Если после этого девушка всё же решит уйти, он откажется от строительства небоскреба в лесопарке. В главных ролях эротической драмы Дмитрия Суворова снялись Александр Петров и Ася Резник.

Выход в прокат: 14 февраля

Читать интервью Александр Петров: «Уходить надо тогда, когда хочется ещё остаться!»


«Винни-Пух: Кровь и мёд» / Winnie-the-Pooh: Blood and Honey



Хоррор-версия знаменитых произведений Алана Милна от режиссера Риса Уотерфилда. По сюжету в детстве Кристофер Робин подружился с Винни-Пухом, Пятачком и их друзьями, играл в игры и кормил их. Когда Кристофер поступил в колледж, его посещения полностью прекратились, что привело к тому, что они одичали и сошли с ума. От голода и безумия они съели Иа-Иа.

Выход в прокат: 16 февраля

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«Снег, сестра и росомаха»



Мистическая мелодрама Романа Михайлова про полицейского Николая (Фёдор Лавров), который занимается поиском наркоторговцев. Однажды он случайно набирает неправильный номер и влюбляется в голос, который слышит. Она — проповедница в тайной религиозной общине. Так начинается эта странная связь двух одиночеств. В ролях также Кирилл Полухин, Юлия Марченко и Екатерина Старателева.

Выход в прокат: 16 февраля


«Марлоу» / Marlowe



Мастер нуара Нил Джордан адаптировал для кино роман Джона Банвилля «Черноглазая блондинка» с Лиамом Нисоном в образе знаменитого частного детектива Филипа Марлоу. В фильме также заявлены Диана Крюгер, Джессика Лэнг, Колм Мини, Иэн Харт, Алан Камминг и Дэнни Хьюстон.

Выход в прокат: 23 февраля

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«Нюрнберг»



Фильм Николая Лебедева об историческом судебном процессе над бывшими руководителями гитлеровской Германии, основанный на ранее неизвестных исторических фактах и документах, полученных историками и журналистами непосредственно от участников и свидетелей этого события. В картине задействованы Сергей Кемпо, Любовь Аксёнова, Евгений Миронов, Сергей Безруков, Алексей Бардуков, Игорь Петренко, актеры из Германии, Австрии, Франции, Великобритании и других стран, а также большая интернациональная съемочная группа.

Выход в прокат: 23 февраля

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«Сын» / The Son



В картине, основанной на второй пьесе из семейной трилогии Флориана Зеллера, Питер в исполнении Хью Джекмана занят работой и заботами о своей новой семье – супруге Эмме (Ванесса Кирби) и их новорожденном ребенке. Пока на пороге их дома не появляется бывшая жена Питера (Лора Дерн) с их общим сыном-подростком Николасом (Дзен Макграт), заявившим, что он хочет жить с отцом. В фильме появится и Энтони Хопкинс, сыгравший в дебютной ленте Зеллера «Отец».

Выход в прокат: 23 февраля

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Макс Милиан
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Новая часть комедии «О чём говорят мужчины», «Нюрнберг» и еще 8 фильмов февраля фотографии
Новая часть комедии «О чём говорят мужчины», «Нюрнберг» и еще 8 фильмов февраля фотографии
Новая часть комедии «О чём говорят мужчины», «Нюрнберг» и еще 8 фильмов февраля фотографии
Новая часть комедии «О чём говорят мужчины», «Нюрнберг» и еще 8 фильмов февраля фотографии
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