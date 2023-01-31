Новая часть комедии «О чём говорят мужчины», «Нюрнберг» и еще 8 фильмов февраля

В полнометражном продолжении популярного мультфильма 2012 года мы вновь встретимся с полюбившимися персонажами — медведем Эрнестом и мышкой Селестиной с голосами Ламбера Вильсона и Полин Брюннер. На этот раз друзья отправляются в родной город Эрнеста, где обитают самые талантливые музыканты в мире. Однако по прибытии они обнаруживают, что там уже много лет запрещена музыка. Вместе со своими новыми друзьями и таинственным преступником в маске незабываемая парочка сделает все возможное, чтобы вернуть радость в страну медведей.
Однажды глава строительной компании Матвей приезжает в университет, чтобы рассказать о плане застройки на месте старинного лесопарка. Студентка Эля, не стесняясь, разносит его проект в пух и прах. Матвей заинтригован самоуверенностью девушки и применяет привычные ему способы воздействия — попросту пытается ее «купить». Но Эле не нужен спонсор. Тогда Матвей, удивленный ее неприступностью, предлагает Эле пари: семь романтических дней по его правилам. Если после этого девушка всё же решит уйти, он откажется от строительства небоскреба в лесопарке. В главных ролях эротической драмы Дмитрия Суворова снялись Александр Петров и Ася Резник.
Хоррор-версия знаменитых произведений Алана Милна от режиссера Риса Уотерфилда. По сюжету в детстве Кристофер Робин подружился с Винни-Пухом, Пятачком и их друзьями, играл в игры и кормил их. Когда Кристофер поступил в колледж, его посещения полностью прекратились, что привело к тому, что они одичали и сошли с ума. От голода и безумия они съели Иа-Иа.
В картине, основанной на второй пьесе из семейной трилогии Флориана Зеллера, Питер в исполнении Хью Джекмана занят работой и заботами о своей новой семье – супруге Эмме (Ванесса Кирби) и их новорожденном ребенке. Пока на пороге их дома не появляется бывшая жена Питера (Лора Дерн) с их общим сыном-подростком Николасом (Дзен Макграт), заявившим, что он хочет жить с отцом. В фильме появится и Энтони Хопкинс, сыгравший в дебютной ленте Зеллера «Отец».
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