«Анатомия падения», «Дурные деньги», «По щучьему велению» и еще 7 фильмов октября

Пол Дано, Сет Роген, Себастьян Стэн, Винсент Д'Онофрио, Клэнси Браун и Дейн ДеХаан в трагикомедии Крэйга Гиллеспи, основанной на реальной истории, которая была описана в книге Бена Мезрича «Антисоциальная сеть». По сюжету воротилы с Уолл-стрит решили обанкротить небольшую сеть магазинов видеоигр, однако обычные люди сказали «нет» и дали бой мировым биржам. Геймеры, тик-токеры, домохозяйки и мелкие инвесторы принялись скупать акции и «сломали» Уолл-Стрит, попутно заработав легкие деньги.
Шайа ЛаБаф и Азия Ардженто в новой работе Абеля Феррары, представляющей собой биографическую драму, посвященную жизни монаха Пио из Пьетрельчины, канонизированного католической церковью в 2002 году. Зрителям расскажут историю о молодом священнике, который в конце Первой мировой помогает людям, наставляя их духовно и творя чудеса, и в то же время борется с собственными внутренними демонами.
Картина Жюстины Трие выиграла «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля 2023 года и точно уже стала одним из главных фильмов фестивального сезона. В этом кино писательница (Сандра Хюллер) обвиняется в убийстве своего мужа, который выпал из окна их общего дома — уединенного шале в Альпийских горах. Получилась увлекательная судебная драма, которая удивит и точным психологизмом, и удержанием зрительского напряжения, и невероятной, как говорят критики, актерской работой. На главном мировом киносмотре картина почти сразу вызвала ажиотаж и понравилась жюри под руководством шведского провокатора Рубена Эстлунда.
Создатель «Временных трудностей» и «Эластико» Михаил Расходников снял картину о том, как отец, в надежде отвлечь мальчика от утраты матери, везет его к дедушке на зимнюю рыбалку. Но семья попадает в пургу и теряется на льду самого большого озера мира. Преодолеть горе и найти друг друга им помогутт любовь и таинственные силы Байкала.
Киноверсия авторского драматического шоу Александра Петрова о любви двух молодых людей, вдохновленного историей трагической судьбы его друга Макса. По словам актера, зрителей ожидает история «очень простая и в то же время сложная. История конкретного человека, его любви, его жизни. История, с которой лично я живу уже несколько лет и буду жить дальше, вне зависимости от спектакля. Мне захотелось рассказать ее так, как будто мы сидим у меня на кухне, только кухня эта где-то в безграничных просторах космоса, вселенной. Где-то, где нет привычного хода времени, привычных законов и земного притяжения».
Сиквел французской комедии Тарека Будали «Коп на драйве» поведает об обычном копе Райане, мечтающем о должности в секретной службе Франции. У него есть бабушка — настоящая знаменитость и участница мегапопулярного реалити-шоу. Когда ее похищает мексиканский картель, герою приходится собрать команду верных друзей и отправиться на суперсекретное задание: их ждут приключения во Франции, Абу-Даби и Мексике.
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