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«Анатомия падения», «Дурные деньги», «По щучьему велению» и еще 7 фильмов октября

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1 октября 2023
Выбор редакции Кино-Театр.Ру

«Анатомия падения», «Дурные деньги», «По щучьему велению» и еще 7 фильмов октября
фото: кадр из фильма «Анатомия падения»

В середине осени зрителям покажут на большом экране свежие работы Абеля Феррары и Крэйга Гиллеспи, продолжение «Гардемаринов», нашумевшее фестивальное кино, киноверсию спектакля Александра Петрова и еще несколько отечественных новинок.



«Гардемарины 1787. Мир»



Многострадальный проект Светланы Дружининой, на который она на протяжении нескольких лет пыталась добиться денег от государства. В новом фильме гардемарины вновь соберутся вместе, да не одни, а со своими детьми. Съемки проходили в Крыму. Будущему фильму помогли появиться на свет поклонники популярного киносериала. В актерском составе — Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров, Михаил Мамаев, Кристина Орбакайте, Михаил Боярский, Ольга Машная, Александр Панкратов-Чёрный, Анастасия Макеева и многие другие.

Выход в прокат: 5 октября

Читать Итоги питчинга: 35 фильмов с логотипом Минкультуры (и 33 без логотипа)

«Дурные деньги» / Dumb Money



Пол Дано, Сет Роген, Себастьян Стэн, Винсент Д'Онофрио, Клэнси Браун и Дейн ДеХаан в трагикомедии Крэйга Гиллеспи, основанной на реальной истории, которая была описана в книге Бена Мезрича «Антисоциальная сеть». По сюжету воротилы с Уолл-стрит решили обанкротить небольшую сеть магазинов видеоигр, однако обычные люди сказали «нет» и дали бой мировым биржам. Геймеры, тик-токеры, домохозяйки и мелкие инвесторы принялись скупать акции и «сломали» Уолл-Стрит, попутно заработав легкие деньги.

Выход в прокат: 5 октября

Читать Пикник на обочине: 13 самых интригующих экранизаций 2023 года, которые мы рассчитываем увидеть

«Повелитель ветра»



Фильм Игоря Волошина о выдающемся путешественнике и воздухоплавателе Фёдоре Конюхове, чей образ воплотил Фёдор Бондарчук. В основе сюжета – история мирового рекорда Конюхова, поставленного во время кругосветного путешествия на воздушном шаре – в 2016 году он облетел планету за 11 дней. В ролях также Анна Михалкова, Евгений Ткачук, Андрей Бурковский и Даниил Воробьёв.

Выход в прокат: 5 октября

Читать Не хороните меня без премьеры: 100 российских фильмов 2023 года

«Вася не в себе»



Комедия Гарика Петросяна про успешного столичного бизнесмена Павла Прилучного, который после сильной аварии обнаруживает, что каким-то невероятным образом превратился в маленького, но упитанного героя анекдотов про гастарбайтеров. Компанию Прилучному составили Ольга Кузьмина, Владимир Сычёв, Татьяна Орлова и Елена Валюшкина.

Выход в прокат: 12 октября

Читать интервью Павел Прилучный: «Самое интересное — когда смысл прячется между строк»

«Молодой папа» / Padre Pio



Шайа ЛаБаф и Азия Ардженто в новой работе Абеля Феррары, представляющей собой биографическую драму, посвященную жизни монаха Пио из Пьетрельчины, канонизированного католической церковью в 2002 году. Зрителям расскажут историю о молодом священнике, который в конце Первой мировой помогает людям, наставляя их духовно и творя чудеса, и в то же время борется с собственными внутренними демонами.

Выход в прокат: 12 октября

Читать Абелю Ферраре исполнилось 70 лет

«Анатомия падения» / Anatomie d'une chute



Картина Жюстины Трие выиграла «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля 2023 года и точно уже стала одним из главных фильмов фестивального сезона. В этом кино писательница (Сандра Хюллер) обвиняется в убийстве своего мужа, который выпал из окна их общего дома — уединенного шале в Альпийских горах. Получилась увлекательная судебная драма, которая удивит и точным психологизмом, и удержанием зрительского напряжения, и невероятной, как говорят критики, актерской работой. На главном мировом киносмотре картина почти сразу вызвала ажиотаж и понравилась жюри под руководством шведского провокатора Рубена Эстлунда.

Выход в прокат: 19 октября

Читать Анатомия осени: 15 премьер российского (и международного) проката

«Дух Байкала»



Создатель «Временных трудностей» и «Эластико» Михаил Расходников снял картину о том, как отец, в надежде отвлечь мальчика от утраты матери, везет его к дедушке на зимнюю рыбалку. Но семья попадает в пургу и теряется на льду самого большого озера мира. Преодолеть горе и найти друг друга им помогутт любовь и таинственные силы Байкала.

Выход в прокат: 19 октября

Читать Кто не спрятался, я не виноват: Детское, авторское и социально значимое кино на питчинге Министерства культуры РФ

«Планета Максимус»



Киноверсия авторского драматического шоу Александра Петрова о любви двух молодых людей, вдохновленного историей трагической судьбы его друга Макса. По словам актера, зрителей ожидает история «очень простая и в то же время сложная. История конкретного человека, его любви, его жизни. История, с которой лично я живу уже несколько лет и буду жить дальше, вне зависимости от спектакля. Мне захотелось рассказать ее так, как будто мы сидим у меня на кухне, только кухня эта где-то в безграничных просторах космоса, вселенной. Где-то, где нет привычного хода времени, привычных законов и земного притяжения».

Выход в прокат: 19 октября

Читать интервью Александр Петров: «Уходить надо тогда, когда хочется еще остаться!»

«Sуперкопы: Миссия "Бабушка"» / 3 jours max



Сиквел французской комедии Тарека Будали «Коп на драйве» поведает об обычном копе Райане, мечтающем о должности в секретной службе Франции. У него есть бабушка — настоящая знаменитость и участница мегапопулярного реалити-шоу. Когда ее похищает мексиканский картель, герою приходится собрать команду верных друзей и отправиться на суперсекретное задание: их ждут приключения во Франции, Абу-Даби и Мексике.

Выход в прокат: 26 октября

Читать Десять пуль в лицо французской демократии: этапные фильмы из 90-х с родины Зидана и Бессона

«По щучьему велению»



Сказка Александра Войтинского о Емеле, вытянувшим волшебную Щуку, которая может исполнить три любых желания. Главный герой спустил два желания на ветер, а третье решил приберечь. Чтобы добиться руки царской дочери Анфисы, придется ему действовать без волшебной силы, самому. А помогать ему будет Щука, которая без своей шкурки предстает обычной девушкой Василисой. Съемки прошли в павильонах киностудии «Ленфильм». Образ Емели воплотил Никита Кологривый, Василисой стала Мила Ершова, в роли Царя заявлен Роман Мадянов, Кощея сыграл Фёдор Лавров, а кот Баюн говорит голосом Сергея Бурунова. В других ролях Алина Алексеева, Юрий Колокольников и Агриппина Стеклова.

Выход в прокат: 26 октября



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Макс Милиан
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фильмы
Sуперкопы: Миссия «Бабушка»Анатомия паденияВася не в себеВременные трудностиГардемарины 1787. МирГардемарины, вперёд!Дурные деньгиДух БайкалаКоп на драйвеМолодой папаПланета МаксимусПо щучьему велениюПовелитель ветраЭластико

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