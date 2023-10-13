Не только Вася не в себе: 5 фильмов про обмен телами

В российский прокат выходит комедия Гарика Петросяна«Вася не в себе» с Павлом Прилучным в главной роли. Чуть меньше года назад этот актерско-режиссерский тандем уже выпускал напряженный триллер «Слон», где в кадре на протяжении полутора часов был только персонаж Прилучного. «Вася не в себе» отчасти продолжает этот эксперимент, только теперь популярный актер играет не одну, а сразу две главные роли.
фото: "Вася не в себе"
Поначалу его герой – успешный менеджер строительной фирмы Василий Кузин – неприятный мажор, не считающий за людей всех, кто ниже его по социальному статусу: от работников стройки до близкого приятеля и бухгалтера его фирмы (Павел Комаров), когда-то приехавшего вместе с Васей из села покорять большой город. Но все меняется, когда Кузин попадает в аварию в такси, которое ведет, конечно же, мигрант из Средней Азии. Автокатастрофа заканчивается совершенно мистическим образом: теперь красавец-мажор Вася Кузин помещен в странноватое, обрюзгшее от сидячей работы тело неопределенной азиатской национальности – так что его, естественно, не узнают ни влюбленная в него девушка (Ольга Кузьмина), с которой он как раз собирался расстаться, ни коллеги по работе, ни «рабы» со стройки, где теперь только и может найти пристанище этот новый Вася, потерявший прежнего себя. К выходу в прокат фильма «Вася не в себе» мы вспомнили еще пять поучительных комедий, где смена тела кардинально изменила и внутреннюю составляющую героев.
12-летний Джошуа живет в большой семье в штате Нью-Джерси и страдает от подростковых комплексов. В парке аттракционов, куда он пришел с родителями, его не пускают на карусель из-за маленького роста, что видит и нравящаяся ему старшая девочка Синтия. Отчаявшись, Джошуа идет к игровому автомату, якобы исполняющему желания, и загадывает стать большим. На следующий день Джошуа просыпается 30-летним мужчиной, которого не узнает мать, переживающая о пропаже сына, но неожиданно верит в случившееся лучший друг. Вместе с ним они отправляются на поиски того самого волшебного автомата, а заодно решают, что же делать резко повзрослевшему Джошуа. Единственно подходящей для застрявшего в теле 30-летнего мужчины подростка становится вакансия в отделе информации фирмы «Игрушки Макмиллана», где Джошуа всего за несколько дней делает головокружительную карьеру.
Семейную комедию с Томом Хэнксом в главной роли должен был снимать Стивен Спилберг, так как его сестра Энн была одним из авторов сценария ленты, но Спилберг был занят завершением контракта по «Индиане Джонс», а потому упустил эту возможность и «Большой» в итоге сняла Пенни Маршал. Картина в итоге была отмечена не только множеством наград и двумя номинациями на «Оскар» (мужская роль и как раз сценарий), но и сборами в 150 млн долларами, что позволило Пенни Маршал стать первой женщиной-режиссером, чей фильм получил более 100 млн в американском прокате.
Джессика Спенсер – первая красотка школы и глава чирлидерш, своим высокомерием и острым языком нажившая немало врагов. Однако и подружки, готовые во всем поддержать Джессику, у нее тоже есть. С ними она и проводит свободное время в местном торговом центре, где однажды стягивает из магической лавки древние серьги, а потом теряет одну на заправке, которую решил ограбить незадачливый и уже не раз отсидевший в тюрьме воришка Клайв Макстон. За нарушение заповеди про «не укради» древние боги наказывают и Клайва, и Джессику – так, что на следующий день они меняются телами. И теперь Джессика, запертая в оболочку Клайва, должна убедить семью, друзей, бойфренда и школу в том, что она и есть та самая красотка Спенсер, а Клайв, обретший тело сногсшибательной девушки, пользуется им, зарабатывая в стриптиз-баре и стягивая кошельки у клиентов.
«Цыпочка» – шоураннерский проект Роба Шнайдера, который и сыграл в нем главную роль. Комик во многих своих картинах разыгрывает карту перевоплощений, так что и тут ему не составило особого труда сыграть женщину. А на роль Джессики Спенсер он пригласил тогда еще мало кому известную актрису Рэйчел Макадамс, которой, впрочем, дал до обидного мало экранного времени, хотя она и была одинаково хороша и в роли вздорной красавицы, и в роли мужланистого бандита. Зато Шнайдер не забыл про своего друга Адама Сэндлера, появляющегося в паре эпизодов в роли патлатого растамана, как раз отвечающего за магический саспенс.
Тесс готовится к свадьбе и не замечает проблем, навалившихся на ее дочь Анну, которая к новому браку родительницы совершенно не готова, да и вообще после смерти отца, случившейся три года назад, так и не может найти душевное равновесие и наладить контакт с матерью, против которой бунтует, как классический подросток. Умиротворение Анна может найти только в музыке, репетируя со своей рок-группой в гараже, что, конечно же, раздражает Тесс. В попытке наладить семейные отношения мать и дочь идут в китайский ресторан, но и там ссорятся – Анна отказывается идти на репетицию свадьбы, потому что в это время у нее должно быть прослушивание рок-группы. Громкие распри слышит работающая в ресторане китаянка, которая, чтобы угомонить Тесс и Анну, приносит им печенья с предсказаниями. Естественно, приводящими к обмену телами. Вернуть самих себя на прежние места поможет только бескорыстная любовь – в первую очередь друг к другу.
«Чумовую пятницу» снял Марк Уотерс, затем лишь подтвердивший свой успех как режиссера женских комедий фильмом «Дрянные девчонки» с Линдси Лохан, которой в «Чумовой пятнице» досталась роль Анны, и, кстати, Рейчел Макадамс, которой «Дрянные девчонки» как раз принесли популярность. Сюжет «Чумовой пятницы» основан на одноименной книге американской писательницы Мэри Роджерс, впервые экранизированной еще в 1976 году – в той версии мать и дочь сыграли Барбара Харрис и Джоди Фостер. Однако дуэт Линдси Лохан и Джейми Ли Кертис ни в коем случае не уступает предыдущему, а, может быть, даже оказывается более хулиганским и напористым.
В конце 1980-х подросток Дженна Ринк страдает от того, что ее не принимают в компанию красотки из школьной группировки «шести цыпочек». Начитавшись модных журналов, рекламирующих лучший возраст – 30 лет, Дженна мечтает поскорее стать взрослой. И вот на 13-летие ее единственный приятель Мэтт Флэмхафф дарит ей собственноручно сделанный игрушечный дом мечты, который посыпает «волшебной пыльцой», срабатывающей совершенно неожиданным образом. На следующий день Дженна просыпается не 13-летней девчонкой, а 30-летней женщиной, редактором модного журнала, которая ради собственной прибыли готова пойти по головам коллег. И такие изменения в характере маленькой Дженне совсем не нравятся.
В отличие от большинства других фильмов про обмен телами, здесь на первом плане лишь одна героиня, которую играет Дженнифер Гарнер, на тот момент известная всему Голливуду благодаря сериалу Дж.Дж. Абрамса «Шпионка». В комедии «Из 13 в 30» ей приходится демонстрировать на экране чистый подростковый, в чем-то мечтательный взгляд на жизнь гламурных 30-летних женщин, и с этой задачей она прекрасно справляется. Но кроме работы Гарнер фильм примечателен и Марком Руффало, сыгравшим повзрослевшего Мэтта Флэмхаффа – главное связующее звено между Дженной-подростком и Дженной-30-леткой. «Из 13 в 30» наряду с другими ромкомами принесли Руффало не только славу, но и возможность выйти в другую лигу, сосредоточившись на последовавших после череды комедий серьезных драматических работах.
Андрей и Марина Голубевы не счастливы после семи лет совместной жизни – кажется, они уже давно не понимают, а то и вовсе с трудом терпят друг друга. Но разводиться пока не собираются, а отправляются к семейному психологу, который дает паре совет – попробовать поменяться местами. И совет как-то сразу начинает реализовываться буквально: на следующее утро брутальный адвокат Андрей просыпается в теле своей жены Марины, а она – скромная искусствовед – становится Андреем.
Комедия Александра Стриженова, поставленная по пьесе белорусского драматурга Андрея Курейчика (последний потом работал еще и над ремейком «Служебного романа», и над кассовым хитом «Движение вверх»), с Гошей Куценко и Кристиной Орбакайте в главных ролях стала первой для новой российской индустрии франшизой этого жанра, и зрительским хитом, несмотря на скептический настрой критиков. На сегодняшний день у первого фильма есть уже три продолжения – про обмен телами супругов Голубевых с их же детьми, про перемену с родителями (в исполнении Лии Ахеджаковой и Владимира Меньшова), и совсем свежее, вышедшее спустя 12 лет после третьей части, где Голубевы однажды утром просыпаются в оболочке роботов-искусствоведов Ивана да Марьи.
Соседи – спортсмен Вуди Дин, выросший в семье простых работяг, и отличница Нелл Бедоурс с родителями-аристократами – ненавидят друг друга. Вуди каждое утро так и норовит подколоть Нелл или вовсе окатить ее в сидящей с иголочки одежде водой, проезжая с другом на раздолбанном красном кабриолете. Нелл увлекается литературой и мечтает поступить в Йель, Вуди – рэпом и американским футболом, который, возможно, является единственным его способом поступить хоть куда-то, а не сразу идти разнорабочим в ближайший супермаркет или на заправку. Но после школьной экскурсии в музей, где они в очередной раз поссорились, причем возле статуи ацтекского бога, Вуди и Нелл придется понять, какого это жить в телах друг друга.
Несмотря на провокационное по нынешним временам название, ромком с молодыми актерами Кевином Зегерсом и Самирой Армстронг, не сводится исключительно к гендерным противоречиям и свойственным им типичным комедийным шуткам и ситуациям. «Мальчик в девочке» рассказывает не просто о перемене тел, но и социальном статусе (эта же тема, кстати, поднимается и в фильме «Вася не в себе»), который оказывает существенное влияние на будущее подростков. Опыт, через который пришли Вуди и Нелл, помогает им не только наконец понять друг друга, но и сделать жизнь каждого лучше.
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