Ленком-центр: Марк Захаров и его «радостное движение неизвестно куда»

анонс

Мертвые рыбы и женские ступни, запутанные триллеры и научная фантастика

Самые ожидаемые интернет-релизы октября по версии Кино-Театр.Ру

Смотреть онлайн: «Секс. До и после», «ФК Родина», финал «Реальных пацанов»

«Анатомия падения», «Дурные деньги», «По щучьему велению» и еще 7 фильмов октября

26 сентября

Безбашенные: 5 героинь, которые теряли память в кино

Психологические триллеры, комедии и один Дэвид Линч — про амнезию